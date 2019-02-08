Онлайн-конференция состоялась 17.04.2008
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Размещение свободных средств на депозитах всегда считалось самым надежным способом сохранения своих сбережений. Как выбрать депозит, который, помимо надежности, будет отличаться и выгодными для клиента финансовыми условиями?
Член правления, директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ 24 Георгий Горшков рассказывает посетителям портала Banki.ru о преимуществах линейки депозитных продуктов ВТБ 24.
«Уважаемые коллеги, оппоненты, друзья — посетители портала Banki.ru!
Мне было интересно и легко общаться с вами, хотя некоторые вопросы были критическими, но, признаюсь, справедливыми. В любом случае, весь спектр вопросов, заданных вами за время нашего
Спасибо за общение!»
Георгий Горшков
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|Подробности
В 1997 г. с отличием окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «менеджмент».
В
С 1994 по 2002 г. работал в
С 2004 года работал в банке «Русский стандарт» на позиции старшего
Работу в ВТБ 24 начал в октябре 2007 года на посту старшего
С марта 2008 года — член правления ВТБ 24. Отвечает за такие
|Вопрос:
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Пытался просчитать, что выгоднее — вклад с капитализацией процентов или когда проценты перечисляются на счет/карту? С одной стороны, проценты можно получить и потратить, а с другой стороны, при капитализации сумма в итоге вроде больше получается. Объясните, какой вариант наиболее выгодный, и в чем его преимущество?
|Ответ:
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Добрый день, Егор Матвеевич!
Если рассматривать данный вопрос с точки зрения конечного финансового результата, то вклад с капитализацией, безусловно, в приоритете.
Например, при открытии вклада «ВТБ 24 — Доходный» на сумму от 300 000 рублей сроком от 3 до 5 лет и при условии перечисления процентов на счет/карту процентная ставка составит — 9,4%, при условии капитализации процентов эффективная процентная ставка составит 12,29%.
|Вопрос:
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С чем связано предложение ВТБ 24 вкладов на срок до 5 лет? По какой причине мне нужно вкладывать деньги на такой длительный срок?
|Ответ:
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В настоящее время на рынке депозитов заметна тенденция увеличения спроса на долгосрочные вклады. Это можно объяснить тем, что клиенты стали более финансово грамотными и стремятся к выгодному и долгосрочному сотрудничеству с банками. Тем более, что при условии выбора вклада с капитализацией процентов, эффективная ставка по вкладам на длинные сроки заметно выше объявленной.
А ВТБ 24 предлагает возможность капитализации процентов по всем долгосрочным вкладам — «ВТБ 24 — Комфортный», «ВТБ 24 — Целевой» и «ВТБ 24 — Поддержка» — для всех сроков, а «ВТБ 24 — Доходный» — для вкладов от трех лет. Предлагаю вам ознакомиться с нашим предложением по вкладам на сайте банка в разделе «Срочные вклады» и воспользоваться депозитным калькулятором ВТБ 24 на странице http://www.vtb24.ru/personal/deposit/.
Отмечу, что открытие «длинного» вклада позволит зафиксировать сегодняшнюю высокую процентную ставку на длительный срок и застраховаться от возможного общего снижения процентных ставок по вкладам в долгосрочной перспективе. Ведь, если вернутся к периоду весна-лето 2007 года, то в этот период многие банки снижали процентные ставки по вкладам вслед за снижением Банком России ставки рефинансирования. Не исключено, что ситуация повторится.
|Вопрос:
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Рекомендуете ли Вы сейчас открывать вклады в евро?
|Ответ:
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Европейская валюта имеет достаточно устойчивое положение на рынке. Доля вкладов в евро в настоящее время растет, в том числе и в нашем банке. Именно это стало объективной причиной повышения процентных ставок по вкладам ВТБ 24 в этой валюте на длинные сроки (от 1 года) в среднем на 0,25%.
Наше предложение по вкладам в евро сейчас является одним из лучших.
Если вы накапливаете средства, то дифференциация сбережений в рублях и евро сегодня будет разумным вариантом. Если же в перспективе вы будет тратить накопления именно в евро (например, планируете путешествие в Европу или оплату образования ребенка в европейской стране), то вклад в евро будет очень кстати для вас.
|Вопрос:
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Добрый вечер! Почему ВТБ 24 увеличил срок вкладов? Можно ли открывать вклады на длительные сроки?
|Ответ:
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Добрый день, Светлана!
Спасибо за ваш вопрос. Надежность, которую ВТБ 24 сегодня может гарантировать вкладчикам, как банк, имеющий аффилированность с государством, максимально гарантирует клиенту возврат вклада в полном объеме за счет сведения к минимуму вероятности банкротства и риска невозможности выполнения обязательств перед клиентами. Считаю, что у вкладчиков сегодня есть повод доверить нашему банку свои сбережения.
Мы уделили особое внимание долгосрочным вкладам, поскольку доля именно этих вкладов на рынке продолжает стабильно расти с момента появления государственной системы страхования вкладов физических лиц. Долгосрочные депозиты являются более привлекательными для клиентов.
Главная причина — более высокие ставки, которые выглядят еще более привлекательно, если рассматривать эффективные процентные ставки (с учетом капитализации процентов).
А ВТБ 24 предлагает возможность капитализации процентов по всем долгосрочным вкладам — «ВТБ 24 — Комфортный», «ВТБ 24 — Целевой» и «ВТБ 24 — Поддержка» — для всех сроков, а «ВТБ 24 — Доходный» — для вкладов от трех лет. Предлагаю вам ознакомиться с нашим предложением по вкладам на сайте банка в разделе «Срочные вклады» и воспользоваться депозитным калькулятором ВТБ 24 на странице http://www.vtb24.ru/personal/deposit/. В заключение специально отмечу, что положить деньги в банк на год всегда выгоднее, чем, скажем, разместить их на три месяца и затем три раза пролонгировать депозит.
|Вопрос:
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Думаю доверить вашему банку несколько миллионов рублей. Но волнуюсь, три момента:
1. Слышал что Росфинмониторингу госбанки и аффилированные с ними банки вроде вашего негласно сообщают имена вкладчиков чьи вклады на крупные суммы открыты, для налоговой проверки.
2. Страховая сумма составляет 400 тыс. рублей. Как я верну деньги, каков порядок в случае банкротства ВТБ 24? ведь ваш банк открыт на базе обанкротившегося Гута-банка — так сказать, плохое наследство.
3. Планирует ли ВТБ 24 антикризисные меры в случае кризиса как было в 2004 году, например, ввести штрафы вкладчикам за досрочное закрытие ими депозитов, как сделал это Альфа-Банк?
4. Как вы оцениваете стабильность вашего банка на фоне начавшихся огромных кредитных выплат, и не является ли повышение вами ставок по депозитам с одновременным ростом ипотечных ставок свидетельством нехватки денег?
|Ответ:
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Отвечу на ваши вопросы по порядку.
ВТБ 24 гарантирует тайну вклада и сведений о клиенте. Это положение включено в договоры банковского вклада, которые ВТБ 24 заключает с клиентами. А значит, сведения о вкладе клиента предоставляются банком Росфинмониторингу исключительно в том объеме, который предусмотрен Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Данное правило банк не нарушает.
ВТБ 24 сегодня гарантирует высшую категорию надежности на российском рынке как банк, имеющий аффилированность с государством. Государство, с одной стороны, применяет к банкам с госучастием те же подходы и нормативы, что и к частным банкам, при этом контролирует их и как акционер. Надежность банка в свою очередь максимально гарантирует клиенту возврат вклада в полном объеме за счет сведения к минимуму вероятности своего банкротства.
Хочу отметить, что и Гута Банк в момент его покупки не был банкротом. Летом 2004 года банк на фоне общего кризиса на время приостановил платежи. Но всем вкладчикам банка, пожелавшим забрать вклад, выплаты были сделаны в полном объеме.
Ответы на вопросы о порядке осуществления страховых выплат в случае отзыва лицензии у банка — участника системы страхования вкладов вы можете найти на сайте ВТБ 24 в разделе «Страхование вкладов».
Введение штрафов за досрочное закрытие вклада клиентом мы не планируем.
ВТБ 24 повысил процентные ставки вслед за другими лидерами рынка, включая основного конкурента ВТБ 24 — Сбербанк России. За прошедший месяц ставки также повысили Банк Москвы, Газпромбанк, Уралсиб, Райффайзенбанк. Считаю, что в таких условиях повышение ставок было объективно необходимо для сохранения конкурентоспособного предложения ВТБ 24 на рынке вкладов.
|Вопрос:
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Добрый день, Георгий!
Может, вопрос не совсем в тему, но все-таки интересно ваше мнение…
|Ответ:
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На мой взгляд, сегодня участники банковского рынка все же стараются полностью информировать своих клиентов об условиях по тем или иным финансовым продуктам. Постоянно отслеживают ситуацию и соответствующие надзорные органы.
Что касается ВТБ 24, то один из наших основных принципов — информационная открытость. И мы прилагаем серьезные усилия, чтобы условия предоставления наших продуктов и услуг были макcимально прозрачны и понятны для клиентов.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день, Рустам!
Могу сказать, что ВТБ 24 сегодня гарантирует высшую категорию надежности на российском рынке как банк, имеющий аффилированность с государством. Выбрав наш банк для размещения свободных средств вы сделаете правильный выбор. Условия вкладов ВТБ 24 и процентные ставки вы можете посмотреть на сайте банка в разделе «Срочные вклады». В настоящее время я рекомендую вам воспользоваться нашим специальным предложением и открыть вклад «ВТБ24 — Доходный» в рублях на 395 дней под 10% годовых (для сумм свыше 100 001 руб).
Хранение заявлений клиентов о перечислении средств со счетов в пользу третьих лиц банк осуществляет достаточно длительный период времени. В случае возникновения спорной ситуации по заявлению клиента такие документы могут быть представлены клиенту для ознакомления, но возврату не подлежат. В качестве подтверждения совершения операции по счету клиенту выдается оформленный платежный документ на перечисление средств с отметкой банка. Такой документ клиент может получить в любое время в момент непосредственного обращения в офис.
Срок перевода денежных средств в пределах России зависит от валюты перевода и времени представления клиентом в банк поручения на перевод средств. Если речь идет о переводе валюты Российской Федерации, то, как правило, такая операция осуществляется через корреспондентские счета банков отправителя и получателя средств в Банке России и на практике перевод будет доступен получателю на следующий рабочий день.
|Вопрос:
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Георгий, здравствуйте!
1. Недавно обратился в отделение ВТБ24 в Иркутске для открытия вклада. Но вместо вклада, ваши консультанты стали меня активно переуговаривать вложить деньги в пифы, по которым ВТБ 24 никакой доходности не гарантирует. Что же получается, в период дефицита денег у банков (судя по рекламе, некоторые уже предлагают до 14,5% годовых) вашему банку выгоднее привлекать деньги в ПИФы? Или это умышленно делается, чтобы разорить клиентов, ведь доходность по ПИФам сейчас меньше чем по вкладам? почему в отделениях навязывают пифы, а не вклады?
|Ответ:
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Добрый день, Валерий.
Сначала о вкладах и ПИФах. Дело в том, что ВТБ 24 предлагает клиентам разные продукты, а не только вклады. Мы стремимся создать максимально дифференцированную продуктовую линейку, в которой каждый клиент сможет интересное и выгодное для него предложение: линейка вкладов ВТБ 24, возможность инвестирования средств в ОФБУ и ПИФы, различные кредитные программы.
Сотрудник в офисе банка консультирует вас и помогает сориентироваться в предложениях банка, показывает их интересные стороны. Но окончательное решение, например, о форме инвестирования средств — банковский вклад или ПИФ — вы принимаете самостоятельно. Мы будем рады, если вы станете нашим клиентом.
В 2008 году мы планируем предложить клиентам новые инструменты для сохранения и преумножения средств, с привязкой дохода к индексам, сырьевым продуктам и т. д., учитывая интерес к таким продуктам наших клиентов. Также рассматривается и вопрос о возвращении в продуктовую линейку банка обновленного продукта «кредитные карты под залог вклада». В любом случае спасибо вам за проявленный интерес к продуктам ВТБ 24.
|Вопрос:
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Добрый день, Георгий!
|Ответ:
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Здравствуйте, Ольга,
Спасибо за ваш вопрос о сервисах интернет-обслуживания в нашем банке. ВТБ 24 предлагает своим клиентам — физическим лицам систему дистанционного банковского обслуживания «Телебанк», которая в 2007 г. в очередной раз подтвердила статус одной из самых технологичных систем на рынке интернет-банкинга. В опубликованном журналом «Финанс.» рейтинге «Телебанк» занял первое место среди подобных систем для физических лиц. Система позволяет иметь полный доступ к своим денежным средствам и управлять ими в режиме реального времени из любой точки мира.
В системе «Телебанк» можно работать через интернет, телефон, SMS и WAP. Система «Телебанк» позволяет осуществлять любые платежи и переводы по России и за границу (в рублях и иностранной валюте), погашать кредиты, пополнять карты, покупать и продавать иностранную валюту, самостоятельно размещать вклады в ВТБ 24. Система «Телебанк» также включает сервис оповещений в виде SMS или e-mail сообщений, который позволит круглосуточно получать информацию об остатке на счете или карте, в режиме реального времени получать информацию о списанных и зачисленных суммах с указанием остатка и деталей операции, а также другую необходимую информацию о ваших счетах и картах.
|Вопрос:
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Могу ли я получить информацию по капитализированным процентам моего вклада, не обращаясь в офис банка?
|Ответ:
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Да, можете. Для этого вам надо стать клиентом системы дистанционного банковского обслуживания ВТБ 24 — системы «Телебанк». Любое изменение остатка по вашему вкладу можно будет увидеть через интернет.
|Вопрос:
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Добрый день. У меня на счете в другом банке есть средства, которые я хочу переложить на вклад в ВТБ 24. Чтобы открыть у вас вклад, я должна получить их наличными и принести вам, заплатив комиссию?
|Ответ:
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Вы можете заранее открыть вклад с дополнительными взносами на минимальную сумму, а затем сделать безналичное перечисление во вклад. А можете перевести средства на свой текущий счет в ВТБ 24 и затем в офисе открыть вклад.
|Вопрос:
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У вас есть специальные предложения или льготы для вкладчиков?
|Ответ:
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Добрый день, Софья!
Спасибо за ваш вопрос. Конечно, мы делаем для своих клиентов специальные предложения по вкладам, а тем, кто уже стал нашими вкладчиками, предлагаем воспользоваться льготами на другие по продукты банка.
С 15 апреля в ВТБ 24 по вкладу «ВТБ 24 — Доходный» действует специальное предложение: вы можете открыть этот вклад в рублях сроком на 395 дней при размещении суммы от 100 001 рубля под 10% годовых.
Став нашим вкладчиком, вы сможете также получить бесплатную дебетовую банковскую карту, категория которой зависит от суммы денежных средств, размещаемых во вклад. Всю информацию об этих и других предложениях вы можете узнать на сайте банка ВТБ 24.
|Вопрос:
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Добрый день. Мне нужен вклад на 1 год в рублях и после его окончания я хочу получить начисленные проценты на пластиковую карту. Слышал, что в ВТБ 24 я могу бесплатно получить карту к вкладу, это правда? А если я открою два вклада, могу я получить две карты?
Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день, Кирилл!
ВТБ 24 предлагает всем своим вкладчикам бесплатно оформить дебетовую банковскую карту VISA (Electron Instant Issue, Classic или Gold). Категория карты зависит от суммы вклада.
К одному вкладу выдается одна карта. Соответственно, если вы открываете в ВТБ 24 два вклада, вы имеете сможете получить две бесплатные банковские карты. Учитывая, что вы хотите получить проценты по окончании срока вклада, я рекомендую Вам воспользоваться нашим специальным предложением — открыть вклад «ВТБ 24 — Доходный» под 10% годовых на 395 дней (при размещении суммы более 100 тысяч рублей).
|Вопрос:
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А в ВТБ 24 есть вклады на 3 года в евро с ежемесячным получением процентов?
|Ответ:
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Да, есть — «ВТБ 24 — Целевой». Минимальная сумма первоначального взноса — 500 евро, процентная ставка на 3 года (1100 дней) — от 6,10% годовых, а на сумму от 100 001 евро ставка 6,70% годовых. Вклад пополняемый, минимальная сумма дополнительно взноса 100 евро, по вкладу обеспечивается повышение ставки по мере накопления средств.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на основании какого положения ЦБ идентифицируется клиент в вашем банке? И также на основании чего берется ксерокопия паспорта при открытии вклада?
Возможно ли открыть вклад нерезиденту, если у него отсутствует миграционная карта?
|Ответ:
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Здравствуйте, Евгений Павлович!
Идентификация клиента осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России (Положение от 19.08.2004 г. № 262-П и Инструкция от 14.09.2006 № 28-И). Эти документы предусматривают в том числе обязанность банка располагать копиями документов, удостоверяющих личность лица, идентифицируемого банком, или личность которого необходимо установить при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту).
Среди документов, необходимых для открытия вклада физическому лицу — нерезиденту в ВТБ 24, миграционная карта является одним из обязательных документов. Указанное требование не распространяется на категорию граждан, которые согласно законодательству Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию миграционные карты не заполняют.
Страница конференции c 11.04.2008 просмотрена 34 674 раза.