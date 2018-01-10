На ваши вопросы отвечает эксперт ВТБ Банка Москвы

Вопрос:

Спасибо за ответ, в котором «официальную» позицию банка, кроме как «кидалово», не назовешь.

Возможно, в Москве информация другая, чем в Курске. Но:

1. По имеющимся у меня на руках документах я 20 июля 2017 г. внесла в банк сумму и оформила договор вклада. Стажер ВТБ Банка Москвы Маша оформила и выдала все документы на вклад мне на руки. С чем я спокойно ушла. Но Маша не открыла вклад в программе банка, загнав деньги на какой-то счет. Это по официальной позиции банка называется «не поступление на счет вклада денежных средств в размере и в срок по соглашению сторон». С 18 ноября 2017 г. по 14 декабря 2017 г. я не имела доступ к своему вкладу и не получила проценты от банка за пользование моим вкладом. На мои посещения и посещения доверенного лица работники РОО «Курский» отвечали: у Вас вклада НЕТ! Это моя вина? И это не исполнение условий договора работниками РОО «Курский» называется ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН?

2. В РОО «Курский» 20 июля 2017 г. при заключении договора был предъявлен мой личный паспорт с просьбой изменить прописку на фактическую, по паспорту. 14 декабря 2017 г. моя просьба изменить в базе прописку на фактическую была шумна и прилюдна. Однако, как показал Ваш ответ, предъявлять документы работникам РОО «Курский», это разговор слепого с глухим. База с пропиской не была изменена. Или изменена, но работники в Москве набраны по тем же критериям, что в Курске. Разумеется РОО «Курский» прикроет ошибки своих работников, клиентов много, а родственников мало, это видно из Вашего ответа, но со слов юристов, документов на руках достаточно для суда. Ждем конца выходных.

С не уважением, Мусликова О. И.



P.S.

Люди, бойтесь РОО «Курский» ВТБ Банка Москвы. Ваши вклады и проценты по ним пропадут на основании, цитирую из ответа официальную позицию банка: «…по соглашению сторон, учитывая взаимовыгодное сотрудничество…» постоянный адрес 03.01.2018 17:41 Ольга1312 (Курск)03.01.2018 17:41