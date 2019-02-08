Почему кредитные карты становятся самым популярным способом займа

Онлайн-конференция состоялась 06.06.2013
|
Банк Москвы провел
Сегодня он стремится занять ведущие позиции на рынке розничных банковских услуг. Понимая, что при нынешнем ритме жизни не всегда получается везде успеть, банк готов идти навстречу своим клиентам и создавать удобные и современные продукты.
О преимуществах новой линейки кредитных карт посетителям портала Банки.ру рассказывала
|
|Подробности
Наталья Владимировна Коновалова родилась в 1968 году в Москве.
Окончила Московский институт народного хозяйства им.
С 1991 по 2001 год работала в Автобанке, прошла путь от эксперта валютного управления до заместителя директора департамента развития банковского бизнеса.
В 2001–2002 годах была советником председателя Транскапиталбанка.
В
В
В
С 2011 года работает в Банке Москвы в должности
Общий трудовой стаж — около 22 лет, из них 18 — на руководящих должностях в банковской сфере.
|Вопрос:
|
Наталья Владимировна, Смотрите ли Вы на конкурентов? Какие карточные продукты, с Вашей точки зрения, являются наиболее успешными на нашем рынке?
|Ответ:
|
Добрый день, Антон. Маркетологи розничного бизнеса постоянно анализируют условия предлагаемых банками продуктов для физических лиц, в том числе, условия выпускаемых банками кредитных карт. Однако, дать однозначный ответ на Ваш вопрос весьма сложно, поскольку по каждой кредитной карте любого банка необходимо оценивать не какой-то один, а более 10 различных параметров. Речь может идти о ставке по кредиту, кредитном лимите, льготном периоде, комиссии за обслуживание карты, условиях погашения кредитов, лимитов снятия наличных, условиях снятия наличных (в банкоматах и ПВН своего банка и других банков), а также дополнительных возможностях карт, включая бонусы, скидки, возврат средств на карту и т. д. Ни один из банков не является абсолютным лидером по всем перечисленным параметрам. При этом для разных клиентов их важность может существенно отличаться. Например, если Вы планируете часто пользоваться кредитной картой, условия Банка Москвы — одни из лучших на российском рынке.
|Вопрос:
|
Здравствуйте! В настоящий момент Лето Банк, входящий в Группу ВТБ, проводит эксперимент по внедрению идентификации держателей карт с применением биометрических параметров (дактилоскопические сканеры). Будет ли данная технология, в случае успешного завершения пилотного проекта, распространена на карточные продукты БМ? Применение данной технологи, например, будет востребовано Клиентами Банка, получающими пенсионные выплаты с применением пластиковых карт. Отказ от применения PIN в пользу биометрии будет положительно сказываться на безопасности получения средств в АТМ, поскольку пожилые люди часто забывают PIN, и вынуждены его записывать. Также будет исключена возможность использования социальных карт третьими лицами. Спасибо!
|Ответ:
|
Добрый день, Сергей. Спасибо за вопрос. Это безусловно интересная инновация и будет востребована потребителями. Посмотрим на результаты пилота у наших коллег.
|Вопрос:
|
Здравствуйте, Наталья. Каким Вы видите рост портфеля КК Вашего банка и банковского сектора в общем в ближайшие 2—3 года?
|Ответ:
|
Безусловно мы планируем расти в ближайшие 2 года, так, например, в 2013 году по кредитным картам ожидаем рост в 100%, по кредитам наличными — на 20%, относительно 2012 г. И это не голословные заявления у нас много планов и впереди реализация многих инструментов, которые позволят расти. Это такие как, повышение конкурентоспособности продуктового ряда, запуски мобильных приложений, развитие сети, развитие корпоративного канала и многое другое.
|Вопрос:
|
Уважаемая Наталья Владимировна! У меня история знакомства с БМ достаточно короткая. Пару месяцев назад заинтересовался новым предложением насчет кредитных карт и подал заявление. Зарплата у меня весьма приличная, белая, стаж работы многолетний, должность руководящая, недвижимость в собственности имеется, проблем с кредитной историей никаких: мне казалось, что уж если банк предлагает по таким картам две ставки, 19,9% и 29,9%, то мне вполне могут предложить первую. Однако предложили вторую. На мои недоуменные вопросы ответили лишь, что ставка 29,9% вполне среднерыночная, а решение пересмотрено быть не может даже после представления всех возможных документов справок. Насчет среднерыночной, конечно, явно погорячились: в ОЧЕНЬ многих ведущих российских банках, не только государственных, ставки сейчас СУЩЕСТВЕННО ниже. И вот о чем я задумался: если мне БМ не счел возможным предложить те самые 19,9% — предлагает ли он вообще кому-либо? На форуме «Банки.Ру» люди предположили, что 19,9% — это только для зарплатных клиентов. Представитель БМ, однако, такое предположение отверг. В общем, неприятный осадок остался после всего этого. Разумеется, оформлять карту на предложенных мне условиях я не стал. Сожалею, что не случилось стать клиентом Банка Москвы. А вопрос все-таки остается: кого же все-таки банк считает достойным этих 19,9%? Или это красивая цифра для рекламы?
|Ответ:
|
Добрый день. Очень жаль, что Вам не подошел наш продукт, процентная ставка 19.9% может быть доступна для всех клиентов не только для зарплатных клиентов. Единственное для зарплатных клиентов ставка 19.9% назначается в 100% случаях. Хочу заметить, что ставка 29,9% — средняя на рынке банковских услуг, а благодаря льготному периоду кредитования до 50 календарных дней о процентах можно не задумываться. В нашем Банке льготный период распространяется не только на безналичные операции (покупки в магазине, сети интернет), но и действует на снятие наличных. А также по классическим картам у нас отсутствует комиссия за годовое обслуживание, последующий год также может быть бесплатным, если вы поддерживаете обороты по счетам. А еще у нас бесплатны SMS — банкинг и WEB — банкинг, скоро появится новая программа лояльности и благодаря нашей карте вы можете еще и заработать. Надеемся, что вы все таки станете нашим клиентом.
|Вопрос:
|
Наталья Владимировна, добрый день. Я пользуюсь метро, и обратил внимание, что у Банка Москвы есть отделения в метро. Подскажите, какие услуги там оказываются, можно ли получить кредит? Было бы очень удобно.
|Ответ:
|
Добрый день, Максим. Да, мы являемся единственным банком, имеющим отделения в Московском метрополитене. По пути на работу/с работы вы всегда можете быстро получить продукты «легкой розницы» и получить квалифицированную консультацию. Одним из востребованных продуктов является Кредитная карта с Транспортным приложением (Проездной на метро и общественном транспорте, без очередей и потери времени).
|Вопрос:
|
Добрый день, Наталья Владимировна! Видела рекламу «Кредит именинникам» под 11,5%, 18 июня у меня день рождения. Я пенсионерка, пенсия 7250 руб. живу в г. Златоуст, Челябинская обл. Могу ли я попросить кредит в сумме 30 000 руб. Кредитная история безупречная. Большое спасибо.
|Ответ:
|
Уважаемая, Зоя Алексеевна. В Банке Москвы такой программы нет. Но Мы работаем также с пенсионерами, возможный возраст до 65 лет, а в скором времени мы увеличим данный возраст до 70 лет. Также наши сотрудники более подробнее объясняют пенсионерам о том, что такое кредитная карта и как ей пользоваться.
|Вопрос:
|
Я меняю место работы и мне сейчас нужно перенести дату платежа на один месяц. Возможно ли это?
|Ответ:
|
Добрый день, Тамара Михайловна. Естественно, данная услуга предусмотрена банком: Услуга предоставляется Клиенту один раз за весь срок кредита. Стоимость данной услуги составляет 300 рублей. Подробную информацию по предоставлению данной услуги вы можете уточнить у сотрудников нашего колл-центра.
|Вопрос:
|
Правда ли, что до сих пор кредитные карты используются как аналог кредита. В регионах — в основном для снятия наличных, и совсем не как транзакционый продукт. Как, вы считаете, можно исправить ситуацию?
|Ответ:
|
Добрый день, Алексей. Данная задача является общей для всех банков, мы ориентируем клиентов на оплату с помощью карт, так как это более безопасно и удобно. Со своей стороны мы предоставляем клиентам обучающий материал, рассказывая о преимуществах безналичной оплаты по кредитной карте. Хотелось отметить, что последняя тенденция российского рынка говорит о том, что объемы безналичных операций в 2012 году выросли, уверена, что данная позитивная тенденция сохранится.
|Вопрос:
|
Здравствуйте! Мне нужна банковская карта, которая включает в себя: 3D SECURE VERIFIED BY VISA, CVV2 КОД. А так же чтобы по ней можно было делать интернет платежи и переводы как в рублях так и в валюте и пополнять счет карты!Возможно ли безработному человеку получить такую карту?Заранее спасибо!
|Ответ:
|
Здравствуйте. Интересующий Вас функционал — возможность совершать безопасные покупки и платежи в сети Интернет, с использованием технологии 3D Secure, CVV/CVC кода, реализован на всех эмитируемых в настоящее время картах Банка Москвы, как кредитных, так и дебетовых. Покупки совершаются в любой валюте, независимо от того, в какой валюте открыт счет карты — конвертация произойдет по курсу Банка на день фактического списания средств. Переводы с карты на карту физического лица по технологии P2P можно отправлять с дебетовых карт непосредственно с сайта Банка, а также в банкоматах, независимо от валюты счета получателя. Пополнение карты возможно с помощью банкоматов с функцией приема наличных (cash-in) и в отделениях Банка, комиссия за операцию пополнения не взимается. Дебетовую карту Вы сможете оформить в любом отделении Банка, предъявив документ, удостоверяющий личность, и получить доступ ко всему интересующему Вас функционалу. Кредитные карты предоставляются работающим гражданам, имеющим возможность подтвердить источник дохода.
|Вопрос:
|
Здравствуйте, а могу ли я перевести кредит из одного банка в другой, чтобы снизить процент?
|Ответ:
|
Здравствуйте, Евгений. Это специальная программа рефинансирования, в ближайшее время мы планируем запуск данной программы для наших лояльных клиентов.
|Вопрос:
|
Прошу объяснить, по каким критериям и рейтингам (есть для профессионалов и клиентов) лучше выбирать банк для рефинансирования, и является ли преимуществом, если банк для рефинансирования является зарплатным. Там заявлен выгодный процент, поэтому интересен этот вариант.
|Ответ:
|
Добрый день. Для рефинансирования лучше выбирать банк исходя из его условий, а именно под какие новые условия вы будете кредитоваться. Внимательно изучите тарифы, так как за низкой, на первый взгляд, процентной ставкой скрываются высокие комиссии. Не секрет, что банки с государственным участием не играют в такие игры и, как правило, предоставляют самые открытые тарифы и не скрывают различные комиссии. Также не малозначимыми критериями являются: наличие офисов банка в шаговой доступности, широкая банкоматная сеть, удобные web-банкинг и качество обслуживания, как в отделении, так и колл-центре Банка. Если вы являетесь зарплатным клиентом и у вас подключена услуга автоматического списания средств в погашении платежа, то это вдвойне удобно: вы экономите свое время и всегда вовремя сможете вносить платежи по кредиту.
|Вопрос:
|
Здравствуйте, Наталья Владимировна! Расскажите о преимуществах новых кредитных карт вашего банка.
|Ответ:
|
Здравствуйте, Марк. Прежде, чем запустить НЛК мы проделали огромную работу по выявлению, чего же хотят наши клиенты. Для этого мы провели ряд фокус — групп, провели большое исследование, которое дало ответ, чего же хотят клиенты и поняли, что все гениально просто. Мы сделали три простых тарифных плана, которые удовлетворяю основным потребностям наших клиентов. Каждый из трех тарифных планов разработан на основе потребностей и ожиданий клиентов Банка Москвы. Например, тарифный план «Низкий процент» подойдет тем, кто активно пользуется кредитными картами. По этому тарифу предлагаются не только низкая процентная ставка и бесплатное обслуживание в течение первого года, но и высокий кредитный лимит, льготный период кредитования на любые операции по карте, возможность получить дополнительные скидки по акциям. Тариф «Карта +» рассчитан на тех, кто обращается за получением любого банковского продукта, будь то кредит или вклад. Так же, как и предыдущая, эта карта предназначена для широкого использования, но оформляется она в течение нескольких минут без дополнительных документов. Тариф «Отличные наличные» — хорошее подспорье тем, кто пластику предпочитает купюры. Преимущество и особенность этой карты в том, что с ее помощью можно снять всю сумму кредитного лимита без комиссий. После полного погашения снятой суммы кредитный лимит возобновляется по более выгодной процентной ставке. Данной картой можно оплачивать покупки и услуги в магазинах, Интернете, кафе и ресторанах. А возобновляемый лимит позволит всегда иметь резерв денежных средств в своем кошельке. Если говорить детально, то были сделаны следующие продуктовые изменения: Снижена процентная ставка до 19.9%; Для всех классических карт 0 руб. первый год обслуживания; 50% скидка по золотым картам, теперь премиальная карта Gold стоит всего 1500 руб., вы можете получать повышенные скидки от платежных систем и многое другое, а скоро будет страховка выезжающих за рубеж и консьерж — сервис; Льготный период кредитования до 50 дней, который действует и на снятие наличных; 0 руб. годовое обслуживание при наличии оборотов по карте, как по классическим таки по золотым картам; Бесплатное SMS-информирование и WEB-банкинг; Скидки от партнеров и персональные предложение от банка розыгрыши и Cash-back акции; Для жителей Москвы у нас есть транспортное приложение, позволяющие без очереди пройти в метро и пройти через турникет наземного транспорта; Программа «Айс» для студентов; И многое другое…
|Вопрос:
|
Уважаемая Наталья Владимировна! Как Ваш банк относится к инвалидам имеющим свое и. п. и может ли Ваш банк кредитовать инвалида, не имеющего одной ноги и пол-стопы, но имеющий свой небольшой бизнес\таксист\зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и есть какие-то пониженные процентные ставки для таких людей и могу ли рассчитывать на получение кредита в Вашем банке? Буду рад любому ответу.
|Ответ:
|
Добрый день, Виктор Петрович. Мы с радостью ждем вас в нашем Банке, ни каких ограничений к инвалидам у нас нет. У нас есть только другие требования к индивидуальным предпринимателям в части подтверждения дохода, вместо справки 2-НДФЛ. Ознакомится с документами для ИП вы можете на сайте www.bm.ru
|Вопрос:
|
У многих банков в Европе в продуктовой линейке имеется кредитная Автокарта, предополагающая cash back с операций по карте на всех АЗС и некий сервисный пакет помощи на дорогах. В России из подобного есть пока только Автокарта ЮникредитБанка — и причем достаточно успешная. Планируется ли что то у Банка Москвы для автовладельцев?
|Ответ:
|
Добрый день, Андрей. На сегодняшний момент у нас планируется к запуску программа лояльности, при этом вознаграждение будет предусмотрено по различным операциям и специальные условия будут предусмотрены для наиболее распространенных категорий, в частности, к таким категориям относятся и АЗС. Для автовладельцев у нас сейчас есть хорошее предложение от нашего партнера MasterCard, при оплате страховки кредитной картой MasterCard вы можете получить скидку до 7% на страховой полис.
|Вопрос:
|
Здравствуйте. Подскажите, что делать, если банкомат не выдаёт обратно мою карточку, а точнее как быстрое можно её вернуть?
|Ответ:
|
Добрый день, Дина. 1. В любом случае необходимо заблокировать карту в банке-эмитенте. 2. Если карта и банкомат Банка Москвы, то необходимо обратиться в Колл-центр и подключить услугу смс-информирования о доставке карты в отделение. 3. Если клиенту неудобно ждать проверки банкомата, то предлагается дистанционный перевыпуск (сроки перевыпуска: без транспортного приложения — 3 рабочих дня, с транспортным приложением — 5 рабочих дней) с возможностью выбора удобного отделения для получения карты 4. Если карта стороннего Банка, то при наличии номера карты, паспортных данных клиента и номера мобильного телефона также возможно подключение услуги смс-информирования. После получении смс клиент обращается в офис на Жуковского,14.
Страница конференции c 03.06.2013 просмотрена 12 794 раза.