Год назад Банк Москвы фактически с нуля запустил работу с малым бизнесом, представив новую универсальную линейку кредитных продуктов и новую модель продаж для компаний этого сегмента. Об итогах работы по новой программе кредитования, а также о новых предложениях для малого бизнеса, а именно о снижении ставок по самым популярным кредитам, о микрокредите «Бизнес успех», о специальных акциях и тарифных планах расчетно-кассового обслуживания, о спецпредложениях для компаний, которые работают в сфере госзаказа, подробнее в ходе онлайн-конференции на Банки.ру рассказывала директор департамента малого бизнеса Банка Москвы Екатерина ОРЛОВА.

Уважаемые участники онлайн-конференции ! В заключение хочу поблагодарить вас за интересные и актуальные вопросы, за такую важную для нас обратную связь. Банк Москвы работает и совершенствует свои продукты для вас. Сегодня в Банке каждый представитель малого бизнеса сможет найти оптимальный вариант финансирования своего предприятия.

Я надеюсь, что мои ответы оказались полезными для вас и вашего бизнеса. Ждем вас в наших офисах!