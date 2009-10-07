На ваши вопросы отвечают эксперты ОАО «Сведбанк»

Сведбанк предлагает полный комплекс продуктов и услуг для корпоративных клиентов, а также специально разработанных для предприятий малого и среднего бизнеса: финансирование бизнеса; зарплатный проект; корпоративные банковские карты Visa International; размещение денежных средств; расчетно-кассовое обслуживание.

С первого дня работы со Swedbank Вас будет сопровождать Персональный менеджер, который окажет помощь в любых финансовых вопросах: от простой подготовки платежных документов до сопровождения заявки на кредит в течение всего процесса кредитования.

Данный раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам корпоративного обслуживания. Наши эксперты готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно по корпоративному обслуживанию ОАО «Сведбанк». Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, вам необходимо нажать на значок «Задать вопрос» и изложить его суть. Вопрос будет направлен экспертам, которые в короткие сроки подготовят на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.



Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.