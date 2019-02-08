Новая программа кредитования предприятий малого бизнеса от Банка Москвы

Онлайн-конференция состоялась 15.11.2012
|
Банк Москвы стремится занять ведущие позиции на рынке банковских услуг для клиентов малого бизнеса. В рамках реализации данной задачи в августе 2012 года сформирован департамент малого бизнеса: подобрана команда профессионалов в данном направлении, запущена новая модель продаж. Сегодня Банк Москвы предлагает семь видов кредитов, которые полностью отвечают потребностям компаний малого бизнеса.
Подробнее об этом в ходе
Уважаемые участники
Я искренне надеюсь, что мои ответы оказались для вас полезными и вы смогли оценить преимущества новых возможностей Банка Москвы для малых предприятий. Ждем вас в наших офисах!
|
|Подробности
Екатерина Орлова родилась в Горьком (Нижнем Новгороде), где в 2000 году окончила Нижегородский институт менеджмента и бизнеса по специальности «мировая экономика». Банковский опыт начала получать в 2000 году в Автогазбанке (ныне банк «Союз»), где работала в течение пяти лет, пройдя путь от оператора отдела ценных бумаг до начальника отдела ценных бумаг и кредитования.
В октябре 2005 года была приглашена в ВТБ 24 в Нижнем Новгороде. Начав с должности начальника отдела клиентских отношений, доросла до заместителя управляющего филиалом, выступала лидером
В марте 2009 года пришла в Промсвязьбанк заместителем директора департамента малого и среднего бизнеса, а с июня возглавила департамент.
Перейдя в феврале 2012 года в Банк Москвы, Екатерина Орлова, используя внутренние кадровые ресурсы банка, а также привлекая опытных профессионалов извне, организовала новую команду высококвалифицированных специалистов в области кредитования малого бизнеса.
Общий трудовой стаж работы в банковских структурах — 12 лет.
|Вопрос:
|
Здравствуйте Екатерина, приятно удивлен, увидев Вас здесь. Мы знакомы с Вами лично по нашему с Вами предыдущему месту работы (точнее вы приезжали в г.Казань а я приезжал в этот город из г. Йошкар-Ола). К сожалению наш офис в последствии был закрыт. И нам всем пришлось искать новое место работы. Хотелось бы поинтересоваться каковы планы Банка Москвы в плане развития регионального бизнеса - планируется ли открытие новых точек продаж например по продуктовой линейке МСБ?
|Ответ:
|
Дмитрий, здравствуйте! Реализация новой стратегии развития кредитования малого бизнеса в Банке Москвы стартовала совсем недавно — в августе текущего года был создан департамент малого бизнеса, в конце октября мы запустили новую линейку кредитных продуктов и новую технологию кредитования клиентов сегмента малого бизнеса. В ближайшие год-полтора мы планируем внедрение новой программы кредитования во всех точках продаж сети Банка Москвы, а затем будем рассматривать вопросы открытия новых точек продаж продуктов для малого бизнеса. Спасибо Вам большое за хорошие пожелания.
|Вопрос:
|
Здравствуйте, Екатерина!
|Ответ:
|
Алексей, добрый день! Процесс получения кредита для малого бизнеса довольно прост и вкратце выглядит так: вы получаете консультацию по условиям кредитования, необходимому набору документов и отчетности у специалиста Банка, представитель Банка проводит финансово-хозяйственный анализ деятельности вашего предприятия с выездом на место ведения бизнеса (если такое требуется условиями кредита) — здесь происходит сбор необходимых документов и отчетности, далее на основании полученной информации Банк принимает решение о предоставлении кредита и, при положительном решении, вы получаете кредит. Более полную информацию об условиях кредитования, необходимых документах, сроках рассмотрения вы можете выяснить в ближайшем к вам подразделении Банка Москвы, кредитующем малый бизнес. Вы так же можете заполнить на сайте Банка краткую заявку (http://www.bm.ru/ru/malomu-biznesu/kredity-malomu-biznesu/) на кредит и наши специалисты сами свяжутся с вами и проведут необходимое консультирование.
|Вопрос:
|
Добрый день.
|Ответ:
|
Наталья, здравствуйте! Т. к. мы запустили новую программу кредитования малого бизнеса только в ноябре, то прогнозируем увеличение текущего портфеля до конца года на уровне 25%. В 2013 г. мы ориентируемся на двукратный рост нашего портфеля кредитов малого бизнеса. На сегодня у нас 7 кредитов для предприятий малого бизнеса, в следующем году мы планируем запустить до 4 новых кредитов — среди них кредиты для работы с госзаказами и продукты по рефинансированию, их разработка уже ведется.
|Вопрос:
|
Существует ли возможность снижения процентной ставки по кредитам?
|Ответ:
|
Николай, добрый день! Процентная ставка по кредитам для малого бизнеса зависит от многих параметров — суммы и срока кредитования, наличия или отсутствия залогового обеспечения, финансово-хозяйственного состояния бизнеса клиента, наличия у него кредитной истории и ее качества. При предоставлении кредита процентная ставка устанавливается на весь срок кредитования и не меняется. Для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в Банке Москвы, при повторном кредитовании возможно снижение ставки, более того мы планируем внедрять программу лояльности для наших клиентов, в рамках которой они смогут получать определенный преференции, в том числе снижение ставок кредитования.
|Вопрос:
|
Добрый день! Будут ли продукты банка чем-то отличаться от предложений других банков?
|Ответ:
|
Рамиль, здравствуйте! На текущий момент Банк Москвы предложил клиентам малого бизнеса 7 видов кредитных продуктов — это быстрые беззалоговый кредиты на основе скорингово анализа, два вида овердрафтов, два вида специальных кредитов на приобретение основных средств, кредит на пополнение оборотных средств и долгосрочный кредит на реализацию планов развития бизнеса. Но мы не собираемся стоять на месте — уже сейчас в разработке находится еще четыре новых кредитных продукта. Они будут действительно уникальными, не похожими на то, что предлагают конкуренты. Среди них — продукты по работе с клиентами, работающими по госзаказу и различные продукты по рефинансированию. Таким образом, наши кредиты в
|Вопрос:
|
Какой размер кредита для субъеков малого и среднего бизнеса можно получить у Вас в банке, под какой процент, на какой срок?
|Ответ:
|
Вадим, добрый день! В рамках новой линейки кредитных продуктов для предприятий малого бизнеса Банк Москвы предлагает 7 видов кредитов. Размер кредитов, в зависимости от вида, может варьироваться от 150 тыс. рублей до 150 млн. рублей, сроки до 5 лет, ставки от 11% годовых. Кредиты в размере до 1,5 млн. рублей можно получить без залогового обеспечения, так же не требуется залога при получении овердрафтов. По залоговым кредитам сумма до 1,5 млн. рублей может быть необеспеченна залогом. По всем кредитам обязательны поручительства собственников бизнеса. При разработке новой программы мы постарались максимально снизить временные, финансовые затраты клиента при оформлении кредита, уменьшить объем документов и отчетов, обязательных к предоставлению в Банк. Все это должно повысить комфортность работы с нами и привлечь в Банк новых клиентов.
|Вопрос:
|
Какие особенности будет иметь новая программа кредитования предприятий малого бизнеса. Какая планируется стратегия развития и насколько конкурентная среда будет влиять на развитие Банка на территории России. На сколько новая модель продаж будет эффективной в районах, где большую часть рынка занимают региональные банки?
|Ответ:
|
Добрый день! К 2015 году Банк Москвы намерен довести долю на рынке среднего и малого бизнеса в ключевых регионах присутствия Банка до 5—6% и войти в тройку лидеров среди банков, кредитующих малый бизнес. Современный Российский банковский рынок начал складываться не так давно и далек до формирования более или менее окончательного облика. А рынок банковских продуктов и услуг для малого бизнеса еще менее сформирован. Нельзя сказать, что здесь отсутствует конкуренция между банками, но предложить полноценный набор продуктов и услуг для МБ могут не многие из них. Будущее за банками где клиент может получить все что ему нужно для развития своего бизнеса, более того банками которые могут сами предугадать потребности клиентов и оперативно предложить инструмент реализации этих потребностей, сформировать новый спрос на банковские услуги. Одной из особенностей региональных банков является индивидуальный подходо к каждому клиенту, решение вопросов на уровне общения руководителей предприятия и банка. В своей работе с клиентами малого бизнеса мы тоже будем внедрять индивидуальный стиль взаимодействия с клиентом, закрепляя за ним индивидуального банковского менеджера.
|Вопрос:
|
Я хочу расширить свой бизнес, как мне оформить кредит на сельхозтехнику?
|Ответ:
|
Полина, здравствуйте! В рамках программы кредитования малого бизнеса Банк Москвы не кредитует производителей сельхозпродукции, за исключением ее переработки.
|Вопрос:
|
Как вы можете помочь открыть дело с нуля (ТЗД)?
|Ответ:
|
Анна, здравствуйте! Ответ на такой вопрос уже неоднократно озвучивался — в настоящее время получить банковский кредит на открытие бизнеса с нуля очень сложно.
|Вопрос:
|
Какие шаги вы планируете предпринять для минимизации роста уровня просрочки по кредитованию МСБ и поддержке клиентов, оказавшихся в трудном положении?
|Ответ:
|
В целях минимизации просрочки по кредитам, предоставляемым малому бизнесу, Банком Москвы используется специальная технология оценки кредитоспособности заемщиков, которая учитывает фактическое финансово-хозяйственное состояние бизнеса. Таким образом, уже на этапе рассмотрения кредитной заявки мы снижаем риски возникновения просрочки. Вторым элементом профилактики возникновения просрочки является всесторонний мониторинг бизнеса заемщиков и незамедлительное принятие мер при возникновении каких-либо проблем с обслуживанием кредитов. Но если, же бизнес заемщика попадает в трудное положение, при котором происходит неисполнение кредитных обязательств перед Банком, мы всегда совместно с клиентом определяем пути выходя из сложившейся ситуации. Трудно назвать какие-то универсальные инструменты — все решается в каждом конкретном случае индивидуально.
|Вопрос:
|
Добрый день, Екатерина!
|Ответ:
|
Елена, здравствуйте! Возникновение проблем в бизнесе могут происходить — от этого в полной мере никто не застрахован. Главное в такой ситуации не убегать от них, а постараться договориться с контрагентами о путях решения их решения. Это же в полной мере относится к взаимодействию с Банком. Если у вас происходит возникновение просроченных обязательств, обязательно обратитесь в Банк к сотруднику, который с вами взаимодействует! Только вместе с вами, исходя из конкретных обстоятельств, мы сможем найти наиболее оптимальные решения в сложившейся ситуации.
|Вопрос:
|
Чем выгоднее воспользоваться для приобретения основных средств – лизингом или кредитом?
|Ответ:
|
Василий, добрый день! На ваш вопрос невозможно дать однозначного ответа. В зависимости от формы собственности, применяемого режима налогообложения и ряда других факторов для предприятия малого бизнеса может быть более выгоден либо лизинг, либо кредит. Все это определяется в каждом случае индивидуально. Более подробную информацию о кредитовании Банком Москвы предприятий малого бизнеса вы можете получить у наших сотрудников в ближайшем к вам офисе Банка. www.bm.ru
|Вопрос:
|
Екатерина, добрый день,
|Ответ:
|
Алена, здравствуйте! Согласно новой программы кредитования малого бизнеса Банк Москвы значительно изменил подходы к оценке кредитоспособности своих клиентов. Например, если ранее оценка финансово-хозяйственного положения строилась на основе формальных данных бухгалтерских и налоговых отчетов, то сейчас мы ориентируемся на реальные возможности и потребности бизнеса, используя данные управленческого учета. Это позволяет предложить заемщикам те условия кредитования, которые в полной мере отражают потребности бизнеса в заемном финансировании, при этом позволяя бизнесу успешно развиваться и исполнять кредитные обязательства. Основные требования Банка к потенциальным заемщикам ранее уже были подробно описаны в одном из ответов.
|Вопрос:
|
Мы молодая творческая семья, хотим открыть свой собственный бизнес. Мы четко определили свое направление. Для реализации своих планов необходим стартовый капитал. Хотелось бы узнать, какие есть шансы получить кредит под невысокий процент в залог производимой продукции. Возможно ли получение кредита для организации бизнеса с нуля?
|Ответ:
|
Добрый день! Евгений, для начала своего бизнеса с нуля, привлекать финансирование, помимо собственных средств, можно начинать с государственных программ и структур поддержки малого бизнеса, а потом, имея некоторый опыт предпринимательской деятельности, обращаться за кредитами в банки. Сегодня, чтобы получить банковский кредит, предприятие малого бизнеса должно просуществовать на рынке не менее 9—12 месяцев.
|Вопрос:
|
Уважаемая Екатерина, я хочу открыть фирму по предоставлению услуг сельскому хозяйству. Могу ли я, как начинающий предприниматель, получить кредит в банке, не имея имущества под залог и поручителей? Казань.
|Ответ:
|
Александр, здравствуйте! В вашем случае, скорее всего, получить банковский кредит на открытие бизнеса с нуля будет проблематичным. Как ранее уже говорилось, банки не кредитуют начинающих предпринимателей по причине высоких рисков закрытия таких предприятий в течение первого года существования. Вы можете использовать собственные финансовые ресурсы, привлечь партнеров или обратиться в государственные структуры поддержки бизнеса.
Страница конференции c 12.11.2012 просмотрена 33 269 раз.