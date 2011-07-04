На вопросы отвечает Варвара Кубанчикова, главный специалист отдела сопровождения юридических лиц Русского Земельного Банка.

Добрый день,

К сожалению, в настоящее время ОАО АКБ «Русский земельный банк» не имеет возможности кредитовать предприятия СМБ, расположенные в регионах по причине отсутствия сети.

Ломбардные кредиты продукт достаточно известный, широко применявшийся на рынке до кризиса 2008 года. Однако, после кризиса многие заемщики не смогли обслуживать свои долги и банки вынужденно начали заниматься реализацией залогов, что не является профильным банковским бизнесом. Ведь для того, чтобы реализовывать залоги на постоянной основе требуется создание специальной инфраструктуры, что является достаточно дорогостоящим событием для бюджета любого банка.

ОАО АКБ «Русский земельный банк» при рассмотрении кредитной заявки в первую очередь анализирует бизнес заемщика, его финансовую составляющую, оценивает возможность погашения кредита без ущерба для устойчивости его бизнеса. Что касается залогов, то это условие является лишь обеспечительной мерой, располагающей заемщика к погашению кредита, но по своей сути для Банка оно вторично.