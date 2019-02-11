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Дебетовые карты

Данный раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам дебетовых карт. Наши эксперты готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно по дебетовым картам Тинькофф Банка. Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен экспертам, которые в короткие сроки подготовят на него ответ.

Наши эксперты готовы ответить на общие вопросы по этой теме; а также дать разъяснения непосредственно по дебетовым картам Тинькофф Банка.

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На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Эдуард Темников
Эдуард Темников
руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
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Вопрос:

Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, а могу ли я получить дебетовую карту Польза по почте.

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10211411 (Ступино) 12.02.2019 12:40
Ответ:

Добрый день.

Полагаю, речь идет о карте Хоум Кредит Банка. Рекомендую задать вопрос коллегам из Хоум Кредит Банка.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день! Вчера, при покупке электронного ОСАГО в Альфастраховании с моей карты дополнительно списали средства. Как оказалось позднее, АльфаСтрахование скрытым путем оформило дополнительный полис. От Банка при покупке поступило СМС для подтверждения транзакции на сумму ОСАГО, которую я подтвердила. Но следом прошло списание отдельной транзакцией без смс подтверждения. Без моего согласия была списана сумма, как такое возможно! При обращении в Банк, сообщили что возможны настройки на сайте компании и мне предложено было лишь заблокировать карту с дальнейшим перевыпуском. Я естественно отказалась, почему наживается крупная компания, а страдаю я. Каким образом я могу защитить свою карту и средства от подобного списания без подтверждения и куда можно подать жалобу на подобные действия со стороны страховой компании?

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Татьяна48791 (Москва) 12.02.2019 11:19
Ответ:

Добрый день.

Рекомендую задать вопрос коллегам из Сбербанка на горячую линию и в компанию Альфастрахование.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый вечер. Скажите пожалуйста, могу ли я по нотариальной доверенности открыть счет в банке и получить карту с пином. Все мои полномочия прописаны в доверенности. Спасибо

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L4479743a (Москва) 11.02.2019 17:44
Ответ:

Добрый день.

Увы, нет. В соответствии с требованиями безопасности и характером дистанционной работы банка договоры можно заключить только непосредственно с клиентами.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день!
На сайте банки.ру в описании карты Tinkoff Black дополнительно используется слово Platinum, т. е. выглядит это как [/B]Tinkoff Black Platinum, в своих рассылках портал использует это же название. На сайте банка информации о такой карте нет) есть просто Tinkoff Black[B].
Уточните, нет ли здесь ошибки?

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Pravdorubl (Москва) 11.02.2019 16:34
Ответ:

Добрый день.

Ошибки нет. «Platinum» являлся частью бренда, поэтому банк указывал его в названии. Банк поменял дизайн карт и более не указывает бренд «Platinum» на картах Tinkoff Black.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Доброго дня! Вопрос от новичка, хочу заказать дебетовую карту tinkoff blak! При доставке карты на дом существует ли вероятность, что конверт будет вскрыт и курьер не сможет получить доступ к карте?
При выборе тарифа, возможен ли бесплатный тариф (6.2) и что это за тариф? Прошу пояснить.
С уважением

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sergs163 (Самара) 11.02.2019 06:58
Ответ:

Добрый день.

Ранее коллеги дали уже ответ на форуме.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый вечер!
Предполагаю в отпуске делать покупки в другой стране по Дебетовой карте Тинькофф озадачена Техническим овердрафтом. До какого размера он возможен? Как установить лимит? Возможно ли это проконтролировать? Ведь курс валют непредсказуем,ранее пользовалась картой другого банка и спокойно списывались платежи по курсу на день авторизации. Спасибо за ответ.

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Agma (Иваново) 10.02.2019 01:09
Ответ:

Добрый день.

Отключить технический овердрафт нет возможности, также у него нет лимита. Также хотел бы обратить внимание, что сейчас есть возможность оформлять к карте счета в 26 различных валютах. Можно открыть счет в нужной валюте и перед поездкой пополнить его. Перед покупками необходимо переключать карту на нужный счет. Это позволит совершать покупки без дополнительной конвертации.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день. Не знаю куда уже обратиться. Делала покупки на амазоне, расплачивалась Матеркард СБ. Им что то показалось подозрительным, и амазон запросил выписку из СБ, и что бы там было указано мое ФИО, номер карты(из соображений безопасности 4 последних цифры) и биллинговый адрес. Сбер таких выписок не дает, присылала несколько других вариантов выписок, и сканы паспорта, но ни чего не проходит только такую выписку им нужно, карту в личном кабинете тоже поменять не получается, там вообще все заблокировано. Может быть Вы подскажите, как быть в данной ситуации? Как, где можно взять такую справку?

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svetam_v71 (Волгоград) 09.02.2019 22:09
Ответ:

Добрый день.

В Тинькофф Банке подобную справку можно заказать в стандартном порядке. Уверен, в Сбербанке возникло недопонимание, и коллеги смогут подготовить документ. Вижу, Вы уже задали для этого вопрос на соответствующей Горячей линии. Рекомендую дождаться ответа.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день! Прошу ответить на вопрос, как осуществляется возврат средств по дебетовой карте по внутрибанковским правилам за ранее оплаченный товар или услугу с использованием дебетовой карты вашего банка, если происходит отказ от услуги ФЛ. Правовые основания для возврата средств письмо ЦБ РФ от 01.08.2011 г. № 112-Т, а также правила обслуживания и использования международной платежной системы MasterCard.

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SergoNB (Саранск) 08.02.2019 12:20
Ответ:

Добрый день.

Возвраты поступают на счет банка от банков-эквайеров, обслуживающих торгово-сервисные предприятия, и автоматически зачисляются на счет клиента. Платежная система регламентирует срок, в течение которого эквайер обязан перечислить сумму возврата. Если возврат не поступает в течение 15 календарных дней, мы, как эмитент, инициируем процедуру опротестования в рамках правил международных платежных систем.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте.Я гражданка Украины живу в России есть РВП, официально трудоустроена, могу ли я взять в кредит 20000 рублей.

постоянный адрес
Lanna_70 (Тверь) 06.02.2019 14:44
Ответ:

Добрый день.

Нет, банк предоставляет кредитные продукты только гражданам РФ.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте
Получаю пенсию на карту виза,срок скоро заканчивается,пенсия должна переводиться на карту мир. А мне нужна и карта виза. На один счёт вроде бы нельзя. Как быть?
Наталья

постоянный адрес
Наталья1501 (Киев) 04.02.2019 14:52
Ответ:

Добрый день.

К одному договору банк может выпустить карты с разными платежными системами. VISA и МИР вполне возможно сочетать в качестве основной и дополнительной карт. Рекомендую для подробной консультации позвонить по бесплатному номеру с обратной стороны Вашей карты. Коллеги на связи 24/7 и будут рады помочь.

С уважением,
 

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день!
Возникла такая ситуация.
Со слов работника банка: счет был создан в декабре 2009 года, карта получена в январе 2010 года. дополнительных сервисов подключено не было, кроме смс информирования. 59 руб в месяц. по обслуживанию карта стоила 300 рублей в год. visa electron.
по логике вещей, срок окончания действия карты был в декабре 2013 года. ну или в январе 2014 так как срок годности карты 3 года. закончила она свое действие с положительным балансом! и больше она мне была не нужна. я благополучно выкинул ее да и все.
Но тут как гром на голову взрыв из прошлого 29 января 2019 года. Да КАРЛ 5 лет спустя приходит смс оплатите 300 рублей. Позвонив в банк, никакой информации мне не дали почему был назначен платеж не понятно и за что он тоже. обратился непосредственно в банк там тоже не знают только даты зачисления задолженности а за какую услугу сказать не могут, выписку по счету только на сегодняшним числом. вообщем начислили 950 рублей пени и −40 рублей баланс на счету. Счет закрыть не дают, так как надо погасить образовавашуюся задолженность. Оставил претензию в банке в письменном виде.
Кто знает можно ли не платить, не понятно за что, и будет ли за это какие то санкции?
Или же все таки нужно оплатить и закрыть счет?

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Valery07 (Москва) 31.01.2019 10:33
Ответ:

Добрый день.

Истечение срока действия карты или ее блокировка не приводит к расторжению договора, соответственно, счет/договор все это время оставался активным. Рекомендую ознакомиться с условиями заключенного договора и дождаться ответа на письменную претензию. Очевидно, если в рамках претензии срества не вернут, то должны обосновать причины появления задолженности, которую все же придется оплатить и обратиться для закрытия счета.

С уважением,

 

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день, могу ли получить у вас в банке кредит в сумме 350000 рублей сроком на 5 лет для рефинансирования другого кредита под залог недвижимости или под залог автомобиля?????

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07111969SRN (Волгодонск) 28.01.2019 11:06
Ответ:

Добрый день.

Оставить заявку на кредит под залог недвижимости или автомобиля можно на сайте банка. Предугадать решение не могу, как и гарантировать положительного — каждую заявку банк рассматривает индивидуально.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

День добрый!
Возникла необходимость отправки денег в рублях РФ га Украину.
Как перевести деньги с карты на карту от физ.лица резидента РФ физ.лицу резиденту Украины?

постоянный адрес
zsa2011 (Санкт-Петербург) 22.01.2019 12:53
Ответ:

Добрый день.

2 варианта:
1. По номеру карты — в данном случае необходимо, чтобы банк-получатель допускал возможность получения таких переводов.
2. По реквизитам счета банка-корреспондента, который находится в РФ и сможет согласно данным в назначении платежа перевести уже средства в пользу получателя в Украинском банке.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Сегодня, 13.01.19 в офисе банка попросил выдать рублевую карту и уточнил — бесплатную, выдали gold multi card. Сейчас посмотрел в интернете — годовое обслуживание — 850 руб. Так ли это? И если тач, что делать? Я пенсионер и такие траты для меня обременительны!
С уважением Анатолий.

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Primer212 (Москва) 13.01.2019 21:24
Ответ:

Добрый день.

Рекомендую обратиться в офис или поддержку банка, в котором получили карту, для уточнения информации.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

А можно ли в вашем банке открыть виртуальную дебетовую карту онлайн?

постоянный адрес
Vitaliy H. (Алчевск) 13.01.2019 16:29
Ответ:

Добрый день.

Для открытия виртуальной карты необходимо наличие основной дебетовой. Виртуальную можно открыть в качестве дополнительной.

С уважением,
 

Эдуард Темников

Горячая линия с 10.10.2018 просмотрена 8 577 раз