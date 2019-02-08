Малый и средний бизнес: новые продукты, технологии и возможности для клиентов

Онлайн-конференция состоялась 24.04.2008
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При разработке программы кредитования Малого и Среднего Бизнеса Промсвязьбанк постарался максимально учесть потребности малых и средних предприятий в кредитах на различные цели, благодаря чему появилась широкая линейка кредитных продуктов, позволяющие получать заемные средства в больших объемах при минимальных временных и материальных затратах.
В данный момент программа кредитования малого и среднего бизнеса реализуется в 37 филиалах, Москве и МО. К работе в банк приглашено более 300 профессиональных сотрудников для работы с клиентами. Продуктовая линейка представлена семью кредитными продуктами, а также в апреле введена депозитная линейка. За 6 месяцев с момента официального старта проекта в Банк было привлечено более 2500 новых клиентов и произведено финансирование на сумму более 4,5 млрд. рублей.
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|Подробности
Елена Махота родилась в
До прихода в Промсвязьбанк более шести лет работала в
С мая 2007 года возглавляет департамент малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка, запустила программу кредитования малого и среднего бизнеса.
В 2008 году назначена на пост
«Современная ситуация на рынке характеризуется острой конкуренцией за качественного заемщика, что очень выгодно для клиентов, — говорит Елена Махота. — Сейчас настало время брать кредиты по привлекательным ставкам. Банки готовы платить за лояльность клиента скидками и бонусами».
|Вопрос:
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Уважаемая Елена Владимировна, здравствуйте!
|Ответ:
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Юрий Михайлович, добрый день.
В своей деятельности Промсвязьбанк пользуется услугами оценочных компаний при оценке залогового обеспечения, в том числе при реализации программы кредитования малого и среднего бизнеса. Вопросами сотрудничества с оценочными компаниями занимается департамент залогов. Ваша организация может направить информацию с предложением о сотрудничестве на адрес электронной почты банка info@psbank.ru с пометкой «для департамента залогов».
|Вопрос:
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Мне кажется, что тяжело говорить о новых продуктах, технологиях и возможностях для клиентов из малого бизнеса, если в регионах рекламы этих продуктов вообще нет (создается такое впечатление). Мы проводили опрос среди представителей малого и среднего бизнеса в Оренбурге, с какими банками они работают — и ни один опрошенный не упомянул Промсвязьбанк. Хотя в городе эта услуга востребована, и если вы сможете предложить действительно широкую линейку кредитных продуктов и довести информацию до потребителя, то успех вам гарантирован. Как вы планируете организовать информирование предпринимателей о ваших продуктах?
|Ответ:
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Промсвязьбанк довольно активно рекламирует свою программу кредитования малого и среднего бизнеса в различных средствах массовой информации, в том числе электронных, участвует в различных тематических выставках, семинарах, конференциях, реализуются проекты по совместной деятельности с различными организациями, поддерживающими малый и средний бизнес. Рекламная, информационная работа банка проводится не только в Москве, но и очень активно в регионах России.
Что же касается конкретно г. Оренбурга, то плановое открытие отдела кредитования в Оренбургском филиале банка произошло в начале апреля этого года, поэтому массовой рекламы услуг малому и среднему бизнесу попросту не успели разместить. Тем не менее, уже выданы первые кредиты, и информация по Оренбургскому филиалу размещена на официальном сайте банка.
|Вопрос:
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Добрый день!
В связи с необходимостью увеличения товара на складах предприятий, принято решение узнать побольше о кредитных продуктах. На сайте достаточно полная информация по поводу предоставления документов, размеров кредита, сроков и прочее. Но терзают смутные сомнения по поводу эффективной процентной ставки? Фраза «от 12% годовых», какая у вас максимальная процентная ставка по кредиту, именно эффективная, а не за плюсом обслуживания и т. п.
И еще, в некоторых банках требуется подписание дополнительного соглашения, такого как безакцептное снятие денежных средств со счета в другом банке, даже без предварительного уведомления клиента. Дело в том, что владельцы нашего бизнеса против такого самовольного вмешательства в движение денежных средств. Как происходит у вас процесс погашения задолженности?
|Ответ:
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Лариса, указанная ставка 12% — это годовая ставка по которой начисляются проценты за пользование кредитными средствами, проценты начисляются на остаток основного долга по кредиту. Кроме ежемесячной оплаты процентов, взимается комиссия за предоставление кредита, оплачиваемая единожды перед выдачей кредита. При получении кредита в виде кредитных линий, овердрафта заемщик оплачивает комиссию за часть средств которые он не использовал в рамках установленного максимального лимита кредитования.
Эффективная процентная ставка по кредиту будет складываться из процентной ставки за пользование кредитными средствами и комиссий, и если с процентной ставкой все более или менее понятно, то вклад в эффективную ставку оплаты комиссий зависит от срока, суммы кредита, остатка неиспользованного лимита по линиям и овердрафтам. Поэтому указать четко размер эффективной ставки невозможно. С другой стороны на размер эффективной ставки также частично может влиять и сам заемщик, грамотно организуя процесс использования кредитных средств.
Что касается дополнительного соглашения о безакцептном списании средств со счетов клиентов, то это один из стандартных видов обеспечении исполнения обязательств заемщика, залогодателя, поручителя по кредитным соглашениям, и используется банками в крайнем случае, когда исчерпаны другие каналы погашения возникшей просроченной задолженности по кредиту. Если клиент четко осознает свою ответственность по кредитным обязательствам и добросовестно их исполняет, то ему не стоит опасаться за вмешательства в движение денежных средств по расчетным счетам в банке. Кроме того, мы можем предоставить клиенту услугу в погашении регулярных платежей банком самостоятельно, избавляя его в необходимости готовить распоряжения, отслеживать правильность реквизитов, доставку, прохождение документов в банке — главное чтобы у клиента на счете была необходимая сумма средств.
|Вопрос:
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Елена, добрый день!
1. На протяжении какого периода времени действительно решение об одобрении кредита?
2. В каком размере взимается комиссия при досрочном погашении кредита?
|Ответ:
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Светлана, добрый день!
Период действия решения банка о предоставлении кредита составляет от 30 до 90 дней в зависимости от суммы кредита, сложности сделки, вида залогового обеспечения.
Комиссия за досрочное погашение взимается, если погашение производится в первые три месяца кредитования и если сумма досрочного погашения меньше 25% от суммы кредита за исключением полного погашения остатка долга.
|Вопрос:
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Выдает ли банк start-up кредиты? Например, под бизнес план? Какие условия?
|Ответ:
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Как уже неоднократно отмечалось, сегодня Промсвязьбанк кредитует малый и средний бизнес, если предприятие уже фактически работает 9 месяцев. В будущем этот порог будет постепенно снижаться, но перейти к кредитованию старт-ап проектов пока не планируется.
|Вопрос:
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Добрый день!
Рассматривает ли банк неофициальную отчетность индивидуальных предпринимателей для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита? Есть ли система «поощрения» постоянных клиентов банка?
Если я индивидуальный предприниматель, то я получу кредит как физлицо — деньги на руки, или через расчетный счет? И обязательно ли его открывать?
|Ответ:
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Добрый день.
При рассмотрении кредитной заявки помимо официальной отчетности наш банк принимает в расчет данные и управленческой отчетности предприятий малого и среднего бизнеса. Что касается поощрения постоянных клиентов, то для таких заемщиков мы можем предлагать более льготные условия обслуживания в нашем банке.
По второму вопросу. Существует возможность, в случае необходимости, получения кредита в размере до 3 млн. руб. с оформлением на физическое лицо — владельца бизнеса, т. е. денежные средства вы получите наличными на руки. В случае предоставления кредита индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу вся сумма кредита зачисляется на расчетный счет заемщика, открытый в нашем банке.
|Вопрос:
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Елена, добрый день!
Скажите, всегда ли кредитный сотрудник банка совершает выезд на место ведения бизнеса или же существуют иные технологии оценки бизнеса?
|Ответ:
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Евгений, добрый день!
Необходимость в выезде сотрудника банка на место ведения бизнеса существует не всегда — все зависит от конкретного случая и определяется, прежде всего, суммой запрашиваемого кредита, вида кредита, необходимости залогового обеспечения и прочих факторов.
|Вопрос:
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Елена Владимировна, каким образом банк делит предпринимателей на малый или средний бизнес? Интересует граница показателей выручки.
|Ответ:
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Павел Андреевич, добрый день!
Для нашего банка нет принципиальной разницы между малым и средним бизнесом, подходы ко всем клиентам совершенно одинаковые. Разделение в названии клиентов применяется в силу устоявшего в России, в том числе законодательного, деления бизнеса в зависимости от определенных критериев — численность сотрудников, объем выручки и прочее.
|Вопрос:
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Как развивается малый и средний бизнес в Росии в 2008 году и какие предполагаются прогнозы на будущее?
|Ответ:
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Результаты исследований показывают, что точка насыщения потребности в заемных средствах этого сектора экономики далеко не достигнута. Поэтому поле деятельности кредитных организаций, в том числе, банков, очень значительно. И практически все банки, и крупные федеральные, и региональные, и местные активно развивают специальные программы для малого и среднего бизнеса.
|Вопрос:
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Елена, здравствуйте!
Как обозначено в рекламе, заявка расматривается 7 дней, а на практике этот процесс занимает 20 дней и более. Возможно, не хватает специалистов или ещё какие нибудь субъективные моменты мешают — непонятно. Как можно конкретно понять, дадут деньги или нет, чтобы менеджер изначально не загружал сбором документов? Как сделать так, чтобы требовали только балансы, копию учредительных документов и сведения об управлении?
|Ответ:
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Дмитрий Вячеславович, добрый день!
Процесс рассмотрение заявки начинается при выполнение минимальных требований по сбору документов и отчетности и, если необходимо, выезда на место осуществления предпринимательской деятельности. А указанные в рекламе сроки рассмотрения — фактически установленный из практики период принятия решения по предоставленной клиентом информации. Поэтому оперативность в сборе необходимых документов и информации со стороны клиента — один из факторов, влияющих на длительность всего процесса кредитования.
По второму вопросу — наши кредитные сотрудники сами могут определить, соответствует ли бизнес клиента требованиям и условиям кредитования и, соответственно, продолжить дальнейшее взаимодействие с клиентом. Совершать ненужную работу по сбору документов и прочее, поверьте, никто, в том числе и сотрудник банка, не заинтересован.
По третьему вопросу. В линейке кредитных продуктов банка существуют кредиты, для получения которых достаточно только официальной отчетности — «Кредит — Овердрафт», «Кредит — Оборот».
|Вопрос:
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Уважаемая Елена Владимировна!
Я 19.04.2008 года подала заявку на кредит в вашем офисе в Красноярске. А ранее отправила заявку по интернету и до сих пор нет ответа. Вы можете сообщить результат?
Заранее огромное спасибо!
|Ответ:
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Юлия Геннадьевна, добрый день.
Ваш вопрос мы переслали в отдел кредитования малого и среднего бизнеса Красноярского филиала нашего банка, и в ближайшее время с вами обязательно свяжутся для сообщения результатов по вашей заявке. Я буду держать этот вопрос на контроле.
|Вопрос:
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Как отправить заявку на получение кредитной карты после погашения кредита?
|Ответ:
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Если речь идет про погашенный кредит по малому и среднему бизнесу, то кредитная карта получается на общем основании, согласно представленным документам и заявке. Вся информация есть на сайте банка www.psbank.ru. Если речь о
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Антон, добрый день!
Для вас предназначен наш специализированный продукт «Кредит-транспорт», дающий возможность приобретения автотранспортных средств с оформлением на физическое лицо — собственника бизнеса. Сумма кредита при этом может быть до 30 млн. рублей. Более подробная информация размещена на нашем сайте www.psbank.ru
|Вопрос:
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Елена Владимировна, добрый день!
Д. Колпаков
|Ответ:
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Добрый день, Денис!
Результаты многих исследований рынка кредитования малого и среднего бизнеса говорят, что точка насыщения потребности в заемных средствах этого сектора экономики далеко не достигнута, и эта потребность удовлетворена только на 40—45%. Таким образом, поле для деятельности всевозможных кредитных организаций, в том числе банков, очень значительно. Практически все банки, и крупные федеральные, и региональные, и местные активно развивают свои специальные программы для малого и среднего бизнеса. Что касается западных технологий, то практически все они в той или иной мере используются российскими банками. Другой вопрос, что в специфических условиях развития бизнеса России не все из них дают ожидаемый результат, поэтому либо не используются, либо значительно дорабатываются.
|Вопрос:
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Уважаемая Елена Владимировна, знаю о практике «откатов» при получении кредитов по вашей программе малого и среднего бизнеса, сам с этим столкнулся когда хотел получить кредит на пополнение оборотных средств, что существенно удорожает кредит. Как с этим собираетесь бороться?
|Ответ:
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Александр, в нашем банке очень строго подходят к вопросу набора добросовестных, профессиональных сотрудников. Кроме того, практика откатов возникает в тех структурах, где сотрудники не заинтересованы в результатах своего труда. У нас же создана такая система мотивации, при которой материальное вознаграждение труда кредитных сотрудников напрямую зависит от результатов их работы — чем больше будет выдано кредитов, чем выше сумма кредитов, тем большую зарплату получит сотрудник.
Если же случай вымогательства со стороны банковских сотрудников произошел, то вам необходимо обратиться к руководству структурного подразделения банка, написать письмо на электронный адрес — любой такой случай бросает тень на репутацию банка и без рассмотрения не останется.
Страница конференции c 18.04.2008 просмотрена 38 414 раз.