На ваши вопросы отвечают эксперты МДМ-Банка

Данный раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам кредитования малого и среднего бизнеса. Наши эксперты готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно по кредитным продуктам МДМ-Банка . Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, вам необходимо нажать на значок «Задать вопрос» и изложить его суть. Вопрос будет направлен экспертам, которые в короткие сроки подготовят на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.