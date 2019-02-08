Пакетные решения для МСБ: плюсы и минусы

Пакетные предложения банков позволяют малым и средним компаниям оптимизировать затраты на различные банковские операции: за фиксированную ежемесячную плату можно использовать все включенные в пакет услуги неограниченное количество раз без каких-либо комиссий и дополнительных платежей. Однако, чтобы такое предложение было выгодно компании, нужно правильно его выбрать и оценить все плюсы и минусы того или иного способа сотрудничества с банком.

Подробнее о пакетах финансовых услуг рассказывал в ходе онлайн-конференции на портале Банки.ру начальник управления сегмента малого и среднего бизнеса ЮниКредит Банка Федор БУХАРОВ.