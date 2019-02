На ваши вопросы отвечает эксперт УБРиР

Здравствуйте, на сайте размещены условия для вклада Доходный с пакетом услуг:

пять периодов начисления процентов: 1—30 день — 6,25% в рублях, 0,95% в долларах, 0,6% в евро, 31—90 день — 6,5% в рублях, 0,95% в долларах, 0,6% в евро, 91—270 день — 6,75% в рублях, 1,25% в долларах, 0,8% в евро, 271—390 день — 6,08% (70% от ставки рефинансирования+1%), 0,6% в долларах/евро, с 391-го и до конца срока — 5,08% в рублях (70% от ставки рефинансирования), 0,1% в долларах/евро; указана средняя ставка за весь срок размещения вклада.



НО мне оформили этот вклад онлайн в городе Серове на условиях: c 1 по 30 дн. — 5.5%, c 31 по 90 дн. — 5.75%, c 91 по 270 дн. — 6%, с 271 дн. — 70% от ставки рефинансирования.



В чем причина расхождения? И есть ли более выгодный вклад, сумма более 1,5 млн?