На ваши вопросы отвечают эксперты МДМ-Банка

|Вопрос:
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Здравствуйте Михаил.
Расскажите пожалуйста по какам принципам банк выясняет кредитоспособность клиента при выдаче кредита для открытия бизнеса.
И что, как правило, необходимо для получения такого кредита, при условии, что бизнес начинается «с нуля"(условия кредитования)?
Большое Спасибо.
С Уважением, Николай.
|Ответ:
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Мы не кредитуем старт бизнеса, поэтому рассказать о принципах работы именно нашего банка с такими заявками нечего.
ПОлагаю, что для выяснения платежеспособности необходим бизнес-план и некий анализ рыночной ситуации.
|Вопрос:
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На данный момент зарегистрировался как ИП. Планировал заниматься грузоперевозками, но сначала хотелось бы купить грузовую машину. Могу ли я получить в вашем банке кредит на покупку её. Срок работы ИП 0 месяцев. В качестве залога — грузовая машина с прицепом, которую собираюсь купить.
|Ответ:
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Нет, по условиям нашей программы кредитования, срок официальной регистрации должен быть не менее 3 мес., фактической предпринимательской деятельности — не менее 9 мес.
|Вопрос:
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Овердрафт — 3 мес. Есть ли такая услуга в вешем банке.
|Ответ:
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Лимит по овердрафту устанавливается на 12 мес., но обнуляется — раз в 30 мес.
Если вам необходимо использовать средства более длительный период, то можно открывать возрбновляемую кредитную линию, тогда вы сможете в любое время брать и погашать кредит в рамках утвержденного лимита.
|Вопрос:
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Хотели бы кредитоваться на условиях внешнеторгового финансирования. Условия контракта — зарубежный поставщик требует 100% предоплату, в течение месяца с момента её поступления изготавливает и поставляет необходимое оборудование (стоимость — 500 тыс. долларов). На каких условиях в Вашем банке возможно финансирование подобной сделки с участием зарубежных банков, если вообще возможно.
|Ответ:
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Я так понимаю, что вас интересует аккредитив. Да, мы работаем с такими операциями, но более подробно по тарифам, порядку работы уточните, пожалуйста, у наших специалистов лично, либо заполнив заявку на сайте
Наши адреса в Челябинске:
ул. Российская 251, тел.: 261-40-60
ул. Труда 84, оф. 203, тел.: 247-52-27
|Вопрос:
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Где можно оперативно получить информацию о мировом рейтинге банка?
|Ответ:
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На сайте банка www.mdmbank.ru вы можете найти все рейтинги МДМ-Банка.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Скажите пожалуйста, вот я хотела бы начать свое дело, но для этого мне нужен кредит. Какие условия должны быть для этого? Если можно все в подробностях…
|Ответ:
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По условия нашей программы кредитования, мы выдаем кредиты если бизнес официально зарегистрирован не менее 3 мес., а фактическая предпринимательская деятельность ведется не менее 9 месяцев.
Старт бизнеса, к сожалению, мы не кредитуем.
|Вопрос:
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работаю ИП с 1993 года есть ли возможность получить кредит на приобретение товара и какие нужны документы?
|Ответ:
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Есть такая возможность.
Рекомендую вам оставить заявку на нашем сайте или на нашем промо-сайте. Наши эксперты свяжутся с вами и расскажут о необходимых документах и процедурах.
|Вопрос:
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Добрый день,Михаил!
Хорошо помню ВАС по совместной работе в КМБ-банке,где работал с 2002 по 2005 г. г. в экономической безопасности.Переодически,по роду деятельности,посещаю сайты «Банки.ру», «Банкир.ру» и др. Приятно видеть знакомые лица,читать знакомые фамилии и от души радоваться их успехам.Судя по количеству вопросов к Вам и качесту ответов на них, Вы добились на нашем поприще немалых успехов.Искренне рад за Вас! С наилучшими пожеланиями, Юрий.
|Ответ:
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Спасибо!
|Вопрос:
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я хочу получить кредит 500000р. на 5 лет но работы у меня нет есть в собственности 2к. квартира машина сам я неофициально торгую на рынке одеждои но никаких документов нет есть место на рынке плачу за него аренду но все это неофициально короче работаю сам на себя езжу в китаи привожу товар и реализую на рынке документов предпринемателя нет как мне получить кредит можно получить под квартиру или нет ответьте пожалуиста.
|Ответ:
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В любом банке требования к вам будут одинаковые — вам необходимо зарегистрироваться. В противном случае, скорее всего, вы получите отказ, даже не смотря на то, что фактически бизнес у вас есть.
|Вопрос:
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С какими банками лучше работать малому бизнесу?Где проценты более выгодные?
|Ответ:
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Проценты и требования практически во всех банках, которые вообще работают с малым бизнесом. Поэтому мой совет получить консультацию сразу в нескольких банках и выбирать именно тот банк, который подходит вам.
|Вопрос:
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какую систему (кредит или лизинг) выгоднее использовать при открытии ООО ,которое будет заниматься перевозками на фурах.
|Ответ:
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Как в кредите, так и в лизинге есть свои преимущества. Чтобы определится с услугой нужно знать некоторыеданные о деятельности вашей компании. При консультации с экспертом, вам обязательно посоветуют более выгодный вариант именно для вашего случая.
|Вопрос:
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Занимается ли ВАШ банк кредитованием под залог земли. Заранее спасибо за ответ
|Ответ:
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Да, занимается. но в составе залога кроме земли должно быть и другое имущество.
|Вопрос:
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Я взяла кредит на развитие бизнеса. Хочу перекрыть его. Возможноли эта процедура.
|Ответ:
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Если Вы имеете в виду досрочное погашение кредита, то это возможно.
|Вопрос:
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уважаемый Михаил.то что у нас молодая фирма есть оборудование но нет начального капитала для дальнейшего развития.как нам лучше поступить?
|Ответ:
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Если бизнес действует, то вы можете оформить кредит на пополнение оборотных средств.
Если же есть оборудование, но бизнес не работает, то в этом случае мы не сможем рассмотреть вашу заявку, т. к. нам нужны данные за прошлый период для оценки кредитоспособности компании.
|Вопрос:
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Может ли денежный вклад выступыть в качестве предмета залога? если да, как можно в дальнейшем реализовать этот вид залога?
Заранее Спасибо.
|Ответ:
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Да может. И вклад физического лица и депозит юр. лица может быть предметом залога согласно договора залога. В случае не исполнения обязательств, деньги со вклада перечисляются в счет погашения по кредиту.
Горячая линия с 14.03.2008 просмотрена 86 780 раз