На ваши вопросы отвечают эксперты Банка Проектного Финансирования

Вопрос:

Я гражданин России. В 1990г, я положил на вклад деньги в этом городе и до настоящего времени сберкнижку не закрыл. В настоящее время мне 63 года и я попытался получить деньги в суме вложеной до 20 июня 1991 года, однако в сберкасе, где я получаю в России пенсию мне отказали, указав на то что я должен их получать по месту вложения в г, бендеры — Приднестровье.Пытаясь получить их в Бендерах я получил ответ. что согласно приказа президента в настоящее время происходит погашение вкаладов только для вкладчиков 1936—1941 годов рождения. И мне следует обратится к ним только через 7 лет. А значит дай Бог мне прожить ещё это время. Естественно меня это не устраивает. пенсии как всегда не хватает и я хотел бы использовать их (а это порядка 30 000 тысяч) ещё при своей жизни. Подскажите. как мне их получить? Повторяю я гражданин России. постоянный адрес 25.03.2011 09:40 пама (Бендеры)25.03.2011 09:40