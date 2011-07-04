Действие сервиса приостановлено

|Вопрос:
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Добрый вечер. я хотела бы узнать насчет ипотечного кредитования. мы на начальной стадии строительства индивидуально жилого дома, поэтому хотели взять кредит в вашем банке., но определиться не можем с выбором программы, и какие документы нужны, кроме 2 НДФЛ. пожалуйста помогите.
|Ответ:
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Регина, добрый день!
В случае приобретения строящегося индивидуального жилого дома (далее по тексту — ИЖД) предлагаем воспользоваться ипотечной программой «Приобретение строящегося жилья», которая реализуется в сотрудничестве с застройщиками-партнерами Банка. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого ИЖД. Кредит предоставляется сроком от 3 до 30 лет в сумме не более 3 млн. рублей. Процентная ставка зависит от категории заемщика и размера и размера первоначального взноса: до оформления в собственность — от 12%
Для получения ипотечного кредита необходимо предоставить в Банк следующие документы:, после оформления в собственность ставка составит 11%.
1. Заявление-анкета.
2. Паспорт гражданина РФ.
3. Документы, подтверждающие семейное положение Заемщика (если применимо): свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, свидетельство о расторжении брака, при наличии — брачный договор (контракт) (ксерокопии, оригиналы предъявляются).
4. Свидетельство о постановке на учет в органах ФНС РФ (ИНН) или социальный номер.
5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заемщика,
6. Военный билет (для мужчин призывного возраста),
7. Документы, подтверждающие доход и занятость: копия трудовой книжки и справка о доходах как по форме 2-НДФЛ, так и по форме Банка.
Подробную информацию об условиях ипотечного кредитования Вы сможете найти на сайте Банка в разделе «Ипотечные кредиты» (ссылка http://www.bankuralsib.ru/ufa/retail/ipoteka/index.wbp)
Регина, в случае если Вы занимаетесь самостоятельным строительством ИЖД, то предлагаем вам воспользоваться одной из программ потребительского кредитования. Подробную информацию об условиях кредитования Вы сможете найти на сайте Банка в разделе «Кредит на потребительские нужды» (ссылка http://www.bankuralsib.ru/ufa/retail/potrebcredit/index.wbp).
|Вопрос:
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Можно ли стать агентом по привлечению клиентов банка «Уралсиб» и если можно, то как?
|Ответ:
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Добрый день, Равиль!
Да, в Банке УРАЛСИБ имеется сеть собственных агентов по привлечению и продаже банковских продуктов.
Для того чтобы стать агентом нашего Банка необходимо обратиться в подразделение по подбору персонала Филиала Банка УРАЛСИБ в Вашем городе.
|Вопрос:
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Здравствуйте! На работе выдали карту Уралсиб VISA для получения зарплаты. Можно ли класть на эту карту деньги.Например: мама хочет передать деньги на карту, как это сделать.И в какой валюте можно.
|Ответ:
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Добрый день, Людмила!
Зарплатная карта Банка УРАЛСИБ — это полноценная платежная карта, на которую Вы, конечно же, можете вносить наличные деньги через банкоматы с фунцией внесения наличных либо через отделения Банка УРАЛСИБ.
Вы можете зачислять деньги на счет в рублях РФ, долларах США и ЕВРО с их последующей конвертацией в валюту счета.
Если Ваша мама — держатель карты Банка УРАЛСИБ, она может перевести Вам деньги со своей карты через Банкомат Банка, выбрав в меню устройства опцию «Перевод с карты на карту».
Во всех остальных случаях перевести деньги на карту Банка Уралсиб можно посредством банковского перевода с любого расчетного счета.
|Вопрос:
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Я обращался 22.06.2011 20:17
Офис в г. Салават на Ленина 24А (Березка)… насчет какая карта, сказали, что никакие карты не выдаются.
|Ответ:
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Талгат, добрый день!
Не могли бы Вы более детально описать суть вопроса?
|Вопрос:
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Снимаются ли деньги (процент) с карты Visa полученной в банке УралСиб в Уфе, при проверке счета в банкомате Сбербанк России.
|Ответ:
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Павел Сергеевич, добрый день,
При операциях в банкоматах сторонних банков со счета Вашей карты может сниматься комиссия в соответствии с тарифами этих банков.
Для уточнения размера комиссии Вам следует обратиться в ближайшее отделение Банка, банкоматом которого Вы воспользовались.
|Вопрос:
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мне нужно узнать баланс карты.как это можно сделать бес кодового слова?
|Ответ:
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Денис Сергеевич, добрый день!
Вы можете узнать баланс карты, воспользовавшись любым банкоматом Банка. Все, что Вам для этого потребуется — сама карта.
|Вопрос:
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Добрый день! У меня имеется зарплатная карточка Уралсиба. Могу ли я так же пополнять эту карта сама? И может ли бывший муж на нее же перечислять алименты?
|Ответ:
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Алина, добрый день!
С зарплатной картой Банка УРАЛСИБ Вы можете совершать любые операции, доступные по банковской карте, в том числе и пополнять счет самостоятельно.
Ваш бывший муж также может пополнить Вашу карту посредством банковского перевода со своего расчетного счета, либо, если он является держателем рублевой карты Банка УРАЛСИБ, через банкомат, выбрав в меню опцию «Перевод с карты на карту».
|Вопрос:
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Добрый день, хотела бы выяснить, у меня заведена карта visa electron в банке УРАЛСИБ. Оформлялась она через институт для перечисления на неё стипендии. Вопрос:
Можно ли и главное как узнать следующие данные по карте и лицевому счёту, ведь, как я понимаю, если карта есть, есть и лицевой счёт:
наименование и номер отделения/ филиала
город отделения/филиала
Лицевой счет (20 цифр)
Рассч. счет (20 цифр)
корр счет (20 цифр)
БИК (9 цифр)
Наименование пластиковой карты
Номер пластиковой карты
Срок действия карты
|Ответ:
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Добрый день, Елена!
Реквизиты Банка УРАЛСИБ Вы можете уточнить на официальном сайте www.bankuralsib.ru или в любом отделении Банка.
Реквизиты своего счета Вы также можете получить в отделении Банка при условии предоставления документа, подтверждающего личность, либо обратившись в Контакт-центр и идентифицировав себя по информации, предоставленной при оформлении карты и кодовому слову.
|Вопрос:
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Я получил в ноябре 2010 года телефонную кредитную карту VISA.
Срок использования скоро истекает.
Как мне продлить срок её действия и сохраняться ли условия её использования?
|Ответ:
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Добрый день, Радик!
По истечении срока действия Ваша карта будет перевыпущена автоматически в соответствии с действующими Тарифами банка, при условии достаточности денежных средств на счете.
В противном случае Вам необходимо обратиться с письменным заявлением в любое отделение Банка УРАЛСИБ.
Стоимость обслуживания и комиссии за использование карты будут определяться из действующих Тарифов Банка.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Дело в том, что я училась в Воронеже, в то время как сама проживаю в Ростовской области. Во время обучения, наш университет открыл мне счет в банке Уралсиб, для того, чтобы перечислять на него мою стипендию. Сейчас я закончила учиться и обратилась в отделение банка, выдавшего мне карту, чтобы закрыть счет. Карту уничтожили, выдали мне остаток средств в кассе, но сказали, что через 45 дней я должна вернуться для того, чтобы полностью подтвердить закрытие счета иначе счет останется открытым. Но я врядли смогу быть в Воронеже в эти сроки, т. к. уезжаю. Могу ли я обратиться в отделении банка другого города для подтверждения закрытия счета или нужно обязательно вернуться в тот банк, который открыл мне счет в Воронеже? Что будет, если я не смогу приехать в Воронеж долгое время?
|Ответ:
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Добрый день, Кристина!
К сожалению, подтвердить закрытие счета Вы можете только в том отделении Банка, где изначально закрывали карточный счет.
В течение времени Вашего отсутствия в Воронеже, счет будет оставаться открытым.
|Вопрос:
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МОГУ ЛИ Я УЗНАТЬ СЕЙЧАС БАЛАНС ПО СВОЕЙ ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЕ?
|Ответ:
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Инесса, здравствуйте!
Вы в любое время можете узнать текущий баланс по своей зарплатной карте, воспользовавшись наиболее удобным для Вас способом:
-при помощи Банкоматов Банка
-обратившись к специалисту Контакт-Центра Банка
-получив выписку в подразделениях Банка или по e-mail
-подключив услугу SMS-сервис
-подключив услугу Интернет-Банк
|Вопрос:
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Здраствуйте!
Подскажите, увеличение лимита по кредитной карте можно только по заявлению, или банк может сделать это в одностороннем порядке, как некоторые другие банки?
Картой пользуюсь 8 месяцев, активно, без просрочек
|Ответ:
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Добрый день!
Увеличение кредитного лимита возможно при подаче заявления в любое удобное для Вас отделение Банка.
|Вопрос:
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Я неверно ввела РIN-code, три раза!все документы на карточку есть как могу его разблокировать?
|Ответ:
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Алия, добрый день!
Вам следует обратиться либо с письменным заявлением в любое отделение Банка, предоставив документы, удостоверяющие личность, либо в Контакт-Центр, идентифицировав себя по информации, предоставленной при оформлении карты и кодовому слову.
|Вопрос:
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хотел бы узнать,можно ли получить зарплатную карту в субботу
|Ответ:
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Рашид, добрый день!
Вы можете получить зарплатную карту в рабочие часы обслуживающего отделения Банка.
Уточнить график работы интересующего Вас отделения можно, обратившись в Контакт-Центр Банка.
|Вопрос:
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можно ли получить потребительский кредит в банке имея пятилетнюю регистрацию в городе москве и не имея никакаой постоянной регистрации,в собственности есть фольсваген гольф плюс 2009 года и ваз-2104 2009 года
если можно то в каком банке
|Ответ:
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Добрый день Татьяна.
Требования к клиенту:
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