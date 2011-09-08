На ваши вопросы отвечает Дмитрий Куприн, заместитель председателя правления Банк-Т.

Здравствуйте, Валерий.

Как Вы знаете, Банки обязаны формировать резервы на возможные потери по предоставленным Банком своим Клиентам кредитам в соответствии с порядком, установленным Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Оценка кредитного риска по ссудам и ссудной задолженности осуществляется на постоянной основе. Классификация и оценка ссуд, определение (уточнение размера) резерва по ссудам производятся с определенной Положением 254-П периодичностью, как правило, ежеквартально.

В соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Банком России, суммы отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, сформированные в установленном порядке, относятся на расходы.

По результатам мониторинга кредитного портфеля во втором квартале 2011 г. Банк досоздал резервы по предоставленным кредитам юридическим лицам. Эти резервы и определили общий финансовый результат по итогу июля.

Надо иметь в виду, что при погашении кредитов, а также при изменении профессионального суждения Банка по предоставленным кредитам по результатам очередного мониторинга финансового состояния заемщиков резервы, созданные по кредитной задолженности, восстанавливаются на доходы банков.