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Банк Проектного Финансирования: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами Банка Проектного Финансирования. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к Банку Проектного Финансирования, будут удаляться.
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На ваши вопросы отвечают эксперты Банка Проектного Финансирования.

Алла Перепелкина
Алла Перепелкина
заместитель начальника Управления Private Banking
информация об эксперте
Оксана Лихачева
Оксана Лихачева
директор департамента розничного бизнеса, вице-президент
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Вклады 162 Разное 108 О банке 42 Ипотека 31 Кредитные карты 16 Потребительские кредиты 12 Автокредиты 3
Вопрос:

Добрый день, Алла, Оксана!
Подскажите пожалуйста с кем можно переговорить по вопросу развития и дальнейшего улучшения имиджа Вашего Банка среди клиентов.

Более подробно в разделе «Информация для Банка»

постоянный адрес
skipriyan (Москва) 22.10.2013 17:41
Ответ:

Здравствуйте.
Вы можете направить Ваши предложения на электронный адрес bank@bpf.ru.

С уважением, БПФ

Алла Перепелкина
Вопрос:

Хочу открыть расчетный счет ИП, могу ли я предоставить в банк документы для открытия счета, заверенные мной, как индивидуальным предпринимателем?

постоянный адрес
1234И (МОСКВА) 18.10.2013 15:43
Ответ:

Здравствуйте.
Вы можете предоставить в Банк документы для открытия счета либо удостоверенные нотариально, либо заверенные Вами, при условии предоставления оригиналов документов для сверки и заверения копий уполномоченным сотрудником Банка.
Обращаем внимание: в случае предоставлении документов, заверенных Вами, согласно п. 1.19 Тарифов АБ «БПФ» (ЗАО) взимается комиссия в размере 50 рублей за лист.
С тарифами Банка Вы можете ознакомится по ссылке https://www.bpf.ru/netcat/require/e404.php?REQUEST_URI=/business/trff/

С уважением, БПФ
 

Алла Перепелкина
Вопрос:

Здравствуйте.

Почти десять дней назад задал несложный вопрос через горячую линию Вашего банка, по электронной почте, однако ответа не получил. Пять дней назад оставил жалобу, также через горячую линию, по электронной почте. Ответа до сих пор нет. Работает ли горячая линия Вашего банка и если работает, могу ли я рассчитывать на получение хоть какого-либо ответа? Если Вас интересует заданный мною вопрос, то могу его повторить, если укажите адрес электронной почты специалиста. В данный момент нахожусь за пределами РФ и позвонить по телефону горячей линии не представляется возможным.

С уважением

Марат Маратов

постоянный адрес
gchr (Г. Москва) 16.10.2013 14:53
Ответ:

Уважаемый Марат! Приносим искренние извинения. Сообщаем, что возникшее недоразумение связано с особенностями существующей схемы маршрутизации обращений, поступающих через форму обратной связи на сайте Банка.
Просим Вас повторно задать вопрос, мы постараемся ответить на него максимально оперативно.
 

Алла Перепелкина
Вопрос:

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, страхуется ли вклад физлица или нет, если он им получен им по договору цессии? Спасибо!

постоянный адрес
andrej178 (С.Пертербург) 12.10.2013 14:43
Ответ:

Здравствуйте!

Банк Проектного Финансирования входит в систему страхования вкладов. Соответственно, все вклады, размещенные в Банке (в том числе и полученные по договору цессии) застрахованы.

С уважением, БПФ

Алла Перепелкина
Вопрос:

Здравствуйте! Скажите, можно ли отправить денежные средства из банка БПФ на карту Сбербанка, имея только номер карты владельца? если никак невозможно, то какие реквизиты для этого нужны. спасибо.

постоянный адрес
oska001 (Тамбов) 02.10.2013 17:47
Ответ:

Добрый день!

Да, Вы можете отправить денежные средства на карту Сбербанка через платежную систему Contact.

Также сообщаем Вам, что в период с 1 сентября по 30 ноября 2013 года система Contact проводит акцию по пополнению карт Международной платежной системы (МПС) MASTERCARD любого российского банка по единственному реквизиту — номеру на лицевой стороне — без взимания комиссии с клиента. Под акцию попадают карты, номера которых начинаются на 5 или 6, другие — нет. Правила проведения акции доступны на сайте системы CONTACT по адресу http://www.contact-sys.com/projects/page1/87/.

С уважением, БПФ

 

Алла Перепелкина
Вопрос:

В допофисах вашего банка заявляют, что теперь получение наличными в кассах всех ДО банка суммы, свыше 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, необходимо предварительно заказывать в ДО. Ссылаются на то, что казначейство вашего банка выпустило письменное предписание для всех ДО о необходимости для них предварительного согласования с ним (казначейством банка) таких операций с наличными деньгами клиентов банка даже на такие небольшие суммы. Это относится и к выдаче средств с депозитных вкладов.
Где на официальном сайте банка можно найти всю подробную информацию о введеннии этого нового ограничения по выдаче наличных средств в кассах ДО?

постоянный адрес
Pragmatic (Москва) 02.10.2013 13:50
Ответ:

Здравствуйте!

Условия выдачи наличных денежных средств в кассах дополнительных офисов оговорены в Тарифах нашего Банка. С ними Вы можете ознакомиться на сайте Банка https://www.bpf.ru/private/tarifi/.
(Часть III Операции с наличными денежными средствами в рублях РФ/иностранной валюте п. п.3.2. Выдача наличных денежных средств с банковского счета Клиента).

Благодарим Вас за сотрудничество.
С уважением, БПФ

Алла Перепелкина
Вопрос:

Здравствуйте! Воспользовались картой ОТП банка вразмере 20т.р. Выплачивали по квитанциям. Квитанции присылать по почте не стали. Просто тишина… Прошло 1,5 года: банк " Проснулся» Оказывается мы уже в коллекторском агенстве! Поступают постояные звонки,угрозы. «Нам обеспечена тюрьма». Звотят после 10 вечера, просят закинуть 20т.р на пределённые реквизиты. Официальных документов предаставить отказываются. Хотя-бы копию заведения счёта, погашенная задолжность и тд. По факту, мы выплатили более 20 т. р Как быть в данной ситуации?

постоянный адрес
dobrahka (Тюмень) 01.10.2013 21:48
Ответ:

Здравствуйте!

Вам лучше обратиться на горячую линию ОТП Банка. Эта ветка посвящена обсуждению вопросов, связанных с продуктами Банка Проектного Финансирования.

Алла Перепелкина
Вопрос:

Здравствуйте как активировать карту???

постоянный адрес
kristina93 (Кемерово) 30.09.2013 18:56
Ответ:

Здравствуйте! Пластиковые карты БПФ не нуждаются в активации. При получении в офисе Банка карта уже является активированной.

С уважением, БПФ

 

Алла Перепелкина
Вопрос:

Скажите, зачем на сайте указанны контактные телефоны, если уже в который раз я не могу по ним дозвонится в рабочее время?
Сегодня с 17.45 пытался непрерывно дозвнонится по указанным на сайте телефонам, но только наслушался музыки до одурения. Колл-центр банка в 17.45 уже не работает? За последние 2 месяца это уже не первый случай.
Т. е. чтобы получить свои деньги со счета их надо заказать, чтобы заказать- нужно дозвониться, а тут уже как повезет?!

постоянный адрес
АИА (Москва) 13.09.2013 18:55
Ответ:

Здравствуйте!

Call-центр Банка работает с 8.00 до 21.00 ежедневно. Описанная Вами ситуация связана с особенностями схем обработки вызовов, маршрутизирующихся через голосовое меню в различное время суток и дни недели. Мы понимаем, что логика маршрутизации должна быть изменена в целях минимизации количества звонков, которые не могут быть обработаны и остаются без ответа. В настоящее время Банком проводится комплекс мероприятий по улучшению сервиса в данном направлении.

Благодарим Вас за сотрудничество с нашим Банком.

С уважением, БПФ

 

 

Алла Перепелкина
Вопрос:

Интересует ли Ваш, Банк создание девелоперской организации в нашем регионе??

постоянный адрес
Korolyev (Пермь) 13.09.2013 10:51
Ответ:

Здравствуйте!

Вы можете отправить Ваше предложение на общий электронный адрес Банка либо через форму обратной связи на сайте Банка.

С уважением, БПФ

 

Алла Перепелкина
Вопрос:

При внесении средств на дебетовую карту Виза, открытую ко вкладу «С праздником», в кассе отделения БПФ в СПБ вместо приходника дали чек, в шапке которого значится не «пополнение», не «зачисление» и не «внесение» средств на счет, а почему-то «кредит одобрен». Что это за странная формулировка, что за кредит? В отделении сказали, что это ни к чему не обязывает, однако само слово «кредит» подразумевает разнообразные комиссии, что напрягает. Теперь опасаюсь пополнять карточный счет серьезными суммами, а то «кредит» будет увеличиваться. Нельзя ли поменять формулировку в платежных документах на простое и понятное «пополнение счета«или что-то подобное, без кредитов?

постоянный адрес
Kuksya (Санкт-петербург) 06.09.2013 14:20
Ответ:

Здравствуйте!

В данном случае формулировка «кредит одобрен» означает лишь то, что произошла операция по крЕдиту счета, т. е. пополнение счета банковской карты.
К сожалению, пока нет технической возможности поменять данную формулировку, но мы работаем в данном направлении и планируем исправить ситуацию в ближайшем будущем. 

Благодарим за сотрудничество.

С уважением, БПФ

 

Алла Перепелкина
Вопрос:

есть отделение вашего банка в городе Липецк?

постоянный адрес
Eldar_Muslimov83 (Москва) 05.09.2013 19:02
Ответ:

Здравствуйте!

На данный момент в городе Липецке у БПФ отделений нет. Благодарим за интерес к нашему Банку.

С уважением, БПФ

 

Алла Перепелкина
Вопрос:

Доброе время суток. Я хотел бы взять в кредит не очень большую сумму денег в свои 16 лет. Я знаю, что в принципе это возможно(175 статья гк рф), но возможно ли это на деле? Родители согласны и готовы дать согласие, так же они готовы стать поручителями. Я имею постоянный источник дохода и готов своевременно оплачивать кредит. Кредит мне нужен на мою очень давнюю мечту. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это?

постоянный адрес
Sloyka (Москва) 31.08.2013 12:10
Ответ:

Добрый день!

К сожалению, не сможем Вам помочь. Согласно действующим условиям, минимальный возраст заемщика для мужчин составляет от 23 до 60 лет (для женщин — от 21 до 55 лет). Кроме того, в настоящее время в БПФ нет программ кредитования без обеспечения, а только под залог имеющейся недвижимости, при этом минимальная сумма кредита составляет 600 000 рублей.

С уважением, БПФ

Алла Перепелкина
Вопрос:

Уважаемые господа! Совсем недавно стал клиентом Вашего Банка, но кое-какие мелочи уже напрягают.
Просмотрев ответы на аналогичный вопрос конкретного ответа я так и не получил. Речь идет о маленьких подарках — монетках.
Вроде пустячек, но для меня это вопрос принципиальный как отношение Банка к Клиенту. Когда я открывал вклад данные подарки имелись в наличии, но состояние данных «подарков» было таким, что кассир,как сотрудник Банка предложила подождать и не брать такие «полностью облезлые подарки» — «на следующей неделе привезут не бракованные и Вам мы подарим». После моего визита в отделение Банка мне рассказывают уже другую историю: «это была акция и кто Вам сказал, что на всех хватит?»
Данный ответ меня как клиента Банка неудовлетворяет. В данном учереждении у меня находятся не бог весть какие накопления, но есть возможность сравнивать работу с другими Вашими коллегами- я являюсь VIP клиентом нескольких других банков. Честно говоря имидж Вашей организации после таких ответов критически низкий — сразу хочется прекратить работу.
К прямому обману я не привык и ответ типа «Ну, извините!» не хотел бы услышать. Надеюсь на понимание со стороны Руководства Банка и его альтернативные предложения.
С Уважением,


Яновский Руслан Александрович




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постоянный адрес
Руслан478 (Москва) 27.08.2013 12:37
Ответ:

Здравствуйте!

Мы рады видеть Вас в числе клиентов БПФ.

Серебряные монеты действительно выдавались нашим клиентам согласно условиям акции «С праздником!», которая действовала с 20 июня по 19 июля во всех дополнительных офисах БПФ. Согласно условиям акции, чтобы получить монеты, необходимо было открыть вклад «С праздником!» и пополнить его на сумму 500 000.00 рублей РФ/16 000.00 долларов США/12500.00 евро. Все условия акции опубликованы на сайте Банка https://www.bpf.ru/private/holdings/przd/. Также за ходом акции можно было наблюдать через наш сайт в разделе новостей. В данный момент акция закончена, но Вы можете принять участие в других, не менее выгодных акциях Банка, таких как «Постоянный клиент» или «Золотая середина».

С уважением, БПФ

Алла Перепелкина
Вопрос:

Добрый день. Возник один вопрос. К каждому вкладу выдается сертификат на скидку на ОСАГО -- 500 рублей. https://www.bpf.ru/private/holdings/500os/
Можно ли суммировать сертификаты при получении полиса? Или схема такая: один полис- один сертификат?

постоянный адрес
apk1507 (Москва) 14.08.2013 09:39
Ответ:

Добрый день! Суммирование сертификатов на оплату полиса ОСАГО не допускается, т. е. один подарочный сертификат дает право на оплату одного полиса. Вкладчик может воспользоваться данным предложением на получение сертификата ОСАГО не более 1 раза в год и передать сертификат другому лицу.

Благодарим за сотрудничество c Банком.

С уважением, БПФ

Алла Перепелкина

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