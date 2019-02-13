На ваши вопросы отвечает эксперт Газпромбанка

|Вопрос:
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Здравствуйте!
Скажите почему при оформлении вклада в отделении Газпромбанка не выдают договор, а выдают только заявление на открытие вклада?
На заявлении даже печать банка не ставят. По сути просто напечатанный текст. Если создастся какая либо спорная ситуация, как быть вкладчику без договора? Законно ли это? И на каком основании перестали выдавать договор?
|Вопрос:
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Добрый день, я уже спрашивал но моего вопроса нигде нет, и все же, хочу узнать когда появиться возможность осуществлять частично досрочное погашение ипотеки через мобильное приложение или интернет-банк (домашний банк), так как у отделения банка, чтоб написать лично заявление, бываю крайне редко!!! такой крупный банк а решить проблему не может, что огорчает и разочаровывает мнение о банке!! что мне делать??
|Ответ:
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Здравствуйте!
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день. Можно ли выйти из поручительства по ипотеке Газпромбанка? Если заёмщик согласен написать заявление на залог. Если да, то какие документы необходимо собрать? Может ли существовать такая ситуация, что квартира уже в залоге Газпромбанка и от поручительства отказаться нельзя?
|Ответ:
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Здравствуйте, Dmitriy5688!
С вашего разрешения мои сотрудники готовы более подробно проконсультировать вас по телефону. Для этого оставьте ваше имя, отчество и контактные данные в личном сообщении.
|Вопрос:
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Добрый день. Интересует вклад в банке, не понимаю что подразумевает одно из условий: оплата вкладчиком в тот же день и в том же подразделении банка (головном офисе/филиале) страховой премии в полном объеме по договору ИСЖ; Поясните, пожалуйста.
|Ответ:
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Здравствуйте, Татьяна2312!
В банке существует вклад «Газпромбанк-Перспектива», обязательным условием которого является оформление полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). То есть в день, когда вы открываете данный вклад, также необходимо приобрести вышеуказанный полис инвестиционного страхования и оплатить его стоимость в соответствии с договором.
Вы можете написать свои контактные данные в личные сообщения, мои сотрудники свяжутся с вами и подробнее проконсультируют.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Ожидается ли введения услуги частичного досрочного погашения через Телекард?
|Ответ:
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Олег, здравствуйте!
Да, команда наших разработчиков сейчас работает над внедрением этого функционала. Точные сроки реализации пока неизвестны.
С уважением,
|Вопрос:
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Очень раздражает невозможность в нужный момент сделать через мобильное приложение перевод средств между своими счетами. Уже вынужден был один раз пользоваться кредиткой, из-за того что в приложении выдавалось сообщение о том, что «в данный момент операция недоступна, попробуйте в будние дни в рабочее время». Это как понимать вообще? Сервер тоже на выходных? Писал через клиентскую поддержку на сайте, звонили, сказали что приложение еще тестируется. Блин, но когда я размещал депозит на немалую сумму, мне важно было понимать, что я смогу в нужный момент пользоваться этими деньгами. Хоть бы предупредили — иногда вы это сделать не сможете, выбрал бы другой банк… А по факту что получается? Исправляйте ситуацию, или потеряете как минимум одного клиента.
|Ответ:
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Здравствуйте, tokmakov1984!
Ваши комментарии я направлю нашим коллегам для учета в работе при обновления мобильного приложения.
Надеюсь, что в дальнейшем мы сможем предложить услуги, которые будут соответствовать вашим ожиданиям.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Ирина!
|Ответ:
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Здравствуйте, Вячеслав!
Сожалею, что вам пришлось столкнуться с подобной ситуацией.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день! Обратились в газпромбанк за ипотечным кредитом. Нам одобрили кредит под 9%. Мы предполагали выкупить долю у моей сестры. Несколько раз обсуждали в менеджером, что доля, что у моей сестры. 2 месяца нас мурыжили со справками: то одну, то другую. Потом оценка, договор аванса по которому я потеряю аванс, если сделка не состоится в течение 30 дней, то я теряю аванс в 100000 рублей. После загрузки всех необходимых документов и недели ожидания нам отказали в кредите без объяснения причин. :(
|Ответ:
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Здравствуйте!
Сожалею, что вам пришлось столкнуться с такой неприятной ситуацией.
С уважением,
|Вопрос:
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Только что Анна со мной связалась. Жду решение банка.
|Ответ:
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Спасибо, что сообщили. Будем держать ваш вопрос на контроле.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день, Ирина!
|Ответ:
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Здравствуйте!
С уважением,
|Вопрос:
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Ирина, здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо вам, что сообщили мне о данной ситуации.
Ваш персональный менеджер Анна, уже занимается решением вашего вопроса.
С уважением,
|Вопрос:
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Ваш банк по беспределу и по исполнительному листу который не имеет юридической силы на теретории РФ аристовали мой зарплатных счёт скажу более Олег Теньков сделал заказ в Гаспромбанк чтоб создать мне проблем газпромбанк и Тиньков банк банки нарушающие закон РФ ссылаясь на недействительные Исполнительные Производства
|Ответ:
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Здравствуйте, DimaDato779799!
Спасибо, что написали мне о вашей проблеме.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте!
с 05.02.2019 в нашем банке изменились процентные ставки в рамках ипотечного кредитования.
С уважением,
|Вопрос:
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Мы продаём квартиру. Покупатель оформляет ипотеку в вашем банке. Все документы одобрены. Сегодня ему должны были перевести деньги, но вдруг вчера банк потребовал с нас (продавца, супруга и дочери) нотариально заверенные отказы от права пользования предметом залога с указанием на отсутствие претензий от указанных лиц. Это абсолютно противоречит ГК РФ, ст292 и ст558, где говорится, что в силу ст. 292 ГК право пользования жилым помещением членов семьи прежнего собственника прекращается автоматически при переходе права собственности на жилое помещение от собственника к другому лицу.
|Ответ:
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Здравствуйте!
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте, я являюсь держателем карты Альфабанк, хотела пополнить через ваш банкомат карту, как партнерский банк. Банкомат карту не выдал, в тот же день карту не отдали. Потому что сотрудника не было, и попросили справку с банка о подтверждении, что это моя карта. На следующий день пришла в обед со справкой, сказали сейчас сотрудник подойдет, минут через 10 сказали сотрудник уехал за город и забрал ключи. Как только приедет позвоним. Звонят в 18 час. сотрудник не приехал и не знаем будет сегодня или нет, отложили до завтра. Третий день завтра будет для решения элементарного вопроса. НЕКОМПЕТКНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПОРАЖАЕТ. ПРОШУ РАЗОБРАТЬСЯ
|Ответ:
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Здравствуйте, Лариса!
Мне очень жаль, что вы столкнулись с подобной проблемой.
С уважением,
Горячая линия с 14.03.2018 просмотрена 30 648 раз