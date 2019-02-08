Перспективы российского рынка кредитования малого бизнеса в 2009 году

Вопрос:

Добрый день!

Уважаемый Сергей, я предприниматель, моему малому, практически микробизнесу, почти три года.

У меня нет личной собственности, начального капитала, есть лишь 12 лет опыта работы в рекламе и рекламном производстве, большой потенциал, успешные работы и перспективы. Но все это без начального капитала превращается в вялотекущее выживание со стабильными, но крайне малыми доходами.

Сложилось впечатление, что банки кредитуют лишь торговлю и производство, например, хлеба. Консультанту практически невозможно объяснить, что такое рекламное производство, что кредит нужен на очень специфическое оборудование . Честные данные о доходах и практические, проверенные 2 годами работы, расчеты, по которым этот кредит реально вернуть, но малыми платежами и в течение длительного срока, консультантов тоже не растрогают. Уже смирились с этой мыслью, но вот случайно увидела анонс Вашей конференции, и решила задать вопрос:

«Имеет ли смысл обращаться к специалистам Вашего серьезного банка со своими мелкими, но реалистичными расчетами за бизнескредитом, или это бесполезно, и я могу рассчитывать лишь на кредитование физического лица,скрывая, что цель любого запроса на кредит- кредитование моего дела?»

Спасибо Вам большое за внимание и успехов! Наталия Лазарева · 18.12.2008 00:09