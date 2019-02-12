На ваши вопросы отвечают эксперты «Открытие Брокер»

|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!
Рекомендую по этому вопросу обратиться напрямую в банк 8-800-700-78-77.
|Вопрос:
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Если я куплю облигацию ниже номинала При погашении я заплачу 13 проц от разницы между ценой покупки и ценой погашения Налог с меня удержит брокер это понятно. А если я куплю облигацию по цене выше номинала и при погашении по номиналу получу убыток Как в этом случае все считается
|Ответ:
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Добрый день!
В данном случае вы понесёте фактический убыток, который сальдируется с налогооблагаемой базой. Допустим, вы купили облигации по 1030 рублей, погашение прошло по цене 1000 рублей. Убыток от операции составит 30 рублей.
|Вопрос:
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Добрый день. В настоящее время государство активно привлекает участников фондового рынка для увеличения оборота ценных бумаг. Более того, государство постоянно разрабатывает «поощрительные» механизмы для участников фондового рынка, как-то снижение налогообложения. Я являюсь участником фондового рынка и осуществляю деятельность, связанную с покупкой и продажей ценных бумаг. Для чего были открыты счета физического лица в банках — ПАО банк «ФК Открытие» и АО «БКС Банк», под которые оформлены брокерские счета для проведения сделок с ценными бумагами. Иного пути для оборота (покупка/продажа) ценных бумаг не существует. То есть, я, получив некий доход (арендные услуги, продажа собственной недвижимости и т. п.), уплатив налог с полученного дохода, хочу вложить собственные денежные средства в фондовый рынок, к чему так призывает государство, однако, без значительных финансовых потерь я этого сделать не смогу, так как я вынужден уплачивать комиссию Банку (Альфа-Банк) за перевод денежных средств со своего счета, открытого на имя ИП — на свой же счет, открытый на имя физического лица (иная возможность приобретения ценных бумаг отсутствует) в специализированный банк в котором открыт брокерский счет. Полагаю, что данные действия открыто препятствуют развитию фондового рынка в нашем государстве, несмотря на то, что в экономической системе государства фондовый рынок является одним из базовых рыночных институтов и частью рынка капиталов, где осуществляется эмиссия и купля-продажа ценных бумаг. Есть ли какие-либо пути решения данного вопроса? Заранее благодарны.
|Ответ:
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Добрый день!
Вы правы, как правило, банки взимают комиссию при переводе средств в другие кредитные организации. Рекомендуем вам рассмотреть открытие счета для ИП в Банке «Открытие». Таким образом, вы сможете значительно сэкономить на комиссиях за перевод средств.
|Вопрос:
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Здравствуйте.Как открыть электронный счёт без указания паспортных данных?
|Ответ:
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Добрый день! Согласно законодательству все брокерские счета открываются только при наличии пакета документов, в том числе удостоверяющих личность клиента.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день. К сожалению, через «Открытие Брокер» этот инструмент можно купить только в рублях.
|Вопрос:
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Добрый день. У меня вопрос, могу ли я гражданин Казахстана приобрести акции российских компаний? Если могу, как это сделать? Или дайте ссылку на информацию. Спс.
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте!
|Вопрос:
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X p>Здравствуйте 22.01.2019 года в мтс салоне взяла телефон в кредит. Мне выдали только чек. В чеке цена чехла,цена телефона, сертификат smart protect на 180 дней на 2261 рубль,это ладно,но сервисный ппакет стандарт на 2943 рубля это что? Мне телефон не настраивали,стекло я не брала мне его не клеили. А в чеке сумма есть.
|Ответ:
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X p>Добрый день!
Рекомендую обратиться в салон, в котором вы оформляли кредит. Сотрудники магазина должны объяснить вам, почему в чек был включен сервисный пакет.
|Вопрос:
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Здравствуйте! В 2019 году у брокера «Открытие«изменилась схема оповещения о совершенных сделках: если раньше мне на электронную почту автоматически поступал отчет брокера о совершенных операциях за предыдущий день (сделки, списания, зачисления), то теперь я получаю в конце недели уведомление с рекомендацией войти в личный кабинет о том, что по моему счету были операции. Прошу уточнить, можно ли вернуться к старой схеме оповещения с автоматической рассылкой отчетов брокера на электронную почту (при наличии любых операций по счету) и как это сделать.
|Ответ:
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Добрый день!
Теперь отчёты брокера направляются на электронный адрес клиента при каких-либо движениях по счёту. Также подробная информация всегда доступна в полной версии личного кабинета брокера в разделе «Отчеты и налоги». Там вы можете просмотреть историю за один день или любой удобный для вас период.
Стоит отметить, что мобильная версия не предполагает хранение подробной отчетности.
|Вопрос:
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добрый день
|Ответ:
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Здравствуйте!
Комиссии брокера можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Тарифы». Указанные вами цифры верны. Комиссия начисляется в первый рабочий день следующего месяца. Списания отражены в брокерских отчётах (таблица «Прочие зачисления/списания»).
|Вопрос:
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Добрый день, подскажите как правильно декларировать ИСЖ!?
|Ответ:
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Добрый день!
ИСЖ не входит в продуктовую линейку «Открытие Брокер». С вопросом по декларированию ИСЖ вам лучше обратиться в налоговую инспекцию, либо воспользоваться услугами специализированных сервисов. Например, можете воспользоваться партнерским сервисом «НДФЛка», они помогут подготовить декларацию.
|Вопрос:
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X p>Здравствуйте!
В Открытие Брокер сейчас идёт январская акция на opencard и что-то ещё. 15 января задавала уточняющий вопрос через ЛК брокера. Ответа пока нет. Может быть, тут получу ответ быстрее.
Вопрос по условиям новогодней акции Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, для выполнения условия 3.2.2. новогодней акции (на получение opencard) можно купить бумаги из трех предложенных в любом сочетании на сумму от 100.000 (например, на общую сумму 101.000) или только одного из эмитентов на сумму на 100.000? В условиях акции написано во множественном числе («любые акции из списка»), а в письме — в единственном числе: «сделку на сумму от 100.000 с любым из инструментов».
|Ответ:
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X p>Добрый день!
Вам необходимо приобрести ценные бумаги на общую сумму от 100 000 рублей (с любой комбинацией из трёх предложенных инструментов).
|Вопрос:
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X p>В каком банке удобнее работать с оплатой из Киргизии?
|Ответ:
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X p>Добрый день!
Пожалуйста, уточните ваш вопрос.
|Вопрос:
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купоны облигаций ГТЛК 1Р-05 разве облагаются налогом?
|Ответ:
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Добрый день!
Несмотря на название компании, ГТЛК 1Р-05 считается корпоративной облигацией. Следовательно, купон облагается налогом.
|Вопрос:
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X p>Здравствуйте! В связи с сложившимися жизненными обстоятельствами я не плачу сейчас по кредитам(переписки с банками были-безрезультатно) Подскажите как грамотно закрыть действующие договора по кредитным картам(чтобы не было перевыпуска,платы за обслуживание и др начислений),для того чтобы сумма долга уже не менялась и можно было бы решать вопросы через суд. И куда писать. Спасибо
|Ответ:
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X p>Добрый день!
Этот вопрос находится не в нашей компетенции. Рекомендуем обратиться в ваш банк и уведомить менеджера о сложившейся ситуации. Как правило, банки готовы пойти навстречу и отсрочить выплаты по кредиту на несколько месяцев.
Горячая линия с 09.07.2018 просмотрена 15 969 раз