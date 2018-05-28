На ваши вопросы отвечает эксперт УБРиР

Добрый день!

В настоящий момент по вкладу «Доходный он-лайн» с пакетом услуг «Всё под контролем» наш банк предлагает самый высокий процент. Поэтому вы не ошиблись, оформив именно его!

Расхождения в процентной ставке присутствуют только при выборе способа оформления вклада: Интернет-банк / банкомат / офис банка. https://www.ubrr.ru/chastnym-klientam/vklady/mozhno-upravlyat-cherez-internet-bank/vklad-udobnyy

По нашим данным вы оформляли вклад самостоятельно в Интернет-банке с помощью консультации нашего специалиста. Также у вас оформлен пакет услуг «Всё под контролем», что добавляет 1% к годовой процентной ставке.

Таким образом, вам необходимо ориентироваться на раздел «Годовые процентные ставки в Интернет-банке с пакетом «Всё под контролем». Специальное предложение в Интернет-банке!» (ссылка выше).

Ваши проценту по вкладу «Доходный он-лайн» с пакетом услуг «Всё под контролем» выглядят следующим образом: с 1 по 30 день — 6,5%; с 31 по 90 день — 6,75%; с 91 по 270 день — 7%; с 271 по 1500 день — 70% от ставки рефинансирования ЦБ РФ +1%.

Вы можете получить подтверждение о размещении банковского вклада в отделении банка в любое удобное для вас время или убедиться в этом самостоятельно в Интернет-банке в дату начисления процентов — 03.06.2018.

Если возникнут дополнительные вопросы, мы всегда готовы ответить на них! Пожалуйста, обращайтесь любым удобным для вас способом. Наши официальные сообщества: VK: vk.com/bank_ubrr и FB: facebook.com/ubrir

С уважением,