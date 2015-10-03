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Балтийский банк: Горячая линия

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На ваши вопросы отвечают эксперты Балтийского Банка.

Елена Горетая
Елена Горетая
директор по некредитным продуктам
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все О банке 7 Вклады 2
Вопрос:

Здраствуйте, хотел положить денег на карту,просит кодовое слово (Балтика банк)но я его забыл (что делать?

постоянный адрес
Разиф Король (Санкт-Петербург) 03.10.2015 20:53
Ответ:

Уважаемый Клиент!
 
 Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» и в ответ сообщаем, что по интересующему вопросу рекомендуем обратиться в Банк-эмитент Вашей банковской карты.
 
С уважением,
ПАО «Балтийский Банк».

 

Елена Горетая
Вопрос:

16 сентября в вашем банке на Парке культуры (Москва) я писала заявление на отказ от смс-информирования. Вместе с тем, смс все еще приходят. Не помню, когда заканчивается бесплатный период смс, через 2 или 3 месяца — прошло 2 месяца с открытия карты. Если 2, то, получается, что с меня спишут за месяц смс-информирования, хотя заявление я написала когда еще не прошло 2 месяца. Ну и в целом раз уж я отказалась, с чего приходят смс?

постоянный адрес
ZhannaSuper (Москва) 25.09.2015 20:44
Ответ:

Уважаемый Клиент!

 Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что получить информацию о состоянии услуги «SMS-информирование» (далее — Услуга) Вы можете:
— при личном обращении в филиал/дополнительный/операционный офис филиала Банка, в котором открыт счет, к которому оформлена банковская карта, подключенная к Услуге;
— в Управлении поддержки держателей банковских карт по тел.: 8(812) 326-22-20, 8-800-200-22-23 (звонок по России бесплатный), круглосуточно, без перерыва и выходных.
 Также сообщаем, что по адресу, указанному в Вашем обращении, не был открыт офис Банка.
 При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».

Елена Горетая
Вопрос:

Уважаемая Елена! Подскажите, пожалуйста, возможно ли заказать копию кредитного договора и график платежей по кредитному договору. Оплату в отделении банка гарантирую.

С уважением,
Михаил

постоянный адрес
miksuaero (Санкт-Петербург) 23.09.2015 14:44
Ответ:

Уважаемый Михаил!

Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что по вопросу получения копии кредитных документов Вам необходимо обратиться с письменным заявлением в отделение Банка, в котором Вы оформляли кредитный договор.

С уважением,
ПАО «Балтийский Банк».

Елена Горетая
Вопрос:

Здравствуйте. На первом курсе мне была выдана карта для получения стипендии, но в связи с тем, что я забыл не отключил СМС оповещения карта была заблокирована в связи с задолженностью. Прошло два года и я вспомнил об этом. Что необходимо сделать для разблокироваки карты? Куда необходимо обращаться?

постоянный адрес
Deadqq (Санкт-Петербург) 19.09.2015 19:08
Ответ:

Уважаемый Клиент!

 Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что для возобновления операций по банковской карте Клиенту следует обращаться в офис Банка по месту ведения банковского счета, к которому оформлена банковская карта, с документом, удостоверяющим личность, для оформления соответствующего заявления. Возобновление операций по банковской карте происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления Держателем.
 С адресами и режимом работы Санкт-Петербургского филиала Банка Вы можете ознакомиться на нашем сайте: http://www.baltbank.ru/spb-branches.html.
 При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».

Елена Горетая
Вопрос:

Здравствуйте. Я забыла свой пароль от карты. Могу ли я восстановить его в офисе Балтийского банка и будет ли эта услуга платной?

постоянный адрес
Vindave (Мурманск) 18.09.2015 17:20
Ответ:

Уважаемый Клиент!

 Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что если Вы забыли ПИН-код банковской карты, то Вам необходимо обратиться в филиал/дополнительный/операционный офис филиала Банка по месту ведения банковского счета с документом, удостоверяющим личность, и оформить Заявление о заказе нового ПИН-кода. Комиссия за возобновление операций по банковскому счету, приостановленных в связи с утратой ПИН-кода, взимается в соответствии с Тарифами и условиями ПАО «Балтийский Банк» по операциям и услугам для физических лиц (http://www.baltbank.ru/plastic-cards-rates.html) в зависимости от типа карты.
 В случае отсутствия ПИН-кода к банковской карте Банка денежные средства могут быть выданы держателю банковской карты при обращении с документом, удостоверяющим личность, и банковской картой в любое отделение Банка.

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».

Елена Горетая
Вопрос:

Здравствуйте, возможно и с карты Балтийского банка перевести деньги на карту Сбербанка и наоборот?

постоянный адрес
EkAr9618 (Великие Луки) 17.09.2015 17:00
Ответ:

Уважаемый Клиент!

 Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что для осуществления перевода денежных средств с банковской карты, эмитированной Банком/ на банковскую карту, эмитированную Банком, Вы можете воспользоваться банкоматами сторонних банков/платежными сервисами сторонних банков, предоставляющих данную услугу. Информацию об условиях перевода средств, в том числе возможных комиссиях за перевод, необходимо уточнять в банках, предоставляющих данную услугу. 
 Дополнительно сообщаем, что Вы можете:
1. осуществить через отделения Банка перевод денежных средств с банковского (текущего) счета (кроме счета, к которому оформлена банковская карта типа Visa Classic (без эмбоссирования)). При себе Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), и банковскую карту. В платежном поручении необходимо указать реквизиты филиала банка-получателя, наименование банка-получателя, а также ФИО (полностью) и номер банковского счета получателя денежных средств. При осуществлении перевода через отделения Банка комиссия за безналичный перевод в рублях РФ в пользу физических лиц за пределы сети Банка (за исключением переводов на счета Клиентов АО «Альфа-Банк») составляет 1,5% от суммы, min 200.00 руб., max 2000.00 руб.: http://www.baltbank.ru/plastic-cards-rates.html;
2. осуществить перевод денежных средств в рублях РФ со своего банковского счета, к которому оформлена банковская карта (кроме счета, к которому оформлена банковская карта типа Visa Classic (без эмбоссирования)), с использованием системы «Интернет-банкинг» (далее — ИСББ) (в случае подключения услуги) при наличии у Вас реквизитов, необходимых для осуществления перевода, активных ключей, при условии подключения к услуге «SMS-информирование». Подробно ознакомиться с описанием и возможностями ИСББ Вы можете в филиале/дополнительном/операционном офисе филиала Банка, а также на сайте Банка: http://www.baltbank.ru/individual-clients-internet-banking.html. Комиссия за перевод в рублях РФ с использованием ИСББ в пользу физических лиц за пределы сети Банка (только в пределах РФ) (за исключением переводов на счета клиентов АО «Альфа-Банк») составляет 0,5% от суммы, min 50.00 руб., max 500.00 руб.
 Также сообщаем, что для зачисления денежных средств в валюте РФ на счет Клиента, открытый в Банке в валюте РФ, переводоотправителю необходимо указать в платежном поручении реквизиты Банка-получателя (К/с; БИК; ИНН), наименование Банка-получателя, а также ФИО (полностью) и номер банковского счета получателя (20 цифр, начинается с цифр 408 …).
 Зачисление денежных средств на банковский счет Клиента, открытый в Банке, осуществляется без комиссии.

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».

 

Елена Горетая
Вопрос:

Здравствуйте! Я многолетний клиент Вашего банка (у меня несколько карт и депозитов). Несколько лет назад для обслуживания в Европе я открыл Master Card Classic со счетом евро. При оплате ранее иногда сумма была несколько выше,но в последний раз (август 2015) оплата отеля 1293евро добавила еще 17 евро и также все остальные платежи. Когда я открывал карту мне сказали, что комиссии не будет и в Европе лучше Master Card Classic. Выясняется, что нет???? Или это какой-то обман? Какими же картами со счетом в евро Вашего Банка лучше пользоваться в Европе, чтобы катастрофически не нарастали какие-то паразитарные платежи? Или лучше пользоваться услугами другого банка?

постоянный адрес
Shvartsman (Санкт-Петербург) 29.08.2015 01:06
Ответ:

Уважаемый Клиент!

Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» и в ответ сообщаем, что информация по интересующему Вас вопросу была направлена 31.08.2015 г. на Ваш электронный адрес.

С уважением,
ПАО «Балтийский Банк».

Елена Горетая
Вопрос:

Доброго времени
Находится Балтийский Банк в Хабаровске и по какому адресу?
Могу ли я обменять монетный доллар Quarter Dollar 2003 г. Missouri 1821?

постоянный адрес
andreytop2012 (Хабаровск) 25.08.2015 15:22
Ответ:

Уважаемый Клиент!

Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что Хабаровский филиал Банка закрыт 23.03.15 г.

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».

Елена Горетая
Вопрос:

Добрый день!
Имею счет в ББ и выпущенную к нему карту Visa Electron «Baltica». Могу ли я по истечении срока действия карты, обратившись в Банк с целью ее перевыпуска, запросить выдачу карты другого типа — дебетовой Visa Classic?

постоянный адрес
bsoul09 (СПб) 14.08.2015 16:30
Ответ:

Уважаемый Клиент!

 Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что для переиздания банковской карты в связи с окончанием срока действия Вам необходимо лично обратиться в любой дополнительный офис филиала Банка по месту ведения счета и оформить Заявление о переиздании банковской карты. Получить банковскую карту Вы можете только в том дополнительном офисе Банка, где ведется Ваш банковский счет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую карту. Обращаем Ваше внимание, что к счету, к которому была оформлена банковская карта типа Maestro «Baltica«/Visa Electron «Baltica», возможно оформить только карту типа Maestro «Baltica»/Visa Electron «Baltica». 
 Комиссия за ведение банковского счета при переиздании банковской карты взимается в соответствии с Тарифами и условиями ПАО «Балтийский Банк» по операциям и услугам для физических лиц (далее — Тарифы) (http://www.baltbank.ru/plastic-cards-rates.html). Номер счета при переиздании банковской карты в связи с окончанием срока действия остается неизменным, карта выпускается с новым номером и ПИН-кодом.
 Также сообщаем, что для оформления банковских расчетных карт типа Visa Classic/MasterCard Standard Вам необходимо обратиться в дополнительный офис филиала Банка с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина РФ), и общегражданским заграничным паспортом (при наличии) для заполнения анкеты «Персональные данные». В случае принятия Банком положительного решения о выдаче банковской карты указанного типа (рассмотрение анкеты, как правило, осуществляется в течение 2-х рабочих дней) Вам будет заказана банковская карта и открыт новый банковский счет. В соответствии с Тарифами комиссия за открытие банковского счета в рублях РФ и в иностранной валюте не взимается, за ведение банковского счета (при оформлении к нему банковской карты типа Visa Classic/MasterCard Standard) в рублях РФ и в иностранной валюте (в течение срока действия банковской карты) — 750 руб. Срок действия банковской карты с момента издания — 2 года.

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».

Елена Горетая
Вопрос:

У меня такой вопрос: срок годности банковской карты истекает в ноябре 2015 года, может ли другой человек получить продленную карту вместо меня, т. к. меня не будет в это время в России. И если может, то какие документы ему нужны.

постоянный адрес
baltik76 (Москва) 07.08.2015 19:51
Ответ:

Уважаемый Клиент!

 Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что Вы можете пользоваться Вашей банковской картой до последнего дня (включительно) месяца и года, указанных на ней (ММ/ГГ), а затем переиздать. Для переиздания банковской карты в связи с окончанием срока действия Вам необходимо лично обратиться в любой дополнительный офис филиала Банка по месту ведения счета и оформить Заявление о переиздании банковской карты. Получить банковскую карту Вы можете только в том дополнительном офисе Банка, где ведется Ваш банковский счет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую карту. Обращаем Ваше внимание, что Вы можете обратиться в Банк для переиздания банковской карты до окончания ее срока действия.
 Комиссия за ведение банковского счета при переиздании банковской карты взимается в соответствии с Тарифами и условиями ПАО «Балтийский Банк» по операциям и услугам для физических лиц (http://www.baltbank.ru/plastic-cards-rates.html). Номер счета при переиздании банковской карты в связи с окончанием срока действия остается неизменным, карта выпускается с новым номером и ПИН-кодом. 
 Также сообщаем, что если у Вас нет возможности обратиться в филиал Банка, то для заказа банковской карты в отделение Банка по месту ведения Вашего банковского счета может обратиться доверенное лицо, которому необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал Доверенности, удостоверенной нотариально. Получить банковскую карту возможно только Клиенту при личном обращении. Напоминаем, что согласно п. 1 ст. 185 ГК Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, следовательно, все права и обязанности поверенного должны быть указаны в Доверенности и не могут быть оговорены устно.
 Дополнительно сообщаем, что в связи с закрытием 21.09.2015 г. Центрального филиала Банка (г. Москва) счета клиентов — физических лиц будут переведены на обслуживание в Санкт-Петербургский филиал Банка. 

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».

Елена Горетая
Вопрос:

Скажите, Может ли банк установить такие тарифы/условия обслуживания?
— Выдача наличных только в чужих банкоматах (своих нет и офисов нет)
— Комиссия при выводе 1000 р. за операцию.
— Лимит на снятие: 5000 р. в день
Если что-то запрещает банку такие условия установить, то что? Какие законы или правила?

постоянный адрес
openid.yandex.ru/p2spb (Санкт-Петербург) 06.08.2015 14:28
Ответ:

Уважаемый Клиент!

Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» и по интересующему Вас вопросу рекомендуем обратиться непосредственно в банк, тарифы/условия обслуживания которого указаны в Вашем обращении.

Елена Горетая
Вопрос:

Хабаровский филиал Балтийского банка закрылся, как можно досрочно погасить ипотечный кредит. В каком офисе Санкт Петербурга можно это сделать.

постоянный адрес
ицы (Хабаровск) 30.07.2015 15:37
Ответ:

Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» и сообщаем, что для осуществления досрочного погашения задолженности по кредитному договору Вы можете обратиться:
— в офисы АО «Альфа-Банка» в г. Хабаровске по следующим адресам:
• ул. Муравьева-Амурского, д. 36;
• ул. Ленина, д. 43 (вход с ул. Пушкина, д. 2);
• ул. Суворова, д. 42.
— в любое отделение ПАО «Балтийский Банк» в г. Санкт-Петербурге.
С режимом работы отделений Вы можете ознакомиться на сайте www.baltbank.ru либо по тел. 8-800-200-22-23.

Елена Горетая
Вопрос:

В ответ на Ваше письмо 413/1—2236 от 07 июля 2015 года позвольте передать Вам следующую информацию в «Информации для Банка»

постоянный адрес
miksuaero (Санкт-Петербург) 25.07.2015 13:11
Ответ:

Уважаемый Михаил Михайлович!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что в соответствии с уведомлением Банка № 413/1—2236 от 07.07.2015 г. (далее — Уведомление) Вам предоставлена возможность подачи заявления на рассмотрение вопроса о предоставлении кредита на рефинансирование задолженности с целью полного досрочного погашения задолженности, в том числе просроченной, по ранее заключенному с Банком кредитному договору.
С более подробной информацией о программе «Кредит на рефинансирование задолженности» Вы можете ознакомиться на сайте Банка в разделе Кредитование частных клиентов http://www.baltbank.ru/refinancing.html.
Для оформления кредита на рефинансирование задолженности Вам необходимо подать в Банк Заявление на предоставление кредита по форме Приложения № 2 к Уведомлению и предоставить недостающие документы в соответствии с Приложением № 1 к Уведомлению.

Елена Горетая
Вопрос:

Здравствуйте. Могут ли мне перечислять деньги на стипендиальную карту?

постоянный адрес
etni199 (Санкт-Петербруг) 24.07.2015 17:43
Ответ:

Уважаемый Дамир!

Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что Вы, а также третье лицо можете пополнить банковский счет, открытый в Банке:
— путем внесения денежных средств через кассы дополнительных/операционных офисов в пределах филиала Банка по месту ведения Вашего банковского счета. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и знать номер счета (20 цифр, начинается с цифр 408 ….) и ФИО владельца счета. Комиссия за внесение денежных средств не взимается;
— путем перевода денежных средств (с открытием/без открытия счета) из любого банка, предоставляющего данную услугу (в т. ч. из филиалов Банка), в любом отделении Почты России, а также с использованием платежных терминалов. Для перевода денежных средств в валюте РФ перевододателю необходимо знать реквизиты филиала Банка-получателя (К/с; БИК; ИНН), наименование филиала Банка-получателя, а также указать ФИО (полностью) и номер банковского счета получателя.
Также информируем Вас о возможности внесения денежных средств держателем банковской карты через банкоматы АО «Альфа-Банк» с функцией внесения наличных (с использованием банковской карты) — без комиссии.
Дополнительно сообщаем, что осуществить перевод денежных средств на карту, выпущенную Банком, можно по номеру карты. Перевести денежные средства на карту Банка по номеру карты можно через сторонние банки/банкоматы сторонних банков/платежные сервисы сторонних банков, предоставляющих данную услугу.
Информацию об условиях перевода средств, в том числе возможных комиссиях за перевод, необходимо уточнять в банках, предоставляющих данную услугу.

Зачисление денежных средств на банковский счет Клиента, открытый в Банке, осуществляется без комиссии.
 
При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону (812) 325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных), и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».

Елена Горетая
Вопрос:

Здравствуйте! Такой вопрос: В университете оформляла карту Балтийского банка для начисления стипендии. Карта до сих пор действует, а университет закончила. Будут ли снимать комиссию за начиление заработной платы на эту карту? Или в данном банке нет деления на типы начислений?

постоянный адрес
Alina1303 (Санкт-Петербург) 23.07.2015 12:36
Ответ:

Уважаемая Алина!

Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что Вы можете пользоваться Вашей банковской картой до последнего дня (включительно) месяца и года, указанных на ней (ММ/ГГ). Комиссия за ведение банковского счета взимается в соответствии с Тарифами и условиями Банка по операциям и услугам для физических лиц (http://www.baltbank.ru/plastic-cards-rates.html). Комиссия за ведение банковского счета в рублях РФ в случае оформления к нему банковской карты типа Maestro «Baltica"/Visa Electron «Baltica» не взимается.

Зачисление денежных средств (заработной платы, а также других поступлений) на Ваш банковский счет, открытый в Банке осуществляется без ограничений и без комиссии. 

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону (812) 325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных), и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».

Елена Горетая

Горячая линия с 11.11.2009 просмотрена 837 306 раз