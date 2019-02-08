Страхование жизни и здоровья

Онлайн-конференция состоялась 07.04.2016
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Вкладывать в жизнь и здоровье сейчас, чтобы не потерять потом! Сегодня рынок личного страхования в России находится в активной фазе роста. Почему нужно страховать жизнь? Как и где это можно сделать? Какие медицинские страховые программы доступны на нашем рынке? Разобраться в нюансах страховых продуктов, взвесить все за и против в ходе
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|Подробности
Окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им.
В компании ВТБ Страхование Олег Меркулов отвечает за развитие розничного и корпоративного бизнеса, а также региональную сеть компании.
Свою карьеру на финансовом рынке Олег Меркулов начал в банковском секторе. Он отвечал за региональный корпоративный бизнес одного из крупнейших розничных банков страны и развитие межотраслевого бизнеса Банка ВТБ. Затем Меркулов реализовал лучшие банковские практики и на страховом рынке, где он возглавлял крупные страховые компании как по классическим видам, так и по страхованию жизни. В 2008 году Олег Юльевич вошел в первую десятку рейтинга «
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Ольга, естественно, Вы должны быть уверены, что получите максимально необходимую помощь! Конечно, всегда проще выплатить деньги, чем организовывать лечение. Но именно этим и отличается наша страховка на случай диагностирования онкологических заболеваний от других похожих предложений на рынке. Часто вопрос даже не в деньгах, а в возможности получить качественное лечение, найти нужного врача и профильную клинику. Именно это получают все наши застрахованные в рамках программы «Управляй здоровьем!». Мы обеспечиваем полное медицинское сопровождение пациента с момента постановки диагноза и до завершения лечения. Наши партнеры некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» и Центр персонализированной медицины на протяжении уже многих лет обеспечивают доступ больных онкологией к качественному и современному лечению. Это вопрос даже не страхования, это вопрос здоровья нации.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Здравствуйте, Наталья! Спасибо, что выбрали наш страховой полис! Повреждение застрахованного имущества по вине третьих лиц в имущественном страховании всегда связано с определением страхового случая в соответствии с законодательными нормами. Соответственно в данном случае очень важна классификация события компетентными органами для того, чтобы у страховщика были основания произвести выплату. Если компетентные органы классифицируют данное событие по ст. 168 УК РФ — «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», то это будет признано страховым случаем по продукту «Привет Сосед!», т. к. данный риск также включен в покрытие.
|Вопрос:
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Какие видите перспективы в кредитном страховании жизни?
|Ответ:
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Объемы кредитного страхования жизни всегда коррелируют с объемами розничного кредитования. В 2015 г. объем предоставленных розничных кредитов, по данным ЦБ, сократился на 5,7%, что вызвало сокращение сегмента страхования от несчастных случаев на 15,3%. Для того, чтобы такая зависимость не оказывала существенного влияния на страховой бизнес, необходимо решать задачу диверсификации пула кредитных клиентов в добровольное страхование за счет развития и предложения программ по принципам cross-sale и up-sale.
|Вопрос:
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В каких направлениях видите развитие страхования жизни и здоровья в 2016?
|Ответ:
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Здравствуйте, Дмитрий! На сегодняшний день основным направлением остается, конечно же, кредитное страхование жизни. Однако в последнее время набирает популярность инвестиционное страхование. Также развиваются программы страхования на случай диагностирования критических заболеваний — мы видим это на примере нашего продукта «Управляй здоровьем!», который уже приобрели сотни тысяч граждан нашей страны.
|Вопрос:
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Какие по вашему мнению наиболее перспективные каналы продаж в 2016 году для страхования жизни и здоровья (кроме банковского)?
|Ответ:
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По нашему опыту удачным каналом продаж, кроме банков, являются сетевые партнеры. Однако здесь стоит учитывать то, что эффективность продаж через партнеров во многом зависит от самого продукта. По своему наполнению и формату продукт должен учитывать профиль клиентского пула партнера, потребности и возможности этих клиентов, используемые партнером технологии продаж. Конечно, технический прогресс не стоит на месте — все большее значение будет иметь канал онлайн продаж. Ну и традиционно сильным остается корпоративный канал продаж.
|Вопрос:
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Какие страховые компании сейчас на рынке страхования жизни и здоровья наиболее агрессивны?
|Ответ:
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Я бы не стал говорить об «агрессивной» политике. Просто отмечу, что сегмент страхования жизни и здоровья является одним из наиболее интересных на страховом рынке в целом. Поэтому и основные игроки на нем, показывающие наибольшую активность, входят в число крупнейших страховых компаний России. Наряду с ВТБ Страхование, это Росгосстрах, Сбербанк Страхование, АльфаСтрахование.
|Вопрос:
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Если я заболею, то могу я выбрать сам клинику, где лечиться или такое лечение возможно только в клинике, которую определяет страховая компания? Если список определяет страховая компания, то этот список оговаривается в договоре и я смогу выбрать?
|Ответ:
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Здравствуйте, Борис! Если мы говорим о страховой программе на случай диагностирования онкологических и других критических заболеваний «Управляй здоровьем!», то подбор необходимой профильной специализированной клиники осуществляют специалисты нашей партнерской медицинской организации «Центр персонализированной медицины». Они обладают огромным опытом работы и сотрудничают только с высококлассными специалистами и клиниками, которые многие годы помогают онкологическим пациентам решить любые проблемы, связанные с их заболеванием. Естественно, застрахованный в конечном счете сам решает, какую именно клинику предпочесть, мы только даем ему выбор и рекомендации.
|Вопрос:
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Добрый день, Олег Юльевич! Хотелось бы узнать, будет ли происходить снижения комиссий продавцов, страховых агентов, банков и т. д., за оформления страхового полиса? Как мне известно, комиссии могут доходить до 80% от страхового взноса. Планируется ли у Вас в компании продавать страховки (рисковые/накопительные/инвестиционные) через интернет, для уменьшения стоимости страховки? Заранее Вас благодарю.
|Ответ:
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Здравствуйте! Размер комиссии — всегда предмет договора между сторонами. Точные цифры зависят от конкретных договоренностей контрагентов и могут сильно варьироваться. А что касается продаж страховых продуктов через интернет — это уже активно практикуется в компании ВТБ Страхование. На нашем сайте vtbins.ru можно приобрести онлайн большой спектр страховых продуктов, включая страхование от несчастного случая, страхование путешественников, имущества и другие виды.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Здравствуйте, Максим! У нас есть интересные программы накопительного страхования жизни. В заданных Вами рамках (травмы, болезни, несчастные случаи) стоимость страховой защиты может доходить до 2% от страховой суммы. Я думаю, лучше Вам обратиться в отделения ВТБ Страхование, поговорить с нашими консультантами по страхованию жизни и выбрать программу, максимально отвечающую именно Вашим задачам и интересам.
|Вопрос:
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Меня интересуют пенсионные программы. Что можете предложить? Мне 58 лет.
|Ответ:
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ВТБ Страхование, к сожалению, не занимается пенсионным страхованием. Мы могли бы предложить Вам программы накопительного страхования жизни, чтобы Вы могли накопить желаемую суму средств к выходу на пенсию и получать ренту с дополнительного дохода. Вам лучше обратиться к нашим консультантам по страхованию жизни в отделениях ВТБ Страхование и спланировать возможные программы, отвечающие Вашим задачам.
|Вопрос:
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Существует ли нормативный документ, по которому для отдыха в пришкольном лагере обязательно необходимо страхование жизни ребенка?
|Ответ:
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Нет, такого документа нет. В случае школьного лагеря уместнее говорить о страховании ответственности организатора лагеря перед третьими лицами, включая детей, находящихся на отдыхе.
|Вопрос:
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Существуют сроки оказания мед. услуг, медицинскими учреждениями и какая ответственность за их нарушения? Спасибо!
|Ответ:
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Да, Юрий Егорович, такие сроки существуют. Это предусмотрено различными нормативными актами, например постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями». Там же и прописаны нормы ответственности за нарушение качества и сроков предоставления медицинской помощи.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте, Екатерина!
Программы накопительного страхования жизни рассчитаны на людей, которые думают о своем будущем, о будущем своих детей, родных и близких. Это инструмент долгосрочного накопления средств на какие-либо цели, который предусматривает еще и страховую составляющую. Скажем так, это инструмент для тех, кто уже попробовал депозиты, но теперь хочет чего-то большего. Преимущества по сравнению с теми же вкладами очевидны. Во-первых, это страховая защита — если с застрахованным
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Здравствуйте, Артем! В обновленном коробочном продукте на случай диагностирования онкологических заболеваний «Управляй здоровьем!» предусмотрена возможность страхования лиц до 75 лет.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте, Екатерина! Если говорить о тенденциях на рынке ДМС, то основную тенденция диктуют как раз не страховщики, а клиенты, приобретающие пакеты ДМС, то есть работодатели. Действительно, в связи с изменением курсов валют и общим удорожанием медицинских услуг, растут и цены на них, а значит и стоимость полисов ДМС. Соответственно и компании-работодатели стремятся снизить свои расходы и предлагают сотрудникам сокращенные варианты страхования, которые выглядят подешевле. Мы считаем, что это не совсем верная политика, можно проконсультироваться со страховой компанией и подобрать варианты ДМС, которые будут менее затратны, но позволят сохранить достойную страховую защиту здоровья для сотрудников. Что касается программ ДМС ВТБ Страхование, уже в ближайший месяц мы представим новый страховой продукт — именно недорогой полис ДМС для частных лиц, который позволит получать необходимую качественную медицинскую помощь в лучших клиниках. Следите за нашими новостями!
Страница конференции c 01.04.2016 просмотрена 10 603 раза.