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Пакетные решения для МСБ: плюсы и минусы

Онлайн-конференция состоялась 31.10.2013

Пакетные предложения банков позволяют малым и средним компаниям оптимизировать затраты на различные банковские операции: за фиксированную ежемесячную плату можно использовать все включенные в пакет услуги неограниченное количество раз без каких-либо комиссий и дополнительных платежей. Однако, чтобы такое предложение было выгодно компании, нужно правильно его выбрать и оценить все плюсы и минусы того или иного способа сотрудничества с банком.

Подробнее о пакетах финансовых услуг рассказывал в ходе онлайн-конференции на портале Банки.ру начальник управления сегмента малого и среднего бизнеса ЮниКредит Банка Федор БУХАРОВ.

Уважаемые посетители портала Banki.ru!
Спасибо вам за интерес к нашей онлайн-конференции и за присланные вопросы! Благодаря вам конференция вышла живой и информативной. Надеюсь, мои ответы позволили вам узнать больше о наших продуктах для малого и среднего бизнеса, но если какие-то вопросы остались пока без ответов, вы всегда можете задать их на нашем сайте unicredit.ru. Мы также будем рады видеть вас в отделениях ЮниКредит Банка.
Желаю всем удачи в непростом деле развития предпринимательства в России!
С уважением, начальник управления сегмента малого и среднего бизнеса ЮниКредит Банка Федор Бухаров

 ЮниКредит Банк
Федор Бухаров

Федор Бухаров

начальник управления сегмента малого и среднего бизнеса ЮниКредит Банка

В ЮниКредит Банке — с 2009 года. Опыт работы в банковской сфере — 11 лет.


Вопросы 1 15 из 44
Вопрос:

Как бы вы посоветовали выстраивать кредитную политику малым организациям в нынешней ситуации, которую большинство аналитиков называют стагнацией?

Рафаил · 30.10.2013 11:02
Ответ:

Уважаемый Рафаил, я бы рекомендовал малым организациям выбирать надежного партнера, способного обеспечить качественный сервис, широкий спектр услуг и доступное финансирование.
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Вопрос:

Добрый день! Можно ли по данной программе получить кредит на открытие предприятия малого бизнеса?

helgap · 31.10.2013 09:13
Ответ:

Добрый день! На сегодняшний день Банк не предлагает кредиты на открытие нового бизнеса — компания должна проработать на рынке не менее двух лет.
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Вопрос:

1. Как вы считаете, какую ставку дисконтирования лучше принять при расчёте инвестиционного проекта (планируемый объём инвестиций = 150 млн.руб.) с учётом того что максимальный вклад составляет 12%, а ставка рефинансирования ЦБ = 8,25% и чем вы можете обосновать ваше решение.
2. Когда ЮниКредит банк откроет венчурный фонд и с какими условиями?

Александр · 31.10.2013 09:36
Ответ:

Илья, добрый день, спасибо за Ваши вопросы.
1. Ставка дисконтирования — один из ключевых параметров расчета окупаемости инвестиционного проекта, ее выбор зависит от множества факторов, информации из Вашего сообщения для этого недостаточно.
2. К сожалению, информация по данному вопросу находится вне зоны моей компетенции.
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Вопрос:

Что входит в пакет РКО и чем он отличается от подобных предложений других банков?

Илья · 30.10.2013 16:42
Ответ:

Добрый день, Илья. Пакеты услуг для МСБ включают продукты и услуги, предоставляющие широкие возможности управления не только активами бизнеса, но и личными финансами собственника и сотрудников. Основным их преимуществом и отличием от других банков является то, что мы не устанавливаем лимит на использование услуг: за фиксированную абонентскую плату клиенту предоставляется возможность пользоваться включенными в пакет услугами без комиссий и дополнительных платежей неограниченное количество раз.
Пакеты также включают услуги дистанционного управления средствами, которые обеспечивают оперативность и мобильность управления, а также высокую безопасность при соблюдении всех требований Банка.
Узнать подробности Вы можете на сайте Банка unicreditbank.ru/rus/reg/moscow/small/package/index.wbp, в отделениях и по телефону 8 800 700 10 20.
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Вопрос:

Здравствуйте, меня зовут Александр, я директор компании из Израиля, компания занимается поставками свежих овощей и фруктов на российский рынок, есть ли у меня возможность получить от вас кредит и обслуживание, для расширения моего бизнеса на территории РФ?

Александр · 31.10.2013 09:24
Ответ:

Александр, добрый день! На текущий момент программы кредитования распространяются только на резидентов РФ. Но если Вы откроете представительство фирмы в России, то всегда сможете воспользоваться одним из пакетов финансовых услуг на Ваш выбор.
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Вопрос:

Добрый день!

Моя компания совсем недавно вышла на рынок. Скажите, пожалуйста, есть ли ограничения по сроку функционирования и размеру компаний при подключении к пакету услуг?

Elena S. · 30.10.2013 23:03
Ответ:

Елена, добрый день! Никаких ограничений по сроку функционирования компаний в нашем Банке нет, Вы можете подключиться к любому пакету финансовых услуг на Ваш выбор. Сами пакеты предназначены для компаний, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса.
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Вопрос:

Здравствуйте!

Мы Работаем в пгт. Забайкальск Забайкальский край, т. к. у нас приграничный поселок в основном люди берут военную ипотеку и мы бы хотели заключить с Вами агентский договор для взаимного сотрудничества, если это возможно ждем ответа и анкету. Спасибо за ответ.

риэлтор Перепечаева Татьяна Евгеньевна АН "Уют" · 31.10.2013 05:37
Ответ:

Татьяна Евгеньевна, добрый день. Спасибо за вопрос, к сожалению, наш Банк не имеет офисов в Забайкальском крае — ближайшее к Вам отделение находится в г. Красноярске. С полным списком офисов ЮниКредит Банка Вы можете ознакомиться на сайте Банка unicreditbank.ru/rus/russia/Moscow/index.wbp#map&offices.
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Вопрос:

Месяц назад открыла ИП (компьютерное обслуживание). Могу ли взять кредит на развитие бизнеса в ЮниКредит Банке?

Анна · 31.10.2013 10:10
Ответ:

Анна, добрый день. ЮниКредит Банк кредитует компании и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются бизнесом не менее двух лет. На текущий момент мы можем Вам предложить воспользоваться пакетами финансовых услуг, подробности Вы можете узнать в отделениях Банка, на сайте unicreditbank.ru/rus/reg/moscow/small/package/index.wbp и по телефону 8 800 700 10 20.
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Вопрос:

Добрый день, Федор!

Если я клиент банка, что нужно, чтобы мне банк предложил такую услугу?

Шишкин Иван · 30.10.2013 12:59
Ответ:

Иван, добрый день! Вам необходимо связаться с Вашим менеджером в Банке, который расскажет Вам о всех возможностях и преимуществах при подключении к пакетам услуг. Вы также можете оставить заявку на сайте Банка по адресу unicreditbank.ru/rus/reg/moscow/small/package/index.wbp, и наш менеджер с Вами свяжется.
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Вопрос:

Добрый день! Интересуют программы по долгосрочному кредитованию. Какие программы можете предложить?

Николай У. · 30.10.2013 23:27
Ответ:

Добрый день, Николай! Долгосрочное финансирование на инвестиционные цели можно получить по программе «Инвестиционный кредит» на любые инвестиционные цели, а также «Коммерческая ипотека» и «Автокредит». На сегодняшний день максимальный срок кредитования по разным продуктам составляет от 5 до 10 лет.
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Вопрос:

Дает ли пакет финансовых услуг преференции при получении кредита? Делает ли он эту процедуру проще для компании?

Грачев Иван · 31.10.2013 10:47
Ответ:

Иван, добрый день. Безусловно, такие преференции для клиентов присутствуют. Например, в зависимости от вида пакета финансовых услуг клиент получает скидку на процентную ставку по кредиту в размере 1% и отмену комиссии за организацию кредита.
ЮниКредит Банк всегда старается идти навстречу своим клиентам и делать услуги максимально удобными, в том числе и при получении кредита.
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Вопрос:

В описании пакета сказано, что выпуск и обслуживание персональной голдовой карты со всеми сервисами входит в пакет. т. е. мне не нужно вносить никакую сумму на карточный счет и платить за интернет-банк?

Я получу только одну карту?

Игорь · 30.10.2013 23:19
Ответ:

Игорь, здравствуйте! В состав пакетов «Бизнес» и «Лидер» входит персональная дебетовая карта Visa/MasterCard Gold, а также интернет-банк Enter.UniCredit. Для открытия карты не нужно вносить денежные средства.
В пакет «Максимум» входит привелегированный пакет Prime для руководителя, в рамках которого, помимо прочего, Вы можете получить карту World MasterCard Black Edition и до 11 дополнительных карт.
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Вопрос:

Федор, добрый день. Какие пакетные предложения разработаны в ЮниКредит Банке, в чем их преимущества для Клиентов и для банка?

Карина · 31.10.2013 13:04
Ответ:

Здравствуйте, Карина. ЮниКредит Банк разработал 5 комплексных решений для компаний малого и среднего бизнеса: «Комфорт», «Бизнес», «Оптимум», «Лидер», «Максимум». Каждый пакет включает все финансовые услуги, которые необходимы для решения задач бизнеса с учетом сферы деятельности и масштабов компании.
Для клиентов преимущества заключаются в экономии на издержках банковского обслуживания, оперативном получении необходимых банковских услуг, различные преференции для сотрудников и собственников компаний.
Банк, в свою очередь, обеспечивает высокое качество обслуживания клиентов и удовлетворения их потребностей, увеличивает количество клиентов и развивает долгосрочные отношения с ними.
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Вопрос:

Какие кредиты для малого и среднего бизнеса есть в Юникредит банке?

Спасибо.

Илья Рязанцев · 30.10.2013 23:22
Ответ:

Добрый день, Илья. Мы предлагаем широкую линейку кредитов для компаний МСБ: в зависимости от целей бизнеса клиент может выбрать инвестиционный кредит на развитие бизнеса, коммерческую ипотеку, автокредит для бизнеса, кредит на финансирование оборотного капитала, краткосрочные кредитные линии, беззалоговый кредит на инвестиционные цели и для пополнения оборотных средств, овердрафт для финансирования текущих платежей при кассовых разрывах. Также мы предоставляем непокрытые банковские гарантии.
Подробно с условиями по кредитам Вы можете ознакомиться на сайте Банка, в отделениях, а также по телефону 8 800 700 10 20.
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Вопрос:

Здравствуйте.

Как владельца небольшого бизнеса меня интересует вопрос выбора банка. На что вы рекомендуете обращать внимание при выборе банка, какие ошибки могут совершить предприниматели?

Наталья Фоменко · 30.10.2013 23:24
Ответ:

Наталья, здравствуйте! Прежде всего, при выборе банка следует обращать внимание на условия не только по тем продуктам, которыми Вы планируете пользоваться в ближайшее время, но и по тем, в которых у Вас может возникнуть потребность в перспективе. Можно дешево открыть счет, а потом дорого его обслуживать, или иметь всю историю обслуживания в банке, который в будущем не сможет предложить кредитование на приемлемых условиях. Тогда клиент будет вынужден переходить в другой банк, для которого он снова станет новым клиентом. Между тем, например, овердрафт обычно предоставляется клиенту, который в течение продолжительного периода проводит обороты по расчетному счету.
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Страница конференции c 28.10.2013 просмотрена 11 532 раза.

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