Малый и средний бизнес: новые продукты, технологии и возможности для клиентов

И еще, в некоторых банках требуется подписание дополнительного соглашения, такого как безакцептное снятие денежных средств со счета в другом банке, даже без предварительного уведомления клиента. Дело в том, что владельцы нашего бизнеса против такого самовольного вмешательства в движение денежных средств. Как происходит у вас процесс погашения задолженности?

В связи с необходимостью увеличения товара на складах предприятий, принято решение узнать побольше о кредитных продуктах. На сайте достаточно полная информация по поводу предоставления документов, размеров кредита, сроков и прочее. Но терзают смутные сомнения по поводу эффективной процентной ставки? Фраза «от 12% годовых», какая у вас максимальная процентная ставка по кредиту, именно эффективная, а не за плюсом обслуживания и т. п.

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