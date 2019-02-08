Программа «Из рук в руки»: как выгодно купить автомобиль без посредника

«Из рук в руки» — универсальная возможность приобрести автомобиль у физического лица.

МБРР начал предоставлять кредиты населению на покупку подержанных автомобилей у физических лиц. Сегодня программа «Из рук в руки», которая является сравнительно новой на рынке банковской розницы, имеет ряд несомненных преимуществ для клиента. Это, прежде всего, быстрота оформления кредита, независимость от автосалона, возможность выбора оптимальных условий страхования автомобиля у нескольких компаний-партнеров , возможность досрочного погашения кредита, бесплатное оформление пластиковой карты Банка. МБРР будет реализовывать проект «Из рук в руки» в 56 городах России при участии 16 филиалов Банка. По мнению экспертов Банка, программа будет интересна той категории заемщиков, которые несколько лет назад уже приобрели автомобиль в кредит и планируют обменять его на новый.

На вопросы посетителей портала Banki.ru о программе «Из рук в руки» отвечает начальник Управления автокредитования МБРР Полина Берсенева.