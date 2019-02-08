Страхование жизни и здоровья

Вкладывать в жизнь и здоровье сейчас, чтобы не потерять потом! Сегодня рынок личного страхования в России находится в активной фазе роста. Почему нужно страховать жизнь? Как и где это можно сделать? Какие медицинские страховые программы доступны на нашем рынке? Разобраться в нюансах страховых продуктов, взвесить все за и против в ходе онлайн-конференции на портале Банки.ру помогал первый заместитель генерального директора компании ВТБ Страхование Олег Меркулов.

Уважаемые посетители портала Banki.ru!

Спасибо вам за интерес к нашей онлайн-конференции и за присланные вопросы! Надеюсь, мои ответы позволили вам узнать больше о наших продуктах страхования жизни и здоровья. Если какие-то вопросы остались пока без ответов, вы всегда можете задать их на нашем сайте vtbins.ru.

Желаю всем крепкого здоровья!

С уважением, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование Олег Меркулов.