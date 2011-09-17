На ваши вопросы отвечают эксперты Росбанка.

|Вопрос:
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добрый день. вчера(28.09.11) мной была подана заявка на получение потребительского кредитаю когда я получу ответ на решение банка?
|Ответ:
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Срок принятия решения по заявке на предоставление нецелевого кредита зависит от программы кредитования.
|Вопрос:
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Добрый день. Я владелиц карты банка Росбанк. в филиале города Магадан. Сейчас нахожусь в городе Ейск, снимаю деньги в банкоматах банка Центр-Инвест. Сегодня после удачного снятия денежных средст, банкомат вернул карту. Вторая попытка снять деньги не удалась, банкомат выдает «неправильный секретный код». Еще две попытки так же оказались безуспешными. карту банкомат не изъял, информацию о том, что карта заблокирована не выдал. После уточнения пин-кода пробовала еще раз, но снова получила «не верный секретных код». В Магадане специалисты не поднимают трубку. как мне узнать что с картой?Заранее спасибо за оперативную помщь.
|Ответ:
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Добрый день, Елизавета!
Отказ выполнения операции, выдача наличных в банкомате стороннего банка после успешной аналогичной операции может быть связан:
— с ограничением по сумме выдачи наличных по картам сторонних банков;
— с лимитом выдачи наличных по карте, установленным банком — эмитентом (банком, выпустившим карту);
— и др.
Точную причину отказа совершения операции можно установить обратившись в подразделение Дальневосточного филиала АКБ «Росбанк» по телефону (4212) 70-33-61 или в справочную службу Банка по телефону 8-800-200-66-33, либо оставив обращение на корпоративном сайте Банка www.rosbank.ru, указав N банковской карты и даты попытки совершения операции
|Вопрос:
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Есть ли в г. наро-фоминске банкоматы вашего банка
|Ответ:
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Уважаемая Юлия!
Уточнить адреса расположения банкоматов Росбанка или банков-партнеров Вы можете на сайте Росбанка www.rosbank.ru .
|Вопрос:
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Добрый день! У меня кредит в Росбанке г. В.Устюг.кредит 100000руб. на 2 года осталось 40000руб. Хочу получить новый кредит 150000руб., но мне отказали. Взносы плачу исправно.Мне нравится Ваш банк и его сотрудники.Надеюсь на вашу помощь. С уважением Валентина.
|Ответ:
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Уважаемая Валентина!
Банк оставляет за собой право не комментировать отрицательное решение по заявке заемщика на предоставление кредита.
|Вопрос:
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Обращалась в ваш банк за получением кредита,имею кредит в Восточном банке,плачу без просрочек 11 месяцев,значит кредитная история хорошая,но мне отказывают в получении кредита,хотелось бы узнать почему,может чего-то я незнаю
|Ответ:
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Уважаемая Зинаида Тихоновна!
Банк оставляет за собой право не комментировать отрицательное решение по заявке заемщика на предоставление кредита.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, процедуру перевода средств с рублевого счета на евровый через интернет-банк (оба счета открыты на мое имя). Что нужно вводить в графе «номер документа»? Будет ли комиссия?
Заранее спасибо за ответ!
|Ответ:
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Уважаемая Ирина!
В поле «Номер документа» необходимо вводить порядковый номер документа, который клиент определяет самостоятельно (1,2,3 и т. д.)
Комиссия за данную операцию не взимается. Конвертация осуществляется по курсу Банка.
|Вопрос:
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здравствуйте.я подал заявку на автокредит в Вашем банке, хотел узнать одобрена ли моя заявка?
|Ответ:
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Уважаемый Станислава Владимирович
По данному вопросу Вам необходимо обратиться в отделение Росбанка, где Вы оформляли кредит.
|Вопрос:
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могу ли я оформить новый кредит наличными на сумму 200000 и сроком на 5 лет, если у меня первичный кредит еще не закрыт(остаток по первичному кредиту 30000)? что для этого нужно.?
|Ответ:
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Уважаемая Елена!
По данному вопросу Вы можете обратиться в любой офис Росбанка и подать заявление на предоставление кредита, Банк рассмотрит Вашу заявку и сообщит Вам о принятом решении.
|Вопрос:
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Здравствуйте, хочу узнать какие документы нужны для оформления КАСКО в старховой компании «Россия»,если можно вышлите их формы на почту?
|Ответ:
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Уважаемый Илья,
Банком могут быть приняты полисы страховых компаний в случае соответствия страховой компанииБазовым требованиям к страховым компаниям, полисы которых могут приниматься в рамках кредитных операций Банка. Проведение проверки на предмет соответствия страховой компании Базовым требованиям осуществляется на основании анализа полного комплекта документов, предоставляемого страховой компанией в Головной офис ОАО АКБ «РОСБАНК». Полный перечень требований Банка, а также комплекта документов размещен на сайте Банка www.rosbank.ru.
|Вопрос:
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Какие документы надо предоставить для рассмотрения вопроса о реструкторизации кредита.Задолженность 8 месяцев-документы подавала в Зеленоградское отделение Росбанка в феврале…Ждите,ждите,ждите…Сегодня сказали,что они этим вопросом они больше не занимаются и послали на Комсомольский пр-кт,д.45.По телефонам не дозвониться, а хочется поехать с полным пакетом документов.Отказа не было,но я уже познакомилась с ребятами из Агенства по взысканию долгов…А за что???За ждите,ждите,ждите…Но «дорогу осилит идущий«-Заранее спасибо за консультацию.
|Ответ:
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Добрый день, Лариса!
Комплект документов, необходимых для проведения реструктуризации, зависит от вида Вашего кредита и реструктуризации, которую Вы хотите оформить. Минимальный комплект включает в себя документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие потерю источника дохода/ снижение дохода, кредитный договор.
Более подробную информацию Вам необходимо получить, обратившись в офис Банка по адресу Комсомольский проспект, д. 45, либо позвонив по телефонам (495) 258-08-84, (495) 258-08-85, (495) 258-08-86 или (499)766-88-59.
|Вопрос:
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Добрый день! Могу ли я совершить перевод денежных средств с моей банковской карты на банковскую карту другого человека, посредством телефонного звонка в Росбанк. В настоящий момент я нахожусь за пределами России.
|Ответ:
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Уважаемая Елена!
Вы можете осуществить перевод между счетами в Росбанке следующими способами:
1. Используя банкоматы Росбанка и банков-партнеров;
2. Используя Интернет-Банк, Мобильный Клиент-Банк;
3. Через отделение Росбанка.
|Вопрос:
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Доброй ночи.Находясь в Украине с картой Вашего банка у меня возникла следующая ситуация:«Через банкомат банка «Сбербанк России«была снята сумма 100гр.,с общего счёта была списана сумма в 128гр.Подскажите пожалуйста какая процентная ставка за такую операцию?Как просчитать затраты на операцию,если потребуется большая сумма?Как и в каких банках Украины можно использовать Вашу карту,т.к.представительства РосБанка нет на территории Украины?
|Ответ:
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Уважаемая Татьяна Борисовна!
Комиссия взимается согласно тарифного плана, по которому обслуживается Ваша карта. С тарифами Вы можете ознакомиться на сайте Банка: http://www.rosbank.ru.
|Вопрос:
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здравствуйте! скажите пожалуйста как можно узнать свою задолженность по кредитной карте?
|Ответ:
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Уважаемый Андрей!
Задолженность по кредитной карте Вы можете узнать, обратившись в отделение г. Пскова по адресу г. Псков, ул. Некрасова, д. 11 (пн-пят с 9.00 до 19.00, суб. с 10.00 до 16.00), или позвонив по телефонам (8112) 660531, (8112) 664721, (8112) 660901.
|Вопрос:
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А есть ли в городе Магадан этот банк?и какой адрес?подскажите пожайлуста
|Вопрос:
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почему при покупках например в аптеке сегодня на сумму в150р снята коммисия в суме 16р и так при каждом использовании карты при снятии с банкоматов партнеров еще худшая ситуация за снятие 1тыс руб комисия составила 150 руб почему?
Горячая линия с 09.07.2009 просмотрена 1 139 155 раз