На ваши вопросы отвечает эксперт Связного Банка.

|Вопрос:
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я оформлял в вашем банке дебиторскую карту и в 2013 г. я в связи с ненадобностью написал заявление о прекращении услуг. В этот же день я получил документ, что каких либо задолжностей я перед банком не имею и сотрудниками была уничтожена моя карта (то есть я не имею больше возможности воспользоватся вашими услугами) однако в настоящее время мне позвонили с вашего банка и уведомили меня, что ваш банк продолжает мне оказывать какие то услуги и сформировали платеж который я должен оплатить. Я надеюсь вы разберетесь в сложившейся ситуации и примите меры по списанию данного платежа за услуги которые вы не оказывали и которыми я уже воспользаваться ни как не мог.
|Ответ:
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Ответ для kf.
Взыскание задолженности банком производится в соответствии с законодательством РФ.
К сожалению, идентифицировать Вас как клиента Связного банка не удалось, поэтому у меня нет возможности проверить информацию по Вашему счету. Для проверки информации просьба предоставить на электронный адрес response_banki.ru@svyaznoybank.ru Ваши полные данные: Ваши ФИО, дату рождения, контактный номер телефона и ссылку на вопрос, оставленный на сайте banki.ru.
|Вопрос:
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Валерия, добрый день! Пошел оформлять вашу прекрасную карту с 50 дневным, льготным периодом. Я менеджера предупредил заранее, что мне необходимо деньги наличными. Дальше- оформляем, подписываем все документы, фотографируюсь и когда подходит время оплатить за пользование карты 600 руб., она мне говорит, что это карта только для безналичного расчета. Я соответственно отказываюсь от карты (из за без надобностью), но кроме анкеты мне нечего не отдали. Позвонил по горячей линии, сказали, что кредит не оформлен. (переживаю) Должны ли менеджеры магазина мне на руки отдать какое либо «заявление» о том, что я отказался от кредитной карты? Надеюсь на понимание,спасибо.
|Ответ:
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Ответ для zakr_alex
Сожалею, что произошла данная ситуация. При оформлении карты обязательным условием ее выдачи является Ваше согласие с «Общими условиями обслуживания физических лиц в Связном банке» и Тарифами банка. Согласившись, Вы подписываете заявление на получение карты, и после этого Вам на руки выдается его копия и карта. В ином случае сотрудник центра мобильной связи «Связной» просто прерывает процесс оформления карты, при этом какой-либо подтверждающий документ от него не требуется. Для дополнительной проверки информации по данной ситуации рекомендую Вам направить на электронный адрес Ваши данные: ФИО, дату рождения, контактный номер телефона, а также ссылку на Ваш вопрос на сайте banki.ru.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Ответ для Roger21rus
Добрый день. Для восстановления Персонального клиентского номера (ПКН) для входа в Qbank Вы можете написать в свободной форме заявление с указанием всех данных (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, 4 последние цифры номера Вашей карты с лицевой стороны). Отсканированный оригинал заявления, отсканированный оригинал первой страницы паспорта и отсканированный оригинал дополнительного печатного документа с фотографией (качестве дополнительного документа также может быть предоставлен отсканированный оригинал СНИЛС) необходимо отправить на info@svyaznoybank.ru. Если Ваш запрос будет обработан, то Вам на мобильный номер телефона, зарегистрированный по карте, поступит смс-сообщение с ПКН.
Кроме того, восстановить ПКН Вы сможете по звонку в центр поддержки клиентов по номеру 8-800-100-00-05 (потребуется назвать персональную информацию).
После этого Вам необходимо будет зарегистрироваться в Qbank на сайте qbank.ru. В открывшемся окне перейдите по ссылке «Зарегистрироваться и получить новый пароль». После этого введите, пожалуйста, Ваш ПКН, который Вы получили в смс-сообщении от банка, и дату рождения.
При появлении страницы с обновлением персональной информации, пожалуйста, подождите несколько минут и нажмите на кнопку «Обновить» или клавишу F5. После обновления страницы Вы получите смс-сообщение с кодом подтверждения входа в QBank. Далее введите, пожалуйста, его в поле «код из SMS», затем введите Ваш пароль.
Пароль рекомендую составлять следующим образом:
— длина пароля должна быть от 8 до 15 символов, содержать цифры и не менее 3 латинских букв;
— пароль не должен содержать более 3 последовательных символов на клавиатуре (например, 123 или qwe);
— пароль рекомендуется менять не реже 1 раза в 4 месяца.
В дальнейшем для входа в QBank нужно будет указывать ПКН, пароль и код подтверждения из смс-сообщения, который банк будет направлять после ввода основного пароля на ваш мобильный телефон. При желании код подтверждения можно отключить в разделе QBank «Настройки».
Хочу заметить, что разовые пароли и все сообщения от банка будут приходить только на номер мобильного телефона, который Вы указывали при оформлении карты или другого продукта банка.
|Вопрос:
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Доброго времени суток.
|Ответ:
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Ответ для vktula
Добрый день. Согласно Общим условиям обслуживания физических лиц в Связном банке (ЗАО) банк начисляет проценты за пользование кредитными денежными средства, а также формирует комиссии в соответствии с действующими тарифами банка.
При пополнении карты Связной банк денежные средства списываются в следующем порядке:
1. погашение относящихся к данному минимальному платежу ежемесячных комиссий по кредиту (если таковые предусмотрены);
2. погашение процентов, начисленных на просроченную часть тела кредита, входящую в данный минимальный платеж;
3. погашение процентов, начисленных за Расчетный период, к которому относится данный минимальный платеж;
4. погашение тела кредита в размере денежных средств, оставшихся от минимального платежа после погашения вышеперечисленных комиссий и процентов.
Проценты за пользование кредитом начисляются банком ежедневно, начиная со дня, следующего за датой предоставления кредита, и по день возврата кредита включительно, на остаток суммы кредита учитываемой на начало операционного дня, из расчета процентной ставки, установленной в заявлении на получение кредита, и фактического количества дней процентного периода.
Рекомендуем Вам ознакомиться с действующими Тарифами банка на сайте https://www.svyaznoybank.ru/home/retail/rates_docs.aspx#1.
Для получения подробной консультации по детализации операций Вашего счета Вы можете обратиться в любое удобное для Вас время в центр поддержки клиентов нашего банка по номеру 8-800-100-00-05.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Как данное согласуется с действующим законодательством РФ (ГК.ГПК и т. д) и согласуется ли вообще.. «п 4.6.4.1. Через отделения почтовой связи путем направления письма.
|Ответ:
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Ответ для Akvas
Добрый день! Уверяю Вас, что банк действует строго в рамках законодательства РФ и не скрывает условия предоставления и обслуживания карт. Уведомление клиенту о блокировке карты направляется банком обычным письмом по почте РФ по последнему известному банку адресу клиента или передается лично в руки клиенту в дату обращения в отделение банка.
|Вопрос:
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Добрый день, возможно в банке Связной рефинансирование кредита по карте под ключ или пересмотр сроков и суммы ежемесячного платежа на полгода или год.
|Ответ:
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Ответ для Нелля
Добрый день! Я искренне сочувствую Вам в сложившейся ситуации. По Персональному кредиту может быть предоставлена услуга «Кредитные каникулы». Дополнительная услуга «Кредитные каникулы» позволяет отложить 1 (oдин) ежемесячный платеж по кредиту. Данная услуга предоставляется при отсутствии просрочек платежа, не чаще одного раза в 12 месяцев, начиная с даты выдачи кредита, после погашения не менее трех ежемесячных платежей и не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока действия кредитного договора. Для подключения услуги необходимо обратиться в центр поддержки клиентов по номеру 8 800 100 0005 (звонок бесплатный) минимум за 5 дней до даты ежемесячного платежа. Кредитные каникулы предоставляются клиенту по письменному заявлению, переданному лично клиентом или его представителем в подразделение банка или при его обращении в центр поддержки клиентов не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала кредитных каникул.
Датой начала кредитных каникул считается дата, следующая за датой платежа в процентном периоде, в котором поступило заявление на кредитные каникулы. Датой окончания кредитных каникул считается очередная дата платежа процентного периода, в котором были предоставлены кредитные каникулы (дата отсрочки).
|Вопрос:
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Здравствуйте, Валерия. Как Вы помните, я задавала вопрос касательно увеличения кредитного лимита. Вы в своем ответе сообщили, что кредитный лимит никогда не будет увеличен, но
|Ответ:
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Ответ для barannikovainna2013
Добрый вечер! Мне искренне жаль, но увеличение кредитного лимита, действительно, возможно только по инициативе банка. Могу только порекомендовать совершать больше безналичных операций. Если предложение от банка появится, Вы обязательно будете проинформированы смс-сообщением.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Ответ для Tishinatixaya
Информация по данному вопросу была проверена. Размер кредитного лимита по Вашей карте был уменьшен до суммы задолженности. Банк на свое усмотрение изменяет величину кредитного лимита: как в большую, так и в меньшую сторону.
Действительно, заявка на восстановление кредитного лимита была принята. Решение об увеличении кредитного лимита принимается на основании комплексного анализа Ваших операций и производится банком автоматически. Данное решение принимается в каждом случае индивидуально. Как только у банка появится к Вам предложение, Вас обязательно проинформируют. Благодарю Вас за понимание.
|Вопрос:
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При выводе средств со счёта мегафона на карту связной банк мне система написала, что переводы возможны только в Российские банки, вывод я оформил на РСБ банк в кармане. Вы и вправду не Российский банк? Почему тогда вводите население страны в заблуждение? И добавлю: если вы считаете, что я что то непонятное обьясняю и ложь распространяю, то все вопросы к мегафону!
|Ответ:
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Ответ для Chudesniy
Связной Банк (ЗАО) является российской компанией, лицензия ЦБ РФ № 1961.
|Вопрос:
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Добрый вечер. Написал на сайте через форму обратной связи, но обещанного ответа в течении 3-х дней так и не получил, в связи с чем вынужден продублировать своё сообщение здесь.
|Ответ:
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Ответ для Deto4kin
Добрый день! По пунктам отвечу на все возникшие у Вас вопросы.
1. В заявлении указано, что Вы оформили карту с кредитным лимитом равным нулю. В процессе пользования картой банк может предложить Вам кредитный лимит, который Вы сможете отключить по звонку в центр поддержки клиентов, если он Вам не требуется. Именно по этой причине банк запрашивает всю необходимую информацию.
2. В банке можно оформить только одну кредитную карту на одно физическое лицо, оформление второй невозможно даже по техническим причинам. Кроме того, в нашем банке вводятся новые меры, направленные на недопущение случаев мошенничества. В интернет-банке отображаются все оформленные на Вас продукты.
3. Сожалею, что изначально из всех документов Вам была выдана только памятка. Отправьте, пожалуйста, Ваши ФИО, дату рождения, адрес центра мобильной связи связной и дату обращения, а также ссылку на данный вопрос на электронный адрес response_banki.ru@svyaznoybank.ru. Мы уточним причину возникшей ситуации. Что касается договора оферты, он расположен в свободном доступе на сайте банка https://www.svyaznoybank.ru/Portals/sbank/documents/retail/person_overall_26_08_2013.pdf.
4. Все конверты доставляются в центры мобильной связи «Связной» закрытыми. Если Вам показалось, что конверт был распечатан, Вы могли отказаться от оформления карты. В случае согласия на оформление карты и подписания заявления на её получение, Вы подтверждаете принятие Общих условий обслуживания и отсутствие с Вашей стороны каких-либо претензий. Через QBank можно отключить возможность оплаты картой через сеть интернет.
5. Для отключения услуги смс-информирования обратитесь в центр поддержки клиентов по бесплатному номеру телефона 8-800-100-00-05. Или отправьте письмо на электронный адрес info@svyaznoybank.ru заявление в свободной форме, в котором необходимо указать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, 4 последние цифры номера Вашей карты с лицевой стороны и поставить собственноручную подпись. Также следует приложить сканы: оригинала заявления, первой страницы паспорта, дополнительного печатного документа с фотографией (может быть предоставлен СНИЛС). Если решение отказаться от пользования картой является окончательным, необходимо написать заявление на закрытие счета.
Заявление можете написать в отделении банка, через систему QBank или отправить письмо по почте РФ на юридический адрес банка. Бланк заявления находится на сайте банка в разделе «Частным клиентам» / «Тарифы и документы» / «Общее» / «Заявления» / «Заявление на прекращение расчётов с использованием карты и закрытие счёта» https://www.svyaznoybank.ru/Portals/sbank/documents/retail/request_close_payment_account.pdf. Предварительно необходимо обратиться в центр поддержки клиентов для блокировки карты и отключения всех платных услуг. Для закрытия счета на карте не должно быть собственных денежных средств и задолженности. Срок закрытия счета не ранее, чем через 45 дней с момента получения банком Вашего заявления.
|Вопрос:
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Скажите пожалуйста,может быть так,что я приеду за картой,а мне откажут?Просто я хочу знать на какую сумму мне расчитывать на дорогу.А если мне одобрят карту,то 600 руб. за обслуживание карты мне надо сразу платить?
|Ответ:
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Ответ для 89522595794
Сумму одобренного кредитного лимита Вы узнаете только после рассмотрения банком Ваших персональных данных. Если Вас устроят условия, которые предлагает банк, Вы оформляете карту и вносите 600 рублей.
|Вопрос:
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Большое спасибо,до свидания.
|Ответ:
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Ответ для 89522595794
Была рада помочь Вам! Всего доброго!
|Вопрос:
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Высылается ли Ваша карта почтой и можно ли сделать онлайн заявку?
|Ответ:
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Ответ для 89522595794
Карта оформляется только при личном обращении в центрах мобильной связи «Связной» и магазинах «ENTER», а также в отделениях нашего банка.
|Вопрос:
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Еще один вопрос.Можно ли обналичивать деньги с кредитной карты?
|Ответ:
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Ответ для 89522595794
За снятие наличных с карты комиссия взимается следующим образом: при снятии собственных средств на сумму менее 3000 рублей комиссия составит 100 рублей за операцию, если сумма более 3000 рублей — комиссия взиматься не будет; при снятии кредитных средств на сумму менее 3000 рублей комиссия составит 2,9% + 390 рублей за операцию, если сумма более 3000 рублей — 2,9% + 290 руб. за операцию.
|Вопрос:
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Здравствуйте,Валерия.Я на данный момент не работаю-дома с ребенком,до этого работала в Москве не официально.Муж работает у ЧП.Мой личный доход в месяц 12500,мужа-от 15000,до 25000.Есть просрочки по кредиту.Очень нужно 100000 руб.,чтобы все погасить и платить в один банк.Есть ли возможность получить у Вас кредитную карту на эту сумму?Спасибо.
|Ответ:
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Ответ для 89522595794
Добрый день! Для оформления карты необходимо иметь паспорт гражданина РФ с постоянной пропиской на территории РФ. Хочу отметить, что кредитная карта может быть оформлена при достижении клиентом 21 года. Решение о размере кредитного лимита и процентной ставке по кредиту принимается банком на основании комплексного анализа данных потенциального клиента в момент её оформления. Изначально может быть одобрено от 10 000 до 100 000 рублей. В дальнейшем кредитный лимит может быть увеличен до 250 000 рублей. Для оформления карты Вам также понадобится: 2 номера телефона (мобильный и стационарный); 600 руб. — комиссия за годовое обслуживание карты согласно тарифам банка.
Оформить карту возможно при личном обращении в центрах мобильной связи «Связной» и магазинах «ENTER», а также в отделениях нашего банка. Уточнить удобный для Вас адрес, где возможно оформление, Вы можете на нашем сайте http://www.svyaznoybank.ru/home/bank/address/sbaddress.aspx#filter=5_0_4 или, обратившись в центр поддержки клиентов по бесплатному номеру 8 800 100 00 05 в любое удобное время.
Надеюсь, что в ближайшее время Вы станете нашим клиентом!
Горячая линия с 11.02.2011 просмотрена 1 910 785 раз