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ВТБ Банк Москвы: Горячая линия

На вопросы отвечает Инна Давидова, начальник управления качества клиентского обслуживания ВТБ Банка Москвы.

В рамках «Горячей линии» эксперты всегда готовы принять от вас любой вопрос о продуктах и услугах для частных лиц, специальных акциях, новых предложениях и условиях обслуживания в ВТБ Банке Москвы.

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На ваши вопросы отвечает эксперт ВТБ Банка Москвы

Инна Давидова
Инна Давидова
руководитель службы качества клиентского обслуживания
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Потребительские кредиты 1101 Пластиковые карты 1066 Общие вопросы 908 Ипотека 287 Дистанционное обслуживание 259 Реструктуризация кредитов 180 Вклады 175 Платежи и переводы 150 Обслуживание в офисе 139 Банкоматы 91 Малый бизнес 82 Автокредитование 40 Паевые фонды 16 Народный гараж 5
Вопрос:
Из-за слияния, мобильное приложение от втб просит пароль, но пароли в втб24 цифровые а в банке москвы возможны и цифры и буквы. Исправьте в приложении втб.
постоянный адрес
Harmonilotos (Москва) 10.01.2018 12:02
Вопрос:
5 января 2018 года я пополнял свой рублевый кошелек в системе Advanced Cash рублями. Суммы пополнений были 3000 и 3330.
Именно эти суммы и поступили на рублевый счет системы.

Вы же списали с моей карты 4652 ****** 0215 совершенно другие суммы.
1.Дата операции 05.01.18 00:00
Дата обработки 09.01.18
Сумма 3 715,37 RUR
Списано с карты VISA Classic Unembossed Credit *0215
Категория ￼Платежи и переводы
Название операции Покупка GBR London Cauri*advcash.com
Место операции Cauri*advcash.com

2 Дата операции 05.01.18 00:00
Дата обработки 09.01.18
Сумма 3 347,01 RUR
Списано с карты VISA Classic Unembossed Credit *0215
Категория ￼Платежи и переводы
Название операции Покупка GBR London Cauri*advcash.com
Место операции Cauri*advcash.com
В коолцентре мне ответили, что это конвертация.
Но я еще раз повторяю, я пополнял рублевый счет! Какая конвертация! Какие фунты!
В этот день я пополнял этот же счет картами других банков, и ни один не взял никакую конвертацию, только ваш!
постоянный адрес
liga3 (Нижний Новгород) 10.01.2018 00:46
Вопрос:

Добрый вечер! 27.12.2017 организация отправила на мою личную карту зарплату. Деньги мне так и не поступили. Есть копия платежного поручения о том, что платеж был произведен. Как мне получить свои деньги?

постоянный адрес
julianna1005 (Москва) 09.01.2018 22:30
Ответ:

Добрый день, julianna1005!

Благодарим Вас за обращение.

Для уточнения информации просим направить на zabota@msk.vtb.ru копию платежного поручения, подтверждающего перевод.

Желаем Вам хорошего дня.

Инна Давидова
Вопрос:

Добрый день! Приставы наложили арест на счет по потребительскому кредиту наличными в ВТБ 24 (это не кредитная карта). При обращении в банк для разъяснения способов внесения денег во избежание просрочек, например непосредственно на ссудный счёт через который производится оплата кредита, Банк категорически отказывает и требует внесение денежных средств сверх ежемесячного платежа.
Я понимаю, что внесение на судный счет денежных средств — это правомерно и возможно. «Ссудный счёт«— имеет отрицательный баланс и показывает размер задолженности по кредиту, на этот счёт поступают деньги из различных источников и расходуются на оплату кредита. Арестовывать денежные средства судебные приставы в данном случае не имеют права в силу принадлежности счёта непосредственно кредитной организации.
В данный момент у моего близкого человека такая же ситуация только в Альфа банке, банк предложил оформление нового счёта третьему лицу и я ежемесячно с оформлением специального банковского поручения через кассу оплачиваю его потребительский кредит.
Скажите пожалуйста правомерно ли поступает ВТБ 24, законно ли они мне отказывают?
Возможны ли эти варианты погашения потребительского кредита или я ошибаюсь:
1.внесение денег через кассу банка;
2.оформление нового счёта третьему лицу с оформлением специального банковского поручения для оплаты кредита должника;
3.пополнение ссудного счёта банковским переводом через счета других банков.
Что сделать чтоб банк принял деньги?Спасибо.

постоянный адрес
Юлия Данилова (Мурманск) 09.01.2018 16:49
Ответ:

Добрый день.

Сообщаем, что погашение кредита осуществляется путем размещения средств на счете/карте, которые оформлены при оформлении кредита. Банк осуществляет списание со счета/карты в соответствии с условиями договора.
Стоит пояснить, что списание средств с заблокированных счетов не осуществляется. Разблокировать счета, которые заблокированы по постановлению ФССП, можно только на основании постановления о снятии ареста.

С уважением,
Банк ВТБ (ПАО)

Инна Давидова
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, в каких компаниях, кроме ВТБ-страхование, можно оформить страховку при получении ипотеки у вашего банка??? Список аккредитованных компаний на сайте не могу найти?
постоянный адрес
margolak (Москва) 09.01.2018 15:56
Вопрос:

ПРЕТЕНЗИЯ
Являюсь клиентом вашего банка. Стабильно оплачиваю имеющийся кредит. Однако в кредитной истории по непонятным причинам (технический сбой или человеческий фактор) числится просроченная задолженность, которая увеличивается каждый день. Прошу срочно внести соответствующие изменения на корректировку кредитной истории ввиду отсутствия просрочек по действующему кредиту.

постоянный адрес
ANDY72 (Красноярск) 09.01.2018 15:53
Ответ:

Добрый день, Уважаемый ANDY72!

Благодарим Вас за обращение.
Банк представляет в БКИ информацию в срок, предусмотренный договором с БКИ о предоставлении информации, но не позднее 10 дней со дня совершения действия (наступления события), информация о котором входит в состав кредитной истории в соответствии с Федеральным законом, либо со дня, когда Банку стало известно о совершении такого действия (наступлении такого события).

Для проверки заявленных Вами фактов рекомендуем обратиться в ближайший офис Банка для оформления письменного обращения. К обращению необходимо приложить отчет из БКИ.
Желаем Вам хорошего продолжения дня.

С уважением, Банк ВТБ.

Инна Давидова
Вопрос:

В очередной разначисленный банком cashback — теперь за декабрь — по моей карте Супер3 МЕНЬШЕ положенного. Специально проверил по выписке — строго по квалифицируемым операциям за декабрь, строго по срокам проведения операций банком — тоже в декабре, короче — СТРОГО по «Правилам программы «CashBack на кошелек ’’Тройка’’» — и получается значительно больше. Процентов на 20.
В прошлый раз при письменном обращении в банк просьба получить подробный расчет наткнулась на «любезный» ответ: «У нас все рассчитано верно. НО — Расчет предоставлять мы не обязаны, вот и не будем, не просите»
Требую предоставить ПОДРОБНЫЙ расчет cashback-а с указанием операций, в противном случае подаю в суд за мошенничество. Достало!

постоянный адрес
question (Москва) 09.01.2018 10:52
Ответ:

Добрый день, question.
Благодарим Вас за обращение.
Для возможности проверки корректности начисленного вознаграждения следует обратиться в офис Банка для составления соответствующего заявления. Банк рассмотрит Ваше обращение, проведет проверку начисления вознаграждения по операциям и предоставит ответ.
Желаем Вам хорошего дня.

Инна Давидова
Вопрос:

Планируют ли продлевать акцию Матрешка на 2018? Либо создавать аналогичный продукт по кредитным картам в объединном банке ВТБ?
Потому как увы бывший Банк Москвы регионально был представлен весьма скудно, в отличие от того же ВТБ24

Так как продукт Мультикарта ВТБ24 увы интересен лишь при оборотах от 75 000, в отличие от той же акции Матрешка

постоянный адрес
animegravitation (Вологда) 09.01.2018 10:09
Вопрос:

ПРЕТЕНЗИЯ
Я, являюсь клиентом банка ВТБ24 (далее — Банк). Для удобства отслеживания моих операций по карте я подключил SMS-оповещение и постоянно оплачиваю данную услугу, но, однако SMS-оповещение на мой номер телефона прекратили приходить с февраля по сентябрь 2017 г. и на данный момент приходят с перебоями.
Для выяснения причин прошу Вас направить в мой адрес, все SMS-оповещения на мой сотовый телефон, за 21 мая 2017 г., 21 августа 2017 г. и 24 ноября 2017 г., а именно:
• номер, с которого отправлено SMS-оповещение;
• номер, на который отправлено SMS-оповещение;
• дата и точное время отправки SMS-оповещение.
Данную информацию я немого получить с личного кабинета в системе Телебанк.

постоянный адрес
RM987654321 (Томск) 08.01.2018 10:24
Ответ:

Добрый день, RM987654321!

Благодарим Вас за обращение.

Ваш запрос зарегистрирован под N CR-5492735 и передан на рассмотрение в уполномоченное подразделение Банка. Просим ожидать смс-уведомление о готовности ответа.

Желаем Вам хорошего дня.

Инна Давидова
Вопрос:

Добрый день!
Я пенсионерка, клиент Банка Москвы (далее-банк) с 2007 года, пользуюсь пластиковой картой и уже не раз ее меняла. В ноябре 2017 года закончился очередной срок действия карты и я пришла в офис банка, чтоб ее заменить. Оказалось, что в нашем городе банк закрылся и на его месте находится ВТБ. Здесь мне сообщили, что моя карта находится в ближайшем офисе банка в г. Южно-Сахалинске. Большая просьба переслать мою карту мне в город Владивосток, где я смогу ее получить и пользоваться. Расстояние между г. Владивосток и г. Южно-Сахалинск по прямой 1000 км, связь только самолетом или морской переправой (до нее 2000 км), билет на самолет сегодня стоит от 7000 рублей в один конец.
Заранее благодарю за помощь. Контактная информация указана для компании.

постоянный адрес
Bomat (Владивосток) 05.01.2018 06:11
Ответ:

Уважаемая Bomat, добрый день!

Благодарим за обращение.

Для уточнения возможности пересылки карты и дальнейшего её получения в отделении ВТБ в г. Владивосток рекомендуем обратиться в Банк после праздников. На текущий момент получения карты в г. Владивосток не представляется возможным.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Желаем Вам хороших выходных.

Инна Давидова
Вопрос:

Добрый. Отзыв от 21.12.2017 14:25. Поясните мне пожалуйста ответ от банка.

постоянный адрес
elleganzo (Москва) 04.01.2018 14:50
Ответ:

Уважаемый elleganzo, добрый день!

Благодарим за обращение.

В ответе на вопрос от 21.12.2017 Вам было написано, что Ваше обращение о финансовых требованиях к Банку было рассмотрено Службой претензионной работы и ответ с разъяснениями Вам направлен заказным письмом почтой РФ.

Желаем приятных выходных.

 

Инна Давидова
Вопрос:

Моя материальная претензия к РОО «Курский»: выплатить проценты по не пролонгируемому по вине банка вкладу в период с 18 ноября 2017 г. по 14 декабря 2017 г. по существующей в этот период ставке вклада.

постоянный адрес
Ольга1312 (Курск) 03.01.2018 18:01
Ответ:

Уважаемая Ольга1312, добрый день!

Благодарим за обращение.

Сообщаем, что финансовые требования к Банку могут быть Вами заявлены в письменном заявлении. Обращение будет рассмотрено Службой претензионной работы и ответ Вам предоставлен.

Желаем хороших выходных.

Инна Давидова
Вопрос:

Спасибо за ответ, в котором «официальную» позицию банка, кроме как «кидалово», не назовешь.
Возможно, в Москве информация другая, чем в Курске. Но:
1. По имеющимся у меня на руках документах я 20 июля 2017 г. внесла в банк сумму и оформила договор вклада. Стажер ВТБ Банка Москвы Маша оформила и выдала все документы на вклад мне на руки. С чем я спокойно ушла. Но Маша не открыла вклад в программе банка, загнав деньги на какой-то счет. Это по официальной позиции банка называется «не поступление на счет вклада денежных средств в размере и в срок по соглашению сторон». С 18 ноября 2017 г. по 14 декабря 2017 г. я не имела доступ к своему вкладу и не получила проценты от банка за пользование моим вкладом. На мои посещения и посещения доверенного лица работники РОО «Курский» отвечали: у Вас вклада НЕТ! Это моя вина? И это не исполнение условий договора работниками РОО «Курский» называется ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН?
2. В РОО «Курский» 20 июля 2017 г. при заключении договора был предъявлен мой личный паспорт с просьбой изменить прописку на фактическую, по паспорту. 14 декабря 2017 г. моя просьба изменить в базе прописку на фактическую была шумна и прилюдна. Однако, как показал Ваш ответ, предъявлять документы работникам РОО «Курский», это разговор слепого с глухим. База с пропиской не была изменена. Или изменена, но работники в Москве набраны по тем же критериям, что в Курске. Разумеется РОО «Курский» прикроет ошибки своих работников, клиентов много, а родственников мало, это видно из Вашего ответа, но со слов юристов, документов на руках достаточно для суда. Ждем конца выходных.
С не уважением, Мусликова О. И.

P.S.
Люди, бойтесь РОО «Курский» ВТБ Банка Москвы. Ваши вклады и проценты по ним пропадут на основании, цитирую из ответа официальную позицию банка: «…по соглашению сторон, учитывая взаимовыгодное сотрудничество…»

постоянный адрес
Ольга1312 (Курск) 03.01.2018 17:41
Ответ:

Уважаемая Ольга1312, добрый день!

Благодарим Вас за обратную связь.

Ответ Банка по обращению был Вам предоставлен. В случае если Вы с ним не согласны просим обратиться в отделение и оформить повторное заявление с указанием новых фактов, которые вы изложили в Вашем обращении. Обращение будет рассмотрено Службой претензионной работы.

Дополнительно сообщаем, что изменения о прописке в базу Банка были внесены 14.12.2017, а ответ был Вам направлен ранее. В связи с этим был указан предыдущий адрес.

Позвольте принести извинения за доставленные неудобства.

Надеемся, что предоставленная информация будет Вам полезна.

Инна Давидова
Вопрос:

19 декабря 2017 открыл сезонный вклад в ВТБ 24 в до Медведково и получил логин к втб24-онлайну. 29 декабря открыл вклад максимальный доход в ВТБ (который ВТБ банк Москвы) в до Бабушкинский. Вечером 1 января и ночью 2 января 2018 вход в втб- онлайн был недоступен в связи с технологическими работами, связанными с объединениями банков. После профилактических работ увидел изменения в реквизитах мастер счёта (номер счёта не изменился, но раньше он был в ВТБ 24, сейчас числится за филиалом 7701 банка ВТБ, бик сменился с 044525716 на 044525745).Тем не менее вклад, открытый в Бабшкинском, до сих пор в втб-онлайне не виден. Возникает вопрос: когда вклад, открытый в ВТБ банке Москвы, отобразится в втб-онлайн? Или для каждого филиала нужен свой логин для входа (один- для бывшего ВТБ24, другой-для филиала центрального банка ВТБ)?

постоянный адрес
Anry2015 (Москва) 02.01.2018 18:58
Ответ:

Уважаемый Anry2015, добрый день!

Благодарим за обращение.

Сообщаем, что единый ВТБ-онлайн начнет работать с 9 января 2018 года. В нем будут отражатся все Ваши продукты открытые в экс ВТБ БМ и ВТБ24.

При возникновении дополнительных вопросов Вы всегда можете обратиться в Контакт-центр Банка по телефону 8(800)200-23-26 (круглосуточно).

Надеемся, что полученная информация будет Вам полезна.

Желаем хороших выходных.

Инна Давидова
Вопрос:

Здравствуйте,

Закрыл имеющийся кредит в вашем банке в 2017-ом, однако в кредитной истории он до сих пор числится за мной.
К кому обратиться и кто может исправить ошибку?
Спасибо.

постоянный адрес
badass90 (Зеленоград) 02.01.2018 12:54
Ответ:

Уважаемый badass90, добрый день!

Благодарим за обращение.

Мы передали информацию в уполномоченное подразделение Банка для исправления ситуации.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Желаем хороших выходных.

 

Инна Давидова

Горячая линия с 31.08.2009 просмотрена 1 931 204 раза