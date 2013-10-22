На ваши вопросы отвечают эксперты Банка Проектного Финансирования.

|Вопрос:
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Добрый день, Алла, Оксана!
|Ответ:
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Здравствуйте.
С уважением, БПФ
|Вопрос:
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Хочу открыть расчетный счет ИП, могу ли я предоставить в банк документы для открытия счета, заверенные мной, как индивидуальным предпринимателем?
|Ответ:
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Здравствуйте.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Уважаемый Марат! Приносим искренние извинения. Сообщаем, что возникшее недоразумение связано с особенностями существующей схемы маршрутизации обращений, поступающих через форму обратной связи на сайте Банка.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, страхуется ли вклад физлица или нет, если он им получен им по договору цессии? Спасибо!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Банк Проектного Финансирования входит в систему страхования вкладов. Соответственно, все вклады, размещенные в Банке (в том числе и полученные по договору цессии) застрахованы.
С уважением, БПФ
|Вопрос:
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Здравствуйте! Скажите, можно ли отправить денежные средства из банка БПФ на карту Сбербанка, имея только номер карты владельца? если никак невозможно, то какие реквизиты для этого нужны. спасибо.
|Ответ:
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Добрый день!
Да, Вы можете отправить денежные средства на карту Сбербанка через платежную систему Contact.
Также сообщаем Вам, что в период с 1 сентября по 30 ноября 2013 года система Contact проводит акцию по пополнению карт Международной платежной системы (МПС) MASTERCARD любого российского банка по единственному реквизиту — номеру на лицевой стороне — без взимания комиссии с клиента. Под акцию попадают карты, номера которых начинаются на 5 или 6, другие — нет. Правила проведения акции доступны на сайте системы CONTACT по адресу http://www.contact-sys.com/projects/page1/87/.
С уважением, БПФ
|Вопрос:
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В допофисах вашего банка заявляют, что теперь получение наличными в кассах всех ДО банка суммы, свыше 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, необходимо предварительно заказывать в ДО. Ссылаются на то, что казначейство вашего банка выпустило письменное предписание для всех ДО о необходимости для них предварительного согласования с ним (казначейством банка) таких операций с наличными деньгами клиентов банка даже на такие небольшие суммы. Это относится и к выдаче средств с депозитных вкладов.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Благодарим Вас за сотрудничество.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Воспользовались картой ОТП банка вразмере 20т.р. Выплачивали по квитанциям. Квитанции присылать по почте не стали. Просто тишина… Прошло 1,5 года: банк " Проснулся» Оказывается мы уже в коллекторском агенстве! Поступают постояные звонки,угрозы. «Нам обеспечена тюрьма». Звотят после 10 вечера, просят закинуть 20т.р на пределённые реквизиты. Официальных документов предаставить отказываются. Хотя-бы копию заведения счёта, погашенная задолжность и тд. По факту, мы выплатили более 20 т. р Как быть в данной ситуации?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Вам лучше обратиться на горячую линию ОТП Банка. Эта ветка посвящена обсуждению вопросов, связанных с продуктами Банка Проектного Финансирования.
|Вопрос:
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Здравствуйте как активировать карту???
|Ответ:
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Здравствуйте! Пластиковые карты БПФ не нуждаются в активации. При получении в офисе Банка карта уже является активированной.
С уважением, БПФ
|Вопрос:
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Скажите, зачем на сайте указанны контактные телефоны, если уже в который раз я не могу по ним дозвонится в рабочее время?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Call-центр Банка работает с 8.00 до 21.00 ежедневно. Описанная Вами ситуация связана с особенностями схем обработки вызовов, маршрутизирующихся через голосовое меню в различное время суток и дни недели. Мы понимаем, что логика маршрутизации должна быть изменена в целях минимизации количества звонков, которые не могут быть обработаны и остаются без ответа. В настоящее время Банком проводится комплекс мероприятий по улучшению сервиса в данном направлении.
Благодарим Вас за сотрудничество с нашим Банком.
С уважением, БПФ
|Вопрос:
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Интересует ли Ваш, Банк создание девелоперской организации в нашем регионе??
|Ответ:
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Здравствуйте!
Вы можете отправить Ваше предложение на общий электронный адрес Банка либо через форму обратной связи на сайте Банка.
С уважением, БПФ
|Вопрос:
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При внесении средств на дебетовую карту Виза, открытую ко вкладу «С праздником», в кассе отделения БПФ в СПБ вместо приходника дали чек, в шапке которого значится не «пополнение», не «зачисление» и не «внесение» средств на счет, а почему-то «кредит одобрен». Что это за странная формулировка, что за кредит? В отделении сказали, что это ни к чему не обязывает, однако само слово «кредит» подразумевает разнообразные комиссии, что напрягает. Теперь опасаюсь пополнять карточный счет серьезными суммами, а то «кредит» будет увеличиваться. Нельзя ли поменять формулировку в платежных документах на простое и понятное «пополнение счета«или что-то подобное, без кредитов?
|Ответ:
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Здравствуйте!
В данном случае формулировка «кредит одобрен» означает лишь то, что произошла операция по крЕдиту счета, т. е. пополнение счета банковской карты.
Благодарим за сотрудничество.
С уважением, БПФ
|Вопрос:
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есть отделение вашего банка в городе Липецк?
|Ответ:
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Здравствуйте!
На данный момент в городе Липецке у БПФ отделений нет. Благодарим за интерес к нашему Банку.
С уважением, БПФ
|Вопрос:
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Доброе время суток. Я хотел бы взять в кредит не очень большую сумму денег в свои 16 лет. Я знаю, что в принципе это возможно(175 статья гк рф), но возможно ли это на деле? Родители согласны и готовы дать согласие, так же они готовы стать поручителями. Я имею постоянный источник дохода и готов своевременно оплачивать кредит. Кредит мне нужен на мою очень давнюю мечту. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это?
|Ответ:
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Добрый день!
К сожалению, не сможем Вам помочь. Согласно действующим условиям, минимальный возраст заемщика для мужчин составляет от 23 до 60 лет (для женщин — от 21 до 55 лет). Кроме того, в настоящее время в БПФ нет программ кредитования без обеспечения, а только под залог имеющейся недвижимости, при этом минимальная сумма кредита составляет 600 000 рублей.
С уважением, БПФ
|Вопрос:
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Уважаемые господа! Совсем недавно стал клиентом Вашего Банка, но кое-какие мелочи уже напрягают.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Мы рады видеть Вас в числе клиентов БПФ.
Серебряные монеты действительно выдавались нашим клиентам согласно условиям акции «С праздником!», которая действовала с 20 июня по 19 июля во всех дополнительных офисах БПФ. Согласно условиям акции, чтобы получить монеты, необходимо было открыть вклад «С праздником!» и пополнить его на сумму 500 000.00 рублей РФ/16 000.00 долларов США/12500.00 евро. Все условия акции опубликованы на сайте Банка https://www.bpf.ru/private/holdings/przd/. Также за ходом акции можно было наблюдать через наш сайт в разделе новостей. В данный момент акция закончена, но Вы можете принять участие в других, не менее выгодных акциях Банка, таких как «Постоянный клиент» или «Золотая середина».
С уважением, БПФ
|Вопрос:
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Добрый день. Возник один вопрос. К каждому вкладу выдается сертификат на скидку на ОСАГО -- 500 рублей. https://www.bpf.ru/private/holdings/500os/
|Ответ:
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Добрый день! Суммирование сертификатов на оплату полиса ОСАГО не допускается, т. е. один подарочный сертификат дает право на оплату одного полиса. Вкладчик может воспользоваться данным предложением на получение сертификата ОСАГО не более 1 раза в год и передать сертификат другому лицу.
Благодарим за сотрудничество c Банком.
С уважением, БПФ
Горячая линия с 02.11.2009 просмотрена 329 449 раз