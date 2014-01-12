На ваши вопросы отвечают эксперты ХКФ Банка

Здравствуйте Иван, на протяжении 20 дней со стороны банка происходит не просто обзвон, а настоящая атака на номера телефонов моей матери. За данное время зафиксировано более 30 разных номеров с которых происходит в день по 30—40 звонков на её номер и контактный номер указанный так же. Ситуация такова: моя мать является заёмщиком банка Хоум Кредит, и за всё время взаимоотношений допустила всего навсего 1 просрочку в прошлом месяце, это разве повод так бомбить смс, и звонками и днём и утром и вечером человека что в будние что в выходные дни? По факту не отрицает она данной просрочки, и я, как один из указанных контактных лиц, созванивался с банком и частично погасил просрочку, но по прежнему идёт атака со стороны банка телефонными звонками. Просрочка составляет сейчас около 3 тысяч рублей, и будет естественного погашена в ближайшие дни, но это как я понимаю банка не интересует, банку интересно «морально уничтожить» клиента (матери почти уже 60 лет) звонками, и всех чьи номера ему известны? Уважаемый Иван, возможно ли каким то образом посодействовать в смягчении «телефонного терроризма»? Мать ни в коем случае не отказывается от обязательств, и штрафные санкции естественно так же будут оплачены, но просрочка всего лишь 1 раз за всё время это не повод так «долбить» клиента. Хотелось бы рассчитывать на содействие в вопросе в смягчении давления на клиента Вашего банка. С Уважением.