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Инвестиции

Эксперты «Открытие Брокер» всегда готовы предоставить вам оперативную и качественную консультацию по вопросам инвестирования в российские и зарубежные активы. В данном разделе вы сможете узнать, к каким финансовым рынкам и инструментам предоставляет доступ «Открытие Брокер», в чем заключаются преимущества сотрудничества с нашей компанией, задать вопросы аналитикам компании о перспективах ценных бумаг и получить консультацию менеджеров по вопросам оформления интересующих финансовых продуктов.
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На ваши вопросы отвечают эксперты «Открытие Брокер»

Александр Лебедев
Александр Лебедев
PR-директор «Открытие Брокер»
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Вопрос:

Здравствуйте!
Могу ли я открыть филиал вашего банка в регионе?

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Мirviknik (Балашов) 12.02.2019 08:49
Ответ:

Добрый день!

Рекомендую по этому вопросу обратиться напрямую в банк 8-800-700-78-77.

Александр Лебедев
Вопрос:

Если я куплю облигацию ниже номинала При погашении я заплачу 13 проц от разницы между ценой покупки и ценой погашения Налог с меня удержит брокер это понятно. А если я куплю облигацию по цене выше номинала и при погашении по номиналу получу убыток Как в этом случае все считается

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Снежко (Нижний Новгород) 08.02.2019 20:14
Ответ:

Добрый день!

В данном случае вы понесёте фактический убыток, который сальдируется с налогооблагаемой базой. Допустим, вы купили облигации по 1030 рублей, погашение прошло по цене 1000 рублей. Убыток от операции составит 30 рублей.

Александр Лебедев
Вопрос:

Добрый день. В настоящее время государство активно привлекает участников фондового рынка для увеличения оборота ценных бумаг. Более того, государство постоянно разрабатывает «поощрительные» механизмы для участников фондового рынка, как-то снижение налогообложения. Я являюсь участником фондового рынка и осуществляю деятельность, связанную с покупкой и продажей ценных бумаг. Для чего были открыты счета физического лица в банках — ПАО банк «ФК Открытие» и АО «БКС Банк», под которые оформлены брокерские счета для проведения сделок с ценными бумагами. Иного пути для оборота (покупка/продажа) ценных бумаг не существует. То есть, я, получив некий доход (арендные услуги, продажа собственной недвижимости и т. п.), уплатив налог с полученного дохода, хочу вложить собственные денежные средства в фондовый рынок, к чему так призывает государство, однако, без значительных финансовых потерь я этого сделать не смогу, так как я вынужден уплачивать комиссию Банку (Альфа-Банк) за перевод денежных средств со своего счета, открытого на имя ИП — на свой же счет, открытый на имя физического лица (иная возможность приобретения ценных бумаг отсутствует) в специализированный банк в котором открыт брокерский счет. Полагаю, что данные действия открыто препятствуют развитию фондового рынка в нашем государстве, несмотря на то, что в экономической системе государства фондовый рынок является одним из базовых рыночных институтов и частью рынка капиталов, где осуществляется эмиссия и купля-продажа ценных бумаг. Есть ли какие-либо пути решения данного вопроса? Заранее благодарны.

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Yulia_Petrova (Краснодар) 04.02.2019 16:26
Ответ:

Добрый день!

Вы правы, как правило, банки взимают комиссию при переводе средств в другие кредитные организации. Рекомендуем вам рассмотреть открытие счета для ИП в Банке «Открытие». Таким образом, вы сможете значительно сэкономить на комиссиях за перевод средств.

Александр Лебедев
Вопрос:

Здравствуйте.Как открыть электронный счёт без указания паспортных данных?

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Aleksey_Kaizer (Новосибирск) 03.02.2019 10:43
Ответ:

Добрый день! Согласно законодательству все брокерские счета открываются только при наличии пакета документов, в том числе удостоверяющих личность клиента.

Александр Лебедев
Вопрос:

Здравствуйте!
Можно ли купить ETF в USD на фондовом рынке Мос.Биржи?

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aleksesuya777@gmail.com (Барнаул) 01.02.2019 15:49
Ответ:

Добрый день. К сожалению, через «Открытие Брокер» этот инструмент можно купить только в рублях.

Александр Лебедев
Вопрос:

Добрый день. У меня вопрос, могу ли я гражданин Казахстана приобрести акции российских компаний? Если могу, как это сделать? Или дайте ссылку на информацию. Спс.

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Fildar (Рудный) 29.01.2019 10:14
Ответ:

Добрый день!
Да, вы можете приобрести акции российских компаний. Для этого вам необходимо прийти в один из офисов компании «Открытие Брокер» и открыть брокерский счёт. Ознакомиться со списком документов, которые необходимо иметь при себе, вы можете по ссылке: https://open-broker.ru/documents/dokumenty/dogovor-na-brokerskoe-obsluzhivanie, приложение № 5.

Александр Лебедев
Вопрос:

Здравствуйте!
Альфа страхование жизнь Бинбанк. Страховой случай ТРИ года произошел «дожитие». Дата окончания срока страхования 28.12.2018. Заявление на возврат + доход подано 29.12.2018. Страховая сумма +доход не выплачивают рассчитывают месяц, а сроки продлевают под разными предлогами. Как вернуть свои деньги?

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rybakovai (Нижний Новгород) 28.01.2019 08:01
Ответ:

Здравствуйте!
По данному вопросу вам лучше обратиться в организацию, оформившую страховой полис. К сожалению, мы не владеем детальной информацией по описанному продукту.

Александр Лебедев
Вопрос:
X p>Здравствуйте 22.01.2019 года в мтс салоне взяла телефон в кредит. Мне выдали только чек. В чеке цена чехла,цена телефона, сертификат smart protect на 180 дней на 2261 рубль,это ладно,но сервисный ппакет стандарт на 2943 рубля это что? Мне телефон не настраивали,стекло я не брала мне его не клеили. А в чеке сумма есть.

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Natali2006 (Старая Русса) 28.01.2019 00:24
Ответ:
X p>Добрый день!
Рекомендую обратиться в салон, в котором вы оформляли кредит. Сотрудники магазина должны объяснить вам, почему в чек был включен сервисный пакет.

Александр Лебедев
Вопрос:

Здравствуйте! В 2019 году у брокера «Открытие«изменилась схема оповещения о совершенных сделках: если раньше мне на электронную почту автоматически поступал отчет брокера о совершенных операциях за предыдущий день (сделки, списания, зачисления), то теперь я получаю в конце недели уведомление с рекомендацией войти в личный кабинет о том, что по моему счету были операции. Прошу уточнить, можно ли вернуться к старой схеме оповещения с автоматической рассылкой отчетов брокера на электронную почту (при наличии любых операций по счету) и как это сделать.

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_js (Санкт-Петербург) 23.01.2019 08:38
Ответ:

Добрый день!

Теперь отчёты брокера направляются на электронный адрес клиента при каких-либо движениях по счёту. Также подробная информация всегда доступна в полной версии личного кабинета брокера в разделе «Отчеты и налоги». Там вы можете просмотреть историю за один день или любой удобный для вас период.

Стоит отметить, что мобильная версия не предполагает хранение подробной отчетности.

Александр Лебедев
Вопрос:

добрый день
где можно посмотреть какую комиссию берут при учете еврооблигации на ИИС (брокер Открытие)? в тарифе написано 0,0015% от оценочной стоимости в месяц, но не менее 100 рублей, есть в отчетах или где нибудь в личном кабинете?
спасибо

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mebel43 (Киров) 22.01.2019 22:25
Ответ:

Здравствуйте!

Комиссии брокера можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Тарифы». Указанные вами цифры верны. Комиссия начисляется в первый рабочий день следующего месяца. Списания отражены в брокерских отчётах (таблица «Прочие зачисления/списания»).

Александр Лебедев
Вопрос:

Добрый день, подскажите как правильно декларировать ИСЖ!?

постоянный адрес
79628023013 (Ростов-на-Дону) 21.01.2019 21:28
Ответ:

Добрый день!

ИСЖ не входит в продуктовую линейку «Открытие Брокер». С вопросом по декларированию ИСЖ вам лучше обратиться в налоговую инспекцию, либо воспользоваться услугами специализированных сервисов. Например, можете воспользоваться партнерским сервисом «НДФЛка», они помогут подготовить декларацию.

Александр Лебедев
Вопрос:
X p>Здравствуйте!
В Открытие Брокер сейчас идёт январская акция на opencard и что-то ещё. 15 января задавала уточняющий вопрос через ЛК брокера. Ответа пока нет. Может быть, тут получу ответ быстрее.

 Вопрос по условиям новогодней акции  Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, для выполнения условия 3.2.2. новогодней акции (на получение opencard) можно купить бумаги из трех предложенных в любом сочетании на сумму от 100.000 (например, на общую сумму 101.000) или только одного из эмитентов на сумму на 100.000? В условиях акции написано во множественном числе («любые акции из списка»), а в письме — в единственном числе: «сделку на сумму от 100.000 с любым из инструментов».

постоянный адрес
dryad123 (Москва) 21.01.2019 10:46
Ответ:
X p>Добрый день!

Вам необходимо приобрести ценные бумаги на общую сумму от 100 000 рублей (с любой комбинацией из трёх предложенных инструментов).

Александр Лебедев
Вопрос:
X p>В каком банке удобнее работать с оплатой из Киргизии?

постоянный адрес
astra.dmitrov (Г. Москва) 18.01.2019 15:11
Ответ:
X p>Добрый день!

Пожалуйста, уточните ваш вопрос.

Александр Лебедев
Вопрос:

купоны облигаций ГТЛК 1Р-05 разве облагаются налогом?

постоянный адрес
emeaya2015 (Ростов на дону) 17.01.2019 17:05
Ответ:

Добрый день!

Несмотря на название компании, ГТЛК 1Р-05 считается корпоративной облигацией. Следовательно, купон облагается налогом.

Александр Лебедев
Вопрос:
X p>Здравствуйте! В связи с сложившимися жизненными обстоятельствами я не плачу сейчас по кредитам(переписки с банками были-безрезультатно) Подскажите как грамотно закрыть действующие договора по кредитным картам(чтобы не было перевыпуска,платы за обслуживание и др начислений),для того чтобы сумма долга уже не менялась и можно было бы решать вопросы через суд. И куда писать. Спасибо

постоянный адрес
krykova-lara (Санкт-Петербург) 15.01.2019 11:27
Ответ:
X p>Добрый день!

Этот вопрос находится не в нашей компетенции. Рекомендуем обратиться в ваш банк и уведомить менеджера о сложившейся ситуации. Как правило, банки готовы пойти навстречу и отсрочить выплаты по кредиту на несколько месяцев.

Александр Лебедев

Горячая линия с 09.07.2018 просмотрена 15 969 раз