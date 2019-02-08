Программа «Из рук в руки»: как выгодно купить автомобиль без посредника

Онлайн-конференция состоялась 16.07.2008
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«Из рук в руки» — универсальная возможность приобрести автомобиль у физического лица.
МБРР начал предоставлять кредиты населению на покупку подержанных автомобилей у физических лиц. Сегодня программа «Из рук в руки», которая является сравнительно новой на рынке банковской розницы, имеет ряд несомненных преимуществ для клиента. Это, прежде всего, быстрота оформления кредита, независимость от автосалона, возможность выбора оптимальных условий страхования автомобиля у нескольких
На вопросы посетителей портала Banki.ru о программе «Из рук в руки» отвечает начальник Управления автокредитования МБРР Полина Берсенева.
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|Подробности
Полина Сергеевна Берсенева, окончила Донецкий Национальный университет по специальности «Банковское дело». На протяжении длительного времени выступает экспертом в сфере банковского бизнеса, имеет серию публикаций и комментариев по теме автокредитования и развития банковского сектора в ведущих общеполитических и бизнес — изданиях страны, таких как: Коммерсантъ, Финанс, Авторевю, Московский Комсомолец. Участник телевизионных эфиров на канале РБК ТВ.
Опыт работы в сфере розничного бизнеса внутри банковского сектора — более 6 лет.
Начала карьеру в «Москомприватбанке» с должности специалиста отдела потребительского кредитования, заняв к 2004 году место начальника отдела. В 2005 году перешла в Московский Банк Реконструкции и Развития и стала руководителем специализированного центра автокредитования «Каширский», затем перешла на должность управляющего Дополнительного офиса «Таганский». В 2007 году возглавила Управление розничного бизнеса Департамента продаж Московского региона МБРР. Начиная с декабря 2007 года, руководит Управлением автокредитования МБРР. На данной позиции
|Вопрос:
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Добрый день!
Подскажите, в чем преимущества продукта МБРР.
|Ответ:
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Данис, добрый день.
Программа «Из рук в руки» позволяет приобрести автомобиль с пробегом у частного лица без посредничества автосалона. Если бы при аналогичной сделке Вы воспользовались классическим автокредитом, Вам бы пришлось во-первых заниматься поиском автосалона, который бы принял у Вас автомобиль на комисиию, а во-вторых, понесли дополнительные расходы в виде комиссионного вознаграждения.
А в случае с обычным потребительским кредитом наличными деньгами, который так же зачастую предлагают банки своим клиентам для финансирования сделок на вторичном рынке, ставка по кредиту была бы существенно выше, чем по автокредиту.
|Вопрос:
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Добрый день. Вопросов несколько:
1. При покупке автомобиля у физического лица (без помощи автосалонов) у продавца возникает риск попасть под налог на доходы физических лиц (если по ДКП автомобиль стоит больше 125 тыс. рублей, был в собственности продавца менее 3 лет и покупался по цене меньшей, чем продаваемая). В связи с этим ни один продавец никогда не подпишет договор купли-продажи, где указана реальная стоимость авто. Значит, его не застрахует ни одна страховая компания на реальную его стоимость. В силах ли МБРР предоставить автокредит при вышеперечисленных условиях?
2. Какова будет процентная ставка по кредиту, если я полностью подтверждаю свой доход (150 тыс. рублей/месяц), сам оплачиваю 30% стоимости авто. Кредит беру на 3 года, а машина стоит 800 тыс. рублей, год выпуска — 2005?
3. Назовите страховые компании, которые являются Вашими партнерами по программе данного вида автокредитования?
|Ответ:
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Добрый день.
Мы отдаем себе отчет в том, что, к сожалению, договор купли-продажи, заключаемый на момент сделки между продавцом и покупателем, в котором фигурирует реальная стоимость автомобиля, может стать всего лишь формальным документом для внутрибанковского пользования. В обозначенном вами случае скорее всего покупатель придет в ГАИ с другим договором, в котором сумма сделки будет занижена. Однако, понимая реалии рынка, мы сознательно идем на эти риски.
Кредит на вышеуказанных условиях вы можете получить по ставке 14% в рублях РФ.
Список страховых компаний-партнеров зависит от региона, в котором вы проживаете.
|Вопрос:
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Добрый день! Планирую приобрести автомобиль на вторичном рынке в кредит. К, сожалению, широкое распространение получили случаи продажи на вторичным рынке автомобилей, уже являющихся предметом залога по кредитным обязательствам прежних владельцев, возникших в том числе до формирования базы кредитных историй.
Судебная практика поддерживает права залогодержателей и считает залог сохраненным. Как закрывает данные риски программа автокредитования «Из рук в руки»?
Этот вопрос важен в том числе и для закрытя моих собственных рисков, связанных как с лишением автомобиля в связи с его реализацией как предмета залога, так и в связи с возможным увеличением размера долговых (расходных)обязательств, связанных с желанием оставить автомобиль у себя, заплатив по обязательствам прежних владельцев.
|Ответ:
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Елена, добрый день.
По программе «Из рук в руки» установлен ряд ограничений, одним из которых является обязательное владение автомобилем продавцом не менее 1 года. В этом случае всегда удается выяснить, была ли машина передана в залог последним владельцем. К сожалению, не исключен вариант, что автомобиль был заложен ранее, предыдущим собственником, но этот риск достаточно невелик, т. к. маловероятен факт, что за год банк не обратился за взысканием предмета залога.
|Вопрос:
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1.Вы пишете, что банк не предъявляет требований к оформлению справки-счета. Тогда как банк понимает, что после предоставления кредита произошла передача права собственности на а/м? Заемщик с продавцом могут так и не передать право собственности друг другу! А пока нет права собственности у заемщика — у банка нет залога.Продавец может обратно поставить а/м на учет.
2. На основании чего банк выдает кредит? Предоставляется оформленный
3.Как банк определяет, что заявленная заемщиком стоимость покупаемого а/м соответствует действительной стоимости а/м на данный момент?
|Ответ:
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Заключение кредитного договора происходит после подписания обеими сторонами договора купли-продажи автомобиля непосредственно в банке. Когда денежные средства переведены на счет продавца обязательным является подписание акта приема-передачи автомобиля. Соответствие заявленной стоимости автомобиля рыночной определяется страховщиком при осмотре транспортного средства перед оформлением полиса КАСКО.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
Могут ли мне дать кредит, если я прописана вообще не в Москве и МО, а в республике Тыва? Но работаю в Москве и есть временная регистрация. На последнем месте работаю месяц. Размер моей заработной платы — 23 000 рублей.
С уважением, Айлана
|Ответ:
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Добрый день.
В индивидуальном порядке банк может рассмотреть возможность выдачи кредита клиенту, имеющему временную регистрацию. Однако стаж на последнем месте работы должен быть не менее 3 месяцев.
|Вопрос:
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Добрый день!
Я хочу купить автомобиль у своего знакомого, но в кредит.
|Ответ:
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Николай, добрый день.
Вы можете обратиться в любой автосалон, который берет автомобили с пробегом на реализацию, предварительно выяснив, работает ли данный салон с банками по программам автокредитования. Однако в этом случае Вам придется заплатить агентское вознаграждение автосалону и скорее всего дополнительную комиссию в том случае, если вы решите забрать деньги наличными.
Программа «Из рук в руки», реализуемая в настоящий момент МБРР, дает возможноть приобрести автомобиль в кредит у частного лица без посредничества автосалона, а следовательно, без дополнительных переплат и необходимости поиска салона.
|Вопрос:
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Здравствуйте! «Если ТС ввезено на территорию РФ неофициальным дилером, либо физическим лицом, обязательным является проведение экспертизы ТС и документов на ТС с обязательным предоставлением в Банк соответствующих подтверждающих документов («Криминалистическая экспертиза» на юридическую чистоту и угон).» Сколько по времени занимает проведение экспертизы? Заранее благодарю за ответ!
|Ответ:
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Добрый день!
Проведение экспертизы, как правило, занимает от 3 до 5 дней.
|Вопрос:
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Полина, подскажите, когда по программе «Из рук в руки» можно будет приобрести автомобиль японского производства?
|Ответ:
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Дмитрий, добрый день.
По программе «Из рук в руки» не существует ограничений в части страны-производителя автомобиля.
|Вопрос:
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Полина, добрый день! Заинтересовала программа покупки автомобиля «Из рук в руки». В связи с этим есть два вопроса:
|Ответ:
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Екатерина, добрый день.
Отсутствие московской прописки не является блокирующим фактором в получении кредита. Любая кредитная заявка может быть рассмотрена в индивидуальном порядке. Думаю, у Вас есть все шансы получить одобрение по кредиту.
Страхование рисков КАСКО по данной программе является обязательным условием.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день.
Проведение рекламной кампании в поддержку данного продукта планируется в ближайшее время, как в Москве, так и в регионах присутствия банка.
|Вопрос:
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Как частное лицо, хотел приобрести в салоне грузовой автомобиль, но банки мне отказывают в кредите, мотивируя тем, что у меня маленький доход (70 тыс. рублей). Как быть? Ведь машина берется для работы, а не для развлечений.
|Ответ:
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Сергей, добрый день.
Как правило, банки предоставляют кредиты на приобретение грузового транспорта в рамках программы кредитования малого бизнеса, а не в виде стандартного автокредита физическому лицу. В этом случае как раз и рассматривается не только ваш доход по основному месту работы, но и доход от осуществления предпринимательской деятельности, которую вы осуществляете или планируете осуществлять с использованием приобретаемого автомобиля. Естественно, если на данный момент бизнес как таковой не ведется, банку сложно оценить сумму ваших доходов в будущем.
|Вопрос:
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Когда начнется реализация проекта «Из рук в руки» в Санкт-Петербурге?
|Ответ:
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Юлия, добрый день.
Программа «Из рук в руки» в Санкт-Петербурге уже реализуется.
Консультацию Вы можете получить по телефону 718-80-87.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Полина!
|Ответ:
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Здравствуйте.
При разработке данной программы мы постарались максимально оценить и снизить риски, возникающие при покупке автомобиля на вторичном рынке. Обязательным условием проведения кредитной сделки является проверка как продавца автомобиля, так и транспортного средства. В ряде случаев банк может потребовать обязательное проведение экспертизы автомобиля, которая позволит выявить не значится ли автомобиль в угоне в стране вывоза и прошел ли стандартные таможенные процедуры.
По второй части Вашего вопроса: думаю вторичный рынок автомобилей в самое ближайшее время действительно будет достаточно интенсивно развиваться и, несомненно, это приведет к совершенствованию его форм. Обязанность продавца проводить диагностику и предпродажную подготовку уже давно стало нормой во многих странах, но, к сожалению, не думаю, что в России этого можно ожидать в ближайшие годы.
|Вопрос:
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Полина, добрый день!
|Ответ:
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Юрий, добрый день.
Передача автомобиля производится после того, как денежные средства поступают на расчетный счет продавца, открываемый в МБРР в момент проведения сделки. Как правило, это происходит в один день с заключением кредитного договора.
Справка-счет может понадобиться Вам при постановке автомобиля на учет в ГАИ, банк данного требования не предъявляет.
Продажа автомобиля по доверенности, к сожалению, невозможна.
|Вопрос:
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Полина, здравствуйте!
|Ответ:
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Юлия, добрый день.
Вы можете оформить кредит в нашем банке на срок до 7 лет с первоначальным взносом от 0%, т. е. с минимумом единовременных затрат и ежемесячным платежем, удобным для дальнейшего сопровождения кредита.
В Вашем случае все зависит от стоимости выбранного Вами автомобиля. Если мы говорим о ценовом диапазоне, скажем, до 20—25 тыс. долларов — Ваш супруг вполне может получить данную сумму кредита. На более дорогой автомобиль может потребоваться Ваше поручительство.
Страница конференции c 11.07.2008 просмотрена 18 475 раз.