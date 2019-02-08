Перспективы российского рынка кредитования малого бизнеса в 2009 году

Онлайн-конференция состоялась 18.12.2008
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Уважаемые посетители портала banki.ru!
Рынок кредитования малого бизнеса переживает сейчас вместе со всей банковской системой России не лучшие времена — многие банки отказываются от программ по финансированию малых предприятий. Однако говорить о том, что рынок кредитования малого бизнеса исчезает, нельзя: несмотря на кризис, услуги банков востребованы, и малые предприятия все ещё имеют возможности получить необходимые заемные средства на развитие бизнеса.
Эта
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|Подробности
Родился 17 ноября 1966 г. в Москве.
В 1991 г. окончил Московский финансовый институт, факультет «Международные экономические отношения».
С 1991 по 1992 гг. работал в центре проведения межбанковских валютных операций «Валютная биржа» Госбанка СССР.
С 1992 по 1995 гг. работал в Федеративной Республике Германия в аудиторской фирме C&L Treuhand Vereinigung Deutsche Revision AG в отделе банковского аудита.
С 1995 по 1998 гг. являлся руководителем
В апреле 2004 г. назначен старшим
С августа 2005 г. — член правления ВТБ24. Курирует вопросы обслуживания клиентов малого бизнеса.
|Вопрос:
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Уважаемый Сергей, Какие программы для кредитования малого бизнеса предусмотрены в Вашем банке?
|Ответ:
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Дарья,
с программами кредитования малого бизнеса, действующими в ВТБ24, Вы можете ознакомиться на сайте нашего банка.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Дмитрий,
наш прогноз рынка кредитования малого бизнеса на следующий год — ожидание умеренного роста, конечно, не столь активного, как в 2007 и 2008 годах. Однако, по нашему мнению, с 2010 года темпы прироста рынка будут восстанавливаться.
Что касается характера взаимоотношений компаний малого и среднего бизнеса с кредитными учреждениями, то высказанное Вам утверждение справедливо и для ВТБ24, действительно малые предприятия в большей степени нуждаются в привлечении заемных средств, нежели в таких банковских услугах, как депозиты. В то же время, малый бизнес активно использует услуги рассчетно-кассового обслуживания, количество таких клиентов в ВТБ24 неуклонно растет, особенно в последнее время.
В целом объем средств, размещаемых малыми предприятиями в ВТБ24, примерно в 2 раза меньше, чем объем предоставленных кредитов.
|Вопрос:
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Будет ли в 2009 году мораторий на кредитование определенных отраслей (например: строительство, лизинг, металлургия и др.)?
|Ответ:
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Решение о предоставлении кредита для малого предприятия, как правило, строится на оценке финансового состояния конкретного заемщика. В такой ситуации, с нашей точки зрения, ограничивать представителей той или иной отрасли в возможности получения кредита не имеет смысла.
Одним из наших преимуществ является оперативность в предоставлении кредитов малому бизнесу. Как правило, это достигается путем стандартизации и упрощения процедуры кредитования. Работа с банковскими векселями подразумевает достаточно серьезный анализ и проверку ценных бумаг на подлинность. Учитывая это, а также тот факт, что очень незначительная часть малых предприятий могут предлагать такое обеспечение, мы решили не рассматривать векселя сторонних банков как стандартное обеспечение.
Бланковый кредит до 1 миллиона рублей в банке есть, это нецелевой кредит «Коммерсант», который предоставляется индивидуальным предпринимателям и владельцам малого бизнеса.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Наталия,
думаю, что если необходимость в заемных средствах у Вашей компании есть, то обращаться стоит. Если Вы не уверены в том, что тот анализ управленческой и финансовой отчетности, который предусмотрен процедурой работы с кредитной заявки, приведет к положительному решению в рамках программ кредитования малого бизнеса, Вы можете подать заявку на нецелевой кредит «Коммерсант» для индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса. Информация об этом продукте есть на нашем сайте, возможно, это предложение Вам подойдет.
|Вопрос:
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Подскажите, пожалуйста, будут ли нужны специалисты по кредитованию мсб, в Питере в вашем банке в 2009?
|Ответ:
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Добрый вечер.
Оперативная информация о вакансиях банка ВТБ24 доступна на нашем сайте в разделе «Карьера». Там же Вы можете отправить резюме в базу данных нашего отдела по подобору персонала.
|Вопрос:
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Уважаемый Сергей, насколько, на Ваш взгляд, рынок кредитования малого бизнеса будет консолидирован на уровне крупнейших игроков этого рынка?
|Ответ:
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Роман,
проблемы с ресурсной базой у некоторых банков неизбежно ведут к консолидации банковской системы. Начало этого процесса мы уже можем наблюдать. Во время финансовой нестабильности кредитовать бизнес в значительных объемах могут только крупные банки. Для остальных банков возможной стратегией может быть либо объединение, либо концентрация на нишевых краткосрочных кредитах.
Делать же прогнозы относительно того, как процесс консолидации скажется на доступности кредитования малого бизнеса, пока рано. Ведь доступность определяется как предложением, так и спросом. Все зависит от развития инфраструктуры малого и среднего бизнеса в России в целом.
|Вопрос:
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Хотелось бы знать Ваше мнение как специалиста, смогут ли в дальнейшем банки развивать направление кредитования малого и среднего бизнеса под поручительство Фонда содействия кредитованию МСБ? И насколько в данный момент это актуально?
|Ответ:
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Анна,
поручительство Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса было и остается актуальным и реально востребованным инструментом, который помогает осуществлять программу кредитования малого бизнеса ВТБ24.
Успешный опыт взаимодействия с данным московским фондом (и с подобными региональными структурами), позволяет нам надеяться на дальнейшее расширение числа клиентов, воспользоваавшихся услугами нашего банка.
|Вопрос:
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Добрый день, Сергей!
|Ответ:
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Владимир,
в наши планы входит еще более активизировать работу на рынке кредитования малого бизнеса в январе 2009 года. Безусловно, требования, предъявляемые к заемщикам в 2009 году будут несколько жестче, чем в 2008, например, в части финанасовой устойчивости, обеспечения кредита. Диапазон ставок кредитования может составить около 18—20% годовых.
|Вопрос:
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Уважаемый Сергей, возможно ли, на Ваш взгляд, объединение сегментов розничного бизнеса и малого бизнеса в один единый сегмент бизнеса (единые каналы продаж, единый роли сотрудников и т. д.) в ближайшее время и готова ли банковская система к этому?
|Ответ:
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Роман,
основным каналом продаж для «классических» розничных продуктов и продуктов для малого бизнеса является филиальная сеть банка. Отличаются скорее инструменты продаж. Розница в большей степени ориентирована на клиента, приходящего «с улицы», то есть пассивное привлечение (клиент приходит в банк, не имея предварительного контакта с банковским служащим: он увидел рекламу, ему посоветовали друзья и т. п.). Привлечение клиентов малого бизнеса в большей степени ориентировано на проактивные продажи, когда специалисты банка находят клиента путем рассылки писем, последующего обзвона и других методов.
Профессиональные требования к продавцу продуктов для малого бизнеса более высоки в силу большей сложности самого продукта. Кроме того, часто продавцы продуктов для малого бизнеса выполняют функцию аналитика. Осуществляется так называемый принцип «одного окна» — работа с клиентом от первого контакта (продажи) до принятия решения по сделке сопровождается одним специалистом. Поэтому описанная Вами «универсализация» сотрудников представляется мне проблематичной.
|Вопрос:
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Сергей здравствуйте! На сегодняшний день представителю малого бизнеса, для получения кредита необходимо предоставить залог, как правило это коммерческая недвижимость, имущество и товары в обороте. На ваш взгляд возможно ли предоставление кредита под залог дебиторской задолженности, что имеет широкое распространение на Западе.
|Ответ:
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Владимир,
по сути, Вы говорите о факторинге. В настоящий момент такого продукта в ВТБ24 нет, но мы планируем начать его реализацию в середине 2009 года.
|Вопрос:
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Добрый день!
Скажите, почему так сложно молодым предпринимателям получить кредит, которые только начинают с нуля свое дело? Мы же идём к вам, чтоб вы нам помогли!
|Ответ:
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Елена,
многие региональные комитеты по развитию малого и среднего бизнеса уделяют особое внимание именно поддержке молодежных проектов. В этих структурах молодым предпринимателям оказывают всестороннюю, в том числе и финансовую поддержку.
Задача же кредитного учреждения — минимизировать свои риски, именно поэтому у банков есть минимальные требования к сроку успешной деятельности предприятия на рынке. Поэтому такая услуга, как кредитование старт-апов в России не распространена.
|Вопрос:
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Сергей Валерьевич, рассакиже пожалуйста в каком направлении будет развиваться лизинг, насколько мне известно пилотный прокт завершен, что будет дальше?
|Ответ:
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Здравствуйте,
на самом деле пилотный проект по лизингу пока не завершен, данная услуга по-прежнему предоставляется только в Москве и Московской области, Белгороде, Челябинске и Ярославле.
Запуск полномасштабного проекта по лизингу в рамках структуры банка — работа серьезная и требующая тщательного анализа итогов пилотного режима. Можно сказать, что проект пользуется спросом, более того, нам удалось установить партнерские отношения со многими компаниями, что позволит сделать продукт еще интереснее для предприятий.
|Вопрос:
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Почему банком отменена в следующем году выдача кредита в форме овердрафта?
|Ответ:
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Здравствуйте.
Это временная мера, обусловленная текущими экономическими условиями. Сегодня наши специалисты предлагают иные формы кредитования малых предприятий, (например, кредит или кредитная линия). Эти формы в большинстве случаев позволяют заемщику более четко планировать календарь использования и погашения полученных кредитных ресурсов, и как следствие, позволяет сохранить бизнес и избежать финансовых затруднений.
|Вопрос:
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Сергей,
В какой валюте сейчас выгоднее взять кредит для развития среднего бизнеса. Нужная сумма- 10 млн. руб, срок кредита — 5 лет?
|Ответ:
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Анна,
стоит ориентироваться на то, в какой валюте вы производите свои расчетные операции. При этом необходимо помнить, что если вы взяли кредит в валюте, а расчеты с контрагентами осуществляете в рублях, то при росте курса валюты возрастет и сумма платежа в рублях.
Думаю, что рублевые кредиты в данный момент все же предпочтительнее.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Сергей!
В Тольятти нашей компании отказали даже в приёме документов на открытие кредитной линии,
|Ответ:
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Александр,
2 миллиона рублей — это сумма, выходящая за пределы микробизнеса. Нижняя граница кредита на развитие бизнеса, который предоставляется в рамках программы кредитования малого бизнеса ВТБ24, составляет 1 миллион рублей.
Поэтому если по Вашему бизнесу даже не проводился анализ кредитной заявки, то поведение менеджера, который Вас обслуживал, мягко говоря, удивляет.
Оставьте, пожалуйста, в «Горячей линии» ВТБ24 на этом сайте подробную информацию о Вашей фирме и о факте обращения в ВТБ24 (примерная дата, офис, фамилия менеджера (если вспомните)). Я разберусь с этой ситуацией, с Вами свяжутся наши специалисты.
Страница конференции c 15.12.2008 просмотрена 18 538 раз.