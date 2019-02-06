На ваши вопросы отвечают эксперты Московского Областного Банка.

Добрый день!

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в настоящее время в отношении ПАО МОСОБЛБАНК проводится процедура санации — комплекс мер по финансовому оздоровлению Банка и восстановление нормального режима работы.

Согласно законодательству Российской Федерации Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов для предупреждения банкротства банка может привлекать инвестора, совместно с которым проводит мероприятия по финансовому оздоровлению банка, столкнувшегося с финансовыми сложностями. В качестве санатора МОСОБЛБАНКа был выбран СМП Банк, отвечающий требованиям по финансовой устойчивости и обладающий необходимыми ресурсами для участия в процедуре оздоровления.

Агентство по страхованию вкладов и СМП Банк разработали план мероприятий, который позволили сохранить средства вкладчиков и в оперативные сроки возобновить обслуживание клиентов.

План финансового оздоровления рассчитан на 10 лет. Все это время Агентство будет участвовать в управлении МОСОБЛБАНКом, а значит, Банк будет находиться под особым контролем государства. Поэтому существует 100% гарантия того, что деньги никуда не исчезнут и с банком ничего не произойдет.

С уважением,