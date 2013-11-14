На ваши вопросы отвечает эксперт Связного Банка.

Ответ для Roger21rus

Добрый день. Для восстановления Персонального клиентского номера (ПКН) для входа в Qbank Вы можете написать в свободной форме заявление с указанием всех данных (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, 4 последние цифры номера Вашей карты с лицевой стороны). Отсканированный оригинал заявления, отсканированный оригинал первой страницы паспорта и отсканированный оригинал дополнительного печатного документа с фотографией (качестве дополнительного документа также может быть предоставлен отсканированный оригинал СНИЛС) необходимо отправить на info@svyaznoybank.ru. Если Ваш запрос будет обработан, то Вам на мобильный номер телефона, зарегистрированный по карте, поступит смс-сообщение с ПКН.

Кроме того, восстановить ПКН Вы сможете по звонку в центр поддержки клиентов по номеру 8-800-100-00-05 (потребуется назвать персональную информацию).

После этого Вам необходимо будет зарегистрироваться в Qbank на сайте qbank.ru. В открывшемся окне перейдите по ссылке «Зарегистрироваться и получить новый пароль». После этого введите, пожалуйста, Ваш ПКН, который Вы получили в смс-сообщении от банка, и дату рождения.

При появлении страницы с обновлением персональной информации, пожалуйста, подождите несколько минут и нажмите на кнопку «Обновить» или клавишу F5. После обновления страницы Вы получите смс-сообщение с кодом подтверждения входа в QBank. Далее введите, пожалуйста, его в поле «код из SMS», затем введите Ваш пароль.

Пароль рекомендую составлять следующим образом:

— длина пароля должна быть от 8 до 15 символов, содержать цифры и не менее 3 латинских букв;

— пароль не должен содержать более 3 последовательных символов на клавиатуре (например, 123 или qwe);

— пароль рекомендуется менять не реже 1 раза в 4 месяца.

В дальнейшем для входа в QBank нужно будет указывать ПКН, пароль и код подтверждения из смс-сообщения, который банк будет направлять после ввода основного пароля на ваш мобильный телефон. При желании код подтверждения можно отключить в разделе QBank «Настройки».

Хочу заметить, что разовые пароли и все сообщения от банка будут приходить только на номер мобильного телефона, который Вы указывали при оформлении карты или другого продукта банка.