На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день.
Полагаю, речь идет о карте Хоум Кредит Банка. Рекомендую задать вопрос коллегам из Хоум Кредит Банка.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день! Вчера, при покупке электронного ОСАГО в Альфастраховании с моей карты дополнительно списали средства. Как оказалось позднее, АльфаСтрахование скрытым путем оформило дополнительный полис. От Банка при покупке поступило СМС для подтверждения транзакции на сумму ОСАГО, которую я подтвердила. Но следом прошло списание отдельной транзакцией без смс подтверждения. Без моего согласия была списана сумма, как такое возможно! При обращении в Банк, сообщили что возможны настройки на сайте компании и мне предложено было лишь заблокировать карту с дальнейшим перевыпуском. Я естественно отказалась, почему наживается крупная компания, а страдаю я. Каким образом я могу защитить свою карту и средства от подобного списания без подтверждения и куда можно подать жалобу на подобные действия со стороны страховой компании?
|Ответ:
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Добрый день.
Рекомендую задать вопрос коллегам из Сбербанка на горячую линию и в компанию Альфастрахование.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер. Скажите пожалуйста, могу ли я по нотариальной доверенности открыть счет в банке и получить карту с пином. Все мои полномочия прописаны в доверенности. Спасибо
|Ответ:
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Добрый день.
Увы, нет. В соответствии с требованиями безопасности и характером дистанционной работы банка договоры можно заключить только непосредственно с клиентами.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день.
Ошибки нет. «Platinum» являлся частью бренда, поэтому банк указывал его в названии. Банк поменял дизайн карт и более не указывает бренд «Platinum» на картах Tinkoff Black.
С уважением,
|Вопрос:
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Доброго дня! Вопрос от новичка, хочу заказать дебетовую карту tinkoff blak! При доставке карты на дом существует ли вероятность, что конверт будет вскрыт и курьер не сможет получить доступ к карте?
|Ответ:
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Добрый день.
Ранее коллеги дали уже ответ на форуме.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер!
|Ответ:
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Добрый день.
Отключить технический овердрафт нет возможности, также у него нет лимита. Также хотел бы обратить внимание, что сейчас есть возможность оформлять к карте счета в 26 различных валютах. Можно открыть счет в нужной валюте и перед поездкой пополнить его. Перед покупками необходимо переключать карту на нужный счет. Это позволит совершать покупки без дополнительной конвертации.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день. Не знаю куда уже обратиться. Делала покупки на амазоне, расплачивалась Матеркард СБ. Им что то показалось подозрительным, и амазон запросил выписку из СБ, и что бы там было указано мое ФИО, номер карты(из соображений безопасности 4 последних цифры) и биллинговый адрес. Сбер таких выписок не дает, присылала несколько других вариантов выписок, и сканы паспорта, но ни чего не проходит только такую выписку им нужно, карту в личном кабинете тоже поменять не получается, там вообще все заблокировано. Может быть Вы подскажите, как быть в данной ситуации? Как, где можно взять такую справку?
|Ответ:
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Добрый день.
В Тинькофф Банке подобную справку можно заказать в стандартном порядке. Уверен, в Сбербанке возникло недопонимание, и коллеги смогут подготовить документ. Вижу, Вы уже задали для этого вопрос на соответствующей Горячей линии. Рекомендую дождаться ответа.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день! Прошу ответить на вопрос, как осуществляется возврат средств по дебетовой карте по внутрибанковским правилам за ранее оплаченный товар или услугу с использованием дебетовой карты вашего банка, если происходит отказ от услуги ФЛ. Правовые основания для возврата средств письмо ЦБ РФ от 01.08.2011 г. № 112-Т, а также правила обслуживания и использования международной платежной системы MasterCard.
|Ответ:
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Добрый день.
Возвраты поступают на счет банка от банков-эквайеров, обслуживающих торгово-сервисные предприятия, и автоматически зачисляются на счет клиента. Платежная система регламентирует срок, в течение которого эквайер обязан перечислить сумму возврата. Если возврат не поступает в течение 15 календарных дней, мы, как эмитент, инициируем процедуру опротестования в рамках правил международных платежных систем.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте.Я гражданка Украины живу в России есть РВП, официально трудоустроена, могу ли я взять в кредит 20000 рублей.
|Ответ:
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Добрый день.
Нет, банк предоставляет кредитные продукты только гражданам РФ.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте
|Ответ:
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Добрый день.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день.
Истечение срока действия карты или ее блокировка не приводит к расторжению договора, соответственно, счет/договор все это время оставался активным. Рекомендую ознакомиться с условиями заключенного договора и дождаться ответа на письменную претензию. Очевидно, если в рамках претензии срества не вернут, то должны обосновать причины появления задолженности, которую все же придется оплатить и обратиться для закрытия счета.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день, могу ли получить у вас в банке кредит в сумме 350000 рублей сроком на 5 лет для рефинансирования другого кредита под залог недвижимости или под залог автомобиля?????
|Ответ:
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Добрый день.
Оставить заявку на кредит под залог недвижимости или автомобиля можно на сайте банка. Предугадать решение не могу, как и гарантировать положительного — каждую заявку банк рассматривает индивидуально.
С уважением,
|Вопрос:
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День добрый!
|Ответ:
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Добрый день.
2 варианта:
С уважением,
|Вопрос:
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Сегодня, 13.01.19 в офисе банка попросил выдать рублевую карту и уточнил — бесплатную, выдали gold multi card. Сейчас посмотрел в интернете — годовое обслуживание — 850 руб. Так ли это? И если тач, что делать? Я пенсионер и такие траты для меня обременительны!
|Ответ:
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Добрый день.
Рекомендую обратиться в офис или поддержку банка, в котором получили карту, для уточнения информации.
С уважением,
|Вопрос:
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А можно ли в вашем банке открыть виртуальную дебетовую карту онлайн?
|Ответ:
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Добрый день.
Горячая линия с 10.10.2018 просмотрена 8 577 раз