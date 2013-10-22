На ваши вопросы отвечают эксперты Банка Проектного Финансирования.

Вопрос:

Уважаемые господа! Совсем недавно стал клиентом Вашего Банка, но кое-какие мелочи уже напрягают.

Просмотрев ответы на аналогичный вопрос конкретного ответа я так и не получил. Речь идет о маленьких подарках — монетках.

Вроде пустячек, но для меня это вопрос принципиальный как отношение Банка к Клиенту. Когда я открывал вклад данные подарки имелись в наличии, но состояние данных «подарков» было таким, что кассир,как сотрудник Банка предложила подождать и не брать такие «полностью облезлые подарки» — «на следующей неделе привезут не бракованные и Вам мы подарим». После моего визита в отделение Банка мне рассказывают уже другую историю: «это была акция и кто Вам сказал, что на всех хватит?»

Данный ответ меня как клиента Банка неудовлетворяет. В данном учереждении у меня находятся не бог весть какие накопления, но есть возможность сравнивать работу с другими Вашими коллегами- я являюсь VIP клиентом нескольких других банков. Честно говоря имидж Вашей организации после таких ответов критически низкий — сразу хочется прекратить работу.

К прямому обману я не привык и ответ типа «Ну, извините!» не хотел бы услышать. Надеюсь на понимание со стороны Руководства Банка и его альтернативные предложения.

С Уважением,





Яновский Руслан Александрович









Z



С постоянный адрес 27.08.2013 12:37 Руслан478 (Москва)27.08.2013 12:37