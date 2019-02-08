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Кредитование малого и среднего бизнеса в современных условиях

Онлайн-конференция состоялась 23.04.2009

2009 год войдет в историю как время кризиса. Однако для малого и среднего бизнеса кризис дает новые возможности — занять новые ниши на рынке, расширить бизнес за счет ухода менее эффективных компаний, предложить своим клиентам востребованные продукты и услуги.

Но для реализации своих планов предпринимателям нужны деньги. Где их взять? Как правильно работать с банками в условиях ужесточения требований к клиентам? Что делать, если возникли сложности с возвратом кредитов? На эти и другие вопросы отвечает вице-президент, директор департамента малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк» Елена Махота.

Большое спасибо всем тем, кто задал свои вопросы. Кредитования малого и среднего бизнеса — одна из важнейших задач на современном этапе экономического развития России. Развитие МСБ — это рабочие места, что чрезвычайно важно в условиях, когда многие крупные компании сокращают персонал. Развитие МСБ — это зарплаты миллионов наших граждан. Развитие МСБ — это налоги, наполняемость бюджета, что тоже является одной из самых актуальных задач. Именно поэтому мы считаем, что на крупнейших игроках рынка кредитования малого и среднего бизнеса, к которым, безусловно, относится и Промсвязьбанк, лежит особая ответственность.

Предлагая широкую линейку кредитных и депозитных продуктов, мы стараемся работать так, чтобы в сложившихся непростых экономических условиях поддержать предпринимателей. То, что это получается, доказывает и огромный интерес к онлайн-конференции посетителей сайта Банки.ру. От имени Промсвязьбанка благодарю всех участников конференции. Надеюсь, что предложения нашего банка стали более понятными. Ждем вас в наших офисах.

 Промсвязьбанк
Елена Махота

Елена Владимировна Махота

Вице-президент – директор департамента малого и среднего бизнеса

В 2008 г. назначена на пост вице-президента — директора департамента малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк».

По мнению Елены, «малый и средний бизнес наиболее интересный и перспективный сегмент, как с точки зрения потенциала роста, так и с точки зрения значимости для экономики и страны в целом».


Вопросы 1 15 из 60
Вопрос:

Почему закрылись все отделения в Бийске? Как заплатить досрочно <кроме почты>? Или вы нам всё прощаете?

Алексей · 23.04.2009 17:15
Ответ:

Обратитесь, пожалуйста, в филиал банка.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!
У меня вопрос чисто профессиональный. Сам являюсь сотрудником одного из банков в г. Армавир (Краснодарский край) и специализируюсь на кредитовании МСБ (эксперт по кредитованию), поэтому знаю кредитный рынок своего города изнутри.
Из 25 банков нашего банка реально кредитуют МСБ максимум 2 банка, да и то, получить кредит там практически нереально. Не планируете ли Вы открывать точку продаж в нашем городе? Перспективы есть, клиентская база тоже.

Алексей · 23.04.2009 17:06
Ответ:

Сеть офсов банка в Краснодарском крае на сегодняшний момент является оптимальной
постоянный адрес
Вопрос:

Елена, Добрый день.
Несколько месяцев назад, группой лиц, было зарегистрировано юр. лицо. Один из видов деятельности — кредитный брокер. Заявок на кредиты достаточно много, как от физ. так и от юр. лиц. На сегодняшний день у нас заключены договора на сотрудничество с рядом Российских банков. Действительно, банки выдают кредиты, но очень неохотно.
Вопрос: Возможно ли, заключить договор сотрудничества между Промсвязьбанком и Кредитным брокером? Если да, то к кому мы можем обратиться?

Гейер Антон
Ис. Директор
ООО «ЦПУ»

Гейер Антон · 23.04.2009 15:49
Ответ:

Добрый день, Антон.

В настоящее время по ряду причин сотрудничество с кредитными брокерами мы не ведем, но вы можете направить ваше предложение на адрес электронной почты info@psbank.ru. 
постоянный адрес
Вопрос:

В нашем регионе нет Вашего филиала. Как нам получить кредит для малого и среднего бизнеса В Ямало Ненецком автономном округе г. Лабытнанги?.. И еще в нашем городе присутствует банк «Запсибкомбанк». Мы на протяжении 10 лет у них кредитовались, а теперь они не кредитуют.

Интересуют также ваши филиалы по ЯНАО и возможно ли обращение в ближайший к нам филиал в городе Салехард?

ИП Бурсулакова Раиса Мокитовна · 23.04.2009 14:15
Ответ:

Добрый день! Мы выдаем кредиты в тех регионах, где работают филиалы нашего банка.
постоянный адрес
Вопрос:

Большой ли у ПСБ портфель кредитов МСБ? Каким образом банк управляет кредитным риском в портфеле? Используется индивидуальный или портфельный подход? Используется ли статистический скоринг?
Спасибо.

Александр · 23.04.2009 13:11
Ответ:

Добрый день, Александр

На данный момент кредитный портфель МСБ составляет 19 миллиардов рублей. Управление кредитным риском осуществляется комплексно c использованием как портфельного, так и индивидуального подхода. Статистический скоринг мы не применяем.

постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!
Сотрудничаю с Вашим банком как частное лицо с 2003 года. В 2007 открыл свой бизнес и пришел к Вам как клиент — юридическое лицо.
В связи с кризисом перевел к Вам обороты и обслуживание компании, которой руковожу. В первую очередь, в связи с высокой грамотностью Вашего персонала и его реальной клиентоориентированностью. За это спасибо.
Имею опыт работы в родственной Вашему департаменту сфере — лизинг для малых компаний (более 5 лет). Разработал и успешно внедрил систему анализа ФХД компаний, работающих на УСН для целей лизинга.
Собственно вопрос: могу ли я найти применение своим знаниям и опыту в структуре Вашего департамента или в лизинговой компании, связанной с Вашим банком?
Спасибо.

Дмитрий · 23.04.2009 12:55
Ответ:

В настоящий момент вакансий в структуре нашего департамента нет. Но в любом случае Вы можете прислать в банк свое резюме.
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Вопрос:

Здравствуйте.
Наша компания находится в Москве, крупнооптовая торговля строительными материалами, р/с открыты в Промсвязьбанке. Обращались за овердрафтом 2 раза… долгое рассмотрение и… об отказе узнаю лично, когда начинаю искать кредитного инспектора или менеджера в допофисе…
Спрос на продукцию растет, несмотря ни на что, деньги очень необходимы. Компании, имеющие отношение к строительной сфере имеют шанс на кредитование в ПСБ?

Василий · 23.04.2009 12:50
Ответ:

Добрый день, Василий.

На данный момент кредитование предприятий строительного сектора банки осуществляют крайне осторожно, и Промсвязьбанк не исключение. 
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день! Интересует мнение эксперта по следующей тематике:

В свете последних событий в мировой экономике и финансах явно обострилась проблема оценки рисков Банка при рассмотрении заявок и не совсем успешной кредитной политики большинства Банков при кредитовании в докризисные времена. Вывод сделан на основании значительного роста просроченных ссуд среди российских банков на фоне западных.
Планирует ли Промсвязьбанк в частности пересматривать продуктовую линейку и подходы при оценке бизнеса, свою политику при мониторинге клиентов? И насколько данная проблема в целом актуальна для Вашего Банка?


Спасибо за ответ!

Никита · 23.04.2009 12:45
Ответ:

Наша продуктовая линейка МСБ на данный момент соответствует нашей кредитной политике и с учетом меняющихся финансовых и экономических условий рынка модернизируются и совершенствуются. 
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день, Елена!
Возможно ли рефинансировать имеющийся в другом банке Кредит под развитие бизнеса в долларах США, в вашем банке в рубли? Есть ли такие программы?
Спасибо!

Auris · 23.04.2009 12:39
Ответ:

Добрый день.

На данный момент мы не осуществляем рефинансирование кредитов, полученных клиентами в других банках.

постоянный адрес
Вопрос:

Предприятиям малого и среднего бизнеса — переработчикам пищевой промышленности Красноярского края в целях стимулирования развития производства и переработки сельхоз и пищевой продукции региональная исполнительная власть предлагает стандартные на сегодня уже методы финансовой поддержки, в том числе различные преференции и льготы, кредитование. Но одно из основных и понятных требований власти к бизнесу — гарантии конкурентоспособности продукции и рентабельности производства, т. е. переработчики мяса должны убедить власть в том, что их готовая продукция будет конкурентоспособна перед другими производителями, в том числе мировыми, и удовлетворять всем требования современного ретейла.
Для начала надо вообще понимать эти требования современного ретейла и их маркетинговой политики, и узнать о секретах успешности и конкурентоспособности продукта на прилавке или витрине магазина. Об этом не знает ни производитель, ни чиновник. Кто может ответить на эти вопросы? Конечно сами ретейлеры, производители и поставщики технологического оборудования. Но сегодня, в условиях кризиса нет силы собрать за один круглый стол колхозников, ретейлеров и продавцов оборудования.
Вопрос: 1. Кто по-вашему может быть на сегодня этой силой для объединения за одним столом участников из разных рынков для дискуссии и возможности получить ответы на вопросы всех участников? 2. Может ли этой силой быть какой-либо финансовый институт, в частности банк ОАО «Промсвязьбанк»?

Максим, г. Красноярск, предприниматель · 23.04.2009 12:32
Ответ:

Данная проблема весьма актуальна не только для аграрно-промышленного комплекса, но и во многих секторов производства. С нашей стороны мы предпринимаем достаточно много усилий для организации такого рода мероприятий, объединяющих предпринимателей по направлению деятельности, экономическому и отраслевому признаку. Наши семинары, конференции такой направленности проводятся во многих городах России при участии «Опоры России», местных администраций и т. д. 
постоянный адрес
Вопрос:

На какую стоимость и срок кредита и лизинга (рассматриваем оба варианта) в Вашем банке может на сегодня рассчитывать строительная компания (субподрядчик) в рублях и долларах США?

Можете ли Вы дать банковскую гарантию, чтобы использовать ее в качестве дополнительного обеспечения по контракту на покупку импортной строительной техники? На какой срок и примерно по какой стоимости будет такая гарантия?

Спасибо!

Михаил · 23.04.2009 12:25
Ответ:

Добрый день! Услуги лизинга в настоящее время мы не предоставляем. Банковские гарантии банк выдает. Но это не совсем вопрос по малому и среднему бизнесу. Поэтому советую обратиться в ближайший филиал банка или в наш контакт-центр: 8 (800) 555-20-20.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день, Елена!
Скажите, имеются ли у вас кредиты без залога, и на каких условиях?
И какие условия по залоговым кредитам, есть какой-либо обязательный залог (например, недвижимость)?
Какие отрасли ваш банк в настоящее время не кредитует?
Благодарю!

Goodrich · 23.04.2009 12:24
Ответ:

Да, у нас есть возможность предоставления беззалоговых кредитов. Подробнее с нашими программами Вы можете ознакомиться на сайте банка http://psbank.ru/small&mediumbusiness/. Кроме того, подробную информацию Вы можете получить в контакт-центре банка: 8 (800) 555-20-20.

Есть отрасли, которые мы не кредитуем по принципиальным соображениям — это табачная индустрия, игорный и алкогольный бизнес. К сожалению, в условиях финансового кризиса в ряде отраслей риски значительно выросли, соответственно, возможности по их кредитованию уменьшились. Например, это касается строительной отрасли, рынка консалтинговых и посреднических услуг, лесозаготовки, торговли товарами класса luxury.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте, Елена.
Возможно ли в настоящее непростое время получить в Вашем банке кредит под залог товаров в обороте, в нашем случае это широкий ассортимент подарков и сувениров на складах и в магазинах (более 20 магазинов).
Есть кредитная история в Альфа-банке и МКБ.

С уважением, Пономарев Игорь

Zmei · 23.04.2009 11:28
Ответ:

В качестве залогового обеспечения по кредитам товар в обороте мы принимаем — обратитесь в ближайшее подразделение банка по кредитованию МСБ для получения подробной консультации.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте. Я знаю, что Ваш банк не прекращал кредитование ни на день.
1) Планируете ли Вы изменять условия в связи с возрастающим объёмом просрочек?
2) Как Вам представляется ситуация в банковском секторе осенью 2009: прогнозируете ли Вы её улучшение?

iden · 23.04.2009 10:42
Ответ:

Конечно, в изменившихся внешних условиях мы вынуждены менять и свой подход к кредитованию наших заемщиков: были повышены требования к финансово-хозяйственным параметрам бизнеса наших клиентов, увеличен минимальный срок предпринимательской деятельности, сокращены максимальные сроки кредитования. Однако, несмотря ни на какие трудности, основной принцип нашей работы остался неизменным — взаимовыгодное сотрудничество с нашими клиентами.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день, Елена Владимировна.
Интересно узнать Ваше мнение о кредитовании МСБ в вашем банке под поручительства Гарантийных фондов. Насколько Банку интересно подобного рода сотрудничество? Помимо Московского фонда содействия кредитованию, в регионах заключение подобных соглашений сильно затягивается (являюсь представителем фонда в г. Пенза). В чем риски Банка при работе с гарантийным фондом? Ведь Банк помимо клиентов, которые не могли закредитоваться, не имея необходимого залога, получает пассивы в виде депозитов, размещаемых во исполнение обеспечения обязательств.
Каково общее мнение о механизме госгарантий по кредитам МСБ? Что можно доработать?
Спасибо.

Балакин Дмитрий · 22.04.2009 21:52
Ответ:

Сотрудничество с фондами содействия кредитованию малого бизнеса (далее ФСКМБ) является одним из приоритетных направлений для банка. На сегодняшний день, помимо ФСКМБ Москвы, банк успешно сотрудничает и с региональными фондами. Кроме того, банк прорабатывает вопрос о компенсации части затрат по уплате процентов по кредитам для наших заемщиков.

Порядок предоставления поручительств по кредитам регламентируется внутренними нормативными документами фонда. Иногда при рассмотрении вопроса о сотрудничестве банк сталкивается с тем, что у некоторых региональных фондов нет типовых форм договора поручительства, порядка предоставления поручительства, соглашения о сотрудничестве с банками. По этой причине заключение соглашения о сотрудничестве с ФСКМБ может затягиваться из-за согласования форм нормативных документов.
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Страница конференции c 17.04.2009 просмотрена 27 156 раз.

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