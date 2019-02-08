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Открытый диалог с клиентами МКБ

Онлайн-конференция состоялась 04.08.2016

Рынок банковских услуг становится все более конкурентным. В борьбе за внимание клиентов банки внедряют новые технологии, повышают качество облуживания, переводят типовые операции в дистанционные каналы и предлагают клиентам все более удобные способы решать финансовые вопросы. В МКБ уверены, что правильная работа с клиентами основывается на умении слышать и чутко реагировать на потребности клиентов.

В ходе онлайн-конференции с заместителем председателя правления МКБ читатели Банки.ру смогут поделиться своими идеями, предложениями и пожеланиями по улучшению качества обслуживания в банке. Есть идея? Предложите ее нам! А МКБ — внимательно проанализирует все предложения и реализует самые лучшие!

Авторы самых интересных идей будут приглашены на личную встречу с заместителем председателя правления Банка Алексеем Косяковым и экскурсию в «Розничный центр» МКБ!

 Московский Кредитный Банк
Алексей Косяков

Алексей Косяков

заместитель председателя правления МКБ

В должности заместителя председателя правления Алексей Косяков курирует розничный блок МКБ, осуществляя контроль за выполнением стратегических задач — увеличением доли Банка на рынке розничных банковских услуг, дальнейшим улучшением эффективности работы сети отделений и развитием дистанционных каналов обслуживания клиентов.


Вопросы 1 15 из 60
Вопрос:

Как МКБ планирует бороться с очередями?

Дмитрий · 04.08.2016 15:55
Ответ:

Добрый день, Дмитрий! Не планируем, а боремся! Проводим три основных мероприятия: 1)Оптимизация дистанционных каналов. Например, в этом году стало возможным подавать заявку и получать одобренный кредит в интернет-банке. Эти две услуги сильно влияют на загруженность отделений 2)Увеличение количества дополнительных офисов. Только за последние полгода — 12 новых доп.офисов 3) Оптимизация внутренних процессов, и как следствие, сокращение времени обслуживания в отделении.
постоянный адрес
Вопрос:

Будет ли введен сервис оплаты ЖКУ без комиссии в терминалах и банкоматах для клиентов банка?
Спасибо.

Ольга · 04.08.2016 14:39
Ответ:

Ольга, добрый день! Поставщиков услуг ЖКУ достаточно большое количество. С некоторыми поставщиками удается организовать работу так, чтобы комиссия за оплату стремилась к 0. В других случаях отмена комиссии экономически нецелесообразна, но несомненным плюсом является то, что оплатить услугу можно в любое время и в «шаговой доступности».
постоянный адрес
Вопрос:

Почему в терминалах МКБ множество услуг нельзя оплатить банковской картой? Некоторые карты вообще не принимаются, а на некоторые услуги комиссия непомерно высока. Будут ли улучшения?

saturn.vy@gmail.com · 04.08.2016 14:19
Ответ:

Здравствуйте! Все платежи по картам регулируются правилами платежных систем и законодательством РФ. Возможность оплаты банковской картой зависит от множества параметров, чаще всего это безопасность или пожелания самого поставщика услуг. Как один из лидеров рынка, мы ведем постоянную работу для повышения удобства пользователей наших терминалов и расширения количества инструментов платежей.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

Существует ли 100% надежная защита банкоматов от взлома?

coffeebreak · 04.08.2016 14:02
Ответ:

Здравствуйте! К сожалению, такой защиты не существует. Если говорить словами Глеба Жеглова: «Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!» (с) Наша задача сделать так, чтобы взлом был максимально сложным и можно было быстро вычислить злоумышленника. Глобально же, все застраховано.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте. Почему МКБ не удержал наивысший кредитный рейтинг А++ ? Как вы прокомментируете дальнейшие рейтинговые перспективы банка?

analyst945 · 04.08.2016 13:56
Ответ:

Здравствуйте! Каждое рейтинговое агенство оценивает кредитоспособность клиентов в соответствии с утвержденной методикой, являющейся уникальной разработкой этого рейтингового агенства. При этом, Эксперт РА, как и прочие рейтинговые агенства, отмечает, что рейтинговые оценки выражают мнение агентства и не являются установленным фактом. Снижение рейтинга не оказало и не окажет в будущем какого-либо влияния на деятельность банка. Эксперт РА присвоило рейтинг А+ со «стабильным» прогнозом, и нет каких-либо оснований полагать, что рейтинг будет понижен. Кроме того, рейтинги от трех международных агентств подтверждаются на постоянной основе, а факт, что банку переданы облигации федерального займа, свидетельствует о надежности и стабильности банка с точки зрения регулятора.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день. В 2012г. я взял в МКБ потребительский кредит. К сожалению, как и многи в нашей стране в 2015г. я попал под сокращение. О чем сразу же уведомил Банк. До сокращения я исполнял все свои кредитные обязательства вовремя, без малейших задержек. Я обратился в офис и сделал рестурктуризацию, но т.к. почти год не мог найти работу, то и данная реструктуризация не смогла полностью исправить положение с просрочками. Сейчас у меня есть небольшой, но стабильный доход. Официально я не могу подтвердить свою трудовую деятельность, я обращался в Банк, с просьбой отменить штрафы и помочь войти в новый график платежей с минимальной процентной ставкой и минимальным платежом. Но сотрудники объяснили, что это им не выгодно. Таким образом, я не плачу по кредиту больше полугода. Начать выплаты не могу, т.к. накопились штрафы и не хочу ходить в должниках, наооборот, хочу исправить ситуацию и начать выплачивать кредит. Подскажите, как мне вновь стать Клиентом с положительной кредитной историей?

Евгений · 04.08.2016 13:53
Ответ:

Добрый день, Евгений! Спасибо, что не сдаетесь обстоятельствам. Поручу специалистам связаться с Вами, лично возьму на контроль судьбу Вашего кредита.
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Вопрос:

Добрый день!
Подскажите пожалуйста могу ли я как нерезидент открыть карточный валютнвй счет в одном из российских банков оформив карту класса голд?
А так же подключить услугу интернет банкинг к данной карте?
Заранее спасибо за ответ.

safronkirill · 04.08.2016 13:24
Ответ:

Добрый день! Законодательно ограничений нет, но уровень сервиса, предоставляемого к карте, у каждого банка свой. В нашем случае, Вы сможете оформить карту и пользоваться ей как платежным инструментом, но интернет-банк будет с некоторым ограничением по функционалу.
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Вопрос:

Алексей, еще раз добрый день!
А есть ли в планах какие либо облачные решения для ваших клиентов?

С уважением
Олег С. Плессер

swifft · 04.08.2016 13:11
Ответ:

Олег, здравствуйте еще раз! У нас нет самоцели перевести все в облачные решения. Они, конечно же, используются, но как некий прикладной элемент в технологических процессах.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте.
Я являюсь клиентом банка «Морской». Могу ли я сделать перевод в $ в США на расчетный счет дочери, проживающей там? Она не является клиентом этого банка. Если ДА, то какой процент снимают и какой лимит в сумме?
Заранее спасибо.

Наталья · 04.08.2016 12:54
Ответ:

Наталья, здравствуйте. Такой перевод возможен, но при условии открытия счета в нашем банке. При трансграничном переводе «резидент — резиденту» ограничение по сумме — 5 000$ , при переводе между ближайшими родственниками — сумма неограниченна, но нужны документы, подтверждающие родство. По тарифам многое зависит от условия банковского пакета услуг к Вашему счету. Тут нюансов много, уверен, наши специалисты в отделениях дадут исчерпывающую информацию.
постоянный адрес
Вопрос:

Подскажите пожалуйста. При заключении договора на кредитную карту мною были подписаны индивидуальные условия банка, где ставка была 33%, в конце же индивидуальных условий есть дополнительное соглашение где ставка уже указывается 39% и комиссия за обслуживание карты. Почему так?

Ольга · 04.08.2016 12:36
Ответ:

Ольга, здравствуйте! Такого быть не должно. Нужно посмотреть Ваш договор, нужна дополнительная информация. Попрошу ответственное подразделение связаться с Вами.
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Вопрос:

Добрый день! У меня произошла такая ситуация:
В декабре 2012 года я оформил потребительский кредит на сумму 400 000 рублей сроком на 7 лет.
За период январь-апрель 2013 года уплатил по данному кредиту 110 000 (сто десять тысяч) рублей, 21.05.2013 года написал заявление на полное досрочное погашение кредита на сумму 328 400 (триста двадцать восемь тысяч) рублей 42 копейки.
Сотрудница банка распечатала приходный кассовый ордер и передала его в кассу, после чего я был приглашен для оплаты. В кассе мне назвали сумму в размере 326 820 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей, которую и я уплатил.
О разнице в 1580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей узнал 02.08.2016 года, когда выяснилось, что из-за несоответствия суммы в заявлении и суммы в ордере (надеюсь это была только ошибка менеджера, а не политика компании) банк не засчитал досрочное погашение, а гасил кредит согласно графику платежей, из-за чего, после уплаты в течение 5 месяцев 438 400 (четыреста тридцать восемь четыреста) рублей моя задолженность на 3.08.2016 составляет 208 405 (двести восемь тысяч четыреста пять) рублей 95 копеек.
Как Вы считаете: возможен ли здесь умысел банка (в заявлении прописана фраза: «Я уведомлён (а) о том, что в случае недостаточности в указанную дату денежных средств на указанном счете для полного погашения задолженности по Кредитному договору (в том числе в связи с неисполнением мной условий Кредитного договора, повлекшим за собой начисление Банком штрафов, пеней и неустоек) досрочное погашение не осуществляется» или это только ошибка менеджера?
Как поступить в данной ситуации?
Возможно ли продолжить дальнейшую консультацию по данному вопросу?

Fenix-11 · 04.08.2016 11:16
Ответ:

Добрый день! В данном случае произошла операционная ошибка. Попытаемся установить ее причины, хотя и прошло много времени. В такой ситуации я полностью на Вашей стороне. Заявление на досрочное погашение безусловно подтверждает Ваше намерение выполнить условия договора с банком, но технически операция не прошла. Такое, к сожалению, случается. Мы исправимся. Я лично возьму на контроль Ваш случай. Ответственное подразделение в ближайшее время с Вами свяжется.
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Вопрос:

Добрый день.
Являюсь клиентом вашего банка с 2010 года. За последний год-полтора банк сильно изменился в худшую сторону - стал присылать большое количество смс с предложениями, которые мне не релевантны, часто звонить и слишком активно предлагать услуги.
Были случаи, когда в рамках очередного звонка я прошу вашего специалиста пометить в системе, что предложение мне не интересно, но через несколько дней звонит другой специалист и предлагает то же самое предложение. т.е. одно и то же предложение звучит по несколько раз! Это странно.
Вопрос: видите ли вы проблему в излишне активном предложении услуг своим клиентам? И планируете ли становиться менее навязчивыми?

Дмитрий.

Дмитрий · 04.08.2016 10:57
Ответ:

Дмитрий, добрый день! У банка есть контактная политика. Мы постоянно ее замеряем и совершенствуем в зависимости от количества жалоб или процента согласия клиентов. С 1 июля внесли существенные корректировки и продолжаем корректировать ежемесячно. Не преследуем цели быть навязчивыми, но хотим быть всегда рядом.
постоянный адрес
Вопрос:

Уже не первый год ходят слухи о том, что банк находится в тяжелом состоянии и у него может быть отозвана лицензия. Рейтинги также показывают негативный прогноз. Проясните, пожалуйста, какая ситуация с ликвидностью у банка и каковы его перспективы выжить в это трудное время.

Дмитрий · 04.08.2016 10:03
Ответ:

Дмитрий, добрый день! Сложно комментировать слухи. Нормативы Центрального Банка выполняются «с запасом», кроме того в 2015 году банку переданы ОФЗ, что свидетельствует о надежности и стабильности банка с точки зрения регуляторных органов. Негативный прогноз по рейтингам, в первую очередь, связан с негативным суверенным прогнозом. Обобщив, скажу, что банк продолжает развиваться и расти, в июне 2016 мы вошли в 10-ку крупнейших банков России, а год назад были на 14 позиции.
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Вопрос:

1) Хотелось бы улучшений по бонусной программе. Пока она усупает многим предложениям на рынке. Возможно, было бы интересным увеличение размера кэшбэка на выбираемые клиентом категории или в целом или упрощение конвертации баллов при условии подключения определенного пакета услуг.

2) Курсы конвертации в Банке давно не радуют, в то время, как в других банках курсы, по крайней мере, в рабочее время, приближаются к биржевым с небольшим спрэдом. Планируется ли что-либо в этом направлении, возможно в зависимости от подключаемого пакета.

3) Год назад подавал заявку на кредитную карту, получил предварительное одобрение, пришел в офис, сотрудник долго заполнял заявку, через несколько дней отказ. В этом году по телефону сообщили о предодобренной кредитной карте, пришел в офис, сотрудник долго заполнял заявку, через несколько дней отказ. За прошедший год адрес, работу не менял. Разве что на год старше стал. Зачем нужно предодобрение кредитной карты, если в выдаче карты будет отказано (на момент предодобрения данные уже в Банке)? Тем более офлайн, когда тратится и время клиента, и время сотрудника Банка? Понятно, что Банк вправе принимать решение о выдаче кредита на свое усмотрение, но хотелось бы, чтобы подобные вопросы решались с меньшими потерями времени.

bayad · 04.08.2016 09:46
Ответ:

Добрый день! Отвечу также по пунктам, хотя на похожие вопросы здесь уже отвечал. 1) МКБ Бонус реализован в динамичном формате, при котором категории для начисления и использования бонусных баллов, изменяются, дополняются бонусами от партнеров и платежных систем, а также за активное использование банковских продуктов. Важно и активное вовлечение в программу клиента. Этот принцип мы планируем сохранить. Сейчас мы в процессе доработок нашего интернет-банка, а в последующем и мобильного приложения, чтобы эта информация стала подручной и Вы всегда смогли актуализировать доступные категории и планировать использование своих бонусов. 2) По курсам также отвечал, что в связи с высокой волатильностью курсов пришлось закрывать риски расширением спреда купли-продажи. В ближайшее время мы решим вопрос конвертации по карточным счетам в МКБ Онлайн, по снятию и безналичной оплате — вопрос в насущный, и он в работе 3) Согласен, обдумаем как улучшить. Спасибо за замечание к нашей работе.
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Вопрос:

Здравствуйте!
Скажите, почему ваши сотрудники целенаправленно вводят в заблуждение своих клиентов?

Приведу примеры (отзыв) на своём опыте.
Так, мне неоднократно звонили и до сих пор продолжают звонить с номера +74957974222 с предложением взять кредит или пластиковую карту. На мой вопрос дебетовая она или кредитная, мне ответили, что дебетовая. После чего я решил взять эту карту. Поехал за ней в свой выходной день (встреча была назначена на 10 апреля сего года в 16.57) в ДО «Южный». В отделении выясняется, что карта на самом деле кредитная! Кстати, на мой вопрос, почему ваши сотрудники вводят в заблуждение, мне был дан ответ (не дословно, но с тем же смыслом), что это их работа впаривать продукты банка. Т. о. я потерял половину выходного дня и истратил деньги на проезд.
Теперь самое интересное. Через какое-то время мне снова стали названивать с предложением взять золотую карту. Звонил молодой человек. Я поинтересовался у него, дебетовая она или кредитная, он утверждал, что дебетовая, но памятуя о предыдущей дезинформации, я стал более детально допытываться у него о типе карты. В ходе разговора он мне неоднократно говорил, что карта дебетовая. После моих уточняющих вопросов, он уже утверждал следующее, что если я положу на карту свои деньги, то карта будет дебетовая, всё. Естественно карта является кредитная и ею можно пользоваться в режиме дебетовой, если на ней лежать твои собственные средства, но так можно сказать про любую кредитную карту! Т. о. пытаются любым способом всучить ненужный, для конкретного клиента, банковский продукт!

Другой случай элементарной некомпетентности ваших сотрудников. 31 марта 2016 года в ДО «Севастопольское», я досрочно закрывал свой вклад (на тот момент у меня имелся карточный счёт с просроченным сроком действия карты). Вместе с ним решил закрыть карточный счёт, о чём я сообщил операционистке. Поклацав на компьютере она сообщила мне, что не видит мой СКС и стало быть он закрыт! Вот такое у вас обслуживание!

Ваш клиент с 7 стажем.

Ca$h_man · 04.08.2016 01:42
Ответ:

Добрый день! Абсолютно частный случай, первопричиной которого, скорее всего, является человеческий фактор. В таких случаях лучше написать заявление в любом отделении банка. Мы обязательно его рассмотрим, выясним детали и проведем меры по улучшению сервиса. Спасибо Вам за отзыв, будем исправляться. Надеюсь, что дальнейшее сотрудничество с банком оставит у Вас более положительные впечатления.
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Страница конференции c 28.07.2016 просмотрена 36 895 раз.

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