На ваши вопросы отвечает эксперт Севергазбанка

|Вопрос:
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Добрый день!
Скажите пожалуйста, кредит одобрен с залогом имущества( нежилое здание) , можно ли получить денежные средства при оформлении договора, после получения расписки о сделке, а не ждать регистрации договора.
|Вопрос:
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Вечер добрый!
В декабре брал автокредит в Экспобанке на сумму 758 336,00 рублей. Запросил справку по остатку задолженности перед банком, банк ответил через 10 дней и сумма основного долга с учетом процентов составила 758 336 рублей. На днях хотел сделать рефинансирование автокредита, пришел в сбербанк, подал заявку банк одобряет рефинансирование на сумму 1 119 300 рублей, я спрашиваю откуда взялась такая разница, на что мне ответили что банк в которым вы брали кредит выставляет такую сумму как задолженность. Звонил в Экспобанк мне отвечают что это ошибка такого не может быть. Я подавал заявление на рефинансирование уже 2 раза 28.01.2019 года и 31.01.2019 года сумма так и не меняется.
Подскажите пожалуйста правомерны ли такие действия со стороны Экспобанка??? и что можно сделать??
|Вопрос:
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Доброго времени суток очень интересно реально ли молодой (восемь месяцев) перспективной компании с Дагестана получить кредит без обеспечения на приобретения микроавтобуса?
|Ответ:
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Добрый день
Севергазбанк предлагает разнообразные программы кредитования, в т. ч. кредитование без залога на сумму до 1 млн. рублей.
Решение о кредитовании принимается после рассмотрения полного пакета документов и зависит от многих факторов, в том числе от финансового положения клиента, одним из требований к заемщику является наличие операционной деятельности на протяжении не менее 6 месяцев.
Вы можете получить консультацию в любом офисе Банка.
|Вопрос:
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Как взять кредит на бизнес?
|Ответ:
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Добрый день.
Вы можете обратиться в ближайший офис Банка для консультации со специалистом и подбора оптимального вида кредита, затем собрать пакет документов. Все необходимые данные размещены на нашем официальном сайте https://severgazbank.ru/corporate/. Если вы уже являетесь клиентом Севергазбанка, то можете отправить заявку через Клиент-Банк, с Вами свяжется наш сотрудник.
|Вопрос:
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Следует ли классифицировать ссуду в соответствии с п. п. 3.14.1. Положения Банка России 590-П, если она предоставлена банком заемщику (не является кредитной организацией) с целью погашения лизинговых платежей в пользу лизингодателя, который является другим банком (не банк-кредитор)? Таким образом, банк, предоставляющий ссуду, является третьей стороной.
|Ответ:
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Добрый день!
Мы не комментируем документы Банка России, за подобными консультациям можно обратиться к регулятору.
|Вопрос:
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вклады застрахованы в АСВ?
|Ответ:
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Вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей СЕВЕРГАЗБАНКА застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года.
|Вопрос:
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добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Тот вид деятельности, который Вы описали, подходит под определение арендного бизнеса.
Так как Вы планируете расширяться и увеличить количество квартир, правильнее всего было бы зарегистрировать ИП или ООО с последующим отражением их деятельности.
В будущем это позволит Вам привлекать кредитные ресурсы, при условии положительной рентабельности Вашего дела.
|Вопрос:
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Подскажите пожалуйста, я в 2014 году брала кредит (в Доп.офис № 5221/0901 Ростовского отделения № 5221 ПАО Сбербанк, 347430, Ростовская обл., Заветинский р-н, с. Заветное, ул. Кирова,14,) в сумме 300000 тыс.рублей, с отсрочкой на два года, на сегодняшний день мне осталось оплатить 32000 рублей(дата закрытия кредита 29 июля 2019 года, кредит «аннуитетный» отсрочку я заплатила вовремя в сумме 200000 т. руб., сцубсидия мне за все это время пришла в сумме 5000 рублей, хотя люди бравшие кредит ЛПХ в сумме 300000 получили по 30000, я не могу понять почему так, обратилась в сбербанк сказали что они не считают субсидии, позвонила в Министерство сельского хозяйства сказали им банк дает, так где правда, кто разъяснит
|Ответ:
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Добрый день!
Мы не можем проконсультировать Вас по кредитованию в других банках.
Возможно, Вам стоит попробовать еще раз обратится в банк, выдавший кредит, для разъяснения всех условий кредитования и субсидирования.
|Вопрос:
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Добрый вечер!
Мой номер попал к коллекторам в руки и они добавили его в автодозвон.
с 15: 00 и по сей момент мне звонят с анонимных номеров каждые 3 минуты и сбрасывают. До этого звонили с данного номера и угрожали, что я и мой муж должный найти некую сестру друга моего мужа и заставить ее заплатить. Звонили с этого номера 89994514633 . Также писали с этого номера смс.
Есть еще такие номера:
8 800 511 07 12
0861
Помогите, пожалуйста, решить проблему и наказать людей, которые действуют неправомерно!
|Ответ:
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Добрый день! Мы не комментируем вопросы деятельности других банков и коллекторов. Вы можете обратиться в независимую юридическую консультацию или правоохранительные органы.
|Вопрос:
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возможно ли получить кредит на покупку спецтехники на сумму 48 000.000 на 3 года под гарантии?
|Ответ:
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Добрый день!
В СЕВЕРГАЗБАНКЕ возможно кредитование под частичное обеспечение специализированных гарантийных фондов и органов власти, а также муниципальных образований.
|Вопрос:
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Banki dayut krediti na vse prakticheski... no vremia tekushee.
|Вопрос:
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Доброго времени суток. Хотел бы узнать какие банки (список) уполномочены кредитовать сельхоз. предприятия (ООО) по субсидироавнной ставке?
|Ответ:
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Роман, добрый день!
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Севергазбанк предлагает воспользоваться программой кредитования «Большая модернизация», в зависимости от параметров обеспечения по кредиту, а также срока кредитования мы можем предложить ставку от 10.1% годовых. Финансирование будет предложено в форме кредитной линии с лимитом выдачи, индивидуальным графиком, подходящим Вашему бизнесу, и сроком до 7 лет. Предпочтительным является залог недвижимости/автотранспорта/спецтехники.
Горячая линия с 13.08.2018 просмотрена 11 545 раз