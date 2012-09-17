На ваши вопросы отвечает эксперт ООО "Мос-брокер".

|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день, a_nekto!
Да, ВТБ Капитал Брокер планирует в 2013 году предоставить Клиентам доступ к операциям на Валютном рынке Московской биржи.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Косов
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день, RASER!
Наши учредители (ВТБ Капитал, Банк ВТБ), у которых имеются необходимые международные рейтинги, не считают целесообразным получение отдельного рейтинга для ВТБ Капитал Брокер. Аналогичная позиция относительно участия в рейтингах по оборотам, количеству клиентов и пр.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Косов
|Вопрос:
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Меня отговаривает от форекса один фондовый трейдер.
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый Клиент!
Рекомендуем Вам ознакомиться с информацией в разделе Валютный рынок Московской биржи http://rts.micex.ru/ru/markets/currency/.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Косов
|Вопрос:
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Здравствуйте, Дмитрий.
|Ответ:
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Добрый день, уважаемая Наталья!
1. НДС включен в наши комиссии. Также добавлю, что комиссий за использование торговой системы либо выдачу сертификата ЭЦП и т. п. у нас нет.
2. Вы абсолютно правильно поняли! Открывайте счет в любом Отделении Банка Москвы — в том числе это можно сделать, когда обратитесь туда же для подписания Заявлений на брокерское обслуживание. Скидка 10% предоставляется от размера брокерской комиссии за совершение торговых операций на рынке ценных бумаг.
3. Ограничения на минимальный размер денежных средств для открытия счета у нас нет.
Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!
С наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Косов
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Уважаемая Белена, добрый день!
|Вопрос:
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Здравствуйте
|Ответ:
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Уважаемый Николай, добрый день!
Думаю, что Вам будут интересны предложения Банка Москвы для представителей бизнеса. Подробнее о них можно прочитать на нашем сайте: http://www.bm.ru/ru/business/
С наилучшими пожеланиями,
|Вопрос:
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получаю з\п на карту мос банка как установить смс оповещение?????????
|Ответ:
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Уважаемый Максим, добрый день!
Вам необходимо обратиться в ближайшее отделение Банка Москвы с документом, удостоверяющим личность. Наши сотрудники Вам обязательно помогут.
С наилучшими пожеланиями,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Скажите почему в демо версии КВИК постоянно большая доходность. Скачивал у разных брокеров и в чем отличие от реальных торгов?
|Ответ:
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Уважаемый Витя,
|Вопрос:
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к Вам с последней надеждой вернуть деньги! являюсь клиентом вашего банка уже год! купил товар ON -LINE 28 октября 2011 на всемирном аукционе WWW.EBAY.COM- транзакция произведена одной суммой −2065 $- ТОВАР ПРИШЕЛ РАЗБИТ — то есть сильно отличаюшийся от описаного! товар не получал -сразу с почты отправил обратно в США. Американский отправитель отказывается общаться со мной. я знаю что есть программа защиты клиентов при покупках ON-LINE так называемый CHARGEBACK-это единственный способ получить деньги назад -как я могу подать и в какой срок и какие документы в Албфа-банк?-ближайший филиал ко мне и там я получал карту VISA -ОМСК ул. Куйбышева 79
|Ответ:
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Уважаемый ra9mp, добрый день!
С наилучшими пожеланиями,
|Вопрос:
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Здравствуйте. Я являюсь соискателем на вакансию «трейдер фондового рынка». Подскажите, пожалуйста, к кому мне обратиться по вопросу трудоустройства.
|Ответ:
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Уважаемый Сергей, добрый день!
В данный момент мы не проводим набор соискателей на данную вакансию. Вы можете отправить резюме на адрес нашего отдела подбора персонала
и мы обязательно рассмотрим его, когда будем искать новых сотрудников.
С наилучшими пожеланиями
|Вопрос:
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Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. В 2010 году погибла моя сестра, её муж и двое детей в автомобильной аварии. Перед смертью они взяли потребительский кредит на сумму 500 тыс. руб. Зять — заемщик, а моя сестра — поручитель. Оплату производили своевременно, следовательно, исков не к заёмщику не к поручителю не предъявлялось. После их смерти, наследство оформлено раздельно (т.е. совместно нажитое имущество отсутствует). При этом, наследство сестры (поручителя) уже оформлено полностью и получено в собственность, а наследство зятя (заемщика) частично (получено свидетельство о наследстве на разбитую машину на 17 тыс. руб., а подтверждающие документы на 1/4 доли в квартире нотариусу ещё не предоставлены).
|Ответ:
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Уважаемая Юлия, здравствуйте!
|Вопрос:
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здравствуйте как вы думаете что будит с зола там до канца года?как выбрать брокера и фирму где не надуряд?и есть ли чёрный с писак на брокеров и как на не во папасть.
|Ответ:
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Уважаемый Виталий, добрый день!
|Вопрос:
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Что позволяет осуществлять государству Рынок ценных бумаг?
|Ответ:
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Уважаемая Юлия, добрый день!
|Вопрос:
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как стать вашим клиентом длля торговли на forts?
|Ответ:
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Уважаемый Александр, добрый день!
www.mos-broker.ru размещена краткая пошаговая инструкция
http://www.mos-broker.ru/broker_services/join. Выполнив все перечисленные в ней действия, Вы сможете совершать операции в т. ч. и на ФОРТС.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Только те изменения, которые будут непосредственно следовать из этого процесса (к примеру, в документы будут вноситься изменения, связанные со сменой юр. лица — организатора торгов на площадках, и т. п. действия).
В остальном — все сохраняется как есть.
С наилучшими пожеланиями,
Горячая линия с 10.09.2010 просмотрена 55 441 раз