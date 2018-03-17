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Страхование

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На ваши вопросы отвечает эксперт компании Зетта Страхование

Светлана Шваб
Светлана Шваб
директор центра страхования ВЗР ООО «Зетта Страхование»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Страхование выезжающих за рубеж 1 ВЗР 1 Туристическое страхование 1
Вопрос:

Добрый день!
Где я могу написать жалобу на страховую компанию

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alena112 (Нижнекамск) 18.03.2018 13:42
Ответ:

Добрый день. Оставить обращение в адрес «Зетта Страхование» можно по электронной почте customer@zettains.ru или на сайте компании в разделе «Обратная связь» www.zettains.ruДля нас важно мнение каждого нашего клиента. 

Светлана Шваб
Вопрос:

Здравствуйте! 01.09.2016г мной был заключен кредитный договор на приобретение автомобиля. В сумму кредита вошла страховка жизни и здоровья сроком 5 лет. Кредит был погашен досрочно 14.07.2017 г. Могу ли я расторгнуть договор со страховой компанией и вернуть часть суммы страховой премии (на весь срок она составляла 56550 рублей)?

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avto-lady (Пермь) 17.03.2018 13:52
Ответ:

Уважаемый клиент, я компетентна по вопросам связанным со страхованием выезжающих за рубеж. По иным вопросам Вы может обратиться по электронной почте customer@zettains.ru или оставить обращение через раздел «Обратная связь» на официальном сайте ООО «Зетта Страхование» www.zettains.ru с обязательным указанием ссылки на данный вопрос и подробным описанием ситуации.

Светлана Шваб
Вопрос:

Добрый день! Брала потребительский кредит, оформила договор медицинского страхования. В этот же день написала заявление на расторжение договора. Но вернули мне страховую премию только по страхованию от несчастных случаев, а ДМС возврату, якобы, не подлежит, а сумма приличная, почти 21 тыс. руб. ДМС включает в себя лечение в Израиле, страховая ссылается на Указания Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-у п. 4. А в Законе «О защите прав потребителя» ст. 32, говорится о том, что «Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору». Причем в их же договоре написано, что клиент вправе расторгнуть договор медицинского страхования. Может ли быть такое? Можно ли вернуть страховую премию по ДМС? и как Указания Банка России могут стоять выше Закона «О защите прав потребителя»? Спасибо за ответ!

постоянный адрес
Lm88 (Челябинск) 13.03.2018 14:24
Ответ:

Уважаемый клиент, я отвечаю только на вопросы, связанные со страхованием выезжающих за рубеж. По иным вопросам Вы может обратиться по электронной почте customer@zettains.ru или оставить обращение через раздел «Обратная связь» на официальном сайте ООО «Зетта Страхование» www.zettains.ru с обязательным указанием ссылки на данный вопрос и подробным описанием ситуации. Благодарю за понимание.

Светлана Шваб
Вопрос:

Почему с 1 января 2015 г. по компенсационным вкладам не начисляются проценты? Пришла на сотовый телефон СМС,что изменяется название данного вклада. Правомерно ли?

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Марина Дятлова (Вологда) 03.03.2018 00:50
Ответ:

Здравствуйет. Я не смогу Вам помочь с ответом на ваш вопрос, т. к. он не относится к разделу страхование. Буду рада Вам быть полезной по вопросам, связанным со страхованием путешествующих.

Светлана Шваб
Вопрос:

Что-то я совсем запутался в страховых и всем что с этим связано, посоветуйте пожалуйста Новичку, первый раз еду самостоятельно, как именно страховую выбрать и с какими опциями
Еду Пхует или Районг(Самет) на 3—4 дня поучиться сёрфингу
А потом в Паттайу на оставшиеся 10—11 дней, для увесилительных мероприятий

постоянный адрес
Home84 (Москва) 22.02.2018 15:35
Ответ:

Обычно покупается один медицинский полис с программой необходимого вам вида спорта, чтобы во время вашего пребывания вы смогли в любое время вернуться к занятиям спортом, или же чтобы вас не беспокоил возможный перенос дней тренировок на другие даты. 

В случае, если у вас всё точно распланировано, можете купить 2 полиса с разными спортивными программами и на разные даты.

Светлана Шваб
Вопрос:

Зачем сотрудничать с ОТП? Они впаривают ваши страховки, потом клиенты ненавидят вашу контору, закрывая страховки.

постоянный адрес
o.v.R (Екатеринбург) 22.02.2018 14:31
Ответ:

Нам жаль, что некоторые банки, и указанный Вами в том числе, особенно активно предлагают продукты своих страховых компаний-партнеров. По практике мы, к сожалению, не можем влиять на внутренние стандарты работы продавцов банка. Но обещаем, что учтем Ваш комментарий и при встрече с представителями банка попросим более детально рассказывать о выгодах страхования и добиваться большей осознанности покупки

Светлана Шваб

Горячая линия с 21.02.2018 просмотрена 3 781 раз