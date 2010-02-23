На ваши вопросы отвечают эксперты ОТП Банка

Вопрос:

Добрый день! Помогите мне пожалуйста разобраться с таким вопросом: В 2006 году я брала потребительский кредит в банке Русский Стандарт, в 2007 году я его полностью погасила. Ставка по договору была 12%. В 2007 году пришла по почте кредитная карточка, я её активизировала, по ней взяла сумму 29000 рублей. По кредитной карте я не составляла никакого договора. N договора по кредитной карте мне присвоили из потребительского кредита, по самой карте я никаких договоров не подписывала. В настоящее время мной уплачена банку сумма 46000 руб, основной долг погашен только 8000 руб.За 2,5года это составляет 575%.

Я неоднократно писала письма банку, но на свои вопросы я получала однозначные ответы в пользу банка. Вот одно из них:



мой вопрос:

В апреле 2007 года я активизировала кредитную карточку банка Русский Стандарт и сняла сумму 29000. По договору, подписанному мной ставка кредита составляла 12%. На данное время сумма погашенная мной составила 46000 руб, а основной долг уменьшился только на 8000 руб. В банке мне объяснили, что банк в одностороннем порядке может увеличивать ставки по кредиту. В СМИ я слышала и читала совсем обратные факты.Кроме того в уплаченной мной сумме есть сумма снятая банком по содержанию счета и сумма ежемесячных страховых взносов, на которые я не подписывала никаких обязательств. Скажите когда закончится этот беспредел?

Банк не может мне дать точную выписку по датам и по суммам выплаты помесячно на год, чтобы погасить полностью основной долг. Жду Вашего ответа. С уважением Анчугова

и ответ банка:

Уважаемая Жанна Наильевна!



В ответ на Ваши вопросы могу сообщить следующее:



1. Согласно Условиям предоставления и обслуживания карт «Русский Стандарт» Банк вправе: «п. 9.11. в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы (в том числе в Тарифный план)»;



2. Начиная с 15.08.2007 года Банк Русский Стандарт одним из первых произвел отмену ежемесячных комиссий за ведение ссудного счета — с указанной даты плата перестала начисляться по Договорам Клиентов Банка.



Перерасчет сумм плат, взимавшихся ранее 15.08.2007 года, не производится, т. к. начисление производилось в соответствии с Тарифами, действовавшими на тот момент;



3. Оформление страховой защиты действительно носит добровольный характер.



Если Вас не уведомили при заключении Договора о добровольном подключении к программе страхования, прошу предоставить более подробную информацию, а именно: Ваши ФИО, паспортные данные, номер Договора через форму «Задать вопрос» на сайте Банка (просьба выбрать тему сообщения «Вопрос с banki.ru»).



Получить полную выписку, где будут указаны все поступления и списания денежных средств, Вы можете в Отделении Банка при наличии паспорта РФ.



При обращении по телефону круглосуточного Call Центра Банка 8-800-200-6-200 (звонок по России бесплатный) наши специалисты будут рады предоставить Вам всю интересующую Вас информацию, а также произвести примерный расчет суммы платежа исходя из определенных Вами сроков погашения.



С уважением,





Арвидас Алутис







Я прошу банк дать мне точный график выплат по датам и суммам. Даже на это они отвечают, что могут дать только примерный.

По одностороннему повышению ставки по кредиту я тоже не поняла. Везде пишут, что вышла поправка к закону, запрещающая в одностороннем порядке менять ставки по уже выданным кредитам.



Прошу Вас помочь мне разобраться





С уважением Анчугова постоянный адрес (V.Kuznetsov) (Иркутск) 10.02.2010 09:22