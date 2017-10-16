Вход

Страхование

«АльфаСтрахование» является одним из лидеров на рынке ВЗР, эта позиция обусловлена тем, что компания активно развивает онлайн-страхование и при этом эффективно использует и другие каналы продаж. Успех «АльфаСтрахование» также во многом зависит от удобства предлагаемых ею продуктов и высокого качества сервиса.

Мы активно предлагаем различные программы страхования выезжающих за рубеж и работаем как с индивидуальными путешественниками, которые могут купить полис онлайн за 3–5 мин без посещения офиса страховой компании, так и с туроператорами. Новые технологические решения, которые наша компания внедряет в свое мобильное приложение «АльфаСтрахование Mobile» помогут без проблем связаться со страховой компанией в случае возникновения каких-либо проблем в путешествии из любой точки мира.

В 2017 г. «АльфаСтрахование» второй раз стала лауреатом премии Travelers' Choice портала TripAdvisor в категории «Любимая страховая компания для путешествий». В опросе приняли участие путешественники из России, которые ранее уже пользовались услугами страховщика.»

Вопросы, не относящиеся к «АльфаСтрахование», будут удаляться.

На ваши вопросы отвечает эксперт компании АльфаСтрахование

Егор Сафрыгин
Егор Сафрыгин
директор по маркетингу группы «АльфаСтрахование»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Добрый день! Как возвращается комиссия банка за подключение к программе страхования и компенсация расходов банка на оплату страховой премии страховщику при подаче заявления в период охлаждения? При стоимости страховки 890 руб. Сбербанк умудрился взять себе комиссию 7 345,08 руб!

постоянный адрес
juxl (Омск) 16.10.2017 07:29
Ответ:

Добрый день!

Подскажите, кто является Страховщиком по данному договору.

Егор Сафрыгин
Вопрос:

Альфа страхование предоставляет пакетное страхование всех имеющихся у клиента банковских карт одним блоком, что, естественно, гораздо выгоднее клиенту Альфа-банка. У меня 4 карты, конечно, я хотела застраховать их одним блоком, что в несколько раз дешевле, как мне объяснила сотрудница офиса «Новослободский», где я обслуживаюсь.
Однако оказалось, что для меня это невозможно по возрасту.
Получается, что застраховать каждую карту в отдельности мой возраст не препятствует, а получить пакетное льготное страхование препятствует.
Какое вообще имеет отношение возраст к страхованию карт от мошеннических действий?
Допустим я умерла, видимо, этот риск учитывается в таком возрастном ограничении, и что? Какие риски при этом несет страховая компания?
Никакого! так как в этом случае я перестану пользоваться кредитной картой, и следовательно мошеннических действий с ней никто не совершит! Страховая компания только выиграет!
Получается абсурдная, необъяснимая практическими причинами дискриминация по возрасту.
Прошу объяснить мне причины этого правила.
Сразу хочу предупредить, что если причины покажутся мне неубедительными, я обращусь в ЦБ РФ и, возможно, буду оспаривать это в судебном порядке.

постоянный адрес
alisa tille (Москва) 11.10.2017 12:25
Ответ:

Увжаемая Алиса!

Несколько карт может быть застраховано по 2-м коробочным продуктам:

— Защищенная карта плюс Здоровье (страхуется несколько карт и Несчастный случай);

— Все включено (страхуется несколько карт и Несчастный случай).

Эти продукты комплексные и включают определенный набор рисков, в том числе страхование от несчастного случая. Риск «Несчастный случай» действительно имеет ограничение по возрасту.

Чтобы мы могли разобраться, просим более подробно описать ситуацию, которая произошла, название предложенной комплексной программы и Ваш возраст в личном сообщении.

 

Егор Сафрыгин
Вопрос:

Здраствуйте, это ВТБ банк?

постоянный адрес
Das2545 (Москва) 05.10.2017 22:38
Ответ:

Добрый день!
Вы написали в АО «АльфаСтрахование».

Егор Сафрыгин
Вопрос:

Уважаемый, Егор!
Позвольте ряд вопросов, в связи со специальным предложением на сайте от Альфа Страхования — программе АнтиОНКО.
1) В правилах и полисе, в разделе «Объем предоставляемых услуг» указано: «Стационарные медицинские услуги и лечение включая:…» но ведь при лечении онкологических заболеваний, часть лечения очень часто проводится не в стационаре, а амбулаторно. Раз в правилах и полисе этого не указано — значит это не будет оплачено, в том числе и химиотерапия с лекарственными препаратами, лучевая терапия, если они применялись амбулаторно? В условиях лечения за рубежом — это очень значительные денежные средства.
2) В правилах и договоре почти ничего не говорится об условиях пролонгации. В этом году стоимость 30000 руб., а в следующем Альфа Страхование может поставить 100000 руб.? А лицам старше 60 еще больше? И не будет ли компания пытаться доказать наличие заболевания у Застрахованного до заключения договора? С чем связан такой короткий срок договора? Такие программы должны быть долгосрочными, чтобы у Застрахованного была уверенность, что с ним не расстанутся через год-другой и не попытаются списать все на наличие заболевания при заключении договора.
3) Пункт 4.1 правил — «При этом услуги по постановке диагноза в объем страхового покрытия не входят». Но ведь в начале лечения в зарубежной клинике обязательно будут услуги по постановке диагноза. Платить будет Застрахованный?
4) Исключения: Страховщик имеет право полностью или частично отказать в оплате медицинских и иных услуг необходимых Застрахованному, в случаях предусмотренных законодательством РФ, а так же в случаях:
1. получения Застрахованным медицинских и иных услуг, которые не предусмотрены договором страхования и/или которые возникли вне периода действия договора страхования.
Значит ли это, что при возникновении страхового случая, компания откажет Застрахованному в пролонгации и не будет оплачивать расходы, возникшие после окончания действия договора страхования? А если Застрахованный только начал лечение, а срок договора закончился? Дальше сам будет оплачивать?
5) Хотелось бы узнать о реальных страховых случаях, с суммами и больницами, в которых проходило лечение.
Пока больше похоже на желание компании максимально заработать на страхе людей перед онкологическими заболеваниями, создав себе максимальные условия ухода от выплаты. Надеюсь я ошибаюсь.
Заранее спасибо за ответ!

постоянный адрес
Gatrisong (Санкт-Петербург) 04.10.2017 22:41
Ответ:

Уважаемый Роман!

1) Конечно, страховая программа АльфаСинопсис покрывает все виды лечения, как на стационаре, так и в условиях амбулатории. Мы поправили формулировку в бланках Полиса-оферты для полной ясности, указав, что медицинская помощь в амбулатории также будет покрыта;

2) При пролонгации мы не меняем размер страховой премии, если застрахованный не переходит в другую возрастную группу. Даже если в течение действия первого договора страхования произошёл страховой случай, мы пролонгируем договор на прежних условиях без исключения данного заболевания из покрытия;

3) Речь идёт о первичной постановке диагноза. То, о чем Вы пишите, это перепроверка (верификация) диагноза. И это, естественно, покрывается Полисом;

4) Ответ содержится во втором пункте;

5) О реальных страховых случаях мы не имеем право рассказывать. Это медицинская тайна, за разглашение которой согласно законодательству РФ, следует наказание.

Программа работает с 2014 года. Несколько десятков человек успешно прошли лечение за рубежом. В основном в Израиле, т. к. это признанный всеми центр лечения злокачественных новообразований.

Егор Сафрыгин
Вопрос:

Добрый вечер! подскажите если я брала кредит со страховкой жизни и отказалась от нее в установленные сроки (5 рабочих дней), то почему банк мне направил ответ что не видит смысла возврата страховки

постоянный адрес
lub_92 (Гатчина) 26.09.2017 22:30
Ответ:

Добрый день!

Подскажите номер договора страхования, который Вы хотите расторгнуть.

Егор Сафрыгин
Вопрос:

Добрый день!
20.09.2017 получил полис ВЗР в отделении Альфа банка. В мое личном кабинете в моб. Приложении Альфа-страхование его нет, не подгружается.
1. Мне нужно убедиться, что полис действует
2. Видеть его в личном кабинте

постоянный адрес
Dalkov (Омск) 23.09.2017 02:28
Ответ:

Дмитрий, добрый день! Ваш полис валиден. Информация о полисах купленных через парнеров в мобильном приложении отображается с задержкой.

Егор Сафрыгин
Вопрос:

У меня вопрос по текущему рассмотрению моей претензии по заключению договора страхования (признания недействительным) к СК «Альфа Страхования-Жизнь». Как заказать обратный звонок? Сотрудники банка утверждают, что документы переданы в СК, в вашем колл-центре это отрицают. Надо разобраться в сложившейся ситуации.Спасибо.

постоянный адрес
Алексей Ягодкин (Сургут) 22.09.2017 19:53
Ответ:

Уважаемый Алексей!

В первую очередь приносим извинения за данную ситуацию.

Уведомляем, что возврат согласован. Документы переданы на выплату.

С уважением, АО «АльфаСтрахование»

Егор Сафрыгин
Вопрос:

Вопрос по страхованию гражданской ответственности застройщика по 214 ФЗ.
Есть страховой полис Ринко (сейчас страховой портфель передан в Проминстрах). Куплена квартира у застройщика ООО «ГТ ТЭС Трубино» в 2015г по ДДУ, в котором указано, что срок передачи квартиры до 31 дек 2016 г. Дом уже 1 год не строится. Построили только 5 этажей из 13. (купленная квартира должна располагаться на 6 этаже). Директор строит компании в бегах и объявлен в фед розыск(завели уголовной дело). Против его фирмы поставщик стройматериалов подал иск в суд о банкротстве, суд уже длится более 10 месяцев. В моем страховом полисе написано, что страховым случаем
является неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем (Застройщиком) обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, подтвержденные одним из следующих документов:

1) вступившим в законную силу решением суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 214-ФЗ;
2) решением арбитражного суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также выпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

Ваша же компания тоже занимается страхованием гражданской ответственности застройщика?
Проконсультируйте, насколько реально в моей ситуации выиграть суд(как я понимаю, по закону я это могу сделать только в течение 2 лет с даты передачи квартиры, указанной в ДДУ) и получить страховую выплату, если я обращусь в суд с целью обращении взыскания на предмет залога в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 214-ФЗ?

Заранее спасибо!

постоянный адрес
Client22112014 (Щелковский район Моск. обл.) 22.09.2017 15:12
Ответ:

Уважаемый Владимир!

Ваш вопрос находится вне нашей компетенции. Рекомендуем Вам обратиться к профильному юристу, который даст подробную консультацию рассмотрв все документы.

Егор Сафрыгин

Горячая линия с 20.09.2017 просмотрена 4 097 раз