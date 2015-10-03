На ваши вопросы отвечают эксперты Балтийского Банка.

|Вопрос:
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Здраствуйте, хотел положить денег на карту,просит кодовое слово (Балтика банк)но я его забыл (что делать?
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
|Вопрос:
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16 сентября в вашем банке на Парке культуры (Москва) я писала заявление на отказ от смс-информирования. Вместе с тем, смс все еще приходят. Не помню, когда заканчивается бесплатный период смс, через 2 или 3 месяца — прошло 2 месяца с открытия карты. Если 2, то, получается, что с меня спишут за месяц смс-информирования, хотя заявление я написала когда еще не прошло 2 месяца. Ну и в целом раз уж я отказалась, с чего приходят смс?
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что получить информацию о состоянии услуги «SMS-информирование» (далее — Услуга) Вы можете:
|Вопрос:
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Уважаемая Елена! Подскажите, пожалуйста, возможно ли заказать копию кредитного договора и график платежей по кредитному договору. Оплату в отделении банка гарантирую.
|Ответ:
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Уважаемый Михаил!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что по вопросу получения копии кредитных документов Вам необходимо обратиться с письменным заявлением в отделение Банка, в котором Вы оформляли кредитный договор.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. На первом курсе мне была выдана карта для получения стипендии, но в связи с тем, что я забыл не отключил СМС оповещения карта была заблокирована в связи с задолженностью. Прошло два года и я вспомнил об этом. Что необходимо сделать для разблокироваки карты? Куда необходимо обращаться?
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что для возобновления операций по банковской карте Клиенту следует обращаться в офис Банка по месту ведения банковского счета, к которому оформлена банковская карта, с документом, удостоверяющим личность, для оформления соответствующего заявления. Возобновление операций по банковской карте происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления Держателем.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Я забыла свой пароль от карты. Могу ли я восстановить его в офисе Балтийского банка и будет ли эта услуга платной?
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что если Вы забыли ПИН-код банковской карты, то Вам необходимо обратиться в филиал/дополнительный/операционный офис филиала Банка по месту ведения банковского счета с документом, удостоверяющим личность, и оформить Заявление о заказе нового ПИН-кода. Комиссия за возобновление операций по банковскому счету, приостановленных в связи с утратой ПИН-кода, взимается в соответствии с Тарифами и условиями ПАО «Балтийский Банк» по операциям и услугам для физических лиц (http://www.baltbank.ru/plastic-cards-rates.html) в зависимости от типа карты.
При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».
|Вопрос:
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Здравствуйте, возможно и с карты Балтийского банка перевести деньги на карту Сбербанка и наоборот?
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что для осуществления перевода денежных средств с банковской карты, эмитированной Банком/ на банковскую карту, эмитированную Банком, Вы можете воспользоваться банкоматами сторонних банков/платежными сервисами сторонних банков, предоставляющих данную услугу. Информацию об условиях перевода средств, в том числе возможных комиссиях за перевод, необходимо уточнять в банках, предоставляющих данную услугу.
При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».
|Вопрос:
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Здравствуйте! Я многолетний клиент Вашего банка (у меня несколько карт и депозитов). Несколько лет назад для обслуживания в Европе я открыл Master Card Classic со счетом евро. При оплате ранее иногда сумма была несколько выше,но в последний раз (август 2015) оплата отеля 1293евро добавила еще 17 евро и также все остальные платежи. Когда я открывал карту мне сказали, что комиссии не будет и в Европе лучше Master Card Classic. Выясняется, что нет???? Или это какой-то обман? Какими же картами со счетом в евро Вашего Банка лучше пользоваться в Европе, чтобы катастрофически не нарастали какие-то паразитарные платежи? Или лучше пользоваться услугами другого банка?
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» и в ответ сообщаем, что информация по интересующему Вас вопросу была направлена 31.08.2015 г. на Ваш электронный адрес.
С уважением,
|Вопрос:
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Доброго времени
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что Хабаровский филиал Банка закрыт 23.03.15 г.
При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что для переиздания банковской карты в связи с окончанием срока действия Вам необходимо лично обратиться в любой дополнительный офис филиала Банка по месту ведения счета и оформить Заявление о переиздании банковской карты. Получить банковскую карту Вы можете только в том дополнительном офисе Банка, где ведется Ваш банковский счет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую карту. Обращаем Ваше внимание, что к счету, к которому была оформлена банковская карта типа Maestro «Baltica«/Visa Electron «Baltica», возможно оформить только карту типа Maestro «Baltica»/Visa Electron «Baltica».
При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону: (812)325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных) и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».
|Вопрос:
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У меня такой вопрос: срок годности банковской карты истекает в ноябре 2015 года, может ли другой человек получить продленную карту вместо меня, т. к. меня не будет в это время в России. И если может, то какие документы ему нужны.
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
|Вопрос:
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Скажите, Может ли банк установить такие тарифы/условия обслуживания?
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» и по интересующему Вас вопросу рекомендуем обратиться непосредственно в банк, тарифы/условия обслуживания которого указаны в Вашем обращении.
|Вопрос:
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Хабаровский филиал Балтийского банка закрылся, как можно досрочно погасить ипотечный кредит. В каком офисе Санкт Петербурга можно это сделать.
|Ответ:
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Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» и сообщаем, что для осуществления досрочного погашения задолженности по кредитному договору Вы можете обратиться:
|Вопрос:
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В ответ на Ваше письмо 413/1—2236 от 07 июля 2015 года позвольте передать Вам следующую информацию в «Информации для Банка»
|Ответ:
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Уважаемый Михаил Михайлович!
|Вопрос:
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Здравствуйте. Могут ли мне перечислять деньги на стипендиальную карту?
|Ответ:
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Уважаемый Дамир!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что Вы, а также третье лицо можете пополнить банковский счет, открытый в Банке:
Зачисление денежных средств на банковский счет Клиента, открытый в Банке, осуществляется без комиссии.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Такой вопрос: В университете оформляла карту Балтийского банка для начисления стипендии. Карта до сих пор действует, а университет закончила. Будут ли снимать комиссию за начиление заработной платы на эту карту? Или в данном банке нет деления на типы начислений?
|Ответ:
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Уважаемая Алина!
Благодарим за обращение в ПАО «Балтийский Банк» (далее — Банк) и в ответ сообщаем, что Вы можете пользоваться Вашей банковской картой до последнего дня (включительно) месяца и года, указанных на ней (ММ/ГГ). Комиссия за ведение банковского счета взимается в соответствии с Тарифами и условиями Банка по операциям и услугам для физических лиц (http://www.baltbank.ru/plastic-cards-rates.html). Комиссия за ведение банковского счета в рублях РФ в случае оформления к нему банковской карты типа Maestro «Baltica"/Visa Electron «Baltica» не взимается.
Зачисление денежных средств (заработной платы, а также других поступлений) на Ваш банковский счет, открытый в Банке осуществляется без ограничений и без комиссии.
При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в Управление информационной поддержки клиентов по телефону (812) 325-85-85 (с 9:00 до 22:00, без перерыва и выходных), и/или воспользоваться формой обратной связи на сайте Банка (http://www.baltbank.ru/feedback) с пометкой «по вопросу на БанкиРу».
Горячая линия с 11.11.2009 просмотрена 837 306 раз