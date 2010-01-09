На ваши вопросы отвечают эксперты Росбанка.

Кредитование предприятий (залоговый кредит) 73 Разное 31 Кредитование руководителя бизнеса (беззалоговый кредит) 27 Банковская карта 5 Специальные тарифные планы 4 РКО 2 Депозиты 1
|Вопрос:
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Здравствуйте.У меня свой бизнес 6 лет.Я хочу взять кредит на расширение вида деятельности 500000 рублей.Так как наш город находится 250 км от г. Иркутска,банки нам не дают кредит в виду того, что отдаленность от центральных банков должна быть не более 150 км. Подскажите куда можно обратиться за кредитованием?
|Ответ:
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Добрый день, Анастасия! Удаленность места ведения бизнеса действительно иногда является препятствием для получения кредита. Однако всегда существует возможность индивидуального рассмотрения. Вы можете обратиться в ближайшее отделение Росбанка.
|Вопрос:
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Я-ИП.Доход пока маленький.Хотела бы расширить сферу деятельности.Могу ли я расчитывать на получение выгодного кредита в Вашем банке?
|Ответ:
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Добрый день, Оксана Васильевна! Для рассмотрения возможности кредитования в Росбанке нашим кредитным специалистам необходима более подробная информация о Вашем бизнесе. Вы можете заполнить анкету заемщика в режиме online на нашем сайте. https://ib.rosbank.ru/retail/cred_mp.asp?lng=ru Надеемся на сотрудничество!
|Вопрос:
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Я читал в средствах массовой информации, что можно в банках взять кредит под бизнес план, длясоздания малого и среднего бизнеса. Как это можно сделать? В каких банках, как правильно составить свой бизнес план? Есть очень интересная идея для нашего региона. Прошу помочь и ответить на мои вопросы. Благодарю!
|Ответ:
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Уважаемый Вадим Владимирович! В Росбанке финансирование создания бизнеса не финансируется. Минимальный срок ведения бизнеса для получения кредита — 6 месяцев. В статье, которую Вы читали, вероятнее всего речь шла о государственной поддержке бизнеса. Попробуйте обратиться в местную Торгово-Промышленную Палату.
|Вопрос:
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Уважаемый эксперт могу ли я открыть счёт в каком-либо банке не выходя самому из дома Мне 67 лет я инвалид 1 группы из-за трамвы позвоночника Хотелось бы на старости лет пока ясный ум поиграть на бирже FOREX на настоящие деньги На виртуальные играю уже полгода с изучением основ торговли на рынке FOREX. C уважением Л И Мельник
|Ответ:
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Уважаемый Леонид! Непосредственно для открытия расчетного счета требуется личное присутствие клиента для передачи документов и личной подписи. В последствии возможно использование системы Интернет-Банк для проведения операций по счету дистанционно через сеть Интернет.
|Вопрос:
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у отца свой бизнес открыли магазин Мясо-Рыбакуда бы не обращался никто не может помочь.ни управление с-х.ни районная администрация.Пожалуйста помогите.
|Ответ:
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Добрый день, Алина Галинуровна! Из Вашего вопрос не очень понятно, какая помощь Вам нужна?
|Вопрос:
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Здравствуйте!
В октябре 2009 г.мы обратились за кредитом в офис Росбанка в Москве (Тверская, 15). С нами встречался начальник отдела Сергей и эксперт.После общения с ним, нам было сказано, что все хорошо и подготовить документы и дали список. Мы собирали все нужные документы в банках, налоговых, бугалтерии т. д.Когда пришли с ними, нам сказали,что мы не подходили сразу. Как нам потом сказали, мы не понравились начальнику. Вопрос: нельзя ли было нам сразу сказать что мы не подходим, чтобы не морочить нам голову со сбором документов, второе, есть ли такие критерии «понравился-не понравился», это же не личный банк сотрудника банка?
К счастью мы потом успешно кредитованы и обслуживаемся в другом банке.
|Ответ:
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Здравствуйте, Игорь Семенович! Благодарю Вас за информацию. Ваши контактные данные переданы специалистам.
|Вопрос:
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Как получить карту Visa или MasterCard
|Ответ:
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Уважаемый Валентин Николаевич! Для получения карты необходимо обратиться в любое отделение Росбанка.
|Вопрос:
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здравствуйте Анатолий, Мария.Я уже задавал вопрос ранее по кредитованию грузового автомобиля.Спасибо за ответ.Для того, чтобы оформить ЧП мне нужен капитал.Какой вид кредита можно оформить в вашем банке, чтобы его сумма составляла не менее 500000?Возможен ли залог имущества, например земельного участка с недостроенным на ней домом.Зарплата составляет примерно 13000р.
|Ответ:
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Здравствуйте, Геннадий Нодариевич! В ситуации, когда необходимо финансирование для начала своего дела, лучше всего пользоваться потребительскими кредитами, т. к. они выдаются на физическое лицо. Банки выдают кредиты бизнесу, который существует и имеет положительные финансовые показатели более, чем 6 месяцев. В Росбанке в скором времени будет реализована программа лизинга, по которой можно будет брать автотранспорт. Но требование к заемщику так же состоит в наличии действующего не менее 6 месяцев бизнеса. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
|Вопрос:
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Я предприниматель, работаю по вменёнке. У меня ателье. Могу ли я взять у вас кредит и на каких условиях? Стаж работы на рынке — 6 лет.
|Ответ:
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Добрый день! Применение различных систем налогообложения не является препятствием для получения кредита. Вы можете получить кредит в Росбанке.
|Вопрос:
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хочу приобрести грузовой автомобиль,чтобы организовать свой бизнес.моя зарплата составляет примерно 13000(последнее время снизилась из-за кризиса).в банках существует автокредит только на легковые машины.если брать потребительский кредит под зарплату,то он составляет не более 250000,но этого не достаточно.как ваш банк может помочь в этом вопросе?у меня есть земля 13соток(документы находятся в процессе оформления в собственность),на земле дом 10*12м и гараж 6*10 для грузового транспорта недострой(нет второго этажа),есть сертификат на получение материнского(семейного) капитала.
|Ответ:
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Добрый день, Геннадий Нодариевич! Для приобретения грузового транспорта лучше всего подойдет схема лизинговой сделки. Лизинг планируется ввести в Росбанке в ближайшее время. Однако для оформления кредита в рамках программ для малого и среднего бизнеса, необходим уже действующий бизнес, так как проекты на открытие своего дела Росбанк не финансирует. Будем рады проконсультировать Вас по любым интересующим вопросам.
|Вопрос:
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Уважаемые господа! Банк уже давно, причем, дважды снижал ставку рефинансирования, а на Вашем «КАЛЬКУЛЯТОРЕ» до сих пор висит ошибка в 14,5% при подсчете налога в 35%. Надо быть аккуратнее и достовернее.
|Ответ:
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Добрый день, Ирина Александровна! Благодарю Вас за внимание к продуктам МСБ Росбанка. В настоящее время готовится к запуску новый сайт Банка, на котором все инструменты будут обновлены. Для корректного расчета кредита лучше всего обратиться к кредитному специалисту, который проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам.
|Вопрос:
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Добрый день.
Я фермер, выращиваю пшеницу и подсолнечник, есть небольшой маслоцех. Кредитуете ли вы фермерские хозяйства? В залог могу предложить собственную землю — с/х угодья.
|Ответ:
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Добрый день, Александр! Сельское хозяйство не является сферой деятельности, попадающей в группу некредитуемых видов бизнеса. Однако существуют некоторые ограничения по организационно-правовой форме заемщика. Кредиты предоставляются предприятиям категорий ООО, ЗАО, ОАО, ИП. Предоставление кредитов клиентам, имеющим иную организационно-правовую форму возможно после получения положительного заключения о возможности кредитования, принятия обеспечения и подтверждения полномочий руководителя потенциального заемщика.
|Вопрос:
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Добрый день, уважаемый Анатолий!
Наша компания занимается консалтингом в финансовой сфере и к нам обращается большое количество компаний МСБ, у которых возникает потребность в кредитовании.
Подскажите, пожалуйста, с каким специалистом из Вашего Банка лучше работать по данным заявкам.
с уважением,
Федор Кузнецов
|Ответ:
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Добрый день! Контактная информация направлена Вам по электронной почте.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Я являюсь ген.директором компании и одним из ее учредителей.
Компания находится в Москве, но адрес моего проживания Казань.
Сфера деятельности компании розничная торговля автоэлектроникой и услуги по теме.
Хочу взять кредит на текущие нужды бизнеса по кредитованию руководителя в размере 300 тысяч рублей до 3лет
Моя компания является клиентом ВТБ 24, но там нет гибкой системы кредитования МСБ.
Скажите, каковы мои шансы получить кредит в вашем банке?
|Ответ:
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Добрый день, Рустэм! У Вас есть шанс получить кредит, однако для точного расчета кредита Вам следует обратиться к кредитному специалисту в одном из бизнес-центрах Росбанка. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
|Вопрос:
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могу ли я использовать под залог паевую землю,
|Ответ:
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Здравствуйте, Олег! В каждом случае нам необходимо провести финансовый анализ заемщика для принятия решения о выдаче кредита. Вам необходимо проконсультироваться у кредитного специалиста по работе с МСБ в отделении Росбанка в Вашем городе. Будем рады сотрудничеству!
Горячая линия с 01.07.2009 просмотрена 175 185 раз