Действие сервиса приостановлено

Регина, добрый день!

В случае приобретения строящегося индивидуального жилого дома (далее по тексту — ИЖД) предлагаем воспользоваться ипотечной программой «Приобретение строящегося жилья», которая реализуется в сотрудничестве с застройщиками-партнерами Банка. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого ИЖД. Кредит предоставляется сроком от 3 до 30 лет в сумме не более 3 млн. рублей. Процентная ставка зависит от категории заемщика и размера и размера первоначального взноса: до оформления в собственность — от 12%

Для получения ипотечного кредита необходимо предоставить в Банк следующие документы:

, после оформления в собственность ставка составит 11%.

1. Заявление-анкета.

2. Паспорт гражданина РФ.

3. Документы, подтверждающие семейное положение Заемщика (если применимо): свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, свидетельство о расторжении брака, при наличии — брачный договор (контракт) (ксерокопии, оригиналы предъявляются).

4. Свидетельство о постановке на учет в органах ФНС РФ (ИНН) или социальный номер.

5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заемщика,

6. Военный билет (для мужчин призывного возраста),

7. Документы, подтверждающие доход и занятость: копия трудовой книжки и справка о доходах как по форме 2-НДФЛ, так и по форме Банка.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредитования Вы сможете найти на сайте Банка в разделе «Ипотечные кредиты» (ссылка http://www.bankuralsib.ru/ufa/retail/ipoteka/index.wbp)