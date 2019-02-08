Пакетные решения для МСБ: плюсы и минусы

Онлайн-конференция состоялась 31.10.2013
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Пакетные предложения банков позволяют малым и средним компаниям оптимизировать затраты на различные банковские операции: за фиксированную ежемесячную плату можно использовать все включенные в пакет услуги неограниченное количество раз без
Подробнее о пакетах финансовых услуг рассказывал в ходе
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|Подробности
Карьеру в банковской сфере начал в 2002 году в Сибакадембанке. В 2005–2007 годах возглавлял
Образование — Финансовая академия при правительстве РФ, Новосибирский государственный технический университет.
|Вопрос:
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Как бы вы посоветовали выстраивать кредитную политику малым организациям в нынешней ситуации, которую большинство аналитиков называют стагнацией?
|Ответ:
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Уважаемый Рафаил, я бы рекомендовал малым организациям выбирать надежного партнера, способного обеспечить качественный сервис, широкий спектр услуг и доступное финансирование.
|Вопрос:
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Добрый день! Можно ли по данной программе получить кредит на открытие предприятия малого бизнеса?
|Ответ:
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Добрый день! На сегодняшний день Банк не предлагает кредиты на открытие нового бизнеса — компания должна проработать на рынке не менее двух лет.
|Вопрос:
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1. Как вы считаете, какую ставку дисконтирования лучше принять при расчёте инвестиционного проекта (планируемый объём инвестиций = 150 млн.руб.) с учётом того что максимальный вклад составляет 12%, а ставка рефинансирования ЦБ = 8,25% и чем вы можете обосновать ваше решение.
|Ответ:
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Илья, добрый день, спасибо за Ваши вопросы.
|Вопрос:
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Что входит в пакет РКО и чем он отличается от подобных предложений других банков?
|Ответ:
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Добрый день, Илья. Пакеты услуг для МСБ включают продукты и услуги, предоставляющие широкие возможности управления не только активами бизнеса, но и личными финансами собственника и сотрудников. Основным их преимуществом и отличием от других банков является то, что мы не устанавливаем лимит на использование услуг: за фиксированную абонентскую плату клиенту предоставляется возможность пользоваться включенными в пакет услугами без комиссий и дополнительных платежей неограниченное количество раз.
|Вопрос:
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Здравствуйте, меня зовут Александр, я директор компании из Израиля, компания занимается поставками свежих овощей и фруктов на российский рынок, есть ли у меня возможность получить от вас кредит и обслуживание, для расширения моего бизнеса на территории РФ?
|Ответ:
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Александр, добрый день! На текущий момент программы кредитования распространяются только на резидентов РФ. Но если Вы откроете представительство фирмы в России, то всегда сможете воспользоваться одним из пакетов финансовых услуг на Ваш выбор.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Елена, добрый день! Никаких ограничений по сроку функционирования компаний в нашем Банке нет, Вы можете подключиться к любому пакету финансовых услуг на Ваш выбор. Сами пакеты предназначены для компаний, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Татьяна Евгеньевна, добрый день. Спасибо за вопрос, к сожалению, наш Банк не имеет офисов в Забайкальском крае — ближайшее к Вам отделение находится в г. Красноярске. С полным списком офисов ЮниКредит Банка Вы можете ознакомиться на сайте Банка unicreditbank.ru/rus/russia/Moscow/index.wbp#map&offices.
|Вопрос:
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Месяц назад открыла ИП (компьютерное обслуживание). Могу ли взять кредит на развитие бизнеса в ЮниКредит Банке?
|Ответ:
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Анна, добрый день. ЮниКредит Банк кредитует компании и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются бизнесом не менее двух лет. На текущий момент мы можем Вам предложить воспользоваться пакетами финансовых услуг, подробности Вы можете узнать в отделениях Банка, на сайте unicreditbank.ru/rus/reg/moscow/small/package/index.wbp и по телефону 8 800 700 10 20.
|Вопрос:
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Добрый день, Федор!
|Ответ:
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Иван, добрый день! Вам необходимо связаться с Вашим менеджером в Банке, который расскажет Вам о всех возможностях и преимуществах при подключении к пакетам услуг. Вы также можете оставить заявку на сайте Банка по адресу unicreditbank.ru/rus/reg/moscow/small/package/index.wbp, и наш менеджер с Вами свяжется.
|Вопрос:
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Добрый день! Интересуют программы по долгосрочному кредитованию. Какие программы можете предложить?
|Ответ:
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Добрый день, Николай! Долгосрочное финансирование на инвестиционные цели можно получить по программе «Инвестиционный кредит» на любые инвестиционные цели, а также «Коммерческая ипотека» и «Автокредит». На сегодняшний день максимальный срок кредитования по разным продуктам составляет от 5 до 10 лет.
|Вопрос:
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Дает ли пакет финансовых услуг преференции при получении кредита? Делает ли он эту процедуру проще для компании?
|Ответ:
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Иван, добрый день. Безусловно, такие преференции для клиентов присутствуют. Например, в зависимости от вида пакета финансовых услуг клиент получает скидку на процентную ставку по кредиту в размере 1% и отмену комиссии за организацию кредита.
|Вопрос:
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В описании пакета сказано, что выпуск и обслуживание персональной голдовой карты со всеми сервисами входит в пакет. т. е. мне не нужно вносить никакую сумму на карточный счет и платить за интернет-банк?
|Ответ:
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Игорь, здравствуйте! В состав пакетов «Бизнес» и «Лидер» входит персональная дебетовая карта Visa/MasterCard Gold, а также интернет-банк Enter.UniCredit. Для открытия карты не нужно вносить денежные средства.
|Вопрос:
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Федор, добрый день. Какие пакетные предложения разработаны в ЮниКредит Банке, в чем их преимущества для Клиентов и для банка?
|Ответ:
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Здравствуйте, Карина. ЮниКредит Банк разработал 5 комплексных решений для компаний малого и среднего бизнеса: «Комфорт», «Бизнес», «Оптимум», «Лидер», «Максимум». Каждый пакет включает все финансовые услуги, которые необходимы для решения задач бизнеса с учетом сферы деятельности и масштабов компании.
|Вопрос:
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Какие кредиты для малого и среднего бизнеса есть в Юникредит банке?
|Ответ:
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Добрый день, Илья. Мы предлагаем широкую линейку кредитов для компаний МСБ: в зависимости от целей бизнеса клиент может выбрать инвестиционный кредит на развитие бизнеса, коммерческую ипотеку, автокредит для бизнеса, кредит на финансирование оборотного капитала, краткосрочные кредитные линии, беззалоговый кредит на инвестиционные цели и для пополнения оборотных средств, овердрафт для финансирования текущих платежей при кассовых разрывах. Также мы предоставляем непокрытые банковские гарантии.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Наталья, здравствуйте! Прежде всего, при выборе банка следует обращать внимание на условия не только по тем продуктам, которыми Вы планируете пользоваться в ближайшее время, но и по тем, в которых у Вас может возникнуть потребность в перспективе. Можно дешево открыть счет, а потом дорого его обслуживать, или иметь всю историю обслуживания в банке, который в будущем не сможет предложить кредитование на приемлемых условиях. Тогда клиент будет вынужден переходить в другой банк, для которого он снова станет новым клиентом. Между тем, например, овердрафт обычно предоставляется клиенту, который в течение продолжительного периода проводит обороты по расчетному счету.
Страница конференции c 28.10.2013 просмотрена 11 532 раза.