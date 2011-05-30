На ваши вопросы отвечают эксперты Банк24.ру

|Вопрос:
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Как узнать сумму моего долга,если такова есть?
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). Просим Вас уточнить, в каком банке был оформлен договор. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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Зравствуйте!Оплачиваю взятый потребительский кредит по карте,
по работе возможны длительные командировки в Мурманск,
как могу делать ежемесечные взносы,если у Райффайзенбанка там нет
представительства
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). Вы можете осуществлять денежные переводы для погашения ежемесячных платежей через банки, открытые в Мурманске. Для этого достаточно иметь реквизиты для совершения перевода. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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Ситуация следующая…брал потребительский кредит в банке..,и в прошлом месяце,заплатив всю сумму в срок!…,думал что наконец-расплатился!!!..,недавно узнал что платеж мой не дошел(оператор на почте не указал номер моего счета)и платеж затерялся!…,банк предлагает мне попробывать заплатить еще раз,но уже разумеется со штрафом..,а почта,вернуть мои деньги,но без уплаченной мной комиссии за перевод!…,вообщем я попадаю на деньги полюбому!!!?….квитанции у меня имеются..,посоветуйте пожалуйста как мне быть!??
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). В данном случае советуем Вам обратиться в интересующий Вас банк с квитанцией об оплате кредита. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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Доброе утро! Есть ли филиалы в Санкт- Петербурге? Что нужно из документов, чтобы получить экспресс- кредит в 50 т. рублей?
|Ответ:
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Доброе утро! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). К сожалению, банк не занимается кредитованием частных лиц в Санкт — Петербурге. Благодарим за ваше обращение.
|Вопрос:
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Сумму задолженности по карте 4154006515635418 кодовое слово нургуль для погажения
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). Просим Вас уточнить, в каком банке был оформлен кредитный договор. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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Добрый вечер! Скажите, пожалуйста,по какому адресу находится отделение «Альфа Банка» в Великом Новгороде,если такое вообще есть?
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). Советуем Вам обратиться в интересующий Вас банк. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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я хотела бы знать о состоянии моего счета первоначально и о статок по моей кредитной карте 5268 хххх хххх 8314
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). Просим Вас уточнить, в каком банке Вы оформляли кредитный договор. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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КАКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА РАБОТАЮТ В ВОСКРЕСЕНЬЕ В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ.
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). Режим работы банка круглосуточный и без выходных. Со всей информацией можно ознакомиться на сайте банка (http://www.bank24.ru/moscow/index.php), либо по круглосуточному телефону: +7 (343) 222-22-22 (г. Екатеринбург); +7 (3435) 49-57-24 (г. Нижний Тагил); +7 (351) 247-20-77 (г. Челябинск); +7 (812) 44-888-44 (г. Санкт-Петербург); +7 (495) 662-74-74 (г. Москва); 8-800-2000-024 (бесплатный федеральный номер). Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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Я хотела бы знать остаток по моей кредитной карте связного банка 5163 хххх хххх1419.
А также сроки платежей.
С уважением Любовь Делли
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). Просим Вас уточнить, в каком банке Вы оформляли кредитный договор. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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Скажите пожалуйста, как долго ждать ответа на мой вопрос? Очень нуждаюсь в кредите. Спосибо.
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). Приносим извинения за предоставленные неудобства. К сожалению, банк не занимается кредитованием частных клиентов. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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Могу ли я гражданка РФ получить потребительский кредит, если я имею квартиру и прописку в г. Растове, получаю военную пенсию, но работаю в г. Байконур?
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). К сожалению, банк не занимается кредитованием частных клиентов. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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Здравствуйте!у меня такая проблема!!!!!!Я хочу взять потребительский кредит или автокредит,но мне не дают потому что Джи мани банк испортил мне кредитную историю,хотя на протяжении 10 лет я пользуюсь кредитами,и на данный момент у меня нет не погашенных кредитов.При этом я платежеспособна!Помогите разобраться,я первый раз в такой ситуации!!!Заранее благодарю.
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). К сожалению, банк не занимается кредитованием частных клиентов. Так же, Вы можете подойти в офис банка (http://www.bank24.ru/moscow/offices/) с паспортом РФ и оформить карту «МИГ24». На карте уже предусмотрен лимит кредита в размере 100 рублей. Можно написать заявление на увеличение лимита на ту сумму, которая Вам необходима. Банк рассмотрит Ваше заявление в течение 2 рабочих дней и вынесет решение. С условиями можно ознакомиться по ссылке http://www.bank24.ru/personal/mig24/. Используя данный кредитный лимит, Вы можете постепенно исправлять свою кредитную историю сопоставимо, увеличивая, лимит кредитования. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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Добрый день! У меня такой вопрос мне надо открыть валютный счет в Москве,что бы филиал этого банка был в Риге,положить деньги 10000 евро в Риге,потом снять с этого счета эту сумму в Москве.И какова будет комиссия? Подскажите пожалуйста.Я гражданка России.С увжением Светлана.
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). Пожалуйста, направьте данный вопрос в интересующий Вас банк. К сожалению, офисов в г. Рига нет. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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Добрый день! У меня такой вопрос мне надо открыть валютный счет в Москве,что бы филиал этого банка был в Риге,положить деньги 10000 евро в Риге,потом снять с этого счета эту сумму в Москве.И какова будет комиссия? Подскажите пожалуйста.Я гражданка России.С увжением Светлана.
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру» (ОАО). К сожалению, офисов в г. Рига нет. Пожалуйста, направьте данный вопрос в интересующий Вас банк. Благодарим за Ваше обращение.
|Вопрос:
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У меня есть карта вашего банка Visa elektron. Моя дочь сейчас в Турции. Может ли она положить мне деньги на эту карту в Анкаре?
|Ответ:
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Добрый день! Вы обратились в «Банк24.ру"(ОАО). В данном случае, Ваша дочь может воспользоваться системой срочных денежных переводов Western Union, либо совершить банковский перевод, представив необходимые реквизиты для совершения данной операции. Благодарим за Ваше обращение.
Горячая линия с 10.06.2009 просмотрена 233 287 раз