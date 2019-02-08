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Банк ЗЕНИТ представляет новую «Карту без границ» (VISA Platinum Finnair)

Онлайн-конференция состоялась 02.10.2014

Банк «Зенит» первым среди российских банков запускает кобрендинговую кредитную карту с авиакомпанией Finnair. Клиент банка «Зенит», открывший «Карту без границ» (Visa Platinum Finnair), автоматически становится участником программы лояльности Finnair Plus — она позволяет копить баллы, которые можно потратить на туристические услуги. При активации карты и совершении первой покупки клиенту сразу начисляется 5 000 приветственных баллов, в дальнейшем — 1 балл за каждые потраченные 20 рублей.

О преимуществах новой карты и о других продуктах банка для физических лиц в ходе онлайн-конференции на портале Банки.ру рассказывал начальник департамента розничного бизнеса банка «Зенит» Евгений ГАЛИАХМЕТОВ.

 Банк Зенит
Евгений Галиахметов

Евгений Галиахметов

начальник департамента розничного бизнеса банка «Зенит»

С 2010 года работает в банке «Зенит». В числе приоритетных задач Галиахметова — разработка стратегии развития розничного бизнеса, модернизация продуктового ряда, создание каналов и системы продаж, стандартов обслуживания и сопровождения клиентов.


Вопросы 1 15 из 48
Вопрос:

Здравствуйте! Карты Visa electron или Maesto возможно использовать для бронирования авиабилетов или гостиниц за пределами РФ? По какому курсу конвертация из рублей в евро/доллар? В иную местную валюту?

Visa electron и Maestro почему без чипа? В перспективе на картах начального уровня чип появится? Когда? Спасибо!

Ярослав · 02.10.2014 14:34
Ответ:

Карты Visa Electron или Maestro — это самые простые и самые недорогие в обслуживании карты. Поэтому в них не предусмотрен чип. С помощью этих карт Вы можете оплачивать покупки в физических магазинах и снимать деньги в банкоматах, но не сможете оплачивать покупки и услуги через интернет. Конвертация осуществляется по курсу банка, который всегда можно посмотреть на нашем сайте www.zenit.ru.
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Вопрос:

Евгений, Добрый день.

Ваше мнение о таких проектах как "InstaBank" и "RocketBank"? Как Вы видите дальнейшее развитие подобных сервисов в России?
Спасибо.

Денис · 02.10.2014 13:51
Ответ:

Считаю, что такие проекты как «InstaBank» и «RocketBank» имеют право на существование. Это круто, вызывают восхищение и вдохновляют на новые банковские успехи. Но прогнозировать их развитие в текущей геополитической ситуации достаточно сложно. Есть ряд сложностей и в ИТ, и законодательной базе и т. п.
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Вопрос:

Евгений, а почему именно карта Виза?

Михаил · 02.10.2014 12:17
Ответ:

МПС Visa была одним из идеологов проекта. Мы ее в этом поддержали и воплотили продукт в реальность — так появилась Visa Platinum Finnair.
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Вопрос:

Здравствуйте!

Можно ли проверить поступление денег и остаток по кредитному договору?

Ленар · 01.10.2014 22:01
Ответ:

Да, есть несколько вариантов: 1. Обратиться в отделение банка с паспортом; 2. Открыть банковскую карту ЗЕНИТ для погашения кредита, подключить интернет-банк и в своем личном кабинете отслеживать всю информацию по кредитному договору в любое удобное для вас время.
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Вопрос:

Добрый день! А где информация по карте?

rty9000 · 01.10.2014 20:39
Ответ:

Со всей информацией Вы можете ознакомиться в соответствующем разделе на нашем сайте http://www.zenit.ru/rus/retail/bank_card/special/finnair/
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Вопрос:

Здравствуйте.

Выбираю между VISA Platinum «Мир путешествий» и Visa Platinum Finnair. Кроме очевидного кобренда с определенной авиакомпанией, есть ли какие-либо дополнительные преимущества именно у "Карты без границ" по сравнению с "Миром путешествий"?

Спасибо.

Елена · 01.10.2014 13:42
Ответ:

Основные отличия Visa Platinum Finnair: 1) При оформлении карты вы сразу получаете 5000 приветственных баллов. 2) Далее Вам начисляется 1 балл за каждые потраченные 20 рублей. 3) Широкий спектр услуг, на которые можно потратить накопленные баллы. 4) Комбинирование оплаты покупок как накопленными баллами, так и наличными. 5) При совершении покупок на сайте finnair.com баллы можно утраивать. Но по карте «Мир путешествий» нет необходимости привязываться к определенной авиакомпании, и многие клиенты заинтересованы именно в этом.
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Вопрос:

Уважаемый Евгений!
Подскажите, пожалуйста, какое максимальное количество дополнительных карт можно будет выпустить к "Карте без границ"?

Антон Алексеевич · 01.10.2014 13:36
Ответ:

Количество дополнительных карт, которые можно выпустить к основной карте к Visa Platinum Finnair, неограниченно.
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Вопрос:

Банк может гарантировать поступление смс-оповещений о движениях по "Карте без границ" за пределами РФ? А если сим-карта иностранного оператора? И как быть, если, к примеру, нужно совершить платеж с использованием технологии 3-D Secure, а пароль не пришел? К кому обращаться?

Аркадий · 01.10.2014 13:29
Ответ:

В Банке ЗЕНИТ нет ограничений по операторам связи при осуществлении смс-информирования. Можете указать телефон любого оператора. Что касается гарантий поступления СМС — то банки, естественно, таких гарантий давать не могут, это уже зона ответственности сотовых операторов. В случае если при совершении платежа Вам не приходят одноразовые пароли, советую обратиться в контактный центр Банка, который работает круглосуточно.
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Вопрос:

Скажите, а в свете той сложной ситуации, которая сложилась в туристическом бизнесе за последние два месяца, запущенный вами продукт будет ли так востребован, как вы думали, планируя его?..

Сергей Иванович · 01.10.2014 12:54
Ответ:

Уверен, что проект будет очень востребован на рынке, поскольку он ориентирован на людей, которые любят путешествовать по миру и совершать свои поездки с выгодой. Со своей стороны и мы, и наши партнеры из Finnair готовы при необходимости вносить изменения в этот карточный продукт, развивая его в соответствии с потребностями клиентов.
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Вопрос:

Можете ли вы сказать, что, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, кобрендинговые продукты с авиаперевозчиками продолжают набирать популярность у потребителей?

adubrovskaya · 01.10.2014 12:36
Ответ:

Кобрендинговых продуктов на рынке немало. И их успех не гарантирован автоматически. Поэтому мы изначально старались подобрать стабильного, устойчивого партнера с серьезными амбициями. Считаю, что «Карта без границ» понравится многим.
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Вопрос:

Какие еще кобрендинговые проекты банк готовит в ближайшей перспективе?

adubrovskaya · 01.10.2014 12:34
Ответ:

У нас готовится еще один интересный кобрендинговый проект, который находится на завершающем этапе. Надеемся запустить его в ближайшие месяцы. Но о деталях говорить еще рано.
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Вопрос:

Добрый день.

Возможно глупый вопрос, но я волнуюсь, т.к. такой шаг планирую осуществить впервые...
Если я оставляю заявку на автокредит на сайте банка, то как быстро получу ответ, и получу ли вообще? Возможно, лучше приехать сразу в автосалон или отделение?

Галина · 01.10.2014 12:33
Ответ:

Галина, добрый день. Могу Вас уверить, что при подаче заявки на сайте Банка ЗЕНИТ, наш сотрудник свяжется с Вами в течение 24 часов, поможет оформить анкету и собрать все необходимые документы. Решение по заявке принимается Банком в срок до 5 дней. Поэтому смело оставляйте заявку.
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Вопрос:

Предлагает ли банк инвестиционные продукты для физических лиц? Какие?

Елена Полякова · 01.10.2014 11:45
Ответ:

Да, Банк ЗЕНИТ предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и инвестиционных услуг как российским, так и международным клиентам. Исторически мы были лидером рынка ОФБУ. После изменения регулирования и фактического сворачивания этого рынка, начали предлагать в том числе и паи инвестиционных фондов. Мы оказываем услуги по брокерскому обслуживанию клиентов и доверительному управлению активами. Такое обслуживание возможно как для клиентов Private Banking, так и обычных розничных клиентов — просто набор доступных инструментов будет немного различаться.
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Вопрос:

Предлагает ли банк валютные вклады и пользуются ли они спросом?

Наталья Красильникова · 01.10.2014 11:44
Ответ:

Банк предлагает широкую линейку вкладов, в том числе и валютных. Спрос на них достаточно стабильный.
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Вопрос:

Насколько конкурентное ставки у депозитных продуктов банка с учетом роста инфляции и ухудшения экономической ситуации?

Галина · 01.10.2014 11:43
Ответ:

На самом деле у всех банков достаточно разные депозитные стратегии, это можно увидеть по значительной разнице процентных ставок, которые они предлагают. Но, помимо ставок, очевидно, что у самих вкладчиков есть и другие причины работать с тем или иным банком -высокий уровень обслуживания, технологичность. И как раз за счет этих дополнительных факторов мы и стараемся привлекать клиентов. В целом ставки по вкладам Банка ЗЕНИТ вполне сопоставимы со ставками в банках такого же размера и надежности. В ближайшее время планируем порадовать вас новым совместным вкладом с Banki.ru.
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Вопросы 1 15 из 48

Страница конференции c 23.09.2014 просмотрена 11 465 раз.

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