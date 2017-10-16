На ваши вопросы отвечает эксперт компании АльфаСтрахование

«АльфаСтрахование» является одним из лидеров на рынке ВЗР, эта позиция обусловлена тем, что компания активно развивает онлайн-страхование и при этом эффективно использует и другие каналы продаж. Успех «АльфаСтрахование» также во многом зависит от удобства предлагаемых ею продуктов и высокого качества сервиса.

Мы активно предлагаем различные программы страхования выезжающих за рубеж и работаем как с индивидуальными путешественниками, которые могут купить полис онлайн за 3–5 мин без посещения офиса страховой компании, так и с туроператорами. Новые технологические решения, которые наша компания внедряет в свое мобильное приложение «АльфаСтрахование Mobile» помогут без проблем связаться со страховой компанией в случае возникновения каких-либо проблем в путешествии из любой точки мира.

В 2017 г. «АльфаСтрахование» второй раз стала лауреатом премии Travelers' Choice портала TripAdvisor в категории «Любимая страховая компания для путешествий». В опросе приняли участие путешественники из России, которые ранее уже пользовались услугами страховщика.»

Вопросы, не относящиеся к «АльфаСтрахование», будут удаляться.