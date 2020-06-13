На ваши вопросы отвечает эксперт ВТБ 24

Вопрос:

Взял потребительский кредит на 10 месяцев на приобретение товаров в «Русском стандарте»: оформил в магазине договор, получил от банка квитанции на ежемесячную уплату равными долями. Пожалуйста, разъясните ситуацию:

1. Правомерно ли требование банка об уплате сумм по квитанциям в полном размере, если я уплатил половину суммы по договору в первые 2 месяца и следовательно на остаток основного долга сумма процентов должна быть уменьшена.

2. Правомерно ли требование банка об уплате сумм по квитанциям в полном размере, если я уплатил 9 из 10 платежей по квитанциям в течение первых 4-х месяцев и следовательно, уплачивая 10-ый платеж я переплачиваю сумму процентов, так как основной долг я уплатил гораздо раньше срока, рассчитанного банком.

Как поступать мне в данных ситуация, если по телефону в Москве специалист отправляет в представительство в г. Сыктывкаре, а представитель банка в Сыктывкаре, разъясняет, что действия банка правомерны. При этом, в договоре не указано, что я не имеб права погашать кредит раньше срока. Спасибо. постоянный адрес (valentina_koval) Наталья Коновалова (Сыктывкар) 18.06.2007 10:51