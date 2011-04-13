На ваши вопросы отвечают эксперты Русского Земельного Банка

ОАО АКБ «Русский Земельный Банк» уже более 16 лет обеспечивает финансовое благополучие своих клиентов, ориентируясь на индивидуальные особенности и желания каждого из них. Банк оказываем полный спектр финансовых услуг, необходимых бизнесу на каждом этапе развития. Предложения банка рассчитаны на разные отрасли и разные категории компаний — от малого и среднего бизнеса до системообразующих предприятий.

Для того чтобы задать банку интересующий вопрос, необходимо нажать на значок «Задать вопрос» и изложить его суть. Вопрос будет направлен экспертам банка, которые в короткие сроки подготовят на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.