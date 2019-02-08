Открытый диалог с клиентами МКБ

Вопрос:

Здравствуйте!

Скажите, почему ваши сотрудники целенаправленно вводят в заблуждение своих клиентов?



Приведу примеры (отзыв) на своём опыте.

Так, мне неоднократно звонили и до сих пор продолжают звонить с номера +74957974222 с предложением взять кредит или пластиковую карту. На мой вопрос дебетовая она или кредитная, мне ответили, что дебетовая. После чего я решил взять эту карту. Поехал за ней в свой выходной день (встреча была назначена на 10 апреля сего года в 16.57) в ДО «Южный». В отделении выясняется, что карта на самом деле кредитная! Кстати, на мой вопрос, почему ваши сотрудники вводят в заблуждение, мне был дан ответ (не дословно, но с тем же смыслом), что это их работа впаривать продукты банка. Т. о. я потерял половину выходного дня и истратил деньги на проезд.

Теперь самое интересное. Через какое-то время мне снова стали названивать с предложением взять золотую карту. Звонил молодой человек. Я поинтересовался у него, дебетовая она или кредитная, он утверждал, что дебетовая, но памятуя о предыдущей дезинформации, я стал более детально допытываться у него о типе карты. В ходе разговора он мне неоднократно говорил, что карта дебетовая. После моих уточняющих вопросов, он уже утверждал следующее, что если я положу на карту свои деньги, то карта будет дебетовая, всё. Естественно карта является кредитная и ею можно пользоваться в режиме дебетовой, если на ней лежать твои собственные средства, но так можно сказать про любую кредитную карту! Т. о. пытаются любым способом всучить ненужный, для конкретного клиента, банковский продукт!



Другой случай элементарной некомпетентности ваших сотрудников. 31 марта 2016 года в ДО «Севастопольское», я досрочно закрывал свой вклад (на тот момент у меня имелся карточный счёт с просроченным сроком действия карты). Вместе с ним решил закрыть карточный счёт, о чём я сообщил операционистке. Поклацав на компьютере она сообщила мне, что не видит мой СКС и стало быть он закрыт! Вот такое у вас обслуживание!



Ваш клиент с 7 стажем. Ca$h_man · 04.08.2016 01:42