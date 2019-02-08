Факторинг как конкурентное преимущество

Онлайн-конференция состоялась 04.12.2007
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С каждым годом растущая конкуренция вынуждает предпринимателей искать новые формы финансирования, альтернативные простому кредитованию. Зная об этом, финансовые институты стараются разработать продукт, отвечающий жестким условиям, в которых сегодня работает большинство поставщиков. Не секрет, что одним из таких продуктов является факторинг.
О том, как с помощью факторинга значительно ускорить оборачиваемость денежных средств, увеличить объем продаж, стать первым среди равных, рассказывает Колодяжный Владимир, Начальник Управления факторинговых операций
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|Подробности
В 1993 г. Владимир Колодяжный закончил МГТУ им.
С 1995 г. по 2004 г. в АКБ «Держава» Владимир прошел путь от экономиста до начальника департамента. Благодаря опыту работы в различных подразделениях коммерческого банка Владимир Колодяжный обладает разносторонними знаниями — от тонкостей построения банковского продукта до практики привлечения и сопровождения клиентов, включая услуги Private banking.
С 2004 г. Владимир Колодяжный работает в
|Вопрос:
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Каким отраслям отдается предпочтение в факторинговом обслуживании?
|Ответ:
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Клиенты, работающие по факторингу в НОМОС-Банке, относятся к различным отраслям экономики. Среди них: поставщики электрооборудования, бытовой техники и электроники, компьютерной техники и комплектующих, мобильной техники и аксессуаров, алкогольной продукции, медикаментов, косметики и парфюмерии, продуктов питания, канцтоваров и множество других представителей различных сфер деятельности.
Необходимо отметить, что воспользоваться услугами факторинга может любая компания, имеющая постоянные торговые связи с покупателями и осуществляющая поставки товаров или услуг на условиях отсрочки платежа.
Для банка факторинг является отдельным кредитным продуктом, имеющим свои преимущества. Для банка эти услуги становятся эффективными не ранее года после начала работы, т. к. для внедрения факторинга в банке необходимы серьезные финансовые вложения в программное обеспечения, в маркетинг, сотрудников и т. д. Озвучить среднюю эффективность данного бизнеса не смогу, у всех она разная и зависит от многих факторов. Могу лишь сказать, что если бы это было неэффективно, то такого продукта никто бы не предлагал.
Про плюсы и минусы услуги факторинга уже подробно было сказано в предыдущих публикациях.
|Вопрос:
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Чем факторинг отличается от классического кредитования? Каковы основные причины возникновения факторинга в России?
Каковы перспективы роста объема факторинговых операций в России в ближайшие 2—3 года (в процентах)? Каких результатов НОМОС-Банка по факторингу вы ждете в 2007 и 2008 годах (в процентах)?
Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день, Павел!
По вопросам отличия факторинга от кредитования и перспектив рынка факторинговых услуг сегодня я уже говорил, поэтому прошу Вас обратиться к предыдущим публикациям.
Наиболее динамично рынок факторинга в России начал развиваться 2—3 года назад. В первую очередь это связано с благоприятной экономической ситуацией и ростом потребительского сектора, вылившееся в развитие ритейла, а значит и в рост объемов товарного кредитования. Поставляя товары на условиях отсрочки платежа, поставщики были вынуждены искать инструменты для пополнения оборотных средств. А наиболее эффективным инструментом в таких случаях является именно факторинг. Таким образом, вслед за ростом рынка товарного кредитования стал расти и рынок факторинговых услуг.
Согласно плану развития услуги факторинга НОМОС-Банком мы планируем к концу 2008 года увеличить свой портфель на 150—200%.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Владимир!
2. Какими качествами, по-вашему мнению, должен обладать идеальный фактор с точки зрения требований рынка?
3. При колебаниях в выборе фактора, на какие собственные конкурентные преимущества вы обратили бы внимание? А также какие слабые стороны у вашей компании, предоставляющей факторинговые услуги, к каким изменениям вы стремитесь?
|Ответ:
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Уважаемый Андрей!
При выборе фактора советую обращать внимание на следующее:
С моей точки зрения идеальный фактор должен отвечать следующим требованиям:
1. Выполнять принятые на себя обязательства по финансированию клиентов. Клиент не должен рисковать своим бизнесом, работая с фактором и не должен сталкиваться с проблемой финансирования. Зачастую неправильный выбор фактора со временем может разрушить бизнес
2. Оперативность принятия решения.
3. Прозрачность сделки. Клиент должен понимать и разбираться в тарифных планах, сколько и за что он платит.
При колебаниях в выборе фактора, я бы обратил внимание на следующие преимущества НОМОС-БАНКа:
1. Простота тарифного плана. Отсутствие скрытых комиссий.
2. Быстрота принятия решения о финансировании
3. Финансирование поставок дебиторам практически из всех регионов России.
4. Специальное предложение для поставщиков крупных сетей
Очень сложно отвечать на вопрос о своих слабых сторонах, тем не менее постараюсь прокомментировать:
Любая растущая факторинговая компания, на том или ином этапе, сталкивается с необходимостью модернизации действующего программного обеспечения. Не стал исключением и НОМОС-БАНК. Данный процесс у нас идет полным ходом, что, несомненно, приведет в дальнейшем к улучшению обслуживания клиентов, улучшению оперативности принятия решения по клиентам, а также внедрению новых продуктов факторинга.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Владимир!
Вознаграждение НОМОС-Банка по факторинговым операциям состоит из двух компонентов. Отражен ли размер вознаграждения у вас в тарифах? Увеличивается ли сумма вознаграждения на НДС?
|Ответ:
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Здравствуйте, Зося!
Как Вы правильно заметили, вознаграждение НОМОС-Банка по факторинговым операциям состоит только из двух составляющих это: фиксированный сбор за обработку документов и комиссия за предоставленные кредитные ресурсы.
Размер вознаграждения отражен в наших тарифах. Как у всех факторов, предлагаемые нами тарифы называются без НДС. Однако отмечу, что с нашей стороны на каждую списаную комиссию выписывается счет-фактура, на основании которой клиент может зачесть НДС в обычном порядке.
|Вопрос:
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Добрый день, Владимир!
Вас уже спрашивали о развитии факторинга в ближайшие годы, а насколько он востребован в России сейчас? Много ли игроков на рынке, и насколько быстро растет их число? Есть ли вообще место для новых игроков или уже все «занято»?
|Ответ:
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Уважаемая Анна!
На востребованность факторинга указывает достаточно динамичный рост объема рынка на 90…100% ежегодно. Если ранее, эта услуга для большинства потенциальных клиентов была в диковинку, то на сегодня многие уже осознали те преимущества которые дает факторинг.
Вслед за ростом рынка растет и количество игроков. В настоящий момент декларируют о предоставлении услуги факторинга около 130 компаний и банков. Профессионально же предоставляют данную услугу только около 30.
Касательно появления новых игроков могу сказать, что занять какую-то существенную долю рынка по силам лишь структурам со значительными финансовыми ресурсами. Как я уже отмечал ранее, вместе с ростом рынка также стремительно растут и барьеры для входа на него. Продукт очень высокотехнологичен и далеко не всем под силу поставить его на поток. Кроме того, необходимо развивать широкую филиальную сеть. В настоящий момент доля Москвы составляет около 52% и в дальнейшем она будет неуклонно снижаться за счет роста доли регионов. Многие, выйдя на рынок и столкнувшись с проблемами, в итоге будут вынуждены уйти с него.
|Вопрос:
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Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, какова процедура оформления факторинга, ваши преимущества перед другими банками, вы осуществляете данные операции с залогом или без и каким финансовым положением должен обладать потенциальный заемщик. Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день, Алена!
Процедура оформления факторинга предельно проста. Клиент предоставляет утвержденный комплект документов, далее сотрудники Банка анализируют предоставленные документы (до
Наши основные преимущества:
— отсутствие скрытых комиссий,
— бесплатное управление дебиторской задолженностью,
— предоставление льгот поставщикам сетевых ритейлеров,
— финансирование в день предоставления документов в любой регион РФ.
Факторинг в НОМОС-Банке предоставляется без залога. Вопрос финансового положения поставщика очень индивидуален и не имеет такого существенного значения как при кредитовании. При факторинге значительно больше внимания уделяется ликвидности дебитрской задолженности. Единственно, у потенциального клиента НОМОС-Банка оборот по факторингу должен быть не менее 3 млн. руб. в месяц.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Владимир! Насколько я знаю, факторинг широко применяется крупным и средним бизнесом. Насколько он полезен для малого бизнеса?
|Ответ:
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Уважаемый Александр!
Факторинг полезен любой компании, вне зависимости от ее размера, которая стремится обеспечить рост объема продаж.
Часто торгоговый оборот поставщика ограничевается тем, что его покупатели не имеют достаточного количества денежных средств для оплаты большего объема закупки. В тоже время поставщик не имеет возможности увеличения размера товарного кредита
Кроме того, что особенно актуально для малого бизнеса, факторинг помогает значительно расширить их горизонты. Клиент имеет возможность переложить огромный участок по работе с покупателями (дебиторами) на факторов и переключиться на решения других более важных задач, например, модернизацию оборудования, заняться усовершенствованием технического процесса, вложить деньги в новые направления бизнеса или заняться поиском новых покупателей или поставщиков.
|Вопрос:
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Добрый день, Владимир!
Наша компания находится в Воронеже и является поставщиком металлургических комбинатов. В НОМОС-Банке предусмотрен только открытый факторинг. Есть ли возможность работать так, чтобы наши дебиторы, у которых процесс согласования вызывает множество трудностей, проходил легче?
Слышала, что многие банки предлагают открывать компаниям расчетные счета, на которые поступают все оплаты от дебиторов, а они уже списывают денежные средства по условиям факторинга. Необходимый объем финансирования по факторингу — 18 млн. рублей в месяц., отсрочка — 30, просрочка — 20 календарных дней. Количество дебиторов — 4.
|Ответ:
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Добрый день, Марина!
В данный момент НОМОС-Банк не работает по закрытому факторингу с клиентами. Мы планируем внедрение данного продукта, но не ранее второго полугодия 2008 года.
Что касается практики работы банков по закрытому факторингу и приведенного вами примера, когда банки открывают компаниям расчетные счета, на которые поступают все оплаты от дебиторов, а они уже списывают денежные средства по условиям факторинга, то могу сказать, что дебиторы иногда забывают оплачивать по указанным реквизитам и оплачивают по старым. Это приводит к тому, что поставщик получает двойную оплату за поставленный товар, после чего должен оплачивать профинансированную поставку банку.
Для банка это большой риск и для того, чтобы он был оправдан, банки взимают повышенные проценты за предоставление данного продукта. Зачастую это становится не выгодным для поставщиков, и они стараются убедить своих контрагентов подписывать уведомления об оплате. Многие крупные компании уже понимают, что своевременность поставки от их поставщиков зависит от их финансовой устойчивости и соглашаются с уступкой дебиторской задолженности.
|Вопрос:
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Владимир, добрый день!
Расскажите, пожалуйста, чем отличается факторинг от кредитования.
Спасибо!
|Ответ:
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Добрый день, Максим!
Перечислю вам основные отличия факторинга от кредитования:
|Вопрос:
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Здравствуйте, Владимир!
|Ответ:
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Добрый день, Евгений!
Ключевым преимуществом факторинга является то, что этот финансовый инструмент беззалоговый и более оперативный в принятии решения. Сумма кредита всегда ограничена размером залога, причем рыночная стоимость залога может в два раза превышать размер кредита, а размер факторингового финансирования, как правило, зависит только от сбытовых возможностей поставщика.
В отличие от кредита, факторинг не исключает одновременное использование традиционных финансовых инструментов. Финансирование при факторинге, как правило, не зависит от размеров получаемых кредитов.
Факторинг помогает поставщику значительно укрепить свои позиции в конкурентной среде. А именно: предложить своим покупателям за отгруженные товары или оказанные услуги более длительные отсрочки платежей, что при сегодняшней ситуации является весомым конкурентным преимуществом.
Необходимо отметить, что факторинг — это не только финансирование, но и комплекс сопутствующих услуг: страхование рисков, связанных с несвоевременной оплатой товаров или услуг, инкассация дебиторской задолженности, информационное обслуживание, консалтинг документов, а так же обеспечение функции кредитного менеджмента по установлению лимитов, отслеживанию и сбору дебиторской задолженности.
Тем самым, поставщики имеют возможность переложить огромный участок по работе с покупателями (дебиторами) на факторов и переключиться на решения других более важных задач, направленных на развитие бизнеса.
|Вопрос:
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Владимир, добрый день!
Скажите, пожалуйста, какова цена «входного билета» для пользования услугой факторинга в вашем банке? Каковы должны быть обороты нашей компании? Может ли очень маленькая компания с оборотами в 15—30 млн. рублей в год пользоваться факторингом?
Расскажите, каков будет процесс взаимодействия в схеме «наша компания — банк — клиент нашей компании». Что происходит, если клиент задерживает оплату — это будут наши проблемы или ваши? Если можно, ответьте подробнее, так как с понятием факторинга столкнулись недавно, и пока нет понимания всех аспектов этой услуги.
|Ответ:
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Добрый день!
Если понимать под ценой «входного билета» минимальный оборот по факторингу, то НОМОС-Банк не принимает на факторинговое обслуживание клиентов с планируемым ежемесячным оборотом по факторинговому счету менее 3 млн. рублей. О причинах я уже говорил ранее.
Схема факторинга предельна проста:
Если факторинг с регрессом и дебитор не оплатил в срок поставку, НОМОС-Банк ждет оплаты еще в течение 30 дней, только после этого выставляет регресс (требование об оплате поставки) на поставщика товара.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
Передо мной стоит задача — найти банк, который предоставляет услуги факторинга. К сожалению, я впервые столкнулась с этой задачей, и не имею представления, на каких условиях банки предлагают факторинг.
|Ответ:
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Добрый день, Юлия!
У всех банков разные условия работы и обслуживания клиентов и клиенту сложно определиться в выборе партнера.
Преимущество нашего банка заключается в оперативности принятия решения и также прозрачности вознаграждения по факторинговым операциям, которое состоит только из двух компонентов: фиксированного комиссионного сбора за обработку документов по поставке и дохода за предоставление кредитных ресурсов (представляет собой процентную ставку, начисляемую на сумму финансирования).
Также у нас есть специальное предложение для поставщиков крупных сетей.
Более подробную информацию вы можете получить связавшись с нашими специалистами по телефону
|Вопрос:
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Здравствуйте, Владимир!
Наверное, вас уже просили, но расскажите в двух словах, что такое факторинг? Что такое лизинг я, к счастью, уже понял, но факторинг — новое слово на этом сайте.
|Ответ:
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Добрый день!
Факторинг представляет собой финансирование поставщика в обмен на уступку денежного требования к покупателю, за отгруженные товары или оказанные услуги, в пользу банка.
|Вопрос:
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Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, об отрицательных сторонах факторинга.
Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день, Андрей!
Отвечая на ваш вопрос, я расскажу о проблемах, с которыми может столкнуться клиент при факторинговом обслуживании. Одна из проблем в том, что у многих компаний плохо организован документооборот, поэтому на начальном этапе фирмы сталкиваются с проблемой организации процесса документооборота при факторинговом обслуживании. Иногда поставщики сталкиваются с нежеланием некоторых дебиторов работать по факторингу. Часто поставщику трудно рассчитать свои издержки
Иногда компании с большой географией продаж не имеют возможности уступать дебиторскую задолженность их покупателей в регионах
|Вопрос:
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Здравствуйте, Владимир!
С уважением, Екатерина.
|Ответ:
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Добрый день, Екатерина!
Среди задач стратегического плана развития услуги факторинга в НОМОС-Банке стоит повышение качества предлагаемых услуг, составной частью которого является и внедрение сервиса дистанционного банковского обслуживания, чтобы клиент, в любой удобный для него момент, мог получить интересующую его информацию в рамках факторингового обслуживания.
В настоящий момент информационное обслуживание клиентов строится на основе оперативной рассылки файлов, содержащих информацию о состоянии дебиторской задолженности, платежах дебиторов, удержанных комиссиях, действующих лимитах и др. То есть, наши клиенты владеют всей необходимой информацией для принятия управленческих решений.
Страница конференции c 23.11.2007 просмотрена 22 669 раз.