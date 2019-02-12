На ваши вопросы отвечают эксперты «Открытие Брокер»

Добрый день. В настоящее время государство активно привлекает участников фондового рынка для увеличения оборота ценных бумаг. Более того, государство постоянно разрабатывает «поощрительные» механизмы для участников фондового рынка, как-то снижение налогообложения. Я являюсь участником фондового рынка и осуществляю деятельность, связанную с покупкой и продажей ценных бумаг. Для чего были открыты счета физического лица в банках — ПАО банк «ФК Открытие» и АО «БКС Банк», под которые оформлены брокерские счета для проведения сделок с ценными бумагами. Иного пути для оборота (покупка/продажа) ценных бумаг не существует. То есть, я, получив некий доход (арендные услуги, продажа собственной недвижимости и т. п.), уплатив налог с полученного дохода, хочу вложить собственные денежные средства в фондовый рынок, к чему так призывает государство, однако, без значительных финансовых потерь я этого сделать не смогу, так как я вынужден уплачивать комиссию Банку (Альфа-Банк) за перевод денежных средств со своего счета, открытого на имя ИП — на свой же счет, открытый на имя физического лица (иная возможность приобретения ценных бумаг отсутствует) в специализированный банк в котором открыт брокерский счет. Полагаю, что данные действия открыто препятствуют развитию фондового рынка в нашем государстве, несмотря на то, что в экономической системе государства фондовый рынок является одним из базовых рыночных институтов и частью рынка капиталов, где осуществляется эмиссия и купля-продажа ценных бумаг. Есть ли какие-либо пути решения данного вопроса? Заранее благодарны.