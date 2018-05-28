На ваши вопросы отвечает эксперт УБРиР

|Вопрос:
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Могу ли я в Анапе получить от вашего банка кредит? НА Сберрбанковскую карту?Прописка Оренбургская.
|Ответ:
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Добрый день!
Сожаеем, но в городе Анапа не представлен наш офис по обслуживанию физических лиц. Кредит возможно оформить только на карту нашего банка в городах-присутствия банка.
С уважением,
|Вопрос:
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добрый день.
|Ответ:
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Добрый день!
Рекомендуем подать заявку на кредит «Открытый». Получить предварительное одобрение банка можно дистанционно. Достаточно заполнить заявку через наш сайт: https://www.ubrr.ru/chastnym-klientam/kredity/potrebitelskie/kredit-otkrytyy
Если поступит смс с положительным предварительным решением, то вас будут ожидать с документами для подачи заявки. В Москве наш офис располагается по адресу: ул. Мытная, 62.
Окончательное решение банк принимает после оценки кредитоспособности клиента.
Банк предъявляет к заемщикам следующие требования:
С уважением,
|Вопрос:
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Здраствуйте, перестали начисляться проценты Максимум по кредитному пакету,уже два месяца.Почему?
|Ответ:
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Здравствуйте!
В ходе проведенной проверки выяснилось, что кэшбек не начислялся потому что вы не оплачивали покупки картой Максимум. Для урегулирования ситуации с вами связались специалисты Службы заботы о клиентах.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Спасибо за ваш вопрос. Банк готов рассмотреть вашу заявку. Для этого вам необходимо обратиться в любое отделение банка, которое обслуживает юридических лиц.
С уважением,
|Вопрос:
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Майя, доброго дня!
|Ответ:
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Добрый день!
Предложения, которые отображаются в Интернет-банке являются предварительно одобренными. Банк формирует их на основании сведений, которыми располагает о клиенте. Окончательное решение о выдаче кредита принимается после подачи заявки в отделении банка, поскольку данные требуют обновления и жизненные ситуации меняются (к примеру, могут появиться дополнительные средства дохода, дополнительная недвижимость или новые члены семьи). Помимо этого банку для оценки рисков необходимо сделать запрос в Бюро кредитных историй. Для этого требуется письменное согласие клиента, которое необходимо подписать в отделении банка.
Информация о кредитном предложении для зарплатных клиентов находится здесь:
С уважением,
|Вопрос:
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прошу вас выслать на мою эл почту справку омоей задолженности перед банком и копию кредитного договора кд42386000003374
|Ответ:
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Добрый день!
Ваши персональные данные были удалены из вопроса в целях безопасности.
К сожалению, электронная почта является небезопасным каналом связи. Запрашиваемые документы можно направить Почтой России либо получить самостоятельно в любом удобном для Вас офисе.
В настоящее время документы готовы к выдаче. При обращении в офис при себе необходимо иметь паспорт, а также озвучить специалисту номер заявки 8001258847.
Примите наши извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
|Вопрос:
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Здраствуйте. Вчера закончился вклад доходный,деньги должны были перевести на карту,до сих пор нет.Когда ждать?
|Ответ:
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Добрый день!
Если вы открывали вклад «Доходный он-лайн» и переводили денежные средства с карты в Интернет-банке, то денежные средства должны вернуться на карту. Пожалуйста, направьте на адрес smm@ubrr.ru свои данные: ФИО и дату рождения.
Мы уточним детали и вернемся с комментариями.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Вы сможете снять вклад в день закрытия без потери процентов. Для этого нужно перевести сумму вклада через Интернет-банк на карточный счет, либо обратиться в отделение банка с паспортом. На следующий день вы сможете получить проценты по вкладу.
С вами связались по телефону коллеги. От лица банка приношу вам свои извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. Информацию о себе направила на ваш ящик, но ответа не последовало.
|Ответ:
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Добрый день!
Ответ на ваш вопрос был опубликован здесь
С уважением,
|Вопрос:
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Неответственные сотрудники банка по пр. Вагоностроителей. Пришли к назначееному времени и к назначенному дню за получением денежных средств, дату нам назначила девушка. В итоге халатное отношение мы пришли а они все хлопает глазками и ни чем не могут нам помочь. Наше дело даже не отправили в головной офис. Про нас забыли. Как так можно?
|Ответ:
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Добрый день!
Вы описали эту ситуацию подробнее в отзыве, вам уже ответил представитель банка. Подобные вопросы решают в течение одного рабочего дня, но из-за технической накладки произошла задержка. При этом сотрудники офиса не забыли про вас, а всеми силами старались решить вопрос как можно быстрее.
Поверьте, данная ситуация совершенно нетипична для нашего банка. От лица всего банка прошу вас принять извинения за вынужденное ожидание.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер!!! Подскажите а у вас сотрудники не несут ни какой ответственности за то что ввели в заблуждение клиентов банка которые положили деньги под проценты и не получили проценты. Девушка написала что моим родителям надо снять деньги в определенный день а оказалось что она ошиблась и не просмотрев дополнительно начислены ли проценты отправила их в кассу получать
|Ответ:
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Здравствуйте!
За последние 1,5 года в банке появилась Служба заботы о клиентах, которая призвана помогать клиентам по различным затруднительным вопросам.
В ситуации, подобной этой, и сотрудники несут ответственность, и банк предлагает клиенту компенсацию за доставленные неудобства.
Если бы это произошло сейчас, то ваши родители могли бы обратиться любым удобным способом в банк с жалобой, мы обязательно предложили бы решение, которое их устроило бы.
С уважением,
|Вопрос:
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08.05.2018 меняя рубли на доллары в Вашем банке я попросил выдать запрошенную сумму (менее 150 долларов) более мелкими деньгами. На мою просьбу кассир мне отказала, сказав что у нее лимит на выдачу денег в одни руки не более 5 купюр одного достоинства. Информации о лимитах я не нашел на сайте. Прошу Вас объяснить введенные лимиты в отделении нашего города.
|Ответ:
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Добрый день!
Примите наши извинения за доставленные неудобства.
Мы провели внутренню проверку по факту вашего обращения. Кассир банка дейстовала в интересах клиентов и по возможности постаралась удовлетворить вашу просьбу. Мы сожалеем, что в момент вашего обращения в отделении было недостаточно купюр определенного номинала. Мы с удовольствием зарезервируем для вас необходимую сумму любыми купюрами, если вы заранее сообщите нам о своем визите. Вы можете оставить заявку письмом на почту smm@ubrr.ru либо позвонив по телефону 8 800 1000 200.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте, на сайте размещены условия для вклада Доходный с пакетом услуг:
|Ответ:
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Добрый день!
В настоящий момент по вкладу «Доходный он-лайн» с пакетом услуг «Всё под контролем» наш банк предлагает самый высокий процент. Поэтому вы не ошиблись, оформив именно его!
Расхождения в процентной ставке присутствуют только при выборе способа оформления вклада: Интернет-банк / банкомат / офис банка. https://www.ubrr.ru/chastnym-klientam/vklady/mozhno-upravlyat-cherez-internet-bank/vklad-udobnyy
По нашим данным вы оформляли вклад самостоятельно в Интернет-банке с помощью консультации нашего специалиста. Также у вас оформлен пакет услуг «Всё под контролем», что добавляет 1% к годовой процентной ставке.
Таким образом, вам необходимо ориентироваться на раздел «Годовые процентные ставки в Интернет-банке с пакетом «Всё под контролем». Специальное предложение в Интернет-банке!» (ссылка выше).
Ваши проценту по вкладу «Доходный он-лайн» с пакетом услуг «Всё под контролем» выглядят следующим образом: с 1 по 30 день — 6,5%; с 31 по 90 день — 6,75%; с 91 по 270 день — 7%; с 271 по 1500 день — 70% от ставки рефинансирования ЦБ РФ +1%.
Вы можете получить подтверждение о размещении банковского вклада в отделении банка в любое удобное для вас время или убедиться в этом самостоятельно в Интернет-банке в дату начисления процентов — 03.06.2018.
Если возникнут дополнительные вопросы, мы всегда готовы ответить на них! Пожалуйста, обращайтесь любым удобным для вас способом. Наши официальные сообщества: VK: vk.com/bank_ubrr и FB: facebook.com/ubrir
С уважением,
|Вопрос:
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Как вернуть страховку по кредиту Убрир в период охлаждения
|Ответ:
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Добрый день!
В «период охлаждения» (14 календарных дней со дня заключения полиса) при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, вы можете обратиться в страховую компанию для возврата страховой комиссии. Вся контактная информация о страховщике указана Договоре страхования.
Если необходима более развернутая консультация, пожалуйста, направьте свои данные (ФИО и дату рождения) на адрес smm@ubrr.ru
С уважением,
|Вопрос:
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13.04 со счета моей дебетовой карты была снята сумма 6386,31 руб. по платежному требованию (страховые взносы). До сих пор эта сумма в налоговую не поступила. Прошу разобраться в ситуации, где зависли деньги и направить их получателю. Я неоднократно обращалась и в отделение и звонила, мне предложили эту сумму разыскать платно (150 руб). За что я должна платить, за ваш некорректный платеж? Мало того, что за это время были начислены пени, я еще должна заплатить, чтобы нашли мои деньги!? Если Вы не сможете мне помочь, буду обращаться в суд.
|Ответ:
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Здравствуйте!
В банке подготовили для вас официальный ответ на обращение № 8001247927.
Я надеюсь, что коллеги из Службы заботы о клиентах ответили на все ваши вопросы. Если это не так, пожалуйста, пишите на smm@ubrr.ru
С уважением,
Горячая линия с 04.12.2017 просмотрена 18 240 раз