Вход

АКАДО Телеком: Горячая линия

Данный раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с компанией «АКАДО Телеком». Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

Раздел модерируется представителями компании «АКАДО Телеком».

Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.
АКАДО

На ваши вопросы отвечает эксперт «АКАДО Телеком»

Виктория Кирьякова
Виктория Кирьякова
ведущий специалист по клиентскому обслуживанию «АКАДО Телеком»
информация об эксперте
Задать вопрос
Вопрос:

Добрый день!
Планирует ли Ваша компания прийти с интернетом в ЖК Государев дом (Московская область. Ленинский район, дер. Лопатино)?
Очень ждём!

постоянный адрес
eissberg (Лопатино) 07.02.2019 17:05
Ответ:

Здравствуйте.
Напишите, пожалуйста, Ваш контактный телефон, Ваши ФИО в ЛС https://www.banki.ru/profile/index.php?UID=1134507
Передадим информацию в соответствующее подразделение компании. Специалист свяжется с Вами.

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Ваш банк является получателем моих регулярных платежей
в ФКР(фонд капитального ремонта) за собственную квартиру в пользу ЖКУ Басманного района г. Москвы. В связи с ошибочной значительной переплатой за май,июнь 2018г могу ли я получить от Вас информацию о текущем балансе моего счета, а также рекомендацию -куда обращаться для решения вопроса: либо зачет, как предоплату, либо возврата суммы переплаты.
С уважением Е. Шахиджанов

постоянный адрес
ес шахиджанов (Москва) 18.10.2018 19:54
Ответ:

Здравствуйте. Вы написали сообщение в разделе интернет-провайдера АКАДО-Телеком.
Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать Ваш вопрос.

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Здравствуйте! Сегодня по оплошности оператора был отправлен реестр з/пл вторично. Созвонилась с менеджерами банка, они ответили,что технически возможно заблокировать и откатить излишне перечисленные суммы. В меню онлайн-банка есть раздел подобных обращений. Написала уже 4 письма — все отказаны. Что делаю не так?

постоянный адрес
FilatovaTA (НОВОСИБИРСК) 28.09.2018 10:32
Ответ:

Здравствуйте.

Вы написали сообщение в разделе интернет-провайдера АКАДО-Телеком.

Рекомендуем выбрать раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать Ваш вопрос.

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Здравствуйте, в феврале 2018 закрыла карту,и счёт по карте,однако в БКИ карта высвечивается как активная, как решить данную проблему? По горячей линии и в отделении банка ответа не дали и сказали мы не знаем.

постоянный адрес
Екатерина к.к (Новосибирск) 31.08.2018 11:20
Ответ:

Здравствуйте.

Вы написали сообщение в разделе интернет-провайдера АКАДО-Телеком.

Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос.

Виктория Кирьякова
Вопрос:

При изменении эл. почты акадо у меня пропал список эл. почты моих друзей со всего мира и я теперь не могу с ними переписываться. Как мне восстановить этот список?

постоянный адрес
mm114174 (Москва) 20.08.2018 11:10
Ответ:

Здравствуйте. Сообщите, пожалуйста, Ваш номер договора и уточните, контактный номер телефона,который указан в договоре актуальный? Мы направим информацию в необходимый отдел, наш специалист свяжется с Вами.

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Добрый день, Виктория!
Произошёл со мной такой случай.
Никогда в реальности не пользовался кредитной картой как кредитной, хотя в соответствии со статусом банки регулярно мне выдавали таковые. Месяца 1,5 назад ни одной действующей кредитной карты у меня не оказалось, а таковая была нужна для того что бы взять в аренду авто за границей. Пошёл в банк и объяснил зачем и какая карта мне нужна, требований к кредитному лимиту не было никаких поэтому выбрал минимум — 120 тыс. руб. Заключил договор, получил карту, проверил кредитный лимит, он оказался нулевым. Оказывается мне лими прикрепили к другой карте, которая на тот момент уже была «мертва»… ладно, кредит переприсоединили.
Я радостный прибываю в заграницу, гордый такой даю карту… и получаю ответ — карта дебетовая!!!
Картина маслом — ночь, Мальпенса, я с ребёнком и … не могу получить предоплаченную машину! Звоню в банк, ответ — Ваша карта кредитная!!!
Прошу сотрудников рентакара проверить — карта дебетовая… После полутора часов переговоров сотрудники банка (горячая линия) предлагают решать вопрос самостоятельно, т. к. банк выдал кредитную карту… Сотрудник рентакара, вынув монитор со своего рабочего места, показал мне, что система VISA видит карту дебетовой. По моей просьбе мою карту проверили ещё в трёх(!!!) службах рентакара и ответ тот же — карта дебетовая. Понимая что машина сейчас важнее, вынужден был взять машину в том рентакаре, который принял дебетовую карту, что обошлось мне (не считая потерянных в первом рентакаре денег) вдвое дороже…
Уже в Москве обратился в отделение банка, в котором я получил карту, банк мне снова подтвердил — карта кредитная, но наотрез отказался выдать документ о том «в каком статусе данную карту видит VISA».
Итого мои финансовые потери составили около 500 Eur.
Что посоветуете делать в таком случае?

постоянный адрес
MAX_542 (Москва) 10.08.2018 12:26
Ответ:

Здравствуйте.

Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос.

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Здравствуйте!
ВТБ24 заблокировал зарплатную карту без объяснения причины. Узнала об этом, когда сама пришла в банк спустя месяц после заявки на перевыпуск карты в связи с утерей. никто не может из банка (регонального/центрального) ничего объяснить, дать обоснование решения.
написала заявление в их службу- теперь надо ждать еще 15 дней их «ответа. притом,что уже месяц не могу снять зарплату.
1) как мне снять зарплату немедлено?
2) могу ли я подать на них в суд? куда обратиться? есть ли шанс?
3) за чей счет будет судебное разбирательство?
4) Могу ли я отсудить сумму за моральный ущерб?

постоянный адрес
лена11111 (Владикавказ) 03.07.2018 14:37
Ответ:

Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос.

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Здравствуйте! У мужа плохая кредитная история. Может ли мне это помешать взять потребительский кредит? Спасибо.

постоянный адрес
arikaynen488 (Санкт-Петербург) 15.06.2018 13:37
Ответ:

Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос. Мы не являемся банком

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Добрый день! Скажите пожалуйста, почему банки не размещают больше своих средств в доходлприносящие активы? ну например, кредитование физ лиц. Можно ведь прибыль большую получить

постоянный адрес
Наташааа23 (Чита) 07.06.2018 14:06
Ответ:

Здравствуйте.

Вы написали сообщение в разделе интернет-провайдера АКАДО-Телком г. Москва. Рекомендуем Вам выбрать соответстующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос. Мы не являемся банком.

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Виктория, доброе время суток.
Мне необходимо перечислить деньги за бронирование номеров клиенту Вашего банка. Мой банк в Минске (Беларусбанк) просит указать код валютной операции (пять цифр) Оплата в российских рублях. Большое спасибо.

С уважением Александр Б.

постоянный адрес
Santjlich (Минск) 06.06.2018 12:42
Ответ:

Здравствуйте.

Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос, мы не являемся банком

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Что мне делать, чтобы вернуть карту Газпромбанка, оставшуюся в банкомате?

постоянный адрес
mirkin.boris2012 (Арзамас, Нижегородской обл) 20.05.2018 17:28
Ответ:

Здравствуйте.

Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос.

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Добрый день, с 26.04.2018 нет доступа к сайту хостинг-провайдера timeweb.ru и сайтам размещенным у данного провайдера при подключении через Акадо. E других провайдеров проблемы с доступом к timeweb.ru нет.
Техподдержка timeweb.ru утверждает что проблема на стороне Акадо, ну это и так очевидно.
Поясните пожалуйста.

постоянный адрес
tol_ik (Москва) 27.04.2018 08:21
Ответ:

Здравствуйте. Роскомназдор пытается заблокировать мессенджер Телеграмм на территории Российской Федерации. В связи с этим были заблокированы более 1 млн. ip-адресов, среди которых сайты, пользующиеся хостингом Амазон и Гугл, а также серверы некоторых популярных игр. Ресурсы видятся на одних адресах у нас и у других операторов может быть на других адресах. И если эти адреса попадают в блокируемый РСНом в какой-то момент времени блок адресов, то и ресурс именно для этого оператора может быть недоступен. После обновления списка блокируемых адресов в реестре РСН ситуация может поменяться на обратную и у других операторов может стать недоступен данный ресурс. 

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Здравствуйте, я продаю квартиру, 20 февраля я заключила предварительный договор с покупателем и взяла задаток. С этого момента банк, который представляет покупателю кредит, начал собирать и проверять документы по моей квартире. Сроки проверки выставили 10 дней. В результате проверяли один месяц и десять дней. И того, с 20 февраля 2018 по сегодняшний день 12.04.2018 кредитные средства банк еще не перечислил. У меня должна была быть сделка по покупке квартиры, после продажи, все оттягивается. Какие мои права в данной ситуации и что я могу сделать чтобы защитить их. Банк который, должен мне перечислить мне ипотечные средства это Всероссийский Банк Развития регионов. Есть у них филиал в Рязани.

постоянный адрес
meshcheryakova (Рязань) 12.04.2018 09:31
Ответ:

Здравствуйте.

Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос.

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Здравствуйте Виктория. В 2011 году я брал кредит в Райфайзен Банке. Были проблемы с выплатами. Погасил задолженность через приставов, судебное решение о прекращении взыскания и все чеки у меня на руках. Но в Бюро Кредитных Историй я до сих пор в черном списке. Подскажите пожалуйста как мне решить этот вопрос и можно ли его вообще решить?

постоянный адрес
eduard-kachalov (Обнинск) 11.04.2018 18:25
Ответ:

Здравствуйте. Вы написали сообщение на горячей линии интернет-провайдера АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта и в нем задать вопрос банку. Мы не имеем отношение к банковским вопросам.

Виктория Кирьякова
Вопрос:

Зачем вы удалили мой вопрос?! мне кто нибудь может помочь на этом сайте? будьте людьми!

постоянный адрес
marias11 (Самара) 06.04.2018 12:37
Ответ:

Здравствуйте. Как написано выше вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться. Вы написали сообщение на горячей линии интернет-провайдера АКАДО-Телеком. Мы занимаемся вопросами наших абонентов, которым предоставляем телекоммуникационые услуги Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта и в нем задать вопрос банку или представителям банка.

Виктория Кирьякова

Горячая линия с 09.10.2017 просмотрена 20 464 раза