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Программа «Из рук в руки»: как выгодно купить автомобиль без посредника

Онлайн-конференция состоялась 16.07.2008

«Из рук в руки» — универсальная возможность приобрести автомобиль у физического лица.

МБРР начал предоставлять кредиты населению на покупку подержанных автомобилей у физических лиц. Сегодня программа «Из рук в руки», которая является сравнительно новой на рынке банковской розницы, имеет ряд несомненных преимуществ для клиента. Это, прежде всего, быстрота оформления кредита, независимость от автосалона, возможность выбора оптимальных условий страхования автомобиля у нескольких компаний-партнеров, возможность досрочного погашения кредита, бесплатное оформление пластиковой карты Банка. МБРР будет реализовывать проект «Из рук в руки» в 56 городах России при участии 16 филиалов Банка. По мнению экспертов Банка, программа будет интересна той категории заемщиков, которые несколько лет назад уже приобрели автомобиль в кредит и планируют обменять его на новый.

На вопросы посетителей портала Banki.ru о программе «Из рук в руки» отвечает начальник Управления автокредитования МБРР Полина Берсенева.

 МТС Банк
Полина Берсенева

Полина Берсенева

начальник Управления автокредитования
Начала карьеру в «Москомприватбанке» с должности специалиста отдела потребительского кредитования, заняв к 2004 году место начальника отдела. В 2005 году перешла в Московский Банк Реконструкции и Развития и стала руководителем специализированного центра автокредитования «Каширский», затем перешла на должность управляющего Дополнительного офиса «Таганский». В 2007 году возглавила Управление розничного бизнеса Департамента продаж Московского региона МБРР. Начиная с декабря 2007 года, руководит Управлением автокредитования МБРР. На данной позиции г-жа Берсенева курирует стратегическое развитие данного направления, занимается оптимизацией бизнес-процессов, совершенствованием действующей продуктовой линейки и разработкой новых каналов продаж.


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Вопросы 1 15 из 28
Вопрос:

Добрый день!

Подскажите, в чем преимущества продукта МБРР.

Денис · 16.07.2008 16:15
Ответ:

Данис, добрый день.

Программа «Из рук в руки» позволяет приобрести автомобиль с пробегом у частного лица без посредничества автосалона. Если бы при аналогичной сделке Вы воспользовались классическим автокредитом, Вам бы пришлось во-первых заниматься поиском автосалона, который бы принял у Вас автомобиль на комисиию, а во-вторых, понесли дополнительные расходы в виде комиссионного вознаграждения. 

А в случае с обычным потребительским кредитом наличными деньгами, который так же зачастую предлагают банки своим клиентам для финансирования сделок на вторичном рынке, ставка по кредиту была бы существенно выше, чем по автокредиту. 
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день. Вопросов несколько:

1. При покупке автомобиля у физического лица (без помощи автосалонов) у продавца возникает риск попасть под налог на доходы физических лиц (если по ДКП автомобиль стоит больше 125 тыс. рублей, был в собственности продавца менее 3 лет и покупался по цене меньшей, чем продаваемая). В связи с этим ни один продавец никогда не подпишет договор купли-продажи, где указана реальная стоимость авто. Значит, его не застрахует ни одна страховая компания на реальную его стоимость. В силах ли МБРР предоставить автокредит при вышеперечисленных условиях?

2. Какова будет процентная ставка по кредиту, если я полностью подтверждаю свой доход (150 тыс. рублей/месяц), сам оплачиваю 30% стоимости авто. Кредит беру на 3 года, а машина стоит 800 тыс. рублей, год выпуска — 2005?

3. Назовите страховые компании, которые являются Вашими партнерами по программе данного вида автокредитования?

sergey · 16.07.2008 14:32
Ответ:

Добрый день.

Мы отдаем себе отчет в том, что, к сожалению, договор купли-продажи, заключаемый на момент сделки между продавцом и покупателем, в котором фигурирует реальная стоимость автомобиля, может стать всего лишь формальным документом для внутрибанковского пользования. В обозначенном вами случае скорее всего покупатель придет в ГАИ с другим договором, в котором сумма сделки будет занижена. Однако, понимая реалии рынка, мы сознательно идем на эти риски.

Кредит на вышеуказанных условиях вы можете получить по ставке 14% в рублях РФ. 

Список страховых компаний-партнеров зависит от региона, в котором вы проживаете. 
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день! Планирую приобрести автомобиль на вторичном рынке в кредит. К, сожалению, широкое распространение получили случаи продажи на вторичным рынке автомобилей, уже являющихся предметом залога по кредитным обязательствам прежних владельцев, возникших в том числе до формирования базы кредитных историй.

Судебная практика поддерживает права залогодержателей и считает залог сохраненным. Как закрывает данные риски программа автокредитования «Из рук в руки»?

Этот вопрос важен в том числе и для закрытя моих собственных рисков, связанных как с лишением автомобиля в связи с его реализацией как предмета залога, так и в связи с возможным увеличением размера долговых (расходных)обязательств, связанных с желанием оставить автомобиль у себя, заплатив по обязательствам прежних владельцев.

Елена · 16.07.2008 14:01
Ответ:

Елена, добрый день.

По программе «Из рук в руки» установлен ряд ограничений, одним из которых является обязательное владение автомобилем продавцом не менее 1 года. В этом случае всегда удается выяснить, была ли машина передана в залог последним владельцем. К сожалению, не исключен вариант, что автомобиль был заложен ранее, предыдущим собственником, но этот риск достаточно невелик, т. к. маловероятен факт, что за год банк не обратился за взысканием предмета залога. 
постоянный адрес
Вопрос:

1.Вы пишете, что банк не предъявляет требований к оформлению справки-счета. Тогда как банк понимает, что после предоставления кредита произошла передача права собственности на а/м? Заемщик с продавцом могут так и не передать право собственности друг другу! А пока нет права собственности у заемщика — у банка нет залога.Продавец может обратно поставить а/м на учет.

2. На основании чего банк выдает кредит? Предоставляется оформленный м-ду продавцом и покупателем оформленный в соответствии с Гражданским кодексом? Делается на основании этого запись в ПТС о новом собственнике? Тогда справка-счет уже не нужна.

3.Как банк определяет, что заявленная заемщиком стоимость покупаемого а/м соответствует действительной стоимости а/м на данный момент?

Сергей · 16.07.2008 13:29
Ответ:

Заключение кредитного договора происходит после подписания обеими сторонами договора купли-продажи автомобиля непосредственно в банке. Когда денежные средства переведены на счет продавца обязательным является подписание акта приема-передачи автомобиля. Соответствие заявленной стоимости автомобиля рыночной определяется страховщиком при осмотре транспортного средства перед оформлением полиса КАСКО.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте.

Могут ли мне дать кредит, если я прописана вообще не в Москве и МО, а в республике Тыва? Но работаю в Москве и есть временная регистрация. На последнем месте работаю месяц. Размер моей заработной платы — 23 000 рублей.
Спасибо.

С уважением, Айлана

Айлана · 16.07.2008 13:07
Ответ:

Добрый день.

В индивидуальном порядке банк может рассмотреть возможность выдачи кредита клиенту, имеющему временную регистрацию. Однако стаж на последнем месте работы должен быть не менее 3 месяцев.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

Я хочу купить автомобиль у своего знакомого, но в кредит.
Знаю, что существуют возможности проведения подобных сделок через автосалоны. Могли бы рассказать о них подробнее?

Николай · 16.07.2008 12:13
Ответ:

Николай, добрый день.

Вы можете обратиться в любой автосалон, который берет автомобили с пробегом на реализацию, предварительно выяснив, работает ли данный салон с банками по программам автокредитования. Однако в этом случае Вам придется заплатить агентское вознаграждение автосалону и скорее всего дополнительную комиссию в том случае, если вы решите забрать деньги наличными.

Программа «Из рук в руки», реализуемая в настоящий момент МБРР, дает возможноть приобрести автомобиль в кредит у частного лица без посредничества автосалона, а следовательно, без дополнительных переплат и необходимости поиска салона.

 
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте! «Если ТС ввезено на территорию РФ неофициальным дилером, либо физическим лицом, обязательным является проведение экспертизы ТС и документов на ТС с обязательным предоставлением в Банк соответствующих подтверждающих документов («Криминалистическая экспертиза» на юридическую чистоту и угон).» Сколько по времени занимает проведение экспертизы? Заранее благодарю за ответ!

Линар · 16.07.2008 11:18
Ответ:

Добрый день!

Проведение экспертизы, как правило, занимает от 3 до 5 дней.
постоянный адрес
Вопрос:

Полина, подскажите, когда по программе «Из рук в руки» можно будет приобрести автомобиль японского производства?

Дмитрий · 16.07.2008 10:32
Ответ:

Дмитрий, добрый день.

По программе «Из рук в руки» не существует ограничений в части страны-производителя автомобиля.
постоянный адрес
Вопрос:

Полина, добрый день! Заинтересовала программа покупки автомобиля «Из рук в руки». В связи с этим есть два вопроса:
1) На сайте указана необходимость постоянной регистрации в Москве и МО. У меня в Москве временная регистрация. При этом есть постоянная работа в Москве в крупном банке (испытательный срок пройден). Могу предоставить заверенную копию трудовой книжки и справку 2НДФЛ за 6 месяцев. Сможет ли банк рассмотреть мою заявку?
2) Необходимо ли по данной программе страхование КАСКО?

Екатерина · 16.07.2008 09:31
Ответ:

Екатерина, добрый день.

Отсутствие московской прописки не является блокирующим фактором в получении кредита. Любая кредитная заявка может быть рассмотрена в индивидуальном порядке. Думаю, у Вас есть все шансы получить одобрение по кредиту.

Страхование рисков КАСКО по данной программе является обязательным условием.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

Безусловно, программа очень интересна, но почему МБРР так скуп на рекламную поддержку своих продуктов? Я думаю, в регионах о данной программе знают не более 10% целевой аудитории.

DENis · 16.07.2008 09:30
Ответ:

Добрый день.

Проведение рекламной кампании в поддержку данного продукта планируется в ближайшее время, как в Москве, так и в регионах присутствия банка.
постоянный адрес
Вопрос:

Как частное лицо, хотел приобрести в салоне грузовой автомобиль, но банки мне отказывают в кредите, мотивируя тем, что у меня маленький доход (70 тыс. рублей). Как быть? Ведь машина берется для работы, а не для развлечений.

Сергей · 16.07.2008 04:37
Ответ:

Сергей, добрый день.

Как правило, банки предоставляют кредиты на приобретение грузового транспорта в рамках программы кредитования малого бизнеса, а не в виде стандартного автокредита физическому лицу. В этом случае как раз и рассматривается не только ваш доход по основному месту работы, но и доход от осуществления предпринимательской деятельности, которую вы осуществляете или планируете осуществлять с использованием приобретаемого автомобиля. Естественно, если на данный момент бизнес как таковой не ведется, банку сложно оценить сумму ваших доходов в будущем.
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Вопрос:

Когда начнется реализация проекта «Из рук в руки» в Санкт-Петербурге?

Юлия · 16.07.2008 01:27
Ответ:

Юлия, добрый день.

Программа «Из рук в руки» в Санкт-Петербурге уже реализуется.

Консультацию Вы можете получить по телефону 718-80-87.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте, Полина!

Программа «Из рук в руки» актуальна, т. к. многие эксперты прогнозируют в скором времени насыщение рынка новыми автомобилями и, соответственно, взрыв вторичного рынка. Но вторичный рынок более рискованный для покупателя. Как в данной программе предусмотрены (и предусмотрены ли вообще) риски вторичного рынка?

Как Вы считаете, будет ли у нас в скором времени распространена цивилизованная система покупки подержанного автомобиля (может быть, она используется в данной программе?), когда продавец подержанного авто проводит диагностику и предпродажную подготовку, а уж только потом выставляет машину на продажу, причем покупателю предлагается гарантийное обслуживание. Эта схема, к сожалению, пока развита очень слабо из-за двойного налогообложения.

Спасибо!

Анаконда · 15.07.2008 22:45
Ответ:

Здравствуйте.

При разработке данной программы мы постарались максимально оценить и снизить риски, возникающие при покупке автомобиля на вторичном рынке. Обязательным условием проведения кредитной сделки является проверка как продавца автомобиля, так и транспортного средства. В ряде случаев банк может потребовать обязательное проведение экспертизы автомобиля, которая позволит выявить не значится ли автомобиль в угоне в стране вывоза и прошел ли стандартные таможенные процедуры. 

По второй части Вашего вопроса: думаю вторичный рынок автомобилей в самое ближайшее время действительно будет достаточно интенсивно развиваться и, несомненно, это приведет к совершенствованию его форм. Обязанность продавца проводить диагностику и предпродажную подготовку уже давно стало нормой во многих странах, но, к сожалению, не думаю, что в России этого можно ожидать в ближайшие годы. 
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Вопрос:

Полина, добрый день!

В какой момент будет происходить передача автомобиля клиенту, нужно ли будет оформлять справку-счет? Можно ли продавать автомобиль по доверенности?

Заранее спасибо.

Юрий · 15.07.2008 17:15
Ответ:

Юрий, добрый день.

Передача автомобиля производится после того, как денежные средства поступают на расчетный счет продавца, открываемый в МБРР в момент проведения сделки. Как правило, это происходит в один день с заключением кредитного договора.

Справка-счет может понадобиться Вам при постановке автомобиля на учет в ГАИ, банк данного требования не предъявляет.

Продажа автомобиля по доверенности, к сожалению, невозможна.
постоянный адрес
Вопрос:

Полина, здравствуйте!
У меня такой вопрос: срочно требуется автомобиль, купить новый пока не получается (доход высокий, но и трат довольно много). А машина очень нужна!
На каких условиях выдается кредит в Вашем банке? На кого его лучше оформить — на супруга (госпредприятие, з/п порядка 25000 руб, прописка г. Москва) или на меня (ООО, з/п 100000—150000 рублей, но нет московской прописки?)
У меня кредитных историй нет, у мужа — 1 кредит, полностью погашен, есть справка о том, что банк к нам претензий не имеет.
Спасибо за информацию!

Юлия · 15.07.2008 15:00
Ответ:

Юлия, добрый день.

Вы можете оформить кредит в нашем банке на срок до 7 лет с первоначальным взносом от 0%, т. е. с минимумом единовременных затрат и ежемесячным платежем, удобным для дальнейшего сопровождения кредита.

В Вашем случае все зависит от стоимости выбранного Вами автомобиля. Если мы говорим о ценовом диапазоне, скажем, до 20—25 тыс. долларов — Ваш супруг вполне может получить данную сумму кредита. На более дорогой автомобиль может потребоваться Ваше поручительство. 
постоянный адрес
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Страница конференции c 11.07.2008 просмотрена 18 475 раз.

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