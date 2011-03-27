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Вклады

Вклады Банка Проектного Финансирования в последние годы неизменно входят в число самых интересных и популярных предложений на рынке депозитов. Многолетний опыт специалистов БПФ в разработке разнообразных банковских продуктов гарантирует четкий, понятный и оперативный ответ на любой вопрос, касающийся вкладов. Наши эксперты готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно по вкладам БПФ.

Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, вам необходимо нажать на значок «Задать вопрос» и изложить его суть. Вопрос будет направлен экспертам БПФ, которые в короткие сроки подготовят на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.
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На ваши вопросы отвечают эксперты Банка Проектного Финансирования

Елена Адаховская
Елена Адаховская
заместитель начальника управления развития сети Банка Проектного Финансирования
информация об эксперте
Оксана Лихачева
Оксана Лихачева
директор департамента розничного бизнеса, вице-президент
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:
Здравствуйте! Я коплю деньги на обучение сына в Медицинском институте. Вклад открыт в Банке Москвы. В связи с происходящими событиями с этим банком, посоветуйте, пожалуйста, может стоит забрать деньги? Ведь даже если вклад застрахован государством, я не получу %. Спасибо за искренний совет.
постоянный адрес
8094 (Москва-Зеленоград) 27.03.2011 22:17
Ответ:

Добрый день!

Если Ваш вклад вместе с предполагаемым процентным доходом не превышает 700 000 р., то беспокоиться в любом случае не о чем.

Всего доброго!

Елена Адаховская
Вопрос:
Доброго дня.
Подскажите как называется вклад который бы заключал в себе следующие условия:

1)Получение пластиковой карты
2)Возможность использования суммы на карте, частично, Основная сумма планируется оставаться продолжительный срок.
3)Начисление процентов дохода на сумму которая находится на карте.

Сумму которою планирую положить на карту около 100 тр

Если есть возможность подскажите банк с хорошими условиями.
постоянный адрес
(Банк Проектного Финансирования) Алена Власова (Москва) 27.03.2011 21:25
Ответ:

Добрый день!

Можем предложить Вам вклад БПФ «Проект ВЕСНА». Процентная ставка в рублях — 9% годовых, пластиковая карта выдается бесплатно (на 1 год), возможен режим отзыва части вклада до минимальной суммы вклада 20 000 рублей РФ/ 600 долларов США или 500 евро без изменения процентной ставки. Подробнее можно узнать по ссылке: http://www.bpf.ru/index.php?pageID=31&depositID=0000039

Всего доброго!

Елена Адаховская
Вопрос:
hochu vlojit dengi na procenti skajite za 100 000 rubley skolko procentov viydet
постоянный адрес
(Банк Проектного Финансирования) Алена Власова (Uzbekistan) 27.03.2011 12:36
Ответ:

Добрый день!

В БПФ Вы можете открыть на эту сумму вклад «Золотой», при сроке 366 дней процентный доход составит 9,25% годовых. Также при открытии вклада на сумму от 100 000 р. Вы получите в подарок серебряную монету. Остальные условия вклада по ссылке: http://www.bpf.ru/index.php?pageID=31&depositID=0000071

Всего доброго!


Елена Адаховская
Вопрос:
Я гражданин России. В 1990г, я положил на вклад деньги в этом городе и до настоящего времени сберкнижку не закрыл. В настоящее время мне 63 года и я попытался получить деньги в суме вложеной до 20 июня 1991 года, однако в сберкасе, где я получаю в России пенсию мне отказали, указав на то что я должен их получать по месту вложения в г, бендеры — Приднестровье.Пытаясь получить их в Бендерах я получил ответ. что согласно приказа президента в настоящее время происходит погашение вкаладов только для вкладчиков 1936—1941 годов рождения. И мне следует обратится к ним только через 7 лет. А значит дай Бог мне прожить ещё это время. Естественно меня это не устраивает. пенсии как всегда не хватает и я хотел бы использовать их (а это порядка 30 000 тысяч) ещё при своей жизни. Подскажите. как мне их получить? Повторяю я гражданин России.
постоянный адрес
пама (Бендеры) 25.03.2011 09:40
Ответ:

Добрый день!

Задайте вопрос специалисту Сбербанка на Горячей линии по этой ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success

Если ответ Вас не удовлетворит, рекомендуем Вам обратиться в ЦБ РФ. Вы можете составить письменное обращение в ЦБ РФ, приложив к нему копии всех документов, подтверждающих изложенную Вами ситуацию, либо обратиться в интернет-приемную ЦБ РФ, по ссылке: http://www.cbr.ru/regions/UsersMessage/. Там же Вы найдете и телефон Горячей линии, если Вам удобнее позвонить.

Всего доброго!


Елена Адаховская
Вопрос:
скажите пожалуйста сколько денег я должен внести по моему кредиту. сегодня я получил смс что должен оплатить до28 числа
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(Банк Проектного Финансирования) Алена Власова (Москва) 24.03.2011 19:45
Ответ:

Добрый день!

Обратитесь с этим вопросом к специалисту кредитного отдела того банка, где Вы брали кредит. Сотрудники сторонних организаций Вам ответить не смогут.

Всего доброго!

Елена Адаховская
Вопрос:
Добрый день. Обращаюсь к Вам с просьбой.Я много раз брал кредиты как потребительские, так и денежные. Просрочек никогда не было даже на один день. месяц назад хотел взять денежный кредит, попытался в одном банке-отказ, в другом тоже, также еще в двух. Обратился в службу безопасности одного из банков.Начали разбираться. Они сделали предположение, что так как я последний раз брал кредит в «Мечел» банке, а у этого банка в декабре была отозвана лицензия и все, кто были клиентами этого банка на день банкротства попали в черный список. Как быть в этом случае?
постоянный адрес
Покер (Орск ) 24.03.2011 17:00
Ответ:

Добрый день!

Это очень маловероятно. Рекомендую Вам запросить в Центральном каталоге кредитных историй (например, на сайте Центробанка) список бюро кредитных историй, содержащих Ваши данные, а затем посылать запросы в каждое из них. Получить справку из каждого бюро заёмщик может раз в год бесплатно, ответ придёт в течение месяца. Плата за быстрый ответ, а также за повторный в течение года запрос — от 450 руб.

Всего доброго!

Елена Адаховская
Вопрос:
КАК узнать какая сумма у меня осталась, я платила в предыдущем месяце за 2 месяца и хотелось бы точно узнать последний месяц и полностью погасить.
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(Банк Проектного Финансирования) Алена Власова (Республика Алтай Улаганский район) 24.03.2011 12:39
Ответ:

Добрый день!

Вам нужно обратиться к специалисту того банка, где Вы брали кредит. Это ветка ответов на вопросы по депозитам.

Всего доброго!

Елена Адаховская
Вопрос:
Как узнать есть ли у меня задолженность, так все отправил, но хотел бы точно узнать.
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(Банк Проектного Финансирования) Алена Власова (Республика Алтай Улаганский район) 24.03.2011 12:32
Ответ:

Добрый день!

Вам нужно обратиться к специалисту того банка, где Вы брали кредит. Это ветка ответов на вопросы по депозитам.

Всего доброго!

Елена Адаховская
Вопрос:
Здравствуйте. Я хотел отправить деньги на карту сбербанка в башкирию. Вопрос. Сколько возьмут за это комиссию?
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(Банк Проектного Финансирования) Алена Власова (Ступино) 23.03.2011 21:18
Ответ:

Добрый день!

Задайте вопрос специалисту Сбербанка на Горячей линии по этой ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success

Всего доброго!


Елена Адаховская
Вопрос:
Здравствуйте, мне нужно узнать состояние платежа по кредиту N договора 2010 6821039.
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(Банк Проектного Финансирования) Алена Власова (Светлый) 23.03.2011 19:28
Ответ:

Добрый день!

Вам нужно обратиться к специалисту того банка, где Вы брали кредит. Это ветка ответов на вопросы по депозитам.

Всего доброго!

Елена Адаховская
Вопрос:
Здравствуйте!
Я гражданин России и мне 63 года, но в настоящее время проживаю в Приднестровье.В 1990 году, ещё во время существования СССР я стал отлаживать в сбербанк на сберкнижку деньги и по настоящее время её не закрыл. Затем произошёл развал СССР и разделение на Республики. Я пытался снять деньги в Москве по месту получения пенсии, но мне отказали, указав на то что поскольку деньги ставились на сберкнижку не в Росии, а в непризнаном Приднестровье, то я должен получать их там,где ставил. Но на обращение в Сбербанк Приднестровья я получил ответ. что в настоящее время выплата производится гражданам по 1941 год рождения, а по поводу получения их мною мне следует обратится к ним через 7 лет — прекрасная перспектива!
Подскажите, пожалуйста, что мне делать, чтобы получить мои сбережения?
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(Банк Проектного Финансирования) Алена Власова (Приднестровье г, Бендеры) 23.03.2011 17:14
Ответ:

Добрый день!

Задайте вопрос специалисту Сбербанка на Горячей линии по этой ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success

Всего доброго!


Елена Адаховская
Вопрос:
У матери был открыт вклад в Сбербанке с 1994г на книжке было 35378 руб, были добавления и на 01.01.1999 г. стало 38544 р.(которые превратились в 39руб. 30коп). Деньги откладывала на похороны, поэтому книжка была убрана и мы нашли ее после ее смерти в 2010году. За все время лежания на 31.03.2010 года стало 2109.66коп. Прошу объяснить — это что за проценты такие в Сбербанке???? И правильно ли это по 0,53руб за 3 месяца? Жуть! Они бы так кредиты давали под такие проценты.
постоянный адрес
LAV29 (Пикалёво) 22.03.2011 15:00
Ответ:

Добрый день!

Задайте вопрос специалисту Сбербанка на Горячей линии по этой ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success

Всего доброго!

Елена Адаховская
Вопрос:
здравствуйте! у меня есть карта — лимит 30 000 руб. Я досрочно погасила кредит одним платежем. сейчас хотела бы взять кредит — карту банк в кармане на сумму 140 000руб. возможно ли это? и как долго идет рассмотрение заявки? заранее спасибо
постоянный адрес
(Банк Проектного Финансирования) Алена Власова (Г. Уфа) 22.03.2011 14:17
Ответ:

Добрый день!

Судя по всему, Вы хотите оформить кредитную карту в определенном банке. Задайте этот вопрос специалисту этого банка, сотрудники других организаций Вам ответить не смогут.

Всего доброго!

Елена Адаховская
Вопрос:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в каких странах самые большие ставки по депозитам?
постоянный адрес
(Банк Проектного Финансирования) Алена Власова (Санкт-Петербург) 22.03.2011 08:46
Ответ:

Добрый день!

К сожалению, мы не располагаем такой статистикой.

Всего доброго!

Елена Адаховская
Вопрос:
Здравствуйте! Обьясните пожалуйста,имею ли я право на получение компенсации по вкладу сбербанка, сделанному до 1991 года моим отцом,который умер в1994 году. Все имеющиеся средства на сберкнижке по наследству получила мать,которая умерла на данный момент.Все сберкнижки были закрыты.Если это возможно то что для этого нужно? С уважением Людмила.
постоянный адрес
(Банк Проектного Финансирования) Алена Власова (Новая Ладога Ленинградская область) 21.03.2011 19:56
Ответ:

Добрый день!

Задайте вопрос специалисту Сбербанка на Горячей линии по этой ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success

Всего доброго!

Елена Адаховская

Горячая линия с 19.03.2010 просмотрена 221 738 раз