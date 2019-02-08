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Банк Зенит: Горячая линия

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На ваши вопросы отвечает эксперт Банка Зенит

Вячеслав Вавилов
Вячеслав Вавилов
начальник управления дистанционного обслуживания клиентов банка «Зенит»
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Вопрос:

Здравствуйте!
Появилась необходимость перевезти доллары с Украины в Россию. Знаю что это можно сделать с помощью Вестерн юнион. Но это дороговато.
Какие есть ещё варианты если работать с банком «Зенит»?
Скажите пожалуйста можно ли в вашем банке снять доллары с карты украинского банка? Если да, то какие условия (комиссия, лимиты)?
Возможен ли перевод долларов со счёта в укробанке на счёт в вашем банке? Используется ли в данном случае SWIFT ли нет?
Заранее спасибо!

постоянный адрес
Ежко (Нижний Новгород) 08.02.2019 14:33
Ответ:

Добрый день. 
В г. Нижний Новгород не представлены банкоматы с функцией выдачи иностранной валюты, но вместе с тем, Вы можете обратиться в офис нашего Банка и снять денежные средства с карты через кассу. 
При выдаче наличных с карты стороннего Банка в кассе нашего Банка установлен лимит на единичную операцию в размере не более 10 000 долларов. 
Комиссия за осуществление данной операции со стороны нашего Банка не взимается, но может взиматься со стороны Банка-эмитента. 
Также Вы можете обратиться в офис нашего Банка по вопросу открытия текущего счета в интересующей Вас валюте и осуществления операций с использованием данного счета (в том числе, пополнения счета с использованием системы международных переводов «SWIFT»). 
Для открытия текущего счета при себе Вам необходимо иметь паспорт (если Вы являетесь резидентом РФ), либо перечень документов, подтверждающих, в соответствии с законодательством Российской Федерации, право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для не резидентов РФ), уточнить информацию о котором можно по телефону нашего Банка 88005006677.

Ознакомиться с информацией о размере комиссии, взимаемой за выдачу денежных средств в иностранной валюте с банковского счета можно на сайте нашего Банка: https://www.zenit.ru/upload/doc/personal/tariffs/rko_fiz_tariffs_20190204.pdf

(пункты 1.2.2.3.1.; 1.2.2.3.2.; 1.2.2.3.3. Тарифов комиссионного вознаграждения, взимаемого ПАО БАНК ЗЕНИТ за осуществление физическими лицами операций с наличной валютой и с чеками, операций по банковским счетам и счетам по вкладам, операций по переводу денежных средств по поручению/в пользу физических лиц без открытия банковских счетов)

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Подскажите
в Казани нельзя воспользоваться спецпредложением по Банку Зенит «Восторг для новых клиентов»?
при подаче заявке моего города нет в списке, хотя в описании он есть

постоянный адрес
borelvl (Казань) 06.02.2019 13:21
Ответ:

Добрый день.
Благодарим Вас за интерес, проявленный к продуктам и услугам нашего Банка. 
Согласно действующим Условиям привлечения банковского вклада «Восторг» для физических лиц, в Республике Татарстан Банк принимает денежные средства в данный вклад только при условии того, что на имя вкладчика и/или на имя его близкого родственника в Банке открыт текущий счет (либо счет по вкладу), и на дату обращения вкладчика в Банк на указанном счете должны быть размещены денежные средства на общую сумму не менее 5 000 000 рублей (или эквивалент 5 000 000 рублей в иностранной валюте). 
Ознакомиться с вышеуказанными Условиями по вкладу «Восторг» можно на сайте нашего Банка: https://www.zenit.ru/personal/deposits/vostorg/ 
Для оперативной обратной связи и решения ситуации с получением промо-кода на портале Банки.ру, пожалуйста, направьте свои контактные данные на адрес электронной почты cardsupport@zenit.ru , указав при этом тему письма «Горячая линия Банки.ру». 

 

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Добрый день!!! Я направил сегодня в ваш банк заявку на кредит, через сайт baki.ru. Скажите в какие сроки со мной свяжется Ваш специалист? Вы связываетесь с потенциальными клиентами при любом решении(одобрено или неодобрено)?

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user0196261 (Саратов) 31.01.2019 13:17
Ответ:

Добрый день. 
Благодарим Вас за проявленный интерес к Банку ЗЕНИТ. 
В случае, если Вы оставляли заявку на консультацию по кредиту, сотрудник нашего Банка свяжется с Вами в течение текущего рабочего дня (до 21:00 по московскому времени). 
Дополнительно, Вы можете направить на адрес электронной почты cardsupport@zenit.ru свои контактные данные (Ф. И. О. и номер телефона), указав при этом тему письма «Горячая линия Банки.ру» и мы продублируем Ваше обращение. 
 

 

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Банк ЗЕНИТ незаконно удерживает денежные средства своих клиентов и вымогает незаконную комиссию 10%!!!

Можете прекратить беззаконие???

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ООО Клевер (Новосибирск) 30.01.2019 16:49
Ответ:


Мы детально проверили информацию, изложенную в Вашем обращении, и по результатам не выявили нарушений в действиях Банка, поскольку временные ограничения возможности дистанционного проведения операций по счету имели под собой, действительно, весомые основания, а именно отсутствие полного комплекта документов, запрошенных Банком, для проверки деятельности Вашей организации. 
Заметим, что Банк заинтересован в перспективных долгосрочных отношениях с Клиентом, и не преследует цели создать сложности при обслуживании. Все действия в отношении Вашего счета были направлены исключительно на соблюдение требований действующего законодательства и инструкций регулятора. 
Надеемся на понимание и сожалеем о том, что не имеем возможности продолжить дальнейшее сотрудничество.

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Интересует возможность предоставления непокрытого аккредитива вашим банком

постоянный адрес
МихаилД (Санкт-Петербург) 24.01.2019 16:34
Ответ:

Добрый день!
Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления непокрытого аккредитива просим направить на адрес электронной почты zabota@zenit.ru информацию о контактных лицах Вашей компании. Тему письма, пожалуйста, обозначьте «Доп. информация Горячая линия Банки.ру». 
В случае возникновения интересующих вопросов, сотрудники профильного подразделения нашего Банка свяжутся с Вами для обсуждения деталей.

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Здравствуйте. Ответьте пожалуйста, что будет с действующими картами банка ДОХОДНЫЙ ОСТАТОК? Срок действия моей карты заканчивается 09/22. Спасибо.

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Pifey (Москва) 12.01.2019 20:47
Ответ:

Добрый день. 
С 01.12.2018 Банк не осуществляет выпуск и перевыпуск действующих карт «Доходный остаток» с новым сроком действия. 
Ваша банковская карта до конца срока ее действия будет обслуживаться согласно установленным Тарифам по обслуживанию банковских карт «Доходный остаток» ПАО Банк ЗЕНИТ, с которыми Вы можете ознакомиться на нашем сайте: https://www.zenit.ru/media/doc/personal/card/archived-rates-debit/dohod-na-ostatok-arch_20190101.pdf 
В случае блокировки карты по утере или иным причинам до истечения срока ее действия, Банк по письменному заявлению Клиента осуществляет перевыпуск карт «Доходный остаток», при этом перевыпущенная карта предоставляется того же типа, с новым номером на тот же срок, что и действовавшая ранее основная карта. 
Подобрать актуальные для себя предложения по банковским картам можно на сайте нашего Банка: https://www.zenit.ru/personal/cards/ 

 

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

И снова, здравствуйте! Я уже писала что, мне был одобрен кредит в Крайинвестбанке и что меня вынудили подптсать договор страхования на 48040руб. Согласно выписке из лицевого счёта 34000 страховой взнос и остальная сумма это услуги банка и НДС. В договоре, в отличие от лицевого счета указана общая сума 48040руб. После жалобы 28
12.2018 мне позвонили из банка и сообщили, что банк возвращает мне на счет 34000 руб — вознаграждение банка за услугу с НДС? Выходит сама страховка стоила не 34000 (как указано в выписке из лицевого счёта), а 14000 руб. Очень интересно. А 10.01.2019 я получила письменный ответ, что банк возвращает мне свое вознаграждение (типа, обиделся)
Я полагаю в самый раз было бы извиниться за незаконные действия сотрудников, иначе, кто бы мне вернул деньги. А вот далее еще интереснее — мне сообщают, что с 28.12.2018 я не застрахована, т. к. договор страхования расторгнут?… Т. е. когда я его заключала, моя подпись была основным аргументом добровольности страхования,
а для расторжения договора моя подпись уже не нужна? Сами справились.Ну отказался банк от своего вознаграждения, которое оказалось в 2.5 раза дороже страховки, прекрасно! А простите 14000 руб, которые остались в страховой компании, они же там остались? Ну отказался банк от своего вознаграждения решением правления банка-» благородно» и законно — со своими средствами вы можете делать все,что можете себе позволить в рамках вами установленных допущений. А вот по какому праву вы распорядились моим договором со страховой компанией и моими средствами, за которые, смею напомнить, плачу проценты банку? Как без меня расторгли договор страхования? Я полагаю, что тот, кто участвует в заключении договора, тот участвует и в его расторжении (или в перестраховании)? Возможно, после того, как сумма страховки снизилась на 34000 — согласитесь, есть разница 14000 или 50000 руб -возможно, я бы и не расторгала договор страхования, а изменила бы условия страховки, что-то бы добавила, только уже конструктивно общаясь с представителем страховой компании. Такая страховка, возможно меня бы и устроила?!.
Но, в моем первичном заявлении речь не о расторжении договра, а о нарушении моего права добровольности страхования, признании договора недействительным, я бы сказала, незаконным и о возврате всей суммы страховки — по договору это 48040 руб — не 14000 руб, не 34000 руб? По распоряжению ЦБ вы были обязаны вернутт мне всю сумму в течение 10 дней. Эта незаконная отсебятина о том, что договор можно расторгнуть, а деньги нельзя вернуть абсолютная глупость и можно сказать, афёра. Ну зачем его расторгать, если не возвращать деньги, ну вот какая может быть еще причина расторжения — хоть один юрист мне ответит? Зачем рассторгать договор, снимать защиту, можно сказать, если деньги все равно остаются в страховой компании — только грубые нарушения интеллекта — " всех обманул — за такси заплатил, а сам не поехал»…
Мне вот очень хочется спросить, есть юристы в этом банке, если они позволяют делать своему работодателю одну ошибку за другой. Центробанк распорядился ввести «период охлаждения» — 14 дней со дня заключения договора, когда я могу вернуть свои средства в течение 10 дней со дня подачи заявления — причем, раньше это было 5 рабочих дней, а с 01.02.2018 г 14 дней! По какому праву вписана в договор фраза о возможности расторжении договора, но невозврате денег? Или, если в договоре прописаны отсебятены, то они и есть закон? И на это нет закона? А как быть с тем, что я плачу проценты за эту сумму в течение месяца, т. е этих средств мне не выдали, но проценты я плачу, т. е банк получает прибыль с одной и той же суммы в первом звене с меня и со следующнего … и с последующего клиента — хороший оборот средств — если статистически посчитать сколько таких страховок банк заключил за месяц, то за использоаание моих средств банк уже обязан заплатить мне проценты (незаконность предприятия подтверждается возвратом незаконно изъятой у меня суммы, трудно заподозрить в благородстве такое учреждение)). Полагаю это не так сложно посчитать, е ли задаться целью,сколько раз ротировала моя сумма в 50000 руб в течение дня, месяца? Каждому клиенту передаётся «пустота» за которую банк получает прибыль … т. е., каждый платит проценты за сумму, которую недополучил. Я рассчитывала на признании банком своих ошибок, и как минимум, на извинении, а получила, типа «да забери ты свои деньги, подумаешь…» печаль да и только. Ну чтож буду действовать так же сухо. Уже не привыкать…

постоянный адрес
elenamykal1968 (Апшеронск) 11.01.2019 02:28
Ответ:

Добрый день! Для уточнения информации в отношении изложенного Вами вопроса, пожалуйста, обратитесь в Крайинвестбанк. 

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Здравствуйте, подскажите, что делать в сложившейся ситуации: сотрудники Вашего банка не переводят уже вторые сутки очередной платеж за декабрь по ипотечному кредиту с карты Вашего же банка, ден средства были внесены на карту 30.12.18. Со дня на день я хотел рефинансировать этот кредит в другом банке, так как ставка 14%, велика, а заявление о рассмотрении возможности рестуктуризации займа Ваши сотрудники принять у меня дважды, за этот год, отказались, в том числе забыв про семейную ипотеку! Поясните мне пожалуйста официальную причину случившегося в одном из крупнейших банков России, а так же успокойте меня ссылкой на какой нибудь официальный релиз на Вашем сайте или в какой нибудь газете, так как меня в отличии от Ваших коллег очень тревожит мое честно имя, в этом случае кредитная история.

постоянный адрес
dmitry_jidkov (Санкт-Петербург) 10.01.2019 22:45
Ответ:

Добрый день. 
Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, поскольку изложенная Вами информация нашла свое подтверждение. 
Списание ежемесячного платежа по ипотечному кредиту, действительно, не было осуществлено в установленный срок в связи с временными техническими трудностями, за что мы в режиме телефонного разговора принесли Вам свои извинения. 
В настоящее время, ситуация урегулирована, поскольку Банк внес необходимые корректировки, по итогам которых, аннуитентный платеж был успешно погашен в нужную дату. 
Информацию, в отношении Вашего обращения в офис Банка, мы приняли во внимание и передали руководителю данного подразделения, с целью недопущения возникновения аналогичных случаев. 
Выражаем надежду на понимание и на то, что нам удалось прояснить сложившуюся ситуацию. 

 

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Здравствуйте, хотела установить мобильное приложение банк зенит. Позвонила по горячей линии в банк, в итоге понадобилось кодовое слово, которое установила бухгалтерия без меня. Ехать в банк мне далеко и некогда. Зачем то выдали новую карту, смс оповещения пропали, мобильный банк не могу подключить. Как быть то? Все из-за какого то кодового слова, просто бред. Сказали снятие без комиссии в любом банкомате (ещё не проверяла), а пополнение почему с комиссией?

постоянный адрес
Elenka.zen (Верхняя Пышма) 28.12.2018 16:59
Ответ:

Добрый день. 
Согласно действующим Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО БАНК ЗЕНИТ, для проведения дистанционной идентификации Клиента Банк имеет право запросить у Клиента следующую информацию:
— Ф. И.О. Клиента,
— числовой номер (либо его часть) документа, удостоверяющего личность Клиента,
— дату рождения Клиента,
— кодовое слово,
— номер карты (первые шесть цифр и последние четыре цифры),
— дополнительные вопросы по персональной информации Клиента.
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время, процедура смены личных данных и номера мобильного телефона дистанционно, к сожалению, не осуществляется.
По данному вопросу, пожалуйста, обратитесь с письменным заявлением либо в офис нашего Банка, либо в свою зарплатную организацию. 
Вышеперечисленные меры применимы Банком с целью обеспечения сохранности средств клиента и предупреждения мошенничества. 
Мы просим Вас отнестись с пониманием к позиции Банка, поскольку в случае дистанционного формата взаимодействия с Клиентами вопросу безопасности уделяется особое внимание.
Для уточнения информации о Тарифном плане в отношении комиссии за снятие/пополнение и прочих условий обслуживания банковской карты Вы можете обратиться в круглосуточную службу клиентской поддержки Банка по телефону +7 (495)-967-11-11 или 8-800-500-66-77 (звонок по России бесплатный). Мы будем рады ответить на Ваши вопросы. 

 

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Добрый вечер! Дополню своё сообщение от 17.12.18.
Директор принес в банк платёжные поручения по уплате налогов и страховых взносов за третьих лиц (организации) ему отказали, только лишь объяснив, что не пропустил финмониторинг. Налоговый кодекс разрешает такие платежи, так почему их не пропускает банк?

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Zenit1990 (Москва) 19.12.2018 17:52
Ответ:

Добрый день! 
Для проверки обстоятельств, изложенных в Вашем обращении, пожалуйста уточните дополнительную информацию, а именно: 
— наименование и ИНН Вашей организации;
— дату и офис Банка, в который обращались по данному вопросу; 
— Ф. И.О и телефон контактного лица. 

Запрашиваемую информацию просим направить на адрес электронной почты zabota@zenit.ru , указав тему письма «Дополнительная информация Горячая линия Банки.ру». 
По результатам рассмотрения обращения Вам будет предоставлен ответ.

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

По моему предыдущему сообщению от 03.12.18 — вынужден повторно обратиться, так как никто на мои вопросы ответить не может. В отделении я получил от Банка ответ — в нем указано, что мне необходимо представить документы в Банк надлежаще заверенные документы. В Банке посчитали какие-то документы, представленные мною с заявлением в октябре, не правильно заверенными или не заверенными?
Были представлены документы, объясняющие источник происхождения дежнежных средств — выписки по банковским картам — каждая из них была заверена синими печатью, штампом и подписью банковского работника, а также справка 2 НДФЛ с основного места работы с синей подписью главного бухгалтера. По новым правилам выдачи данных справок для ООО печать на данную справку не ставится, ее заменяет штрих код наверху справки, подтверждающий ее представление в налоговый орган в электронном виде.
Также в представленном заявлении был обоснован экономический смысл проведённых по карте операций.
Таким образом, на данный момент не понятно — какие именно из представленных документов не устроили Банк — какие были неправильно заверены (не заверены)? Или какие документы необходимо представить в Банк дополнительно? Документов десятки, я думаю не имеет смысла все их представлять в Банк повторно и таким же образом заверенными, поэтому прошу сообщить мне какие именно документы необходимо по другому заверить / какие документы возможно представить дополнительно, по каким именно операциям и за какой период у Банка возможно имеются вопросы.
Просьба разобраться в ситуации и проанализировать состав представленных документов и сообщить конкретные требования по документам

постоянный адрес
Denar (Москва) 19.12.2018 16:26
Ответ:

Добрый день. 
По итогам проверки информации, изложенной в Вашем обращении, сообщаем о том, что предоставленные Вами 21.12.2018 документы были рассмотрены Банком. 
Подробные пояснения о результатах рассмотрения Вашего вопроса мы предоставили 29.12.2018, путем направления ответа по адресу Вашей электронной почты. 
Заметим, что Банк осуществляет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства РФ, руководствуясь при этом положениями регулятора, а также действующими Правилами и Тарифами Банка. 
Надеемся на Ваше понимание и на то, что нам удалось внести ясность в сложившуюся ситуацию. 

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Добрый день! Почему такое скотское отношение? Подала заявку на рефинансирование, пригласили для дальнейшего оформления, собрала весь пакет документов, пришла к вам в офис, прождала сначала час, все шесть окон свободны, подошла поинтересоваться, когда меня примут, на что мне невнятно что-то проборматали и всё! Зачем меня тогда приглашали, я бегала, собирала справки, у меня два выходных ср и вс, один день полностью был потерян, ещё и без результата, это просто ужас!

постоянный адрес
Галина1984 (Калининград) 19.12.2018 13:13
Ответ:

Добрый день.
По итогам проверки информации, изложенной в Вашем обращении, мы выявили, что при посещении офиса Банка Вас обслуживал новый сотрудник, на тот момент проходивший обучение.
К сожалению, неточности в работе, допущенные работником Банка, привели к увеличению сроков рассмотрения заявки на кредитный продукт. 
Нам, действительно, искренне жаль, что данная ситуация имела место быть, за что мы принесли Вам свои извинения в режиме телефонного разговора. 
Руководством данного офиса уже проведено внеплановое обучение с коллективом и предприняты меры для недопущения возникновения аналогичных случаев.
Мы выражаем надежду на то, что данная ситуация не отразится на Вашем мнениио Банке в целом. 

 

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Добрый вечер! Скажите, почему вы не проводите платёжки по уплате налогов за третьих лиц?

постоянный адрес
Zenit1990 (Москва) 17.12.2018 20:12
Ответ:

Добрый день!

Вы могли бы более подробно описать суть вопроса для последующего предоставления ответа?

Спасибо.

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Где можно обменять польский рубль на российские рубли?

постоянный адрес
Malusha.warya (Дзержинск Нижегородская область) 16.12.2018 09:45
Ответ:

Добрый день!

В пунктах выдачи наличных денежных средств ПАО Банк ЗЕНИТ не проводятся операции с польскими рублями.

Информацию о валютных операциях, проводимых в Банке, Вы можете получить на официальном сайте:https://www.zenit.ru/currency/

 

Вячеслав Вавилов
Вопрос:

Здравствуйте, уже более 3 х дней ожидаю ответ по заявке на кредит или кредитную карту. Почему так долго Обрабатывается запрос?

постоянный адрес
mahintus (Химки) 11.12.2018 17:22
Ответ:

Добрый день. 
Рассмотрение заявки на потребительский кредит в нашем Банке занимает от 1 до 2 рабочих дней не считая, для подачи документов в Банк. 
В установленный срок Банк принял отрицательное решение по Вашей заявке, о чем мы проинформировали Вас в режиме телефонного разговора. 
Повторно подать заявку на кредитный продукт Вы можете по истечении календарного месяца.

Вячеслав Вавилов

Горячая линия с 21.05.2018 просмотрена 17 673 раза