На ваши вопросы отвечает эксперт Банка Зенит

И снова, здравствуйте! Я уже писала что, мне был одобрен кредит в Крайинвестбанке и что меня вынудили подптсать договор страхования на 48040руб. Согласно выписке из лицевого счёта 34000 страховой взнос и остальная сумма это услуги банка и НДС. В договоре, в отличие от лицевого счета указана общая сума 48040руб. После жалобы 28

12.2018 мне позвонили из банка и сообщили, что банк возвращает мне на счет 34000 руб — вознаграждение банка за услугу с НДС? Выходит сама страховка стоила не 34000 (как указано в выписке из лицевого счёта), а 14000 руб. Очень интересно. А 10.01.2019 я получила письменный ответ, что банк возвращает мне свое вознаграждение (типа, обиделся)

Я полагаю в самый раз было бы извиниться за незаконные действия сотрудников, иначе, кто бы мне вернул деньги. А вот далее еще интереснее — мне сообщают, что с 28.12.2018 я не застрахована, т. к. договор страхования расторгнут?… Т. е. когда я его заключала, моя подпись была основным аргументом добровольности страхования,

а для расторжения договора моя подпись уже не нужна? Сами справились.Ну отказался банк от своего вознаграждения, которое оказалось в 2.5 раза дороже страховки, прекрасно! А простите 14000 руб, которые остались в страховой компании, они же там остались? Ну отказался банк от своего вознаграждения решением правления банка-» благородно» и законно — со своими средствами вы можете делать все,что можете себе позволить в рамках вами установленных допущений. А вот по какому праву вы распорядились моим договором со страховой компанией и моими средствами, за которые, смею напомнить, плачу проценты банку? Как без меня расторгли договор страхования? Я полагаю, что тот, кто участвует в заключении договора, тот участвует и в его расторжении (или в перестраховании)? Возможно, после того, как сумма страховки снизилась на 34000 — согласитесь, есть разница 14000 или 50000 руб -возможно, я бы и не расторгала договор страхования, а изменила бы условия страховки, что-то бы добавила, только уже конструктивно общаясь с представителем страховой компании. Такая страховка, возможно меня бы и устроила?!.

Но, в моем первичном заявлении речь не о расторжении договра, а о нарушении моего права добровольности страхования, признании договора недействительным, я бы сказала, незаконным и о возврате всей суммы страховки — по договору это 48040 руб — не 14000 руб, не 34000 руб? По распоряжению ЦБ вы были обязаны вернутт мне всю сумму в течение 10 дней. Эта незаконная отсебятина о том, что договор можно расторгнуть, а деньги нельзя вернуть абсолютная глупость и можно сказать, афёра. Ну зачем его расторгать, если не возвращать деньги, ну вот какая может быть еще причина расторжения — хоть один юрист мне ответит? Зачем рассторгать договор, снимать защиту, можно сказать, если деньги все равно остаются в страховой компании — только грубые нарушения интеллекта — " всех обманул — за такси заплатил, а сам не поехал»…

Мне вот очень хочется спросить, есть юристы в этом банке, если они позволяют делать своему работодателю одну ошибку за другой. Центробанк распорядился ввести «период охлаждения» — 14 дней со дня заключения договора, когда я могу вернуть свои средства в течение 10 дней со дня подачи заявления — причем, раньше это было 5 рабочих дней, а с 01.02.2018 г 14 дней! По какому праву вписана в договор фраза о возможности расторжении договора, но невозврате денег? Или, если в договоре прописаны отсебятены, то они и есть закон? И на это нет закона? А как быть с тем, что я плачу проценты за эту сумму в течение месяца, т. е этих средств мне не выдали, но проценты я плачу, т. е банк получает прибыль с одной и той же суммы в первом звене с меня и со следующнего … и с последующего клиента — хороший оборот средств — если статистически посчитать сколько таких страховок банк заключил за месяц, то за использоаание моих средств банк уже обязан заплатить мне проценты (незаконность предприятия подтверждается возвратом незаконно изъятой у меня суммы, трудно заподозрить в благородстве такое учреждение)). Полагаю это не так сложно посчитать, е ли задаться целью,сколько раз ротировала моя сумма в 50000 руб в течение дня, месяца? Каждому клиенту передаётся «пустота» за которую банк получает прибыль … т. е., каждый платит проценты за сумму, которую недополучил. Я рассчитывала на признании банком своих ошибок, и как минимум, на извинении, а получила, типа «да забери ты свои деньги, подумаешь…» печаль да и только. Ну чтож буду действовать так же сухо. Уже не привыкать…