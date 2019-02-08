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Первые итоги санации АКБ «Мособлбанк»

Онлайн-конференция состоялась 10.07.2014

21 мая Банк России принял решение о начале процедуры санации ОАО «АКБ «Московский областной банк». Санатором банка был выбран СМП Банк. После объявления санации кредитная организация временно приостановила выплату вкладов и проведение платежей, однако уже к началу июня большая часть операций банка была восстановлена, начались платежи и выплаты клиентам. Был разработан регламент выплаты вкладов, и с начала июня 2014 года по заявкам физических лиц были выплачены вклады на сумму более 10 млрд рублей. Одновременно с началом выплат были пересмотрены условия размещения новых депозитов и начата разработка новой линейки вкладов, направленная на улучшение текущих экономических показателей банка. О том, как идет санация и каковы ее первые итоги, рассказал председатель правления банка Максим ЕГУНОВ. Московский Областной Банк
Максим Егунов

Максим Геннадьевич Егунов

председатель правления ОАО «АКБ «Мособлбанк»

Родился в 1977 году в городе Подольске. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «международная экономика».
Карьеру в банковской сфере начал в 2003 году. За восемь лет прошел путь от начальника отдела ценных бумаг МБТС-Банка до заместителя председателя правления СМП Банка (после слияния банков).


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Вопросы 1 15 из 102
Вопрос:

День добрый, Максим Геннадьевич!
Скажите пожалуйста, в период с 2012—2013 гг МОБ начал развивать линейку автокредитования с довольно большим успехом, но в конце 2013 года программу остановили, а на данный момент, вообще отключили. Скажите планируется ли возобновления развитие данного продукта и если да, то как скоро? Спасибо.

vdv01 · 10.07.2014 16:56
Ответ:

Уважаемый г-н Сергеев, МОСОБЛБАНК обладает достаточно качественным портфелем автомобильных кредитов, который отличает крайне низкая просрочка (около 2%). Мы планируем продолжить работу с этим видом кредитования. Однако количество продуктов в области автокредитования будет сокращено за счет «экзотических» кредитов: останутся лишь те, что пользуются наибольшим спросом. Изменения линейки произойдут в ближайшее время.
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Вопрос:

Спасибо за ответ!
В городе Чебоксары планируется открыть точку проверки, все таки столица республики?

dimascb · 10.07.2014 16:31
Ответ:

Уважаемый dimascb, в ближайшее время в Вашем городе планируется своя точка выплат с представителем в лице работника АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, кому будут делегированы соответствующие полномочия. Следите за информацией по ссылке http://mosoblbank.ru/about/press/news/id19209.html
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Вопрос:

У меня открыты вклады в ДО "Текстильщики" г. Москва. При обращении в этот ДО за выписками со своих счетов, я получаю отказ, обоснованный секретным внутренним распоряжением по банку. Предлагаю незамедлительно прекратить нарушение договорных обязательств в части отсутствия информирования клиента о его счете. Какие меры принимаются к устранению этого нарушения?

Вячеслав · 10.07.2014 14:21
Ответ:

Уважаемый Вячеслав, по всем вкладам и текущим счетам Банком производятся дополнительные соответствующие проверки. Одновременно с этим база данных Банка в последнее время работала не достаточно стабильно и сотрудникам Департамента информационных технологий поставлена задача восстановления работы модуля, отвечающего за формирование выписок. Рассчитываем, что в ближайшее время эта задача будет решена и выписки будут предоставляться в стандартном режиме.
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Вопрос:

Вы все время ссылаетесь на рекомендации АСВ. Неужели рекомендации даже такой уважаемой организации имеют большую силу, чем закон Российской Федерации?

Орана · 10.07.2014 12:29
Ответ:

Уважаемая Орана, рекомендации АСВ имеют большое значение в части сохранности бюджетный средств, предоставляемых для финансового оздоровления МОСОБЛБАНКа.
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Вопрос:

Здравствуйте!

Существует ли вероятность того, что в связи выявленными некачественными активами, большим количеством забалансовых вкладов или по иным причинам санация банка может быть приостановлена/аннулирована/что-нибудь подобное?

Спасибо!
Константин

077077 · 10.07.2014 12:15
Ответ:

Уважаемый Константин, Санация будут осуществляться до полного финансового оздоровления банка. Если потребуется — с представлением дополнительных финансовых средств от АСВ.
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Вопрос:

Добрый день Максим Геннадьевич, как быть с инвестиционными займами, проценты по которым и основная сумма по окончании срока по условиям договора должны перечисляться на счета в МОБе. Как их можно получить?

Денис Сергеевич · 10.07.2014 12:08
Ответ:

Уважаемый Денис Сергеевич, банк не комментирует вопросы инвестиционных займов. Рекомендую напрямую обращаться к компании, которой предоставлен заем.
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Вопрос:

С Акционерным коммерческим банком МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество нас связывают договорные отношения по комплексному расчетно-кассовому обслуживанию, недавно воспользовались кредитованием расчетного счет (овердрафт). На протяжении многих лет нас полностью устраивали условия успешного многолетнего сотрудничества, партнерские отношения, своевременность, оперативность, компетентность и профессионализм персонала банка, на протяжении многих лет доверяли АКБ МОСОБЛБАНК ОАО. Однако на сегодняшний день ситуация складывается не самая приятная.
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО не обеспечивается единый принцип бесперебойности функционирования платежной системы, регламентированный Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (ред. От 05.05.2014 г.) «О национальной платежной системе».
Длительный период (с 30.05.2014 г. по 17.06.2014 г.) мы не имели возможности проведения расчетных и кассовых операций, а именно при наличии достаточности на расчетном счете денежных средств, рассчитаться с контрагентами не представлялось возможным, все очередные отправленные посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк» и ушедшие на исполнение банку платежные поручения в статусе «на исполнении», «в обработке».
Платежи на несколько миллионов рублей не мотивированно зависли. На все требования объяснения причин столь значимой задержки исполнения поручений так и не получили мотивированных разъяснений.
Кроме того, предоставленным овердрафтом воспользоваться до настоящего времени так и не можем, при наличии остатка лимита денежных средств по данному кредиту все наши платежные поручения банком игнорируются.
Ввиду вышеизложенного мы претерпели значительные для нас убытки по оплате штрафных санкций контрагентам за задержку выполнения обязательств.
Просим представить мотивированные обоснования со ссылками на нормативные документы по столь длительным задержкам в обслуживании и невозможностью пользованию кредитными средствами.
А также пояснить планируется ли возмещение убытков компаниям-клиентам ввиду несвоевременности выполнения Ваших обязательств.

С Уважением, ООО ЧОО «КАРАТ» (ИНН 6164296573, контактный телефон: 8-903-406-74-11).

ООО ЧОО "КАРАТ", Юрисконсульт Молдобаева Оксана · 10.07.2014 11:39
Ответ:

Уважаемая Оксана, Прошу Вас идентифицировать себя, заполнив соответствующую форму на сайте банка, перейдя по ссылке http://www.mosoblbank.ru/about/qcd/, чтобы мои коллеги смогли разобрать Ваш случай более предметно.
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Вопрос:

Добрый день!

Привыкла пользоваться платежными терминалами, т.к. Не было комиссий за коммунальные услуги, планируется в дальнейшем ли их снижение и создание аналога киви кошелька с мобильным приложением, чтобы можно было из дома производить все операции? Спасибо!

Heart · 10.07.2014 11:14
Ответ:

Уважаемая Heart, банк планирует снижать комиссию по этим платежам до 0,5%. Для проведения удаленных платежных операций предлагаем вам рассмотреть нашу систему. Она также дает такую возможность.
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Вопрос:

Какие перспективы у АКБ «Мособлбанк»? Планируется ли его объединение или слияние с СМП банком?
С уважением, Александр.

Aieco · 10.07.2014 08:29
Ответ:

Уважаемый Aieco , По договоренности с АСВ мы занимаемся разработкой долгосрочной стратегии развития банка. Она должна быть сформирована и представлена на согласование АСВ и Банку России до конца 2014 года. Этот документ и будет представлять перспективу развития банка на последующие 5 лет. Если Ваш интерес к этому вопросу сохранится, то к концу года Вы можете обратиться с этим вопросом в нашу пресс-службу. О ближайших перспективах банка предлагаю вам посмотреть также вот это интервью: http://www.banki.ru/news/interview/?id=6701364. Слияние банка с СМП Банком не предполагается.
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Вопрос:

Уважаемый г-н Егунов,
на основании общедоступной информации о происходящим с ОАО «АКБ «Мособлбанк» я, как вкладчик, пришел к следующим выводам и вопросам:
1) Как нам сообщает ЦБ России, Мособлбанк занимался фальсификацией документооборота с целью перевода вкладов населения на забалансовые счета и дальнейшем их выводом на другие нужды. Заведенных уголовных дел мы при этом не видим, но при этом у Мособлбанка хватает наглости заявлять о неких недобросовестных вкладчиках в своем «Регламент по выплате вкладов»: «АКБ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК ОАО во избежание получения денежных средств недобросовестными вкладчиками вынужден установить регламент по выплатам денежных средств по вкладам и текущим счетам физических лиц.» (http://mosoblbank.ru/about/press/news/id19209.html).
2) По России закрываются отделения Мособлбанк. На примере Санкт-Петербурга — уже 3 ДО закрыто (как понимаю это только начало?), что говорит об обратном процессе, нежели восстановление работоспособности банка. При этом, клиентам закрывшихся ДО предлагается продолжать обслуживание не в ближайших имеющихся офисах, а в расположенных на другом конце города от закрытых (так, по крайней мере в Санкт-Петербурге). При этом одном и том же, очевидно чтобы вызвать там максимальные очереди из сгоняемых в одно место клиентов. Перед этим сделав для них максимально долгую дорогу к этому месту?
3) В том же «Регламент по выплате вкладов» читаем: «Выплаты по вкладам/текущим счетам Клиентов на сумму свыше 100 000 рублей осуществляются не всеми подразделениями Банка. Список подразделений (http://mosoblbank.ru/upload/deposit_f…ffice.xls)». В этом списке мы видим, что для этих целей на ВЕСЬ многомиллионный Санкт-Петербург выделен всего 1 офис на пр. Чернышевского, д. 18, лит. А. Более того, в этот же офис решили согнать и всю Псковскую область!
Опять мы видим создание банком максимальных препятствий для его клиентов осуществлять взаимодействие с банком (в части возможности истребовать свой вклад). Вы считаете это способствует поднятии репутации Мособлбанка?
4) В том же «Регламент по выплате вкладов» для вкладов на сумму выше 700 000 рублей заявляется о какой-то проверке в течение 15 дней? Каким образом необходимость такой проверки зависит от суммы, например 699 000 и 710 000 рублей? Что Вы там собрались проверять 15 дней например, для случая, когда клиент и его вклад присутствует в базе данных Мособлбанка (не выведен банком противозаконно на забалансовый счет) и клиент еще и предоставил свой договор вклада и приходные ордера? Каким образом этот «Регламент по выплате вкладов» вообще соответствует Российскому Гражданскому законодательству и нормам регулирования ЦБ РФ?
5) Как мы видим из откликов людей по все стране, и в частности в отзывах рейтинга на banki.ru — даже несмотря попытки банка максимально удалить от клиентов отделения Мособлбанка и создать в них максимальные очереди, добравшись до этих офисов, люди не могут получить свои деньги даже в рамках объявленного банком противоправным Регламентом выдачи, по разным фиктивным предлогам. Налицо вопиющие попытки затянуть выдачу денег.
6) А между тем, «На текущий момент 97,96% акций принадлежит СМП Банку» (http://www.banki.ru/banks/bank/mosoblbank/). Т. е. реальным автором всего этого безобразия является СМП Банк, дерегтивы которого Вы претворяете в жизнь?
7) «Основная часть средств, полученных СМП Банком на санацию Мособлбанка, — 49 млрд из 96,8 млрд рублей — пошла на покупку ценных бумаг» (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6870209).

Наверное теперь я готов задать свой обобщенный вопрос/ы:
В процессе процедуры санации Мособлбанка СМП Банком первый передан последнему в собственность, государством на эти цели выделена огромная сумма денег 96,8 млрд рублей. Но, вместо восстановления работоспособности Мособлбанка, попыток восстановления для клиентов его репутации закрываются офисы (сворачивание деятельности), создаются максимальные нервозность и трудности для клиентов при их попытках получить свои деньги для вкладов (видимо репутация среди клиентов мало волнует оба банка). Реально цели восстановления Мособлбанка получается и нет? А все это выделение СМП-банку (банку друзей г-на Путина господам Роттенбергам) государством 96,8 млрд рублей на санацию Мособлбанка для того, чтобы они могли не спеша использовать в своих целях выделенные для санации деньги? Поэтому Мособлбанком используются все эти надуманные и искусственные попытки не выдавать людям их вклады?

Г-н Егунов, предвосхищая возможный ход конференции, хочу отметить: мне бы хотелось услышать ответы на поставленные вопросы на существу, а не демонстрацию умения дипломатического ухода от существа вопросов в сторону и заменой на много слов «вокруг, да около и в целом ни о чем».

DimaSo · 10.07.2014 02:36
Ответ:

Уважаемый DimaSo,
1. Режим финансового оздоровления Мособлбанка был введен по нескольким причинам. Высокорисковая кредитная политика, проводившаяся при прежнем руководстве, привела банк к состоянию, в котором у него практически отсутствовала ликвидность, то есть, возможность выполнять все банковские операции в нормальном режиме. Были также допущены грубые нарушения в части отражения вкладов на балансе банка. В связи с тем, что большая часть вкладов была единомоментно восстановлена на балансе банка некоторое время назад, у нас есть основания полагать, что в результате этих действий определенная информация о вкладчиках была утеряна. Для того, чтобы точно подтвердить, что обращающиеся в банк люди является действительными владельцами средств, зачисленных им на счет, был введен регламент выплат. Работа по финансовому оздоровления и расчетам со вкладчиками является основополагающей и лежит на плечах Агентства по страхованию вкладов и двух банков — Мособлбанка, как санируемого банка и СПБ Банка как санатора. Эта работа до ее окончания будет осуществляться режиме, который описывает этот регламент. Он направлен на подтверждение собственности конкретных вкладчиков на денежные средства на счетах.
В случае, если деньги будут выплачиваться по первому требованию без каких-либо дополнительных проверок велика вероятность того, что деньги вкладчиков уйдут не по назначению.
2. Сеть банка оптимизируется. Мы отбираем точки по принципу удобство их расположения, нахождения на «первой линии» пешеходных и автомобильных магистралей, а также потенциальный объем клиентов, которые может быть обслуживаться в этом офисе. Мы также сверяем экономику офисов с рынком аренды данного района. При этом банк сохранит, и будет выполнять все ранее взятые на себя обязательства по заключенным договорам.
После закрытия подразделений клиенты могут обратиться в подразделения банка, к которым они прикреплены. Информация об этом размещается на странице закрытого офиса на сайте Банка http://mosoblbank.ru/offices/
Обратившись в данные структурные подразделения, клиенты могут выбрать наиболее удобный для них офис банка в рамках обособленного структурного подразделения (филиала) своего региона. Для этого необходимо подать заявление об изменении места обслуживания, либо остаться на обслуживании в данном офисе.
Ваши счета будут закреплены за выбранным Вами подразделением.
3. Количество точек выплат еженедельно увеличивается. Следите за информацией по ссылке http://mosoblbank.ru/about/press/news/id19209.html
В ближайшее время в городе Пскове появится своя точка выплат с представителем в лице работника АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, кому будут делегированы соответствующие полномочия.
4. Регламент выплат денежных средств, а так же порядок проверки легитимности заключенных ранее договоров согласован со всеми банками, участвующими в санации и с Агентством по страхованию вкладов. Ранее срок рассмотрения документов составлял 5 рабочих дней, однако в связи с большим количеством обращений и определения их подлинности Банку этого времени оказалось недостаточно, поэтому он был вынужден увеличить сроки рассмотрения. Сейчас время рассмотрения документов составляет по факту 7 рабочих дней.
5. В случаях предоставления клиентом полного пакета документов в обозначенные точки выплат и при отсутствии вопросов со стороны работников Банка, проверка осуществляется строго в сроки обозначенные в регламенте. В настоящее время банк уже осуществил выплаты в размере более 19 миллиардов рублей. Если у Вас остались какие-либо еще вопросы, то готов с Вами встретиться лично.
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Вопрос:

Добрый день!

Я открыл вклад в Самаре 07.05.14. на три года под 12% годовых. Будут ли сохранены эти условия? Я слышал, что в банке имела место практика, что прием вкладов не проводился по бухгалтерии. Надо ли мне придти в банк и предъявить мои документы об открытии вклада?

Лындин Сергей Вадимович · 09.07.2014 23:30
Ответ:

Уважаемый Сергей Вадимович, Условия по ранее заключенным договорам будут соблюдены и банк выполнит взятые на себя обязательства. В связи с проведением процедуры финансового оздоровления (санации) банк осуществляет проверку вкладов и текущих счетов. Согласно регламенту выплат, опубликованному на сайте банка, для проведения операций по своим счетам в стандартном режиме Вам необходимо подать соответствующий пакет документов в точку выплат, определенную для Вашего региона. С расположением точек выплат Вы также можете ознакомиться на сайте: http://mosoblbank.ru/about/press/news/id19209.html
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Вопрос:

Добрый день, Максим Геннадьевич! Когда будет организован прием документов на проверку вкладов, превышающих 700 тыс. руб., в Тверской области? Можно ли отправить указанные документы на проверку в отсканированном виде на адрес электронной почты представителя СМП, курирующего Тверскую область, либо в виде заверенных нотариусом ксерокопий почтовым отправлением?

Natalya! · 09.07.2014 22:29
Ответ:

Уважаемая Natalya!, Для подачи документов сам вкладчик или его доверенное лицо, имея при себе нотариально заверенную доверенность, должны обратиться в определенную регламентом точку выплат. Количество точек выплат постоянно увеличивается. Следите пжл за информацией на сайте банка http://mosoblbank.ru/about/press/news/id19209.html
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Вопрос:

Почему банк в одностороннем порядке меняет условия договора по вкладам (отменяет доверенности), что не имеет права делать??? Почему банк не выдает % по вкладам???

Зоя · 09.07.2014 20:36
Ответ:

Уважаемая Зоя, В связи с введенной процедурой санации, а также рекомендациями Агентства по страхованию вкладов по введению дополнительного усиленного контроля за платежами физических и юридических лиц, Банк вынужден проводить дополнительную проверку личности вкладчика или доверенного лица. Именно поэтому Банком принято решение о необходимости предъявлять нотариальную доверенность от владельца вклада.
Банк осуществляет обслуживание клиентов и исполняет принятые обязательства по ранее заключенным договорам. Если у вас возникают вопросы в части начисления процентов по вкладам, прошу Вас идентифицировать себя, заполнив соответствующую форму на сайте банка, перейдя по ссылке http://www.mosoblbank.ru/about/qcd/ .
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Вопрос:

Здравствуйте!

У меня оформлен депозит в АКБ «Мособлбанк» в Иркутском отделении 23 июля наступает срок выплаты. По регламенту выплата производится частями по 100 т. р. Договор, пр. ордер все имеется. Вопрос, что изменилось по сумме выплате, возможно сразу получить всю сумму Выплата должна быть в сумме 703 165 р. Я читала, что свыше 700 т. р. выплат банк не делает. Так ли это.

Ирина

Ирина · 09.07.2014 20:35
Ответ:

Уважаемая Ирина, выплата денежных средств по вкладам и текущим счетам открытым ранее, осуществляется в соответствии с установленным регламентом http://mosoblbank.ru/about/press/news/id19209.html .
Вы можете самостоятельно выбрать, какой из вариантов выплат по регламенту Вам предпочтительнее.
Хочу добавить, что можно заранее предоставить пакет документов в точку выплат, определенную для Вашего региона, а после процедуры проверки у Вас появится возможность проводить операции по счетам в стандартном режиме.
На новые виды вкладов этот регламент не распространяется.
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Вопрос:

Добрый день! Я являюсь Вашим клиентом в городе Петрозаводск, меня волнует вопрос не закроют ли в рамках реорганизации допофис в городе Петрозаводске? Спасибо!

Константин Паньков · 09.07.2014 20:34
Ответ:

Уважаемый Константин, в настоящее время не планируется закрытие офиса банка в городе Петрозаводск.
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Вопросы 1 15 из 102

Страница конференции c 04.07.2014 просмотрена 38 852 раза.

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