Главное для банка сейчас — обеспечение его абсолютной устойчивости

Г-н Крестин, банки, и Ваш в том числе,, немного лукавят,, когда предлагают проценты по вкладам 14—15%,, ваш персонал объяснял бы вкладчикам,, что со ставки превышающую ставку рефинансирования ЦБ,, а она на данный момент составляет 12%, будет взиматься подоходный налог в размере 35%, и вкладчик получит проценты по вкладу явно меньше 15 годовых,,это было бы наверное правильнее,, как Вы думаете?? С уважением!!

Ответ: