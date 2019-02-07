На ваши вопросы отвечает эксперт «АКАДО Телеком»

Добрый день, Виктория!

Произошёл со мной такой случай.

Никогда в реальности не пользовался кредитной картой как кредитной, хотя в соответствии со статусом банки регулярно мне выдавали таковые. Месяца 1,5 назад ни одной действующей кредитной карты у меня не оказалось, а таковая была нужна для того что бы взять в аренду авто за границей. Пошёл в банк и объяснил зачем и какая карта мне нужна, требований к кредитному лимиту не было никаких поэтому выбрал минимум — 120 тыс. руб. Заключил договор, получил карту, проверил кредитный лимит, он оказался нулевым. Оказывается мне лими прикрепили к другой карте, которая на тот момент уже была «мертва»… ладно, кредит переприсоединили.

Я радостный прибываю в заграницу, гордый такой даю карту… и получаю ответ — карта дебетовая!!!

Картина маслом — ночь, Мальпенса, я с ребёнком и … не могу получить предоплаченную машину! Звоню в банк, ответ — Ваша карта кредитная!!!

Прошу сотрудников рентакара проверить — карта дебетовая… После полутора часов переговоров сотрудники банка (горячая линия) предлагают решать вопрос самостоятельно, т. к. банк выдал кредитную карту… Сотрудник рентакара, вынув монитор со своего рабочего места, показал мне, что система VISA видит карту дебетовой. По моей просьбе мою карту проверили ещё в трёх(!!!) службах рентакара и ответ тот же — карта дебетовая. Понимая что машина сейчас важнее, вынужден был взять машину в том рентакаре, который принял дебетовую карту, что обошлось мне (не считая потерянных в первом рентакаре денег) вдвое дороже…

Уже в Москве обратился в отделение банка, в котором я получил карту, банк мне снова подтвердил — карта кредитная, но наотрез отказался выдать документ о том «в каком статусе данную карту видит VISA».

Итого мои финансовые потери составили около 500 Eur.

Что посоветуете делать в таком случае?