На ваши вопросы отвечает эксперт Газпромбанка

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами Газпромбанка. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к Газпромбанку, будут удаляться.