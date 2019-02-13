На ваши вопросы отвечает эксперт Севергазбанка

Вопрос:

Вечер добрый!



В декабре брал автокредит в Экспобанке на сумму 758 336,00 рублей. Запросил справку по остатку задолженности перед банком, банк ответил через 10 дней и сумма основного долга с учетом процентов составила 758 336 рублей. На днях хотел сделать рефинансирование автокредита, пришел в сбербанк, подал заявку банк одобряет рефинансирование на сумму 1 119 300 рублей, я спрашиваю откуда взялась такая разница, на что мне ответили что банк в которым вы брали кредит выставляет такую сумму как задолженность. Звонил в Экспобанк мне отвечают что это ошибка такого не может быть. Я подавал заявление на рефинансирование уже 2 раза 28.01.2019 года и 31.01.2019 года сумма так и не меняется.

Подскажите пожалуйста правомерны ли такие действия со стороны Экспобанка??? и что можно сделать?? постоянный адрес 07.02.2019 16:53 Valera110189 (РБ, город Учалы)07.02.2019 16:53