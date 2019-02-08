Главное для банка сейчас — обеспечение его абсолютной устойчивости

Онлайн-конференция состоялась 13.11.2008
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Банк «Московский Капитал» одним из первых частных кредитных учреждений прочувствовал на себе последствия мирового финансового кризиса. На сегодняшний день финансовая ситуация в Банке выравнивается, ликвидность Банка находится под непосредственным контролем руководства. Ряд антикризисных мер, принятых в условиях нестабильности на финансовом рынке, позволил накопить ликвидность и оптимизировать работу.
На вопросы о деятельности Банка, о его перспективах и планах на будущее ответил Первый заместитель Председателя Правления КБ «Московский Капитал» Роман Крестин.
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|Подробности
Крестин Роман Викторович родился 16 июля 1977 года.
В 1999 году окончил Университет Индиана в США по специальности финансы и кредит. Начал банковскую деятельность в «Landmark Savings Bank» в Индианаполисе, штат Индиана. По возвращении в Россию продолжил свою деятельность в банковской сфере.
С 2000 по 2006 год работал в должности заместителя Председателя Правления Московского Областного Банка. Осуществлял общее руководство подразделениями банка. Курировал Казначейство, Кредитное управление, отвечал за привлечение корпоративных клиентов, занимался развитием региональной сети. Имеет опыт в разработке ипотечных программ.
|Вопрос:
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Здравствуйте… в г. Мурманске филиал вашего Банка уже открылся… осуществляет ли деятельность??? Укомплектован ли кадрами???
|Ответ:
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Здравствуйте!
Подразделение Банка в Мурманске еще не открыто. Планируется открытие до конца текущего года, сейчас идет комплектование кадрового состава.
|Вопрос:
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Г-н Крестин, банки, и Ваш в том числе,, немного лукавят,, когда предлагают проценты по вкладам 14—15%,, ваш персонал объяснял бы вкладчикам,, что со ставки превышающую ставку рефинансирования ЦБ,, а она на данный момент составляет 12%, будет взиматься подоходный налог в размере 35%, и вкладчик получит проценты по вкладу явно меньше 15 годовых,,это было бы наверное правильнее,, как Вы думаете?? С уважением!!
|Ответ:
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Добрый день, Сергей!
Банки, и наш в частности, декларирует ставки, которые реально начисляются по договору вклада. В то же время в договоре прописано, что Банк имеет право «удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы физических лиц с суммы процентного дохода, полученного Вкладчиком в части, превышающей действующую ставку рефинансирования Банка России, в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ». Налог удерживается с разницы между ставкой по договору и ставкой рефинансирования, т. е. при ставке 15% годовых, налог будет удержан с суммы дохода, полученного от 3% годовых.
Наши операционисты всегда готовы проконсультировать клиентов по данному вопросу.
В то же время не стоит забывать о такой опции, как капитализация процентов, которая позволяет увеличить реальную ставку и частично компенсировать данный налог.
|Вопрос:
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Добрый день, Роман!
|Ответ:
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Здравствуйте Виктор!
Вы можете открыть несколько вкладов по 700 тыс. руб., например, на Ваших родственников. Тогда они все будут застрахованы АСВ.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Здравствуйте!
В Супинском отделении на сегодняшний день нет задержек по выплатам вкладов. Назовите Ваше ФИО и N договора, иначе я не могу ответить на Ваш вопрос.
Ситуация находится под личным контролем директора регионального центра «Южное Подмосковье» Кузнецова Сергей Николаевича, тел. 2-42-88.
|Вопрос:
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Возможно ли опубликование всего перечня вопросов, заданных вам?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Повторяющиеся вопросы, а так же вопросы технического характера по конкретным ситуациям будут отправлены всем по e-mail после окончания онлайн-конференции.
|Вопрос:
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Добрый день! Почему в мос.капитале, в частности отделение Видное, отказывают в такой услуге как открытие вклада на жену,ребёнка или другое лицо (в их отсутствии по паспорту-приходится тащить с собой всё семейство включая маленьких детей)? В Сбербанке, Возрождение, Абсолют такая услуга существует. Вообще это можно рассматривать как ущемление прав.
|Ответ:
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Здравствуйте, Юрий!
Видимо произошло недоразумение. Открыть вклад на третье лицо можно по предъявлению паспорта вкладчика.
|Вопрос:
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Добрый день, Роман!
|Ответ:
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Добрый день, Евгений!
Ставки Банка «Московский Капитал» по депозитам всегда находились в рынке. Мы вынуждены конкурировать с другими банками, которые устанавливают высокие процентные ставки по вкладам, так как рассматриваем срочные вклады как один из стабильных источников ресурсов.
Деньги, привлеченные на депозиты, направляются на кредитование реального сектора экономики и реализацию инвестиционных проектов Банка. Банк осуществляет кредитование промышленных, социально и стратегически значимых предприятий, относящихся к реальному сектору экономики. Среди данных предприятий: ОАО «Тушинский машиностроительный завод», ГУП НПЦ «СПУРТ», ФГУП «ГНПП «Базальт», ФГУП «ФНПЦ «Прибор», ОАО Чеховский завод «Гидросталь», ОАО «Фрязинский завод мощных транзисторов», ФГУП ЛИИ им. М. М. Громова. Банк так же осуществляет кредитование предприятий, участвующих в решении продовольственных программ в отдельных регионах. Действительно, Банк не занимается розничиным кредитованием, так как считает этот бизнес высокорисковым.
|Вопрос:
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Что вы посоветуете молодым специалистам во время финансового кризиса? Как укрепить свои позиции в банке и избежать сокращения?
|Ответ:
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Молодым специалистам я бы рекомендовал повышать свою квалификацию, потому что в последствие требования к кандидатам на банковские специальности будут ужесточаться.
|Вопрос:
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Роман, обращаюсь не с вопросом, а с просьбой уточнить данные ранее пояснения по порядку выплаты страховых возмещений по вкладам. Не считаю зазорным признать допущенные неточности (в формальной части).
|Ответ:
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Виктор, согласен с Вами.
|Вопрос:
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Добрый день, Роман.
|Ответ:
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Добрый день, Дмитрий!
Действительно, одна из проблем — это паника вкладчиков, которые подверглись сомнениям после некоторых публикаций в СМИ (которые, отмечу, в этот раз ведут себя более адекватно по сравнению с 2004 годом), слухам и т. д. Главное в данной ситуации — это доверие между банком и клиентом. Потому что, если бы граждане с таким ажиотажем не опустошали банки, последним не пришлось бы задерживать выплаты. Получается замкнутый круг, в котором нет правых и нет виноватых.
|Вопрос:
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Являюсь Вашим клиентом не первый год. Меня все устраивало. Последний раз вклад был открыт в августе 2008 г., сроком на 3 года. Понимаю сложность ситуации, но не хотелось бы расторгать депозитный договор раньше времени. Есть ли у ВАС уверенность в том, что Вы справитесь с возникшими трудностями, и исполните условия договора хотя бы до августа 2009 г.?
|Ответ:
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Уважаемый
Спасибо за то, что остаетесь нашим клиентом. Не буду напоминать в который раз о наличии реально работающей Системы страхования вкладов, скажу лишь, что чем больше паники сеют сами клиенты, тем сложнее банку рассчитываться с «недоверчивыми» клиентами. Главное, быть готовыми к конструктивному диалогу.
Что касается непосредственно Банка «Московский Капитал», ситуация с ликвидностью находится под контролем. Кроме того, колоссальный опыт, который наш Банк получил вследствие не одного кризиса, пережитого наши за последние 10 лет, позволяет мне говорить о том, что у Банка «Московский Капитал» перспективы есть. Банк является социально значимым в своей отрасли, и впредь будет только укреплять свои позиции на рынке.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Роман.
|Ответ:
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Добрый день, Вадим!
1) Справедливой может считаться ставка, отличающаяся от ставки рефинансирования ЦБ, не более, чем на 2—3%. Поэтому процентные ставки по годовым вкладам, декларируемые банками, в том числе и Банком «Московский Капитал», на уровне 15% годовых в рублях и 12% годовых в валюте являются оптимальными в сложившихся условиях.
2) При высокой стоимости ресурсов для самих банков неизбежен рост % ставок по кредитам физических лиц. В сложившейся ситуации справедливой может считаться ставка на уровне 20—24% годовых ввиду высоких рисков по потребительскому кредитованию.
3) По прогнозам Министерства финансов инфляция в первой половине 2009 года составит 12—13%. Фактически она может оказаться выше.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Роман Викторович!
|Ответ:
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Добрый день, Александр!
Планы регионального развития на 2009 год сформированы, в числе других предполагается открытие представительства Банка в Твери. Другие области, не исключено, появятся в планах на 2010 год.
|Вопрос:
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Когда наступит крах финансовой системы РФ? Какой будет курс доллара в конце декабря?
|Ответ:
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Добрый день, Сулейман!
На данный момент финансовая система России достаточно устойчива, а правительство обладает необходимыми ресурсами для стабилизации ситуации. Я не вижу реальных экономических предпосылок для «краха» системы.
Однозначных прогнозов сейчас по курсам валют, я думаю, не даст никто. Я предполагаю, что ориентировочный курс к концу года составит 26,5 рублей за доллар США и 35,5 рублей за евро.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Роман Викторович! Как Вы можете прокомментировать снижение рейтинга Банку «Московский Капитал» рейтинговым агентством «Moody’s» с «В3» до «Caa2», который является обязательным для участия в конкурсе на получение краткосрочных беззалоговых займов в Банке России. Не создаст ли этот факт определённые проблемы при погашении уже взятого у ЦБ 20 октября 2008 года, беззалогового кредита в размере 2,3 млрд. руб. сроком на 5 недель, в связи с тем, что «перекредитоваться» в ЦБ при текущем рейтинге уже не получится?
|Ответ:
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Добрый день, Руслан Геннадьевич!
В условиях кризисной ситуации, сложившейся в российском банковском секторе, агентство Moody’s пересмотрело рейтинги большинства российских банков в сторону понижения, таким образом, пытаясь себя обезопасить от возможных претензий, в случае проблем, которые могут сегодня возникнуть у банков.
Рейтинг Банка «Московский Капитал» был понижен без детального анализа ситуации в Банке. Информация о текущем финансовом состоянии Банка «Московский Капитал» представлена в рейтинговое агентство для пересмотра рейтинга Банка в сторону повышения.
Что касается погашения беззалогового кредита ЦБ, то согласно Положению ЦБ РФ от 16.10.08 № 323-П «в случае снижения международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитной организации ниже уровня «B-» по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor’s либо ниже уровня «B3» по классификации рейтингового агентства Moody’s Investors Service», Банк России может принять решение о продолжении заключения с указанной кредитной организацией кредитных договоров в течение трех месяцев с даты такого снижения».
Страница конференции c 11.11.2008 просмотрена 24 310 раз.