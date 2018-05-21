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Интернет и мобильная связь

Раздел представляет собой «Горячую линию» по вопросам, связанным с мобильной связью и интернетом. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями компании.

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На ваши вопросы отвечает эксперт компании Мегафон

Елена Фадеева
Елена Фадеева
специалист службы поддержки компании МегаФон в социальных сетях
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Добрый день! Хочу уточнить, можно ли оплачивать кредит в Сбербанка?
Спасибо!

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Sergey10041960 (Истра Московская область) 21.05.2018 11:36
Ответ:

Здравствуйте! Опишите, пожалуйста, более подробно, что Вас интересует? 

Елена Фадеева
Вопрос:

Добрый день! Легальна ли ситуация, когда в роуминге за использование интернета я ухожу в сумасшедший минус? Почему то в домашней зоне когда нужно срочно сделать звонок и на счете не достаточно средств, я не могу совершить никаких действий. В роуминге же можно уйти в — 100 000 руб без моего ведома (приложения обновляются в фоновом режиме), если не больше. Чем это объясняется и есть ли методы влияния на операторов? Почему операторы не блокируют возможность использования интернета при недостаточном количестве средств, а по-свински загоняют клиентов в долги, мол сами виноваты, при том в домашнем регионе не допуская таких задолженностей!!!!!!

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lesyalesya (Москва) 08.05.2018 10:55
Ответ:

Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам о ситуации в Личные сообщения: https://www.banki.ru/profile/?UID=931312 . Во всем разберемся.

Елена Фадеева
Вопрос:

если у меня сломается телефон, как мне пользоваться услугами сбер-банка?

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vitya.basov.49 (Комсомольск) 08.05.2018 10:44
Ответ:

Добрый день! По данному вопросу рекомендую обратиться в поддержку Сбербанка.

Елена Фадеева
Вопрос:

Добрый день.
Я Проживаю в городе Сочи.
Пользуюсь Билайном более 10 лет, но связь билайн в нашем городе сильно испортилась, хочу перенести несколько номеров в Мегафон.

Подскажите пожалуйста, если ли какие нибудь льготы акции или привилегии для абонентов других сетей перешедших в Мегафон?

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spsoft (Сочи) 27.04.2018 11:58
Ответ:

Добрый день!

На текущий момент акций нет, но будем рады видеть Вас в качестве нашего Абонента.

Елена Фадеева
Вопрос:

Скажите я брала телефон в кредит через банк мтс если я сегодня его погашу досрочно могу взять новый в кредит???

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olesya8999 (Волгодонск) 21.04.2018 10:29
Ответ:

Здравствуйте! Для уточнения информации по данному вопросу рекомендую обращаться в банк «МТС». Я могу Вас проконсультировать по услугам связи компании МегаФон. 

Елена Фадеева
Вопрос:

Добрый вечер,как узнать что за банк,являются ли они мошенниками,оформили кредит все операции провели но документы и средства мы должны получить завтра,есть только номер счета на который переводились средства для открывания транзитного счета?????

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Natasha568 (Геленджик) 19.04.2018 20:38
Ответ:

Здравствуйте! Такой информацией я не располагаю. Могу Вас проконсультировать по услугам связи компании МегаФон. 

Елена Фадеева
Вопрос:

Здравствуйте! Можно снять со сберкнижки деньги в другом банке?

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ййййй (Краснодар) 17.04.2018 13:07
Ответ:

Здравствуйте! Рекомендую обратиться по этому вопросу в банк, который Вам предоставляется Сберкнижку. :)

Елена Фадеева
Вопрос:

Здравствуйте!!! Моя мама бывший сотрудник Сбербанка. Оформляется на пенсию. Нужна справка о заработной плате с 1992—1996 года Сударикова Ольга Алексеевна в ОСБ Черепановское 2299. Как мне получить эту справку.

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su.lu.ser. (Черепаново) 16.04.2018 12:05
Ответ:

Здравствуйте! По данному вопросу рекомендую обратиться в поддержку Сбербанка.

Елена Фадеева
Вопрос:

29.03.18 в салоне связи по ул. Курако, 3 приобрел модем. Тарифный план предусматривал 2 недели бесплатного пользования интернетом. 04.04.18 утром не мог выйти в интернет. 04.04.18 в 11.40ч. обратился с этой проблемой в тот же салон связи и там мне сказали, что у меня закончились 2 недели бесплатного пользования интернетом, а т. к. мне интернет нужен для работы, пришлось оплатить тарифный план за 800 рублей. Дома проверив кассовый чек за 29.03.18 г. я понял, что был обманут. В результате обмана я был лишен возможности воспользоватся предоставляемой компанией МЕГАФОН услугой — 2 недели бесплатного пользования интернетом. Вопрос: могут мне предоставить не использованные дни бесплатного интернета и ответ ли кто-нибудь за обман покупателя

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k0ntora37 (Новокузнецк) 15.04.2018 16:17
Ответ:

Добрый день! Продублируйте Ваш вопрос в личные сообщения, обязательно разберёмся в ситуации!

Елена Фадеева
Вопрос:

Как подключить мобильный банк самостоятельно через планшет

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Darjay (Ромоданово) 14.04.2018 18:42
Ответ:

Добрый вечер! Пожалуйста, уточните более конкретно суть Вашего вопроса — о каком именно мобильном банке идёт речь.

Елена Фадеева
Вопрос:

Здравуствуйте Еленочка) у меня 1000 белорусских рублей где мне их обменять не подскажете заранее спасибо

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HAYRULLAH (Чеченская республика г.грозный) 08.04.2018 22:46
Ответ:

Здравствуйте! По Вашему вопросу рекомендую обратиться в один из ближайших банков.

Елена Фадеева
Вопрос:

Судя по отзывам клиентов банка..получить обратно страховку если кредит закрывается досрочно -вообще невозможно.Из 231 обращения — только на 19 банк обратил внимание ….Кто подскажет как действовать.,?. с чего начать? Cпасибо)

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Tatiana100 (Архангельск) 31.03.2018 11:00
Ответ:

Добрый вечер! Могу ли я Вам помочь по услугам связи МегаФон? 

Елена Фадеева
Вопрос:

Добрый день.
Один из моих знакомых должен мне отправить деньги. Как он мне написал цитирую:
Я нa данный момент нахожусь на Украине по вопросам развития игрального бизнеса, работаю через карту приват банка мастер кард, я заключил договор как с приват банком, так и с электронной системой платежей Qiwi Visa Wallet, все платежи которые я делаю производятся в ручном режиме, так намного быстрее и эффективней, комиссия задается самим банком а здесь банки берут 10% комиссии за международные переводы, то есть её не избежать!!! Тебе придется сделать оплату в ручном режиме, чтобы сделать оплату в ручном режиме тебе нужно перевести 10% от суммы перевода нa этот счет QIWI +7969*******, в комментарий написать номер перевода «403*******, после оплаты деньги зачислят на твой счет в течение 2-х минут.
Я просто хочу узнать он меня правду говорит или нет? Сумма не маленькая соответственно комиссия тоже.
Спасибо за внимание!

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tsergey222 (Тула) 26.03.2018 11:34
Ответ:

Здравствуйте! Я являюсь представителем компании МегаФон. Не очень поняла суть Вашего вопроса. Что именно Вы хотите уточнить? Могу проконсультировать только по переводам через карту МегаФон или с мобильного номера. Если переводы через другую платежную систему рекомендую для консультации обратиться в их поддержку. 

Елена Фадеева
Вопрос:

добрый подскажите что творится в мегафоне уже 3 ий месяц меня оставили без связи сначало было только входящие а теперь полное ограничение при положительном балансе спасибо

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y607 (Новосибирск) 20.03.2018 18:11
Ответ:

Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения, все проверю.

Елена Фадеева
Вопрос:

Здравствуйте Елена. Я оплатил на мобильного телефона через банкомата связь банка час назад. Но денги ещё не пришел. Мой операция 068623. документ 807312921901. АТМ: 08425911

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Shamu (Карачаевск) 14.03.2018 15:43
Ответ:

Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения, все проверим.

Елена Фадеева

Горячая линия с 13.11.2017 просмотрена 12 184 раза