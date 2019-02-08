Банк ЗЕНИТ представляет новую «Карту без границ» (VISA Platinum Finnair)

Онлайн-конференция состоялась 02.10.2014
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Банк «Зенит» первым среди российских банков запускает кобрендинговую кредитную карту с авиакомпанией Finnair. Клиент банка «Зенит», открывший «Карту без границ» (Visa Platinum Finnair), автоматически становится участником программы лояльности Finnair Plus — она позволяет копить баллы, которые можно потратить на туристические услуги. При активации карты и совершении первой покупки клиенту сразу начисляется 5 000 приветственных баллов, в дальнейшем — 1 балл за каждые потраченные 20 рублей.
О преимуществах новой карты и о других продуктах банка для физических лиц в ходе онлайн-конференции на портале Банки.ру рассказывал начальник департамента розничного бизнеса банка «Зенит» Евгений ГАЛИАХМЕТОВ.
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|Подробности
Евгений Галиахметов окончил МАТИ — РГТУ им.
В 2004–2005 годах работал агентом прямых продаж и супервайзером по проекту «Ситибанк» в «Мэнпауэр Инк.».
В 2005 году перешел в российское подразделение Ситибанка, где занимался привлечением компаний на зарплатное обслуживание.
В 2008 году возглавил там соответствующее управление. В
С 2010 года работает в банке «Зенит». В числе приоритетных задач Галиахметова — разработка стратегии развития розничного бизнеса, модернизация продуктового ряда, создание каналов и системы продаж, стандартов обслуживания и сопровождения клиентов.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Карты Visa electron или Maesto возможно использовать для бронирования авиабилетов или гостиниц за пределами РФ? По какому курсу конвертация из рублей в евро/доллар? В иную местную валюту?
|Ответ:
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Карты Visa Electron или Maestro — это самые простые и самые недорогие в обслуживании карты. Поэтому в них не предусмотрен чип. С помощью этих карт Вы можете оплачивать покупки в физических магазинах и снимать деньги в банкоматах, но не сможете оплачивать покупки и услуги через интернет. Конвертация осуществляется по курсу банка, который всегда можно посмотреть на нашем сайте www.zenit.ru.
|Вопрос:
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Евгений, Добрый день.
|Ответ:
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Считаю, что такие проекты как «InstaBank» и «RocketBank» имеют право на существование. Это круто, вызывают восхищение и вдохновляют на новые банковские успехи. Но прогнозировать их развитие в текущей геополитической ситуации достаточно сложно. Есть ряд сложностей и в ИТ, и законодательной базе и т. п.
|Вопрос:
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Евгений, а почему именно карта Виза?
|Ответ:
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МПС Visa была одним из идеологов проекта. Мы ее в этом поддержали и воплотили продукт в реальность — так появилась Visa Platinum Finnair.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Да, есть несколько вариантов: 1. Обратиться в отделение банка с паспортом; 2. Открыть банковскую карту ЗЕНИТ для погашения кредита, подключить интернет-банк и в своем личном кабинете отслеживать всю информацию по кредитному договору в любое удобное для вас время.
|Вопрос:
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Добрый день! А где информация по карте?
|Ответ:
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Со всей информацией Вы можете ознакомиться в соответствующем разделе на нашем сайте http://www.zenit.ru/rus/retail/bank_card/special/finnair/
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Основные отличия Visa Platinum Finnair: 1) При оформлении карты вы сразу получаете 5000 приветственных баллов. 2) Далее Вам начисляется 1 балл за каждые потраченные 20 рублей. 3) Широкий спектр услуг, на которые можно потратить накопленные баллы. 4) Комбинирование оплаты покупок как накопленными баллами, так и наличными. 5) При совершении покупок на сайте finnair.com баллы можно утраивать. Но по карте «Мир путешествий» нет необходимости привязываться к определенной авиакомпании, и многие клиенты заинтересованы именно в этом.
|Вопрос:
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Уважаемый Евгений!
|Ответ:
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Количество дополнительных карт, которые можно выпустить к основной карте к Visa Platinum Finnair, неограниченно.
|Вопрос:
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Банк может гарантировать поступление смс-оповещений о движениях по "Карте без границ" за пределами РФ? А если сим-карта иностранного оператора? И как быть, если, к примеру, нужно совершить платеж с использованием технологии 3-D Secure, а пароль не пришел? К кому обращаться?
|Ответ:
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В Банке ЗЕНИТ нет ограничений по операторам связи при осуществлении смс-информирования. Можете указать телефон любого оператора. Что касается гарантий поступления СМС — то банки, естественно, таких гарантий давать не могут, это уже зона ответственности сотовых операторов. В случае если при совершении платежа Вам не приходят одноразовые пароли, советую обратиться в контактный центр Банка, который работает круглосуточно.
|Вопрос:
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Скажите, а в свете той сложной ситуации, которая сложилась в туристическом бизнесе за последние два месяца, запущенный вами продукт будет ли так востребован, как вы думали, планируя его?..
|Ответ:
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Уверен, что проект будет очень востребован на рынке, поскольку он ориентирован на людей, которые любят путешествовать по миру и совершать свои поездки с выгодой. Со своей стороны и мы, и наши партнеры из Finnair готовы при необходимости вносить изменения в этот карточный продукт, развивая его в соответствии с потребностями клиентов.
|Вопрос:
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Можете ли вы сказать, что, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, кобрендинговые продукты с авиаперевозчиками продолжают набирать популярность у потребителей?
|Ответ:
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Кобрендинговых продуктов на рынке немало. И их успех не гарантирован автоматически. Поэтому мы изначально старались подобрать стабильного, устойчивого партнера с серьезными амбициями. Считаю, что «Карта без границ» понравится многим.
|Вопрос:
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Какие еще кобрендинговые проекты банк готовит в ближайшей перспективе?
|Ответ:
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У нас готовится еще один интересный кобрендинговый проект, который находится на завершающем этапе. Надеемся запустить его в ближайшие месяцы. Но о деталях говорить еще рано.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Галина, добрый день. Могу Вас уверить, что при подаче заявки на сайте Банка ЗЕНИТ, наш сотрудник свяжется с Вами в течение 24 часов, поможет оформить анкету и собрать все необходимые документы. Решение по заявке принимается Банком в срок до 5 дней. Поэтому смело оставляйте заявку.
|Вопрос:
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Предлагает ли банк инвестиционные продукты для физических лиц? Какие?
|Ответ:
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Да, Банк ЗЕНИТ предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и инвестиционных услуг как российским, так и международным клиентам. Исторически мы были лидером рынка ОФБУ. После изменения регулирования и фактического сворачивания этого рынка, начали предлагать в том числе и паи инвестиционных фондов. Мы оказываем услуги по брокерскому обслуживанию клиентов и доверительному управлению активами. Такое обслуживание возможно как для клиентов Private Banking, так и обычных розничных клиентов — просто набор доступных инструментов будет немного различаться.
|Вопрос:
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Предлагает ли банк валютные вклады и пользуются ли они спросом?
|Ответ:
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Банк предлагает широкую линейку вкладов, в том числе и валютных. Спрос на них достаточно стабильный.
|Вопрос:
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Насколько конкурентное ставки у депозитных продуктов банка с учетом роста инфляции и ухудшения экономической ситуации?
|Ответ:
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На самом деле у всех банков достаточно разные депозитные стратегии, это можно увидеть по значительной разнице процентных ставок, которые они предлагают. Но, помимо ставок, очевидно, что у самих вкладчиков есть и другие причины работать с тем или иным банком -высокий уровень обслуживания, технологичность. И как раз за счет этих дополнительных факторов мы и стараемся привлекать клиентов. В целом ставки по вкладам Банка ЗЕНИТ вполне сопоставимы со ставками в банках такого же размера и надежности. В ближайшее время планируем порадовать вас новым совместным вкладом с Banki.ru.
Страница конференции c 23.09.2014 просмотрена 11 465 раз.