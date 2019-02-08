Почему кредитные карты становятся самым популярным способом займа

Ответ:

Здравствуйте, Марк. Прежде, чем запустить НЛК мы проделали огромную работу по выявлению, чего же хотят наши клиенты. Для этого мы провели ряд фокус — групп, провели большое исследование, которое дало ответ, чего же хотят клиенты и поняли, что все гениально просто. Мы сделали три простых тарифных плана, которые удовлетворяю основным потребностям наших клиентов. Каждый из трех тарифных планов разработан на основе потребностей и ожиданий клиентов Банка Москвы. Например, тарифный план «Низкий процент» подойдет тем, кто активно пользуется кредитными картами. По этому тарифу предлагаются не только низкая процентная ставка и бесплатное обслуживание в течение первого года, но и высокий кредитный лимит, льготный период кредитования на любые операции по карте, возможность получить дополнительные скидки по акциям. Тариф «Карта +» рассчитан на тех, кто обращается за получением любого банковского продукта, будь то кредит или вклад. Так же, как и предыдущая, эта карта предназначена для широкого использования, но оформляется она в течение нескольких минут без дополнительных документов. Тариф «Отличные наличные» — хорошее подспорье тем, кто пластику предпочитает купюры. Преимущество и особенность этой карты в том, что с ее помощью можно снять всю сумму кредитного лимита без комиссий. После полного погашения снятой суммы кредитный лимит возобновляется по более выгодной процентной ставке. Данной картой можно оплачивать покупки и услуги в магазинах, Интернете, кафе и ресторанах. А возобновляемый лимит позволит всегда иметь резерв денежных средств в своем кошельке. Если говорить детально, то были сделаны следующие продуктовые изменения: Снижена процентная ставка до 19.9%; Для всех классических карт 0 руб. первый год обслуживания; 50% скидка по золотым картам, теперь премиальная карта Gold стоит всего 1500 руб., вы можете получать повышенные скидки от платежных систем и многое другое, а скоро будет страховка выезжающих за рубеж и консьерж — сервис; Льготный период кредитования до 50 дней, который действует и на снятие наличных; 0 руб. годовое обслуживание при наличии оборотов по карте, как по классическим таки по золотым картам; Бесплатное SMS-информирование и WEB-банкинг; Скидки от партнеров и персональные предложение от банка розыгрыши и Cash-back акции; Для жителей Москвы у нас есть транспортное приложение, позволяющие без очереди пройти в метро и пройти через турникет наземного транспорта; Программа «Айс» для студентов; И многое другое…