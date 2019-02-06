На ваши вопросы отвечают эксперты Московского Областного Банка.

|Вопрос:
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Добрый день.
Являюсь верифицированным акционером банка и верифицированным вкладчиком с 2010 года.
Документы на верификацию вкладов, открытых в Инресбанке подали вместе с супругой 18.01.2019.
Сдали все договора на вклады и счета, платежные поручение на первичное зачисление средств, перекрестные заявления на доверенность, все заявления на "ручную" капитализацию.
06.02.2019 получил звонок из филиала, что банк разрешает нам с супругой пополнение вкладов, заканчивающихся в 2019 году, но запрещает пополнение вкладов, заканчивающихся после 2019 года.
Вклады, заканчивающиеся в 2019 году и после 2019 года абсолютно идентичны, открывались в один день в одном отделении и все документы вам были поданы.
Прошу дать ответ.
По каким критериям банк в своей незаконной верификации определил что в ряду совершенно идентичных вкладов по одним я и моя супруга прошли незаконную верификацию, а по другим нет.
Прошу не отвечать заранее уже 10 раз написанным шаблоном.
Мой вопрос конкретен. Прошу ответить по сути вопроса.
Требую срочно разблокировать возможность пополнения вкладов мне и моей супруге.
Данные для моей идентификации приложены.
При отсутствии положительного решения, ваш ответ будет приложен к материала судебного иска.
И,
говоря словами гаранта: "Вы сами хоть поняли что натворили?"
|Вопрос:
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Здравствуйте. В моем городе было закрыто отделение банка в 2016 году и обслуживание вклада было переведено в операционный офис Архангельск филиала № 14. Я часто бываю в Санкт-Петербурге. Могу ли я центральном офисе № 14 Санкт-Петербурга: 1. Пройти верификацию вклада. 2. Написать заявление на перевод вклада из Архангельска в Санкт-Петербург. 3. Подключить интернет-банк X
|Ответ:
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Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что Вы можете обратиться в офисы г. Санкт-Петербурга для обслуживания с документом удостоверяющим личность.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер. Ходит слух, что Московский банк на грани банкротства, что его закроют. Это правда? Стоит ли беспокоиться
|Ответ:
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Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в настоящее время в отношении ПАО МОСОБЛБАНК проводится процедура санации — комплекс мер по финансовому оздоровлению Банка и восстановление нормального режима работы.
Согласно законодательству Российской Федерации Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов для предупреждения банкротства банка может привлекать инвестора, совместно с которым проводит мероприятия по финансовому оздоровлению банка, столкнувшегося с финансовыми сложностями. В качестве санатора МОСОБЛБАНКа был выбран СМП Банк, отвечающий требованиям по финансовой устойчивости и обладающий необходимыми ресурсами для участия в процедуре оздоровления.
Агентство по страхованию вкладов и СМП Банк разработали план мероприятий, который позволили сохранить средства вкладчиков и в оперативные сроки возобновить обслуживание клиентов.
План финансового оздоровления рассчитан на 10 лет. Все это время Агентство будет участвовать в управлении МОСОБЛБАНКом, а значит, Банк будет находиться под особым контролем государства. Поэтому существует 100% гарантия того, что деньги никуда не исчезнут и с банком ничего не произойдет.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день.Живу в г.Киров,отделение закрыли в сентябре 18 года,обслуживание физических.лиц перевели в Нижний.Собрался с документами на верификацию,предварительно позвонил в Нижний и получил информацию,что вклады Инресбанка проверяют только в Москве(отд.Нащокинское).ПБ Мособлбанк Наталья Тишина в октябре2018г. на мой вопрос по обслуживанию вкладов Инресбанка
отвечала-Все договоры и соглашения,заключённые с Банком,сохраняют свое действие.ПАО Мособлбанк несёт в полном обьеме ответственность по всем обязательствам перед клиентами закрываемого офиса.С 28 сентября2018г.обслуживание физ.лиц осуществляется в Филиале номер 6ПАО Мособлбанк 603000 Н.Новгород ул Белинского58/60.Почему банк не выполняет заявленные обязательства по обслуживанию клиентов в заявленных офисах(я итак вынужден из-за этой верификации ехать 600км) ,на каком основании отказываются принимать документы(вклад Юбилейный до21 года)
|Вопрос:
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Здравствуйте.Есть вклад в банке,открыт в Москве.На данный момент проживаю в Дмитрове.В офисе г. Дмитрова написал заявление о переводе вклада на обслуживание по месту жительства.В Москве отказали,потребовали личного присутствия в отделении на Семеновской.В чем причина такой бюрократии и волокиты?Для чего клиентам банка всячески создаются неудобства и атмосфера советского, отвратительного сервиса?Надеюсь на положительную реакцию в моем вопросе,в противном случае о дальнейшем сотрудничестве не может быть и речи.
|Ответ:
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Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что согласно внутренним нормативным документам Банка в подразделениях, относящимся к одному Филиалу возможно осуществление операций, не требующих оформления Клиентом документов, подлежащих помещению в Юридическое дело Клиента. Таким образом, досрочное закрытие счетов по договору срочного банковского вклада, оформление Заявление-поручение и т. п. производится только в отделении Банка по месту открытия/обслуживания договора.
Вы можете перевести все свои счета на обслуживание в более удобный для Вас офис Банка в г. Дмитров для дальнейшего удобства и полноценного обслуживания. Для этого необходимо лично подать соответствующее Заявление об изменении места обслуживания в подразделение Банка по месту открытия/обслуживания счета, т. е. в дополнительный офис «На Большой Семеновской».
Одновременно сообщаем, что осуществить перевод счетов из одного структурного подразделения в другой возможен только в рамках одного филиала.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
|Вопрос:
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Гузеля, здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в настоящее время прорабатывается новый дизайн системы дистанционного банковского обслуживания, а также внедрение сервиса системы быстрых переводов. В этом году планируется осуществить ввод его в эксплуатацию.
По факту вышеуказанных изменений, информация будет размещена на официальном сайте Банка.
С уважением,
|Вопрос:
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В связи с проверкой вкладов клиентов МОБ, для нормализации обслуживания клиентов настоятельно требую:
|Ответ:
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Добрый день!
В 2016 г. Банк провел аудит вкладов физических лиц, открытых до начала процедуры финансового оздоровления. В настоящее время в соответствии с ранее полученными рекомендациями Агентства по страхованию вкладов по введению дополнительного усиленного контроля за платежами физических лиц Банк проводит дополнительную верификацию для сегмента вкладов, не прошедших эту процедуру ранее.
Данная процедура обусловлена тем, что по части таких вкладов с минимально возможными суммами на счетах операции ранее активно не проводились, а во второй половине 2018 г. наблюдалось существенное увеличение операций на крупные суммы.
Подобного рода активность вызвала подозрения и была инициирована дополнительная проверка всего сегмента подобных вкладов в целях исключения недобросовестных действий, которые могут нанести ущерб находящемуся на санации Банку со стороны третьих лиц, безопасности и сохранности денежных средств клиентов.
Уведомление клиентов о необходимости прохождения верификации по вкладам вышеуказанного сегмента и связанным с ними счетам, в том числе с указанием перечня документов для предоставления, осуществляется сотрудниками Банка при обращении клиентов в офис и по телефону в справочно-информационный центр.
Касательно вопроса представления необходимых для верификации документов через офисы АО «СМП Банк», сообщаем, что ПАО МОСОБЛБАНК прорабатывает возможность заключения такого договора с АО «СМП Банк».
На текущий момент, Клиенты Банка могут направить в офисы ПАО МОСОБЛБАНК нотариально заверенные копии документов для дальнейшей проверки:
• документ, удостоверяющий личность Вкладчика;
• оригинал договора срочного банковского вклада на бумажном носителе;
• оригинал платежного/кассового документа, подтверждающего внесение денежных средств, при первичном заключении договора срочного банковского вклада;
• пенсионное удостоверение (если вклад «Пенсионный»).
По факту проведения верификации с Клиентом связываются сотрудники офиса для информирования.
С уважением,
|Вопрос:
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В связи с появившимися в январе 2019 года требованиями банка о проверке вкладов физических лиц, оформленных до начала процедуры санации прошу ответить на следующие вопросы:
1. Где на сайте МОБ найти информацию о порядке прохождения проверки вкладов?
2. Нужна ли проверка вкладов, заканчивающихся в 2019 году?
3. Какие операции с вкладом банк не выполняет до завершения проверки вкладов? В частности, вводит ли банк ограничение на выплату и получение клиентом процентов по вкладам?
4. Как пройти проверку вкладов в Самаре и других городах, где отделения МОБ было закрыто, но есть отделения СМП банка?
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день!
В 2016 г. Банк провел аудит вкладов физических лиц, открытых до начала процедуры финансового оздоровления. В настоящее время в соответствии с ранее полученными рекомендациями Агентства по страхованию вкладов по введению дополнительного усиленного контроля за платежами физических лиц Банк проводит дополнительную верификацию для сегмента вкладов, не прошедших эту процедуру ранее.
Данная процедура обусловлена тем, что по части таких вкладов с минимально возможными суммами на счетах операции ранее активно не проводились, а во второй половине 2018 г. наблюдалось существенное увеличение операций на крупные суммы.
Подобного рода активность вызвала подозрения и была инициирована дополнительная проверка всего сегмента подобных вкладов в целях исключения недобросовестных действий, которые могут нанести ущерб находящемуся на санации Банку со стороны третьих лиц, безопасности и сохранности денежных средств клиентов.
Уведомление клиентов о необходимости прохождения верификации по вкладам вышеуказанного сегмента и связанным с ними счетам, в том числе с указанием перечня документов для предоставления, осуществляется сотрудниками Банка при обращении клиентов в офис и по телефону в справочно-информационный центр.
По факту проведения верификации с Клиентом связываются сотрудники офиса для информирования.
Дополнительно сообщаем, что для предоставления более детального ответа относительного Вашего вклада, просим Вас идентифицировать себя любым удобным для Вас способом:
1. написав на электронную почту Банка, через раздел «Обратная связь» на официальном сайте Банка www.mosoblbank.ru;
2. направив письменное обращение по почте Россия.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что приостановка проведения операций по некоторым депозитам и связанным с ними счетам обусловлена тем, что ПАО МОСОБЛБАНК находится в процессе финансового оздоровления и проводит верификацию вкладов физических лиц, оформленных до начала процедуры санации.
Этот процесс идет непрерывно и необходим для того, чтобы исключить возможность недобросовестных действий со стороны третьих лиц.
В настоящий момент верификация проводится для сегмента вкладов с датой закрытия в 2019 году и далее.
Решение о проведении операций будет приниматься по каждому вкладу и связанным с ним счетам по итогам прохождения верификации.
Для прохождения верификации необходимо предоставить оригиналы следующих документов:
— документ, удостоверяющий личность Вкладчика;
— оригинал договора срочного банковского вклада на бумажном носителе;
— оригинал платежного/кассового документа, подтверждающего внесение денежных средств при первичном заключении договора срочного банковского вклада;
— пенсионное удостоверение /по вкладу «Пенсионный»/.
Верификация документов проводится в течение 15 /пятнадцать/ рабочих дней с даты представления в Банк полного комплекта документов.
Учитывая изложенное, Банк в настоящее время не имеет правовых оснований для удовлетворения предъявленных Вами требований, так как верификация происходит в рамках процедуры санации.
Приносим свои извинения за доставленные Вам неудобства и просим отнестись с пониманием к необходимым операционным процедурам в целях безопасности и сохранности денежных средств Клиентов.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день. Хотелось бы уточнить несколько вопросов.
|Ответ:
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Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что 21 мая 2014 г. Центральным банком Российской Федерации было принято решение о введении в отношении ПАО МОСОБЛБАНК, «ИНРЕСБАНК» ООО, ООО «ФинансБизнесБанк» процедуры финансового оздоровления /санация/.
Одной из первостепенных задач эффективной реализации санации, является принятие ряда мер, направленных на обеспечение целевого расходования выделенных на санацию средств. До настоящего момента санация не прекращена, в связи с чем систематически проводится детальная проверка обязательств Банка перед вкладчиками-физическими лицами /далее — Вкладчики/, в том числе договоров, первичных документов, подтверждающих факт поступления в Банк от Вкладчика /его представителя/ денежных средств на счета вкладов, а также усиленный контроль за операциями физических лиц по данным вкладам.
В рамках реализации очередного этапа проверок режим усиленного контроля введен для договоров срочных банковских вкладов, открытых в ПАО МОСОБЛБАНК и «ИНРЕСБАНК» ООО в период с 2008 г. по 2014 г. на срок от 5 и более лет.
Процедура Верификации направлена на обеспечение сохранности денежных средств Вкладчиков, а также на предупреждение возникновения случаев осуществления необоснованных выплат в результате злоупотреблений со стороны третьих лиц, что является нецелевым использованием выделенных на санацию средств.
Для осуществления Вами любых операций /расходных/приходных/ по Вашему вкладу, попадающему под указанные выше критерии, в офис Банка, в котором открыт счет по вкладу, Вам необходимо предоставить оригиналы следующих документов:
• документ, удостоверяющий личность Вкладчика;
• оригинал договора срочного банковского вклада на бумажном носителе;
• оригинал платежного/кассового документа, подтверждающего внесение денежных средств, при первичном заключении договора срочного банковского вклада;
• пенсионное удостоверение /по вклад «Пенсионный»/.
Верификация документов проводится в течение 15 /пятнадцать/ рабочих дней с даты предоставления в Банк полного комплекта документов.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на Ваше взаимопонимание.
С уважением,
|Вопрос:
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Если вклад оформлен до начала санации, и клиент уже проходил процедуру верификации по инициативе/ультиматуму банка при санации банка. Почему клиенту снова надо тратить время на эту процедуру? И сколько раз клиенты банка должны проходить эту верификацию по одним и тем же вкладам: один раз в 3 года или 1 раз в год или каждый месяц?! Какой документ регламентирует прохождение придуманной банком верификации?
|Ответ:
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Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что 21 мая 2014 г. Центральным банком Российской Федерации было принято решение о введении в отношении ПАО МОСОБЛБАНК, «ИНРЕСБАНК» ООО, ООО «ФинансБизнесБанк» процедуры финансового оздоровления /санация/.
Одной из первостепенных задач эффективной реализации санации, является принятие ряда мер, направленных на обеспечение целевого расходования выделенных на санацию средств. До настоящего момента санация не прекращена, в связи с чем систематически проводится детальная проверка обязательств Банка перед вкладчиками-физическими лицами /далее — Вкладчики/, в том числе договоров, первичных документов, подтверждающих факт поступления в Банк от Вкладчика /его представителя/ денежных средств на счета вкладов, а также усиленный контроль за операциями физических лиц по данным вкладам.
В рамках реализации очередного этапа проверок режим усиленного контроля введен для договоров срочных банковских вкладов, открытых в ПАО МОСОБЛБАНК и «ИНРЕСБАНК» ООО в период с 2008 г. по 2014 г. на срок от 5 и более лет.
Процедура Верификации направлена на обеспечение сохранности денежных средств Вкладчиков, а также на предупреждение возникновения случаев осуществления необоснованных выплат в результате злоупотреблений со стороны третьих лиц, что является нецелевым использованием выделенных на санацию средств.
Для осуществления Вами любых операций /расходных/приходных/ по Вашему вкладу, попадающему под указанные выше критерии, в офис Банка, в котором открыт счет по вкладу, Вам необходимо предоставить оригиналы следующих документов:
• документ, удостоверяющий личность Вкладчика;
• оригинал договора срочного банковского вклада на бумажном носителе;
• оригинал платежного/кассового документа, подтверждающего внесение денежных средств, при первичном заключении договора срочного банковского вклада;
• пенсионное удостоверение /по вклад «Пенсионный»/.
Верификация документов проводится в течение 15 /пятнадцать/ рабочих дней с даты предоставления в Банк полного комплекта документов.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на Ваше взаимопонимание.
С уважением,
|Вопрос:
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Скажите как быть? У меня 25 января 2019 г. заканчивается вклад Новый пенсионный открытый на Семеновской. Но как пишут люди там сейчас творится ад, т. к. принимают документы на проверку по старым вкладам. У меня предстоит операция на ноге и мне нужны эти деньги. Стоять 8 часов в общей очереди я не смогу.
|Ответ:
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Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что ПАО МОСОБЛБАНК осуществляет обслуживание клиентов в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними правилами Банка. Все действия по счетам /вкладам определены и прописаны в Правилах комплексного обслуживания физических лиц в ПАО МОСОБЛБАНК /далее — Правила/, Тарифах Банка и Условиях договора срочного банковского вклада физического лица.
В соответствии с п. 3.23. Правил выдача наличных денежных средств со Счета производится Банком по первому требованию Клиента. Клиент обязуется любым возможным способом за 2 /два/ рабочих дня предупредить соответствующее Подразделение Банка о желании получить в нем наличные денежные средства со Счета, если указанная сумма наличных денежных средств превысит 300 000 /триста тысяч/ рублей/10 000 /десять тысяч/ долларов США/10 000 /десять тысяч/ Евро. В Подразделении Банка, отличном от Подразделения, в котором открыты Счета Клиента, наличные денежные средства выдаются в сумме не более 300 000 /трехсот тысяч/ рублей /эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на день операции/ в один день суммарно со всех Счетов, включая суммы, выданные со Счетов банковских карт без использования карт, при этом Клиент вправе осуществить на сумму, превышающую указанную сумму, безналичный перевод либо получить наличные денежные средства в сумме, превышающей указанную сумму, в Подразделении, в котором открыт соответствующий Счет Клиента.
При выдаче денежных средств со Счета в иностранной валюте их целая часть выплачивается в валюте Счета, а дробная часть и сумма менее минимальной банкноты иностранной валюты выплачиваются в российских рублях по курсу Банка России, действующему на день выдачи денежных средств. При отсутствии в кассе Банка мелких банкнот /до 5 целых единиц/ валюты Счета, сумма, номинированная такими банкнотами, также выдается в российских рублях по текущему курсу Банка России.
Осуществить заказ денежных средств Вы можете обратившись в Справочно-информационный центр Банка по телефону: +7/495/ 909-81-91 или 8-800-200-14-15 /звонок по России бесплатный/.
В настоящее время ПАО МОСОБЛБАНК находится в процессе финансового оздоровления и проводит верификацию вкладов физических лиц, оформленных до начала процедуры санации.
При обращении в офис Банка обслуживание осуществляется в порядке живой очереди. Вне очереди обслуживаются клиенты которые являются:
— Инвалидами;
— Ветеранами ВОВ;
— Беременные женщины.
Просим отнестись с пониманием.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что все обращения Клиентов поступающие в Банк, фиксируются и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ.
Срок рассмотрения обращений, поступивших в кредитную организацию, рассматривается в течении 30 дней (Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (последняя редакция).
С уважением,
|Вопрос:
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По какой причине банк нарушает условия договоров в части пополнения вкладов? Кто и в связи с чем принял это решение и когда можно будет пополнять вклады в соответствие с условиями договоров?
|Ответ:
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Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что приостановка проведения операций по некоторым депозитам и связанным с ними счетам обусловлена тем, что ПАО МОСОБЛБАНК находится в процессе финансового оздоровления и проводит верификацию вкладов физических лиц, оформленных до начала процедуры санации.
Этот процесс идет непрерывно и необходим для того, чтобы исключить возможность недобросовестных действий со стороны третьих лиц.
В настоящий момент верификация проводится для сегмента вкладов с датой закрытия в 2019 году и далее.
Решение о проведении операций будет приниматься по каждому вкладу и связанным с ним счетам по итогам прохождения верификации.
Для прохождения верификации необходимо предоставить оригиналы следующих документов:
— документ, удостоверяющий личность Вкладчика;
— оригинал договора срочного банковского вклада на бумажном носителе;
— оригинал платежного/кассового документа, подтверждающего внесение денежных средств при первичном заключении договора срочного банковского вклада;
— пенсионное удостоверение /по вкладу «Пенсионный»/.
Верификация документов проводится в течение 15 /пятнадцать/ рабочих дней с даты представления в Банк полного комплекта документов.
Приносим свои извинения за доставленные Вам неудобства и просим отнестись с пониманием к необходимым операционным процедурам в целях безопасности и сохранности денежных средств Клиентов.
С уважением,
Горячая линия с 22.06.2009 просмотрена 1 258 347 раз