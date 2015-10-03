На ваши вопросы отвечают эксперты Балтийского Банка.

Уважаемый Клиент!

Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что для осуществления перевода денежных средств с банковской карты, эмитированной Банком/ на банковскую карту, эмитированную Банком, Вы можете воспользоваться банкоматами сторонних банков/платежными сервисами сторонних банков, предоставляющих данную услугу. Информацию об условиях перевода средств, в том числе возможных комиссиях за перевод, необходимо уточнять в банках, предоставляющих данную услугу.

Дополнительно сообщаем, что Вы можете:

1. осуществить через отделения Банка перевод денежных средств с банковского (текущего) счета (кроме счета, к которому оформлена банковская карта типа Visa Classic (без эмбоссирования)). При себе Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), и банковскую карту. В платежном поручении необходимо указать реквизиты филиала банка-получателя, наименование банка-получателя, а также ФИО (полностью) и номер банковского счета получателя денежных средств. При осуществлении перевода через отделения Банка комиссия за безналичный перевод в рублях РФ в пользу физических лиц за пределы сети Банка (за исключением переводов на счета Клиентов АО «Альфа-Банк») составляет 1,5% от суммы, min 200.00 руб., max 2000.00 руб.: http://www.baltbank.ru/plastic-cards-rates.html;

2. осуществить перевод денежных средств в рублях РФ со своего банковского счета, к которому оформлена банковская карта (кроме счета, к которому оформлена банковская карта типа Visa Classic (без эмбоссирования)), с использованием системы «Интернет-банкинг» (далее — ИСББ) (в случае подключения услуги) при наличии у Вас реквизитов, необходимых для осуществления перевода, активных ключей, при условии подключения к услуге «SMS-информирование». Подробно ознакомиться с описанием и возможностями ИСББ Вы можете в филиале/дополнительном/операционном офисе филиала Банка, а также на сайте Банка: http://www.baltbank.ru/individual-clients-internet-banking.html. Комиссия за перевод в рублях РФ с использованием ИСББ в пользу физических лиц за пределы сети Банка (только в пределах РФ) (за исключением переводов на счета клиентов АО «Альфа-Банк») составляет 0,5% от суммы, min 50.00 руб., max 500.00 руб.

Также сообщаем, что для зачисления денежных средств в валюте РФ на счет Клиента, открытый в Банке в валюте РФ, переводоотправителю необходимо указать в платежном поручении реквизиты Банка-получателя (К/с; БИК; ИНН), наименование Банка-получателя, а также ФИО (полностью) и номер банковского счета получателя (20 цифр, начинается с цифр 408 …).

Зачисление денежных средств на банковский счет Клиента, открытый в Банке, осуществляется без комиссии.

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».