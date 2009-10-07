Вход

Корпоративное обслуживание
 

Сведбанк предлагает полный комплекс продуктов и услуг для корпоративных клиентов, а также специально разработанных для предприятий малого и среднего бизнеса: финансирование бизнеса; зарплатный проект; корпоративные банковские карты Visa International; размещение денежных средств; расчетно-кассовое обслуживание.

С первого дня работы со Swedbank Вас будет сопровождать Персональный менеджер, который окажет помощь в любых финансовых вопросах: от простой подготовки платежных документов до сопровождения заявки на кредит в течение всего процесса кредитования.

Данный раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам корпоративного обслуживания. Наши эксперты готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно по корпоративному обслуживанию ОАО «Сведбанк». Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, вам необходимо нажать на значок «Задать вопрос» и изложить его суть. Вопрос будет направлен экспертам, которые в короткие сроки подготовят на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.
информация о банке «Сведбанк»

На ваши вопросы отвечают эксперты ОАО «Сведбанк»

Александра Бугаева
Александра Бугаева
начальник Отдела по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса ОАО «Сведбанк»
информация об эксперте
Александр Студентов
Александр Студентов
Начальник Отдела по работе с предприятиями машиностроения и деревообрабатывающей промышленности ОАО «Сведбанк»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:
Заключить соглашение о кредитование наших клиентов,для приобретения товаров и услуг в кредит.Наша предприятие занимаеться продажей и установкой:Окон, входных дверей,металочерепица,фасады из Японии, кондиционеры и т. д.Просим рассмотреть возможность заключеня такого договора и дать ответ
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (.Хабаровск Ул Волочаевская 15) 08.10.2009 04:06
Ответ:
Александр, к сожалению, мы не можем сотрудничать: Сведбанк в Хабаровске не представлен.
Александра Бугаева
Вопрос:
Добрый день. Я являюсь финансовым директором лизинговой компании «Центр оценки и лизинга».
Прошу Вас рассмотреть возможность кредитования компании
На сегодняшний день компания заинтересована в привлечении финансирования для реализации имеющихся лизинговых проектов.
общий объем заявок на 4 квартал 2009 года:
— 120 000 000 руб
— 110 000 000 руб
— 220 000 000 руб
срок лизинга 36 мес
желаемая ставка 18—20%
аванс 20—30%
регионы Пензенская, Вологдская, р. Саха (Якутия).
Центр оценки и лизинга зарегистрирован в 2007 году.
в 2008 реализовано лизинговых проектов на сумму 16 млн. руб.
на 30.06.09
валюта баланса 12 340 тыс. руб
выручка 3 067 тыс.руб
кредиты банков не привлекались
С уважением,
Финансовый директор
ООО «ЦОЛ» Ангельчук А. С.
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (Москва) 07.10.2009 10:43
Ответ:

Добрый день, Андрей.

К сожалению, Ваш бизнес находится не в зоне присутствия Swedbank, поэтому мы не сможем его профинансировать. Спасибо за проявленный интерес.

 

Александра Бугаева
Вопрос:
Добрый вечер!
Заинтересовалась видом вклада «Эксклюзив» под 18% годовых.
Вопрос:
— обязательно ли пополнение вклада;
— капитализируется ли сумма вклада;
— возможно ли снятие вклада до неснижаемой суммы остатка.
Прошу указать адрес и телефон ближайшего отделения р-на Хамовники.

С уважением, Татьяна.
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (Г.Москва) 02.10.2009 18:32
Ответ:

Татьяна, Сведбанк не предлагает вклад «Эксклюзив». С линейкой вкладов банка можно ознакомиться здесь: http://www.swedbank.ru/private/deposits/. Вы можете посчитать доходность по вкладам банка, используя калькулятор на сайте.

 

Александра Бугаева
Вопрос:
Филиалом г. ПЕРМЬ» Малахит» ЗАО АКБ " Славянский банк» с ООО «…» был заключен кредитный договор N К 452—067/07 от 04.12.2007 г. в соответствии с которым 06.12.2006 г. был выдан кредит 120 000 000 руб. на приобретение у тов. Ж… 9 объектов недвижимости по цене 136 227 304 руб. ООО «…» и ЗАО АКБ «Славянский банк» 25.09.2008 года заключено соглашение о переводе долга по возврату кредита в сумме 120 000 000 руб. в соответствии с которым 9 объектов недвижимости перешли к тов. Ж… 30.12.2008 г. соглашение об отступном, по которому тов. Ж… передал в собственность банка 9 объектов недвижимости. Обязательства тов. Ж… ПЕРЕД БАНКОМ ПРЕКРАТИЛИСЬ.
Пикантность ситуации заключается в том, согласно оценки стоимость 9 объектов недвижимости составляет 52 000 000 руб. Ущерб АКБ «Славянского банка составляет 81 400 000 руб. При этом хотелось бы обратить внимание акционеров на показания тов. Ж… дознавателю (тов. Ж… было предложено РУКОВОДСТВУ АКБ «Славянский банк» прокредитовать его, при этом банком было выдвинуто условие, что кредит должен быть оформлен на юридическое лицо).
Тов. Ж… дал распоряжение о переводе 120000000 руб. на свой р. счет одним платежным документом. АКБ «Славянский банк» выполнил данную операцию двумя частями. (200000000 руб., а затем 100000000 руб.). Возникает закономерный вопрос: зачем было нужно филиалу дробить сумму платежа, если она вся была на лицевом счете. Пикантная ситуация…
В соответствии со ст. 2 и 34 ФЗ от 03.02.1996 г. № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» банк- кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях ВОЗВРАТНОСТИ, платности, срочности; КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ МЕРЫ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
АКБ «Славянский банк» г. Пермь никакие меры по взысканию задолженности не предпринимал и в суд не обращался.
Просим прокомментировать данную ситуацию с учетом нарушенных законов РФ.

e-mail: arriba-real@yandex.ru
постоянный адрес
2367775 (Г.пермь) 19.09.2009 12:37
Ответ:

Уважаемый Евгений,

за разъяснением сложившейся ситуации Вам лучше обратьться к юристу.

Александр Студентов
Вопрос:
Здравствуйте!Можно ли получить кредит в Вашем банке на развитие малого бизнеса,если да,то какие условия?Спасибо
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (С.Таборы) 20.08.2009 17:48
Ответ:

Здравствуйте, Александр!

В нашем банке действует специальная программа для предприятий малого и среднего бизнеса, в рамках которой предоставляются кредиты: суммы кредитования от 500 тыс. руб. до 30 млн. руб., срок — до 3-х лет. Конкретные условия зависят от кредитного продукта и Ваших потребностей и возможностей. 

Александра Бугаева
Вопрос:
Добрый день, Александра!
Планирует ли банк выпуск карт MasterCard в ближайшее время? Насколько я знаю в офисах Swedbank в Дании и Швеции эмитируют MasterCard.
С уважением, Колпаков Андрей.
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (Москва) 20.08.2009 12:45
Ответ:
Уважаемый Андрей, ориентировочно с ноября 2009 г. банк планирует эмитировать карты платежной системы MasterCard следующих видов: Cirrus/Maestro, Standart, Gold, Platinum, а также MasterCard Corporate в качестве корпоративной карты.
Александра Бугаева
Вопрос:
Добрый день!
Я представляю лизинговую компанию ООО «ИР-Лизинг» www.ir-leasing.ru. Мы активно ищем финасирование наших лизинговых проектов в различных отраслях промышленности РФ. В данный момент в разработке находится ряд проектов на сумму более 500 млн. рублей. Мы заинтересованы стать Вашим клиентом и надежным партнером. Если Вы допускаете возможность кредитования лизинговых компаний, то мы су довольствием, в любое удобное для Вас время готовы приехать и рассказать о нашей компании и наших проектов.
Выражаем Вам искреннее уважение и надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество!
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (Москва) 07.08.2009 16:41
Ответ:

Добрый день.

К сожалению, банк не финансирует лизинговые компании.

Александр Студентов
Вопрос:
Александра, добрый день.
Вопрос по кредитованию. Возможно ли в Вашем банке при устраивающем финансовом состоянии заемщика заложить исключительно товары в обороте: оптовая торговля компьютерными аксессуарами (клавиатуры, мыши, калибраторы, манипуляторы, etc.) и багажом для цифровых устройств (сумки, чехлы, рюкзаки). И второй нюанс — учредителем российского ООО является кипрская компания на 99%, конечные бенефициары москвичи?

Пономарев Игорь
постоянный адрес
Zmei (Москва) 03.08.2009 15:11
Ответ:

Уважаемый Игорь.
Получить кредит под залог товаров в обороте возможно при условии ликвидности залогового обеспечения. Ликвидность залогового обеспечения будет отдельно оцениваться Банком.

 

Александра Бугаева
Вопрос:
Александра, Здравствуйте! есть вопрос по поводу приобретения здания по какой системе Вы работаете стоимость здания примерно 15 млн рублей на каких условиях возможно получение кредита под залог приобретаемого здания
С Уважением город Салехард
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (Салехард) 31.07.2009 13:34
Ответ:

Добрый день, Елена!

В настоящее время в банке нет специального продукта под залог приобретаемой недвижимости. В качестве обеспечения по кредиту может рассматриваться недвижимость, находящаяся в собственности.

Александра Бугаева
Вопрос:
Добрый день у меня такая проблема, я не могу найти прайс на обслуживание р/с в Россельхозбанке,меня интересует процент обналички.И документы необходимые для открытия р/с в этом банке так как все банки по разному относятся к этому вопросу!!! Заранее благодарен
постоянный адрес
Igor01 (Г.Сергиев Посад) 29.07.2009 13:31
Ответ:

Добрый день.

Необходимую информацию Вам лучше уточнить непосредственно у специалистов Россельхозбанка.

Александра Бугаева
Вопрос:
Александра, добрый день!
Я представляю рекламный отдел фирмы «1С».
У меня есть ряд предложений по размещению рекламы Банка на рекламных площадях фирмы «1С"(аудитория- представители малого и среднего бизнеса)
Кому я могла бы направить наши предложения.
Заранее благодарю за скорый ответ.
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (Москва) 29.07.2009 12:23
Ответ:
Евгения, направляйте, пожалуйста, предложения в Отдел маркетинга и сязей с общественностью. Контактная информация на сайте банка: http://www.swedbank.ru/swedbank/press-club/
Александра Бугаева
Вопрос:
У меня есть вклад в одном из московских банков.Дела у них идут плохо. Решил расторгнуть договор и забрать свои средства.
Однако банк, ссылаясь на внутренние документы отказывает в приеме заявления на расторжение договора, а стало быть договор не расторгается и деньги не возвращаются.
Что можно сделать в подобной ситуации?
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (Москва) 23.07.2009 15:10
Ответ:
Анатолий, согласно п. 2 ст. 837 ГК РФ 2. «По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.»
Александра Бугаева
Вопрос:
хочу взять ипотечный кредит 1мл.300руб на 15 лет, расчитайте какую сумму я буду платить в месяц
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (Самара) 19.07.2009 16:36
Ответ:

Наталья, для расчета суммы ежемесячного платежа Вы можете воспользоваться калькулятором на сайте банка:http://www.swedbank.ru/private/mortgage/credit_programs/calculator.htm

 

Александра Бугаева
Вопрос:
Александра, возможно ли получение кредита под залог оборотных средств в Вашем банке?
Если нет, какие возможны виды овердрафтов/кредитных линий для предпринимателей?
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (Москва) 13.07.2009 11:09
Ответ:

Иван, здравствуйте.

Да, это возможно. В зависимости от суммы кредита мы можем предложить Вам различные кредитные продукты: беззалоговый кредит «Микро», кредит на пополнение оборотных средств под любые виды залога. Также возможно рассмотреть овердрафт.

В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник банка.

Александра Бугаева
Вопрос:
Спасибо за ответ.
А вы не могли бы озвучить условия,
интересует депозит в рублях суммой от 3 до 5 млн. рублей на срок до 3х месяцев,
предполагается многоразовое размещение краткосрочных депозитов,
желательно с сохранением процентов при досрочном расторжении вклада.
постоянный адрес
(Svetlana.Smirnova) (Санкт-Петербург) 09.07.2009 14:38
Ответ:

Владимир, в ближайшее время с Вами свяжется сотрудник банка.

Александр Студентов

Горячая линия с 03.07.2009 просмотрена 20 578 раз