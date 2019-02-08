Система страхования вкладов: на защите вкладчиков

Вопрос:

Добрый день, уважаемый Андрей Генадиевич! Я живу, увы, в Киеве и, к сожалению, смертный человек и не могу сравниться с людьми уверенными, что будут жить вечно и собирать мирские ценности… Но как любому из нас мне не чуждо все мирское… Вопрос не в том. Если можно поясните мне — не понимающему, как банковская система может доверять продажным нотариусам и выдавать деньги со счетов людям, подделавшим доверенность, проверяя лишь нотариуса, которому проплачено и который вообще может скрыться от правосудия, имея достаточное количество средств от одной операции завладения чужими средствами? Может в Москве иначе, но в Киеве Райфайзен банк оваль, как и многие иные, видя крестик в выписанной нотариусом доверенности, выдает депозиты, проверив, выдавалась ли доверенность на данное имя нотариусом… У меня снят депозит по поддельным доверенностям, за которые сейчас разыскивают нотариуса, но он, имея свой процент, явно не с меня одного, скрылся… Но банки, тем не менее, просят людей вкладывать деньги… Да на этом одном основании я собираюсь дать рекламу во все средства массовой информации, чтобы разрушить банковскую сферу в корне, не говоря уже об основных банковских концепциях, использующих кредиторов на воздушных кредитах… Банк реальных денег не имеет, и мы с вами это знаем. bubna · 08.04.2009 18:11