Новая программа кредитования предприятий малого бизнеса от Банка Москвы

Банк Москвы стремится занять ведущие позиции на рынке банковских услуг для клиентов малого бизнеса. В рамках реализации данной задачи в августе 2012 года сформирован департамент малого бизнеса: подобрана команда профессионалов в данном направлении, запущена новая модель продаж. Сегодня Банк Москвы предлагает семь видов кредитов, которые полностью отвечают потребностям компаний малого бизнеса.

Подробнее об этом в ходе онлайн-конференции на Банки.ру рассказывала директор департамента малого бизнеса Банка Москвы Екатерина ОРЛОВА.

Уважаемые участники онлайн-конференции ! В первую очередь я хотела бы поблагодарить вас за интересные вопросы, за важную обратную связь. Новая программа кредитования малого бизнеса от Банка Москвы предлагает широкую линейку кредитных продуктов. Каждый представитель малого бизнеса сможет найти подходящий вариант финансирования своего предприятия.

Я искренне надеюсь, что мои ответы оказались для вас полезными и вы смогли оценить преимущества новых возможностей Банка Москвы для малых предприятий. Ждем вас в наших офисах!