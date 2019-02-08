Банк «Зенит» представляет новую кредитную карту «Мир путешествий»

Онлайн-конференция состоялась 07.11.2013
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Недавно банк «Зенит» приступил к эмиссии новой кредитной карты, предназначенной для тех, кто регулярно расплачивается пластиком и любит путешествовать. Партнерами по выпуску карты «Мир путешествий» выступили
При оплате товаров и услуг по этой карте клиенту начисляются подарочные бонусные мили, которые можно потратить на оплату путешествий. Кроме того, в рамках специальной акции клиенты, оформившие карту «Мир путешествий» до 31 декабря 2013 года и совершившие до конца месяца, следующего за месяцем выпуска карты, покупки на сумму не менее 30 тыс. рублей, получат в подарок 6 тыс. миль.
Подробнее о новой карте и других кредитных продуктах в ходе
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|Подробности
Евгений Галиахметов окончил
В 2004–2005 годах работал агентом прямых продаж и супервайзером по проекту «Ситибанк» в «Мэнпауэр Инк.».
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С 2010 года — в банке «Зенит». В числе приоритетных задач Галиахметова — разработка стратегии развития розничного бизнеса, модернизация продуктового ряда, создание каналов и системы продаж, стандартов обслуживания и сопровождения клиентов.
|Вопрос:
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Евгений, подскажите а как рассчитываются бонусы? Сколько нужно потратить чтобы получить например 1000 миль?
|Ответ:
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1 миля начисляется за каждые 30 руб., потраченные на оплату картой товаров и услуг, то есть, чтобы получить 1000 миль, нужно совершить покупки на общую сумму 30 000 рублей. Дополнительно за оплату услуг картой на сайте iGlobe.ru начисляются до 15 миль за каждые потраченные 40 рублей, это уже зависит от типа услуги. В таком случае сумма покупки, необходимая для того, чтобы набрать 1000 миль, естественно, будет меньше.
Что касается дебетовой версии карты «Мир путешествий», то пока она у нас в планах не стоит — выпустить можно только кредитную карту.
|Вопрос:
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При оплате картой в странах с евро у вас идет двойная конвертация?
|Ответ:
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Нет, Игорь, двойной конвертации нет. Евро сразу конвертируются в рубли.
|Вопрос:
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Есть ли у банка своя бонусная программа для держателей кредитных карт? Если нет, то планируется ли ее запуск? Ожидаеются ли карты с кэшбеком?
|Ответ:
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Сейчас у держателей карт Банка ЗЕНИТ есть возможность получать скидки в торговых организациях при оплате услуг картами. Отдельной собственной бонусной программы у нас нет. Но сейчас мы разрабатываем интересные кобрендовые продукты с партнёрами, и очень скоро будем рады представить их Вам. Не раскрывая всех секретов, скажу только, что, среди них, вполне возможно, будут и карты с кэш-бэком.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте, Родион! Спасибо за пожелания.
Что касается организации партнёрства с другими банками в части банкоматной сети (помимо ОРС), то пока мы такой вопрос не рассматривали, так что спасибо за идею. Включим в план работ на следующий год.
|Вопрос:
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Уважаемый Евгений,
|Ответ:
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Добрый день, Виталий! Спасибо за положительный отзыв! Как раз сейчас мы занимаемся этим вопросом. К концу года такая возможность должна появиться. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте, Сергей! Согласен, ситуация действительно сложная, и мы стараемся её постепенно исправлять. В первую очередь мы стремимся максимально эффективно использовать партнёрские сети, в частности, сеть терминалов «Элекснет», которая позволяет пополнять карты Банка ЗЕНИТ без комиссии. Так же есть планы и по развитию собственной сети банкоматов на следующий год, но, к сожалению, процесс установки банкоматов достаточно длителен. В любом случае, удобство использования карт нашими клиентами является приоритетной задачей, над которой мы постоянно работаем.
|Вопрос:
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Скажите, пжл, можно ли использовать материнский капитал при оформлении ипотеки в вашем банке?
|Ответ:
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Добрый день, Наталия!
В качестве первоначального взноса материнский капитал использовать не получится. Но его можете использовать для досрочного погашения выданного ипотечного кредита.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте!
|Вопрос:
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Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а что еще можно будет потратить бонусные мили, кроме путешествий? Благодарю.
|Ответ:
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Добрый день! Мили можно использовать при оплате всех услуг, предлагаемых сайтом iGlobe.ru: при бронировании номеров в более чем 200 000 отелях по всему миру; при бронировании электронных авиабилетов на рейсы свыше 380 авиакомпаний; при бронировании билетов на Аэроэкспресс; при заказе проката автомобилей; при заказе трансфера; при оформлении туристической страховки.
|Вопрос:
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Когда будет приложение интернет-банк для Android?
|Ответ:
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Приложение уже в разработке, ожидаем его появления в Google Play в начале следующего года
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Курс конвертации денежных средств равен «Курсу конвертации по СКС», установленному Банком на день списания средств. С курсом конвертации можно ознакомиться на сайте. Дополнительные комиссии за конвертацию не взимаются. Что касается остальных вопросов, то они являются больше техническими и затрагивают отношения Банка и МПС, что не совсем укладывается в тематику беседы.
|Вопрос:
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Мне на работе перевыпускают карту (была Мастер-карт сдандард, стала Голд счет не меняется). Я подключал услугу мобильный банк за 30 руб в месяц, но по карте Голд - бесплатная данная услуга. Услуга автоматически станет бесплатной при перевыпуске карты?
|Ответ:
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Услуга SMS-инфо подключается отдельно к каждой карте. Поэтому при перевыпуске карты Gold услуга будет бесплатной именно по этой карте. Но если у вас будет активной карта MasterCard Standard, то комиссия за предоставление услуги SMS-инфо по этой карте продолжит взиматься. Чтобы избежать этой комиссии, необходимо либо написать заявление об отказе от услуги SMS-инфо по карте MasterCard Standard, либо написать заявление о закрытии карты MasterCard Standard. Для этого вы можете обратиться в отделение Банка или к менеджеру, который обслуживает вашу компанию в рамках зарплатных проектов.
|Вопрос:
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Насколько реально получить кредит наличными для военнослужащего, если я еще планирую взять военную ипотеку?
|Ответ:
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Абсолютно реально! Тем более в нашем банке существует специальная программа: «Потребительский кредит для военнослужащих», предназначенная для тех заемщиков, которые оформляют военную ипотеку в нашем Банке. Это программа отличается очень привлекательными условиями: максимальная сумма кредита составляет 1 миллион рублей, срок — до 7 лет, годовая процентная ставка — от 13,5 до 17% годовых (зависит от срока кредитования). Подать заявку на потребительский кредит можно одновременно с подачей заявления на оформление военной ипотеки.
|Вопрос:
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Евгений, здравствуйте!
|Ответ:
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К сожалению, подобных механизмов нет. Возможно только полное погашение ипотечного кредита за счёт собственных средств.
|Вопрос:
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Несколько раз пыталась сделать покупку в интернет-магазине по карте «Зенита». Но каждый раз был отказ. Требует пройти «верификацию» и указать номер мобильного. Раньше все было ок. В чем проблема?
|Ответ:
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Сейчас Банк приступил к реализации технологии 3D-Secure. Это специальная технология, которая позволяет безопасно совершать покупки в интернете с использованием карт Visa. Суть состоит в том, что на Ваш номер мобильного телефона, который Вы указали в качестве номера для подключения услуги SMS-инфо, перед непосредственным списанием средств со счёта приходит СМС-уведомление с одноразовым паролем, который нужно ввести на сайте для подтверждения транзакции. Это позволяет обезопасить Клиентов от несанкционированного использования карт. Судя по всему, Вы не указали номер для подключения услуги SMS-инфо, поэтому от Вас требуется пройти верификацию. Для решения этого вопроса Вы можете обратиться в любой офис Банка или в колл-центр. Обращаю Ваше внимание, что при обращении в колл-центр Вы сможете только отключить процедуру запроса одноразового пароля. Для того, чтобы подключить услугу SMS-инфо, Вам придётся обратиться непосредственно в отделение Банка.
Страница конференции c 01.11.2013 просмотрена 12 091 раз.