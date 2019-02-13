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Газпромбанк: Горячая линия

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На ваши вопросы отвечает эксперт Газпромбанка

Ирина Ларина
Ирина Ларина
руководитель департамента дистанционного клиентского сервиса Газпромбанка
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Вопрос:
Здравствуйте!
Скажите почему при оформлении вклада в отделении Газпромбанка не выдают договор, а выдают только заявление на открытие вклада?
На заявлении даже печать банка не ставят. По сути просто напечатанный текст. Если создастся какая либо спорная ситуация, как быть вкладчику без договора? Законно ли это? И на каком основании перестали выдавать договор?
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Елена 537 (Санкт-Петербург) 14.02.2019 01:54
Вопрос:

Добрый день, я уже спрашивал но моего вопроса нигде нет, и все же, хочу узнать когда появиться возможность осуществлять частично досрочное погашение ипотеки через мобильное приложение или интернет-банк (домашний банк), так как у отделения банка, чтоб написать лично заявление, бываю крайне редко!!! такой крупный банк а решить проблему не может, что огорчает и разочаровывает мнение о банке!! что мне делать??

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4deff (Г. Санкт-Петербург) 13.02.2019 10:37
Ответ:

Здравствуйте!
Понимаю, насколько этот вопрос важен для клиентов. 
На данный момент разработчики делают всё возможное, чтобы наши клиенты смогли проводить досрочное погашение дистанционно как можно скорее.
Информация о реализации услуги будет обязательно размещена на нашем сайте.

С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Добрый день. Можно ли выйти из поручительства по ипотеке Газпромбанка? Если заёмщик согласен написать заявление на залог. Если да, то какие документы необходимо собрать? Может ли существовать такая ситуация, что квартира уже в залоге Газпромбанка и от поручительства отказаться нельзя?

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Dmitriy5688 (Оренбург) 12.02.2019 14:12
Ответ:

Здравствуйте, Dmitriy5688!


Для рассмотрения возможности исключения поручителя из состава участника кредитной сделки необходимо подать в банк соответствующее заявление и предоставить следующие документы:
1. Заявление о невозможности исполнения обязательства по кредитному договору с обоснованием причины;
2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ;
3. Документы, являющиеся обоснованием для исключения участника кредитной сделки (документы, подтверждающие изменение прав собственности на имущество, являющееся предметом залога по кредитному договору (решение суда о разделе имущества, брачный контракт и т. п.) / недееспособность и/или неплатежеспособность участника кредитной сделки / свидетельство о смерти / невозможность установления местонахождения участника кредитной сделки / нахождение участника кредитной сделки в местах лишения свободы и т. п.).

С вашего разрешения мои сотрудники готовы более подробно проконсультировать вас по телефону. Для этого оставьте ваше имя, отчество и контактные данные в личном сообщении.
Спасибо.
С уважением,

 

Ирина Ларина
Вопрос:

Добрый день. Интересует вклад в банке, не понимаю что подразумевает одно из условий: оплата вкладчиком в тот же день и в том же подразделении банка (головном офисе/филиале) страховой премии в полном объеме по договору ИСЖ; Поясните, пожалуйста.

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Татьяна2312 (Москва) 12.02.2019 12:10
Ответ:

Здравствуйте, Татьяна2312!

В банке существует вклад «Газпромбанк-Перспектива», обязательным условием которого является оформление полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). То есть в день, когда вы открываете данный вклад, также необходимо приобрести вышеуказанный полис инвестиционного страхования и оплатить его стоимость в соответствии с договором.

Вы можете написать свои контактные данные в личные сообщения, мои сотрудники свяжутся с вами и подробнее проконсультируют.

С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Здравствуйте! Ожидается ли введения услуги частичного досрочного погашения через Телекард?

постоянный адрес
Intoler (Якутск) 11.02.2019 14:22
Ответ:

Олег, здравствуйте! 

Да, команда наших разработчиков сейчас работает над внедрением этого функционала. Точные сроки реализации пока неизвестны. 

 

С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Очень раздражает невозможность в нужный момент сделать через мобильное приложение перевод средств между своими счетами. Уже вынужден был один раз пользоваться кредиткой, из-за того что в приложении выдавалось сообщение о том, что «в данный момент операция недоступна, попробуйте в будние дни в рабочее время». Это как понимать вообще? Сервер тоже на выходных? Писал через клиентскую поддержку на сайте, звонили, сказали что приложение еще тестируется. Блин, но когда я размещал депозит на немалую сумму, мне важно было понимать, что я смогу в нужный момент пользоваться этими деньгами. Хоть бы предупредили — иногда вы это сделать не сможете, выбрал бы другой банк… А по факту что получается? Исправляйте ситуацию, или потеряете как минимум одного клиента.

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tokmakov1984 (Москва) 10.02.2019 13:39
Ответ:

Здравствуйте, tokmakov1984!


Спасибо, что сообщили о данной проблеме.
Действительно, на текущий момент в мобильном приложении не проходят переводы с понедельника по субботу с 20:00 до 08:00, а также по воскресеньям и праздничным дням.
При этом, переводы между картами и оплата услуг проходят без ограничений.

Ваши комментарии я направлю нашим коллегам для учета в работе при обновления мобильного приложения.

Надеюсь, что в дальнейшем мы сможем предложить услуги, которые будут соответствовать вашим ожиданиям.
С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Здравствуйте, Ирина!
Я сдаю в аренду земельный участок в Краснодарском крае. В связи с банкротством банка Первомайский, открыл карточный счет в Вашем банке. Однако, 28 декабря 2018 года банк заблокировал мою карту по своей инициативе.
10.01.19 г. предоставил в отделение банка копии договоров на основании которых получаю арендную плату.
28.01.19 г. банк запросил дополнительные документы, должным образом не ознакомившись с предоставленными договорами, а также потребовал налоговую декларацию, хотя арендаторы по отношению ко мне являются налоговыми агентами!!!
30.01.19 г. отправил по электронной почте и передал в отделение ответное письмо с приложением документов.
Карту до сих пор не разблокировали, что еще надо сделать?
Ирина, помогите, пожалуйста, восстановить возможность пользоваться своими деньгами.

постоянный адрес
Вячеслав Дидик (Краснодар) 10.02.2019 12:14
Ответ:

Здравствуйте, Вячеслав!

Сожалею, что вам пришлось столкнуться с подобной ситуацией.
Сегодня с вами связался ваш персональный менеджер Анастасия, которая будет проводить проверку по вашему вопросу.
По итогам проверки ответ будет предоставлен в личные сообщения на портале и по телефону.

С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Добрый день! Обратились в газпромбанк за ипотечным кредитом. Нам одобрили кредит под 9%. Мы предполагали выкупить долю у моей сестры. Несколько раз обсуждали в менеджером, что доля, что у моей сестры. 2 месяца нас мурыжили со справками: то одну, то другую. Потом оценка, договор аванса по которому я потеряю аванс, если сделка не состоится в течение 30 дней, то я теряю аванс в 100000 рублей. После загрузки всех необходимых документов и недели ожидания нам отказали в кредите без объяснения причин. :(

постоянный адрес
Julia T. (Москва) 09.02.2019 18:01
Ответ:

Здравствуйте!

Сожалею, что вам пришлось столкнуться с такой неприятной ситуацией. 
Мой сотрудник и ваш персональный менеджер Екатерина связалась с вами. Как только будет получена более подробная информация по вашему вопросу, Екатерина вернется к вам с ответом.

С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Только что Анна со мной связалась. Жду решение банка.

постоянный адрес
wmblank (Орёл) 08.02.2019 16:25
Ответ:

Спасибо, что сообщили. Будем держать ваш вопрос на контроле.

С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Добрый день, Ирина!
Я вчера задавал вопрос по ипотеке. Вы ответили, что ваш человек со мной свяжется. День заканчивается. Сделка висит из-за неправомерных требований банка. Прошу ещё раз дать ответ.
Буду вынужден обращаться в прокуратуру и ЦБ. Банк нарушает ГК РФ!
С уважением Вениамин

постоянный адрес
wmblank (Орёл) 08.02.2019 16:06
Ответ:

Здравствуйте!
Примите извинения за ожидание звонка.
Мой сотрудник и ваш персональный менеджер Анна связалась с вами. Как только будет получена более подробная информация по вашему вопросу, Анна вернется к вам с ответом.

С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Ирина, здравствуйте!

Обращаюсь к Вам, так как Ваши подчиненные, видимо, плохо учились в школе и вопрос, который должен был быть решен в течение 5 минут уже растянули на неделю и, как видно, не собираются ускоряться. Вот по этой ссылке, прочитайте, пожалуйста, суть вопроса:

https://www.banki.ru/services/response.. ./10233039/

Также посмотрите, пожалуйста, оставленный мною сегодня (08.02) комментарий к первоначальному посту.
Там все более чем ясно и очевидно.

Я надеюсь на скорейшее решение и возврат мне комиссии. Хотя вопрос мелкий, но принципиальный. Поэтому по истечении 10-дневного срока с момента моего обращения (01.02) я буду обращаться к руководству ГПБ, в органы надзора ЦБ РФ и Роспотребнадзор. Очень надеюсь, что этого не потребуется…
С уважением,
Дмитрий

постоянный адрес
citizen70 (Хабаровск) 08.02.2019 11:28
Ответ:

Здравствуйте, Дмитрий!

Спасибо вам, что сообщили мне о данной ситуации.

Ваш персональный менеджер Анна, уже занимается решением вашего вопроса.
О результатах Анна обязательно вас проинформирует по телефону и в комментариях к вашему отзыву в разделе «Народный рейтинг».

С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Ваш банк по беспределу и по исполнительному листу который не имеет юридической силы на теретории РФ аристовали мой зарплатных счёт скажу более Олег Теньков сделал заказ в Гаспромбанк чтоб создать мне проблем газпромбанк и Тиньков банк банки нарушающие закон РФ ссылаясь на недействительные Исполнительные Производства

постоянный адрес
DimaDato779799 (Протвино) 07.02.2019 22:05
Ответ:

Здравствуйте, DimaDato779799!

Спасибо, что написали мне о вашей проблеме.
Чтобы мои сотрудники могли вам помочь, необходимо больше информации. Напишите, пожалуйста, свои контактные данные в личные сообщения.

С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Добрый день!
Я действительно могу оформить ипотеку под 9,5% у Вашего банка? Или это уже неактуальная информация?

постоянный адрес
LebedkinaAnna (Брянск) 07.02.2019 14:37
Ответ:

Здравствуйте!

с 05.02.2019 в нашем банке изменились процентные ставки в рамках ипотечного кредитования.
Данная ставка уже не актуальна, но начиная с 08.02.2019 банком проводится новая акция для кредитов со сроком до 7 лет при минимальном первоначальном взносе от 40%. Процентная ставка составит 9,7%.

С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Мы продаём квартиру. Покупатель оформляет ипотеку в вашем банке. Все документы одобрены. Сегодня ему должны были перевести деньги, но вдруг вчера банк потребовал с нас (продавца, супруга и дочери) нотариально заверенные отказы от права пользования предметом залога с указанием на отсутствие претензий от указанных лиц. Это абсолютно противоречит ГК РФ, ст292 и ст558, где говорится, что в силу ст. 292 ГК право пользования жилым помещением членов семьи прежнего собственника прекращается автоматически при переходе права собственности на жилое помещение от собственника к другому лицу.
(Источник: http://gkodeksrf.ru/ch-2/rzd-4/gl-30/…-558-gk-rf)
Почему банк выдвигает свои требования абсолютно противоречащие Гражданскому кодексу!?
В продаваемой квартире давно уже никто не зарегистрирован. А требование банка по ряду обстоятельств для нас являются практически не выполнимыми.
Прошу вас соблюдать положения изложенные в ЗАКОНЕ!
X С уважением.

постоянный адрес
wmblank (Орёл) 07.02.2019 12:43
Ответ:

Здравствуйте!
Для того, чтобы мой сотрудник мог ответить на ваш вопрос необходима дополнительная информация. Напишите, пожалуйста, в личное сообщение ваши контактные данные. После чего мой сотрудник обязательно свяжется с вами и предоставит ответ.

С уважением,

Ирина Ларина
Вопрос:

Здравствуйте, я являюсь держателем карты Альфабанк, хотела пополнить через ваш банкомат карту, как партнерский банк. Банкомат карту не выдал, в тот же день карту не отдали. Потому что сотрудника не было, и попросили справку с банка о подтверждении, что это моя карта. На следующий день пришла в обед со справкой, сказали сейчас сотрудник подойдет, минут через 10 сказали сотрудник уехал за город и забрал ключи. Как только приедет позвоним. Звонят в 18 час. сотрудник не приехал и не знаем будет сегодня или нет, отложили до завтра. Третий день завтра будет для решения элементарного вопроса. НЕКОМПЕТКНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПОРАЖАЕТ. ПРОШУ РАЗОБРАТЬСЯ

постоянный адрес
Lach888 (Якутс) 07.02.2019 12:41
Ответ:

Здравствуйте, Лариса!

Мне очень жаль, что вы столкнулись с подобной проблемой.
Напишите, пожалуйста, в личные сообщения ваши контактные данные для того, чтобы мои сотрудники могли вам помочь в сложившейся ситуации.

С уважением,

Ирина Ларина

Горячая линия с 14.03.2018 просмотрена 30 648 раз