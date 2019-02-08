Как сохранить средства в условиях кризиса?

Онлайн-конференция состоялась 19.03.2009
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Вопрос сохранения накоплений в условиях кризиса актуален как никогда и остро стоит и перед бизнесменами и финансистами, и перед обычными домохозяйками. Куда деть свои накопления, чтоб они не сгорели и не обесценились?..
Сейчас предлагается множество рецептов того, как сохранять свои средства в кризис. Группа Компаний Broco, в свою очередь, предлагает посмотреть на первоисточник формирования мировых цен на валюты и товары — на мировые биржи. С помощью нового продукта, разработанного Broco, работа на биржах становится максимально доступной для каждого.
На вопросы посетителей портала Banki.ru о работе на мировых биржах и использовании их возможностей для сохранения и приумножения средств ответит Президент Группы компаний Broco Валерий Мальцев.
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|Подробности
Родился 30 октября, 1973 года в Калининграде.
В 1996 году окончил, факультет судовождения Мурманского государственного университета по
специальности «Судоводитель».
В 1992 году окончил экономические курсы Высшей Партийной школы.
В 1996 — 1998 гг. судоводитель, помощник капитана.
В 1998 — 2001 гг. — заместитель директора по маркетингу норвежского предприятия.
В 2001 — 2004 гг. — директор представительства компании «Текс»
С 2004 года по настоящее время — генеральный директор Брокерского Дома «Water House Capital»
С 2006 года по настоящее время — учредитель и президент группы компаний «BroCo»
Группа компаний «BroCo» предлагает своим клиентам полный комплекс услуг для торговли валютами, фьючерсами, опционами, акциями, контрактами на разницу.
«BroCo» и «Water House Capital» помогают людям достичь финансовую независимость путём предоставления наиболее оптимальных инструментов для получения максимальной и стабильной прибыли на международных финансовых рынках и тем самым содействует развитию финансового сектора российского рынка.
Клиент может воспользоваться бесплатными консультациями и поддержкой персональных брокеров.
Аналитический отдел компании «BroCo» предоставляет авторские обзоры рынков, и каждый день подбирает свежие отчеты иностранных специалистов.
По итогам 2007 года предприятие признано соответствующим статусу «Лидер Российской экономики»
Основным стремлением
В людях ценит упорство, целеустремленность и доброту.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Уважаемый Владимир,
|Вопрос:
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Как открыть счёт в Броко?
|Ответ:
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|Вопрос:
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Валерий, добрый день!
|Ответ:
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Уважаемый Александр, Мы не учим играть на бирже — мы учим работать. Наша система обучения предназначена как для новичков, так и профессионалов. У нас имеется собственный образовательный проект — Инвестиционная школа, где можно пройти очное обучение (в головном офисе в Петербурге и филиалах), принять участие в мастер-классах. Сейчас мы активно заняты внедрением системы дистанционного обучения, которая позволит получить достойное образование удаленно. Уже сейчас в системе доступны видеоуроки по основным направлениям деятельности компании, а также вебинары — он-лайн семинары, в которых может принять участие каждый.
|Вопрос:
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В настоящее время в России плохо контролируется деятельность брокеров именно на международном валютном рынке, нередки случаи мошенничества, организация «кухни», «дорисованные» котировки и т. п. Тем более мошенничество — вещь условная, особенно в торговле валютами. Договора, которые заключаются с клиентом в большинстве своем направлены на защиту брокера, чем клиента, так что особо ничего не докажешь, тем более если и судиться — то по месту РЕГИСТРАЦИИ компании, как правило в ОФФШОРЕ на Кипре, Белизе, Виргинских островах… Как определить «качественного» брокера от «подделки»? Где гарантии того, что даже те деньги, что имеются для вложений в инвестиции — не уведет какой нить брокер?
|Ответ:
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В настоящее время в России деятельность участников валютных бирж регулируется Указаниями и Положениями Центрального банка Российской Федерации. Участниками таких торгов могут быть только кредитные организации. Поэтому для исполнения распоряжений клиентов на куплю или продажу иностранной валюты Группа компаний Broco использует схемы сотрудничества с крупнейшими иностранными банками, являющимися участниками межбанковского валютного рынка.
|Вопрос:
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Добрый день, проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу.
|Ответ:
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Уважаемая Ольга,
|Вопрос:
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Уважаемый Валерий Валерьевич,
|Ответ:
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|Вопрос:
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Как сохранить средства в условиях кризиса?
|Ответ:
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Уважаемый Василий,
Вопрос о сохранности средств, наверное, сейчас самый задаваемый вопрос для финансистов. Никто точно не знает, какие классы активов устоят во время кризиса, какие покажут рост на его завершении. Конечно, спекулянты будут зарабатывать и на росте, и на падении. Обычным же инвесторам стоит вкладывать часть денег в инструменты, имеющие обратную корреляцию с акциями в условиях кризиса, то есть в золото, в меньшей степени, в платину, палладий. Часть средств держать в надежных и доходных облигациях с небольшой дюрацией, неплохо, если в портфеле будут и еврооблигации. Часть денег можно вложить в покупку фьючерса на индекс, например, DAX. Чтобы не «собирать» активы по разным биржам, можно воспользоваться возможностями Broco Hedger.
|Вопрос:
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1.Говорят, что вкладывать сегодня деньги в ценные бумаги не имеет смысла, так как фодовые индексы чаще всего падают. Однако в феврале большая часть ПИФов акций показала доходность. Расскажите, какова ситуация с паевыми фондами? Стоит ли в них вкладывать деньги? Какие бы вы рекомендовали?
|Ответ:
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Добрый день. Отвечаю. Исторически фондовые рынки все-таки склонны к росту, поэтому инвестирование в акции оправданно. Вопрос касается лишь рисков конкретно взятого эмитента, а также состояния экономики в целом. Понятно, что бум паевых фондов прошел, потому что привлекать средства на падающем рынке даже для очень именитых управляющих компаний — это дело непростое. Если Вы не хотите самостоятельно покупать акции, то можете рассмотреть инвестиции в индексный паевой фонд. Рассматривайте управляющие компании, у которых размер средств в управлении превышает 300 млн. рублей, а также имеется устойчивая репутация на рынке. Тенденция укрепления рубля, скорее всего, сохранится, но и тут имеется свой «потолок». Сейчас государство, Центробанк решает сразу две, в
|Вопрос:
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Что будет с курсом рубля по отношению к доллару и евро?
|Ответ:
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Уважаемая Тамара, На краткосрочной перспективе рубль будет сохранять свои позиции, в конце года виток девальвации может быть продолжен. Многое будет зависеть от внешних факторов: стоимости нефти, деловой активности в США и Европе.
|Вопрос:
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Как Вы относитесь к инвестициям в жилую недвижимость и землю в условиях кризиса? Смогут ли такие инвестиции сберечь деньги от обесценивания?
|Ответ:
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Уважаемый Антон, Мне кажется, в условиях кризиса мы увидим, что спрос на объекты недвижимости в мегаполисах и их окраинах понизится, но незначительно, а вот в регионах ситуация будет более сложной. Земля в условиях отсутствия инфраструктуры (электричества, водоснабжения и проч.) будет неликвидной. Делать такие инвестиции нужно на очень длительный срок, кроме того, нужно представлять возможность прихода на эти земли цивилизации. Недвижимость в крупных городах и ближайших пригородах будет оставаться ликвидной, но её потенциал падения ещё далеко не исчерпан. Особо рисковыми будут инвестирования в недостроенные дома. Строительные компании находятся в очень тяжелом положении. Они ожидают понижения стоимости строительных материалов, однако, если их ожидания не оправдаются, мы увидим очередные долгострои. Если уж делать инвестиции в жилую недвижимость, то только вторичного рынка. При этом некоторый доход может генерировать рента.
|Вопрос:
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Я хочу купить ценные бумаги на длительную перспективу. Что бы Вы посоветовали для покупок?
|Ответ:
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Уважаемый Евгений, Обратите внимание на крупнейшие отечественные компании. http://www.brocompany.ru/trading-platform/broco-trader/cfd-stock-rus/ Инвестиции во второй эшелон сейчас сопряжены с высокими рисками, т. к. высока вероятность дефолтов. «Голубые фишки» через 3—5 лет способны показать доходность, превышающую накопленный уровень инфляции.
|Вопрос:
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Сейчас очень часто СМИ говорят о том, что Россия может в 2009 году объявить дефолт или значительно девальвировать рубль. Как Вы оцениваете вероятность подобного развития событий?
|Ответ:
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Уважаемый Александр, Вероятность дефолта в России низка, возможность дальнейшей девальвации рубля оцениваю как высокую. Возможность дефолта России легко оценить по доходности российских еврооблигаций, уровня CDS на суверенные риски. На данный момент рынок оценивает риск дефолта России как умеренный. Кроме того, страна сохраняет золотовалютный резерв, который позволит уверенно отвечать по взятым на себя обязательствам.
|Вопрос:
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Валерий, приветствую!
|Ответ:
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Уважаемая Ирина, Если Вы храните деньги в американских долларах, ими же будут удобно и пополнять торговый счет. Во всяком случае, в нашей Компании — это абсолютно нормальная практика.
|Вопрос:
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Валерий, вот все пугают второй «волной кризиса», мол, будет еще хуже. Скажите, пожалуйста, на Ваш личный взгляд, какой именно может быть эта «вторая волна», как она будет выражаться и насколько вероятной она является? Спасибо.
|Ответ:
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Новый виток продаж ценных бумаг состоится, если меры ФРС не сработают. Пока же рынок настроен оптимистично. Реальный стресс-тест принятых мер будет в апреле-начале мая. Мы можем вновь увидеть значительное снижение фондовых индексов, новый виток роста безработицы в США, Европе, России. Вероятность развития «второй волны» достаточно высока.
|Вопрос:
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Повлиял ли крисис на развитей Вашей компании?
|Ответ:
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Кризис, как и любые изменения настроения рынка, влияет на компании, причем не только сектора финансовых услуг. Меняющийся рынок требует новых продуктов и новых услуг. В 2008 году, сделав анализ рыночных тенденций, мы поняли, что кризис, как говорится, всерьез и надолго. Появился спрос на так называемые «защитные инструменты». Поэтому мы ввели новый продукт — Broco Hedger. Теперь наши клиенты буквально в «несколько кликов» могут построить сберегающие инвестиционные портфели. Наш ответ кризису — это и филиальная сеть, которая неуклонно возрастает. У нас есть амбициозные планы, и мы сделаем все для того, чтобы их реализация была максимальной успешной для нас и наших клиентов.
Страница конференции c 16.03.2009 просмотрена 18 742 раза.