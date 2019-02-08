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Рост вашего бизнеса — наш приоритет

Онлайн-конференция состоялась 17.10.2013

Год назад Банк Москвы фактически с нуля запустил работу с малым бизнесом, представив новую универсальную линейку кредитных продуктов и новую модель продаж для компаний этого сегмента. Об итогах работы по новой программе кредитования, а также о новых предложениях для малого бизнеса, а именно о снижении ставок по самым популярным кредитам, о микрокредите «Бизнес успех», о специальных акциях и тарифных планах расчетно-кассового обслуживания, о спецпредложениях для компаний, которые работают в сфере госзаказа, подробнее в ходе онлайн-конференции на Банки.ру рассказывала директор департамента малого бизнеса Банка Москвы Екатерина ОРЛОВА.

Уважаемые участники онлайн-конференции! В заключение хочу поблагодарить вас за интересные и актуальные вопросы, за такую важную для нас обратную связь. Банк Москвы работает и совершенствует свои продукты для вас. Сегодня в Банке каждый представитель малого бизнеса сможет найти оптимальный вариант финансирования своего предприятия.
Я надеюсь, что мои ответы оказались полезными для вас и вашего бизнеса. Ждем вас в наших офисах!

 БМ-Банк
Екатерина Орлова

Екатерина Орлова

директор департамента малого бизнеса Банка Москвы

В Банке Москвы Екатерина Орлова создала новую команду высококвалифицированных специалистов по работе с компаниями малого бизнеса. При этом кадровые изменения произошли не только в головном офисе, но и в филиальной сети, в банк привлечены лучшие специалисты на рынке кредитования малого бизнеса. Сегодня в банке создана фундаментальная база для развития одного из перспективных направлений банковского бизнеса — кредитования и обслуживания клиентов сегмента малого бизнеса.


Вопросы 1 15 из 39
Вопрос:

Скажите пожалуйста, каким образом наша оценочная компания «Гранд Нева» осуществляющая свою деятельность в Санкт-Петербурге, могла бы пройти процедуру аккредитации в Вашем банке для дальнейшей оценки ипотечных продуктов. Заранее спасибо за ответ. Ген. директор Пичукан Айвар Янович.

Ген. директор ООО "Гранд Нева" Пичукан Айвар Янович. · 17.10.2013 16:32
Ответ:

Айвар Янович, добрый день! По данному вопросу прошу Вас обратиться в филиал Банка Москвы в г. Санкт-Петербург, координаты на сайте Банка www.bm.ru
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Вопрос:

Возможно ли сотрудничество с Белыми кредитными Брокерами?

illidan04 · 17.10.2013 15:12
Ответ:

Добрый день! Как уже ранее отмечалось, при привлечении клиентов на обслуживание и кредитование по программе кредитования малого бизнеса Банк Москвы не сотрудничает с брокерскими компаниями.
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Вопрос:

Здравствуйте!

Планируется ли в вашем банке открытие направления кредитования франшиз? Я сотрудник магазина франшиз frshop.ru и мы очень заинтересованы в этой программе.

Карамушка Александр · 17.10.2013 15:05
Ответ:

Александр, добрый день. В настоящее время Банк Москвы не планирует развития отдельного направления кредитования для приобретения фрнашиз, но при наличии у клиента действующего бизнеса, он может воспользоваться действующими кредитными продуктами Банка Москвы для целей развития бизнеса.
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Вопрос:

Добрый день! В рамках привлечения клиентов планируете ли работать с брокерскими компаниями? Если ДА, требования к таким компаниям?

PFO · 17.10.2013 14:25
Ответ:

Добрый день! При привлечении клиентов на обслуживание и кредитование по программе кредитования малого бизнеса Банк Москвы не сотрудничает с брокерскими компаниями.
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Вопрос:

Добрый.
В 2011 открыл ИП. И счет в БМ (Пермский край,Соликамск).
На сегодняшний день Взял кредит под ИП в СБРФ на развитие бизнеса. Так как у них был кредит для ИП без залоговый с лучшей лояльностью. БМ предоставить не мог, не смотря на мое желание сотрудничать и в области кредитования. Вопрос. Можно ли на сегодняшний день перекредитоваться в БМ, хотя бы с условиями как в СБРФ (16—18%, до 3 млн, без залога). Спасибо.

ИП Ахмедзянов Роман · 17.10.2013 12:46
Ответ:

Роман, здравствуйте! К сожалению, в настоящее время в г. Соликамск нет подразделения Банка, предоставляющего кредиты по программе кредитования малого бизнеса.
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Вопрос:

Екатерина, добрый день!

Существуют ли продукты проектного финансирования для малого бизнеса, когда кредит получается не на основе прошлых показателей, а под бизнес-план проекта расширения бизнеса (с учетом его успешности в предыдущих периодах)?

Как малому бизнесу, у которого уже есть успехи и большой потенциал развития, преодолеть ограничение закредитованности и все же продолжить кредитоваться? С учетом применяемых банками коэффициентов к выручке и прибыли, а также при наличии кредитов продолжать кредитоваться под развитие сейчас очень сложно, а отдавать долю бизнеса за деньги инвесторов не хочется — есть ли какой-то выход для малого бизнеса?

Заранее спасибо.

Ксения Воронина · 17.10.2013 12:22
Ответ:

Екатерина, добрый день! Банк Москвы готов рассматривать заявки на проектное финансирование, при условии наличия у клиента действующего бизнеса, приносящего доход необходимый для обслуживания запрашиваемого кредита. При закредитованности бизнеса, Банк Москвы может предложит кредитный продукт на финансирование кредитной задолженности в сторонних банках. При этом, при достаточном финансовом положении и наличии залогового обеспечения (в том числе являющегося обеспечением по рефинансируемому кредиту в стороннем банке), сумма нового кредита может быть больше размера погашаемого кредита и частично направляться на цели развития бизнеса.
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Вопрос:

Добрый день. Работу с малым бизнесом ведет другой банк группы ВТБ — ВТБ24. Что будет нового в программах Банка Москвы?

Ramil · 17.10.2013 12:04
Ответ:

На рынке кредитования малого бизнеса, помимо ВТБ24, присутствует много других банков обслуживающих клиентов сегмента МСБ. Банк Москвы работает с предприятиями малого и среднего бизнеса не один год и на сегодня число таких клиентов у нас около 100 тыс. Запуск новой программы кредитования малого бизнеса — это новый этап в развитии деятельности Банка на рынке кредитования МП. Выделение работы с малым и средним бизнесом в приоритетное направление позволит нашим действующим и новым клиентам получить оптимальные условия работы с Банком и развивать свой бизнес.
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Вопрос:

Иногда малому предпринимателю проще получить потребительский кредит, чем на развитие бизнеса. Особенно это касается беззалоговых кредитов. Есть ли у вас такие кредиты? Популярны ли они? Какой процент одобрения?

Lara · 17.10.2013 12:03
Ответ:

Добрый день! Банк Москвы предоставляет предприятиям малого бизнеса беззалоговый кредитный продукт «Микрокредит» — один из самых востребованных из линейки кредитных продуктов для малого бизнеса. Учитывая потребности наших клиентов, в ближайшее время будет запущен новый вид кредита «Бизнес-Успех», в рамках которого можно будет по упрощенной процедуре получить до 5 млн.рублей, в том числе без залога до 3 млн. рублей.
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Вопрос:

Екатерина, здравствуйте.

Почему такая маленькая бланко-часть, например в Сбере 3000 т. р. «Доверие» с минимальным пакетом?

Майя Белкина · 17.10.2013 12:00
Ответ:

Майя, добрый день. В самое ближайшее время мы запускаем новый кредит «Бизнес-Успех», по условиям которого без залогового обеспечения можно будет получить до 3 млн. руб. на срок до 5 лет.
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Вопрос:

Вы предоставляете кредиты компаниям, которые хотят работать с госконтрактами, так? В каком виде — это может быть любой кредит из вашей линейки?

Инкогнито · 17.10.2013 12:00
Ответ:

Добрый день. Для компаний, которые планируют участвовать в аукционах по государственным и муниципальным контрактам, Банк Москвы предложил специальный кредитный продукт на цели обеспечения заявок на участие в открытых электронных аукционах, проводимых на электронной площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка». Продукт предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии в размере до 35 млн. рублей. Таким образом, получив такой кредит заемщик имеет возможность участвовать в нескольких аукционах. Кроме того такой вид кредитования не требует залогового обеспечения. Более подробную информацию вы можете получить у наших консультантов и на сайте Банка www.bm.ru
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Вопрос:

Какой кредит в вашей линейке самый популярный? Какая средняя сумма по кредиту?

Alex · 17.10.2013 11:59
Ответ:

Добрый день! Средняя сумма кредита в рамках программы кредитования малого бизнеса в Банке Москвы составляет 4—5 млн.рублей. При этом, на сегодня наиболее популярными в линейке кредитных продуктов для малого бизнеса являются «Микрокредит» и кредит «Перспектива для бизнеса» — для рефинансирования текущей задолженности перед банками.
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Вопрос:

Здравствуйте, глубокоуважаемый банк!
Кредитуете ли вы ИП (занимаемся сетевым маркетингом)? И если да, то на каких условиях?

Ярослав · 17.10.2013 11:58
Ответ:

Ярослав, добрый день! Да, Банк Москвы, кредитует индивидуальных предпринимателей, и вид деятельности «сетевой маркетинг» не является запрещенным для кредитования. Но стоит отметить, что на принятие решения по кредитной заявке влияют различные факторы. Для получения исчерпывающего ответа на Ваш вопрос, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в ближайший к Вам офис Банка.
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Вопрос:

Екатерина, добрый день!

Расскажите, пожалуйста, на что вообще Банк Москвы обращает внимание при рассмотрении заявок? Наверняка у вас есть некий портрет «идеального заемщика».

Дмитрий Дер. · 17.10.2013 11:57
Ответ:

Дмитрий, здравствуйте! В рамках программы кредитования малого бизнеса Банка Москвы существует ряд требований к потенциальным заемщикам. По организационно-правовой форме это индивидуальные предприниматели либо юридические лица. Возраст фактических владельцев и учредителей бизнеса — физических лиц должен укладываться в интервал от 23 и до 60 лет (включительно) на дату окончания кредитного соглашения. Фактический и юридический адреса анализируемого бизнеса должен находиться не далее 200 км. от местоположения кредитного подразделения Банка. Очень важный и болезненный для всех банков и их клиентов параметр — наличие предпринимательского опыта. В Банке Москвы требования следующие — непрерывный срок ведения действующего бизнеса клиента не менее 9 мес. для бизнеса не имеющего сезонности и не менее 12 мес. для бизнеса, у которого выручка зависит от сезонных спадов-подъемов. Есть ограничения по видам деятельности наших клиентов — кредиты не предоставляются предприятиям занимающимся производством вооружений и продукции военного назначения, предприятиям шоу-бизнеса и ряда других. Еще один критерий отнесения клиента к сегменту малого бизнеса при кредитовании в Банке Москвы — годовая выручка от деятельности предприятия не должна превышать 300 млн рублей. При выручке более этого значения работа с клиентом будет осуществляться по программе корпоративного кредитования.
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Вопрос:

В чем отличие ваших продуктов от схожих из других финансовых организаций?

Игорь · 17.10.2013 11:57
Ответ:

Игорь, здравствуйте! Кредитная линейка Банка Москвы для малого бизнеса соответствует потребностям рынка. К тому же у нас есть ряд преимуществ, которых нет у других банков. Мы максимально оптимизировали наш кредитный процесс и выдаваем решения клиентам быстро, а это действительно важно. У нас комфортные требования по залогам и конкурентные процентные ставки, максимальная сумма кредита до 150 млн. руб., а срок кредитования до 7 лет. С помощью наших кредитов клиенты могут решить практически любые задачи по развитию своего бизнеса.
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Вопрос:

А после того, как компания выиграла конкурс? Вы продолжите работать с таким клиентом? Часто после торгов клиенту требуется финансирование затрат по контракту.

Olga · 17.10.2013 11:56
Ответ:

Ольга, здравствуйте. Да, действительно, у наших клиентов, получивших кредиты на участие в электронных аукционах и выигравших эти аукционы, существует потребность в заемном финансировании на исполнение обязательств по контрактам. В связи с этим в настоящее время мы разрабатываем соответствующий кредитный продукт и планируем его запустить в начале 2014 года.
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Страница конференции c 14.10.2013 просмотрена 11 118 раз.

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