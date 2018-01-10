На ваши вопросы отвечает эксперт ВТБ Банка Москвы

|Вопрос:
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Из-за слияния, мобильное приложение от втб просит пароль, но пароли в втб24 цифровые а в банке москвы возможны и цифры и буквы. Исправьте в приложении втб.
|Вопрос:
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5 января 2018 года я пополнял свой рублевый кошелек в системе Advanced Cash рублями. Суммы пополнений были 3000 и 3330.
Именно эти суммы и поступили на рублевый счет системы.
Вы же списали с моей карты 4652 ****** 0215 совершенно другие суммы.
1.Дата операции 05.01.18 00:00
Дата обработки 09.01.18
Сумма 3 715,37 RUR
Списано с карты VISA Classic Unembossed Credit *0215
Категория ￼Платежи и переводы
Название операции Покупка GBR London Cauri*advcash.com
Место операции Cauri*advcash.com
2 Дата операции 05.01.18 00:00
Дата обработки 09.01.18
Сумма 3 347,01 RUR
Списано с карты VISA Classic Unembossed Credit *0215
Категория ￼Платежи и переводы
Название операции Покупка GBR London Cauri*advcash.com
Место операции Cauri*advcash.com
В коолцентре мне ответили, что это конвертация.
Но я еще раз повторяю, я пополнял рублевый счет! Какая конвертация! Какие фунты!
В этот день я пополнял этот же счет картами других банков, и ни один не взял никакую конвертацию, только ваш!
|Вопрос:
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Добрый вечер! 27.12.2017 организация отправила на мою личную карту зарплату. Деньги мне так и не поступили. Есть копия платежного поручения о том, что платеж был произведен. Как мне получить свои деньги?
|Ответ:
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Добрый день, julianna1005!
Благодарим Вас за обращение.
Для уточнения информации просим направить на zabota@msk.vtb.ru копию платежного поручения, подтверждающего перевод.
Желаем Вам хорошего дня.
|Вопрос:
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Добрый день! Приставы наложили арест на счет по потребительскому кредиту наличными в ВТБ 24 (это не кредитная карта). При обращении в банк для разъяснения способов внесения денег во избежание просрочек, например непосредственно на ссудный счёт через который производится оплата кредита, Банк категорически отказывает и требует внесение денежных средств сверх ежемесячного платежа.
|Ответ:
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Добрый день.
Сообщаем, что погашение кредита осуществляется путем размещения средств на счете/карте, которые оформлены при оформлении кредита. Банк осуществляет списание со счета/карты в соответствии с условиями договора.
С уважением,
|Вопрос:
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Подскажите, пожалуйста, в каких компаниях, кроме ВТБ-страхование, можно оформить страховку при получении ипотеки у вашего банка??? Список аккредитованных компаний на сайте не могу найти?
|Вопрос:
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ПРЕТЕНЗИЯ
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый ANDY72!
Благодарим Вас за обращение.
Для проверки заявленных Вами фактов рекомендуем обратиться в ближайший офис Банка для оформления письменного обращения. К обращению необходимо приложить отчет из БКИ.
С уважением, Банк ВТБ.
|Вопрос:
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В очередной разначисленный банком cashback — теперь за декабрь — по моей карте Супер3 МЕНЬШЕ положенного. Специально проверил по выписке — строго по квалифицируемым операциям за декабрь, строго по срокам проведения операций банком — тоже в декабре, короче — СТРОГО по «Правилам программы «CashBack на кошелек ’’Тройка’’» — и получается значительно больше. Процентов на 20.
|Ответ:
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Добрый день, question.
|Вопрос:
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Планируют ли продлевать акцию Матрешка на 2018? Либо создавать аналогичный продукт по кредитным картам в объединном банке ВТБ?
|Вопрос:
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ПРЕТЕНЗИЯ
|Ответ:
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Добрый день, RM987654321!
Благодарим Вас за обращение.
Ваш запрос зарегистрирован под N CR-5492735 и передан на рассмотрение в уполномоченное подразделение Банка. Просим ожидать смс-уведомление о готовности ответа.
Желаем Вам хорошего дня.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемая Bomat, добрый день!
Благодарим за обращение.
Для уточнения возможности пересылки карты и дальнейшего её получения в отделении ВТБ в г. Владивосток рекомендуем обратиться в Банк после праздников. На текущий момент получения карты в г. Владивосток не представляется возможным.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Желаем Вам хороших выходных.
|Вопрос:
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Добрый. Отзыв от 21.12.2017 14:25. Поясните мне пожалуйста ответ от банка.
|Ответ:
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Уважаемый elleganzo, добрый день!
Благодарим за обращение.
В ответе на вопрос от 21.12.2017 Вам было написано, что Ваше обращение о финансовых требованиях к Банку было рассмотрено Службой претензионной работы и ответ с разъяснениями Вам направлен заказным письмом почтой РФ.
Желаем приятных выходных.
|Вопрос:
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Моя материальная претензия к РОО «Курский»: выплатить проценты по не пролонгируемому по вине банка вкладу в период с 18 ноября 2017 г. по 14 декабря 2017 г. по существующей в этот период ставке вклада.
|Ответ:
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Уважаемая Ольга1312, добрый день!
Благодарим за обращение.
Сообщаем, что финансовые требования к Банку могут быть Вами заявлены в письменном заявлении. Обращение будет рассмотрено Службой претензионной работы и ответ Вам предоставлен.
Желаем хороших выходных.
|Вопрос:
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Спасибо за ответ, в котором «официальную» позицию банка, кроме как «кидалово», не назовешь.
|Ответ:
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Уважаемая Ольга1312, добрый день!
Благодарим Вас за обратную связь.
Ответ Банка по обращению был Вам предоставлен. В случае если Вы с ним не согласны просим обратиться в отделение и оформить повторное заявление с указанием новых фактов, которые вы изложили в Вашем обращении. Обращение будет рассмотрено Службой претензионной работы.
Дополнительно сообщаем, что изменения о прописке в базу Банка были внесены 14.12.2017, а ответ был Вам направлен ранее. В связи с этим был указан предыдущий адрес.
Позвольте принести извинения за доставленные неудобства.
Надеемся, что предоставленная информация будет Вам полезна.
|Вопрос:
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19 декабря 2017 открыл сезонный вклад в ВТБ 24 в до Медведково и получил логин к втб24-онлайну. 29 декабря открыл вклад максимальный доход в ВТБ (который ВТБ банк Москвы) в до Бабушкинский. Вечером 1 января и ночью 2 января 2018 вход в втб- онлайн был недоступен в связи с технологическими работами, связанными с объединениями банков. После профилактических работ увидел изменения в реквизитах мастер счёта (номер счёта не изменился, но раньше он был в ВТБ 24, сейчас числится за филиалом 7701 банка ВТБ, бик сменился с 044525716 на 044525745).Тем не менее вклад, открытый в Бабшкинском, до сих пор в втб-онлайне не виден. Возникает вопрос: когда вклад, открытый в ВТБ банке Москвы, отобразится в втб-онлайн? Или для каждого филиала нужен свой логин для входа (один- для бывшего ВТБ24, другой-для филиала центрального банка ВТБ)?
|Ответ:
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Уважаемый Anry2015, добрый день!
Благодарим за обращение.
Сообщаем, что единый ВТБ-онлайн начнет работать с 9 января 2018 года. В нем будут отражатся все Ваши продукты открытые в экс ВТБ БМ и ВТБ24.
При возникновении дополнительных вопросов Вы всегда можете обратиться в Контакт-центр Банка по телефону 8(800)200-23-26 (круглосуточно).
Надеемся, что полученная информация будет Вам полезна.
Желаем хороших выходных.
|Вопрос:
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Здравствуйте,
|Ответ:
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Уважаемый badass90, добрый день!
Благодарим за обращение.
Мы передали информацию в уполномоченное подразделение Банка для исправления ситуации.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Желаем хороших выходных.
Горячая линия с 31.08.2009 просмотрена 1 931 204 раза