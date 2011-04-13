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Кредитование малого и среднего бизнеса

ОАО АКБ «Русский Земельный Банк» уже более 16 лет обеспечивает финансовое благополучие своих клиентов, ориентируясь на индивидуальные особенности и желания каждого из них. Банк оказываем полный спектр финансовых услуг, необходимых бизнесу на каждом этапе развития. Предложения банка рассчитаны на разные отрасли и разные категории компаний — от малого и среднего бизнеса до системообразующих предприятий.

Для того чтобы задать банку интересующий вопрос, необходимо нажать на значок «Задать вопрос» и изложить его суть. Вопрос будет направлен экспертам банка, которые в короткие сроки подготовят на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.
информация о банке «Русский Земельный Банк»

На ваши вопросы отвечают эксперты Русского Земельного Банка

Оксана Грушевская
Оксана Грушевская
заместитель начальника управления развития корпоративного бизнеса
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:
Здравствуйте, Оксана! Готовы ли вы рассмотреть проект подъёма российского транспортного флота? Срок окупаемости 7 мес.
В ожидании ответа
С уважением
Александр
постоянный адрес
(rzb) Оксана Грушевская (Москва) 13.04.2011 01:17
Ответ:

Добрый день.

Спасибо за проявленный интерес к кредитным продуктам ОАО «Русский земельный банк».

В нашем банке действуют различные варианты кредитования под обеспечение, условия кредитования можно изучить здесь: http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit

Более подробную заявку с описание бизнеса и залогов можно направить по электронной почте на адрес credit@ruszembank.ru

 

 

Оксана Грушевская
Вопрос:
Здравствуйте,моему мужу 31 год мы хотим приообрести кредит в размере 700000 тысяч рублей,имеем личный автомобиль хорошую кредитную история и можем предоставить поручителей,нас интересует какие ваши условия и проценты?
постоянный адрес
(rzb) Оксана Грушевская (Калининград) 11.04.2011 17:59
Ответ:

Добрый день.

Спасибо за интерес к продуктам нашего банка.

В данном разделе мы консультируем по продуктам кредитования малого и среднего бизнеса в ОАО «Русский земельный банк». Условия кредитования можно изучить здесь:

http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit

 

Оксана Грушевская
Вопрос:
Оксана здравствуйте!планирую в будущем открыть офис по предоставлению услуг химчистки,и соответственно мне нужен будет кредит в размере 300—400 тысяч,мы сможем сотрудничать с вашим банком? какие проценты вы предоставите для сотрудничества?
Дмитрий!
постоянный адрес
KOD357 11.04.2011 15:34
Ответ:

Добрый день.

Наш банк рассматривает заявки на кредитование предприятий от 1 миллиона рублей, Необходимым условием является безубыточная деятельность предприятия не менее 6 месяцев. С общими условиями и тарифами мрожно ознакомиться здесь: http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit

 

Оксана Грушевская
Вопрос:
Добрый день.
Готовлюсь открыть в Воркуте офис по предоставлению услуг Кредитного консультирования и помощи при получении кредитов для физических и юридических лиц.
Ищу банки-партнеры, которым бы было интересно поработать со мной в этом направлении и рассмотрю все условия и механизмы, на которых бы я мог предлагать их кредитные продукты.
С уважением,
Алексей Геннадьевич
постоянный адрес
(rzb) Оксана Грушевская (Воркута) 10.04.2011 14:32
Ответ:

Добрый день.

В ближайшее время Русский земельный банк не планирует открытие Кредитно-Кассового офиса в регионах, но мы готовы обсудить и рассмотреть Ваше предложение. Направляйте информацию по адерсу credit@ruszembank.ru, она будет рассмотрена соответствующими службами банка 

Оксана Грушевская
Вопрос:
Здравствуйте! Есть ли у ВАС программа перекредитации. 30 месяцев идёт исполнение по КД без просрочек в другом банке. Вот только процент там выше, чем у ВАС.С уважением, Андрей
постоянный адрес
(rzb) Оксана Грушевская (Кашира) 09.04.2011 19:08
Ответ:

Добрый день

Если речь идет о перекредитовании юридического лица, то банк готов рассматривать данный вопрос. Для этого необходимо подать заявку по электронной почте на адрес credit@ruszembank.ru. Русский земельный банк рассматривает заявки на кредитование компании с учетом ее финансовой деятельности и наличия обеспечения.

Оксана Грушевская
Вопрос:
Добрый день!
Интересует возможность получения кредита для юр. лица в Вашем банке под залог недвижимости.

Подробности:
1. Заёмщик:
ООО с небольшими оборотами по бух.отчётности
либо
ООО, которое будет создано специально для данного проекта

2. Обеспечение:
Нежилые помещения в ЦАО Москвы, которые в данный момент сдаются в аренду. Арендные платежи — официально подтверждаются. Собственники нежилых помещений — физ. и юр. лица (залог от третьих лиц).

3. Интересующие параметры кредита:
Возобновляемая кредитная линия сроком не менее чем на 3 (Три) года.
Валюта кредита: рубли либо доллары США
Сумма кредита: не менее 3 000 000 долларов США.

Вопрос:

· На каких условиях возможно получить кредит с указанными параметрами?
· Требуемая стоимость залогового обеспечения (кредит составит 30/50/70/90% от оценочной стоимости недвижимости) = ?
· Предпочтительнее освободить закладываемые Объекты от арендаторов либо, наоборот, заключить договоры аренды на срок не менее срока кредита?
· Срок договоров аренды = ?
· Предпочтительнее создать новое ООО-Заёмщик либо давно существующее, но с маленькими оборотами также устроит?
постоянный адрес
(rzb) Оксана Грушевская (Москва) 08.04.2011 17:11
Ответ:

Добрый день

Кредитование под залог недвижимости В Русском зеельном банке возможно.

В ближайшее время с Вами свяжется ответственный сотрудник по работе с клиентами для уточнения всех вопросов.

Спасибо за обращение по вопросу кредитования в Русский земельный банк 

Оксана Грушевская
Вопрос:
я являюсь клиентом вашего банка по оплате последнего ежемес платежа немного ошибся должен был уплатить 21 а уплатил 24 03 11 и мне предьявили штраф 650 р вашему сотруднику обьясняю это она мне нагрубила как мне быть сколько работал с другими банками некогда проблем небыло и я знаю что за первую ошибку не штрафуют что мне делать я возмушён
постоянный адрес
(rzb) Оксана Грушевская (Саратов) 08.04.2011 16:24
Ответ:

Добрый день.

Русский земельный банк не имеет офисов в г. Саратове и не оформлял заявки на кредитование в этом городе.

Просим уточнить, когда, где и какой кредит Вы получали в Русском Земельном банк? Это кредит на юридическое лицо или ипотечный?

Для связи просим уточняющую информацию прислать на адрес credit@ruszembank.ru

Оксана Грушевская
Вопрос:
Здравствуйте! Как пролонгировать заем в Фонде микрофинансирования? Как составить письмо клиенту не погашающего проценты? Спасибо!
постоянный адрес
aliev (Кизляр) 08.04.2011 11:31
Ответ:

Добрый день.

В данном разделе сотрудники ОАО «Русский земельный банк» консультируют по вопросам кредитования бизнеса в нашем Банке.

По вопросу пролонгации займа в фонде микрофинансирования стоит обратиться непосредственно в фонд, где займ был получен.

Оксана Грушевская
Вопрос:
я стал учредителем ооо эта фирма последние время не вела не какой деятельности я хочу в этой фирме производить кондитерские изделия но и соответствие нужны деньги можно в вашем бонке получить кредит я сам у вас брал кредитную карту и сейчас её погашаю.
постоянный адрес
cth (Новокузнецк) 08.04.2011 07:46
Ответ:

Добрый день

ОАО «Русский земельный банк» рассматривает заявки по кредитованию малого бизнеса. Предприятие должно вести деятельность не менее 6 месяцев, у него не должно быть убытков по финасовой отчетности. Обязательно наличие обеспечения. 

Оксана Грушевская
Вопрос:
Я юрист к. ю. н у меня част.фирма Я гр. Узбекистана живу в Ташкенте и работаю здесь могу ли Я получить у Вас кредит
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(rzb) Оксана Грушевская (Ташкент) 07.04.2011 02:17
Ответ:

Добрый день.

Русский земельный банк рассматривает заявки на кредитование предпринимателей от 1 млн. руб. при наличии обеспечения в виде залога и неубыточной финансовой деятельности .

Подробные условия кредитования в Русском земельном банке можно изучить на сайте банке: http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit , заполнить он-лайн заявку можно здесь: http://www.ruszembank.ru/index.php/online/businescredit

Оксана Грушевская
Вопрос:
Оксана, здравствуйте.
Меня интересуют услови яи возможность предоставления кредита для финансирования сздани ятеннисной школы в размере 6,7 млн. руб. С учетом, чо это новый проект (стартап) и юридическое лицо еще не зарегистрировано.
А также занимается ли Ваш банк поддержкой социальных проектов или спонсортсовм спортивных учреждений в обен на рекламу и участие в проекте.

Заранее большое спасибо,
Марина.
постоянный адрес
(rzb) Оксана Грушевская (Москва/Иваново) 06.04.2011 21:14
Ответ:

Добрый день.

Программы кредитования малого и среднего бизнеса в Русском земельном банке рассчитаны на предприятия, ведущие свою деятельность не менее 6 месяцев.

По вопросам спонсорской помощи или рекламы можно обратиться в соответствующую службу банка или задать вопрос на сайте банка: http://www.ruszembank.ru/index.php/feedback

 

Оксана Грушевская
Вопрос:
для развития бизнеса (превысила смету бизнес плана) срочно требуется сумма 400000 руб.если возможность взять кредит, если 55лет,не работаю,ИП. Спасибо.
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(rzb) Оксана Грушевская (Долгопрудный) 05.04.2011 19:42
Ответ:

Добрый день.

Русский земельный банк рассматривает заявки на кредитование малого бизнеса от 1 млн. руб. при наличии обеспечения в виде залога и неубыточной финансовой деятельности .

Подробные условия кредитования в Русском земельном банке можно изучить на сайте банке: http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit , заполнить он-лайн заявку можно здесь: http://www.ruszembank.ru/index.php/online/businescredit

 

 

Оксана Грушевская
Вопрос:
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ РЕКВИЗИТЫ НА МОЮ КАРТУ ПРИ ВЫДАЧИ КАРТЫ МНЕ ЗАБЫЛИ ИХ ВЫДАТЬ
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(rzb) Оксана Грушевская (МОСКВА) 05.04.2011 13:49
Ответ:

Добрый день

Если Вы получали карту в Русском земельном банке, то реквизиты счета можно получить следующим образом:

1. Обратиться в наши офисы (ул. М. Никитская д. 31 или Сытинский пер. д. 3 стр.1)

2. Позвонить по телефону, указанному на оборатной стороне карты в центр клиентской поддержки, Оператор подскажет дальнейшие действия.

3. Обратиться в отдел пластиковых карт по тел. 933—1533, доб. 2324 или 2403 , указать свой адрес эл. почты. Вам будет отправлно письмо с реквизитами. 

Оксана Грушевская
Вопрос:
как я смогу просмотреть всю историю погашения своего кредита через интернет?возможно ли это?
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(rzb) Оксана Грушевская (Набережные челны) 04.04.2011 18:45
Ответ:

Добрый день.

В данном разделе мы консультируем по вопросам кредитования предприятий. Для получения информации о кредитной истории предприятия можно обратиться в банк, где выдавался кредит.

Если Вас интересует кредитная история как физического (частного) лица, то можно зайти на официальный сайт ЦБ РФ и сделать запрос. Так же можно обратиться в Бюро кредитных историй или в банк, где выдавался кредит.

Подробно информация прописана в Федеральном Законе РФ № 218-ФЗ «О кредитных историях»

Оксана Грушевская
Вопрос:
что нужно чтоб палучить кредит для малого бизнеса.
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slavcik5 04.04.2011 12:35
Ответ:

Добрый день

Русский земельный банк рассматривает заявки по кредитованию малого бизнеса. Предприятие должно вести деятельность не менее 6 месяцев, у него не должно быть убытков по финасовой отчетности. Обязательно наличие обеспечения. 

Условия кредитования, в зависимости от потребностей и особенности Вашего бизнеса можно выбрать на сайте банка http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit

Оксана Грушевская

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