На ваши вопросы отвечает эксперт компании АльфаСтрахование

|Вопрос:
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Добрый день! Как возвращается комиссия банка за подключение к программе страхования и компенсация расходов банка на оплату страховой премии страховщику при подаче заявления в период охлаждения? При стоимости страховки 890 руб. Сбербанк умудрился взять себе комиссию 7 345,08 руб!
|Ответ:
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Добрый день!
Подскажите, кто является Страховщиком по данному договору.
|Вопрос:
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Альфа страхование предоставляет пакетное страхование всех имеющихся у клиента банковских карт одним блоком, что, естественно, гораздо выгоднее клиенту Альфа-банка. У меня 4 карты, конечно, я хотела застраховать их одним блоком, что в несколько раз дешевле, как мне объяснила сотрудница офиса «Новослободский», где я обслуживаюсь.
|Ответ:
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Увжаемая Алиса!
Несколько карт может быть застраховано по 2-м коробочным продуктам:
— Защищенная карта плюс Здоровье (страхуется несколько карт и Несчастный случай);
— Все включено (страхуется несколько карт и Несчастный случай).
Эти продукты комплексные и включают определенный набор рисков, в том числе страхование от несчастного случая. Риск «Несчастный случай» действительно имеет ограничение по возрасту.
Чтобы мы могли разобраться, просим более подробно описать ситуацию, которая произошла, название предложенной комплексной программы и Ваш возраст в личном сообщении.
|Вопрос:
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Здраствуйте, это ВТБ банк?
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Уважаемый, Егор!
|Ответ:
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Уважаемый Роман!
1) Конечно, страховая программа АльфаСинопсис покрывает все виды лечения, как на стационаре, так и в условиях амбулатории. Мы поправили формулировку в бланках Полиса-оферты для полной ясности, указав, что медицинская помощь в амбулатории также будет покрыта;
2) При пролонгации мы не меняем размер страховой премии, если застрахованный не переходит в другую возрастную группу. Даже если в течение действия первого договора страхования произошёл страховой случай, мы пролонгируем договор на прежних условиях без исключения данного заболевания из покрытия;
3) Речь идёт о первичной постановке диагноза. То, о чем Вы пишите, это перепроверка (верификация) диагноза. И это, естественно, покрывается Полисом;
4) Ответ содержится во втором пункте;
5) О реальных страховых случаях мы не имеем право рассказывать. Это медицинская тайна, за разглашение которой согласно законодательству РФ, следует наказание.
Программа работает с 2014 года. Несколько десятков человек успешно прошли лечение за рубежом. В основном в Израиле, т. к. это признанный всеми центр лечения злокачественных новообразований.
|Вопрос:
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Добрый вечер! подскажите если я брала кредит со страховкой жизни и отказалась от нее в установленные сроки (5 рабочих дней), то почему банк мне направил ответ что не видит смысла возврата страховки
|Ответ:
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Добрый день!
Подскажите номер договора страхования, который Вы хотите расторгнуть.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Дмитрий, добрый день! Ваш полис валиден. Информация о полисах купленных через парнеров в мобильном приложении отображается с задержкой.
|Вопрос:
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У меня вопрос по текущему рассмотрению моей претензии по заключению договора страхования (признания недействительным) к СК «Альфа Страхования-Жизнь». Как заказать обратный звонок? Сотрудники банка утверждают, что документы переданы в СК, в вашем колл-центре это отрицают. Надо разобраться в сложившейся ситуации.Спасибо.
|Ответ:
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Уважаемый Алексей!
В первую очередь приносим извинения за данную ситуацию.
Уведомляем, что возврат согласован. Документы переданы на выплату.
С уважением, АО «АльфаСтрахование»
|Вопрос:
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Вопрос по страхованию гражданской ответственности застройщика по 214 ФЗ.
|Ответ:
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Уважаемый Владимир!
Ваш вопрос находится вне нашей компетенции. Рекомендуем Вам обратиться к профильному юристу, который даст подробную консультацию рассмотрв все документы.
Горячая линия с 20.09.2017 просмотрена 4 097 раз