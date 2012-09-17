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Мос-Брокер: Горячая линия

Уважаемые клиенты!

Рад приветствовать вас на странице Горячей линии ООО «Мос-Брокер», дочерней компании Банка Москвы. Мы оказываем брокерские услуги на фондовом рынке — это доступная каждому возможность эффективного управления капиталом. Вы можете самостоятельно принимать участие в торгах на рынке ценных бумаг по всем категориям финансовых инструментов: акциям, корпоративным и муниципальным облигациям, ADR/GDR, фьючерсам и опционам в режиме реального времени.

Брокерские услуги Банка Москвы — это использование самых современных финансовых и информационных технологий. Стандарты работы, принятые у нас, значительно снижают издержки, позволяя при этом получать широкий набор услуг, не отходя от своего стационарного или мобильного компьютера, где бы вы ни находились!

Приглашаем вас к обсуждению проблем и перспектив рынка брокерских услуг. Пожалуйста, задавайте свои вопросы о брокерских услугах Банка Москвы, методах и стандартах нашей работы.

С уважением,
Дмитрий Косов, Генеральный директор ООО «Мос-Брокер»

Раздел модерируется представителями ООО «Мос-брокер».
информация о банке «БМ-Банк»

На ваши вопросы отвечает эксперт ООО "Мос-брокер".

Дмитрий Косов
Дмитрий Косов
генеральный директор
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Добрый день!
Планирует ли Мос-Брокер организовать доступ клиентов на валютный рынок ММВБ?

постоянный адрес
a_nekto (Москва) 17.09.2012 11:02
Ответ:

Добрый день, a_nekto!

Да, ВТБ Капитал Брокер планирует в 2013 году предоставить Клиентам доступ к операциям на Валютном рынке Московской биржи.

С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Косов

Дмитрий Косов
Вопрос:

Здравствуйте.
Почему у Мос-брокера отсутствует рейтинг рейтингового агентства? Почему Мос-брокер отсутствует в различных рейтингах, таких как Рейтинг крупнейших брокеров РБК или Рейтинги активности по обороту средств, количеству активных и зарегистрированных клиентов на сайте биржи ММВБ-РТС?

постоянный адрес
raser (Смоленск) 17.09.2012 07:32
Ответ:

Добрый день, RASER!

Наши учредители (ВТБ Капитал, Банк ВТБ), у которых имеются необходимые международные рейтинги, не считают целесообразным получение отдельного рейтинга для ВТБ Капитал Брокер. Аналогичная позиция относительно участия в рейтингах по оборотам, количеству клиентов и пр.

С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Косов

Дмитрий Косов
Вопрос:

Меня отговаривает от форекса один фондовый трейдер.
Он говорит, что по законодательству Российской Федерации Р. Ф.) в сфере межбанковской валютной биржевой торговли, физические лица, имеющие Российское гражданство на «реал» не допускаются (в отличие от фондового рынка). Допускаются только юридические лица, имеющие на это специальную лицензию. Поэтому те брокеры, которые предлагают межбанковский FOREX физическим лицам (имеющим Российское гражданство), естественно на «реал» не выводят. Тогда о каких правах юридической поддержки физ. лиц Р. Ф. можно говорить, вступивших в соглашение с такими брокерами. Такой брокер кинет физ. лицо Р. Ф. и это физ. лицо никому ничего не докажет. Потому что физ. лицо Р. Ф. само дало согласие на своё участие в сфере валютных операций, на которые по законодательству Р. Ф. не имеет юридических прав. И поэтому у таких брокеров весьма мутно дела обстоят в налоговой сфере.
А я недавно на каком — то сайте (кажется ВТБ 24, точно не помню) прочитал, что в 2012-ом году были внесены поправки в законодательство Р. Ф. по части межбанковской валютной биржевой торговли. Говорящие о том, что с таково — то месяца 2012-го года физические лица, имеющие Российское гражданство теперь на «реал» допускаются.
Теперь я ищу сайт с этой статьёй и больше не могу найти. На каком сайте видел, не помню. Помогите найти? Дайте ссылку? Хочу ещё раз убедиться, что эта статья мне не показалась. И наконец — то за всю недавнюю историю форекса в России, с 2012-го года обычный Российский гражданин, теперь имеет законный доступ на реальный форекс без лохотрона!

постоянный адрес
Дмитрий 222777 (Новокузнецк) 09.08.2012 09:10
Ответ:

Добрый день, Уважаемый Клиент!

Рекомендуем Вам ознакомиться с информацией в разделе Валютный рынок Московской биржи http://rts.micex.ru/ru/markets/currency/.

С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Косов

Дмитрий Косов
Вопрос:

Здравствуйте, Дмитрий.
Проконсультируйте, пожалуйста, по нескольким вопросам:

1. Включен ли НДС в комиссию по тарифному плану «Единый» (к сожалению, не нашла на сайте «Мос-брокера» данную информацию).
2. Верно ли я поняла, что скидка 10% предоставляется действующим клиентам ОАО «Банк Москвы» независимо от продолжительности действия договора заключенного с банком? То есть я могу сегодня открыть расчетный счет в ОАО «Банк Москвы» и сразу претендовать на скидку 10% если стану клиентом ООО «Мос-брокер»?
3. Есть ли ограничения на минимальный размер счета?

Заранее спасибо за ответ.

С уважением,
Наталья.

постоянный адрес
НатальяВ (Великий Новгород) 16.07.2012 19:47
Ответ:

Добрый день, уважаемая Наталья!

1. НДС включен в наши комиссии. Также добавлю, что комиссий за использование торговой системы либо выдачу сертификата ЭЦП и т. п. у нас нет.

2. Вы абсолютно правильно поняли! Открывайте счет в любом Отделении Банка Москвы — в том числе это можно сделать, когда обратитесь туда же для подписания Заявлений на брокерское обслуживание. Скидка 10% предоставляется от размера брокерской комиссии за совершение торговых операций на рынке ценных бумаг.

3. Ограничения на минимальный размер денежных средств для открытия счета у нас нет.

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!

С наилучшими пожеланиями,

Дмитрий Косов

Дмитрий Косов
Вопрос:

Здравствуйте.
Хотелось бы знать, может ли физическое лицо-нерезидент (проживаю в Украине)приобретать паи российских ПИФов? И если да, то:
— какие дополнительные расходы при этом несет инвестор (налогообложение)?
— оказывает ли данная компания подобные услуги?

постоянный адрес
Белена (Севастополь) 09.02.2012 00:56
Ответ:

Уважаемая Белена, добрый день!

Нерезиденты могут приобретать паи ПИФов без проблем — и через офисы соответствующих Управляющих Компаний, и через офисы агентов (банков и/или брокеров), и на биржевых торгах Фондовой биржи ММВБ-РТС (через брокерский счета у брокера).

К сожалению, налог на доходы от операций с ценными бумагами, в т. ч. с паями ПИФов, для физических лиц-нерезидентов достаточной большой — 30% (вместо 13% для резидентов).

Через брокерский счёт в ООО «Мос-брокер» можно покупать паи на биржевых торгах ММВБ-РТС.

С наилучшими пожеланиями,

Дмитрий Косов
Вопрос:

Здравствуйте
Скажите пожалуйста, может ваш банк профинансировать строительство современных многоуровневых паркингов в г. Тула под залог этих самых паркингов, и если да то что для этого нужно?

постоянный адрес
kolan712 (Тула) 30.01.2012 14:33
Ответ:

Уважаемый Николай, добрый день!

Думаю, что Вам будут интересны предложения Банка Москвы для представителей бизнеса. Подробнее о них можно прочитать на нашем сайте: http://www.bm.ru/ru/business/

С наилучшими пожеланиями, 

Дмитрий Косов
Вопрос:

получаю з\п на карту мос банка как установить смс оповещение?????????

постоянный адрес
teterevmaxim123 (Москва) 30.01.2012 13:09
Ответ:

Уважаемый Максим, добрый день!

Вам необходимо обратиться в ближайшее отделение Банка Москвы с документом, удостоверяющим личность. Наши сотрудники Вам обязательно помогут. 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Дмитрий Косов
Вопрос:

Здравствуйте! Скажите почему в демо версии КВИК постоянно большая доходность. Скачивал у разных брокеров и в чем отличие от реальных торгов?

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(mosbroker) ООО «Мос-Брокер» (Челябинск) 23.01.2012 18:54
Ответ:

Уважаемый Витя,
добрый день!

Цены в демонстрационной версии КВИК формируются на основании информации о ходе реальных биржевых торгов, происходивших в один из предшествующих дней.
Начиная с 18:45 в демо-версии включается генератор значений, который формирует цены, основываясь на математических алгоритмах. Возможно, причиной высокой доходности является именно этот факт.

С другой стороны, психологическое поведение инвестора обычно меняется, когда он торгует виртуальными, а не реальными средствами. И это также может приводить к изменению финансового результата операций.

С наилучшими пожеланиями,
 

Дмитрий Косов
Вопрос:

к Вам с последней надеждой вернуть деньги! являюсь клиентом вашего банка уже год! купил товар ON -LINE 28 октября 2011 на всемирном аукционе WWW.EBAY.COM- транзакция произведена одной суммой −2065 $- ТОВАР ПРИШЕЛ РАЗБИТ — то есть сильно отличаюшийся от описаного! товар не получал -сразу с почты отправил обратно в США. Американский отправитель отказывается общаться со мной. я знаю что есть программа защиты клиентов при покупках ON-LINE так называемый CHARGEBACK-это единственный способ получить деньги назад -как я могу подать и в какой срок и какие документы в Албфа-банк?-ближайший филиал ко мне и там я получал карту VISA -ОМСК ул. Куйбышева 79

постоянный адрес
ra9mp (Омск) 05.01.2012 19:39
Ответ:

Уважаемый ra9mp, добрый день!

Судя по Вашему обращению, платёж был осуществлен с карты банка, к которому эта лента, посвященная брокерским операциям на рынке ценных бумаг, не имеет отношения. 

От себя могу лишь посоветовать перед покупками тщательно изучать все сведения о правилах платежей (в т. ч. и при возврате товара) на сайте соответствующего интернет-магазина. И далее строить своё общение с магазином на их основании.

Если Вы сейчас уже не видите другого выхода, кроме опротестования транзакции, то следует подробно изучить и далее строго следовать правилам chargeback банка — эмитента карты. И соответствующей платёжной системы (Visa.com или MasterCard.com).

Помимо этого воспользуйтесь поисковыми системами и поищите в интернете отзывы других пользователей о том, как они поступали в подобных случаях (куда и что писали, какие документы предоставляли и т. п.).

Удачи!

С наилучшими пожеланиями,
 

Дмитрий Косов
Вопрос:

Здравствуйте. Я являюсь соискателем на вакансию «трейдер фондового рынка». Подскажите, пожалуйста, к кому мне обратиться по вопросу трудоустройства.
Заранее благодарю.

постоянный адрес
(mosbroker) ООО «Мос-Брокер» (Москва) 02.01.2012 01:51
Ответ:

Уважаемый Сергей, добрый день!

В данный момент мы не проводим набор соискателей на данную вакансию. Вы можете отправить резюме на адрес нашего отдела подбора персонала

Job@mmbank.ru

 и мы обязательно рассмотрим его, когда будем искать новых сотрудников. 

С наилучшими пожеланиями

Дмитрий Косов
Вопрос:

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. В 2010 году погибла моя сестра, её муж и двое детей в автомобильной аварии. Перед смертью они взяли потребительский кредит на сумму 500 тыс. руб. Зять — заемщик, а моя сестра — поручитель. Оплату производили своевременно, следовательно, исков не к заёмщику не к поручителю не предъявлялось. После их смерти, наследство оформлено раздельно (т.е. совместно нажитое имущество отсутствует). При этом, наследство сестры (поручителя) уже оформлено полностью и получено в собственность, а наследство зятя (заемщика) частично (получено свидетельство о наследстве на разбитую машину на 17 тыс. руб., а подтверждающие документы на 1/4 доли в квартире нотариусу ещё не предоставлены).
Необходимо отметить, что в договоре поручительства предусмотрено, следующее:
— поручитель и заемщик отвечают перед банком солидарно;
— поручитель также отвечает перед банком за любого нового должника в случае перевода на него долга заемщика по основному обязательству солидарно с этим должником;
— поручитель отвечает перед банком, независимо от наступления обстоятельств, освобождающих заёмщика от исполнения основного обязательства и (или) вследствие которых, исполнение заемщиком основного обязательства невозможно (в том числе, но не ограничиваясь, в случае смерти заёмщика — физического лица или ликвидации заёмщика — юридического лица).
Вопросы:
1. Может ли банк подать в суд на наследника поручителя или договор поручительства утратил силу в связи со смертью поручителя?
2. Если да, то может ли стоять вопрос о солидарной выплате кредита соразмерно полученному наследству, т. е. с наследника заемщика −17.т.р., а с наследника поручителя — 483 т. р. или основной иск должен предъявляться к наследнику заёмщика (в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества), а наследник поручителя становится ответственным за исполнение наследником заемщика обязательства (в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества), т. е не более 17 т. р.?
3. Как определяется стоимость перешедшего наследственного имущества в виде рыночной стоимости в соответствии с актом оценки или стоимости указанной в свидетельстве о наследстве?

постоянный адрес
(mosbroker) ООО «Мос-Брокер» (Город Сургут) 30.12.2011 08:13
Ответ:

Уважаемая Юлия, здравствуйте!
Искренне соболезную Вашему горю.
Рекомендую Вам обратиться за консультацией в банк, выдавший кредит Вашим родственникам. Надеюсь, его сотрудники подскажут возможные варианты выхода из сложившейся ситуации

Дмитрий Косов
Вопрос:

здравствуйте как вы думаете что будит с зола там до канца года?как выбрать брокера и фирму где не надуряд?и есть ли чёрный с писак на брокеров и как на не во папасть.

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(mosbroker) ООО «Мос-Брокер» (Донецк) 13.12.2011 14:17
Ответ:

Уважаемый Виталий, добрый день!

К сожалению, даже ведущим экспертам на фондовом рынке неведомо, что будет с зола. Надо следить за динамикой, применять методы технического анализа.

Если есть сомнения, то брокерскую фирму можно выбрать по рейтингам, которые публикуют:
либо деловые СМИ (РБК http://rating.rbc.ru/category.shtml?investcomp),
либо независимые агентства (www.brokers-rating.ru), либо биржа ММВБ (http://www.micex.ru/markets/stock/members/topoperators/637).

«Чёрного списка» брокеров нет. Эта область деятельности находится под контролем регулятора (ФСФР www.fcsm.ru), который, при выявлении нарушений в оказании услуг, просто приостанавливает либо прекращает деятельность компании как профессионального участника рынка ценных бумаг.

С наилучшими пожеланиями в Новом Году,
Дмитрий Косов

Дмитрий Косов
Вопрос:

Что позволяет осуществлять государству Рынок ценных бумаг?

постоянный адрес
(mosbroker) ООО «Мос-Брокер» (Саратов) 10.12.2011 15:21
Ответ:

Уважаемая Юлия, добрый день!

Вы задали вопрос, ответ на который подчас занимает целые монографии. Поскольку, с одной стороны, существует множество базовых (теоретических) аспектов взаимодействия государства и фондового рынка, с другой — множество практических реализаций, отличающихся в том числе и от страны к стране.

Самое простое — рынок ценных бумаг предоставляет государству возможность получать прибыль от операций на нём. В частности, все знаю о вложениях валютного резерва страны в облигации надёжных эмитентов (чаще всего — других стран). Что делается, в том числе, и с целью получения прибыли (от курсовой разницы и/или от купонов).

В связи с чем, для более детального ответа прошу либо конкретизировать вопрос, либо порекомендую обратиться к литературе по теме — например, к «Базовому курсу по рынку ценных бумаг» и т. п.

Дмитрий Косов
Вопрос:

как стать вашим клиентом длля торговли на forts?

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(mosbroker) ООО «Мос-Брокер» (Taganrog) 19.11.2011 23:46
Ответ:

Уважаемый Александр, добрый день!

Нет ничего проще.

Для этого на сайте

www.mos-broker.ru размещена краткая пошаговая инструкция

http://www.mos-broker.ru/broker_services/join. Выполнив все перечисленные в ней действия, Вы сможете совершать операции в т. ч. и на ФОРТС.

С наилучшими пожеланиями,

Дмитрий Косов
Вопрос:

Добрый день!
В свете объединения бирж ММВБ и РТС какие изменения ждут клиентов Мос-Брокера?

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a_nekto (Москва) 15.11.2011 11:58
Ответ:

Добрый день!

Только те изменения, которые будут непосредственно следовать из этого процесса (к примеру, в документы будут вноситься изменения, связанные со сменой юр. лица — организатора торгов на площадках, и т. п. действия).

В остальном — все сохраняется как есть.

С наилучшими пожеланиями,

Дмитрий Косов

Горячая линия с 10.09.2010 просмотрена 55 441 раз