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УБРиР: Горячая линия

Данный раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР). Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

Вопросы, не относящиеся к ПАО КБ «УБРиР», будут удаляться.
информация о банке «Уральский Банк Реконструкции и Развития»

На ваши вопросы отвечает эксперт УБРиР

Майя Кантор
Майя Кантор
директор по развитию сервиса розничного бизнеса УБРиР
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Могу ли я в Анапе получить от вашего банка кредит? НА Сберрбанковскую карту?Прописка Оренбургская.

постоянный адрес
Влад Ни (Анапа) 28.05.2018 22:12
Ответ:

Добрый день!

Сожаеем, но в городе Анапа не представлен наш офис по обслуживанию физических лиц. Кредит возможно оформить только на карту нашего банка в городах-присутствия банка.

С уважением, 

Майя Кантор
Вопрос:

добрый день.
могу ли я получить в вашем банке кредит в размере 600000 рублей сроком на 6 лет.
я работаю в бюджетной организации, но у меня плохая кредитная история, были просрочки, но кредит полностью закрыт.Деньги мне очень нужны, на лечение. многие банки мне отказывают.
все документы у меня на руках

постоянный адрес
borisb1988 (МОсква) 27.05.2018 00:50
Ответ:

Добрый день!

Рекомендуем подать заявку на кредит «Открытый». Получить предварительное одобрение банка можно дистанционно. Достаточно заполнить заявку через наш сайт: https://www.ubrr.ru/chastnym-klientam/kredity/potrebitelskie/kredit-otkrytyy

Если поступит смс с положительным предварительным решением, то вас будут ожидать с документами для подачи заявки. В Москве наш офис располагается по адресу: ул. Мытная, 62.

Окончательное решение банк принимает после оценки кредитоспособности клиента.

Банк предъявляет к заемщикам следующие требования:

  • Возраст от 21 до 75 лет
  • Стаж работы на текущем месте работы от 3 месяцев
  • Ежемесячный доход не менее 11 100 рублей
  • Отсутствие текущей просроченной задолженности сроком более 30 календарных дней

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

Здраствуйте, перестали начисляться проценты Максимум по кредитному пакету,уже два месяца.Почему?

постоянный адрес
marishazay821 (Екатеринбург) 26.05.2018 13:04
Ответ:

Здравствуйте!

В ходе проведенной проверки выяснилось, что кэшбек не начислялся потому что вы не оплачивали покупки картой Максимум. Для урегулирования ситуации с вами связались специалисты Службы заботы о клиентах.

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

Добрый день.
Подскажите, ваш банк кредитует лизинговые компании?

постоянный адрес
Бабушкин Виктор (Пермь) 25.05.2018 10:44
Ответ:

Здравствуйте!

Спасибо за ваш вопрос. Банк готов рассмотреть вашу заявку. Для этого вам необходимо обратиться в любое отделение банка, которое обслуживает юридических лиц. 

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

Майя, доброго дня!
«Зарплатный» клиент банка. В интернет-банке, в разделе «Спецпредложения» указаны 2 предложения. Предложение по потребительскому кредиту в этом разделе моего И-банка является предварительным, предодобренным или просто рекламным? Как можно ознакомиться с тарифным планом данного предложения, без посещения офиса?
Жду ответа, спасибо!

постоянный адрес
trio_3 (Нижний Тагил) 24.05.2018 13:55
Ответ:

Добрый день!

Предложения, которые отображаются в Интернет-банке являются предварительно одобренными. Банк формирует их на основании сведений, которыми располагает о клиенте. Окончательное решение о выдаче кредита принимается после подачи заявки в отделении банка, поскольку данные требуют обновления и жизненные ситуации меняются (к примеру, могут появиться дополнительные средства дохода, дополнительная недвижимость или новые члены семьи). Помимо этого банку для оценки рисков необходимо сделать запрос в Бюро кредитных историй. Для этого требуется письменное согласие клиента, которое необходимо подписать в отделении банка.

Информация о кредитном предложении для зарплатных клиентов находится здесь:
https://www.ubrr.ru/chastnym-klientam/kredity/kredit-dlya-klientov-banka/kredit-dlya-derzhateley-zarplatnyh-kart
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, можете обратиться к нам в любой социальной сети, например, ВКонтакте https://vk.com/bank_ubrr

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

прошу вас выслать на мою эл почту справку омоей задолженности перед банком и копию кредитного договора кд42386000003374 

постоянный адрес
999zzz (Стерлитамак) 23.05.2018 07:46
Ответ:

Добрый день!

Ваши персональные данные были удалены из вопроса в целях безопасности.

К сожалению, электронная почта является небезопасным каналом связи. Запрашиваемые документы можно направить Почтой России либо получить самостоятельно в любом удобном для Вас офисе.

В настоящее время документы готовы к выдаче. При обращении в офис при себе необходимо иметь паспорт, а также озвучить специалисту номер заявки 8001258847.

Примите наши извинения за доставленные неудобства.

С уважением, 

Майя Кантор
Вопрос:

Здраствуйте. Вчера закончился вклад доходный,деньги должны были перевести на карту,до сих пор нет.Когда ждать?

постоянный адрес
marishazay821 (Екатеринбург) 17.05.2018 04:24
Ответ:

Добрый день!

Если вы открывали вклад «Доходный он-лайн» и переводили денежные средства с карты в Интернет-банке, то денежные средства должны вернуться на карту. Пожалуйста, направьте на адрес smm@ubrr.ru свои данные: ФИО и дату рождения.

Мы уточним детали и вернемся с комментариями.

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

Добрый день!
Имею вклад «Максимальный он-лайн», в середине мая срок окончания.
Выяснили с представителем Банка, что проценты за весь срок вклада будут доступны и автоматически переведены на карточный счет на следующий день после дня окончания срока вклада.
Каким образом я смогу получить тело вклада (без процентов за весь срок) в последний день срока вклада в рабочее время отделения Банка, при этом не потеряв проценты за весь период?

постоянный адрес
pp18 (Новосибирск) 10.05.2018 19:31
Ответ:

Здравствуйте!

Вы сможете снять вклад в день закрытия без потери процентов. Для этого нужно перевести сумму вклада через Интернет-банк на карточный счет, либо обратиться в отделение банка с паспортом. На следующий день вы сможете получить проценты по вкладу. 

С вами связались по телефону коллеги. От лица банка приношу вам свои извинения за доставленные неудобства.

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

Здравствуйте. Информацию о себе направила на ваш ящик, но ответа не последовало.

постоянный адрес
troegubik (Серов Свердловская обл) 10.05.2018 10:02
Ответ:

Добрый день!

Ответ на ваш вопрос был опубликован здесь 

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

Неответственные сотрудники банка по пр. Вагоностроителей. Пришли к назначееному времени и к назначенному дню за получением денежных средств, дату нам назначила девушка. В итоге халатное отношение мы пришли а они все хлопает глазками и ни чем не могут нам помочь. Наше дело даже не отправили в головной офис. Про нас забыли. Как так можно?

постоянный адрес
Tata12121980 (Нижний тагил) 08.05.2018 19:03
Ответ:

Добрый день!

Вы описали эту ситуацию подробнее в отзыве, вам уже ответил представитель банка. Подобные вопросы решают в течение одного рабочего дня, но из-за технической накладки произошла задержка. При этом сотрудники офиса не забыли про вас, а всеми силами старались решить вопрос как можно быстрее.

Поверьте, данная ситуация совершенно нетипична для нашего банка. От лица всего банка прошу вас принять извинения за вынужденное ожидание.

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

Добрый вечер!!! Подскажите а у вас сотрудники не несут ни какой ответственности за то что ввели в заблуждение клиентов банка которые положили деньги под проценты и не получили проценты. Девушка написала что моим родителям надо снять деньги в определенный день а оказалось что она ошиблась и не просмотрев дополнительно начислены ли проценты отправила их в кассу получать
А когда они получили увидели что % то не начислены. Это было конечно давно но все таки хотелось бы знать почему сотрудник не понёс вины за свою ошибку. У родителей год лежали деньги в банке а % не получили. Это куда смотрит руководство банка?

постоянный адрес
Tata12121980 (Нижний тагил) 08.05.2018 18:57
Ответ:

Здравствуйте!

За последние 1,5 года в банке появилась Служба заботы о клиентах, которая призвана помогать клиентам по различным затруднительным вопросам.

В ситуации, подобной этой, и сотрудники несут ответственность, и банк предлагает клиенту компенсацию за доставленные неудобства. 

Если бы это произошло сейчас, то ваши родители могли бы обратиться любым удобным способом в банк с жалобой, мы обязательно предложили бы решение, которое их устроило бы.

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

08.05.2018 меняя рубли на доллары в Вашем банке я попросил выдать запрошенную сумму (менее 150 долларов) более мелкими деньгами. На мою просьбу кассир мне отказала, сказав что у нее лимит на выдачу денег в одни руки не более 5 купюр одного достоинства. Информации о лимитах я не нашел на сайте. Прошу Вас объяснить введенные лимиты в отделении нашего города.

постоянный адрес
vitaliy2 (Озерск) 08.05.2018 17:09
Ответ:

Добрый день!

Примите наши извинения за доставленные неудобства.

Мы провели внутренню проверку по факту вашего обращения. Кассир банка дейстовала в интересах клиентов и по возможности постаралась удовлетворить вашу просьбу. Мы сожалеем, что в момент вашего обращения в отделении было недостаточно купюр определенного номинала. Мы с удовольствием зарезервируем для вас необходимую сумму любыми купюрами, если вы заранее сообщите нам о своем визите. Вы можете оставить заявку письмом на почту smm@ubrr.ru либо позвонив по телефону 8 800 1000 200.

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

Здравствуйте, на сайте размещены условия для вклада Доходный с пакетом услуг:
пять периодов начисления процентов: 1—30 день — 6,25% в рублях, 0,95% в долларах, 0,6% в евро, 31—90 день — 6,5% в рублях, 0,95% в долларах, 0,6% в евро, 91—270 день — 6,75% в рублях, 1,25% в долларах, 0,8% в евро, 271—390 день — 6,08% (70% от ставки рефинансирования+1%), 0,6% в долларах/евро, с 391-го и до конца срока — 5,08% в рублях (70% от ставки рефинансирования), 0,1% в долларах/евро; указана средняя ставка за весь срок размещения вклада.

НО мне оформили этот вклад онлайн в городе Серове на условиях: c 1 по 30 дн. — 5.5%, c 31 по 90 дн. — 5.75%, c 91 по 270 дн. — 6%, с 271 дн. — 70% от ставки рефинансирования.

В чем причина расхождения? И есть ли более выгодный вклад, сумма более 1,5 млн?

постоянный адрес
troegubik (Серов Свердловская обл) 07.05.2018 14:19
Ответ:

Добрый день!

В настоящий момент по вкладу «Доходный он-лайн» с пакетом услуг «Всё под контролем» наш банк предлагает самый высокий процент. Поэтому вы не ошиблись, оформив именно его!

Расхождения в процентной ставке присутствуют только при выборе способа оформления вклада: Интернет-банк / банкомат / офис банка. https://www.ubrr.ru/chastnym-klientam/vklady/mozhno-upravlyat-cherez-internet-bank/vklad-udobnyy

По нашим данным вы оформляли вклад самостоятельно в Интернет-банке с помощью консультации нашего специалиста. Также у вас оформлен пакет услуг «Всё под контролем», что добавляет 1% к годовой процентной ставке.

Таким образом, вам необходимо ориентироваться на раздел «Годовые процентные ставки в Интернет-банке с пакетом «Всё под контролем». Специальное предложение в Интернет-банке!» (ссылка выше).

Ваши проценту по вкладу «Доходный он-лайн» с пакетом услуг «Всё под контролем» выглядят следующим образом: с 1 по 30 день — 6,5%; с 31 по 90 день — 6,75%; с 91 по 270 день — 7%; с 271 по 1500 день — 70% от ставки рефинансирования ЦБ РФ +1%.

Вы можете получить подтверждение о размещении банковского вклада в отделении банка в любое удобное для вас время или убедиться в этом самостоятельно в Интернет-банке в дату начисления процентов — 03.06.2018.

 

Если возникнут дополнительные вопросы, мы всегда готовы ответить на них! Пожалуйста, обращайтесь любым удобным для вас способом. Наши официальные сообщества: VK: vk.com/bank_ubrr и FB: facebook.com/ubrir

 

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

Как вернуть страховку по кредиту Убрир в период охлаждения

постоянный адрес
munai (Уфа) 04.05.2018 13:09
Ответ:

Добрый день!

В «период охлаждения» (14 календарных дней со дня заключения полиса) при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, вы можете обратиться в страховую компанию для возврата страховой комиссии. Вся контактная информация о страховщике указана Договоре страхования.

Если необходима более развернутая консультация, пожалуйста, направьте свои данные (ФИО и дату рождения) на адрес smm@ubrr.ru

С уважением,

Майя Кантор
Вопрос:

13.04 со счета моей дебетовой карты была снята сумма 6386,31 руб. по платежному требованию (страховые взносы). До сих пор эта сумма в налоговую не поступила. Прошу разобраться в ситуации, где зависли деньги и направить их получателю. Я неоднократно обращалась и в отделение и звонила, мне предложили эту сумму разыскать платно (150 руб). За что я должна платить, за ваш некорректный платеж? Мало того, что за это время были начислены пени, я еще должна заплатить, чтобы нашли мои деньги!? Если Вы не сможете мне помочь, буду обращаться в суд.

постоянный адрес
belonogovann (Реж) 04.05.2018 12:18
Ответ:

Здравствуйте!

В банке подготовили для вас официальный ответ на обращение № 8001247927. 

Я надеюсь, что коллеги из Службы заботы о клиентах ответили на все ваши вопросы. Если это не так, пожалуйста, пишите на smm@ubrr.ru

С уважением,

Майя Кантор

Горячая линия с 04.12.2017 просмотрена 18 240 раз