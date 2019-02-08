Первые итоги санации АКБ «Мособлбанк»

Вопрос:

Уважаемый г-н Егунов,

на основании общедоступной информации о происходящим с ОАО «АКБ «Мособлбанк» я, как вкладчик, пришел к следующим выводам и вопросам:

1) Как нам сообщает ЦБ России, Мособлбанк занимался фальсификацией документооборота с целью перевода вкладов населения на забалансовые счета и дальнейшем их выводом на другие нужды. Заведенных уголовных дел мы при этом не видим, но при этом у Мособлбанка хватает наглости заявлять о неких недобросовестных вкладчиках в своем «Регламент по выплате вкладов»: «АКБ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК ОАО во избежание получения денежных средств недобросовестными вкладчиками вынужден установить регламент по выплатам денежных средств по вкладам и текущим счетам физических лиц.» (http://mosoblbank.ru/about/press/news/id19209.html).

2) По России закрываются отделения Мособлбанк. На примере Санкт-Петербурга — уже 3 ДО закрыто (как понимаю это только начало?), что говорит об обратном процессе, нежели восстановление работоспособности банка. При этом, клиентам закрывшихся ДО предлагается продолжать обслуживание не в ближайших имеющихся офисах, а в расположенных на другом конце города от закрытых (так, по крайней мере в Санкт-Петербурге). При этом одном и том же, очевидно чтобы вызвать там максимальные очереди из сгоняемых в одно место клиентов. Перед этим сделав для них максимально долгую дорогу к этому месту?

3) В том же «Регламент по выплате вкладов» читаем: «Выплаты по вкладам/текущим счетам Клиентов на сумму свыше 100 000 рублей осуществляются не всеми подразделениями Банка. Список подразделений (http://mosoblbank.ru/upload/deposit_f…ffice.xls)». В этом списке мы видим, что для этих целей на ВЕСЬ многомиллионный Санкт-Петербург выделен всего 1 офис на пр. Чернышевского, д. 18, лит. А. Более того, в этот же офис решили согнать и всю Псковскую область!

Опять мы видим создание банком максимальных препятствий для его клиентов осуществлять взаимодействие с банком (в части возможности истребовать свой вклад). Вы считаете это способствует поднятии репутации Мособлбанка?

4) В том же «Регламент по выплате вкладов» для вкладов на сумму выше 700 000 рублей заявляется о какой-то проверке в течение 15 дней? Каким образом необходимость такой проверки зависит от суммы, например 699 000 и 710 000 рублей? Что Вы там собрались проверять 15 дней например, для случая, когда клиент и его вклад присутствует в базе данных Мособлбанка (не выведен банком противозаконно на забалансовый счет) и клиент еще и предоставил свой договор вклада и приходные ордера? Каким образом этот «Регламент по выплате вкладов» вообще соответствует Российскому Гражданскому законодательству и нормам регулирования ЦБ РФ?

5) Как мы видим из откликов людей по все стране, и в частности в отзывах рейтинга на banki.ru — даже несмотря попытки банка максимально удалить от клиентов отделения Мособлбанка и создать в них максимальные очереди, добравшись до этих офисов, люди не могут получить свои деньги даже в рамках объявленного банком противоправным Регламентом выдачи, по разным фиктивным предлогам. Налицо вопиющие попытки затянуть выдачу денег.

6) А между тем, «На текущий момент 97,96% акций принадлежит СМП Банку» (http://www.banki.ru/banks/bank/mosoblbank/). Т. е. реальным автором всего этого безобразия является СМП Банк, дерегтивы которого Вы претворяете в жизнь?

7) «Основная часть средств, полученных СМП Банком на санацию Мособлбанка, — 49 млрд из 96,8 млрд рублей — пошла на покупку ценных бумаг» (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6870209).



Наверное теперь я готов задать свой обобщенный вопрос/ы:

В процессе процедуры санации Мособлбанка СМП Банком первый передан последнему в собственность, государством на эти цели выделена огромная сумма денег 96,8 млрд рублей. Но, вместо восстановления работоспособности Мособлбанка, попыток восстановления для клиентов его репутации закрываются офисы (сворачивание деятельности), создаются максимальные нервозность и трудности для клиентов при их попытках получить свои деньги для вкладов (видимо репутация среди клиентов мало волнует оба банка). Реально цели восстановления Мособлбанка получается и нет? А все это выделение СМП-банку (банку друзей г-на Путина господам Роттенбергам) государством 96,8 млрд рублей на санацию Мособлбанка для того, чтобы они могли не спеша использовать в своих целях выделенные для санации деньги? Поэтому Мособлбанком используются все эти надуманные и искусственные попытки не выдавать людям их вклады?



Г-н Егунов, предвосхищая возможный ход конференции, хочу отметить: мне бы хотелось услышать ответы на поставленные вопросы на существу, а не демонстрацию умения дипломатического ухода от существа вопросов в сторону и заменой на много слов «вокруг, да около и в целом ни о чем». DimaSo · 10.07.2014 02:36