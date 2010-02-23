На ваши вопросы отвечают эксперты ОТП Банка

|Вопрос:
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в ооо хоум кредит энд финанс банк сын брал кредит,ежемесячно приходила квмтанция с реквизитами для оплаты,оплата производилась,в2007 году в октябре месяце досрочно кредит был погашен,спустя 2года нас известили о задолженности,что нам делать
|Ответ:
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Рекомендую запросить подробный расчет долга и историю Ваших платежей в банке.
|Вопрос:
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Получил по почте карту вашего банка на моё имя. Срок действия 12/12. Когда её можно активировать, сроки активации. Срок первого платежа исчисляется со дня активации или со дня первой покупки (снятия с неё денег). Есть ли отделения (филиалы) вашего банка в Алтайском крае г. Барнауле. Можно ли гасить кредиты через Сбербанк.
|Ответ:
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Рекомендую активировать карту сегодня, ведь начисление плат начинается только с первой покупки, а пользуясь льготным периодом Вы можете не платить проценты по операциям опаты товаров и услуг. Задолженность можно гасить и через Сбербанк, но мы рекомендуем осуществлять платежи через Почту РФ, магазины Эльдорадо, Евросеть и Связной. Снимать наличные Вы можете в банкоматах любого банка.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Мне, как и всем клиентам, перестали приходить счета-выписки на оплату. Уже почти месяц не могу дозвониться по предложенному телефону 88002006200 — постоянно занято- чтобы подключить услугу бесплатной электронной рассылки счетов — и соответственно без счёта-выписки не могу оплатить ежемесчный платёж, т. к. на почте естественно, требуют реквизиты банка. Как быть?
|Ответ:
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Телефон указанный Вами использовался Банком Русский Стандарт. Рекомендую получить контактную информацию на сайте данного банка.
|Вопрос:
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мне не дали сегодня кредит потому что сказали что в базе данных нашлось 2 таких же физических лица с одинаковым ДУЛ. Что такое ДУЛ? зарание спасибо.
|Ответ:
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Смею предположить, что это Документ удостоверяющий личность. Рекомендую Вам разабраться, что за кредит был получен с использованием Вашего документа.
|Вопрос:
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имеется на руках карта вашего банка на мое имя. Сроком действия до 09/2012,не активирована. Срочно нужны деньги. Возможно использование карты? Сроки активации?
Зайцев Николай Сергеевич (пгт.Пойковский) · 18.02.2010
|Ответ:
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Рекомендую Вам позвонить в контакт центр банка по телефону 8-800-200-7001 для активации карты.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в течении какого времени после активации карты я имею право ей воспользоваться?
|Ответ:
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В течение всего срока действия карты, указанного на карте (valid thru MM/ГГ) Но я рекомендую Вам попробовать использовать карту уже сегодня, ведь это современный и безопасный способ совершения платежей и контроля своих трат.
|Вопрос:
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я являюсь клиентом вашего банка с 2007 года помогите мне с увеличением лимита по кредитной карте до 50 000 тысяч несмотря на кризис я плачудаже есть доступные средства 2515 тысяч доверяю вам и надеюсь есть просрочка не скрываю но это по вине сбербанковской зарплатной карте
|Ответ:
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Увеличение лимита рассматривается для клиентов не имеющих просрочки платежей.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Оформил кредит на приобретение мобильного телефона,в подписанных бумагах есть одна именуемая «график погашения по кредиту в форме овердрафта, сумма подлежащая к выплате и полная сумма кредита в форме овердрафта» на общую сумму 100 тыс. руб. с разбивкой по срокам оплаты плюс % в сумме порядка 30 тыс. руб.что это означает, какое смысловое значение несет эта бумага, моя потребность лишь в сумме необходимой на оплату телефона. Не означает ли это то что банк подсунул на подпись бумагу и тем самым я взял на себя какие-то не имеющие отношение к делу обязательства.Телефон стоит в 14 тыс. руб. с учетом %, что подтверждается графиком уплаты отраженном на другом подписанном мною листе. Заранее Благодарен!
|Ответ:
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Сложно ответить на Ваш вопрос не видя документов, но график как правило является лишь приложением к оферте либо договору, где указывается сумма кредита, срок и эффективная ставка. Вряд ли какой-то банк станет «подсовывать» Вам документы на большую сумму. Но учитывая ситуацию, я рекомендую обратиться в региональный офис Вашего банка за получением разъяснений. Удачи!
|Вопрос:
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Здравствуйте Василий! Мне на предприятии поменяли пластиковую карточку взамен старой и я потерял где то пин код. Как решить эту проблему?
|Ответ:
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Скорее всего Вам придется перевыпустить карту.
|Вопрос:
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Добрый день,Василий!
Подскажите,есть ли беспроцентный период пользования картой вашего банка???
|Ответ:
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Льготныфй период по картам ОТП Банка составляет до 55 дней по операциям оплаты товаров и услуг.
|Вопрос:
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Добрый день, Василий. Вопрос такой. Я активно пользуюсь кредиткой. Обычно нигде с меня пинкод не просят, просто проводят карточкой и деньги списываются. Вот недавно совершил покупку в котрой меня попросили ввести пин в специальном устройстве. Скажите, почему в некотрых торговых точках пин надо вводить,а в большинстве — нет? Ведь с вводом пина вероятность компрометации карты становится очень высока… Наверное, имеет смысл сходить до родного банкомата и поменять пин-код…
|Ответ:
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Если Вам не хочется лишний раз волноваться, то Вы можете поменять ПИН-код. Политика необходимости ввода ПИН-кода определяется банком эквайером. Как правило, в России не требуется ввод ПИН-кода по «нечипованным» картам Visa Classiс / MasterCard Standard и более премиальным картам.
|Вопрос:
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По интернету хотел оплатить телефонные звонки картой VISA ELECTRON Сбербанка. Но мне это не удалось т. к, постоянно появлялась ошибка на странице сайта с надписью» неправильный номер карты» и т. д. ,хотя номер вводил правильно и все действия выполнял верно. Что делать? Здесь негде проконсультироваться.
|Ответ:
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VISA ELECTRON не предназначена для оплаты в интернет. Для этих целей Вам необходимо открыть карту Visa Classic или Gold.
|Вопрос:
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Что грозит при обращении банка в суд за неуплату минимальных платежей? При том, что банк знает, что у заемщика финансовые трудности и он не скрывается.
|Ответ:
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Если банк потребовал досрочное погашение кредита и суд принял его сторону, то к процессу подключается Федеральная служба судебных приставов. Процедура это весьма неприятная, так что настоятельно рекомендую не портить кредитную историю и найти средства на погашение задолженности.
|Вопрос:
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Добрый день! Помогите мне пожалуйста разобраться с таким вопросом: В 2006 году я брала потребительский кредит в банке Русский Стандарт, в 2007 году я его полностью погасила. Ставка по договору была 12%. В 2007 году пришла по почте кредитная карточка, я её активизировала, по ней взяла сумму 29000 рублей. По кредитной карте я не составляла никакого договора. N договора по кредитной карте мне присвоили из потребительского кредита, по самой карте я никаких договоров не подписывала. В настоящее время мной уплачена банку сумма 46000 руб, основной долг погашен только 8000 руб.За 2,5года это составляет 575%.
Я неоднократно писала письма банку, но на свои вопросы я получала однозначные ответы в пользу банка. Вот одно из них:
мой вопрос:
В апреле 2007 года я активизировала кредитную карточку банка Русский Стандарт и сняла сумму 29000. По договору, подписанному мной ставка кредита составляла 12%. На данное время сумма погашенная мной составила 46000 руб, а основной долг уменьшился только на 8000 руб. В банке мне объяснили, что банк в одностороннем порядке может увеличивать ставки по кредиту. В СМИ я слышала и читала совсем обратные факты.Кроме того в уплаченной мной сумме есть сумма снятая банком по содержанию счета и сумма ежемесячных страховых взносов, на которые я не подписывала никаких обязательств. Скажите когда закончится этот беспредел?
Банк не может мне дать точную выписку по датам и по суммам выплаты помесячно на год, чтобы погасить полностью основной долг. Жду Вашего ответа. С уважением Анчугова
и ответ банка:
Уважаемая Жанна Наильевна!
В ответ на Ваши вопросы могу сообщить следующее:
1. Согласно Условиям предоставления и обслуживания карт «Русский Стандарт» Банк вправе: «п. 9.11. в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы (в том числе в Тарифный план)»;
2. Начиная с 15.08.2007 года Банк Русский Стандарт одним из первых произвел отмену ежемесячных комиссий за ведение ссудного счета — с указанной даты плата перестала начисляться по Договорам Клиентов Банка.
Перерасчет сумм плат, взимавшихся ранее 15.08.2007 года, не производится, т. к. начисление производилось в соответствии с Тарифами, действовавшими на тот момент;
3. Оформление страховой защиты действительно носит добровольный характер.
Если Вас не уведомили при заключении Договора о добровольном подключении к программе страхования, прошу предоставить более подробную информацию, а именно: Ваши ФИО, паспортные данные, номер Договора через форму «Задать вопрос» на сайте Банка (просьба выбрать тему сообщения «Вопрос с banki.ru»).
Получить полную выписку, где будут указаны все поступления и списания денежных средств, Вы можете в Отделении Банка при наличии паспорта РФ.
При обращении по телефону круглосуточного Call Центра Банка 8-800-200-6-200 (звонок по России бесплатный) наши специалисты будут рады предоставить Вам всю интересующую Вас информацию, а также произвести примерный расчет суммы платежа исходя из определенных Вами сроков погашения.
С уважением,
Арвидас Алутис
Я прошу банк дать мне точный график выплат по датам и суммам. Даже на это они отвечают, что могут дать только примерный.
По одностороннему повышению ставки по кредиту я тоже не поняла. Везде пишут, что вышла поправка к закону, запрещающая в одностороннем порядке менять ставки по уже выданным кредитам.
Прошу Вас помочь мне разобраться
С уважением Анчугова
|Ответ:
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Согласно моего расчета, получается, что эффективная ставка по Вашей карте равна 60,7% годовых. Для погашения задолженности 21 000 рублей при такой ставке за 12 месяцев необходимо вносить около 2 400 рублей ежемесячно. Удачи!
|Вопрос:
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Здравствуйте, Василий.
Я гражданка Ураины с мужем живу в Москве. Планирую продать квартиру в Киеве и купить недвижимость в России (планируем уехать в Сибирь). Какую карточку и какого банка России Вы мне посоветуете выбрать для того, чтобы на нее перечислить деньги за проданную квартиру и чтобы удобно было оплатить недвижимость в России.
С уважением, Арина.
|Ответ:
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Арина, рекомендую Вам открыть карту MasterCard Standard ОТП Банка. При этом, учитывыя значительную сумму средств на счете, я рекомендую использовать её только для снятия средств в кассах банка, и воздержаться от использования её в торговых точках и банкоматах других банков. Удачной сделки!
Узнать подробнее об адресах офисов ОТП Банка в г. Москве Вы можете по адресу www.otpbank.ru.
Горячая линия с 31.08.2009 просмотрена 115 925 раз