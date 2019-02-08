Первые итоги санации АКБ «Мособлбанк»

Онлайн-конференция состоялась 10.07.2014
|21 мая Банк России принял решение о начале процедуры санации ОАО «АКБ «Московский областной банк». Санатором банка был выбран СМП Банк. После объявления санации кредитная организация временно приостановила выплату вкладов и проведение платежей, однако уже к началу июня большая часть операций банка была восстановлена, начались платежи и выплаты клиентам. Был разработан регламент выплаты вкладов, и с начала июня 2014 года по заявкам физических лиц были выплачены вклады на сумму более 10 млрд рублей. Одновременно с началом выплат были пересмотрены условия размещения новых депозитов и начата разработка новой линейки вкладов, направленная на улучшение текущих экономических показателей банка. О том, как идет санация и каковы ее первые итоги, рассказал председатель правления банка Максим ЕГУНОВ.
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|Подробности
Родился в 1977 году в городе Подольске. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «международная экономика».
Карьеру в банковской сфере начал в 2003 году. За восемь лет прошел путь от начальника отдела ценных бумаг
|Вопрос:
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День добрый, Максим Геннадьевич!
|Ответ:
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Уважаемый
|Вопрос:
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Спасибо за ответ!
|Ответ:
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Уважаемый dimascb, в ближайшее время в Вашем городе планируется своя точка выплат с представителем в лице работника АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, кому будут делегированы соответствующие полномочия. Следите за информацией по ссылке http://mosoblbank.ru/about/press/news/id19209.html
|Вопрос:
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У меня открыты вклады в ДО "Текстильщики" г. Москва. При обращении в этот ДО за выписками со своих счетов, я получаю отказ, обоснованный секретным внутренним распоряжением по банку. Предлагаю незамедлительно прекратить нарушение договорных обязательств в части отсутствия информирования клиента о его счете. Какие меры принимаются к устранению этого нарушения?
|Ответ:
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Уважаемый Вячеслав, по всем вкладам и текущим счетам Банком производятся дополнительные соответствующие проверки. Одновременно с этим база данных Банка в последнее время работала не достаточно стабильно и сотрудникам Департамента информационных технологий поставлена задача восстановления работы модуля, отвечающего за формирование выписок. Рассчитываем, что в ближайшее время эта задача будет решена и выписки будут предоставляться в стандартном режиме.
|Вопрос:
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Вы все время ссылаетесь на рекомендации АСВ. Неужели рекомендации даже такой уважаемой организации имеют большую силу, чем закон Российской Федерации?
|Ответ:
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Уважаемая Орана, рекомендации АСВ имеют большое значение в части сохранности бюджетный средств, предоставляемых для финансового оздоровления МОСОБЛБАНКа.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Уважаемый Константин, Санация будут осуществляться до полного финансового оздоровления банка. Если потребуется — с представлением дополнительных финансовых средств от АСВ.
|Вопрос:
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Добрый день Максим Геннадьевич, как быть с инвестиционными займами, проценты по которым и основная сумма по окончании срока по условиям договора должны перечисляться на счета в МОБе. Как их можно получить?
|Ответ:
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Уважаемый Денис Сергеевич, банк не комментирует вопросы инвестиционных займов. Рекомендую напрямую обращаться к компании, которой предоставлен заем.
|Вопрос:
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С Акционерным коммерческим банком МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество нас связывают договорные отношения по комплексному расчетно-кассовому обслуживанию, недавно воспользовались кредитованием расчетного счет (овердрафт). На протяжении многих лет нас полностью устраивали условия успешного многолетнего сотрудничества, партнерские отношения, своевременность, оперативность, компетентность и профессионализм персонала банка, на протяжении многих лет доверяли АКБ МОСОБЛБАНК ОАО. Однако на сегодняшний день ситуация складывается не самая приятная.
|Ответ:
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Уважаемая Оксана, Прошу Вас идентифицировать себя, заполнив соответствующую форму на сайте банка, перейдя по ссылке http://www.mosoblbank.ru/about/qcd/, чтобы мои коллеги смогли разобрать Ваш случай более предметно.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемая Heart, банк планирует снижать комиссию по этим платежам до 0,5%. Для проведения удаленных платежных операций предлагаем вам рассмотреть нашу систему. Она также дает такую возможность.
|Вопрос:
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Какие перспективы у АКБ «Мособлбанк»? Планируется ли его объединение или слияние с СМП банком?
|Ответ:
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Уважаемый Aieco , По договоренности с АСВ мы занимаемся разработкой долгосрочной стратегии развития банка. Она должна быть сформирована и представлена на согласование АСВ и Банку России до конца 2014 года. Этот документ и будет представлять перспективу развития банка на последующие 5 лет. Если Ваш интерес к этому вопросу сохранится, то к концу года Вы можете обратиться с этим вопросом в нашу пресс-службу. О ближайших перспективах банка предлагаю вам посмотреть также вот это интервью: http://www.banki.ru/news/interview/?id=6701364. Слияние банка с СМП Банком не предполагается.
|Вопрос:
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Уважаемый
|Ответ:
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Уважаемый DimaSo,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемый Сергей Вадимович, Условия по ранее заключенным договорам будут соблюдены и банк выполнит взятые на себя обязательства. В связи с проведением процедуры финансового оздоровления (санации) банк осуществляет проверку вкладов и текущих счетов. Согласно регламенту выплат, опубликованному на сайте банка, для проведения операций по своим счетам в стандартном режиме Вам необходимо подать соответствующий пакет документов в точку выплат, определенную для Вашего региона. С расположением точек выплат Вы также можете ознакомиться на сайте: http://mosoblbank.ru/about/press/news/id19209.html
|Вопрос:
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Добрый день, Максим Геннадьевич! Когда будет организован прием документов на проверку вкладов, превышающих 700 тыс. руб., в Тверской области? Можно ли отправить указанные документы на проверку в отсканированном виде на адрес электронной почты представителя СМП, курирующего Тверскую область, либо в виде заверенных нотариусом ксерокопий почтовым отправлением?
|Ответ:
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Уважаемая Natalya!, Для подачи документов сам вкладчик или его доверенное лицо, имея при себе нотариально заверенную доверенность, должны обратиться в определенную регламентом точку выплат. Количество точек выплат постоянно увеличивается. Следите пжл за информацией на сайте банка http://mosoblbank.ru/about/press/news/id19209.html
|Вопрос:
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Почему банк в одностороннем порядке меняет условия договора по вкладам (отменяет доверенности), что не имеет права делать??? Почему банк не выдает % по вкладам???
|Ответ:
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Уважаемая Зоя,
В связи с введенной процедурой санации, а также рекомендациями Агентства по страхованию вкладов по введению дополнительного усиленного контроля за платежами физических и юридических лиц, Банк вынужден проводить дополнительную проверку личности вкладчика или доверенного лица. Именно поэтому Банком принято решение о необходимости предъявлять нотариальную доверенность от владельца вклада.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Уважаемая Ирина, выплата денежных средств по вкладам и текущим счетам открытым ранее, осуществляется в соответствии с установленным регламентом http://mosoblbank.ru/about/press/news/id19209.html .
|Вопрос:
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Добрый день! Я являюсь Вашим клиентом в городе Петрозаводск, меня волнует вопрос не закроют ли в рамках реорганизации допофис в городе Петрозаводске? Спасибо!
|Ответ:
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Уважаемый Константин, в настоящее время не планируется закрытие офиса банка в городе Петрозаводск.
Страница конференции c 04.07.2014 просмотрена 38 852 раза.