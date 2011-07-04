Вход

Уралсиб: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами Банка Уралсиб. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к Банку Уралсиб, будут удаляться.
информация о банке «Банк Уралсиб»

Действие сервиса приостановлено

Юлия Школьник
Юлия Школьник
Главный специалист Дирекции поддержки банковского бизнеса
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Разное 444 Расчетные банковские карты 336 Потребительские кредиты 293 Ипотека 124 Кредитные карты 120 О банке 86 Автокредиты 47 Вклады 38
Вопрос:
Добрый вечер. я хотела бы узнать насчет ипотечного кредитования. мы на начальной стадии строительства индивидуально жилого дома, поэтому хотели взять кредит в вашем банке., но определиться не можем с выбором программы, и какие документы нужны, кроме 2 НДФЛ. пожалуйста помогите.
постоянный адрес
(Popelnitsk) (РБ, Бакалинский район, с .Бакалы) 04.07.2011 22:18
Ответ:

Регина, добрый день!

В случае приобретения строящегося индивидуального жилого дома (далее по тексту — ИЖД) предлагаем воспользоваться ипотечной программой «Приобретение строящегося жилья», которая реализуется в сотрудничестве с застройщиками-партнерами Банка. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого ИЖД. Кредит предоставляется сроком от 3 до 30 лет в сумме не более 3 млн. рублей. Процентная ставка зависит от категории заемщика и размера и размера первоначального взноса: до оформления в собственность — от 12%

Для получения ипотечного кредита необходимо предоставить в Банк следующие документы:

, после оформления в собственность ставка составит 11%.

1. Заявление-анкета.

2. Паспорт гражданина РФ.

3. Документы, подтверждающие семейное положение Заемщика (если применимо): свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, свидетельство о расторжении брака, при наличии — брачный договор (контракт) (ксерокопии, оригиналы предъявляются).

4. Свидетельство о постановке на учет в органах ФНС РФ (ИНН) или социальный номер.

5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заемщика,

6. Военный билет (для мужчин призывного возраста),

7. Документы, подтверждающие доход и занятость: копия трудовой книжки и справка о доходах как по форме 2-НДФЛ, так и по форме Банка.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредитования Вы сможете найти на сайте Банка в разделе «Ипотечные кредиты» (ссылка http://www.bankuralsib.ru/ufa/retail/ipoteka/index.wbp)

 

Регина, в случае если Вы занимаетесь самостоятельным строительством ИЖД, то предлагаем вам воспользоваться одной из программ потребительского кредитования. Подробную информацию об условиях кредитования Вы сможете найти на сайте Банка в разделе «Кредит на потребительские нужды» (ссылка http://www.bankuralsib.ru/ufa/retail/potrebcredit/index.wbp).

Юлия Школьник
Вопрос:
Можно ли стать агентом по привлечению клиентов банка «Уралсиб» и если можно, то как?
постоянный адрес
(Popelnitsk) (Москва) 04.07.2011 15:11
Ответ:

Добрый день, Равиль!

Да, в Банке УРАЛСИБ имеется сеть собственных агентов по привлечению и продаже банковских продуктов.

Для того чтобы стать агентом нашего Банка необходимо обратиться в подразделение по подбору персонала Филиала Банка УРАЛСИБ в Вашем городе.
Юлия Школьник
Вопрос:
Здравствуйте! На работе выдали карту Уралсиб VISA для получения зарплаты. Можно ли класть на эту карту деньги.Например: мама хочет передать деньги на карту, как это сделать.И в какой валюте можно.
постоянный адрес
milka-onyx76 (Краснодар) 04.07.2011 09:38
Ответ:

Добрый день, Людмила!

Зарплатная карта Банка УРАЛСИБ — это полноценная платежная карта, на которую Вы, конечно же, можете вносить наличные деньги через банкоматы с фунцией внесения наличных либо через отделения Банка УРАЛСИБ.

Вы можете зачислять деньги на счет в рублях РФ, долларах США и ЕВРО с их последующей конвертацией в валюту счета.

Если Ваша мама — держатель карты Банка УРАЛСИБ, она может перевести Вам деньги со своей карты через Банкомат Банка, выбрав в меню устройства опцию «Перевод с карты на карту».

Во всех остальных случаях перевести деньги на карту Банка Уралсиб можно посредством банковского перевода с любого расчетного счета.

Юлия Школьник
Вопрос:
Я обращался 22.06.2011 20:17
Офис в г. Салават на Ленина 24А (Березка)… насчет какая карта, сказали, что никакие карты не выдаются.
постоянный адрес
(Popelnitsk) (Салават) 03.07.2011 20:48
Ответ:

Талгат, добрый день!

Не могли бы Вы более детально описать суть вопроса?

Юлия Школьник
Вопрос:
Снимаются ли деньги (процент) с карты Visa полученной в банке УралСиб в Уфе, при проверке счета в банкомате Сбербанк России.
постоянный адрес
(Popelnitsk) (Оренбург) 02.07.2011 13:45
Ответ:

Павел Сергеевич, добрый день,

При операциях в банкоматах сторонних банков со счета Вашей карты может сниматься комиссия в соответствии с тарифами этих банков.

Для уточнения размера комиссии Вам следует обратиться в ближайшее отделение Банка, банкоматом которого Вы воспользовались.

Юлия Школьник
Вопрос:
мне нужно узнать баланс карты.как это можно сделать бес кодового слова?
постоянный адрес
(Popelnitsk) (Рославль) 01.07.2011 19:17
Ответ:

Денис Сергеевич, добрый день!

Вы можете узнать баланс карты, воспользовавшись любым банкоматом Банка. Все, что Вам для этого потребуется — сама карта.

Юлия Школьник
Вопрос:
Добрый день! У меня имеется зарплатная карточка Уралсиба. Могу ли я так же пополнять эту карта сама? И может ли бывший муж на нее же перечислять алименты?
постоянный адрес
(Popelnitsk) (Белорецк) 01.07.2011 10:40
Ответ:

Алина, добрый день!

С зарплатной картой Банка УРАЛСИБ Вы можете совершать любые операции, доступные по банковской карте, в том числе и пополнять счет самостоятельно.

Ваш бывший муж также может пополнить Вашу карту посредством банковского перевода со своего расчетного счета, либо, если он является держателем рублевой карты Банка УРАЛСИБ, через банкомат, выбрав в меню опцию «Перевод с карты на карту».

 

Юлия Школьник
Вопрос:
Добрый день, хотела бы выяснить, у меня заведена карта visa electron в банке УРАЛСИБ. Оформлялась она через институт для перечисления на неё стипендии. Вопрос:
Можно ли и главное как узнать следующие данные по карте и лицевому счёту, ведь, как я понимаю, если карта есть, есть и лицевой счёт:
наименование и номер отделения/ филиала
город отделения/филиала
Лицевой счет (20 цифр)
Рассч. счет (20 цифр)
корр счет (20 цифр)
БИК (9 цифр)

Наименование пластиковой карты
Номер пластиковой карты
Срок действия карты
постоянный адрес
(Popelnitsk) (Москва) 30.06.2011 21:31
Ответ:

Добрый день, Елена!

Реквизиты Банка УРАЛСИБ Вы можете уточнить на официальном сайте www.bankuralsib.ru или в любом отделении Банка.

Реквизиты своего счета Вы также можете получить в отделении Банка при условии предоставления документа, подтверждающего личность, либо обратившись в Контакт-центр и идентифицировав себя по информации, предоставленной при оформлении карты и кодовому слову.

Юлия Школьник
Вопрос:
Я получил в ноябре 2010 года телефонную кредитную карту VISA.
Срок использования скоро истекает.
Как мне продлить срок её действия и сохраняться ли условия её использования?
постоянный адрес
(Popelnitsk) (Магнитогорск) 30.06.2011 15:26
Ответ:

Добрый день, Радик!

По истечении срока действия Ваша карта будет перевыпущена автоматически в соответствии с действующими Тарифами банка, при условии достаточности денежных средств на счете.

В противном случае Вам необходимо обратиться с письменным заявлением в любое отделение Банка УРАЛСИБ.

Стоимость обслуживания и комиссии за использование карты будут определяться из действующих Тарифов Банка.

Юлия Школьник
Вопрос:
Здравствуйте! Дело в том, что я училась в Воронеже, в то время как сама проживаю в Ростовской области. Во время обучения, наш университет открыл мне счет в банке Уралсиб, для того, чтобы перечислять на него мою стипендию. Сейчас я закончила учиться и обратилась в отделение банка, выдавшего мне карту, чтобы закрыть счет. Карту уничтожили, выдали мне остаток средств в кассе, но сказали, что через 45 дней я должна вернуться для того, чтобы полностью подтвердить закрытие счета иначе счет останется открытым. Но я врядли смогу быть в Воронеже в эти сроки, т. к. уезжаю. Могу ли я обратиться в отделении банка другого города для подтверждения закрытия счета или нужно обязательно вернуться в тот банк, который открыл мне счет в Воронеже? Что будет, если я не смогу приехать в Воронеж долгое время?
постоянный адрес
(Popelnitsk) (ЧЕРТКОВО) 29.06.2011 20:41
Ответ:

Добрый день, Кристина!

К сожалению, подтвердить закрытие счета Вы можете только в том отделении Банка, где изначально закрывали карточный счет.

В течение времени Вашего отсутствия в Воронеже, счет будет оставаться открытым. 

 

Юлия Школьник
Вопрос:
МОГУ ЛИ Я УЗНАТЬ СЕЙЧАС БАЛАНС ПО СВОЕЙ ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЕ?
постоянный адрес
(Popelnitsk) (ОМСК) 29.06.2011 19:15
Ответ:

Инесса, здравствуйте!

Вы в любое время можете узнать текущий баланс по своей зарплатной карте, воспользовавшись наиболее удобным для Вас способом:

-при помощи Банкоматов Банка

-обратившись к специалисту Контакт-Центра Банка

-получив выписку в подразделениях Банка или по e-mail

-подключив услугу SMS-сервис

-подключив услугу Интернет-Банк

Юлия Школьник
Вопрос:
Здраствуйте!
Подскажите, увеличение лимита по кредитной карте можно только по заявлению, или банк может сделать это в одностороннем порядке, как некоторые другие банки?
Картой пользуюсь 8 месяцев, активно, без просрочек
постоянный адрес
Муштандроид (Москва) 29.06.2011 11:59
Ответ:

Добрый день!

Увеличение кредитного лимита возможно при подаче заявления в любое удобное для Вас отделение Банка.

Юлия Школьник
Вопрос:
Я неверно ввела РIN-code, три раза!все документы на карточку есть как могу его разблокировать?
постоянный адрес
(Popelnitsk) (Г. Уфа) 25.06.2011 12:33
Ответ:

Алия, добрый день!

Вам следует обратиться либо с письменным заявлением в любое отделение Банка, предоставив документы, удостоверяющие личность, либо в Контакт-Центр, идентифицировав себя по информации, предоставленной при оформлении карты и кодовому слову.

Юлия Школьник
Вопрос:
хотел бы узнать,можно ли получить зарплатную карту в субботу
постоянный адрес
(Popelnitsk) (Уфа) 24.06.2011 19:44
Ответ:

Рашид, добрый день!

Вы можете получить зарплатную карту в рабочие часы обслуживающего отделения Банка.

Уточнить график работы интересующего Вас отделения можно, обратившись в Контакт-Центр Банка.

Юлия Школьник
Вопрос:
можно ли получить потребительский кредит в банке имея пятилетнюю регистрацию в городе москве и не имея никакаой постоянной регистрации,в собственности есть фольсваген гольф плюс 2009 года и ваз-2104 2009 года
если можно то в каком банке
постоянный адрес
(Julia_uralsib) Юлия Школьник (Москва) 24.06.2011 15:41
Ответ:
 Добрый день Татьяна.

Требования к клиенту:

  • Гражданин РФ.
  • Минимальный возраст заёмщика: от 23 лет.
  • Возраст заемщика на момент окончания срока кредита: 60 лет для мужчин и женщин.
  • Постоянная или временная (действующая на срок кредитования) регистрация в городе/населенном пункте, где открыт офис БАНКА УРАЛСИБ.
  • Постоянное место работы и стабильные доходы в течение последних 3 месяцев.

    •  

    Юлия Школьник

    Горячая линия с 01.06.2009 просмотрена 1 387 076 раз