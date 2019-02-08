Кредитная история. О чем вам никогда не расскажут в банке

Ответ:

1.Здесь важно понимать, что будут передаваться только судебные дела, не исполненные в срок более 10 дней. 2.Оплата ЖКУ не будет являться записями в кредитной истории на постоянной основе. Они сюда попадают только в том случае, если у вас было решение суда, и в течение 10 дней оно не было исполнено. Добросовестное выполнение обязательств перед ЖКУ в кредитную историю попадать не будет. 3.Здесь уже все зависит от управляющей компании (УК), которая обслуживает ваш дом. Но если она имеет решение суда, и в течение 10 дней вы не произвели оплату, то в любой из дней УК может направить информацию по этому инциденту в бюро. 4.Да, они выбирают бюро по своему усмотрению, а также могут передавать информацию сразу в несколько бюро. 5.Они не обязаны, но имеют право это делать. Но как правило УК заинтересованы в максимальном давлении на должника, и естественно, они будут использовать все инструменты, для того, чтобы добиться исполнения обязательств. 6.Ответственность за достоверность информации будет лежать на УК. Но у нее на руках будет решение суда достоверное априори. Суд — это высшая инстанция. 7.Здесь все идет по решению суда, которое, разумеется, принимается по собственнику. УК выставляет счета именно собственнику, и, если собственник не произвел оплату по решению суда, информация будет передана в бюро. Опять же, хочу отметить, что в БКИ передается решение суда. И, если вы считаете, что решение суда неправомерно, то здесь нужно подавать апелляцию. То есть, бюро кредитных историй в данном случае — всего лишь хранитель информации. И за точность сведений, передаваемых в бюро, будет отвечать управляющая компания и суд. 8.Здесь нужно отметить, что задержка по оплате коммунальных услуг в месяц, в два или в три не будет передаваться в БКИ. А только решение суда. А до суда, как правило, доходят только долги, которые копятся несколько месяцев или даже лет. На нас с вами, даже если мы задержим оплату услуг ЖКУ на несколько дней, это никак не отразится. Эта мера воздействия — для злостных неплательщиков, как правило, из маргинальных слоев, людей в тяжелом материальном положении.