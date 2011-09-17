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Росбанк: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктам Росбанка «для физических лиц». Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к Росбанку или к теме раздела, будут удаляться.
информация о банке «Росбанк»

На ваши вопросы отвечают эксперты Росбанка.

Лидия Каширина
Лидия Каширина
заместитель директора Департамента - начальник Управления продуктов Департамента розничных продуктов и маркетинга Дирекции розничного бизнеса
Дмитрий Пузанов
Дмитрий Пузанов
заместитель начальника Управления продаж Департамента розничных продаж и сети Дирекции розничного бизнеса
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Разное 395 Потребительские кредиты 224 Автокредиты 183 Кредитные карты 157 Ипотека 108 О банке 64 Вклады 20
Вопрос:
добрый день. вчера(28.09.11) мной была подана заявка на получение потребительского кредитаю когда я получу ответ на решение банка?
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(DEPuzanov) (Северодвинск) 29.09.2011 16:07
Ответ:


Уважаемый Артем Евгеньевич!

Срок принятия решения по заявке на предоставление нецелевого кредита зависит от программы кредитования.
Касательно решения по Вашей заявке Вы можете обратиться в отделение Росбанка, где Вы оформляли кредит.

Дмитрий Пузанов
Вопрос:
Добрый день. Я владелиц карты банка Росбанк. в филиале города Магадан. Сейчас нахожусь в городе Ейск, снимаю деньги в банкоматах банка Центр-Инвест. Сегодня после удачного снятия денежных средст, банкомат вернул карту. Вторая попытка снять деньги не удалась, банкомат выдает «неправильный секретный код». Еще две попытки так же оказались безуспешными. карту банкомат не изъял, информацию о том, что карта заблокирована не выдал. После уточнения пин-кода пробовала еще раз, но снова получила «не верный секретных код». В Магадане специалисты не поднимают трубку. как мне узнать что с картой?Заранее спасибо за оперативную помщь.
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(DEPuzanov) (Магадан) 27.09.2011 18:20
Ответ:
Добрый день, Елизавета!
Отказ выполнения операции, выдача наличных в банкомате стороннего банка после успешной аналогичной операции может быть связан:
— с ограничением по сумме выдачи наличных по картам сторонних банков;
— с лимитом выдачи наличных по карте, установленным банком — эмитентом (банком, выпустившим карту);
— и др.
Точную причину отказа совершения операции можно установить обратившись в подразделение Дальневосточного филиала АКБ «Росбанк» по телефону (4212) 70-33-61 или в справочную службу Банка по телефону 8-800-200-66-33, либо оставив обращение на корпоративном сайте Банка www.rosbank.ru, указав N банковской карты и даты попытки совершения операции
Дмитрий Пузанов
Вопрос:
Есть ли в г. наро-фоминске банкоматы вашего банка
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(DEPuzanov) (Москва) 27.09.2011 12:52
Ответ:
Уважаемая Юлия!
Уточнить адреса расположения банкоматов Росбанка или банков-партнеров Вы можете на сайте Росбанка www.rosbank.ru .
Дмитрий Пузанов
Вопрос:
Добрый день! У меня кредит в Росбанке г. В.Устюг.кредит 100000руб. на 2 года осталось 40000руб. Хочу получить новый кредит 150000руб., но мне отказали. Взносы плачу исправно.Мне нравится Ваш банк и его сотрудники.Надеюсь на вашу помощь. С уважением Валентина.
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(DEPuzanov) (Dtkbrbq Ecn.u) 27.09.2011 07:47
Ответ:
Уважаемая Валентина!
Банк оставляет за собой право не комментировать отрицательное решение по заявке заемщика на предоставление кредита.
Дмитрий Пузанов
Вопрос:
Обращалась в ваш банк за получением кредита,имею кредит в Восточном банке,плачу без просрочек 11 месяцев,значит кредитная история хорошая,но мне отказывают в получении кредита,хотелось бы узнать почему,может чего-то я незнаю
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(DEPuzanov) (Г.Нерюнгри Саха(Якутия)) 27.09.2011 05:27
Ответ:
Уважаемая Зинаида Тихоновна!
Банк оставляет за собой право не комментировать отрицательное решение по заявке заемщика на предоставление кредита.
Дмитрий Пузанов
Вопрос:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, процедуру перевода средств с рублевого счета на евровый через интернет-банк (оба счета открыты на мое имя). Что нужно вводить в графе «номер документа»? Будет ли комиссия?
Заранее спасибо за ответ!
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(DEPuzanov) (Москва) 25.09.2011 23:51
Ответ:

Уважаемая Ирина!
Совершить операцию можно двумя способами:
 на главной странице навести указатель мыши на название счета, с которого требуется перечислить денежные средства, и выбрать из выпадающего списка пункт «Конвертация»;
 выбрать пункт меню верхнего уровня «Обмен валюты».

В поле «Номер документа» необходимо вводить порядковый номер документа, который клиент определяет самостоятельно (1,2,3 и т. д.)

Комиссия за данную операцию не взимается. Конвертация осуществляется по курсу Банка. 

Дмитрий Пузанов
Вопрос:
здравствуйте.я подал заявку на автокредит в Вашем банке, хотел узнать одобрена ли моя заявка?
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(DEPuzanov) (Республика Калмыкия Юстинский район п.Цаган Аман) 24.09.2011 19:13
Ответ:
Уважаемый Станислава Владимирович
По данному вопросу Вам необходимо обратиться в отделение Росбанка, где Вы оформляли кредит.
Дмитрий Пузанов
Вопрос:
могу ли я оформить новый кредит наличными на сумму 200000 и сроком на 5 лет, если у меня первичный кредит еще не закрыт(остаток по первичному кредиту 30000)? что для этого нужно.?
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(DEPuzanov) (Якутск) 22.09.2011 07:01
Ответ:
Уважаемая Елена!
По данному вопросу Вы можете обратиться в любой офис Росбанка и подать заявление на предоставление кредита, Банк рассмотрит Вашу заявку и сообщит Вам о принятом решении.
Дмитрий Пузанов
Вопрос:
Здравствуйте, хочу узнать какие документы нужны для оформления КАСКО в старховой компании «Россия»,если можно вышлите их формы на почту?
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(DEPuzanov) (Москва) 22.09.2011 00:11
Ответ:

Уважаемый Илья,

Банком могут быть приняты полисы страховых компаний в случае соответствия страховой компании 

Базовым требованиям к страховым компаниям, полисы которых могут приниматься в рамках кредитных операций Банка. Проведение проверки на предмет соответствия страховой компании Базовым требованиям осуществляется на основании анализа полного комплекта документов, предоставляемого страховой компанией в Головной офис ОАО АКБ «РОСБАНК». Полный перечень требований Банка, а также комплекта документов размещен на сайте Банка www.rosbank.ru.
Дмитрий Пузанов
Вопрос:
Какие документы надо предоставить для рассмотрения вопроса о реструкторизации кредита.Задолженность 8 месяцев-документы подавала в Зеленоградское отделение Росбанка в феврале…Ждите,ждите,ждите…Сегодня сказали,что они этим вопросом они больше не занимаются и послали на Комсомольский пр-кт,д.45.По телефонам не дозвониться, а хочется поехать с полным пакетом документов.Отказа не было,но я уже познакомилась с ребятами из Агенства по взысканию долгов…А за что???За ждите,ждите,ждите…Но «дорогу осилит идущий«-Заранее спасибо за консультацию.
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(DEPuzanov) (Московская обл.,Солнечногорский р-н,) 20.09.2011 19:12
Ответ:

Добрый день, Лариса!

Комплект документов, необходимых для проведения реструктуризации, зависит от вида Вашего кредита и реструктуризации, которую Вы хотите оформить. Минимальный комплект включает в себя документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие потерю источника дохода/ снижение дохода, кредитный договор.

Более подробную информацию Вам необходимо получить, обратившись в офис Банка по адресу Комсомольский проспект, д. 45, либо позвонив по телефонам (495) 258-08-84, (495) 258-08-85, (495) 258-08-86 или (499)766-88-59.

Дмитрий Пузанов
Вопрос:
Добрый день! Могу ли я совершить перевод денежных средств с моей банковской карты на банковскую карту другого человека, посредством телефонного звонка в Росбанк. В настоящий момент я нахожусь за пределами России.
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(DEPuzanov) (Томск) 20.09.2011 02:35
Ответ:
Уважаемая Елена!
Вы можете осуществить перевод между счетами в Росбанке следующими способами:
1. Используя банкоматы Росбанка и банков-партнеров;
2. Используя Интернет-Банк, Мобильный Клиент-Банк;
3. Через отделение Росбанка.
Дмитрий Пузанов
Вопрос:
Доброй ночи.Находясь в Украине с картой Вашего банка у меня возникла следующая ситуация:«Через банкомат банка «Сбербанк России«была снята сумма 100гр.,с общего счёта была списана сумма в 128гр.Подскажите пожалуйста какая процентная ставка за такую операцию?Как просчитать затраты на операцию,если потребуется большая сумма?Как и в каких банках Украины можно использовать Вашу карту,т.к.представительства РосБанка нет на территории Украины?
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(DEPuzanov) (Харьков) 19.09.2011 01:19
Ответ:
Уважаемая Татьяна Борисовна!
Комиссия взимается согласно тарифного плана, по которому обслуживается Ваша карта. С тарифами Вы можете ознакомиться на сайте Банка: http://www.rosbank.ru.
Дмитрий Пузанов
Вопрос:
здравствуйте! скажите пожалуйста как можно узнать свою задолженность по кредитной карте?
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(DEPuzanov) (Псков) 17.09.2011 20:27
Ответ:
Уважаемый Андрей!
Задолженность по кредитной карте Вы можете узнать, обратившись в отделение г. Пскова по адресу г. Псков, ул. Некрасова, д. 11 (пн-пят с 9.00 до 19.00, суб. с 10.00 до 16.00), или позвонив по телефонам (8112) 660531, (8112) 664721, (8112) 660901.
Дмитрий Пузанов
Вопрос:
А есть ли в городе Магадан этот банк?и какой адрес?подскажите пожайлуста
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(Магадан) 17.09.2011 01:15
Вопрос:
почему при покупках например в аптеке сегодня на сумму в150р снята коммисия в суме 16р и так при каждом использовании карты при снятии с банкоматов партнеров еще худшая ситуация за снятие 1тыс руб комисия составила 150 руб почему?
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(Чита) 16.09.2011 17:07

Горячая линия с 09.07.2009 просмотрена 1 139 155 раз