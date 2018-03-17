На ваши вопросы отвечает эксперт компании Зетта Страхование

|Вопрос:
|
Добрый день!
|Ответ:
|
Добрый день. Оставить обращение в адрес «Зетта Страхование» можно по электронной почте customer@zettains.ru или на сайте компании в разделе «Обратная связь» www.zettains.ru. Для нас важно мнение каждого нашего клиента.
|Вопрос:
|
Здравствуйте! 01.09.2016г мной был заключен кредитный договор на приобретение автомобиля. В сумму кредита вошла страховка жизни и здоровья сроком 5 лет. Кредит был погашен досрочно 14.07.2017 г. Могу ли я расторгнуть договор со страховой компанией и вернуть часть суммы страховой премии (на весь срок она составляла 56550 рублей)?
|Ответ:
|
Уважаемый клиент, я компетентна по вопросам связанным со страхованием выезжающих за рубеж. По иным вопросам Вы может обратиться по электронной почте customer@zettains.ru или оставить обращение через раздел «Обратная связь» на официальном сайте ООО «Зетта Страхование» www.zettains.ru с обязательным указанием ссылки на данный вопрос и подробным описанием ситуации.
|Вопрос:
|
Добрый день! Брала потребительский кредит, оформила договор медицинского страхования. В этот же день написала заявление на расторжение договора. Но вернули мне страховую премию только по страхованию от несчастных случаев, а ДМС возврату, якобы, не подлежит, а сумма приличная, почти 21 тыс. руб. ДМС включает в себя лечение в Израиле, страховая ссылается на Указания Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-у п. 4. А в Законе «О защите прав потребителя» ст. 32, говорится о том, что «Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору». Причем в их же договоре написано, что клиент вправе расторгнуть договор медицинского страхования. Может ли быть такое? Можно ли вернуть страховую премию по ДМС? и как Указания Банка России могут стоять выше Закона «О защите прав потребителя»? Спасибо за ответ!
|Ответ:
|
Уважаемый клиент, я отвечаю только на вопросы, связанные со страхованием выезжающих за рубеж. По иным вопросам Вы может обратиться по электронной почте customer@zettains.ru или оставить обращение через раздел «Обратная связь» на официальном сайте ООО «Зетта Страхование» www.zettains.ru с обязательным указанием ссылки на данный вопрос и подробным описанием ситуации. Благодарю за понимание.
|Вопрос:
|
Почему с 1 января 2015 г. по компенсационным вкладам не начисляются проценты? Пришла на сотовый телефон СМС,что изменяется название данного вклада. Правомерно ли?
|Ответ:
|
Здравствуйет. Я не смогу Вам помочь с ответом на ваш вопрос, т. к. он не относится к разделу страхование. Буду рада Вам быть полезной по вопросам, связанным со страхованием путешествующих.
|Вопрос:
|
Что-то я совсем запутался в страховых и всем что с этим связано, посоветуйте пожалуйста Новичку, первый раз еду самостоятельно, как именно страховую выбрать и с какими опциями
|Ответ:
|
Обычно покупается один медицинский полис с программой необходимого вам вида спорта, чтобы во время вашего пребывания вы смогли в любое время вернуться к занятиям спортом, или же чтобы вас не беспокоил возможный перенос дней тренировок на другие даты.
В случае, если у вас всё точно распланировано, можете купить 2 полиса с разными спортивными программами и на разные даты.
|Вопрос:
|
Зачем сотрудничать с ОТП? Они впаривают ваши страховки, потом клиенты ненавидят вашу контору, закрывая страховки.
|Ответ:
|
Нам жаль, что некоторые банки, и указанный Вами в том числе, особенно активно предлагают продукты своих страховых компаний-партнеров. По практике мы, к сожалению, не можем влиять на внутренние стандарты работы продавцов банка. Но обещаем, что учтем Ваш комментарий и при встрече с представителями банка попросим более детально рассказывать о выгодах страхования и добиваться большей осознанности покупки
Горячая линия с 21.02.2018 просмотрена 3 781 раз