На ваши вопросы отвечает эксперт «АКАДО Телеком»

|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте.
|Вопрос:
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Ваш банк является получателем моих регулярных платежей
|Ответ:
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Здравствуйте. Вы написали сообщение в разделе интернет-провайдера АКАДО-Телеком.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Сегодня по оплошности оператора был отправлен реестр з/пл вторично. Созвонилась с менеджерами банка, они ответили,что технически возможно заблокировать и откатить излишне перечисленные суммы. В меню онлайн-банка есть раздел подобных обращений. Написала уже 4 письма — все отказаны. Что делаю не так?
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вы написали сообщение в разделе интернет-провайдера АКАДО-Телеком.
Рекомендуем выбрать раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать Ваш вопрос.
|Вопрос:
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Здравствуйте, в феврале 2018 закрыла карту,и счёт по карте,однако в БКИ карта высвечивается как активная, как решить данную проблему? По горячей линии и в отделении банка ответа не дали и сказали мы не знаем.
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вы написали сообщение в разделе интернет-провайдера АКАДО-Телеком.
Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос.
|Вопрос:
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При изменении эл. почты акадо у меня пропал список эл. почты моих друзей со всего мира и я теперь не могу с ними переписываться. Как мне восстановить этот список?
|Ответ:
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Здравствуйте. Сообщите, пожалуйста, Ваш номер договора и уточните, контактный номер телефона,который указан в договоре актуальный? Мы направим информацию в необходимый отдел, наш специалист свяжется с Вами.
|Вопрос:
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Добрый день, Виктория!
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос.
|Вопрос:
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Здравствуйте! У мужа плохая кредитная история. Может ли мне это помешать взять потребительский кредит? Спасибо.
|Ответ:
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Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос. Мы не являемся банком
|Вопрос:
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Добрый день! Скажите пожалуйста, почему банки не размещают больше своих средств в доходлприносящие активы? ну например, кредитование физ лиц. Можно ведь прибыль большую получить
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вы написали сообщение в разделе интернет-провайдера АКАДО-Телком г. Москва. Рекомендуем Вам выбрать соответстующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос. Мы не являемся банком.
|Вопрос:
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Виктория, доброе время суток.
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос, мы не являемся банком
|Вопрос:
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Что мне делать, чтобы вернуть карту Газпромбанка, оставшуюся в банкомате?
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос.
|Вопрос:
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Добрый день, с 26.04.2018 нет доступа к сайту хостинг-провайдера timeweb.ru и сайтам размещенным у данного провайдера при подключении через Акадо. E других провайдеров проблемы с доступом к timeweb.ru нет.
|Ответ:
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Здравствуйте. Роскомназдор пытается заблокировать мессенджер Телеграмм на территории Российской Федерации. В связи с этим были заблокированы более 1 млн. ip-адресов, среди которых сайты, пользующиеся хостингом Амазон и Гугл, а также серверы некоторых популярных игр. Ресурсы видятся на одних адресах у нас и у других операторов может быть на других адресах. И если эти адреса попадают в блокируемый РСНом в какой-то момент времени блок адресов, то и ресурс именно для этого оператора может быть недоступен. После обновления списка блокируемых адресов в реестре РСН ситуация может поменяться на обратную и у других операторов может стать недоступен данный ресурс.
|Вопрос:
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Здравствуйте, я продаю квартиру, 20 февраля я заключила предварительный договор с покупателем и взяла задаток. С этого момента банк, который представляет покупателю кредит, начал собирать и проверять документы по моей квартире. Сроки проверки выставили 10 дней. В результате проверяли один месяц и десять дней. И того, с 20 февраля 2018 по сегодняшний день 12.04.2018 кредитные средства банк еще не перечислил. У меня должна была быть сделка по покупке квартиры, после продажи, все оттягивается. Какие мои права в данной ситуации и что я могу сделать чтобы защитить их. Банк который, должен мне перечислить мне ипотечные средства это Всероссийский Банк Развития регионов. Есть у них филиал в Рязани.
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вы написали сообщение в разделе «Интернет-провайдера» АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта, посвященный банкам, и в нем задать свой вопрос.
|Вопрос:
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Здравствуйте Виктория. В 2011 году я брал кредит в Райфайзен Банке. Были проблемы с выплатами. Погасил задолженность через приставов, судебное решение о прекращении взыскания и все чеки у меня на руках. Но в Бюро Кредитных Историй я до сих пор в черном списке. Подскажите пожалуйста как мне решить этот вопрос и можно ли его вообще решить?
|Ответ:
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Здравствуйте. Вы написали сообщение на горячей линии интернет-провайдера АКАДО-Телеком. Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта и в нем задать вопрос банку. Мы не имеем отношение к банковским вопросам.
|Вопрос:
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Зачем вы удалили мой вопрос?! мне кто нибудь может помочь на этом сайте? будьте людьми!
|Ответ:
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Здравствуйте. Как написано выше вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться. Вы написали сообщение на горячей линии интернет-провайдера АКАДО-Телеком. Мы занимаемся вопросами наших абонентов, которым предоставляем телекоммуникационые услуги Рекомендуем выбрать соответствующий раздел сайта и в нем задать вопрос банку или представителям банка.
Горячая линия с 09.10.2017 просмотрена 20 464 раза