На ваши вопросы отвечают эксперты Росбанка.

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктам Росбанка «для физических лиц». Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

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