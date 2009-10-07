На ваши вопросы отвечают эксперты ОАО «Сведбанк»

|Вопрос:
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Заключить соглашение о кредитование наших клиентов,для приобретения товаров и услуг в кредит.Наша предприятие занимаеться продажей и установкой:Окон, входных дверей,металочерепица,фасады из Японии, кондиционеры и т. д.Просим рассмотреть возможность заключеня такого договора и дать ответ
|Ответ:
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Александр, к сожалению, мы не можем сотрудничать: Сведбанк в Хабаровске не представлен.
|Вопрос:
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Добрый день. Я являюсь финансовым директором лизинговой компании «Центр оценки и лизинга».
Прошу Вас рассмотреть возможность кредитования компании
На сегодняшний день компания заинтересована в привлечении финансирования для реализации имеющихся лизинговых проектов.
общий объем заявок на 4 квартал 2009 года:
— 120 000 000 руб
— 110 000 000 руб
— 220 000 000 руб
срок лизинга 36 мес
желаемая ставка 18—20%
аванс 20—30%
регионы Пензенская, Вологдская, р. Саха (Якутия).
Центр оценки и лизинга зарегистрирован в 2007 году.
в 2008 реализовано лизинговых проектов на сумму 16 млн. руб.
на 30.06.09
валюта баланса 12 340 тыс. руб
выручка 3 067 тыс.руб
кредиты банков не привлекались
С уважением,
Финансовый директор
ООО «ЦОЛ» Ангельчук А. С.
|Ответ:
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Добрый день, Андрей.
К сожалению, Ваш бизнес находится не в зоне присутствия Swedbank, поэтому мы не сможем его профинансировать. Спасибо за проявленный интерес.
|Вопрос:
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Добрый вечер!
Заинтересовалась видом вклада «Эксклюзив» под 18% годовых.
Вопрос:
— обязательно ли пополнение вклада;
— капитализируется ли сумма вклада;
— возможно ли снятие вклада до неснижаемой суммы остатка.
Прошу указать адрес и телефон ближайшего отделения р-на Хамовники.
С уважением, Татьяна.
|Ответ:
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Татьяна, Сведбанк не предлагает вклад «Эксклюзив». С линейкой вкладов банка можно ознакомиться здесь: http://www.swedbank.ru/private/deposits/. Вы можете посчитать доходность по вкладам банка, используя калькулятор на сайте.
|Вопрос:
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Филиалом г. ПЕРМЬ» Малахит» ЗАО АКБ " Славянский банк» с ООО «…» был заключен кредитный договор N К 452—067/07 от 04.12.2007 г. в соответствии с которым 06.12.2006 г. был выдан кредит 120 000 000 руб. на приобретение у тов. Ж… 9 объектов недвижимости по цене 136 227 304 руб. ООО «…» и ЗАО АКБ «Славянский банк» 25.09.2008 года заключено соглашение о переводе долга по возврату кредита в сумме 120 000 000 руб. в соответствии с которым 9 объектов недвижимости перешли к тов. Ж… 30.12.2008 г. соглашение об отступном, по которому тов. Ж… передал в собственность банка 9 объектов недвижимости. Обязательства тов. Ж… ПЕРЕД БАНКОМ ПРЕКРАТИЛИСЬ.
Пикантность ситуации заключается в том, согласно оценки стоимость 9 объектов недвижимости составляет 52 000 000 руб. Ущерб АКБ «Славянского банка составляет 81 400 000 руб. При этом хотелось бы обратить внимание акционеров на показания тов. Ж… дознавателю (тов. Ж… было предложено РУКОВОДСТВУ АКБ «Славянский банк» прокредитовать его, при этом банком было выдвинуто условие, что кредит должен быть оформлен на юридическое лицо).
Тов. Ж… дал распоряжение о переводе 120000000 руб. на свой р. счет одним платежным документом. АКБ «Славянский банк» выполнил данную операцию двумя частями. (200000000 руб., а затем 100000000 руб.). Возникает закономерный вопрос: зачем было нужно филиалу дробить сумму платежа, если она вся была на лицевом счете. Пикантная ситуация…
В соответствии со ст. 2 и 34 ФЗ от 03.02.1996 г. № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» банк- кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях ВОЗВРАТНОСТИ, платности, срочности; КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ МЕРЫ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
АКБ «Славянский банк» г. Пермь никакие меры по взысканию задолженности не предпринимал и в суд не обращался.
Просим прокомментировать данную ситуацию с учетом нарушенных законов РФ.
e-mail: arriba-real@yandex.ru
|Ответ:
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Уважаемый Евгений,
за разъяснением сложившейся ситуации Вам лучше обратьться к юристу.
|Вопрос:
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Здравствуйте!Можно ли получить кредит в Вашем банке на развитие малого бизнеса,если да,то какие условия?Спасибо
|Ответ:
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Здравствуйте, Александр!
В нашем банке действует специальная программа для предприятий малого и среднего бизнеса, в рамках которой предоставляются кредиты: суммы кредитования от 500 тыс. руб. до 30 млн. руб., срок — до 3-х лет. Конкретные условия зависят от кредитного продукта и Ваших потребностей и возможностей.
|Вопрос:
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Добрый день, Александра!
Планирует ли банк выпуск карт MasterCard в ближайшее время? Насколько я знаю в офисах Swedbank в Дании и Швеции эмитируют MasterCard.
С уважением, Колпаков Андрей.
|Ответ:
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Уважаемый Андрей, ориентировочно с ноября 2009 г. банк планирует эмитировать карты платежной системы MasterCard следующих видов: Cirrus/Maestro, Standart, Gold, Platinum, а также MasterCard Corporate в качестве корпоративной карты.
|Вопрос:
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Добрый день!
Я представляю лизинговую компанию ООО «ИР-Лизинг» www.ir-leasing.ru. Мы активно ищем финасирование наших лизинговых проектов в различных отраслях промышленности РФ. В данный момент в разработке находится ряд проектов на сумму более 500 млн. рублей. Мы заинтересованы стать Вашим клиентом и надежным партнером. Если Вы допускаете возможность кредитования лизинговых компаний, то мы су довольствием, в любое удобное для Вас время готовы приехать и рассказать о нашей компании и наших проектов.
Выражаем Вам искреннее уважение и надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество!
|Ответ:
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Добрый день.
К сожалению, банк не финансирует лизинговые компании.
|Вопрос:
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Александра, добрый день.
Вопрос по кредитованию. Возможно ли в Вашем банке при устраивающем финансовом состоянии заемщика заложить исключительно товары в обороте: оптовая торговля компьютерными аксессуарами (клавиатуры, мыши, калибраторы, манипуляторы, etc.) и багажом для цифровых устройств (сумки, чехлы, рюкзаки). И второй нюанс — учредителем российского ООО является кипрская компания на 99%, конечные бенефициары москвичи?
Пономарев Игорь
|Ответ:
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Уважаемый Игорь.
|Вопрос:
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Александра, Здравствуйте! есть вопрос по поводу приобретения здания по какой системе Вы работаете стоимость здания примерно 15 млн рублей на каких условиях возможно получение кредита под залог приобретаемого здания
С Уважением город Салехард
|Ответ:
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Добрый день, Елена!
В настоящее время в банке нет специального продукта под залог приобретаемой недвижимости. В качестве обеспечения по кредиту может рассматриваться недвижимость, находящаяся в собственности.
|Вопрос:
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Добрый день у меня такая проблема, я не могу найти прайс на обслуживание р/с в Россельхозбанке,меня интересует процент обналички.И документы необходимые для открытия р/с в этом банке так как все банки по разному относятся к этому вопросу!!! Заранее благодарен
|Ответ:
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Добрый день.
Необходимую информацию Вам лучше уточнить непосредственно у специалистов Россельхозбанка.
|Вопрос:
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Александра, добрый день!
Я представляю рекламный отдел фирмы «1С».
У меня есть ряд предложений по размещению рекламы Банка на рекламных площадях фирмы «1С"(аудитория- представители малого и среднего бизнеса)
Кому я могла бы направить наши предложения.
Заранее благодарю за скорый ответ.
|Ответ:
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Евгения, направляйте, пожалуйста, предложения в Отдел маркетинга и сязей с общественностью. Контактная информация на сайте банка: http://www.swedbank.ru/swedbank/press-club/
|Вопрос:
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У меня есть вклад в одном из московских банков.Дела у них идут плохо. Решил расторгнуть договор и забрать свои средства.
Однако банк, ссылаясь на внутренние документы отказывает в приеме заявления на расторжение договора, а стало быть договор не расторгается и деньги не возвращаются.
Что можно сделать в подобной ситуации?
|Ответ:
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Анатолий, согласно п. 2 ст. 837 ГК РФ 2. «По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.»
|Вопрос:
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хочу взять ипотечный кредит 1мл.300руб на 15 лет, расчитайте какую сумму я буду платить в месяц
|Ответ:
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Наталья, для расчета суммы ежемесячного платежа Вы можете воспользоваться калькулятором на сайте банка:http://www.swedbank.ru/private/mortgage/credit_programs/calculator.htm
|Вопрос:
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Александра, возможно ли получение кредита под залог оборотных средств в Вашем банке?
Если нет, какие возможны виды овердрафтов/кредитных линий для предпринимателей?
|Ответ:
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Иван, здравствуйте.
Да, это возможно. В зависимости от суммы кредита мы можем предложить Вам различные кредитные продукты: беззалоговый кредит «Микро», кредит на пополнение оборотных средств под любые виды залога. Также возможно рассмотреть овердрафт.
В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник банка.
|Вопрос:
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Спасибо за ответ.
А вы не могли бы озвучить условия,
интересует депозит в рублях суммой от 3 до 5 млн. рублей на срок до 3х месяцев,
предполагается многоразовое размещение краткосрочных депозитов,
желательно с сохранением процентов при досрочном расторжении вклада.
|Ответ:
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Владимир, в ближайшее время с Вами свяжется сотрудник банка.
Горячая линия с 03.07.2009 просмотрена 20 578 раз