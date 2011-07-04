На вопросы отвечает Варвара Кубанчикова, главный специалист отдела сопровождения юридических лиц Русского Земельного Банка.

|Вопрос:
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Может ли Ваш банк инвестировать в объёме 1 млрд. амер.долл. реализацию прорывного инновационного проекта «Всепогодного электромобиля без электрохимических аккумуляторов и солнечных батарей» (ВЭБА)?
Окупаемость — не более 1 года.
Экономический эффект — более 18 млрд. амер. долл. в год.
ВЭБА экологически чистые.
В городах с ним люди не будут задыхаться выхлопными газами, как это происходит сейчас при использовании потребляющих бензин автомобилей.
ВЭБА не нужны ни углеводородные, ни атомные энергоносители.
В сельском хозяйстве они могут работать круглыми сутками, так как легко могут быть роботизированы с использованием системы ГЛОНАСС.
Срок подготовки производства ВЭБА — 3—4 года.
С уважением, Юрий.
|Ответ:
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Утвержденные Советом Директоров ОАО АКБ «Русский земельный банк» стратегия развития и кредитная политика позволяет Банку кредитовать проекты на нужды предприятий малого и среднего бизнеса в сумме не более 150 млн. рублей на одного заемщика.
Предложенный вами масштабный инновационный проект под силу государственным корпорациям и банкам.
|Вопрос:
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Хочу узнать перечень документов для получения кредита юридическим лицом,
|Ответ:
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Добрый день,
Для рассмотрения Вашей кредитной заявки в ОАО АКБ «Русский земельный банк» необходимо представить следующий комплект документов:
1. Анкету-заявление на получение кредита (по форме банка).
2. Технико-экономическое обоснование и бизнес план проекта.
3. Финансовую документацию (балансы, отчеты о прибылях и убытках, контракты, справки из обслуживающих банков и пр.).
4. Документы по правовому статусу компании (устав, учредительный договор и пр.).
5. Документы по обеспечению, предложенному в залог.Более подробно со списком и составом документов можно ознакомиться на сайте нашего банка.
|Вопрос:
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Добрый вечер Варвара. У меня вопрос личного характера. Я сотрудник одного из банков, сейчас обслуживаю юр лиц. Но в дальнейшем хотелось бы работать в отделе по развитию корпоративного бизнеса. Подскажите какие знания, навыки необходимо иметь.
Заранее спасибо за ответ.
|Ответ:
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Добрый день,
При работе с корпоративными Клиентами необходимы навыки делового общения, опыт ведения переговоров, знания продуктового ряда Банка для юридических и физических лиц, владение ситуацией на рынке банковских услуг для юридических лиц, знание основных Положений и Инструкций ЦБ РФ, Налогового и Гражданского Кодеков, а также налаженное (партнерское) взаимодействие со специалистами внутри Банка для решения всех вопросов Клиентов.
|Вопрос:
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Варвара, добрый день!
Мне необходимо сделать запрос по увеличению кредитной линии для организации. Подскажите, пожалуйста, в какой форме нужно составить заявление/запрос. Насколько подробное боснование необходимо для банка?
|Ответ:
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Добрый день!
Процедура изменения лимита кредитной линии на примере ОАО АКБ «Русский земельный банк» выглядит следующим образом. Заемщик обращается в Банк с заявкой на изменение (увеличение) суммы лимита, заполняет документы по форме Банка и предоставляет прогноз движения денежных потоков с учетом запрашиваемой суммы лимита. Сотрудники кредитного подразделения анализируют обоснованность увеличения лимита кредитной линии, после этого вопрос выносится на рассмотрение Кредитного Комитета. В случае положительного решения Кредитного Комитета между Заемщиком и Банком оформляется дополнительное соглашение к договору об открытии кредитной линии.
|Вопрос:
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Подскажите пожалуиста где можно взять кредит на приобретение грузовои мошины я физическое лицо работаю на предприятии но хочу стать индивидуальным предпренимателем по перевозке грузов 2 года поисков и ни какого результата
|Ответ:
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Добрый день,Для приобретения грузового автомобиля Вы можете взять кредит как физическое лицо или индивидуальный предприниматель. ОАО АКБ «Русский земельный банк» предоставляет кредиты юридическим лицам и частным предпринимателям на покупку, ремонт или модернизацию основных средств при условии прибыльности деятельности компании (или ИП) под залог имущества (недвижимость, автотранспорт, оборудование, ценные бумаги). Подробнее с условиями кредитования Вы можете ознакомиться здесь или по телефону (495) 933-15-33.
|Вопрос:
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Правомерны ли действия кассира выдавшего чековую книжку в количестве 25 листов и испорченными чеками 3 шт. Ошибки в строке чекодатель «наименование организации» чеки перечеркнуты крестом. Я возмутилась, а мне «человеческий фактор мол, все ошибаются»???
Плачу за 25 чеков, а получаю 22 чека. Есть ссылка на закон о банках где это прописано?
Спасибо!
|Ответ:
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Добрый день,Обращаем Ваше внимание, что ОАО АКБ «Русский земельный банк» выдает чековые книжки корпоративным Клиентам бесплатно, при этом мы не допускаем случаев выдачи чековых книжек с недействительными листами.
|Вопрос:
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Сейчас все банки в погоне за «выжившими» после кризиса предприятиями. Для выдачи кредита обязательно просят предоставить подтверждение выручки и прибыли.
А что делать тем предприятиям малого бизнеса, кто только начинает поднимать голову после финансового стресса 2008—2009 года???
Ломбардное кредитование в этом случае имело бы успех.
При этом в обеспечение можно брать и земельные участки, которые так не любят в банках.
Если при этом существуют юридические проблемы, то выход можно найти через» финдом» при банке.
Главное грамотно оценить залог.
С удовольствием бы занялся таким бизнесом у себя в регионе, да Банкирам почему- то не интересно.
Почему забыт банковский продукт???
|Ответ:
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Добрый день,
К сожалению, в настоящее время ОАО АКБ «Русский земельный банк» не имеет возможности кредитовать предприятия СМБ, расположенные в регионах по причине отсутствия сети.
Ломбардные кредиты продукт достаточно известный, широко применявшийся на рынке до кризиса 2008 года. Однако, после кризиса многие заемщики не смогли обслуживать свои долги и банки вынужденно начали заниматься реализацией залогов, что не является профильным банковским бизнесом. Ведь для того, чтобы реализовывать залоги на постоянной основе требуется создание специальной инфраструктуры, что является достаточно дорогостоящим событием для бюджета любого банка.ОАО АКБ «Русский земельный банк» при рассмотрении кредитной заявки в первую очередь анализирует бизнес заемщика, его финансовую составляющую, оценивает возможность погашения кредита без ущерба для устойчивости его бизнеса. Что касается залогов, то это условие является лишь обеспечительной мерой, располагающей заемщика к погашению кредита, но по своей сути для Банка оно вторично.
|Вопрос:
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Мы хотим открыть расчетный счет в Вашем банке, пришлите пожалуйста перечень пакета документов, необходимых для открытия счета, какая сумма за открытие счета? тарифы за банковское обслуживание?
|Ответ:
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Добрый день,
Открытие расчетного счета в ОАО АКБ «Русский земельный банк» производится бесплатно.
Перечень документов для открытия расчетного счета вы можете посмотреть здесь, с тарифами нам расчетно-кассовое обслуживание можно ознакомиться на сайте банка.
Будем рады видеть Вас среди Клиентов нашего банка!
|Вопрос:
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я директор ООО покупаем мясо и живых животных у населения. Могу я переводить денги «физикам» на карточку? кто с этих денег платит налоги? СПАСИБО.
|Ответ:
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Добрый день!
Карточка является ключом доступа к текущему счету физического лица. Юридическое лицо имеет право перечислять денежные средства на текущие счета физических лиц с четким указанием реквизитов и назначения платежа. Вопросы налогообложения при оплате за товары и услуги, произведенные физическими лицами, регулируются Налоговым кодексом РФ.
|Вопрос:
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У меня вопрос к Юристам банка!!
1.) Имеет ли банк право работать, выдавать денежные средства Юридическому лицу, который не зарегистрирован в ЕГРЮЛ.
2.) Кто контролирует работу и деятельность Комерческого банка (КБ Кубань Кредит банк город Краснодар)
С Уважением,
Евгений
|Ответ:
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Добрый день, Евгений!
1) Ответ: Работа с Банком строится на основании договора банковского счета. Сторонами по договору банковского счета являются Банк и его Клиент (юридическое или физическое лицо). Юридическое лицо становится таковым, то есть приобретает возможность своими действиями реализовывать права и нести обязанности с момента государственной регистрации, который выражается во внесении записи о создании такого юридического лица в ЕГРЮЛ. На основании вышеизложенного, при открытии расчетного счета юридическому лицу Банк в обязательном порядке просит представителя компании представить копию или оригинал выписки из ЕГРЮЛ. В случае непредставления данного документа Банк не сможет открыть счет и, соответственно, Клиент не сможет совершать по нему расходные или приходные операции.
2) Ответ: Надзор за деятельностью коммерческих банков в Российской Федерации осуществляют Территориальные Управления Центрального Банка. Применительно к Краснодару надзор за деятельностью банков Южного Федерального округа осуществляет Главное Управление Банка России по Краснодарскому краю.
|Вопрос:
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Какие документы нужно представить для открытия расчетного счета предпринимателя?
|Ответ:
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Добрый день.
Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить в банк следующий комплект документов:
— копию свидетельства о государственной регистрации;
— копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
— копию лицензии (патента), выданную ИП на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
— копию информационного письма органа государственной статистики об учете в ЕГРПО и присвоении статистических кодов ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД и т. д.;
— копию или оригинал выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
— копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя /уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами.
Помимо списка по основной деятельности предприниматель представляет документы, оформленные по стандартам банка:
— заявление об открытии счета;
— карточку с образцами подписей и оттиском печати (по форме 0401026);
— договор банковского счета;
— анкету индивидуального предпринимателя;
— согласие на обработку персональных данных;
— письмо о наличии или отсутствии выгодоприобретателей, в выгоде которых действует индивидуальный предприниматель.
Кроме того банк в ряде случаев может запросить дополнительно документы, в том числе:
— нотариальную доверенность — в случае если, открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя ИП);— договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (для ИП, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц).
|Вопрос:
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Добрый день. Подскажите какие в Вашем банке текущие ставки по депозитам для организаций? интересует размещение на 3—6 месяцев.
|Ответ:
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Добрый день!
В нашем банке в настоящее время есть два вида депозита для организаций: «классический» и «накопительный»
По депозиту «классический» при размещении средств в рублях на срок от 31 до 60 дней действуют ставки от 4,5 до 5,5% годовых в зависимости от суммы размещения.
На срок от 61 до 90 дней ставка в рублях будет от 6 до 6,75% годовых в зависимости от суммы депозита.
По депозиту «накопительный» есть возможность размещать средства на срок от 61 до 90 дней по ставке от 5,5 до 6,25% годовых в зависимости от суммы депозита.
Более подробно о суммах, сроках, ставках, валютах размещения и других условиях информацию можно получить на сайте банка:
|Вопрос:
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Здравствуйте, Варвара! Обществу с ограниченной ответственностью, где я являюсь наемным директором, необходим кредит для пополнения оборотных средств в размере 3 млн. руб. Предприятию 2 года, но финансово-хозяйственная деятельность началась в начале IV квартала 2010 года. За 2010 год показали убытки. Вопрос: На сколько вышеуказанный факт отрицательно влияет на получение кредита в Вашем банке? Возможно у Вас есть дополнительные комментарии по этой ситуации.
С уважением, Василий.
|Ответ:
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Добрый день! При рассмотрении заявки на кредит от юридического лица банк учитывает комплекс факторов, от анализа финансовых показателей заемщика до оценки предлагаемого обеспечения. Банку важно понять степень риска невозврата кредита и величину резервов, которые он должен сформировать под данный кредит. Поэтому факт убыточной деятельности играет существенную роль при рассмотрении заявки на кредит, но также важно и то обеспечение, которое предлагается в качестве залога.»
|Вопрос:
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Повторю вопрос:
Назначен конкурсный управляющий, введена процедура банкротства. Чтобы закрыть счет и перечислить остаток -нужно поменять старую карточку, на новую, где будет указан КУ! А в карточке мы указываем фактический адрес. Так каков он будет при процедуре банкротства и назначении КУ(решение Арбитр. суда уже вынесено)- !????
|Ответ:
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Согласно п. 1.2 Приложения 2 к Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 г. № 28-И
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)«
В поле «Место нахождения (место жительства)»: Клиент — юридическое лицо указывает адрес, по которому фактически находится постоянно действующий исполнительный орган, руководитель филиала, представительства;
(в ред. Указания ЦБ РФ от 14.05.2008 № 2009-У) Таким образом если исполнительный орган юридического лица находится по юридическуму адресу согласно Уставу компании, то указывается данный адрес. Или указывается адрес фактического местнахождения компании. В качестве документов могут быть представлены Устав юридического лица и договор аренды помещения.
|Вопрос:
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Конкурсный управляющий меняет банковскую карточку. Какой адрес указывается в карточке? и какие документы на адрес должен требовать Банк?
|Ответ:
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Добрый день. Согласно п. 1.2 Приложения 2 к Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 г. № 28-И
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)«
В поле «Место нахождения (место жительства)»: Клиент — юридическое лицо указывает адрес, по которому фактически находится постоянно действующий исполнительный орган, руководитель филиала, представительства;
(в ред. Указания ЦБ РФ от 14.05.2008 № 2009-У) Таким образом если исполнительный орган юридического лица находится по юридическуму адресу согласно Уставу компании, то указывается данный адрес. Или указывается адрес фактического местнахождения компании. В качестве документов могут быть представлены Устав юридического лица и договор аренды помещения.
Горячая линия с 15.04.2011 просмотрена 21 397 раз