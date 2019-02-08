Система страхования вкладов: на защите вкладчиков

Онлайн-конференция состоялась 09.04.2009
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Банковская система России переживает сейчас не самые лучшие времена. Финансовый кризис затронул всех: и банкиров, и простых вкладчиков. Но благодаря существующей системе страхования вкладов удалось избежать катастрофического оттока депозитов из банков. Сегодня вкладчики доверяют банкам гораздо больше, чем 10 лет назад, и суммы до 700 тыс. рублей предпочитают хранить в банке — и проценты высокие, и вклады защищены государством. Но вопросы все равно остаются. Как сохранить свои сбережения в условиях финансовой нестабильности? Какие вклады выгоднее? В какой валюте их лучше открывать? Как получить свои деньги, если у банка отозвали лицензию? Ожидать ли «вторую волну» финансового кризиса?
На вопросы посетителей портала Banki.ru о деятельности Агентства по страхованию вкладов и перспективах развития системы страхования вкладов в России ответит заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
Уважаемые посетители портала Banki.ru!
Благодарю за интерес, проявленный к нашей конференции!
Вопросы были интересными и заинтересованными. Оно и понятно —
Спасибо за интересное общение!
Андрей Мельников
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|Подробности
С 1998 года вошел в группу по созданию Агентства по реструктуризации кредитных организаций и в дальнейшем занимался практическими вопросами финансового оздоровления и ликвидации банков.
В Агентстве по страхованию вкладов с момента его создания в феврале 2004 года в должности заместителя Генерального директора. Автор большого числа
Женат, имеет двоих сыновей.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Я бы сказал, что санация банка — это урегулирование его финансовых проблем. Способов здесь может быть много, но стратегических направлений два: или полное оздоровление без какого-либо ущерба для клиентов, или банкротство, но способом, наименее травматичным для клиентов банка. Например, передача обязательств перед вкладчиками и активов банка в другой здоровый банк (в этом случае часто сохраняется сеть обслуживания клиентов, а значит и часть персонала проблемного банка).
|Вопрос:
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Гарантирует ли государство форс-мажорный возврат только суммы основного вклада или вклада с процентами за период нахождения денег на счету Банка, который может оказаться проблемным.
|Ответ:
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Не совсем понял вопрос. Если вы говорите о страховом случае, то проценты по вкладу принудительно причисляются к основной сумме вклада на день отзыва лицензии и рассчитываются пропорционально фактическому сроку действия договора вклада. Поэтому гарантирует возврат вклада с процентами, но в совокупности до 700 тыс. руб. включительно.
|Вопрос:
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Саратовский банк WDB на собрании акционеров сегодня принял решение о добровольной ликвидации, они пишут «По истечении 30 дней Агентство по страхованию вкладов в соответствии с действующим законодательством начнет осуществлять выплаты физическим лицам». Но вроде в законодательстве шла речь о 14 днях?
|Ответ:
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Это «муки творчества» пиар-службы данного банка. Что мы имеем по факту: лицензия у данного банка не отозвана, страховой случай не наступил, срок для начала выплат еще не «тикает», а решение о добровольной ликвидации еще ни о чем не говорит. Скорее всего, это банк ждет или санация, или банкротство. Ждите официальных сообщений.
|Вопрос:
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Перед началом санации Губернского банка «Тарханы» сумма застрахованных вкладов граждан составляла 2,9 млрд. руб. За три месяца санации АСВ привлекло и направило на решение проблем банка 3,5 млрд. руб. государственных средств. Через три месяца деньги почти закончились, но сумма застрахованных вкладов составляет 1,7 млрд. руб. Вопрос. Сколько ещё государственных денег готово потратить АСВ на решение проблем обанкротившегося банка?
|Ответ:
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Откуда такое «точное» знание — деньги кончились? Проект санации этого банка не пересматривался, того финансирования, которое было выделено, достаточно для урегулирования его финансовых проблем. А через некоторое время, скорее всего, сумма застрахованных вкладов там вырастет: мы как инвестор заинтересованы в развитии банка.
|Вопрос:
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Здравствуйте
|Ответ:
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Будет или нет — на этот вопрос до официального решения я никогда не отвечал и не отвечаю ни по одному банку. Сейчас эти банки проходят процедуры санации без участия АСВ. Вклады в них застрахованы на общих условиях.
|Вопрос:
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Андрей Геннадьевич, добрый день,
|Ответ:
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В целом очень позитивно. Три иллюстрации. Осенью уровень осведомленности населения о существовании системы страхования вкладов с 30—35% вырос примерно до 80%. Около 78% вкладчиков не собирались и не собираются забирать свои вклады из банков (данные опросов ВЦИОМ). Прошлой осенью понадобился только один месяц, чтобы прекратился отток вкладов и начался рост.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Давайте будем точны. Банк «Российский кредит» живет и здравствует. Может имелся в виду банк «Российский капитал», поскольку он проходит процедуру санации с участием Национального Резервного Банка в качестве инвестора? Но и у этого РК лицензия действует, а вклады полноценно обслуживаются.
|Вопрос:
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Хотелось бы узнать. как высока вероятность банкротства и отзыва лицензии у крупнейших банков входящих по рейтингу, согласно данных сайта, в 20 первых, а в связи с этим каковы возможности и перспективы выполнения, со стороны АСВ, в части возвращения страховой суммы вкладов, так как объемы депозитов частных лиц у этих банков достаточно велики, и количество вкладчиков значительно выше чем у остальных банков.
|Ответ:
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На похожие вопросы я отвечал выше. По нашим оценкам, вероятность страховых случаев для данной категории банков близка к нулю.
|Вопрос:
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Добрый день, уважаемый Андрей Генадиевич! Я живу, увы, в Киеве и, к сожалению, смертный человек и не могу сравниться с людьми уверенными, что будут жить вечно и собирать мирские ценности… Но как любому из нас мне не чуждо все мирское… Вопрос не в том.
Если можно поясните мне — не понимающему, как банковская система может доверять продажным нотариусам и выдавать деньги со счетов людям, подделавшим доверенность, проверяя лишь нотариуса, которому проплачено и который вообще может скрыться от правосудия, имея достаточное количество средств от одной операции завладения чужими средствами? Может в Москве иначе, но в Киеве Райфайзен банк оваль, как и многие иные, видя крестик в выписанной нотариусом доверенности, выдает депозиты, проверив, выдавалась ли доверенность на данное имя нотариусом…
У меня снят депозит по поддельным доверенностям, за которые сейчас разыскивают нотариуса, но он, имея свой процент, явно не с меня одного, скрылся… Но банки, тем не менее, просят людей вкладывать деньги… Да на этом одном основании я собираюсь дать рекламу во все средства массовой информации, чтобы разрушить банковскую сферу в корне, не говоря уже об основных банковских концепциях, использующих кредиторов на воздушных кредитах… Банк реальных денег не имеет, и мы с вами это знаем.
|Ответ:
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У нас с подделкой нотариальных доверенностей на получение вклада афер на слуху еще не было.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Андрей Геннадьевич!
|Ответ:
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Гарантированный доход для относительно небольших сбережений, способный компенсировать инфляцию. Особенно в условиях действия системы страхования вкладов.
|Вопрос:
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Сейчас много говорят о новой волне банковского кризиса. Если это действительно случится, то как это может повлиять на вкладчиков — физических лиц?
|Ответ:
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Если у Вас сумма вклада в одном банке до 700 тыс. руб. включительно, то Вам все эти разговоры про вторую волну кризиса должны быть глубоко безразличны. Если у банка отозвали лицензию, то приходите к его офису через две недели и узнайте, где можно получить страховку. В течение месяца письмо об этом придет к вам по почте. В этих объявлениях указаны подробные инструкции. Примеры таких объявлений можете посмотреть на нашем сайте. Если произошло слияние или присоединение банков, Вам тем более беспокоится нечего. Обязательства перед вами будут выполняться новым или присоединяющим банком.
|Вопрос:
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1. С момента ввода 700 тыс. рублей в качестве гарантированной суммы возврата по вкладам физ. лиц, рубль сильно девальвировался! Плюс немалая его часть «отъедена» инфляцией! Почему не вводится новая сумма 100%-го возврата? Хотя бы 1,4—1,8 млн.рублей? (Суммы не 100%-го возврата смысл/привлекательность делать вклады снижают почти до нуля.) Сознательно не называю цифр девальвации (она не закончена?) и реальной инфляции (всё равно в разы больше официальной). Евро тоже «усыхает» на глазах. Доллар уже обесценен в ноль с минусом (скоро в этом все убедятся, и родной ЦБ — тоже)!
1,8 млн. рублей — это сейчас 40000 евро (продолжающих «усыхать»). Для тех, кому есть что сберегать (например, для приобретения квартиры) это будет хорошим стимулом к росту вкладов в их банки.
2. Возможно ли внедрить практику немедленного (как обещано было президентом и др., в течение 1-2-х недель) возврата средств вкладчикам ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ НЕСПОСОБНОСТИ БАНКА выплачивать по вкладам? Без искусственного затягивания под разными предлогами: поиска инвестора, якобы слияния и т. п. (санировать банки и не терять накоплений АСВ) за наш счёт!
|Ответ:
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Гарантирование вкладов — это социальная программа. Ее задача в обеспечении защиты массового вкладчика. Сегодня она позволяет полностью защитить средства примерно для 98% вкладчиков. По нашим оценкам, это самый высокий уровень защищенности в мире (если не брать в расчет страны, внедрившие полную гарантию). И этот процент соответствует распределению доходов в обществе. Поэтому планов повышать страховку у нас нет. По поводу «искусственного» затягивания я с Вами в корне не согласен: его просто не было. Во всех случаях поиск инвестора был более выгоден для вкладчиков, чем выплата страховки. Есть только один юридический способ зафиксировать неспособность банка выполнять обязательства перед вкладчиками — отзыв лицензии. Это и есть единый для всех страховой случай.
|Вопрос:
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Здравствуйте!.
|Ответ:
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Просьба посмотреть на ответы на аналогичные вопросы выше. Это не совсем так, вкладчика, принесшего «с улицы» вклад в банк, никто и никогда ограничивать в правах на получение страховки не будет.
|Вопрос:
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Известно, что банки зарабатывают на кредитах и используют при этом деньги вкладчиков.
|Ответ:
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Нет, на выплату страховой премии это повлиять не может. В будущем это может снизить скорость формирования конкурсной массы при ликвидации в некоторых банках, имевших большой портфель кредитов населению, и замедлить возврат средств в фонд. Но таких банков единицы и общей погоды они не делают. Хуже, когда кредитный портфель состоит из вложений в бизнес акционеров банка. С этим разбираться гораздо сложнее …
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Да, будет. Ведь здесь все «чисто»: живые деньги пришли из другого банка на ваш счет.
Страница конференции c 06.04.2009 просмотрена 21 033 раза.