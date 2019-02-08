Банк «Зенит» представляет новую кредитную карту «Мир путешествий»

Здравствуйте! 1) Почему у платиновой «карты для путешествий» нет включенной в пакет страховки? 2) Priority Pass какого уровня выпускается к карте? Платный вход для всех/бесплатно для держателя, платно для гостей/бесплатно для всех? 3) Возможно ли сделать карту бесплатной по обороту или другим условиям? 4) Есть ли какие-то «изюминки» в карте кроме указанных особенностей в описании на банки.ру? Чем она выделяется из ряда кобрендовых iGlobe.ru карт и почему я, как потребитель, буду, по-вашему, считать ее особенной и заслуживающей особого внимания? (Если можно, хотелось бы услышать что-то кроме повтори описания).

Ответ: