Открытый диалог с клиентами МКБ

Онлайн-конференция состоялась 04.08.2016
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Рынок банковских услуг становится все более конкурентным. В борьбе за внимание клиентов банки внедряют новые технологии, повышают качество облуживания, переводят типовые операции в дистанционные каналы и предлагают клиентам все более удобные способы решать финансовые вопросы. В МКБ уверены, что правильная работа с клиентами основывается на умении слышать и чутко реагировать на потребности клиентов.
В ходе
Авторы самых интересных идей будут приглашены на личную встречу с заместителем председателя правления Банка Алексеем Косяковым и экскурсию в «Розничный центр» МКБ!
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|Подробности
Алексей Владимирович Косяков окончил Московский
В МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК пришел в апреле 2011 года на должность начальника управления потребительского кредитования. В июле 2011 года был назначен директором департамента розничного кредитования, а с февраля 2012 года стал руководителем дирекции розничного бизнеса. С октября 2013 года вошел в состав правления МКБ.
В должности заместителя председателя правления Алексей Косяков курирует розничный блок МКБ, осуществляя контроль за выполнением стратегических задач — увеличением доли Банка на рынке розничных банковских услуг, дальнейшим улучшением эффективности работы сети отделений и развитием дистанционных каналов обслуживания клиентов.
|Вопрос:
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Как МКБ планирует бороться с очередями?
|Ответ:
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Добрый день, Дмитрий! Не планируем, а боремся! Проводим три основных мероприятия: 1)Оптимизация дистанционных каналов. Например, в этом году стало возможным подавать заявку и получать одобренный кредит в интернет-банке. Эти две услуги сильно влияют на загруженность отделений 2)Увеличение количества дополнительных офисов. Только за последние полгода — 12 новых доп.офисов 3) Оптимизация внутренних процессов, и как следствие, сокращение времени обслуживания в отделении.
|Вопрос:
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Будет ли введен сервис оплаты ЖКУ без комиссии в терминалах и банкоматах для клиентов банка?
|Ответ:
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Ольга, добрый день! Поставщиков услуг ЖКУ достаточно большое количество. С некоторыми поставщиками удается организовать работу так, чтобы комиссия за оплату стремилась к 0. В других случаях отмена комиссии экономически нецелесообразна, но несомненным плюсом является то, что оплатить услугу можно в любое время и в «шаговой доступности».
|Вопрос:
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Почему в терминалах МКБ множество услуг нельзя оплатить банковской картой? Некоторые карты вообще не принимаются, а на некоторые услуги комиссия непомерно высока. Будут ли улучшения?
|Ответ:
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Здравствуйте! Все платежи по картам регулируются правилами платежных систем и законодательством РФ. Возможность оплаты банковской картой зависит от множества параметров, чаще всего это безопасность или пожелания самого поставщика услуг. Как один из лидеров рынка, мы ведем постоянную работу для повышения удобства пользователей наших терминалов и расширения количества инструментов платежей.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте! К сожалению, такой защиты не существует. Если говорить словами Глеба Жеглова: «Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!» (с) Наша задача сделать так, чтобы взлом был максимально сложным и можно было быстро вычислить злоумышленника. Глобально же, все застраховано.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Почему МКБ не удержал наивысший кредитный рейтинг А++ ? Как вы прокомментируете дальнейшие рейтинговые перспективы банка?
|Ответ:
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Здравствуйте! Каждое рейтинговое агенство оценивает кредитоспособность клиентов в соответствии с утвержденной методикой, являющейся уникальной разработкой этого рейтингового агенства. При этом, Эксперт РА, как и прочие рейтинговые агенства, отмечает, что рейтинговые оценки выражают мнение агентства и не являются установленным фактом. Снижение рейтинга не оказало и не окажет в будущем какого-либо влияния на деятельность банка. Эксперт РА присвоило рейтинг А+ со «стабильным» прогнозом, и нет каких-либо оснований полагать, что рейтинг будет понижен. Кроме того, рейтинги от трех международных агентств подтверждаются на постоянной основе, а факт, что банку переданы облигации федерального займа, свидетельствует о надежности и стабильности банка с точки зрения регулятора.
|Вопрос:
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Добрый день. В 2012г. я взял в МКБ потребительский кредит. К сожалению, как и многи в нашей стране в 2015г. я попал под сокращение. О чем сразу же уведомил Банк. До сокращения я исполнял все свои кредитные обязательства вовремя, без малейших задержек. Я обратился в офис и сделал рестурктуризацию, но т.к. почти год не мог найти работу, то и данная реструктуризация не смогла полностью исправить положение с просрочками. Сейчас у меня есть небольшой, но стабильный доход. Официально я не могу подтвердить свою трудовую деятельность, я обращался в Банк, с просьбой отменить штрафы и помочь войти в новый график платежей с минимальной процентной ставкой и минимальным платежом. Но сотрудники объяснили, что это им не выгодно. Таким образом, я не плачу по кредиту больше полугода. Начать выплаты не могу, т.к. накопились штрафы и не хочу ходить в должниках, наооборот, хочу исправить ситуацию и начать выплачивать кредит. Подскажите, как мне вновь стать Клиентом с положительной кредитной историей?
|Ответ:
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Добрый день, Евгений! Спасибо, что не сдаетесь обстоятельствам. Поручу специалистам связаться с Вами, лично возьму на контроль судьбу Вашего кредита.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день! Законодательно ограничений нет, но уровень сервиса, предоставляемого к карте, у каждого банка свой. В нашем случае, Вы сможете оформить карту и пользоваться ей как платежным инструментом, но интернет-банк будет с некоторым ограничением по функционалу.
|Вопрос:
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Алексей, еще раз добрый день!
|Ответ:
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Олег, здравствуйте еще раз! У нас нет самоцели перевести все в облачные решения. Они, конечно же, используются, но как некий прикладной элемент в технологических процессах.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Наталья, здравствуйте. Такой перевод возможен, но при условии открытия счета в нашем банке. При трансграничном переводе «резидент — резиденту» ограничение по сумме — 5 000$ , при переводе между ближайшими родственниками — сумма неограниченна, но нужны документы, подтверждающие родство. По тарифам многое зависит от условия банковского пакета услуг к Вашему счету. Тут нюансов много, уверен, наши специалисты в отделениях дадут исчерпывающую информацию.
|Вопрос:
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Подскажите пожалуйста. При заключении договора на кредитную карту мною были подписаны индивидуальные условия банка, где ставка была 33%, в конце же индивидуальных условий есть дополнительное соглашение где ставка уже указывается 39% и комиссия за обслуживание карты. Почему так?
|Ответ:
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Ольга, здравствуйте! Такого быть не должно. Нужно посмотреть Ваш договор, нужна дополнительная информация. Попрошу ответственное подразделение связаться с Вами.
|Вопрос:
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Добрый день! У меня произошла такая ситуация:
|Ответ:
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Добрый день! В данном случае произошла операционная ошибка. Попытаемся установить ее причины, хотя и прошло много времени. В такой ситуации я полностью на Вашей стороне. Заявление на досрочное погашение безусловно подтверждает Ваше намерение выполнить условия договора с банком, но технически операция не прошла. Такое, к сожалению, случается. Мы исправимся. Я лично возьму на контроль Ваш случай. Ответственное подразделение в ближайшее время с Вами свяжется.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Дмитрий, добрый день! У банка есть контактная политика. Мы постоянно ее замеряем и совершенствуем в зависимости от количества жалоб или процента согласия клиентов. С 1 июля внесли существенные корректировки и продолжаем корректировать ежемесячно. Не преследуем цели быть навязчивыми, но хотим быть всегда рядом.
|Вопрос:
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Уже не первый год ходят слухи о том, что банк находится в тяжелом состоянии и у него может быть отозвана лицензия. Рейтинги также показывают негативный прогноз. Проясните, пожалуйста, какая ситуация с ликвидностью у банка и каковы его перспективы выжить в это трудное время.
|Ответ:
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Дмитрий, добрый день! Сложно комментировать слухи. Нормативы Центрального Банка выполняются «с запасом», кроме того в 2015 году банку переданы ОФЗ, что свидетельствует о надежности и стабильности банка с точки зрения регуляторных органов. Негативный прогноз по рейтингам, в первую очередь, связан с негативным суверенным прогнозом. Обобщив, скажу, что банк продолжает развиваться и расти, в июне 2016 мы вошли в 10-ку крупнейших банков России, а год назад были на 14 позиции.
|Вопрос:
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1) Хотелось бы улучшений по бонусной программе. Пока она усупает многим предложениям на рынке. Возможно, было бы интересным увеличение размера кэшбэка на выбираемые клиентом категории или в целом или упрощение конвертации баллов при условии подключения определенного пакета услуг.
|Ответ:
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Добрый день! Отвечу также по пунктам, хотя на похожие вопросы здесь уже отвечал. 1) МКБ Бонус реализован в динамичном формате, при котором категории для начисления и использования бонусных баллов, изменяются, дополняются бонусами от партнеров и платежных систем, а также за активное использование банковских продуктов. Важно и активное вовлечение в программу клиента. Этот принцип мы планируем сохранить. Сейчас мы в процессе доработок нашего интернет-банка, а в последующем и мобильного приложения, чтобы эта информация стала подручной и Вы всегда смогли актуализировать доступные категории и планировать использование своих бонусов. 2) По курсам также отвечал, что в связи с высокой волатильностью курсов пришлось закрывать риски расширением спреда купли-продажи. В ближайшее время мы решим вопрос конвертации по карточным счетам в МКБ Онлайн, по снятию и безналичной оплате — вопрос в насущный, и он в работе 3) Согласен, обдумаем как улучшить. Спасибо за замечание к нашей работе.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день! Абсолютно частный случай, первопричиной которого, скорее всего, является человеческий фактор. В таких случаях лучше написать заявление в любом отделении банка. Мы обязательно его рассмотрим, выясним детали и проведем меры по улучшению сервиса. Спасибо Вам за отзыв, будем исправляться. Надеюсь, что дальнейшее сотрудничество с банком оставит у Вас более положительные впечатления.
Страница конференции c 28.07.2016 просмотрена 36 895 раз.