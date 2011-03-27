На ваши вопросы отвечают эксперты Банка Проектного Финансирования

|Вопрос:
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Здравствуйте! Я коплю деньги на обучение сына в Медицинском институте. Вклад открыт в Банке Москвы. В связи с происходящими событиями с этим банком, посоветуйте, пожалуйста, может стоит забрать деньги? Ведь даже если вклад застрахован государством, я не получу %. Спасибо за искренний совет.
|Ответ:
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Добрый день!
Если Ваш вклад вместе с предполагаемым процентным доходом не превышает 700 000 р., то беспокоиться в любом случае не о чем.
Всего доброго!
|Вопрос:
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Доброго дня.
Подскажите как называется вклад который бы заключал в себе следующие условия:
1)Получение пластиковой карты
2)Возможность использования суммы на карте, частично, Основная сумма планируется оставаться продолжительный срок.
3)Начисление процентов дохода на сумму которая находится на карте.
Сумму которою планирую положить на карту около 100 тр
Если есть возможность подскажите банк с хорошими условиями.
|Ответ:
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Добрый день!
Можем предложить Вам вклад БПФ «Проект ВЕСНА». Процентная ставка в рублях — 9% годовых, пластиковая карта выдается бесплатно (на 1 год), возможен режим отзыва части вклада до минимальной суммы вклада 20 000 рублей РФ/ 600 долларов США или 500 евро без изменения процентной ставки. Подробнее можно узнать по ссылке: http://www.bpf.ru/index.php?pageID=31&depositID=0000039
Всего доброго!
|Вопрос:
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hochu vlojit dengi na procenti skajite za 100 000 rubley skolko procentov viydet
|Ответ:
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Добрый день!
В БПФ Вы можете открыть на эту сумму вклад «Золотой», при сроке 366 дней процентный доход составит 9,25% годовых. Также при открытии вклада на сумму от 100 000 р. Вы получите в подарок серебряную монету. Остальные условия вклада по ссылке: http://www.bpf.ru/index.php?pageID=31&depositID=0000071
Всего доброго!
|Вопрос:
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Я гражданин России. В 1990г, я положил на вклад деньги в этом городе и до настоящего времени сберкнижку не закрыл. В настоящее время мне 63 года и я попытался получить деньги в суме вложеной до 20 июня 1991 года, однако в сберкасе, где я получаю в России пенсию мне отказали, указав на то что я должен их получать по месту вложения в г, бендеры — Приднестровье.Пытаясь получить их в Бендерах я получил ответ. что согласно приказа президента в настоящее время происходит погашение вкаладов только для вкладчиков 1936—1941 годов рождения. И мне следует обратится к ним только через 7 лет. А значит дай Бог мне прожить ещё это время. Естественно меня это не устраивает. пенсии как всегда не хватает и я хотел бы использовать их (а это порядка 30 000 тысяч) ещё при своей жизни. Подскажите. как мне их получить? Повторяю я гражданин России.
|Ответ:
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Добрый день!
Задайте вопрос специалисту Сбербанка на Горячей линии по этой ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success
Если ответ Вас не удовлетворит, рекомендуем Вам обратиться в ЦБ РФ. Вы можете составить письменное обращение в ЦБ РФ, приложив к нему копии всех документов, подтверждающих изложенную Вами ситуацию, либо обратиться в интернет-приемную ЦБ РФ, по ссылке: http://www.cbr.ru/regions/UsersMessage/. Там же Вы найдете и телефон Горячей линии, если Вам удобнее позвонить.
Всего доброго!
|Вопрос:
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скажите пожалуйста сколько денег я должен внести по моему кредиту. сегодня я получил смс что должен оплатить до28 числа
|Ответ:
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Добрый день!
Обратитесь с этим вопросом к специалисту кредитного отдела того банка, где Вы брали кредит. Сотрудники сторонних организаций Вам ответить не смогут.
Всего доброго!
|Вопрос:
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Добрый день. Обращаюсь к Вам с просьбой.Я много раз брал кредиты как потребительские, так и денежные. Просрочек никогда не было даже на один день. месяц назад хотел взять денежный кредит, попытался в одном банке-отказ, в другом тоже, также еще в двух. Обратился в службу безопасности одного из банков.Начали разбираться. Они сделали предположение, что так как я последний раз брал кредит в «Мечел» банке, а у этого банка в декабре была отозвана лицензия и все, кто были клиентами этого банка на день банкротства попали в черный список. Как быть в этом случае?
|Ответ:
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Добрый день!
Это очень маловероятно. Рекомендую Вам запросить в Центральном каталоге кредитных историй (например, на сайте Центробанка) список бюро кредитных историй, содержащих Ваши данные, а затем посылать запросы в каждое из них. Получить справку из каждого бюро заёмщик может раз в год бесплатно, ответ придёт в течение месяца. Плата за быстрый ответ, а также за повторный в течение года запрос — от 450 руб.
Всего доброго!
|Вопрос:
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КАК узнать какая сумма у меня осталась, я платила в предыдущем месяце за 2 месяца и хотелось бы точно узнать последний месяц и полностью погасить.
|Ответ:
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Добрый день!
Вам нужно обратиться к специалисту того банка, где Вы брали кредит. Это ветка ответов на вопросы по депозитам.
Всего доброго!
|Вопрос:
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Как узнать есть ли у меня задолженность, так все отправил, но хотел бы точно узнать.
|Ответ:
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Добрый день!
Вам нужно обратиться к специалисту того банка, где Вы брали кредит. Это ветка ответов на вопросы по депозитам.
Всего доброго!
|Вопрос:
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Здравствуйте. Я хотел отправить деньги на карту сбербанка в башкирию. Вопрос. Сколько возьмут за это комиссию?
|Ответ:
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Добрый день!
Задайте вопрос специалисту Сбербанка на Горячей линии по этой ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success
Всего доброго!
|Вопрос:
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Здравствуйте, мне нужно узнать состояние платежа по кредиту N договора 2010 6821039.
|Ответ:
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Добрый день!
Вам нужно обратиться к специалисту того банка, где Вы брали кредит. Это ветка ответов на вопросы по депозитам.
Всего доброго!
|Вопрос:
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Здравствуйте!
Я гражданин России и мне 63 года, но в настоящее время проживаю в Приднестровье.В 1990 году, ещё во время существования СССР я стал отлаживать в сбербанк на сберкнижку деньги и по настоящее время её не закрыл. Затем произошёл развал СССР и разделение на Республики. Я пытался снять деньги в Москве по месту получения пенсии, но мне отказали, указав на то что поскольку деньги ставились на сберкнижку не в Росии, а в непризнаном Приднестровье, то я должен получать их там,где ставил. Но на обращение в Сбербанк Приднестровья я получил ответ. что в настоящее время выплата производится гражданам по 1941 год рождения, а по поводу получения их мною мне следует обратится к ним через 7 лет — прекрасная перспектива!
Подскажите, пожалуйста, что мне делать, чтобы получить мои сбережения?
|Ответ:
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Добрый день!
Задайте вопрос специалисту Сбербанка на Горячей линии по этой ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success
Всего доброго!
|Вопрос:
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У матери был открыт вклад в Сбербанке с 1994г на книжке было 35378 руб, были добавления и на 01.01.1999 г. стало 38544 р.(которые превратились в 39руб. 30коп). Деньги откладывала на похороны, поэтому книжка была убрана и мы нашли ее после ее смерти в 2010году. За все время лежания на 31.03.2010 года стало 2109.66коп. Прошу объяснить — это что за проценты такие в Сбербанке???? И правильно ли это по 0,53руб за 3 месяца? Жуть! Они бы так кредиты давали под такие проценты.
|Ответ:
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Добрый день!
Задайте вопрос специалисту Сбербанка на Горячей линии по этой ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success
Всего доброго!
|Вопрос:
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здравствуйте! у меня есть карта — лимит 30 000 руб. Я досрочно погасила кредит одним платежем. сейчас хотела бы взять кредит — карту банк в кармане на сумму 140 000руб. возможно ли это? и как долго идет рассмотрение заявки? заранее спасибо
|Ответ:
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Добрый день!
Судя по всему, Вы хотите оформить кредитную карту в определенном банке. Задайте этот вопрос специалисту этого банка, сотрудники других организаций Вам ответить не смогут.
Всего доброго!
|Вопрос:
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Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в каких странах самые большие ставки по депозитам?
|Ответ:
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Добрый день!
К сожалению, мы не располагаем такой статистикой.
Всего доброго!
|Вопрос:
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Здравствуйте! Обьясните пожалуйста,имею ли я право на получение компенсации по вкладу сбербанка, сделанному до 1991 года моим отцом,который умер в1994 году. Все имеющиеся средства на сберкнижке по наследству получила мать,которая умерла на данный момент.Все сберкнижки были закрыты.Если это возможно то что для этого нужно? С уважением Людмила.
|Ответ:
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Добрый день!
Задайте вопрос специалисту Сбербанка на Горячей линии по этой ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success
Всего доброго!
Горячая линия с 19.03.2010 просмотрена 221 738 раз