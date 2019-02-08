Кредитование малого и среднего бизнеса в современных условиях

2009 год войдет в историю как время кризиса. Однако для малого и среднего бизнеса кризис дает новые возможности — занять новые ниши на рынке, расширить бизнес за счет ухода менее эффективных компаний, предложить своим клиентам востребованные продукты и услуги.

Но для реализации своих планов предпринимателям нужны деньги. Где их взять? Как правильно работать с банками в условиях ужесточения требований к клиентам? Что делать, если возникли сложности с возвратом кредитов? На эти и другие вопросы отвечает вице-президент , директор департамента малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк» Елена Махота.

Большое спасибо всем тем, кто задал свои вопросы. Кредитования малого и среднего бизнеса — одна из важнейших задач на современном этапе экономического развития России. Развитие МСБ — это рабочие места, что чрезвычайно важно в условиях, когда многие крупные компании сокращают персонал. Развитие МСБ — это зарплаты миллионов наших граждан. Развитие МСБ — это налоги, наполняемость бюджета, что тоже является одной из самых актуальных задач. Именно поэтому мы считаем, что на крупнейших игроках рынка кредитования малого и среднего бизнеса, к которым, безусловно, относится и Промсвязьбанк, лежит особая ответственность.