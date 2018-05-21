На ваши вопросы отвечает эксперт компании Мегафон

|Вопрос:
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Добрый день! Хочу уточнить, можно ли оплачивать кредит в Сбербанка?
|Ответ:
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Здравствуйте! Опишите, пожалуйста, более подробно, что Вас интересует?
|Вопрос:
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Добрый день! Легальна ли ситуация, когда в роуминге за использование интернета я ухожу в сумасшедший минус? Почему то в домашней зоне когда нужно срочно сделать звонок и на счете не достаточно средств, я не могу совершить никаких действий. В роуминге же можно уйти в — 100 000 руб без моего ведома (приложения обновляются в фоновом режиме), если не больше. Чем это объясняется и есть ли методы влияния на операторов? Почему операторы не блокируют возможность использования интернета при недостаточном количестве средств, а по-свински загоняют клиентов в долги, мол сами виноваты, при том в домашнем регионе не допуская таких задолженностей!!!!!!
|Ответ:
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Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам о ситуации в Личные сообщения: https://www.banki.ru/profile/?UID=931312 . Во всем разберемся.
|Вопрос:
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если у меня сломается телефон, как мне пользоваться услугами сбер-банка?
|Ответ:
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Добрый день! По данному вопросу рекомендую обратиться в поддержку Сбербанка.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день!
На текущий момент акций нет, но будем рады видеть Вас в качестве нашего Абонента.
|Вопрос:
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Скажите я брала телефон в кредит через банк мтс если я сегодня его погашу досрочно могу взять новый в кредит???
|Ответ:
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Здравствуйте! Для уточнения информации по данному вопросу рекомендую обращаться в банк «МТС». Я могу Вас проконсультировать по услугам связи компании МегаФон.
|Вопрос:
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Добрый вечер,как узнать что за банк,являются ли они мошенниками,оформили кредит все операции провели но документы и средства мы должны получить завтра,есть только номер счета на который переводились средства для открывания транзитного счета?????
|Ответ:
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Здравствуйте! Такой информацией я не располагаю. Могу Вас проконсультировать по услугам связи компании МегаФон.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Можно снять со сберкнижки деньги в другом банке?
|Ответ:
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Здравствуйте! Рекомендую обратиться по этому вопросу в банк, который Вам предоставляется Сберкнижку. :)
|Вопрос:
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Здравствуйте!!! Моя мама бывший сотрудник Сбербанка. Оформляется на пенсию. Нужна справка о заработной плате с 1992—1996 года Сударикова Ольга Алексеевна в ОСБ Черепановское 2299. Как мне получить эту справку.
|Ответ:
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Здравствуйте! По данному вопросу рекомендую обратиться в поддержку Сбербанка.
|Вопрос:
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29.03.18 в салоне связи по ул. Курако, 3 приобрел модем. Тарифный план предусматривал 2 недели бесплатного пользования интернетом. 04.04.18 утром не мог выйти в интернет. 04.04.18 в 11.40ч. обратился с этой проблемой в тот же салон связи и там мне сказали, что у меня закончились 2 недели бесплатного пользования интернетом, а т. к. мне интернет нужен для работы, пришлось оплатить тарифный план за 800 рублей. Дома проверив кассовый чек за 29.03.18 г. я понял, что был обманут. В результате обмана я был лишен возможности воспользоватся предоставляемой компанией МЕГАФОН услугой — 2 недели бесплатного пользования интернетом. Вопрос: могут мне предоставить не использованные дни бесплатного интернета и ответ ли кто-нибудь за обман покупателя
|Ответ:
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Добрый день! Продублируйте Ваш вопрос в личные сообщения, обязательно разберёмся в ситуации!
|Вопрос:
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Как подключить мобильный банк самостоятельно через планшет
|Ответ:
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Добрый вечер! Пожалуйста, уточните более конкретно суть Вашего вопроса — о каком именно мобильном банке идёт речь.
|Вопрос:
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Здравуствуйте Еленочка) у меня 1000 белорусских рублей где мне их обменять не подскажете заранее спасибо
|Ответ:
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Здравствуйте! По Вашему вопросу рекомендую обратиться в один из ближайших банков.
|Вопрос:
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Судя по отзывам клиентов банка..получить обратно страховку если кредит закрывается досрочно -вообще невозможно.Из 231 обращения — только на 19 банк обратил внимание ….Кто подскажет как действовать.,?. с чего начать? Cпасибо)
|Ответ:
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Добрый вечер! Могу ли я Вам помочь по услугам связи МегаФон?
|Вопрос:
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Добрый день.
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Здравствуйте! Я являюсь представителем компании МегаФон. Не очень поняла суть Вашего вопроса. Что именно Вы хотите уточнить? Могу проконсультировать только по переводам через карту МегаФон или с мобильного номера. Если переводы через другую платежную систему рекомендую для консультации обратиться в их поддержку.
|Вопрос:
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добрый подскажите что творится в мегафоне уже 3 ий месяц меня оставили без связи сначало было только входящие а теперь полное ограничение при положительном балансе спасибо
|Ответ:
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Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения, все проверю.
|Вопрос:
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Здравствуйте Елена. Я оплатил на мобильного телефона через банкомата связь банка час назад. Но денги ещё не пришел. Мой операция 068623. документ 807312921901. АТМ: 08425911
|Ответ:
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Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения, все проверим.
Горячая линия с 13.11.2017 просмотрена 12 184 раза