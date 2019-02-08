Факторинг как конкурентное преимущество

3. При колебаниях в выборе фактора, на какие собственные конкурентные преимущества вы обратили бы внимание? А также какие слабые стороны у вашей компании, предоставляющей факторинговые услуги, к каким изменениям вы стремитесь? Заранее спасибо.

Ответ: