На ваши вопросы отвечает Дмитрий Куприн, заместитель председателя правления Банк-Т.

|Вопрос:
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Дмитрий, добрый день.
Я хотела бы предложить Банку размещение рекламы в бухгалтерских программах. Куда я могла бы отправить своё предложение или с кем можно обсудить этот вопрос?
Благодарю за скорый ответ.
|Ответ:
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Добрый день, Евгения.
Пожалуйста, направьте Ваше предложение по адресу электронной почты info@bank-t.ru с указанием «Вниманию отдела маркетинга»
|Вопрос:
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1.Подскажите, пожалуйста,как положить деньги на карту VIZA, если карта с владельцем в другом городе?
2. Можно ли перечислить деньги на карту от предприятия?
|Ответ:
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Добрый день, Ирина.
1. Для этого существует несколько возможностей.
Первая — это воспользоваться услугой системы Visa, которая называется «Перевод на карту Visa». Воспользоваться услугой можно через банкоматы или отделения уполномоченных банков, предоставляющих данную услугу. Перевод можно осуществить и через терминальные сети. Чтобы перевести деньги, Вам достаточно знать только номер карты Visa получателя. Услуга платная. Подробная информация — на сайте платежной системы по ссылке http://www.visa.com.ru/uv/vmt/about.html
Другая возможность для пополнения карты — безналичное банковское перечисление на счет держателя карты. Для этого необходимо знать номер карты, номер счета карты и платежные реквизиты банка получателя средств. Услуга безналичного перечисления тоже платная. Величина комиссии определяется Тарифами конкретного банка.
2. В общем случае да, можно, если у предприятия есть хозяйственные основания для осуществления указанного перечисления. Надо иметь в виду, то операции подобного рода, перечисления со счета юридического лица на счета физических лиц, находятся на особом контроле в банках, для предотвращения использования данных операций в противоправных целях.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Дмитрий. Чем объясняется убыток в размере 68 млн. Руб., что привело к двукратному нарушению норматива Н1?
|Ответ:
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Здравствуйте, Валерий.
Как Вы знаете, Банки обязаны формировать резервы на возможные потери по предоставленным Банком своим Клиентам кредитам в соответствии с порядком, установленным Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
Оценка кредитного риска по ссудам и ссудной задолженности осуществляется на постоянной основе. Классификация и оценка ссуд, определение (уточнение размера) резерва по ссудам производятся с определенной Положением 254-П периодичностью, как правило, ежеквартально.
В соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Банком России, суммы отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, сформированные в установленном порядке, относятся на расходы.
По результатам мониторинга кредитного портфеля во втором квартале 2011 г. Банк досоздал резервы по предоставленным кредитам юридическим лицам. Эти резервы и определили общий финансовый результат по итогу июля.
Надо иметь в виду, что при погашении кредитов, а также при изменении профессионального суждения Банка по предоставленным кредитам по результатам очередного мониторинга финансового состояния заемщиков резервы, созданные по кредитной задолженности, восстанавливаются на доходы банков.
|Вопрос:
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ЕСть ли в нашем городе ваш филиал или офис? Если есть то на какой улице? Если нет, не хотели бы создать?
|Ответ:
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Здравствуйте, Резида Усмановна.
В г. Нижневартовске филиала Банк — Т (ОАО) нет. Банк располагает филиалами в г. Новороссийске и г. Санкт-Петербурге. Информацию можно получить на сайте банка по ссылке http://bank-t.ru/o-banke/.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте, Дмитрий. Банк — Т в течение июля дважды допускал нарушения норматива Н1, что является очень серьезным нарушением требований регуляра к норматива достаточности капитала. Не могли бы Вы пояснить, чем это грозит простым вкладчикам?
|Ответ:
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Добрый день, Валерий.
Хотелось бы сделать несколько пояснений.
1) История с нормативом Н1 — событие, которое, думаю, Вам это известно, время от времени происходит с банками разной величины, особенно с теми, которые активно развиваются и наращивают объемы кредитования. По мере роста кредитного портфеля требуется пропорциональное увеличение собственных средств.
Инструкцией № 110-И от 16.01.2004 «Об обязательных нормативах банков» предусматриваются случаи краткосрочного несоблюдения банком обязательного норматива, при этом, в соответствии с п. 10.4 Инструкции, принудительные меры воздействия Банком России могут применяться к банкам в случае несоблюдения обязательного норматива в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней.
Соответственно, если происходит нарушение норматива — смотрим, сохраняется ли оно продолжительное время или норматив восстанавливается. Поскольку, как я считаю, оперативность решения таких вопросов характеризует а) наличие у банка резервов и б) управляемость ситуацией со стороны руководящих органов банка и акционеров. Данный случай демонстрирует и то, и другое.
2) Посмотрим на динамику нормативов, причем, даже не норматива достаточности капитала, а, что, с точки зрения Вашего вопроса, важнее, нормативов ликвидности, т. е. платежеспособности банка. Здесь картина неизменная: нормативы не просто выполняются, а выполняются с большим запасом (в 2—4 раза по отношению к установленным нормативам).
3) Акционерами Банка принято решение об увеличении собственных средств до 1 млрд. руб.
И наконец,
4) Банк является участником системы страхования вкладов и, соответственно, выполняет все необходимые показатели для участия в ССВ.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
В 2008 году мы заключили с банком Росбанк ипотечный договор под залог векселя. В сентябре этого года он у нас заканчивается, мы должны предоставить документы на собственность, но застройщик Сити21 век не может предоставить документы(с ними у нас заключен предварительный договор), банк отказывается пролонгировать договор или дать нам отсрочку платежа. Сити 21 век обязуется не позднее 30 декабря 2011 года заключить с нами Основной договор купли-продажи, на что есть документальное подтверждение(дом уже построен, принимается ГК). Возможно ли рефинансировать кредит под залог векселя в вашем банке? Или возможны другие варианты?
|Ответ:
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Анна, здравствуйте!
На данный момент в Банк-Т (ОАО) нет программы ипотечного кредитования, поэтому рефинансировать Ваш кредит под залог векселя не представляется возможным.
Банк-Т (ОАО) может предоставить потребительский кредит при наличие ликвидного обеспечения (после анализа документов о финансовом состоянии Заемщика).
|Вопрос:
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Если у меня прописка в другом городе России, я могу в вашем банке взять кредит, и какие условия
|Ответ:
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Уважаемая Мишукова,
Кредит Вы взять можете. Все заявки рассматриваются индивидуально Кредитным отделом Банка. По вопросам предоставления необходимых документов и условий обратитесь, пожалуйста, в наш Кредитный отдел по телефону +7 (495) 22—33 888.
|Вопрос:
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Добрый день, Вероника! Занимается ли Ваш банк спонсорской деятельностью? Если да, то к кому, в какое подразделение можно обратиться? Речь идет о культурно-просветительском печатном органе.
Спасибо за ответ
|Ответ:
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Виктория Леонидовна, здравствуйте!
Спонсорской деятельностью Банк-Т (ОАО) не занимается.
|Вопрос:
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можно ли взять кредит пенсионеру в возрасте 72 года?
|Ответ:
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Ксения, здравствуйте!
Да, это возможно при условии страхования жизни Заемщика на срок кредитного договора.
|Вопрос:
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Здраствуйте как я могу продать монетка 2001года с эмблемой Гагарина. и какие монеты еще можете скупать?
|Ответ:
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Уважаемая Гулбарчын,
Монеты, находящиеся в обращении на территории РФ в качестве платежного средства, принимаются Банком без ограничений.
С драгоценными монетами (золото, серебро) банк не работает.
|Вопрос:
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Уважаемая Вероника! Собираюсь открыть счёт в Вашем Банке. Вопрос вот какой- буду-ли я по окончании срока вклада платить налог на прибыль, так как ставка по предполагаемому вкладу превышает ставку «Рефинансирования». Возможно, я путаюсь в терминологии, как неспециалист, но что-то такое я слышала. В каком размере оплачивается этот налог и каким образом и когда это происходит? Спасибо заранее за ответ.
|Ответ:
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Евгения, здравствуйте!
Нет, налог на прибыль Вы платить не будите. Ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ на сегодняшний день составляет 8,25%.
Законодательно определено, что если процентная ставка по Вашему депозиту в рублях превышает ставку рефинансирования на 5% (или по депозиту в иностр.валюте на 9%), то полученный Вами в виде процентов доход подлежит налогообложению. Налоговая ставка в отношении процентных доходов составляет 35% для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; 30% — для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Наши ставки по рублевым и валютным депозитам не превышают эти значения, поэтому полученные проценты не подлежат налогообложению.
Евгения, будем рады видеть Вас клиентом Банк-Т (ОАО).
|Вопрос:
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Время работы банка в субботу и адрес банка. Спасибо.
|Ответ:
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Здравствуйте, Тамара!
Банк-Т в Москве находится по адресу Краснопресненская набережная, д. 12,Центр Международной Торговли, 3 подъезд, 1 этаж.
В субботу банк работает 10:00—15:00 (без перерывов).
|Вопрос:
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Здравствуйте, Вероника!
Подскажите, пожалуйста, есть ли филиал Вашего банка в Саратове? Очень хороший у Вас процент по вкладам. Как стать Вашим вкладчиком?
|Ответ:
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Олеся, здравствуйте!
Спасибо, за Ваш вопрос.
Банк-Т (ОАО) имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.
Вы можете открыть вклад в одном из этих отделений.
Контактную информацию и часы работы можно посмотреть на нашем сайте bank-t.ru
Будем рады видеть Вас клиентом нашего банка.
|Вопрос:
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Добрый день. В 2008г на мое имя была приобретена быт.техника в кредит на сумму 28000. Точно не знаю выплачен он весь или часть осталась. Но на данный момент, мне в кредите отказывают, тогда когда я абсолютно платежеспособна. Один раз поступал звонок с банка, больше не было извещений. Что можно сделать и как погасить эту задолженность, если таковая есть? Кредитного договора у меня нет, т. к родственники выехали за пределы россии.
|Ответ:
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Зульфия, здравствуйте!
Чтобы узнать погашен ли полностью кредит на бытовую технику, обратитесь с паспортом в банк, через который оформлялась покупка.
По поводу отказа в кредите- причины могут быть разные, зачастую банк не сообщает их потенциальному заемщику.
|Вопрос:
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Добрый день! В ноябре 2010 открыл в вашем банке вклад «Юбилейный». Одновременно мне открыли банковский счет, согласно п. 3.1.1. которого будет взиматься комиссия за расчетно-кассовые операции по счету.
1. каковы тарифы комиссии?
2. будет ли взята комиссия за пополнение суммы вклада?
3. взимается ли комиссия на данный момент, если я не проводил с вложенными деньгами ни каких операций?
4. могу ли я пополнить вклад в субботу 11 июня 2011?
|Ответ:
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Добрый день, Владимир!
1. Тарифы по обслуживанию физических лиц находятся в открытом доступе на нашем сайте www.bank-t.ru. или Вы можете ознакомится с ними по ссылке http://www.bank-t.ru/news/detail.php?ID=834.
2. Согласно тарифам банка, комиссия за пополнение вклада не взимается.
3. При отсутствии операций по счету комиссия не взимается и за обслуживание счета также никаких комиссий не предусмотрено.
4. 11 июня в субботу мы работаем по обычному графику с 10.00 до 15.00 без перерывов.
Будем рады видеть Вас!
Горячая линия с 18.02.2011 просмотрена 27 676 раз