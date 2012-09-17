На ваши вопросы отвечает эксперт ООО "Мос-брокер".

Уважаемые клиенты!

Рад приветствовать вас на странице Горячей линии ООО «Мос-Брокер» , дочерней компании Банка Москвы. Мы оказываем брокерские услуги на фондовом рынке — это доступная каждому возможность эффективного управления капиталом. Вы можете самостоятельно принимать участие в торгах на рынке ценных бумаг по всем категориям финансовых инструментов: акциям, корпоративным и муниципальным облигациям, ADR/GDR, фьючерсам и опционам в режиме реального времени.

Брокерские услуги Банка Москвы — это использование самых современных финансовых и информационных технологий. Стандарты работы, принятые у нас, значительно снижают издержки, позволяя при этом получать широкий набор услуг, не отходя от своего стационарного или мобильного компьютера, где бы вы ни находились!

Приглашаем вас к обсуждению проблем и перспектив рынка брокерских услуг. Пожалуйста, задавайте свои вопросы о брокерских услугах Банка Москвы, методах и стандартах нашей работы.

С уважением,

Дмитрий Косов, Генеральный директор ООО «Мос-Брокер»