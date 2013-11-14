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Связной Банк: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами Связного Банка. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.
Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к Связному Банку, будут удаляться.
информация о банке «Связной Банк»

На ваши вопросы отвечает эксперт Связного Банка.

Валерия Курепина
Валерия Курепина
директор департамента обслуживания клиентов Связного Банка
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Кредитные карты 5144 Разное 202 Вклады 93 О банке 62 Потребительские кредиты 60 Автокредиты 3
Вопрос:

я оформлял в вашем банке дебиторскую карту и в 2013 г. я в связи с ненадобностью написал заявление о прекращении услуг. В этот же день я получил документ, что каких либо задолжностей я перед банком не имею и сотрудниками была уничтожена моя карта (то есть я не имею больше возможности воспользоватся вашими услугами) однако в настоящее время мне позвонили с вашего банка и уведомили меня, что ваш банк продолжает мне оказывать какие то услуги и сформировали платеж который я должен оплатить. Я надеюсь вы разберетесь в сложившейся ситуации и примите меры по списанию данного платежа за услуги которые вы не оказывали и которыми я уже воспользаваться ни как не мог.

постоянный адрес
kf. (Саратов) 14.11.2013 17:13
Ответ:

Ответ для kf.

Взыскание задолженности банком производится в соответствии с законодательством РФ.

К сожалению, идентифицировать Вас как клиента Связного банка не удалось, поэтому у меня нет возможности проверить информацию по Вашему счету. Для проверки информации просьба предоставить на электронный адрес response_banki.ru@svyaznoybank.ru Ваши полные данные: Ваши ФИО, дату рождения, контактный номер телефона и ссылку на вопрос, оставленный на сайте banki.ru.

Валерия Курепина
Вопрос:

Валерия, добрый день! Пошел оформлять вашу прекрасную карту с 50 дневным, льготным периодом. Я менеджера предупредил заранее, что мне необходимо деньги наличными. Дальше- оформляем, подписываем все документы, фотографируюсь и когда подходит время оплатить за пользование карты 600 руб., она мне говорит, что это карта только для безналичного расчета. Я соответственно отказываюсь от карты (из за без надобностью), но кроме анкеты мне нечего не отдали. Позвонил по горячей линии, сказали, что кредит не оформлен. (переживаю) Должны ли менеджеры магазина мне на руки отдать какое либо «заявление» о том, что я отказался от кредитной карты? Надеюсь на понимание,спасибо.

постоянный адрес
zakr_alex (НОВОКУЗЕЦК) 14.11.2013 12:12
Ответ:

Ответ для zakr_alex

Сожалею, что произошла данная ситуация. При оформлении карты обязательным условием ее выдачи является Ваше согласие с «Общими условиями обслуживания физических лиц в Связном банке» и Тарифами банка. Согласившись, Вы подписываете заявление на получение карты, и после этого Вам на руки выдается его копия и карта. В ином случае сотрудник центра мобильной связи «Связной» просто прерывает процесс оформления карты, при этом какой-либо подтверждающий документ от него не требуется. Для дополнительной проверки информации по данной ситуации рекомендую Вам направить на электронный адрес Ваши данные: ФИО, дату рождения, контактный номер телефона, а также ссылку на Ваш вопрос на сайте banki.ru.

Валерия Курепина
Вопрос:

Здравствуйте.
Телефон с смс с персональным клиентским номером утерян. Как я могу получить свой номер иным способом — например на емейл либо по телефону? Карта при себе, информацию могу назвать.

постоянный адрес
Roger21rus (Москва) 14.11.2013 09:45
Ответ:

Ответ для Roger21rus

Добрый день. Для восстановления Персонального клиентского номера (ПКН) для входа в Qbank Вы можете написать в свободной форме заявление с указанием всех данных (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, 4 последние цифры номера Вашей карты с лицевой стороны). Отсканированный оригинал заявления, отсканированный оригинал первой страницы паспорта и отсканированный оригинал дополнительного печатного документа с фотографией (качестве дополнительного документа также может быть предоставлен отсканированный оригинал СНИЛС) необходимо отправить на info@svyaznoybank.ru. Если Ваш запрос будет обработан, то Вам на мобильный номер телефона, зарегистрированный по карте, поступит смс-сообщение с ПКН.

Кроме того, восстановить ПКН Вы сможете по звонку в центр поддержки клиентов по номеру 8-800-100-00-05 (потребуется назвать персональную информацию).

После этого Вам необходимо будет зарегистрироваться в Qbank на сайте qbank.ru. В открывшемся окне перейдите по ссылке «Зарегистрироваться и получить новый пароль». После этого введите, пожалуйста, Ваш ПКН, который Вы получили в смс-сообщении от банка, и дату рождения.

При появлении страницы с обновлением персональной информации, пожалуйста, подождите несколько минут и нажмите на кнопку «Обновить» или клавишу F5. После обновления страницы Вы получите смс-сообщение с кодом подтверждения входа в QBank. Далее введите, пожалуйста, его в поле «код из SMS», затем введите Ваш пароль.

Пароль рекомендую составлять следующим образом:

— длина пароля должна быть от 8 до 15 символов, содержать цифры и не менее 3 латинских букв;

— пароль не должен содержать более 3 последовательных символов на клавиатуре (например, 123 или qwe);

— пароль рекомендуется менять не реже 1 раза в 4 месяца.

В дальнейшем для входа в QBank нужно будет указывать ПКН, пароль и код подтверждения из смс-сообщения, который банк будет направлять после ввода основного пароля на ваш мобильный телефон. При желании код подтверждения можно отключить в разделе QBank «Настройки».

Хочу заметить, что разовые пароли и все сообщения от банка будут приходить только на номер мобильного телефона, который Вы указывали при оформлении карты или другого продукта банка.

Валерия Курепина
Вопрос:

Доброго времени суток.

Хотелось бы знать что такое:

1) Погашение комиссии по договору

2) Погашение начисленных срочных процентов по договору

и что за какие из услуг взимается?

постоянный адрес
vktula (Тула) 14.11.2013 03:35
Ответ:

Ответ для vktula

Добрый день. Согласно Общим условиям обслуживания физических лиц в Связном банке (ЗАО) банк начисляет проценты за пользование кредитными денежными средства, а также формирует комиссии в соответствии с действующими тарифами банка. 

При пополнении карты Связной банк денежные средства списываются в следующем порядке:

1. погашение относящихся к данному минимальному платежу ежемесячных комиссий по кредиту (если таковые предусмотрены);

2. погашение процентов, начисленных на просроченную часть тела кредита, входящую в данный минимальный платеж;

3. погашение процентов, начисленных за Расчетный период, к которому относится данный минимальный платеж;

4. погашение тела кредита в размере денежных средств, оставшихся от минимального платежа после погашения вышеперечисленных комиссий и процентов.

Проценты за пользование кредитом начисляются банком ежедневно, начиная со дня, следующего за датой предоставления кредита, и по день возврата кредита включительно, на остаток суммы кредита учитываемой на начало операционного дня, из расчета процентной ставки, установленной в заявлении на получение кредита, и фактического количества дней процентного периода.

Рекомендуем Вам ознакомиться с действующими Тарифами банка на сайте https://www.svyaznoybank.ru/home/retail/rates_docs.aspx#1.

Для получения подробной консультации по детализации операций Вашего счета Вы можете обратиться в любое удобное для Вас время в центр поддержки клиентов нашего банка по номеру 8-800-100-00-05.

Валерия Курепина
Вопрос:

Здравствуйте. Как данное согласуется с действующим законодательством РФ (ГК.ГПК и т. д) и согласуется ли вообще.. «п 4.6.4.1. Через отделения почтовой связи путем направления письма.
Письмо считается полученным Клиентом по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты
направления письма по последнему известному Банку адресу Клиента. За неполучение и/или
несвоевременное получение Клиентом писем Банк ответственности не несет.» Или экономия на почтовые услуги связи (заказное)? просто «мудрейшая» формулировка…

постоянный адрес
Akvas (Safonovo) 13.11.2013 22:01
Ответ:

Ответ для Akvas

Добрый день! Уверяю Вас, что банк действует строго в рамках законодательства РФ и не скрывает условия предоставления и обслуживания карт. Уведомление клиенту о блокировке карты направляется банком обычным письмом по почте РФ по последнему известному банку адресу клиента или передается лично в руки клиенту в дату обращения в отделение банка.

Валерия Курепина
Вопрос:

Добрый день, возможно в банке Связной рефинансирование кредита по карте под ключ или пересмотр сроков и суммы ежемесячного платежа на полгода или год.
Причина в отсутствии возможности полностью вносить ежемесячный платеж, в виду наличия других кредитов, и постоянных задержек с выплатой зарплаты. Платить не отказываюсь. В банк обращалась не однократно, получаю отказы, и вообще не хотят идти на контакт. Есть желание решить вопрос мирно, тем более это явление временное. Готова в банк предоставить документы о наличие кредитов в других банков, справку о зарплате. Или другие документы.

постоянный адрес
Нелля (Москва) 13.11.2013 12:47
Ответ:

Ответ для Нелля

Добрый день! Я искренне сочувствую Вам в сложившейся ситуации. По Персональному кредиту может быть предоставлена услуга «Кредитные каникулы». Дополнительная услуга «Кредитные каникулы» позволяет отложить 1 (oдин) ежемесячный платеж по кредиту. Данная услуга предоставляется при отсутствии просрочек платежа, не чаще одного раза в 12 месяцев, начиная с даты выдачи кредита, после погашения не менее трех ежемесячных платежей и не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока действия кредитного договора. Для подключения услуги необходимо обратиться в центр поддержки клиентов по номеру 8 800 100 0005 (звонок бесплатный) минимум за 5 дней до даты ежемесячного платежа. Кредитные каникулы предоставляются клиенту по письменному заявлению, переданному лично клиентом или его представителем в подразделение банка или при его обращении в центр поддержки клиентов не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала кредитных каникул.

Датой начала кредитных каникул считается дата, следующая за датой платежа в процентном периоде, в котором поступило заявление на кредитные каникулы. Датой окончания кредитных каникул считается очередная дата платежа процентного периода, в котором были предоставлены кредитные каникулы (дата отсрочки).

Валерия Курепина
Вопрос:

Здравствуйте, Валерия. Как Вы помните, я задавала вопрос касательно увеличения кредитного лимита. Вы в своем ответе сообщили, что кредитный лимит никогда не будет увеличен, но
1. я получаю кредитные продукты в сторонних Банках
2. не допускала и не допускаю пропуска ежемесячного платежа.
Прошу повторно рассмотреть возможность увеличения кредитного лимита. С уважением, Баранникова Инна Игоревна.

постоянный адрес
barannikovainna2013 (Пермь) 12.11.2013 18:55
Ответ:

Ответ для barannikovainna2013

Добрый вечер! Мне искренне жаль, но увеличение кредитного лимита, действительно, возможно только по инициативе банка. Могу только порекомендовать совершать больше безналичных операций. Если предложение от банка появится, Вы обязательно будете проинформированы смс-сообщением.

Валерия Курепина
Вопрос:

Здравствуйте!
Мне без видимых причин и моей воли понизили кредитный лимит с 30 тыс до 2 тыс руб, это было в августе 2013. Я рассчитывала на эти деньги, мне пришлось брать кредит в другом банке под огромные проценты в срочной порядке.
Я позвонила в банк с просьбой вернуть мой кредитный лимит 30 тыс, мне ответили, что заявка принята. Сроков рассмотрения заявки нет, как решат — так и уведомят по смс. Сейчас ноябрь, ответа нет.
Хотелось бы узнать на каком основании мне без предупреждений уменьшили кредитный лимит. И почему банк так долго принимает решение о возвращении лимита (прошло уже 3 месяца)?

постоянный адрес
Tishinatixaya (Челябинск) 12.11.2013 17:52
Ответ:

Ответ для Tishinatixaya

Информация по данному вопросу была проверена. Размер кредитного лимита по Вашей карте был уменьшен до суммы задолженности. Банк на свое усмотрение изменяет величину кредитного лимита: как в большую, так и в меньшую сторону.

Действительно, заявка на восстановление кредитного лимита была принята. Решение об увеличении кредитного лимита принимается на основании комплексного анализа Ваших операций и производится банком автоматически. Данное решение принимается в каждом случае индивидуально. Как только у банка появится к Вам предложение, Вас обязательно проинформируют. Благодарю Вас за понимание. 

Валерия Курепина
Вопрос:

При выводе средств со счёта мегафона на карту связной банк мне система написала, что переводы возможны только в Российские банки, вывод я оформил на РСБ банк в кармане. Вы и вправду не Российский банк? Почему тогда вводите население страны в заблуждение? И добавлю: если вы считаете, что я что то непонятное обьясняю и ложь распространяю, то все вопросы к мегафону!

постоянный адрес
Chudesniy (Белгород) 11.11.2013 22:02
Ответ:

Ответ для Chudesniy

Связной Банк (ЗАО) является российской компанией, лицензия ЦБ РФ № 1961.

Валерия Курепина
Вопрос:

Добрый вечер. Написал на сайте через форму обратной связи, но обещанного ответа в течении 3-х дней так и не получил, в связи с чем вынужден продублировать своё сообщение здесь.

Недавно приобрёл дебетовую карту вашего банка, в связи с чем возникли вопросы:
1. Предусматривает ли процедура выдачи ДЕБЕТОВОЙ карты сбор таких сведений, как наличие недвижимости и автомобиля в собственности, уровень заработной платы, а так же снятие ксерокопии паспорта и фотографирование клиента? На мой взгляд, вся эта информация необходима при оформлении кредита, но никак не дебетовой карты, по которой клиент будет распоряжаться исключительно собственными средствами.

2. Как я могу быть уверен, что полученная информация не будет использована для оформления кредита без моего ведома? Отображается ли каким либо образом наличие выданных кредитов (или кредитных карт) при входе в интернет-банк?

3.Какие документы выдаются клиенту вместе с картой? Мне по началу отдали только памятку. Когда я сказал, что мне нужна моя копия договора — распечатали документы, и хотели отдать без подписи, и только когда я настоял — поставили подпись и печать. Это нормальная практика? В любом случае, среди документов у меня — «Расписка в получении карты», «Заявление на оформление карты», «Анкета клиента», «Памятка держателя карты» и «Условия страхования». Копии договора обслуживания нет. Так и должно быть?

4. Конверт с картой. Он был не заклеен. Вернее, заклеен на три маленькие точки, а не по всей длине клеевой полосы. Это нормально? Ничто не мешает аккуратно вскрыть его, и потом заклеить на те же самые три точки. Как я могу быть уверен, что номер карты и CVC код не известен третьим лицам?

5. Оформляя карту, я думал, что на средства на карте будут начисляться проценты, и что я смогу открыть счёт SAFE (специально хотел получить её до 5.11.2013). Оказалось, что это не так. Моя оплошность, каюсь. В итоге — ещё одна дебетовая карта мне без надобности. Что следует предпринять, чтобы отказаться от карты и оплаты услуги SMS информирования, а так же удаления всех моих персональных данных из баз данных и других документов вашего банка?

постоянный адрес
Deto4kin (Тольятти) 11.11.2013 17:58
Ответ:

Ответ для Deto4kin

Добрый день! По пунктам отвечу на все возникшие у Вас вопросы.

1. В заявлении указано, что Вы оформили карту с кредитным лимитом равным нулю. В процессе пользования картой банк может предложить Вам кредитный лимит, который Вы сможете отключить по звонку в центр поддержки клиентов, если он Вам не требуется. Именно по этой причине банк запрашивает всю необходимую информацию.

2. В банке можно оформить только одну кредитную карту на одно физическое лицо, оформление второй невозможно даже по техническим причинам. Кроме того, в нашем банке вводятся новые меры, направленные на недопущение случаев мошенничества. В интернет-банке отображаются все оформленные на Вас продукты.

3. Сожалею, что изначально из всех документов Вам была выдана только памятка. Отправьте, пожалуйста, Ваши ФИО, дату рождения, адрес центра мобильной связи связной и дату обращения, а также ссылку на данный вопрос на электронный адрес response_banki.ru@svyaznoybank.ru. Мы уточним причину возникшей ситуации. Что касается договора оферты, он расположен в свободном доступе на сайте банка https://www.svyaznoybank.ru/Portals/sbank/documents/retail/person_overall_26_08_2013.pdf.

4. Все конверты доставляются в центры мобильной связи «Связной» закрытыми. Если Вам показалось, что конверт был распечатан, Вы могли отказаться от оформления карты. В случае согласия на оформление карты и подписания заявления на её получение, Вы подтверждаете принятие Общих условий обслуживания и отсутствие с Вашей стороны каких-либо претензий. Через QBank можно отключить возможность оплаты картой через сеть интернет.

5. Для отключения услуги смс-информирования обратитесь в центр поддержки клиентов по бесплатному номеру телефона 8-800-100-00-05. Или отправьте письмо на электронный адрес info@svyaznoybank.ru заявление в свободной форме, в котором необходимо указать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, 4 последние цифры номера Вашей карты с лицевой стороны и поставить собственноручную подпись. Также следует приложить сканы: оригинала заявления, первой страницы паспорта, дополнительного печатного документа с фотографией (может быть предоставлен СНИЛС). Если решение отказаться от пользования картой является окончательным, необходимо написать заявление на закрытие счета.

Заявление можете написать в отделении банка, через систему QBank или отправить письмо по почте РФ на юридический адрес банка. Бланк заявления находится на сайте банка в разделе «Частным клиентам» / «Тарифы и документы» / «Общее» / «Заявления» / «Заявление на прекращение расчётов с использованием карты и закрытие счёта» https://www.svyaznoybank.ru/Portals/sbank/documents/retail/request_close_payment_account.pdf. Предварительно необходимо обратиться в центр поддержки клиентов для блокировки карты и отключения всех платных услуг. Для закрытия счета на карте не должно быть собственных денежных средств и задолженности. Срок закрытия счета не ранее, чем через 45 дней с момента получения банком Вашего заявления. 

Валерия Курепина
Вопрос:

Скажите пожалуйста,может быть так,что я приеду за картой,а мне откажут?Просто я хочу знать на какую сумму мне расчитывать на дорогу.А если мне одобрят карту,то 600 руб. за обслуживание карты мне надо сразу платить?

постоянный адрес
89522595794 (Архангельская обл.Ленский р-он,с.Яренск) 11.11.2013 17:08
Ответ:

Ответ для 89522595794

Сумму одобренного кредитного лимита Вы узнаете только после рассмотрения банком Ваших персональных данных. Если Вас устроят условия, которые предлагает банк, Вы оформляете карту и вносите 600 рублей.

Валерия Курепина
Вопрос:

Большое спасибо,до свидания.

постоянный адрес
89522595794 (Архангельская обл.Ленский р-он,с.Яренск) 11.11.2013 15:51
Ответ:

Ответ для 89522595794

Была рада помочь Вам! Всего доброго!

Валерия Курепина
Вопрос:

Высылается ли Ваша карта почтой и можно ли сделать онлайн заявку?

постоянный адрес
89522595794 (Архангельская обл.Ленский р-он,с.Яренск) 11.11.2013 14:57
Ответ:

Ответ для 89522595794

Карта оформляется только при личном обращении в центрах мобильной связи «Связной» и магазинах «ENTER», а также в отделениях нашего банка.

Валерия Курепина
Вопрос:

Еще один вопрос.Можно ли обналичивать деньги с кредитной карты?

постоянный адрес
89522595794 (Архангельская обл.Ленский р-он,с.Яренск) 11.11.2013 13:47
Ответ:

Ответ для 89522595794

За снятие наличных с карты комиссия взимается следующим образом: при снятии собственных средств на сумму менее 3000 рублей комиссия составит 100 рублей за операцию, если сумма более 3000 рублей — комиссия взиматься не будет; при снятии кредитных средств на сумму менее 3000 рублей комиссия составит 2,9% + 390 рублей за операцию, если сумма более 3000 рублей — 2,9% + 290 руб. за операцию.

Валерия Курепина
Вопрос:

Здравствуйте,Валерия.Я на данный момент не работаю-дома с ребенком,до этого работала в Москве не официально.Муж работает у ЧП.Мой личный доход в месяц 12500,мужа-от 15000,до 25000.Есть просрочки по кредиту.Очень нужно 100000 руб.,чтобы все погасить и платить в один банк.Есть ли возможность получить у Вас кредитную карту на эту сумму?Спасибо.

постоянный адрес
89522595794 (Архангельская обл.Ленский р-он,с.Яренск) 11.11.2013 13:11
Ответ:

Ответ для 89522595794

Добрый день! Для оформления карты необходимо иметь паспорт гражданина РФ с постоянной пропиской на территории РФ. Хочу отметить, что кредитная карта может быть оформлена при достижении клиентом 21 года. Решение о размере кредитного лимита и процентной ставке по кредиту принимается банком на основании комплексного анализа данных потенциального клиента в момент её оформления. Изначально может быть одобрено от 10 000 до 100 000 рублей. В дальнейшем кредитный лимит может быть увеличен до 250 000 рублей. Для оформления карты Вам также понадобится: 2 номера телефона (мобильный и стационарный); 600 руб. — комиссия за годовое обслуживание карты согласно тарифам банка. 

Оформить карту возможно при личном обращении в центрах мобильной связи «Связной» и магазинах «ENTER», а также в отделениях нашего банка. Уточнить удобный для Вас адрес, где возможно оформление, Вы можете на нашем сайте http://www.svyaznoybank.ru/home/bank/address/sbaddress.aspx#filter=5_0_4 или, обратившись в центр поддержки клиентов по бесплатному номеру 8 800 100 00 05 в любое удобное время.

Надеюсь, что в ближайшее время Вы станете нашим клиентом!

Валерия Курепина

Горячая линия с 11.02.2011 просмотрена 1 910 785 раз