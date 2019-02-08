На ваши вопросы отвечает эксперт Банка Зенит

|Вопрос:
|
Здравствуйте!
|Ответ:
|
Добрый день.
Ознакомиться с информацией о размере комиссии, взимаемой за выдачу денежных средств в иностранной валюте с банковского счета можно на сайте нашего Банка: https://www.zenit.ru/upload/doc/personal/tariffs/rko_fiz_tariffs_20190204.pdf
(пункты 1.2.2.3.1.; 1.2.2.3.2.; 1.2.2.3.3. Тарифов комиссионного вознаграждения, взимаемого ПАО БАНК ЗЕНИТ за осуществление физическими лицами операций с наличной валютой и с чеками, операций по банковским счетам и счетам по вкладам, операций по переводу денежных средств по поручению/в пользу физических лиц без открытия банковских счетов)
|Вопрос:
|
Подскажите
|Ответ:
|
Добрый день.
|Вопрос:
|
Добрый день!!! Я направил сегодня в ваш банк заявку на кредит, через сайт baki.ru. Скажите в какие сроки со мной свяжется Ваш специалист? Вы связываетесь с потенциальными клиентами при любом решении(одобрено или неодобрено)?
|Ответ:
|
Добрый день.
|Вопрос:
|
Банк ЗЕНИТ незаконно удерживает денежные средства своих клиентов и вымогает незаконную комиссию 10%!!!
|Ответ:
|
|Вопрос:
|
Интересует возможность предоставления непокрытого аккредитива вашим банком
|Ответ:
|
Добрый день!
|Вопрос:
|
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста, что будет с действующими картами банка ДОХОДНЫЙ ОСТАТОК? Срок действия моей карты заканчивается 09/22. Спасибо.
|Ответ:
|
Добрый день.
|Вопрос:
|
И снова, здравствуйте! Я уже писала что, мне был одобрен кредит в Крайинвестбанке и что меня вынудили подптсать договор страхования на 48040руб. Согласно выписке из лицевого счёта 34000 страховой взнос и остальная сумма это услуги банка и НДС. В договоре, в отличие от лицевого счета указана общая сума 48040руб. После жалобы 28
|Ответ:
|
Добрый день! Для уточнения информации в отношении изложенного Вами вопроса, пожалуйста, обратитесь в Крайинвестбанк.
|Вопрос:
|
Здравствуйте, подскажите, что делать в сложившейся ситуации: сотрудники Вашего банка не переводят уже вторые сутки очередной платеж за декабрь по ипотечному кредиту с карты Вашего же банка, ден средства были внесены на карту 30.12.18. Со дня на день я хотел рефинансировать этот кредит в другом банке, так как ставка 14%, велика, а заявление о рассмотрении возможности рестуктуризации займа Ваши сотрудники принять у меня дважды, за этот год, отказались, в том числе забыв про семейную ипотеку! Поясните мне пожалуйста официальную причину случившегося в одном из крупнейших банков России, а так же успокойте меня ссылкой на какой нибудь официальный релиз на Вашем сайте или в какой нибудь газете, так как меня в отличии от Ваших коллег очень тревожит мое честно имя, в этом случае кредитная история.
|Ответ:
|
Добрый день.
|Вопрос:
|
Здравствуйте, хотела установить мобильное приложение банк зенит. Позвонила по горячей линии в банк, в итоге понадобилось кодовое слово, которое установила бухгалтерия без меня. Ехать в банк мне далеко и некогда. Зачем то выдали новую карту, смс оповещения пропали, мобильный банк не могу подключить. Как быть то? Все из-за какого то кодового слова, просто бред. Сказали снятие без комиссии в любом банкомате (ещё не проверяла), а пополнение почему с комиссией?
|Ответ:
|
Добрый день.
|Вопрос:
|
Добрый вечер! Дополню своё сообщение от 17.12.18.
|Ответ:
|
Добрый день!
Запрашиваемую информацию просим направить на адрес электронной почты zabota@zenit.ru , указав тему письма «Дополнительная информация Горячая линия Банки.ру».
|Вопрос:
|
По моему предыдущему сообщению от 03.12.18 — вынужден повторно обратиться, так как никто на мои вопросы ответить не может. В отделении я получил от Банка ответ — в нем указано, что мне необходимо представить документы в Банк надлежаще заверенные документы. В Банке посчитали какие-то документы, представленные мною с заявлением в октябре, не правильно заверенными или не заверенными?
|Ответ:
|
Добрый день.
|Вопрос:
|
Добрый день! Почему такое скотское отношение? Подала заявку на рефинансирование, пригласили для дальнейшего оформления, собрала весь пакет документов, пришла к вам в офис, прождала сначала час, все шесть окон свободны, подошла поинтересоваться, когда меня примут, на что мне невнятно что-то проборматали и всё! Зачем меня тогда приглашали, я бегала, собирала справки, у меня два выходных ср и вс, один день полностью был потерян, ещё и без результата, это просто ужас!
|Ответ:
|
Добрый день.
|Вопрос:
|
Добрый вечер! Скажите, почему вы не проводите платёжки по уплате налогов за третьих лиц?
|Ответ:
|
Добрый день!
Вы могли бы более подробно описать суть вопроса для последующего предоставления ответа?
Спасибо.
|Вопрос:
|
Где можно обменять польский рубль на российские рубли?
|Ответ:
|
Добрый день!
В пунктах выдачи наличных денежных средств ПАО Банк ЗЕНИТ не проводятся операции с польскими рублями.
Информацию о валютных операциях, проводимых в Банке, Вы можете получить на официальном сайте:https://www.zenit.ru/currency/
|Вопрос:
|
Здравствуйте, уже более 3 х дней ожидаю ответ по заявке на кредит или кредитную карту. Почему так долго Обрабатывается запрос?
|Ответ:
|
Добрый день.
Горячая линия с 21.05.2018 просмотрена 17 673 раза