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Система страхования вкладов: на защите вкладчиков

Онлайн-конференция состоялась 09.04.2009

Банковская система России переживает сейчас не самые лучшие времена. Финансовый кризис затронул всех: и банкиров, и простых вкладчиков. Но благодаря существующей системе страхования вкладов удалось избежать катастрофического оттока депозитов из банков. Сегодня вкладчики доверяют банкам гораздо больше, чем 10 лет назад, и суммы до 700 тыс. рублей предпочитают хранить в банке — и проценты высокие, и вклады защищены государством. Но вопросы все равно остаются. Как сохранить свои сбережения в условиях финансовой нестабильности? Какие вклады выгоднее? В какой валюте их лучше открывать? Как получить свои деньги, если у банка отозвали лицензию? Ожидать ли «вторую волну» финансового кризиса?

На вопросы посетителей портала Banki.ru о деятельности Агентства по страхованию вкладов и перспективах развития системы страхования вкладов в России ответит заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.

Уважаемые посетители портала Banki.ru!

Благодарю за интерес, проявленный к нашей конференции!

Вопросы были интересными и заинтересованными. Оно и понятно — все-таки речь идет о сохранности наших с Вами сбережений. Приятно видеть высокую информированность членов интернет-сообщества в финансовых вопросах, в том числе в вопросах страхования вкладов. А обратная связь, установленная посредством популярного портала, помогает нам лучше узнавать, что сегодня волнует клиентов банков, и сделать работу Агентства по страхованию вкладов более продуктивной.

Спасибо за интересное общение!

Андрей Мельников
Андрей Мельников

Андрей Геннадьевич Мельников

Заместитель генерального директора

Родился 3 сентября 1969 года. Окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в 1992 году, по специальности экономист- математик.

Работал в Группе экспертов Президента России, в Комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам Государственной Думы, в Министерстве экономики РФ. Специализировался в вопросах разработки банковского законодательства, регулирования и налогообложения, в том числе принимал непосредственное участие в подготовке федеральных законов «О банках и банковской деятельности», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О реструктуризации кредитных организаций», концепции создания в России системы страхования (гарантирования) банковских вкладов, системы бюро кредитных историй.


Вопросы 1 15 из 58
Вопрос:

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сейчас в прессе достаточно часто мелькает понятие «санация Банка». Не могли бы Вы пояснить, что входит в это понятие и какие последствия для Банка может иметь эта процедура. Правильно ли считать,что санация банка=банкротство?
Как эта процедура отразится на персонале Банка и его клиентах?
Спасибо за ответ.

Мария · 09.04.2009 11:47
Ответ:

Я бы сказал, что санация банка — это урегулирование его финансовых проблем. Способов здесь может быть много, но стратегических направлений два: или полное оздоровление без какого-либо ущерба для клиентов, или банкротство, но способом, наименее травматичным для клиентов банка. Например, передача обязательств перед вкладчиками и активов банка в другой здоровый банк (в этом случае часто сохраняется сеть обслуживания клиентов, а значит и часть персонала проблемного банка).
постоянный адрес
Вопрос:

Гарантирует ли государство форс-мажорный возврат только суммы основного вклада или вклада с процентами за период нахождения денег на счету Банка, который может оказаться проблемным.
Заранее благодарен.

Сергей · 08.04.2009 17:35
Ответ:

Не совсем понял вопрос. Если вы говорите о страховом случае, то проценты по вкладу принудительно причисляются к основной сумме вклада на день отзыва лицензии и рассчитываются пропорционально фактическому сроку действия договора вклада. Поэтому гарантирует возврат вклада с процентами, но в совокупности до 700 тыс. руб. включительно.
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Вопрос:

Саратовский банк WDB на собрании акционеров сегодня принял решение о добровольной ликвидации, они пишут «По истечении 30 дней Агентство по страхованию вкладов в соответствии с действующим законодательством начнет осуществлять выплаты физическим лицам». Но вроде в законодательстве шла речь о 14 днях?

AS · 09.04.2009 11:39
Ответ:

Это «муки творчества» пиар-службы данного банка. Что мы имеем по факту: лицензия у данного банка не отозвана, страховой случай не наступил, срок для начала выплат еще не «тикает», а решение о добровольной ликвидации еще ни о чем не говорит. Скорее всего, это банк ждет или санация, или банкротство. Ждите официальных сообщений.
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Вопрос:

Перед началом санации Губернского банка «Тарханы» сумма застрахованных вкладов граждан составляла 2,9 млрд. руб. За три месяца санации АСВ привлекло и направило на решение проблем банка 3,5 млрд. руб. государственных средств. Через три месяца деньги почти закончились, но сумма застрахованных вкладов составляет 1,7 млрд. руб. Вопрос. Сколько ещё государственных денег готово потратить АСВ на решение проблем обанкротившегося банка?

Фома Неверующий · 09.04.2009 11:25
Ответ:

Откуда такое «точное» знание — деньги кончились? Проект санации этого банка не пересматривался, того финансирования, которое было выделено, достаточно для урегулирования его финансовых проблем. А через некоторое время, скорее всего, сумма застрахованных вкладов там вырастет: мы как инвестор заинтересованы в развитии банка.
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Вопрос:

Здравствуйте

Прокомментируйте ситуацию с Кит Финанс, Глобэкс и Собинбанк


АСВ будет ими заниматься?
И что тогда будет с вкладами?
ОЛЕГ Васильев

sugaka30 · 09.04.2009 11:29
Ответ:

Будет или нет — на этот вопрос до официального решения я никогда не отвечал и не отвечаю ни по одному банку. Сейчас эти банки проходят процедуры санации без участия АСВ. Вклады в них застрахованы на общих условиях.
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Вопрос:

Андрей Геннадьевич, добрый день,
как нынешняя ситуация повлияла на количество Ваших клиентов? Люди сейчас чрезвычайно недоверчивы. А как воспринимается деятельность Вашей компании?

Надежда · 09.04.2009 11:04
Ответ:

В целом очень позитивно. Три иллюстрации. Осенью уровень осведомленности населения о существовании системы страхования вкладов с 30—35% вырос примерно до 80%. Около 78% вкладчиков не собирались и не собираются забирать свои вклады из банков (данные опросов ВЦИОМ). Прошлой осенью понадобился только один месяц, чтобы прекратился отток вкладов и начался рост.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте!

Хотелось бы узнать, известно ли Вам что-либо о судьбе вкладов в банке «Российский Кредит», лицензия которого на работу с физ. лицами уже отозвана? Означает ли это, что деньги вкладчиками потеряны безвозвратно? Спасибо!

Елена · 09.04.2009 09:42
Ответ:

Давайте будем точны. Банк «Российский кредит» живет и здравствует. Может имелся в виду банк «Российский капитал», поскольку он проходит процедуру санации с участием Национального Резервного Банка в качестве инвестора? Но и у этого РК лицензия действует, а вклады полноценно обслуживаются.
постоянный адрес
Вопрос:

Хотелось бы узнать. как высока вероятность банкротства и отзыва лицензии у крупнейших банков входящих по рейтингу, согласно данных сайта, в 20 первых, а в связи с этим каковы возможности и перспективы выполнения, со стороны АСВ, в части возвращения страховой суммы вкладов, так как объемы депозитов частных лиц у этих банков достаточно велики, и количество вкладчиков значительно выше чем у остальных банков.

Асаулин Марат Рифхатович · 08.04.2009 17:47
Ответ:

На похожие вопросы я отвечал выше. По нашим оценкам, вероятность страховых случаев для данной категории банков близка к нулю.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день, уважаемый Андрей Генадиевич! Я живу, увы, в Киеве и, к сожалению, смертный человек и не могу сравниться с людьми уверенными, что будут жить вечно и собирать мирские ценности… Но как любому из нас мне не чуждо все мирское… Вопрос не в том.

Если можно поясните мне — не понимающему, как банковская система может доверять продажным нотариусам и выдавать деньги со счетов людям, подделавшим доверенность, проверяя лишь нотариуса, которому проплачено и который вообще может скрыться от правосудия, имея достаточное количество средств от одной операции завладения чужими средствами? Может в Москве иначе, но в Киеве Райфайзен банк оваль, как и многие иные, видя крестик в выписанной нотариусом доверенности, выдает депозиты, проверив, выдавалась ли доверенность на данное имя нотариусом…

У меня снят депозит по поддельным доверенностям, за которые сейчас разыскивают нотариуса, но он, имея свой процент, явно не с меня одного, скрылся… Но банки, тем не менее, просят людей вкладывать деньги… Да на этом одном основании я собираюсь дать рекламу во все средства массовой информации, чтобы разрушить банковскую сферу в корне, не говоря уже об основных банковских концепциях, использующих кредиторов на воздушных кредитах… Банк реальных денег не имеет, и мы с вами это знаем.

bubna · 08.04.2009 18:11
Ответ:

У нас с подделкой нотариальных доверенностей на получение вклада афер на слуху еще не было.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте, Андрей Геннадьевич!
В чем Вы - человек, напрямую работающий с таким инструментом, как вклад, - видите его смысл для населения, особенно сейчас? В "мирное" время вклады едва ли могли покрыть инфляцию (далеко не во всех банках), а сейчас доверять деньги банку, который обещает заоблачные проценты, чтобы прикрыть дыры в своей ликвидности и/или выкупить собственные облигации, сомнительно вдвойне. В чем смысл вклада? Спасибо!

Анаконда · 08.04.2009 16:15
Ответ:

Гарантированный доход для относительно небольших сбережений, способный компенсировать инфляцию. Особенно в условиях действия системы страхования вкладов.
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Вопрос:

Сейчас много говорят о новой волне банковского кризиса. Если это действительно случится, то как это может повлиять на вкладчиков — физических лиц?
Если у банка отозвали лицензию, какие действия нужно предпринимать вкладчику? Аналогичны ли действия вкладчика при слиянии банка с другим банком? Спасибо.

Александр Леонидович · 08.04.2009 20:38
Ответ:

Если у Вас сумма вклада в одном банке до 700 тыс. руб. включительно, то Вам все эти разговоры про вторую волну кризиса должны быть глубоко безразличны. Если у банка отозвали лицензию, то приходите к его офису через две недели и узнайте, где можно получить страховку. В течение месяца письмо об этом придет к вам по почте. В этих объявлениях указаны подробные инструкции. Примеры таких объявлений можете посмотреть на нашем сайте. Если произошло слияние или присоединение банков, Вам тем более беспокоится нечего. Обязательства перед вами будут выполняться новым или присоединяющим банком.
постоянный адрес
Вопрос:

1. С момента ввода 700 тыс. рублей в качестве гарантированной суммы возврата по вкладам физ. лиц, рубль сильно девальвировался! Плюс немалая его часть «отъедена» инфляцией! Почему не вводится новая сумма 100%-го возврата? Хотя бы 1,4—1,8 млн.рублей? (Суммы не 100%-го возврата смысл/привлекательность делать вклады снижают почти до нуля.) Сознательно не называю цифр девальвации (она не закончена?) и реальной инфляции (всё равно в разы больше официальной). Евро тоже «усыхает» на глазах. Доллар уже обесценен в ноль с минусом (скоро в этом все убедятся, и родной ЦБ — тоже)!

1,8 млн. рублей — это сейчас 40000 евро (продолжающих «усыхать»). Для тех, кому есть что сберегать (например, для приобретения квартиры) это будет хорошим стимулом к росту вкладов в их банки.

2. Возможно ли внедрить практику немедленного (как обещано было президентом и др., в течение 1-2-х недель) возврата средств вкладчикам ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ НЕСПОСОБНОСТИ БАНКА выплачивать по вкладам? Без искусственного затягивания под разными предлогами: поиска инвестора, якобы слияния и т. п. (санировать банки и не терять накоплений АСВ) за наш счёт!

D`Trevily · 07.04.2009 01:48
Ответ:

Гарантирование вкладов — это социальная программа. Ее задача в обеспечении защиты массового вкладчика. Сегодня она позволяет полностью защитить средства примерно для 98% вкладчиков. По нашим оценкам, это самый высокий уровень защищенности в мире (если не брать в расчет страны, внедрившие полную гарантию). И этот процент соответствует распределению доходов в обществе. Поэтому планов повышать страховку у нас нет. По поводу «искусственного» затягивания я с Вами в корне не согласен: его просто не было. Во всех случаях поиск инвестора был более выгоден для вкладчиков, чем выплата страховки. Есть только один юридический способ зафиксировать неспособность банка выполнять обязательства перед вкладчиками — отзыв лицензии. Это и есть единый для всех страховой случай.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте!.
Сейчас ходят разговоры о том, что АСВ готовит некие поправки к закону о страховании. Насколько я понял, для исключения перевода вкладов юр. лиц на физические с их дроблением до 700 000, предлагается исключить из системы страхования тех вкладчиков, который сделали вклад менее чем за три месяца от наступления страхового случая. (источник — радио «Бизнес FM»). Действительно ли это так? Получается что любые вкладчики, имеющие несчастье сделать вклад, должны волноваться три месяца со дня вклада не обанкротится ли их банк? И если такое случится никакой компенсации они не получат?

alexzh · 08.04.2009 12:53
Ответ:

Просьба посмотреть на ответы на аналогичные вопросы выше. Это не совсем так, вкладчика, принесшего «с улицы» вклад в банк, никто и никогда ограничивать в правах на получение страховки не будет.
постоянный адрес
Вопрос:

Известно, что банки зарабатывают на кредитах и используют при этом деньги вкладчиков.
Могут ли не возвращенные кредиты физических лиц (особенно при стремительном их росте), повлиять на обязанности АСВ перед вкладчиками?
Не так давно я читал на banki.ru заметку о том, что суды РФ в последнее время вяло (без интереса) относятся к проблеме выбивания долгов из физических лиц. Больше того, якобы такое напутствие идет от властных структур РФ.

Василий · 09.04.2009 14:25
Ответ:

Нет, на выплату страховой премии это повлиять не может. В будущем это может снизить скорость формирования конкурсной массы при ликвидации в некоторых банках, имевших большой портфель кредитов населению, и замедлить возврат средств в фонд. Но таких банков единицы и общей погоды они не делают. Хуже, когда кредитный портфель состоит из вложений в бизнес акционеров банка. С этим разбираться гораздо сложнее …
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

В 2008 году я доверил часть своих накоплений в доверительное управление финансовой компании. На данный момент по прошествии года сумма прибыли меня не устраивает и я решил в условиях кризиса вывести оттуда средства. Компания согласна перечислить мне их на р/с в банке, после чего я собираюсь оставить их на депозите в этом же банке. Так как перечисление будет с юридического лица банка «А», по договору со мной на мои реквизиты в банк «В», в случае наступления страхового случая у банка «В» будет ли мне выплачена страховка по АСВ до 700 тысяч руб. или я попаду под так называемых сомнительных дробильщиков? Просто банк сейчас требует дикую комиссию за выдачу таких средств.

Николай Соколов · 09.04.2009 14:25
Ответ:

Да, будет. Ведь здесь все «чисто»: живые деньги пришли из другого банка на ваш счет.
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Вопросы 1 15 из 58

Страница конференции c 06.04.2009 просмотрена 21 033 раза.

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