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Как сохранить средства в условиях кризиса

Онлайн-конференция состоялась 19.03.2009

Вопрос сохранения накоплений в условиях кризиса актуален как никогда и остро стоит и перед бизнесменами и финансистами, и перед обычными домохозяйками. Куда деть свои накопления, чтоб они не сгорели и не обесценились?..

Сейчас предлагается множество рецептов того, как сохранять свои средства в кризис. Группа Компаний Broco, в свою очередь, предлагает посмотреть на первоисточник формирования мировых цен на валюты и товары — на мировые биржи. С помощью нового продукта, разработанного Broco, работа на биржах становится максимально доступной для каждого.

На вопросы посетителей портала Banki.ru о работе на мировых биржах и использовании их возможностей для сохранения и приумножения средств ответит Президент Группы компаний Broco Валерий Мальцев.
Валерий Мальцев

Валерий Валерьевич Мальцев

Президент группы компаний BroCo

С 2004 года по настоящее время — генеральный директор Брокерского Дома «Water House Capital»

С 2006 года по настоящее время — учредитель и президент группы компаний «BroCo»

Группа компаний «BroCo» предлагает своим клиентам полный комплекс услуг для торговли валютами, фьючерсами, опционами, акциями, контрактами на разницу.


Вопросы 1 15 из 33
Вопрос:

Добрый день.
Где можно ознакомиться с финансовыми показателями МФСО? Делаете ли вы отчетность по МФСО? Кто акционеры компании?
Спасибо.

Владимир · 19.03.2009 13:12
Ответ:

Уважаемый Владимир,

Акционерами Broco являются три физических лица — граждане Российской Федерации. В настоящее время мы не делаем отчетность по МСФО, и в целях безопасности не предоставляем отчетность в открытый доступ.
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Вопрос:

Как открыть счёт в Броко?

Валёк · 18.03.2009 14:05
Ответ:


В Группе компаний Broco имеется два типа счета: демонстрационный, который позволяет увидеть условия работы Компании, доступные инструменты и потренироваться, использую виртуальные денежные средства и реальный.

Для того, чтобы открыть демо счет необходимо:
1. Выбрать и скачать торговую платформу.
2. Заполнить регистрационную форму
3. На указанную электронную почту придет логин и пароль для доступа к счету.
4. Можно начинать виртуальную торговлю

Открыть реальный счет в Broco также достаточно просто.

1. Необходимо выбрать платформу, с которой Вы будете работать
2. Далее зарегистрироваться в Личном кабинете Клиента — персональном пространстве Клиента.
3. С помощью мастера регистрации открыть в Личном кабинете счет.
4. Отправить в Компанию необходимые документы.
5. На Ваш e-mail будет отправлено письмо, содержащее подтверждение открытия счета; номер соглашения и номер счета.
6. Скачать платформу.
7. Пополнить Ваш счет любым удобным Вам способом.
8. Предоставить оригиналы уведомлений об открытии счета.
9. Начать успешную торговлю.
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Вопрос:

Валерий, добрый день!

Проводит ли Ваша компания какие-либо курсы по обучению игре на бирже?

Александр · 17.03.2009 17:32
Ответ:

Уважаемый Александр, Мы не учим играть на бирже — мы учим работать. Наша система обучения предназначена как для новичков, так и профессионалов. У нас имеется собственный образовательный проект — Инвестиционная школа, где можно пройти очное обучение (в головном офисе в Петербурге и филиалах), принять участие в мастер-классах. Сейчас мы активно заняты внедрением системы дистанционного обучения, которая позволит получить достойное образование удаленно. Уже сейчас в системе доступны видеоуроки по основным направлениям деятельности компании, а также вебинары — он-лайн семинары, в которых может принять участие каждый.
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Вопрос:

В настоящее время в России плохо контролируется деятельность брокеров именно на международном валютном рынке, нередки случаи мошенничества, организация «кухни», «дорисованные» котировки и т. п. Тем более мошенничество — вещь условная, особенно в торговле валютами. Договора, которые заключаются с клиентом в большинстве своем направлены на защиту брокера, чем клиента, так что особо ничего не докажешь, тем более если и судиться — то по месту РЕГИСТРАЦИИ компании, как правило в ОФФШОРЕ на Кипре, Белизе, Виргинских островах… Как определить «качественного» брокера от «подделки»? Где гарантии того, что даже те деньги, что имеются для вложений в инвестиции — не уведет какой нить брокер?

KIL · 18.03.2009 17:16
Ответ:

В настоящее время в России деятельность участников валютных бирж регулируется Указаниями и Положениями Центрального банка Российской Федерации. Участниками таких торгов могут быть только кредитные организации. Поэтому для исполнения распоряжений клиентов на куплю или продажу иностранной валюты Группа компаний Broco использует схемы сотрудничества с крупнейшими иностранными банками, являющимися участниками межбанковского валютного рынка.

Клиентский договор Компании Broсo местом судебного разбирательства предусматривает именно Российскую Федерацию, так как указание в договоре на офшорные суды, на наш взгляд, может отпугнуть клиентов возможными судебными издержками.

Качественного брокера от подделки отличить не так просто. Необходимо внимательно ознакомиться с лицензиями, полномочиями контролирующих органов, договором, на основании которых Вы будете работать, выяснить, какая у брокера репутация и только после этого принимать решение.
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Вопрос:

Добрый день, проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу.
Денежные средства вложены сейчас в валюту, причем только в одну — в доллары. Из рублей были переведены в доллары в декабре. Стоит ли их сейчас переводить обратно в рубли, может частично?

Заранее благодарю за ответ.

Ольга · 16.03.2009 18:06
Ответ:

Уважаемая Ольга,

Рубль сейчас против доллара, и евро укрепляется. Это объясняется тем, что ситуация с рублевой ликвидностью крайне тяжелая; регулирующие органы всячески пытаются зажимать денежную массу, чтобы сдержать инфляцию. Нахождение нефти Urals выше 40 долларов за бочку также позитивно сказывается на рубле.

Имеет смысл держать деньги в нескольких валютах. Можно хеджировать риски изменения одной валюты через покупку металлов иди других валют, такую операцию можно сделать в терминале Broco Hedger.
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Вопрос:

Уважаемый Валерий Валерьевич,

С учетом относительно небольших финансовых возможностей основной части инвесторов-физических лиц (назовем их общим словом — «домохозяйки» или «домохозяева») насколько востребованы, а главное доступны, по Вашему, товарные биржи и их инструментарий для обычных инвесторов-физических лиц?

Существуют ли какие либо ограничения (законодательные или финансовые) для осуществления прямого трейдинга частным лицом на товарно-сырьевой бирже (через электронные системы торгов)?

С уважением,

Forecaster · 16.03.2009 17:09
Ответ:

Товарные рынки интересны для профессиональных трейдеров, так как они предоставляют широкие возможности для спекуляций. Для класса, озвученного Вами, инструменты товарного рынка могут быть использованы в качестве инструмента хеджирования. На биржах подобные инструменты торгуются в американской валюте, в терминале Broco Hedger подобные операции совершаются в рублях.

Для торговли на товарном рынке Вам в любом случае нужно будет работать через брокера, который будет исполнять торговые приказы.
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Вопрос:

Как сохранить средства в условиях кризиса?

Василий · 17.03.2009 16:17
Ответ:

Уважаемый Василий,

Вопрос о сохранности средств, наверное, сейчас самый задаваемый вопрос для финансистов. Никто точно не знает, какие классы активов устоят во время кризиса, какие покажут рост на его завершении. Конечно, спекулянты будут зарабатывать и на росте, и на падении. Обычным же инвесторам стоит вкладывать часть денег в инструменты, имеющие обратную корреляцию с акциями в условиях кризиса, то есть в золото, в меньшей степени, в платину, палладий. Часть средств держать в надежных и доходных облигациях с небольшой дюрацией, неплохо, если в портфеле будут и еврооблигации. Часть денег можно вложить в покупку фьючерса на индекс, например, DAX. Чтобы не «собирать» активы по разным биржам, можно воспользоваться возможностями Broco Hedger.
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Вопрос:

1.Говорят, что вкладывать сегодня деньги в ценные бумаги не имеет смысла, так как фодовые индексы чаще всего падают. Однако в феврале большая часть ПИФов акций показала доходность. Расскажите, какова ситуация с паевыми фондами? Стоит ли в них вкладывать деньги? Какие бы вы рекомендовали?
2. В последнее время наметилась тенденция укрепления курса рубля к корзине валют. Насколько она устойчивая? Какие сюрпризы может преподнести мировой валютный рынок в ближайшее время?
3. Какова ждет судьба эмитентов акций 2-го и 3-го эшелонов?

журналсит газеты "Экономика и время" Санкт-Петербург · 18.03.2009 19:23
Ответ:

Добрый день. Отвечаю. Исторически фондовые рынки все-таки склонны к росту, поэтому инвестирование в акции оправданно. Вопрос касается лишь рисков конкретно взятого эмитента, а также состояния экономики в целом. Понятно, что бум паевых фондов прошел, потому что привлекать средства на падающем рынке даже для очень именитых управляющих компаний — это дело непростое. Если Вы не хотите самостоятельно покупать акции, то можете рассмотреть инвестиции в индексный паевой фонд. Рассматривайте управляющие компании, у которых размер средств в управлении превышает 300 млн. рублей, а также имеется устойчивая репутация на рынке. Тенденция укрепления рубля, скорее всего, сохранится, но и тут имеется свой «потолок». Сейчас государство, Центробанк решает сразу две, в чем-то противоположные задачи. С одной стороны, нужно не допустить девальвацию рубля, а с другой — все-таки избежать чрезмерное укрепление рубля, так как отечественная промышленность и вовсе станет неконкурентоспособной. Сейчас на рынке заемных денежных средств спрос значительно превышает предложение. Банки предлагают проценты по годовым депозитам в рублях выше ставки рефинансирования ЦБ. Естественно, в такой ситуации рубль падать не может. Вероятно, в ближайшие месяцы российская валюта будет находиться на текущих уровнях с колебанием относительно доллара и евро в несколько процентов. В ближайшее время мы увидим сильные движения по паре евро/доллар. У эмитентов «второго эшелона» и ниже ситуация очень сложная. Большая часть капитала перетекла в крупнейшие компании по капитализации. Скорее всего, сдерживание девальвации рубля негативно скажется на компаниях. Мы ещё увидим цепочку технических и полноценных дефолтов по облигациям.
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Вопрос:

Что будет с курсом рубля по отношению к доллару и евро?

Тамара · 19.03.2009 12:00
Ответ:

Уважаемая Тамара, На краткосрочной перспективе рубль будет сохранять свои позиции, в конце года виток девальвации может быть продолжен. Многое будет зависеть от внешних факторов: стоимости нефти, деловой активности в США и Европе.
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Вопрос:

Как Вы относитесь к инвестициям в жилую недвижимость и землю в условиях кризиса? Смогут ли такие инвестиции сберечь деньги от обесценивания?

Антон · 19.03.2009 14:09
Ответ:

Уважаемый Антон, Мне кажется, в условиях кризиса мы увидим, что спрос на объекты недвижимости в мегаполисах и их окраинах понизится, но незначительно, а вот в регионах ситуация будет более сложной. Земля в условиях отсутствия инфраструктуры (электричества, водоснабжения и проч.) будет неликвидной. Делать такие инвестиции нужно на очень длительный срок, кроме того, нужно представлять возможность прихода на эти земли цивилизации. Недвижимость в крупных городах и ближайших пригородах будет оставаться ликвидной, но её потенциал падения ещё далеко не исчерпан. Особо рисковыми будут инвестирования в недостроенные дома. Строительные компании находятся в очень тяжелом положении. Они ожидают понижения стоимости строительных материалов, однако, если их ожидания не оправдаются, мы увидим очередные долгострои. Если уж делать инвестиции в жилую недвижимость, то только вторичного рынка. При этом некоторый доход может генерировать рента.
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Вопрос:

Я хочу купить ценные бумаги на длительную перспективу. Что бы Вы посоветовали для покупок?

евгений · 19.03.2009 14:12
Ответ:

Уважаемый Евгений, Обратите внимание на крупнейшие отечественные компании. http://www.brocompany.ru/trading-platform/broco-trader/cfd-stock-rus/ Инвестиции во второй эшелон сейчас сопряжены с высокими рисками, т. к. высока вероятность дефолтов. «Голубые фишки» через 3—5 лет способны показать доходность, превышающую накопленный уровень инфляции.
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Вопрос:

Сейчас очень часто СМИ говорят о том, что Россия может в 2009 году объявить дефолт или значительно девальвировать рубль. Как Вы оцениваете вероятность подобного развития событий?

Александр · 19.03.2009 14:14
Ответ:

Уважаемый Александр, Вероятность дефолта в России низка, возможность дальнейшей девальвации рубля оцениваю как высокую. Возможность дефолта России легко оценить по доходности российских еврооблигаций, уровня CDS на суверенные риски. На данный момент рынок оценивает риск дефолта России как умеренный. Кроме того, страна сохраняет золотовалютный резерв, который позволит уверенно отвечать по взятым на себя обязательствам.
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Вопрос:

Валерий, приветствую!
подскажите, в какой валюте лучше всего иметь депозит, для торговли на бирже.
Допустим депозит небольшой, до 10 тысяч у. е. И разбивать его на две-три части не разумно.
Какую из валют выбрать (доллар, рубль, евро) и почему?

Ирина · 17.03.2009 21:16
Ответ:

Уважаемая Ирина, Если Вы храните деньги в американских долларах, ими же будут удобно и пополнять торговый счет. Во всяком случае, в нашей Компании — это абсолютно нормальная практика.
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Вопрос:

Валерий, вот все пугают второй «волной кризиса», мол, будет еще хуже. Скажите, пожалуйста, на Ваш личный взгляд, какой именно может быть эта «вторая волна», как она будет выражаться и насколько вероятной она является? Спасибо. 

Владимир, Москва · 19.03.2009 15:45
Ответ:

Новый виток продаж ценных бумаг состоится, если меры ФРС не сработают. Пока же рынок настроен оптимистично. Реальный стресс-тест принятых мер будет в апреле-начале мая. Мы можем вновь увидеть значительное снижение фондовых индексов, новый виток роста безработицы в США, Европе, России. Вероятность развития «второй волны» достаточно высока.
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Вопрос:

Повлиял ли крисис на развитей Вашей компании?

Светлана · 19.03.2009 12:37
Ответ:

Кризис, как и любые изменения настроения рынка, влияет на компании, причем не только сектора финансовых услуг. Меняющийся рынок требует новых продуктов и новых услуг. В 2008 году, сделав анализ рыночных тенденций, мы поняли, что кризис, как говорится, всерьез и надолго. Появился спрос на так называемые «защитные инструменты». Поэтому мы ввели новый продукт — Broco Hedger. Теперь наши клиенты буквально в «несколько кликов» могут построить сберегающие инвестиционные портфели. Наш ответ кризису — это и филиальная сеть, которая неуклонно возрастает. У нас есть амбициозные планы, и мы сделаем все для того, чтобы их реализация была максимальной успешной для нас и наших клиентов.
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