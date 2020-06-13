На ваши вопросы отвечает эксперт ВТБ 24

|Вопрос:
|
Добрый день! Я смотрела потребительсике кредиты, мне понравились в «банк24.ру» и «ГРАН-банке», но там только с 23 лет, мне 23 будет только в сентябре, скажите, может есть возможность взять кредит, если у меня: сейчас нет кредитов; 2 кредита в «Русском стандарте» я уже закрыла и ничего не должна (только по второму кредиту я один раз просрочила платёж). В остальных банках с 18 и 21 года, но условия и проценты мне не подходят! Заранее спасибо!
|Ответ:
|
Минимальный возраст заемщиков ВТБ 24 – 18 лет, обращайтесь, пожалуйста, в любой офис банка.
|Вопрос:
|
Здравствуйте Наталья! Возможно ли сделать заявку на получение потребительского кредита через Интернет?
|Ответ:
|
Да, сделать предварительную заявку на потребительский кредит вы сможете на сайте банка:www.vtb24.ru.
|Вопрос:
|
[B][I]У меня основной доход 3000 р, по совместительству 24000р Есть сын поручитель 21 год с доходом 12000р Залога нет Прописка Подмосковье Есть ли у нас шансы на кредит 200—300т р на 5 лет и в какой из банков лучше обратиться?
|Ответ:
|
ВТБ 24 предоставляет потребительские кредиты без обеспечения до 25 000$. Для расчета необходимой вам суммы кредита воспользуйтесь, пожалуйста, кредитным калькулятором на сайте банка.
|Вопрос:
|
Взял потребительский кредит на 10 месяцев на приобретение товаров в «Русском стандарте»: оформил в магазине договор, получил от банка квитанции на ежемесячную уплату равными долями. Пожалуйста, разъясните ситуацию:
1. Правомерно ли требование банка об уплате сумм по квитанциям в полном размере, если я уплатил половину суммы по договору в первые 2 месяца и следовательно на остаток основного долга сумма процентов должна быть уменьшена.
2. Правомерно ли требование банка об уплате сумм по квитанциям в полном размере, если я уплатил 9 из 10 платежей по квитанциям в течение первых 4-х месяцев и следовательно, уплачивая 10-ый платеж я переплачиваю сумму процентов, так как основной долг я уплатил гораздо раньше срока, рассчитанного банком.
Как поступать мне в данных ситуация, если по телефону в Москве специалист отправляет в представительство в г. Сыктывкаре, а представитель банка в Сыктывкаре, разъясняет, что действия банка правомерны. При этом, в договоре не указано, что я не имеб права погашать кредит раньше срока. Спасибо.
|Ответ:
|
Добрый день, Игорь Валерьевич!
К сожалению, я не могу проконсультировать вас по кредитованию в других банках.
|Вопрос:
|
На данный момент существует очень много кредитных ресурсов.
1)Какие условия нужны для получения кредитной карты до 100000 рублей без справок и поручителей.(если учитывать, что кредит будет оформляться на собственника жилья)
2)Какие условия нужны для получения кредита до 100000 рублей без справок и поручителей.Минимальный срок кредита 3 года.Выдача наличными через кассу банка.
|Ответ:
|
Добрый день, Сергей!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями потребительского кредитования ВТБ 24 на сайте банка. Для вашего удобства указываю прямую ссылку: http://www.vtb24.ru/personal/loans/personal/uncovered/.
|Вопрос:
|
Возможно ли в вашем банке взять кредит наличными? Меня интересует сумма от 100 000 до 150 000 руб. Сколько можно взять без поручителя, и если с поручителем то какие документы от него нужны. На какой срок? Есть ли ограничения по возрасту. Какие документы необходимы? Время рассмотрения заявки, какая годовая ставка, есть ли ежемесячные комиссии за открытие или ведение счета, их размер. каким образом переводятся деньги? Как оплачивать кредит, есть ли у вас банкоматы, кассы в СПб? Куда обращаться для оформления?
|Ответ:
|
Добрый день, Полина Владимировна!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями потребительского кредитования ВТБ 24 на сайте банка. Для вашего удобства указываю прямую ссылку: http://www.vtb24.ru/personal/loans/personal/uncovered/. Список офисов в Санкт-Петербурге находится по адресу http://www.vtb24.ru/spb/points/.
|Вопрос:
|
Здравствуйте! я бы в конце июля — в начале августа хотел бы взять кредит на любые цели в пазмере 250000—300000 рублей.знаю, что нужно представить документ по поводу отношений с армией, но в военкомат я пойду осенью и я не годен по здоровью, мне 19 лет, получаю 18000—19000.подскажите каковы шансы получить кредит?.. спасибо!
|Ответ:
|
Добрый день, Алексей!
С удовольствием рассмотрим вашу заявку на кредит после урегулирования вопроса с призывными органами.
|Вопрос:
|
военнослужащий, временная регистрация заканчивается 07. 07.07 г. Контракт заключен до 23.03.2012 г..Могу ли я взять кредит в банке?
|Ответ:
|
Добрый день, Вадим!
ВТБ 24 предоставляет кредиты при наличии регистрации, до окончания которой осталось 6 мес. После продления вами регистрации, с удовольствием рассмотрим вашу кредитную заявку.
|Вопрос:
|
Добрый день. Появились проблемы с банком ренессанс капитал. Выписали штрафы за первую просрочку. потом по нарастающей. сумма всяких санкций накопилась приличная. В банке говорят, что списывать штрафы не будут, поскольку якобы была задержка через элекснет при оплате, хотя деньги платились до наступления дня выплаты. Что можно сделать в данной ситуации?
|Ответ:
|
Добрый день, Игорь Александрович!
К сожалению, я не могу проконсультировать Вас по кредитованию в других банках.
|Вопрос:
|
Я хочу взять потребительский кредит вБанке Возрождении у себя в районе. А мне не дают из-за того, что поручитель не с моего района, а из Москвы. Я работаю в г. Москва и взяла поручителя с работы.Почему мне из-за этого не дают кредит?
|Ответ:
|
Добрый день, Ольга!
К сожалению, я не могу проконсультировать вас по кредитованию в других банках.
|Вопрос:
|
Здравствуйте Наталья! Подал документы на потребительский кредит 21 мая 2007 года(на Ломоносовксом проспекте д. 15)документы были за последний налоговый период з месяца (за 1 квартал)соответственно и справка 2НДФЛ за этот период, девушки в кредитном отделе приняли документы и сказали ждите решение вам позвонят.Как только прошло 10 дней я сам позвонил в центр телефонного обслуживания, где мне сообщили, что мне нужно предоставить за четвёртый квартал налоговую деклорацию и соответственно справку 2НДФЛ за полгода.
4 июня я все документы сдал.12 июня не выдержал и ещё раз позвонил, на что диспетчер мне ответил, что документы ещё не пришли.Я конечно понимаю много работы, но передать документы за 8 дней несмогли…
|Ответ:
|
Добрый день, Иван Анатольевич!
Сообщите, пожалуйста, свои координаты в письме на электронный адрес info@vtb24.ru с пометкой «Для Натальи Коноваловой». Мы постараемся разобраться в ситуации с рассмотрением Вашей заявки.
|Вопрос:
|
магу ли я в 20 лет получить кредит на 30000 т. р. на 6 месяцев
|Ответ:
|
Добрый день, Сергей!
При соблюдении всех прочих обязательных условий кредитования ВТБ 24, кредит может быть выдан. С условиями кредита ознакомьтесь, пожалуйста, на сайте Банка.
|Вопрос:
|
Здравствуйте Наталья. !
Думаю вопросу по поводу кредитных ловушек вам уже задавали не раз.
У меня именно по конкретному банку, зарекомендовавшему себя с не очень хорошей стороны.
«Русский стандарт»
Были материальные проблемы, и пришлось взять кредит ы этом банке, это был самый доступный для меня способ найти деньги, так как в армии я не служил, и идти туда не собираюсь, другие банки отказывали.
Пришлось взять в РС.
Я плачу уже второй год а баланс на карте не уменьшается.
Как можно выпутаться с этой ловушки. Или все же придется все платить?
Так как я думаю это было 100% введение клиента в заблуждения.
|Ответ:
|
Добрый день, Денис!
К сожалению, я не могу проконсультировать Вас по кредитованию в других банках.
|Вопрос:
|
Здравствуйте Наталья.
Я хочу взять кредит в Вашем банке
для расширения своего бизнеса.
Около двух лет занимаюсь «своим делом», и все
больше осознаю что «большие деньги — деньги делают большие деньги, а малые делают — малые». Понимая, эту простую поговорку
решил взять кредит на развитие и расширение своего дела. Но столкнулся с проблемой: мне совершенно нечего оставить в залог банку и никто из моих знакомых не хочет быть поручителем.
Подскажите, пожалуйста, как быть?
|Ответ:
|
Добрый день, Константин!
ВТБ 24 предоставляет потребительские кредиты без обеспечения, с условиями ознакомьтесь, пожалуйста, на сайте Банка.
|Вопрос:
|
Брал в магазинах в кредит товары ч-з Русский стандарт. Благополучно платил и сейчас плачу. Хотелось бы в интернете посмотреть на свою историю платежей.И можно ли оплачивать ч-з WEB-Money? Спасибо.
|Ответ:
|
Добрый день, Ринат Фаритович!
К сожалению, я не могу проконсультировать Вас по вопросам кредитования в других банках.
Горячая линия с 14.03.2008 просмотрена 325 542 раза