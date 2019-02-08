Банк ЗЕНИТ представляет новую «Карту без границ» (VISA Platinum Finnair)

Банк «Зенит» первым среди российских банков запускает кобрендинговую кредитную карту с авиакомпанией Finnair. Клиент банка «Зенит», открывший «Карту без границ» (Visa Platinum Finnair), автоматически становится участником программы лояльности Finnair Plus — она позволяет копить баллы, которые можно потратить на туристические услуги. При активации карты и совершении первой покупки клиенту сразу начисляется 5 000 приветственных баллов, в дальнейшем — 1 балл за каждые потраченные 20 рублей.

О преимуществах новой карты и о других продуктах банка для физических лиц в ходе онлайн-конференции на портале Банки.ру рассказывал начальник департамента розничного бизнеса банка «Зенит» Евгений ГАЛИАХМЕТОВ.