В 1997 г. с отличием окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «менеджмент».

В 1998—1999 гг. продолжил обучение и получил степень MBA в Imperial College Management School в Лондоне. В 2003 году стал кандидатом экономических наук.

С 1994 по 2002 г. работал в ООО «Креэйтив Маркетинг Груп» заместителем генерального директора. В 2002 г. перешел на пост генерального директора ООО «СиЭмДжи Стретеджи» , где отвечал за стратегию и бизнес-развитие компании, а также за успешную продажу компании группе международных инвесторов. Также работал в компаниях Murray Vernon Ltd (Великобритания) и PricewaterhouseCoopers (Великобритания).

С 2004 года работал в банке «Русский стандарт» на позиции старшего вице-президента , директора департамента маркетинга и курировал весь спектр вопросов, связанных с развитием и внедрением новых розничных продуктов. В марте 2007 года возглавил департамент по развитию карт «Русский стандарт».

Работу в ВТБ 24 начал в октябре 2007 года на посту старшего вице-президента , директора департамента розничного бизнеса.