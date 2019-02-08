Инвестиционная привлекательность рынка жилой недвижимости Кипра

Онлайн-конференция состоялась 16.04.2009
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Интерес к рынку жилой недвижимости Кипра у российских потребителей сегодня необычайно высок. Связано это с рядом объективных причин, главная из которых, его стабильность и прозрачность для покупателя. Все больше людей осознают инвестиционный потенциал острова, но не решаются купить недвижимость, испытывая нехватку информации по процессу покупки — по законодательству, схемам финансирования
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|Вопрос:
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Добрый день! Можно узнать сайт Вашей компании и посмотреть предложения по продаже недвижимости на Кипре.
|Ответ:
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Добрый день!
Адрес нашего сайта: www.pafilia.ru
|Вопрос:
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Можете ли Вы описать предположительный портрет Вашего клиента - его цели и задачи?
|Ответ:
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Добрый день!
Основной покупатель недвижимости на Кипре это инвестор. Так как рынок недвижимости Кипра стабилен, прозрачен и показывает постоянный рост на недвижимость. Цель инвестора — это в первую очередь сохранение вложенных и средств и во вторую очередь приумножение вложенных средств.
|Вопрос:
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Андреас, приятно видеть Вас на этом уважаемом ресурсе.
|Ответ:
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Добрый день!
Вы можете приобрести недвижимость, оформить ее и меблировать, не выезжая на Кипр. Наше московское представительство поможет Вам во всех этих вопросах. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону:
|Вопрос:
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Добый день,
|Ответ:
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Добрый день!
Наша компания строит в таких ликвидных районах Кипра как Лимассол, Пафос и элитный район Полис. Более подробную информацию Вы можете посмотреть на нашем сайте www.pafilia.ru или позвонив нам в офис
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Прежде, чем буду далее рассказывать, надо обратить внимание на следующие факты:
· Кипрский рынок недвижимости это — 80% местные покупатели и всего 20% иностранные покупатели
· Знаете, что Кипр, это небольшой остров, который пользуется популярностью среди туристов, иностранных покупателей недвижимости, представителей бизнеса со всего мира.
Земля ограничена и, несмотря на кризис, есть тенденция но подоражание пусть даже меньшими темпами, чем до кризиса.
· Стройматериалы, например цемент, во время кризиса выросли в цене.
· Кипр это страна с очень развитой инфраструктурой и очень устойчивой банковской системой с четким законодательством, где законы работают.
· Банки продолжают охотно выдавать ипотечные кредиты в разных валютах, это говорит о доверии зарубежными банками кипрской банковской системе.
· Кипр продолжает развивать собственную инфраструктуру с построением важных объектов, например Яхт-Марин в 4 городах (Самая крупная в Пафосе — на 1000 больших судов),
голф-поля, новые скоростные трассы, объекты развлечения и гостиницы, например 6-ти звездная гостиница в Никосии стоимостью 900 млн.евро (финансирует правительство Катара), благоустройство городов, новые административные здания и. т. д — здесь целый перечень проектов, некоторые из них планировались на 2010—2012 г, но правительство приняло решение срочно начать их реализацию раньше времени для повышения общей привлекательности острова.
· В ответ кризису, кипрские строительные компании не будут выставлять на рынок новые запланированные проекты для ограничения предложения и поддержания цен.
· В ответ кризису кипрские банки помогают застройщикам отсрочками. Это решение принято тоже для поддержания цен, поскольку знаем, что кризис в наш двор пришел очень ненадолго, нам всего лишь стоит переориентироваться на другие зарубежные рынки, с которыми уже начали успешно работать и это дело времени, чтобы перевернуть картину. Сегодня видим, что кризис повлиял снижением спроса только со стороны англичан, и мы можем добиться повышения спроса со стороны новых рынков без особых усилии и предпочтительно для застройщиков ждать этих результатов, чем снижать цены на жилье.
Этот список фактов довольно длинный, но я привел некоторые важные факты.
Итак, является ли Кипрская недвижимость инвестиционно-привекательной? Ответ: и Да и Нет. Все зависит от ликвидности конкретного объекта недвижимости. Одно совершенно точно, какой бы объект ни купили сегодня, Вы средства свои не потеряете, другой вопрос, как долго будет продаваться объект, если решите выставить его на продажу.
Наиболее ликвидные объекты недвижимости сегодня это большие готовые квартиры от 200м2 с хорошими видами и хорошим местоположением, пентхаусы (квартиры на последних этажах с большими терассами и виллы поскольку их строят не так много как квартир и они стоят на отдельном участке земли.
Куда же вложить и получить прибыль? Безусловно, на такую задачу тоже есть ответ. Только в уникальных объектах недвижимости, причем строящихся. Почему строящехся? В связи с кризисом большинство Россиян предпочитают купить только готовое жилья. Это вполне объяснимо, все знаем множество случаев, когда люди не получили свои квартиры в России
К чему это все. Изюминка здесь: как я говорил, сегодня все хотят готовое жилье
Образно выглядит так: если на рынке все стали предлагать автомобили с более менее схожими параметрами, я всем говорю: «Купите тот, который я сейчас разрабатываю, он будет намного лучше чем те, которые сейчас на рынке». В ответ получаю: «нет, хочу ездить сейчас». Когда через год я построю свой автомобиль, то многие, которые хотели ездить еще вчера и те, которые хотят ездить уже сегодня захотят его купить, но это будет уже не по тем ценам, по которым я его предлагал год назад. Он готов, новенький, блестит, инновационный, многофункциональный и много чем может порадовать своего нового владельца.
(http://www.pafilia.ru/realty/elysia-park/), Современные и стильные Виллы в Тсаде на территории 500 га. В проекте собственная спортивно-оздоровительная инфраструктура, гольф, теннисные корты, тропинки для занятия бегом, СПА-центры и центр здоровья Minthis Hills (http://www.pafilia.ru/realty/minthis-hills/).
|Вопрос:
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Какова стоимость Ваших услуг?
|Ответ:
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Добрый день!
Мы являемся прямыми представителями компании Пафилия, т. е. мы сотрудники компании Пафилия. Консультировать заинтересованных лиц по недвижимости которую строит Пафилия наша профессиональная обязанность и Вы за это ничего не платите.
|Вопрос:
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Здраствуйте!
|Ответ:
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Добрый день, Евгения!
Благодарю Вас за вопрос!
Разброс цен на недвижимость огромный. Стоимость недвижимости зависит от множества факторов, таких как ее расположение, удаленность от инфраструктуры и моря, от площади недвижимости, открывающихся видов, инфраструктуры комплекса, в котором она находится и т. д.
Наше минимальное предложение составляет 128 тысяч евро. Это стоимость квартиры с одной спальней (по-нашему двухкомнатная) в новом жилом комплексе. Наша недвижимость сдается полностью с отделкой, встроенными шкафами на кухнях и в спальнях. Во всех наших комплексах есть бассейны, зона отдыха с лежаками и зонтами, парковки.
Стоимость виллы на первой линии моря с собственным участком и индивидуальным бассейном может составлять 1.500.000 евро.
Мы можем составить предложение по нашим объектам, отвечающее Вашим требованиям по бюджету, типу недвижимости и другим критериям и предоставить всю необходимую информацию.
По всем вопросам, пожалуйста, звоните по телефону: 258 19 70
С уважением,
Элина Мюллер консультант по недвижимости
тел: 258 1970 (доб. 011)
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
С 1990 года цены на недвижимость выросли существенно, раз в 10! Как таковой, Кризис не коснулся Кипра. Хотел бы привести несколько фактов: Кипр единственная страна в Европе не имеющая Плана по выходу из Кризиса; С начала 2009 года на счетах кипрских банков было размещено 25 млрд. евро!!!; В отличие от наших банков, которым правительство выделило 400 млрд. рублей, правительство Кипра не выделило ни евро!
|Вопрос:
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Доброго времени суток!
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю Вас за вопросы и интерес!
1). Наша компания «Pafilia» сотрудничает со всеми кипрскими банками на интересных условиях. Представительства всех Кипрских банков есть в Москве. Первоначальный взнос при покупке недвижимости в кредит составляет 20 либо 30% от стоимости (в зависимости от объекта). В настоящее время кредит предоставляется в таких валютах, как евро, доллар и швейцарский франк. Процентная ставка по швейцарскому франку — от 4,2% годовых, по доллару — 5,5% годовых, по евро — от 7,2% годовых. Для подачи заявления на кредит необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих Ваше финансовое положение (справка с места работы, выписка с банковского счета, рекомендательное письмо из банка). При предоставление всех необходимых документов случаев отказа в получении кредита нашим клиентам не было.
2). Ежегодный налог на недвижимость рассчитывается по определенной шкале. Недвижимость стоимостью до 170 тысяч евро ежегодным налогом не облагается.
3). Кипрское законодательство построено на британской основе, которое полностью защищает права владельца недвижимости. Наша недвижимость продается на условиях «freehold» (британский термин — «свободное владение»). Уже после оплаты первоначального взноса договор купли-продажи регистрируется в Земельном Кадастре Кипра, и покупатель становится абсолютным собственником недвижимости. При наличии недвижмости Вы имеете право подать документы на получение временного вида на жительство, который позволяет находиться на Кипре в течение одного года без ограничений. Далее вид на жительство может быть продлен, и по истечении 4—5 лет можно получить постоянный вид на жительство. Наши администраторы по работе с клиентами помогают с подачей заявления в миграционную службу на получение вида на жительство. Если недвижимость приобретается с целью использования в качестве летнего дома, то можно ограничиться получением мульти-визы, которая позволяет находиться на Кипре по три месяца в каждое полугодие. Мы осуществляем визовую поддержку для всех наших клиентов. Гражданство можно получить только в случае заключение брака с гражданином Кипра.
С уважением,
консультант по недвижимости Элина Мюллер
тел: 258 1970
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Как говорится недвижимость надо подбирать по трем критериям: 1 — расположение, 2 -расположение, 3 — расположение! Соответственно в первую очередь важен не сегмент недвижимости а расположение. Мы предлагаем 2 способа зарабатывать на нашей недвижимости: 1 — покупка недвижимости на стадии off-plane, все проекты мы строим 1,5—2 года, соответственно за это время недвижимость вырастет в цене (средний рост 10—15% годовых! На некоторые проекты у нас доходило до 52% годовых!) 2- сдача недвижимости в аренду (на некоторые проекты мы гарантированно даем на 2 года 6% годовых от стоимости недвижимости)
Кипр — это остров, земля ограниченна, недвижимость на первой-второй полосе за всю историю Кипра никогда не понижалась!!!
|Вопрос:
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Не секрет, что продажи недвижимости в целом по Кипру заметно упали в последние полгода. Какие пути увеличения продаж Ваша компания считает наиболее приоритетными?
|Ответ:
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Добрый день!
Хотел бы еще раз заметить, что цена на недвижимость падает у тех застройщиков, у которых возникли различные проблемы, в первую очередь экономического характера.
Наша компания уверенно чувствует себя во всех вопросах! Во временна мирового кризиса, у многих возникает вопрос, куда НАДЕЖНО вложить деньги. Как раз наша компания, обладающая безупречным брендом на Кипре, предлагает ликвидные проекты с недвижимостью, которые в первую очередь помогут сохранить средства и во вторую приумножить их! На Кипре главный покупатель это инвестор а не спекулянт!
|Вопрос:
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И еще вопрос.
|Ответ:
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Добрый день!
Владелец зарегистрированной недвижимости, обязан платить ежегодный налог, размер которого зависит от ее стоимости.
Недвижимость стоимостью до 170 860 евро не подлежит налогообложению.
Недвижимость стоимостью свыше 170 860 евро облагается налогом в следующем размере:
До 170.860 евро — 0%
От 170.861 евро до 427.150 евро — 0,25%
От 427.151 евро до 854.300 евро — 0,35%
Свыше 854.300 евро — 0,4%
Например:
Стоимость недвижимости 300.000 евро
За 170.860 евро — 0 евро
За 129.140 евро — 323 евро
|Вопрос:
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Добрый день, Андреас!
|Ответ:
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Добрый день!
На данный момент минимальное предложение по цене следующее — односпальные апартаменты (спальня плюс гостиная) в квартирном комплексе с бассейном, площадью 61 кв. м. будет стоить 128.000 евро. При использовании ипотечного кредита, первоначальный взнос составит 30% — 38.400 евро, оставшуюся сумму можно взять в кредит у кипрских банков под 4,5% годовых в рассрочку до 30 лет.
|Вопрос:
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Добрый день. Где можно получить полную информацию о существующих категориях земельных участков на Кипре и условиях их застройки?
|Ответ:
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Добрый день!
Полную информацию по конкретным участкам Вы можете получить в Земельном Комитете Кипра, который располагается в столице Кипра — Никосии. Это основной государственный орган, который располагает земельным кадастром, занимается регистрацией земли и недвижимости и другими вопросами, связанными с землей и недвижимостью Кипра.
На Кипре существует определенный фактор застройки земли, например в городах можно застроить от 50% до 100% земли, сельскохозяйственные земли можно застроить только на 20%, т. е. располагая сельскохозяйственным участком 2000 кв. м., Вы можете построить дом площадью 200 кв. м.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Все зависит от цели покупки недвижимости. Если Вы приобретаете недвижимость как летнюю резиденцию, то купив виллу, Вы будете располагать большими удобствами, такими как собственный бассейн, барбекюшница и т. д., чем в апартаментах. С точки зрения аренды и квартиры и виллы очень популярны на Кипре.
Оформлением недвижимости на Кипре будет заниматься адвокат. На Кипре адвокат, юрист, нотариус одно лицо — адвокат. Это обязательное условие для чистоты сделки. Оформление недвижимости займет около одного месяца. Процедура регистрации недвижимости очень проста и прозрачна!
Страница конференции c 14.04.2009 просмотрена 12 947 раз.