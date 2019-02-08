Кредитование малого и среднего бизнеса в современных условиях

Онлайн-конференция состоялась 23.04.2009
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2009 год войдет в историю как время кризиса. Однако для малого и среднего бизнеса кризис дает новые возможности — занять новые ниши на рынке, расширить бизнес за счет ухода менее эффективных компаний, предложить своим клиентам востребованные продукты и услуги.
Но для реализации своих планов предпринимателям нужны деньги. Где их взять? Как правильно работать с банками в условиях ужесточения требований к клиентам? Что делать, если возникли сложности с возвратом кредитов? На эти и другие вопросы отвечает
Большое спасибо всем тем, кто задал свои вопросы. Кредитования малого и среднего бизнеса — одна из важнейших задач на современном этапе экономического развития России. Развитие МСБ — это рабочие места, что чрезвычайно важно в условиях, когда многие крупные компании сокращают персонал. Развитие МСБ — это зарплаты миллионов наших граждан. Развитие МСБ — это налоги, наполняемость бюджета, что тоже является одной из самых актуальных задач. Именно поэтому мы считаем, что на крупнейших игроках рынка кредитования малого и среднего бизнеса, к которым, безусловно, относится и Промсвязьбанк, лежит особая ответственность.
Предлагая широкую линейку кредитных и депозитных продуктов, мы стараемся работать так, чтобы в сложившихся непростых экономических условиях поддержать предпринимателей. То, что это получается, доказывает и огромный интерес к
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|Подробности
Родилась на Дальнем Востоке, в г.
Банковский опыт связан в основном с одним из лидеров рынка малого и среднего бизнеса —
С мая 2007 г. возглавляет департамент малого и среднего бизнеса
В 2008 г. назначена на пост
По мнению Елены, «малый и средний бизнес наиболее интересный и перспективный сегмент, как с точки зрения потенциала роста, так и с точки зрения значимости для экономики и страны в целом».
|Вопрос:
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Почему закрылись все отделения в Бийске? Как заплатить досрочно <кроме почты>? Или вы нам всё прощаете?
|Ответ:
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Обратитесь, пожалуйста, в филиал банка.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Сеть офсов банка в Краснодарском крае на сегодняшний момент является оптимальной
|Вопрос:
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Елена, Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день, Антон.
В настоящее время по ряду причин сотрудничество с кредитными брокерами мы не ведем, но вы можете направить ваше предложение на адрес электронной почты info@psbank.ru.
|Вопрос:
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В нашем регионе нет Вашего филиала. Как нам получить кредит для малого и среднего бизнеса В Ямало Ненецком автономном округе г. Лабытнанги?.. И еще в нашем городе присутствует банк «Запсибкомбанк». Мы на протяжении 10 лет у них кредитовались, а теперь они не кредитуют.
Интересуют также ваши филиалы по ЯНАО и возможно ли обращение в ближайший к нам филиал в городе Салехард?
|Ответ:
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Добрый день! Мы выдаем кредиты в тех регионах, где работают филиалы нашего банка.
|Вопрос:
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Большой ли у ПСБ портфель кредитов МСБ? Каким образом банк управляет кредитным риском в портфеле? Используется индивидуальный или портфельный подход? Используется ли статистический скоринг?
|Ответ:
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Добрый день, Александр
На данный момент кредитный портфель МСБ составляет 19 миллиардов рублей. Управление кредитным риском осуществляется комплексно c использованием как портфельного, так и индивидуального подхода. Статистический скоринг мы не применяем.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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В настоящий момент вакансий в структуре нашего департамента нет. Но в любом случае Вы можете прислать в банк свое резюме.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день, Василий.
На данный момент кредитование предприятий строительного сектора банки осуществляют крайне осторожно, и Промсвязьбанк не исключение.
|Вопрос:
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Добрый день! Интересует мнение эксперта по следующей тематике:
|Ответ:
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Наша продуктовая линейка МСБ на данный момент соответствует нашей кредитной политике и с учетом меняющихся финансовых и экономических условий рынка модернизируются и совершенствуются.
|Вопрос:
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Добрый день, Елена!
|Ответ:
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Добрый день.
На данный момент мы не осуществляем рефинансирование кредитов, полученных клиентами в других банках.
|Вопрос:
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Предприятиям малого и среднего бизнеса — переработчикам пищевой промышленности Красноярского края в целях стимулирования развития производства и переработки сельхоз и пищевой продукции региональная исполнительная власть предлагает стандартные на сегодня уже методы финансовой поддержки, в том числе различные преференции и льготы, кредитование. Но одно из основных и понятных требований власти к бизнесу — гарантии конкурентоспособности продукции и рентабельности производства, т. е. переработчики мяса должны убедить власть в том, что их готовая продукция будет конкурентоспособна перед другими производителями, в том числе мировыми, и удовлетворять всем требования современного ретейла.
|Ответ:
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Данная проблема весьма актуальна не только для аграрно-промышленного комплекса, но и во многих секторов производства. С нашей стороны мы предпринимаем достаточно много усилий для организации такого рода мероприятий, объединяющих предпринимателей по направлению деятельности, экономическому и отраслевому признаку. Наши семинары, конференции такой направленности проводятся во многих городах России при участии «Опоры России», местных администраций и т. д.
|Вопрос:
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На какую стоимость и срок кредита и лизинга (рассматриваем оба варианта) в Вашем банке может на сегодня рассчитывать строительная компания (субподрядчик) в рублях и долларах США?
|Ответ:
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Добрый день! Услуги лизинга в настоящее время мы не предоставляем. Банковские гарантии банк выдает. Но это не совсем вопрос по малому и среднему бизнесу. Поэтому советую обратиться в ближайший филиал банка или в наш контакт-центр:
|Вопрос:
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Добрый день, Елена!
|Ответ:
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Да, у нас есть возможность предоставления беззалоговых кредитов. Подробнее с нашими программами Вы можете ознакомиться на сайте банка http://psbank.ru/small&mediumbusiness/. Кроме того, подробную информацию Вы можете получить в контакт-центре банка:
Есть отрасли, которые мы не кредитуем по принципиальным соображениям — это табачная индустрия, игорный и алкогольный бизнес. К сожалению, в условиях финансового кризиса в ряде отраслей риски значительно выросли, соответственно, возможности по их кредитованию уменьшились. Например, это касается строительной отрасли, рынка консалтинговых и посреднических услуг, лесозаготовки, торговли товарами класса luxury.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Елена.
|Ответ:
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В качестве залогового обеспечения по кредитам товар в обороте мы принимаем — обратитесь в ближайшее подразделение банка по кредитованию МСБ для получения подробной консультации.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Я знаю, что Ваш банк не прекращал кредитование ни на день.
|Ответ:
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Конечно, в изменившихся внешних условиях мы вынуждены менять и свой подход к кредитованию наших заемщиков: были повышены требования к финансово-хозяйственным параметрам бизнеса наших клиентов, увеличен минимальный срок предпринимательской деятельности, сокращены максимальные сроки кредитования. Однако, несмотря ни на какие трудности, основной принцип нашей работы остался неизменным — взаимовыгодное сотрудничество с нашими клиентами.
|Вопрос:
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Добрый день, Елена Владимировна.
|Ответ:
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Сотрудничество с фондами содействия кредитованию малого бизнеса (далее ФСКМБ) является одним из приоритетных направлений для банка. На сегодняшний день, помимо ФСКМБ Москвы, банк успешно сотрудничает и с региональными фондами. Кроме того, банк прорабатывает вопрос о компенсации части затрат по уплате процентов по кредитам для наших заемщиков.
Порядок предоставления поручительств по кредитам регламентируется внутренними нормативными документами фонда. Иногда при рассмотрении вопроса о сотрудничестве банк сталкивается с тем, что у некоторых региональных фондов нет типовых форм договора поручительства, порядка предоставления поручительства, соглашения о сотрудничестве с банками. По этой причине заключение соглашения о сотрудничестве с ФСКМБ может затягиваться
Страница конференции c 17.04.2009 просмотрена 27 156 раз.