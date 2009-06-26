На ваши вопросы отвечают эксперты Московского Областного Банка

|Вопрос:
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Здравствуйте!
Фирма действует с апреля 2007 г. С осени 2008 года практически бездействует из-за кризиса.Бухгалтерская отчетность нулевая.Сейчас определились с новым направлением деятельности-изготовление металлоконструкций.Есть заказы на готовую продукцию.Возможно ли получение кредита на приобретение оборудования и аренду помещения для возобновления работы?
|Ответ:
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Здравствуйте, Павел!
Если есть интересная идея, то мы всегда рады ее обсудить, посмотреть документы: учредительные, бухгалтерскую отчётность, технико-экономическое обоснование и т. д.
Вам необходимо чётко просчитать сумму, необходимый срок для погашения основного долга и процентов. Также предложить для рассмотрения документы по соответствующему обеспечению кредитных средств.
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК в Нижегородской области
|Вопрос:
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Добрый день! В каком банке получить кредит учредителю и ген. директору ООО, регистрация компании в Москве, cгражданством Латвия. Работаю по рабочей визе, проживаю по регистрации. Спасибо!!!
|Ответ:
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Добрый день, Людмила!
Ваш вопрос лучше адресовать кредитным брокерам, кто специализируется на услугах кредитования физических лиц.
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК осуществляет кредитование граждан Российской Федерации, в возрасте от 21 года до 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин) на момент исполнения обязательств. При этом непрерывный трудовой стаж заёмщика должен быть не менее 1 года (на последнем месте работы не менее 3 мес.).
Требования для юридических лиц:
|Вопрос:
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Добрый день! На сегодня мы имеем фирму которая существует уже более полугода и не имеет постоянной оборотки и идею бизнеса, для которой требуется небольшое финансирование (1—1,5 млн. рублей). Деньги нужны для закупки оборудования, которое после будет внесено как залог. Существует ли какая-либо программа???
|Ответ:
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Добрый день, Марс Валерьевич! Одним из требований кредитования в МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ БАНКЕ является такое условие: «бизнес заёмщика должен находится в регионах присутствия банка (в радиусе 100 км от офиса банка)». На сегодняшний день в Республике Башкортостан МОСОБЛБАНК ещё не представлен.
|Вопрос:
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Добрый день.
В 2006 году у меня украли паспорт. Я тут же (на след.день) обратился с заявлением в милицию и через месяц уже получил новый паспорт. Лишь через 6 меяцев я узнал, что на мой старый паспорт взяли кредиты в 3 разных банках, когда на домашний адрес стали приходить письма-извещения. Далее я разговаривал со службами безопасности этих банков, проходил подчерковедческие экспертизы и бывал на допросах в милиции. Вроде все успокоилось. Пытался потом получить потребительский кредит (15 000—30 000 руб.), но получил отказ в 5 банках, хотя до инцедента с паспортом пользовался такими кредитами без проблем, исправно погашал их. Теперь я надеюсь выехать отдохнуть за границу и хотел спросить, как можно узнать, «выездной» ли я или моя кредитная история безвозвратно опорочена? Подскажите, пожалуйста, как мне это сделать?
|Ответ:
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Добрый день, Ярослав!
Вам необходимо выяснить числятся ли за Вами какие-либо кредитные обязательства. Информацию об этом можно уточнить в НБКИ. Многоканальный телефон НБКИ: (495) 221-78-37. По результатам полученной информации Вы будете принимать решение — как действовать дальше. Если в НБКИ есть недостоверная, по Вашему мнению, информация, то её необходимо оспорить, написав заявление. Также необходимо будет приложить копии документов из милиции, такие как: протокол о возбуждении уголовного дела по факту кражи Вашего паспорта, протоколы почерковедческих экспертиз и т. д.
|Вопрос:
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Здравствуйте Василий. У тёте умер муж он заёмщик потребительского кредита в промтрансбанке в наследство она получила от него машину стоимость каторой порядка 30 тыс.рублей. У неё есть ещё кредиты оформленные на неё работает одна и ещё с ней живёт её мама которая инвалид и у неё нет возможности гасить эти кредиты.Как ей быть в этой ситуации?
|Ответ:
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Если я правильно понимаю, то вопрос связан с обязательством заёмщика погасить несколько кредитов. Подобное обязательство возникает у заёмщика после подписания кредитного договора (или нескольких кредитных договоров) и не прекращается до полного исполнения прописанных в кредитном договоре условий. При заключении договора с банком заёмщик должен понимать всю полноту ответственности, которая возникает у него, а также чётко осознавать каким образом он будет гасить свой кредит.
Я бы порекомендовал в Вашем случае обратиться в банк, который осуществил выдачу кредита, с заявлением, подробно описывающим возникшую в Вашей семье ситуацию.
По итогам рассмотрения Вашего заявления банк может предложить пути для разрешения возникшей проблемы.
|Вопрос:
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есть идея по поводу открытия бизнеса, а вот возможности её реализовать нет!
я хотел поинтересоваться, имеются ли какие-нибудь кредитные программы для создания стартового капитала?
|Ответ:
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Добрый день, Руслан Хасанович!
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК с интересом готов рассмотреть Вашу бизнес-идею, а также всю подкрепляющую её техническую документацию.
Детальную консультацию и подробный анализ Ваших документов Вы можете получить в филиале МОСОБЛБАНКа по адресу:
625026 г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 1 а/2 Тел.: 8 (3452) 34-47-57
http://www.mosoblbank.ru/filial/rossiya/
|Вопрос:
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Большое число банков предоставляет кредиты под залог приобретаемого имущества. Кредитуете ли Вы лиц, допустим, под залог приобретаемого нового автотраспорта, недвижимости, или другой собственности, оценочная стоимость которой описывается договором-купли продажи реализатора? Если да, то каким образом происходит кредитование и каким образом застрахована сама кредитная линия (кредит) в виду отсутствия у вас специалистов по оценке реальной стоимости приобретаемого имущества?
|Ответ:
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Добрый день!
Сегодня МОСОБЛБАНК готов рассматривать предоставляет кредиты под залог приобретаемого имущества. Например, под залог приобретаемого автотранспорта, недвижимости и другой собственности. Кредитование происходит в рамках банковской процедуры. Осуществление оценочных и страховых услуг будут производить аккредитованные МОСОБЛБАНКом оценочные компании и страховые общества.
|Вопрос:
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Существуют ли програмы по предоставлению кредита на покупку сельхозпредприятия под его залог
|Ответ:
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Добрый день, Владимир!
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК не применяет специальные программы для сельскохозяйственной отрасли. В рамках разработанных условий кредитования Банк может предложить Вам свои услуги. Необходимо отметить в МОСОБЛБАНКе существует лимит по кредитованию. На одного заёмщика он не может превышать 80 миллионов рублей. Поэтому, если наше предложение для Вас приемлемо, то Вы можете для рассмотрения Ваших документов (в том числе: проработанное технико-экономическое обоснование) обратиться по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр.2.
http://www.mosoblbank.ru/kontakty/
|Вопрос:
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Здравствуйте.
Мой опыт работы стеклодувом более 5 лет, зарегистрирован как ИП.Большой опыт производства неоновой рекламы в СПб, но банки ни в какую не хотят кредитовать без залога и поручительства. В одном банке по секрету сказали,что кризис, в другом «под будущую прибыль не даем», в третьем «У Вас трое детей…»
Вопрос: У нас в стране есть банки или остались одни ломбарды?
С уважением Михаил.
|Ответ:
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Добрый день, Михаил!
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК осуществляет кредитование индивидуальных предпринимателей, срок регистрации которых не менее одного года. Банк готов рассматривать предоставление кредитных средств при условии предоставления заёмщиком какого-либо обеспечения. В качестве залога Банк готов рассматривать недвижимости, автотранспорт, оборудование, товар в обороте, ценные бумаги и поручительство юридических и физических лиц..
Рассмотреть конкретно Вашу ситуацию можно при обращении Вас в любой офис МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО БАНКА в г. Санкт-Петербург по следующим адресам:
1. г. Санкт-Петербург, ул. Большой проспект В. О., д. 63/17, лит. А
Тел.: 8 (812) 327-79-65/66/72
2. 169094, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 74—76
Тел.: 8 (812) 252-49-76, 8 (812) 746-80-79, 8 (812) 252-67-08
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С уважением,
МОСОБЛБАНК (ООО)
|Вопрос:
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Уважаемый Василий!
Предприятия каких Отраслей не кредитует ваш банк? Каков реальный срок рассмотрения заявки в Вашем банке? Каким образом Вы находите и отсеиваете некачественных заемщиков, ведь при желании можно и при хороших финансовых показаниях не возвратить кредит?
|Ответ:
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Здравствуйте, Ольга!
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК не устанавливает ограничения по отраслям. Вид деятельности любой, кроме: производство и торговля оружием, военной техникой, производство табачных изделий, игорный бизнес, спекуляции с ценными бумагами и валютой, инвестиции в ценные бумаги, производство, наносящее вред окружающей среде. Банк внимательно проверит деятельность любого предприятия, исходя из представленных документов. Сегодняшняя ситуация требует более взвешенного подхода ко всем заёмщикам.
Рассмотрение заявки предприятия на кредит происходит в несколько этапов. Сначала предварительное ознакомление Банка с минимальным пакетом документов: бухгалтерская отчётность за последние пять отчётных дат и краткое информационное письмо компании-заёмщика. Это занимает не более двух рабочих дней. По итогам рассмотрения специалисты-аналитики принимают решение. Это может быть принципиальное одобрение на дальнейшую работу с компанией-заёмщиком и далее следует сбор полного пакета документов. Либо принципиальный отказ от дальнейшей работы с данным предприятием. Реальный срок рассмотрения заявки составляет от пяти рабочих дней.
Что касается Вашего вопроса про отсев некачественных заёмщиков, а также возможности невозврата кредита, то Вы спрашиваете о сути банковской работы. В сложный период времени МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК не только не приостановил процессы кредитования, но и занял активную позицию в данном вопросе.
С уважением,
МОСОБЛБАНК (ООО)
Горячая линия с 16.06.2009 просмотрена 9 910 раз