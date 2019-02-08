Как сохранить средства в условиях кризиса?

Вопрос сохранения накоплений в условиях кризиса актуален как никогда и остро стоит и перед бизнесменами и финансистами, и перед обычными домохозяйками. Куда деть свои накопления, чтоб они не сгорели и не обесценились?..

Сейчас предлагается множество рецептов того, как сохранять свои средства в кризис. Группа Компаний Broco, в свою очередь, предлагает посмотреть на первоисточник формирования мировых цен на валюты и товары — на мировые биржи. С помощью нового продукта, разработанного Broco, работа на биржах становится максимально доступной для каждого.

На вопросы посетителей портала Banki.ru о работе на мировых биржах и использовании их возможностей для сохранения и приумножения средств ответит Президент Группы компаний Broco Валерий Мальцев.