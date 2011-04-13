На ваши вопросы отвечают эксперты Русского Земельного Банка

|Вопрос:
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Здравствуйте, Оксана! Готовы ли вы рассмотреть проект подъёма российского транспортного флота? Срок окупаемости 7 мес.
В ожидании ответа
С уважением
Александр
|Ответ:
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Добрый день.
Спасибо за проявленный интерес к кредитным продуктам ОАО «Русский земельный банк».
В нашем банке действуют различные варианты кредитования под обеспечение, условия кредитования можно изучить здесь: http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit
Более подробную заявку с описание бизнеса и залогов можно направить по электронной почте на адрес credit@ruszembank.ru
|Вопрос:
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Здравствуйте,моему мужу 31 год мы хотим приообрести кредит в размере 700000 тысяч рублей,имеем личный автомобиль хорошую кредитную история и можем предоставить поручителей,нас интересует какие ваши условия и проценты?
|Ответ:
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Добрый день.
Спасибо за интерес к продуктам нашего банка.
В данном разделе мы консультируем по продуктам кредитования малого и среднего бизнеса в ОАО «Русский земельный банк». Условия кредитования можно изучить здесь:
http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit
|Вопрос:
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Оксана здравствуйте!планирую в будущем открыть офис по предоставлению услуг химчистки,и соответственно мне нужен будет кредит в размере 300—400 тысяч,мы сможем сотрудничать с вашим банком? какие проценты вы предоставите для сотрудничества?
Дмитрий!
|Ответ:
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Добрый день.
Наш банк рассматривает заявки на кредитование предприятий от 1 миллиона рублей, Необходимым условием является безубыточная деятельность предприятия не менее 6 месяцев. С общими условиями и тарифами мрожно ознакомиться здесь: http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit
|Вопрос:
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Добрый день.
Готовлюсь открыть в Воркуте офис по предоставлению услуг Кредитного консультирования и помощи при получении кредитов для физических и юридических лиц.
Ищу банки-партнеры, которым бы было интересно поработать со мной в этом направлении и рассмотрю все условия и механизмы, на которых бы я мог предлагать их кредитные продукты.
С уважением,
Алексей Геннадьевич
|Ответ:
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Добрый день.
В ближайшее время Русский земельный банк не планирует открытие Кредитно-Кассового офиса в регионах, но мы готовы обсудить и рассмотреть Ваше предложение. Направляйте информацию по адерсу credit@ruszembank.ru, она будет рассмотрена соответствующими службами банка
|Вопрос:
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Здравствуйте! Есть ли у ВАС программа перекредитации. 30 месяцев идёт исполнение по КД без просрочек в другом банке. Вот только процент там выше, чем у ВАС.С уважением, Андрей
|Ответ:
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Добрый день
Если речь идет о перекредитовании юридического лица, то банк готов рассматривать данный вопрос. Для этого необходимо подать заявку по электронной почте на адрес credit@ruszembank.ru. Русский земельный банк рассматривает заявки на кредитование компании с учетом ее финансовой деятельности и наличия обеспечения.
|Вопрос:
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Добрый день!
Интересует возможность получения кредита для юр. лица в Вашем банке под залог недвижимости.
Подробности:
1. Заёмщик:
ООО с небольшими оборотами по бух.отчётности
либо
ООО, которое будет создано специально для данного проекта
2. Обеспечение:
Нежилые помещения в ЦАО Москвы, которые в данный момент сдаются в аренду. Арендные платежи — официально подтверждаются. Собственники нежилых помещений — физ. и юр. лица (залог от третьих лиц).
3. Интересующие параметры кредита:
Возобновляемая кредитная линия сроком не менее чем на 3 (Три) года.
Валюта кредита: рубли либо доллары США
Сумма кредита: не менее 3 000 000 долларов США.
Вопрос:
· На каких условиях возможно получить кредит с указанными параметрами?
· Требуемая стоимость залогового обеспечения (кредит составит 30/50/70/90% от оценочной стоимости недвижимости) = ?
· Предпочтительнее освободить закладываемые Объекты от арендаторов либо, наоборот, заключить договоры аренды на срок не менее срока кредита?
· Срок договоров аренды = ?
· Предпочтительнее создать новое ООО-Заёмщик либо давно существующее, но с маленькими оборотами также устроит?
|Ответ:
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Добрый день
Кредитование под залог недвижимости В Русском зеельном банке возможно.
В ближайшее время с Вами свяжется ответственный сотрудник по работе с клиентами для уточнения всех вопросов.
Спасибо за обращение по вопросу кредитования в Русский земельный банк
|Вопрос:
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я являюсь клиентом вашего банка по оплате последнего ежемес платежа немного ошибся должен был уплатить 21 а уплатил 24 03 11 и мне предьявили штраф 650 р вашему сотруднику обьясняю это она мне нагрубила как мне быть сколько работал с другими банками некогда проблем небыло и я знаю что за первую ошибку не штрафуют что мне делать я возмушён
|Ответ:
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Добрый день.
Русский земельный банк не имеет офисов в г. Саратове и не оформлял заявки на кредитование в этом городе.
Просим уточнить, когда, где и какой кредит Вы получали в Русском Земельном банк? Это кредит на юридическое лицо или ипотечный?
Для связи просим уточняющую информацию прислать на адрес credit@ruszembank.ru
|Вопрос:
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Здравствуйте! Как пролонгировать заем в Фонде микрофинансирования? Как составить письмо клиенту не погашающего проценты? Спасибо!
|Ответ:
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Добрый день.
В данном разделе сотрудники ОАО «Русский земельный банк» консультируют по вопросам кредитования бизнеса в нашем Банке.
По вопросу пролонгации займа в фонде микрофинансирования стоит обратиться непосредственно в фонд, где займ был получен.
|Вопрос:
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я стал учредителем ооо эта фирма последние время не вела не какой деятельности я хочу в этой фирме производить кондитерские изделия но и соответствие нужны деньги можно в вашем бонке получить кредит я сам у вас брал кредитную карту и сейчас её погашаю.
|Ответ:
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Добрый день
ОАО «Русский земельный банк» рассматривает заявки по кредитованию малого бизнеса. Предприятие должно вести деятельность не менее 6 месяцев, у него не должно быть убытков по финасовой отчетности. Обязательно наличие обеспечения.
|Вопрос:
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Я юрист к. ю. н у меня част.фирма Я гр. Узбекистана живу в Ташкенте и работаю здесь могу ли Я получить у Вас кредит
|Ответ:
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Добрый день.
Русский земельный банк рассматривает заявки на кредитование предпринимателей от 1 млн. руб. при наличии обеспечения в виде залога и неубыточной финансовой деятельности .
Подробные условия кредитования в Русском земельном банке можно изучить на сайте банке: http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit , заполнить он-лайн заявку можно здесь: http://www.ruszembank.ru/index.php/online/businescredit
|Вопрос:
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Оксана, здравствуйте.
Меня интересуют услови яи возможность предоставления кредита для финансирования сздани ятеннисной школы в размере 6,7 млн. руб. С учетом, чо это новый проект (стартап) и юридическое лицо еще не зарегистрировано.
А также занимается ли Ваш банк поддержкой социальных проектов или спонсортсовм спортивных учреждений в обен на рекламу и участие в проекте.
Заранее большое спасибо,
Марина.
|Ответ:
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Добрый день.
Программы кредитования малого и среднего бизнеса в Русском земельном банке рассчитаны на предприятия, ведущие свою деятельность не менее 6 месяцев.
По вопросам спонсорской помощи или рекламы можно обратиться в соответствующую службу банка или задать вопрос на сайте банка: http://www.ruszembank.ru/index.php/feedback
|Вопрос:
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для развития бизнеса (превысила смету бизнес плана) срочно требуется сумма 400000 руб.если возможность взять кредит, если 55лет,не работаю,ИП. Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день.
Русский земельный банк рассматривает заявки на кредитование малого бизнеса от 1 млн. руб. при наличии обеспечения в виде залога и неубыточной финансовой деятельности .
Подробные условия кредитования в Русском земельном банке можно изучить на сайте банке: http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit , заполнить он-лайн заявку можно здесь: http://www.ruszembank.ru/index.php/online/businescredit
|Вопрос:
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ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ РЕКВИЗИТЫ НА МОЮ КАРТУ ПРИ ВЫДАЧИ КАРТЫ МНЕ ЗАБЫЛИ ИХ ВЫДАТЬ
|Ответ:
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Добрый день
Если Вы получали карту в Русском земельном банке, то реквизиты счета можно получить следующим образом:
1. Обратиться в наши офисы (ул. М. Никитская д. 31 или Сытинский пер. д. 3 стр.1)
2. Позвонить по телефону, указанному на оборатной стороне карты в центр клиентской поддержки, Оператор подскажет дальнейшие действия.
3. Обратиться в отдел пластиковых карт по тел. 933—1533, доб. 2324 или 2403 , указать свой адрес эл. почты. Вам будет отправлно письмо с реквизитами.
|Вопрос:
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как я смогу просмотреть всю историю погашения своего кредита через интернет?возможно ли это?
|Ответ:
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Добрый день.
В данном разделе мы консультируем по вопросам кредитования предприятий. Для получения информации о кредитной истории предприятия можно обратиться в банк, где выдавался кредит.
Если Вас интересует кредитная история как физического (частного) лица, то можно зайти на официальный сайт ЦБ РФ и сделать запрос. Так же можно обратиться в Бюро кредитных историй или в банк, где выдавался кредит.
Подробно информация прописана в Федеральном Законе РФ № 218-ФЗ «О кредитных историях»
|Вопрос:
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что нужно чтоб палучить кредит для малого бизнеса.
|Ответ:
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Добрый день
Русский земельный банк рассматривает заявки по кредитованию малого бизнеса. Предприятие должно вести деятельность не менее 6 месяцев, у него не должно быть убытков по финасовой отчетности. Обязательно наличие обеспечения.
Условия кредитования, в зависимости от потребностей и особенности Вашего бизнеса можно выбрать на сайте банка http://www.ruszembank.ru/index.php/business/credit
Горячая линия с 15.03.2011 просмотрена 13 801 раз