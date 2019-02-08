Кредитная история. О чем вам никогда не расскажут в банке

Онлайн-конференция состоялась 17.04.2015
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Кредитная история — это кредитный паспорт: персональные данные заемщика, а также сведения о том, как, когда и сколько он брал займов у банков или МФОи как их возвращал. Кредитная история — это больше, чем просто банковский документ. Это инструмент оценки рисков и уровня доверия к заемщику, который является также потребителем других услуг.
С недавнего времени кредитная история пополнилась новыми данными о неисполненных судебных предписаниях по алиментам, оплате за ЖКУ, сотовую связь, а также о причинах отказа в кредитах (если такие были).
Кому и зачем еще может быть интересна ваша кредитная история?
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|Подробности
В финансовом секторе с 2006 года.
В
В 2009 году основал компанию «ЭкспертБизнесКонсалтинг» (лидер на рынке предоставления сервисов для финансовых консультантов).
С 2010 года входит в наблюдательный совет директоров Ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов России (АКБР).
В 2012 году при участии Олега Попова был разработан и запущен проект по предоставлению кредитных историй физическим лицам — Mycreditinfo.ru.
|Вопрос:
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Начну с того, что получить свою кредитную историю бесплатно — очень сложно, несмотря на все способы, указанные на сайте ЦБ. Обратилась в два банка за получением кода субъекта кредитной истории, оба отправили заказывать ее за деньги, несмотря на то что имею кредиты в этих банках (ВТБ, Возрождение). После всех мытарств заказала за определенную плату в 1000 руб. свою кредитную историю и ужаснулась, увидев такое количество неверной информации. Сроки действия договоров расходятся с действительными, суммы кредитов вообще взяты с потолка, как и суммы ежемесячных платежей. Узнать, что за банк выставил данною информацию, не возможно, только после дополнительного запроса в бюро, т. к. в кредитной истории нет названий банка. Я конечно не идеальный заемщик была, но вот уже 2,5 года как погашены все кредиты, 4 почему-то еще болтаются как непогашенные. Мало того с Русфинанс банк была оплата по суду, суд сократил платеж мне на 78 000, так банк в кредитную историю эту сумму и внес как неоплаченную, имеется решение суда, квитанция об оплате через судебных приставов, но Русфинанс законы не писаны. Тинькофф еще смешнее сделал — брала 30 000, выплатила 60 000, по данным кредитной истории осталась должна еще 109 000 и мало того долг продан 5 лет назад коллекторам, о чем я узнала только что. Один кредит Совкомбанка записан как в закрытых, так и в активных. И т. д. Я хочу спросить, почему банки подают такую искаженную информацию, можно ли обязать банки и внести какую-то ответственность за искажение этой информации, и четкие сроки обновления ее в бюро, а не раз в три года. Как простому смертному упростить получение кредитной истории, ведь такими темпами скоро в России не останется людей имеющих нормальную кредитную историю и способные получить кредит. И будут банки сами себе кредиты давать.
|Ответ:
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Спасибо за такой развернутый вопрос. Давайте по порядку. Во-первых, банки не обязаны предоставлять вам кредитную историю. Получив у них код субъекта, вам следовало запросить справку из Центрального каталога кредитных историй (это бесплатно) и узнать, где хранятся ваши данные. После чего самостоятельно выполнить запрос в бюро кредитных историй (напрямую или через представителей). Во-вторых, неверной информации, действительно может быть много. Особенно, если вы «опытный» заемщик. В самом начале, когда еще не было отлажено взаимодействие бюро и банков, ошибок было достаточно. Однако сейчас их количество значительно сократилось. И вы может исправить оставшиеся, обратившись в бюро с заявлением о том, что вы считаете некорректной такую и такую информацию. Тем более, если вы судились с банками, рассчитывать на идеальную точность передачи данных не стоит, потому что это ручной процесс и возможно влияние «человеческого фактора», формирование ошибки. В-третьих, у меня для вас хорошие новости. Сейчас достаточно операторов, готовых помочь вам относительно легко ознакомиться кредитной историей. Это сервисы самих бюро для физических лиц, и крупные сети вроде «Евросети», и кредитные брокеры, и сами банки. Выберите наиболее удобный для вас способ, и вы убедитесь, что получить кредитную историю совсем несложно.
|Вопрос:
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Добрый день! Изучая справку из ЦККИ, с удивлением обнаружил, что у меня есть кредитная история в кредитном бюро Эквифакс. Не поленился зарегистрироваться и получить отчет. Выяснилось, что: 1) кредитная история ведется по моему старому паспорту, который был утерян в 4 года назад. При этом в период обладания тем паспортом (либо ранее) никаких кредитов мной никогда не запрашивалось. 2) В кредитной истории кредиты отсутствуют. Есть только информация о запросах банками моей кредитной истории. Насколько это законно со стороны кредитного бюро? Зачем им это нужно? Как это влияет на мой скоринг со стороны других банков? Как можно закрыть эту кредитную историю в этом кредитном бюро?
|Ответ:
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Ваше удивление понятно. Чтобы оценить законность действий бюро, достаточно принять во внимание тот факт, что бюро не генерирует данные. А только аккумулирует. Банк сделал отметку, она появилась в бюро. А вот банку вопрос можно адресовать, и, если вы не хотите видеть «лишних» запросов от банка в вашей кредитной истории, напишите заявление в бюро. Оно истребует ваше заявление-согласие от банка. Если ваши данные верны, такового не найдется. И значит, банк будет не только обязан скорректировать данные (убрать свои запросы из кредитной истории), но также может понести наказание за нарушение законодательства. Лишние запросы влияют на скоринг негативно. Но их должно быть очень много в очень короткий промежуток времени, и они должны содержать отказы в кредите. Если вы воздержанны в кредитном плане, один-два «лишних» запроса вам не повредят. Но «подчистить» кредитную историю, и избавиться от них, все же не помешает.
|Вопрос:
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Как отражается в моей кредитной истории пресечение с историями третьих лиц, где был поручителем или контактным лицом? Как отражается просрочка, допущенная по вине банка? (Как пример: кредит в Сбере, зарплатная карта в Сбере, распоряжение на счет о перечислении ежемесячного платежа есть, но бывает что при наличии средств на счете распоряжение не выполняется.) С Уважением.
|Ответ:
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Если вы выступили поручителем третьего лица, и он или она допустили просрочку по кредиту, информация об это просрочке и вашем статусе поручителя появится в вашей кредитной истории. По условиям кредитного договора вы и основной заемщик несете солидарную ответственность. Призываю быть внимательным и осторожным, выступая поручителем. В особенности, если вы не хотите, чтобы ваша кредитная история зависела от третьих лиц.
|Вопрос:
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Почему я не могу БЕСПЛАТНО знакомиться со своей кредитной историей? Всякие Евросети и банки делают на этом существенную выручку, а сам человек не имеет возможности проверить информацию о себе в базе данных БЕСПЛАТНО (пусть и с временнЫми ограничениями).
|Ответ:
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Вы сильно переоцениваете размер выручки «всяких Евросетей» и банков. Они предлагают кредитную историю, как дополнительный продукт и скорее балансируют на грани минимизации убытков, чем зарабатывают. В прошлом году было выдано 500.000 кредитных историй. Средняя цена получения кредитной истории вне бюро 1000 рублей. Итого около полумиллиарда. Теперь разделите эту сумму на всех операторов и вы увидите, что заработать им вряд ли удалось. Оказать дополнительный сервис? Возможно. Но никак не «существенно выручить». Получить кредитную историю абсолютно бесплатно вы можете. Правда, только в том случае, если проживаете в Москве. Во всех остальных случаях вам придется потратить определенные деньги на идентификацию в Почте России или у нотариуса. К сожалению, пока законодатель не проработал этот вопрос, и не помог бюро (которые не против вашего знакомства с кредитной историей бесплатно один раз в год), оказать вам такую услугу. Подробно о причинах — в других ответах ветки.
|Вопрос:
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Хотелось бы уточнить информацию по внесению данных в кредитную историю "небанками":
|Ответ:
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1. Здесь нужно четко разделять «небанки» на категории. Например, микро-финансовые организации (которые не являются банками) также обязаны передавать данные о своих клиентах в бюро. Им для этого не нужно ничего, они действуют в рамках законодательства. Тогда как вашей управляющей компании,чтобы передать данные о задолженности по услугам ЖКХ требуется решение суда, неисполненное вами в течение 10 дней. 2. МФО, кредитно-потребительские кооперативы, управляющие компании, другие кредиторы, имеющие на руках судебное предписание в отношении вас, не исполненное в течение 10 дней. 3. Фактически это источник данных, и фабула судебного решения. Подробнее покажу на вебинаре. 4. Такой информации нет, хранение информации из всех источников регулируется одним законом. 5. Любое постановление суда по долговым обязательствам, не исполненным должником, может попасть в кредитную историю.
|Вопрос:
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Почему муж не может получить кредитную историю жены, хотя и является ответчиком по её кредитам?
|Ответ:
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Может. Равно как может выполнять другие действия за другого гражданина по нотариально заверенной доверенности.
|Вопрос:
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Скажите пожалуйста, как узнать свою кредитную историю, не прибегая к платным услугам сайтов непонятного происхождения. И еще вопрос: каким образом информация попадает из банков к платным агентствам услуг по кредитным историям? Я хотела узнать свою историю официально через ЦБ, но номер кредитной истории я не знаю, как правило её не озвучивают. Заранее благодарна за ответ.
|Ответ:
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Узнать свою кредитную историю вы можете, запросив ее в бюро кредитных историй. Один раз в год это условно бесплатно. Условно, потому что так или иначе вам придется идентифицировать вашу личность (почта, нотариус), а это, к сожалению, бесплатно сделать невозможно. Чтобы узнать, в каком или каких бюро находится ваша история, нужно создать запрос в Центральный каталог кредитных историй. Это можно сделать бесплатно на сайте Центрального банка. Вам не нужен номер кредитной истории. Вам нужен код субъекта кредитной истории. Его вам могли присвоить при оформлении кредита в банке. Если вы его не помните, вы можете обратиться в банк и получить новый код.
|Вопрос:
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Скажите мне пожалуйста про мою историю задолженности, если они имеются.
|Ответ:
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История каждого вашего кредита с детализацией по каждому платежу, начиная с 2005 года, находится в вашей кредитной истории. Чтобы узнать ее, достаточно запросить кредитную историю.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здесь очень важно отметить, что банк передает эту информацию как минимум в одно бюро (это он обязан делать по закону), но чаще в несколько. Особенно это касается крупных банков, входящих в топ-100. Более того, банки действуют как шаблонно, передавая информацию во все бюро, так и избирательно. И на 100% достоверно сказать, в какое именно бюро кредитных историй попадет информация по вашим кредитам на сегодняшний день нельзя. И также нет возможности обязать банк раскрывать такую информацию заемщикам. Это не прописано в законе, а по собственной инициативе банки вряд ли на это пойдут. Однако есть механизм, который помогает узнать,в какое бюро банк передал по вам информацию. Это Центральный каталог кредитных историй. Справка оттуда бесплатна, она даст ответ, в каких БКИ хранятся ваши данные. Один раз узнаете ваш код субъекта кредитной истории (присваивается при заключении кредитного договора, можно получить в банке) и можете неограниченное количество раз наводить справки о местонахождении вашей кредитной истории. Как правило у заемщика с двумя-тремя кредитами, кредитная история есть в трех-четырех бюро.
|Вопрос:
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Каким образом можно заставить кредитные бюро реально, а не на словах обеспечить бесплатное раз в год получение кредитной истории заемщиком? К примеру, НБКИ имеет офис в г.Москва, но физических лиц по этому адресу не принимает и заставляет ехать в г.Дмитров (почему не в Магадан?) В результате бесплатное получение КИ заемщиком является фикцией. Данная ситуация вполне устраивает БКИ и они, похоже, ничего менять не собираются. Не считаете ли вы, что (к примеру) введение компенсации заемщикам расходов на отправку завереннной телеграммы за счет БКИ помогло бы решить данную проблему?
|Ответ:
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Для того, чтобы реально начать выдавать кредитные истории бесплатно, так, как это вменило в обязанности БКИ государство, сначала само государство должно позаботиться о более современном и удобном механизме идентификации личности. На сегодняшний день, бюро приходится проводить идентификацию вручную. Или в офисе, или через почтовую телеграмму, либо через заявление, заверенное нотариусом. Это неудобно, и не бесплатно для субъекта кредитной истории. Как только законодатель продумает действительно удобный и бесплатный механизм идентификации личности, кредитная история раз в год станет реально бесплатной. Я уже говорил в теме, ближе всех к реализации этой задачи находится портал госуслуг. Если они сделают кредитную историю доступной на своем ресурсе, это значительно упростит процедуру получения кредитной истории гражданами и передачи информации бюро.
|Вопрос:
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Каким образом, по вашему мнению, можно бороться с банками, которые без согласия заемщика "долбят" его кредитную историю, периодически делая запросы? К примеру, я уже три года не являюсь клиентом ВТБ24, но банк постоянно делает запросы, проверяя мою КИ (как они говорят - для того, чтобы предложить мне какой-либо свой продукт). Причем формулировка этих запросов весьма забавна - они представляют дело так, что я прошу у них автокредит на несколько миллионов рублей(!!!). Мне это активно не нравится, но существующие нормативно-правовые акты не позволяют мне каким-то образом "наказать" банк. Как вы считаете, есть ли какой-то выход?
|Ответ:
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Я уже отвечал на подобные вопросы в ветке, если нетрудно, пожалуйста, посмотрите их, но вкратце отвечу и здесь. Существуют нормативно-правовые акты, которые позволяют вам наказать банк в подобной ситуации. Делается это через бюро кредитных историй. Если вы увидели запись в кредитной историей, с которой вы не согласны (в данном случае, «лишний» запрос банка), вы должны связаться с бюро и сообщить, что такой-то банк,которому вы не давали согласия, сделал по вам запрос. Далее бюро связывается с банком и запрашивает ваше заявление-согласие. Если банк не может его предоставить, бюро штрафует его. Но есть важный момент. Пока у вас действует кредитный договор, банк имеет право в любое время запрашивать вашу кредитную историю. Так же он имеет право запрашивать ее, если вы обратились за кредитом и подписали заявление-согласие на проверку данных. Оно действует 2 месяца.
|Вопрос:
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Добрый день. Интересует оплата за ЖКУ. 1. Требуется ли явное согласие или же передача данных в БКИ будет происходить в силу закона без согласия плательщика? 2. Будет ли своевременная оплата оказывать положительное влияние на историю либо она нейтральна, а влияние (негативное) оказывает только задержка в оплате? 3. С какой даты (продолжительности задержки) будут передаваться данные в БКИ? 4. Управляющие компании (УК) выбирают БКИ по своему усмотрению? 5. Управляющие компании обязаны предавать данные в БКИ или же только имеют право это делать? 6. Ответственность за достоверность информации? Например, часть в платежном документе фигурирует лицо, которое не является собственником, но прописано по адресу. согласно же ЖК ответственность за оплату несет собственник. 7. Какова процедура разрешения конфликтов в случае передачи недостоверных сведений? (Частый пример — оплата не зачислена по вине УК.) 8. Плательщик будет уведомлен о передаче данных в БКИ?
|Ответ:
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1.Здесь важно понимать, что будут передаваться только судебные дела, не исполненные в срок более 10 дней. 2.Оплата ЖКУ не будет являться записями в кредитной истории на постоянной основе. Они сюда попадают только в том случае, если у вас было решение суда, и в течение 10 дней оно не было исполнено. Добросовестное выполнение обязательств перед ЖКУ в кредитную историю попадать не будет. 3.Здесь уже все зависит от управляющей компании (УК), которая обслуживает ваш дом. Но если она имеет решение суда, и в течение 10 дней вы не произвели оплату, то в любой из дней УК может направить информацию по этому инциденту в бюро. 4.Да, они выбирают бюро по своему усмотрению, а также могут передавать информацию сразу в несколько бюро. 5.Они не обязаны, но имеют право это делать. Но как правило УК заинтересованы в максимальном давлении на должника, и естественно, они будут использовать все инструменты, для того, чтобы добиться исполнения обязательств. 6.Ответственность за достоверность информации будет лежать на УК. Но у нее на руках будет решение суда достоверное априори. Суд — это высшая инстанция. 7.Здесь все идет по решению суда, которое, разумеется, принимается по собственнику. УК выставляет счета именно собственнику, и, если собственник не произвел оплату по решению суда, информация будет передана в бюро. Опять же, хочу отметить, что в БКИ передается решение суда. И, если вы считаете, что решение суда неправомерно, то здесь нужно подавать апелляцию. То есть, бюро кредитных историй в данном случае — всего лишь хранитель информации. И за точность сведений, передаваемых в бюро, будет отвечать управляющая компания и суд. 8.Здесь нужно отметить, что задержка по оплате коммунальных услуг в месяц, в два или в три не будет передаваться в БКИ. А только решение суда. А до суда, как правило, доходят только долги, которые копятся несколько месяцев или даже лет. На нас с вами, даже если мы задержим оплату услуг ЖКУ на несколько дней, это никак не отразится. Эта мера воздействия — для злостных неплательщиков, как правило, из маргинальных слоев, людей в тяжелом материальном положении.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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У вас абсолютно правильный вопрос, он меня тоже сильно волнует. Я не являюсь представителем бюро кредитных историй и не являюсь представителем банков. Я независимая сторона, но все-таки больше на стороне потребителя. Но тем не менее подхожу к вашему вопросу и со стороны бюро, как коммерческой организации. Да, на Западе, есть возможность в том или ином виде получить свою кредитную историю один раз в год абсолютно бесплатно. Но нужно понимать, что там для этого существует инфраструктура, с помощью которой бюро кредитных историй может идентифицировать вас, как личность. У нас в стране такой инфраструктуры пока не создано. И реальная возможность дистанционно верифицировать себя есть только через почту России, либо через нотариуса. Почта России — это государственная структура. И было бы неплохо, если бы их обязали верифицировать вас бесплатно. Но, как мы знаем, на Почте России бесплатных услуг не существует. То есть, в принципе на Почте России вы ничего бесплатно сделать не можете. Точно так же, как и у нотариуса. Нотариус не оказывает бесплатных услуг, потому что это связано с несением расходов. И в данном случае просто не проработан правильный закон. На мой взгляд, реально бесплатно предоставлять кредитную историю можно будет только в случае создания инфраструктуры по идентификации личности. Причем, если она будет разработана государством. Ближе всех к решению проблемы подошел портал госуслуг. Там происходит верификация личности при выдаче вам электронной подписи или полного доступа к личному кабинету. И через портал госуслуг можно было бы идентифицировать личность гражданина и выдавать ему кредитную историю. В данном случае бюро кредитных историй не несли бы существенных затрат на выдачу кредитной истории. И это вполне реализуемо. В других случаях верификация личности трудоемка, происходит вручную, или через цепочку посредников в виде Почты России, нотариусов, сотрудников бюро. Поэтому эта услуга логично не может быть бесплатной, как несущая затраты.
|Вопрос:
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Добрый день, Олег!
|Ответ:
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Вы правильно заметили, что законы в нашей стране работают не всегда так, как хотелось бы. Но в данном случае есть законодательные механизмы. На самом деле, вы можете обратиться с жалобой в бюро по поводу того, что банк незаконно запросил вашу кредитную историю. Бюро обязательно проведет расследование. Оно обратится в этот банк и потребует ваше письменное заявление-согласие, которое вы должны были дать этому банку. Банк обязан хранить это заявление в течение 5 лет с момента его получения. И если банк не в состоянии предоставить такое согласие, значит, он запрос сделал незаконно. У бюро есть механизмы наказания банка в таких случаях. Да, суммы штрафов небольшие. Но чем чаще граждане будут обращаться в бюро по таким случаям, тем чаще бюро будут выставлять штрафы банкам и тем скорее у банков пропадет желание вот так, без спроса, проверять чужие кредитные истории. Это первый аспект. Второй аспект рыночный. У меня у самого была ситуация, когда банк Связной без моего ведома разместил информацию, что выдал мне дебетовую карту, мотивируя это тем, что у карты был овердрафт, который я никогда не использовал. Тем не менее банк несколько раз делал запросы моей кредитной истории, очевидно, «мониторя» ее, чтобы сделать мне какие-то предложения. Я написал на официальной странице этого банка в Facebook, что, если они не удалят эту «лишнюю» информацию из моей кредитной истории, я буду писать на портале banki.ru. Через день со мной связался юрист банка, мы с ним обсудили все вопросы, и через 10 дней из кредитной истории информация была удалена. По большому счету, что воздействовало на это решение? Banki.ru читают миллионы человек. Есть «Народный рейтинг» банков и банки очень сильно переживают, когда там появляются негативные отзывы. Естественно, банк сделает все возможное, чтобы с этим негативным отзывом поработать до момента его наступления. И это именно рыночный механизм решения своих проблем. Когда не работает закон, можно искать другие пути воздействия на банки. В данном случае, через «Народный рейтинг» banki.ru.
|Вопрос:
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Отказ банка увеличить кредитный лимит по карте приравнивается к отказу в кредите и будет ли он зафиксирован в истории (с предоставлением причины отказа)?
|Ответ:
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Отказ банка увеличить кредитный лимит по карте приравнивается к отказу в кредите и будет ли он зафиксирован в истории (с предоставлением причины отказа)? Если да, то повлияет ли он на качество истории или рейтинг заёмщика? За мою практику (а я общаюсь с кредитными историями уже боле 5 лет, и просмотрел их несколько тысяч), я не видел такой формулировки. Все-таки, если существует кредитная карта, то банк уже по своему внутреннему регламенту может принять решение либо об увеличении лимита, либо о его уменьшении. Да, он обязательно поинтересуется вашей кредитной историей, но там будет фигурировать такой параметр, как просмотр счета. Для того,чтобы посмотреть,какая у вас сейчас кредитная нагрузка, и принять решение либо об увеличении лимита, либо об уменьшении. Причем, это не будет новая запись по кредиту, просто у вас в вашем счете изменится размер лимита, предоставляемого банком.
Страница конференции c 10.04.2015 просмотрена 19 144 раза.