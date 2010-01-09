На ваши вопросы отвечают эксперты Росбанка.

Вопрос:

Здравствуйте!

В октябре 2009 г.мы обратились за кредитом в офис Росбанка в Москве (Тверская, 15). С нами встречался начальник отдела Сергей и эксперт.После общения с ним, нам было сказано, что все хорошо и подготовить документы и дали список. Мы собирали все нужные документы в банках, налоговых, бугалтерии т. д.Когда пришли с ними, нам сказали,что мы не подходили сразу. Как нам потом сказали, мы не понравились начальнику. Вопрос: нельзя ли было нам сразу сказать что мы не подходим, чтобы не морочить нам голову со сбором документов, второе, есть ли такие критерии «понравился-не понравился», это же не личный банк сотрудника банка?

К счастью мы потом успешно кредитованы и обслуживаемся в другом банке. постоянный адрес (Denisovad) Дарья Денисова (Москва) 04.01.2010 15:39