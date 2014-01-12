На ваши вопросы отвечают эксперты ХКФ Банка

|Вопрос:
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почему ваш банк дает кредиты не работающим людям и не просят справку с работы если он даже берет кредит в первый раз?
|Ответ:
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Добрый день.
Поскольку Вы не предоставили данные для более детального изучения возникшей проблемы, нам сложно судить о сложившейся ситуации. По некоторым продуктам в Банка действительно не предусмотрено предоставление справок с работы, и сведения о работодателе записываются со слов самого Клиента. Хотим отметить, что для оформления кредита свыше 50 тысяч рублей необходимо в обязательном порядке предоставить взамен справки о доходах, документ подтверждающий платежеспособность, со списком которых вы можете ознакомиться на сайте Банка Хоум Кредит. Если у Вас появятся дополнительные вопросы, Вы всегда можете, получить консультацию, воспользовавшись альтернативными каналами: он-лайн помощник и видео-консультант.
С Уважением,
Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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Здравствуйте Иван, на протяжении 20 дней со стороны банка происходит не просто обзвон, а настоящая атака на номера телефонов моей матери. За данное время зафиксировано более 30 разных номеров с которых происходит в день по 30—40 звонков на её номер и контактный номер указанный так же. Ситуация такова: моя мать является заёмщиком банка Хоум Кредит, и за всё время взаимоотношений допустила всего навсего 1 просрочку в прошлом месяце, это разве повод так бомбить смс, и звонками и днём и утром и вечером человека что в будние что в выходные дни? По факту не отрицает она данной просрочки, и я, как один из указанных контактных лиц, созванивался с банком и частично погасил просрочку, но по прежнему идёт атака со стороны банка телефонными звонками. Просрочка составляет сейчас около 3 тысяч рублей, и будет естественного погашена в ближайшие дни, но это как я понимаю банка не интересует, банку интересно «морально уничтожить» клиента (матери почти уже 60 лет) звонками, и всех чьи номера ему известны? Уважаемый Иван, возможно ли каким то образом посодействовать в смягчении «телефонного терроризма»? Мать ни в коем случае не отказывается от обязательств, и штрафные санкции естественно так же будут оплачены, но просрочка всего лишь 1 раз за всё время это не повод так «долбить» клиента. Хотелось бы рассчитывать на содействие в вопросе в смягчении давления на клиента Вашего банка. С Уважением.
|Ответ:
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Добрый день, Сергей.
Мы сожалеем, что пришлось прибегать к подобным мерам, но в целях своевременного оповещения Клиентов, Банк старается уведомлять своих Клиентов о возникновении и наличии просроченной задолженности по договору. Это помогает нашим Клиентам минимизировать срок неоплаты, произведя ежемесячный платеж и сохранить положительную кредитную историю. После погашения просрочной задолженности звонки прекратятся.
Надеемся на Ваше понимание.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день. На мой телефон постоянно поступают звонки с номера +74957805058 предложением о погашении кредита.Я никогда не пользовался услугами банка по предоставлению кредита. Убедительно прошу исключить мои персональные данные из базы коллекторской фирмы иначе я вынужден буду обратиться в Роскомнадзор, прокуратуру.
|Ответ:
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Добрый день.
Сожалею, что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. По Вашему обращению мы провели проверку, по результатам которой указанный Вами номер телефона при регистрации на данном Интернет ресурсе не был найдет в базах Банка. Просьба направить номер телефона, на который поступают звонки от Банка на электронный адрес internet@homecredit.ru (в теме письма просьба указать Банки.ру, а также вставить отзыв либо ссылку на него в текст сообщения).
С Уважением,
Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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Доброго дня. Прошу помочь в закрытии счета, закрытии договора и закрытии карты. Обо всем по порядку. Я брал кредит в Вашем банке, для получения наличных мне была выдана дебетовая карта 5365 11** **** 9244
|Ответ:
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Уважаемый Клиент,
По договоренности, достигнутой в ходе телефонных переговоров, мы ожидаем скан-копию заявлений на закрытие счета на электронный адрес internet@homecredit.ru (в теме письма просьба указать Банки.ру, а также вставить отзыв либо ссылку на него в текст сообщения).
Как только счет закроется, Вы будете оповещены посредством SMS-уведомления.
С Уважением,
Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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хотел бы чтобы направили на электронный адрес armen8812@gmail.com выписку по всем тем договорам что вы передали в БКИ, что у меня имелись просрочки, т. к я нашел некоторым договорам чеки где я оплачивал, через Почту России заблаговременно до даты платежа я не виноват, что Почта перевод денежных средств совершил так долго
|Ответ:
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Добрый день. К сожалению, Вы не предоставили достаточно информации, для того чтоб мы могли помочь Вам в этой ситуации. Если у Вас появятся дополнительные вопросы, Вы всегда можете, получить консультацию, обратившись в контактный центр Банка по телефону 8-800-700-800-6, либо воспользовавшись альтернативными каналами: он-лайн помощник и видео-консультант. С Уважением, Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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7 ноября 2013 года я решил воспользоваться предложением банка Хоум Кредит и взять наличные в кредит в сумме 120 000 рублей, возникла данная необходимость на 3года. При заключении кредитного договора сотрудница не предоставила полную информацию по кредиту, то есть умолчала о страховке, о которой я узнал, когда решила погасить досрочно кредит. При чем она призналась мне лично, пытаясь убедить меня в том, что такова политика Банка. И хочу отказаться от страховки
|Ответ:
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Добрый день.
Благодарю, что обратились к нам для уточнения информации. Услуга страхования является исключительно добровольной и в первую очередь мы думаем о защите интересов Клиента при наступлении неблагоприятных условий, поэтому Сотрудники всегда рекомендуют подключить данную услугу. Она позволяет приобрести уверенность в финансовой поддержке при наступлении страхового случая, так как в такой ситуации страховая компания берет на себя обязательства по выплате задолженности по кредитному договору.
Перед заключением договора каждому Клиенту Банк предоставляет возможность ознакомиться с нашими условиями, а также порядком предоставления и возврата суммы кредита. Условия договора и тарифы Банка являются общедоступными и размещаются в офисах Банка, местах оформления договоров, а также на нашем официальном сайте в сети Интернет: www.homecredit.ru.
Банк не вправе расторгнуть договоры страхования, заключенные между Вами и Страховыми компаниями, так как Банк является агентом. Рекомендуем обратиться в Страховую компанию, и обсудить с ней условия дальнейшего сопровождения договора страхования.
С Уважением,
Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день, Мария.
12.12.2013 г. Вы заключили с Банком договор № 720****687, в соответствии с которым Банк обязался обеспечивать совершение операций по текущему счету, а также оказывать согласованные сторонами услуги, связанные с ведением текущего счета и банковским обслуживанием. Для проведения операций Банк открыл Вам текущий счет. К сожалению, в Банк деньги по указанному Вами переводу не поступали.
С уважением,
Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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В 2005 г. я брала в кредит стиральную машину на год. кредит был выплачен полностью. через 8 лет мне стали поступать звонки от кол,агенства с просьбой погасить якобы не погашенную задолженность по кредиту и что мои данные им передал банк,на мою просьбу прислать акт сверки от банка они мне присылают эсм с кор,счётом,куда я должна перечислить деньги,Прошу Вас разобраться и убрать мои данные из базы данных Если не будут приняты меры в ближайшее время я буду обращаться в прокуратуру,
|Ответ:
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Добрый день.Сложно судить о ситуации, поскольку Вы не предоставили достаточно данных, для более детального изучения возникших затруднений. Так же позвольте заметить, что если Вас беспокоят звонки, поступающие с коллекторской фирмы, то возникающие вопросы, Вам необходимо обсудить с сотрудниками данного агентства, так как право требования, просроченной задолженности перешло в их компетенцию и Банк к Вам претензий не имеет. Надеюсь на Ваше понимание. С Уважением, Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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Здравствуйте! я давний клиент Хоум кредит банка. Решила взять летом 2013 года потребительский кредит на сумму 492272 рубля Через месяц пользования произвела досрочное погашение в сумме 452272 рубля. в кредите осталась сумма 40000 рублей. Скажите пожалуйста как при сумме кредита 40000 под 22.9% годовых сроком на 5 лет, и внесении на счет банка в течение 6 месяцев суммы кредита с процентами (а это 8388,3 рубля), остаток для досрочного погашения составил 47000 рублей? Если это сумма с процентами за год, то почему я должна платить проценты за пользование кредитом, если я им не собираюсь пользоваться? И как годовой процент 22.9 в итоге дает переплату более 100%??? Никак у меня в голове ваши расчеты не укладываются и не поддаются логике. Мошенничество просто какое то.
|Ответ:
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Добрый день.
Сложно судить о ситуации, поскольку Вы не предоставили данные для более детального изучения возникшей ситуации. Если у Вас появятся дополнительные вопросы, Вы всегда можете, получить консультацию, обратившись в контактный центр Банка по телефону 8-800-700-800-6, либо воспользовавшись альтернативными каналами: он-лайн помощник и видео-консультант.
С Уважением,
Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Когда-то давно брал кредит в Хом кредит на покупку муз. центра. выплатил (все квитанции есть). Сейчас хотел взять кредит и оказалось, что я в чёрном списке. Созвонившись с банком, выяснилось, что небольшая сумма долга оказалась из-за не закрытия счёта. Хотел бы закрыть счёт и погасить нелепый долг, но его перепродали в другую фирму «Восток-финанс». которая находиться в Москве. ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЧЁРНОГО СПИСКА!!! есть ли срок давность. Что делать?
|Ответ:
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Добрый день, Андрей.
В первую очередь поясним, что вследствие образования задолженности по кредитному договору № 293****282, Банк уступил право требования коллекторской компании ООО «Восток Финанс». Именно данная информация была направлена и в Бюро Кредитных Историй. На сегодняшний день Ваши обязательства перед Банком по всем договорам выполнены в полном объеме.
Для уточнения состояния Вашего счета в коллекторской компании рекомендуем обратится в ООО «Восток Финанс», по телефонам: 8-495-668-04-71; 8-495-645-79-80; 8-495-280-09-52, либо по адресу: 125047, г. Москва, 4-ый Лесной переулок, д. 4, офис 4398. В том случае, если Ваша задолженность полностью погашена, партнеры Банка должны направить информацию в БКИ для обновления данных.
Надеемся на понмание.
С уважением,
|Вопрос:
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Сотрудники банка разглашают данные о моих платежах и просрочках платежей третьим лицам, указанным мною как контактные, нарушая этим конфиденциальность моих финансовых данных. Как я могу удалить все телефоны, кроме моих, из базы данных банка?
|Ответ:
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Добрый день.
Ответ дан по ссылке https://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6059384
С Уважение,
Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день.Спасибо, что обратились к нам с целью разъяснения ситуации. По Вашему обращению, мы провели внутреннее разбирательство, в результате которого было установлено, что реквизиты получателя были указаны неверно. Денежные средства были возвращены на Ваш счет 13.01.2014 г. С Уважением, Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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Моя жена брала кредит в банке Хоум Кредит — 70 тыс
|Ответ:
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Добрый день.
Условия кредитования Банка Хоум Кредит, предусматривают как частичное досрочное погашение, так и полное досрочное погашение, в любое время без каких либо штрафов и комиссий.
Вашей супруге необходимо обратиться в любое отделение Банка Хоум Кредит и написать заявление на частичное досрочное погашение, в результате чего, вся внесенная сумма денежных средств будет списана в счет погашения кредитного договора. Так же это можно сделать по телефону нашей горячей линии.
С Уважением,
Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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Взяла кредит в вашем банке, мало того, что полная стоимость кредита в годовых составила 73,08%, дак сотрудник банка навязала мне страховку, которая от взятой суммы 70 000 составила 17 700. При этом было озвучено, что я имею право отказаться от страховки после 3ех ежемесячных платежей. Оплату произвожу своевременно, просрочек нет. Каким образом я могу вернуть незаконно навязанную страховку, если она мне не нужна
|Ответ:
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Добрый день.
Благодарим Вас, за то, что не оставили без внимания сложившеюся ситуацию. Позвольте принести Вам искреннее извинения, за неверно предоставленную информацию сотрудником Банковского офиса. Услуга страхования является исключительно добровольной и в первую очередь мы думаем о защите интересов Клиента при наступлении неблагоприятных условий, поэтому Сотрудники всегда рекомендуют подключить данную услугу. Она позволяет приобрести уверенность в финансовой поддержке при наступлении страхового случая, так как в такой ситуации страховая компания берет на себя обязательства по выплате задолженности по кредитному договору. К сожалению, Банк не вправе расторгнуть договоры страхования, заключенные между Вами и Страховыми компаниями, так как Банк является агентом. Рекомендуем обратиться в Страховую компанию, и обсудить с ней условия дальнейшего сопровождения договора страхования.
С Уважением,
Банк Хоум Кредит.
|Вопрос:
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Добрый день. У Вашего банка возможно рефинансирование потребительского кредита? Благодарю.
|Ответ:
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Добрый день.
Спасибо за обращение в Банк Хоум Кредит с целью разъяснения ситуации. В нашем Банке действительно существует услуга «Рефинансирование», но, к сожалению, воспользоваться ей, можно только при наличии соответствующего предложения. В рамках проекта «Рефинансирование» Клиент имеет возможность закрыть один кредит (Наличный кредит, Потребительский кредит, Автокредит). При этом необходимо, чтобы по существующему кредиту уже произошло списание не менее трёх платежей. Хотим так же отметить, что в нашем Банке, Вы можете оформить кредит наличными с максимальной суммой до 700 тысяч рублей с целью погашения, ранее взятого Вами кредита. Если у Вас появятся дополнительные вопросы, Вы всегда можете, получить консультацию, обратившись в контактный центр Банка по телефону 8-800-700-80-06, либо воспользовавшись альтернативными каналами: он-лайн помощник и видео-консультант.
С Уважением,
Банк Хоум Кредит
Горячая линия с 05.07.2010 просмотрена 1 283 312 раз